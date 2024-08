Dicas de entrevista remota para se preparar para sua próxima entrevista

Entre todas as etapas para conseguir o emprego dos seus sonhos, dar uma entrevista talvez seja a etapa mais intimidadora e significativa, especialmente com a popularidade das entrevistas remotas. Aproximadamente 60% das empresas hoje preferem entrevistas remotas a entrevistas presenciais.

As entrevistas virtuais transformaram o processo de entrevista, tornando-o mais curto, menos dispendioso, mais flexível e altamente conveniente. No entanto, elas também têm uma parcela justa de desafios. Elas dependem da tecnologia, que pode causar problemas a qualquer momento. Conectar-se com seu entrevistador on-line também exige mais esforço.

Sejam quais forem os desafios, o fato de que as entrevistas remotas vieram para ficar é inegável. Felizmente, compilamos dicas inteligentes de entrevistas remotas, estratégias, práticas recomendadas e uma excelente ferramenta para ajudá-lo a vencer a entrevista.

Portanto, não importa se você está se preparando para a entrevista ou se é um recrutador que deseja aprimorar seu processo de contratação remota, nós o ajudamos.

Benefícios e desvantagens das entrevistas remotas

Antes de explorar as dicas, vamos dar uma olhada rápida nos benefícios e desvantagens de uma entrevista virtual.

Benefícios

Aqui estão os benefícios de uma entrevista de emprego virtual:

Flexível

As entrevistas remotas oferecem mais flexibilidade no agendamento. Você pode encontrar um horário que seja melhor para você e agendar a entrevista. A melhor parte, no entanto, é que você não precisa coordenar os preparativos de viagem.

Estresse reduzido

A entrevista em sua casa ou em qualquer outro ambiente familiar ajuda a reduzir o estresse e o nervosismo. Isso também aumenta suas chances de ter um melhor desempenho durante a entrevista.

Poupança de custos

Uma entrevista por vídeo economiza custos, tanto para os candidatos quanto para os recrutadores. Os candidatos não precisam viajar longas distâncias e gastar dinheiro extra. Por outro lado, os recrutadores economizam custos, pois não há custos de viagem a reembolsar, não há arranjos de acomodação para candidatos que moram fora do país, menos atrasos e cancelamentos e menos tempo para a contratação.

Conveniência

Você pode participar de entrevistas no conforto de sua casa ou em qualquer local com uma conexão de Internet estável e confiável, o que o torna altamente conveniente.

Desvantagens

As entrevistas remotas também podem ter algumas desvantagens e criar desafios para o entrevistador e para os entrevistados.

Problemas com a tecnologia

Problemas de conectividade, falhas de software ou mau funcionamento de hardware são comuns no uso da tecnologia. No entanto, esses problemas durante a entrevista podem atrapalhar seu fluxo e afetar negativamente seu desempenho.

Distrações

A casa é geralmente um lugar movimentado com muitas distrações. Fatores como membros da família ou colegas de quarto trabalhando em casa, amigos e parentes visitando, e crianças ou animais de estimação para cuidar podem afetar sua concentração durante a entrevista.

Sinais não verbais limitados

As entrevistas virtuais tornam difícil para o entrevistador e o entrevistado avaliarem as reações e os sinais não verbais um do outro. Portanto, eles podem ter dificuldade para ajustar suas respostas e julgar a situação.

Preparação para uma entrevista remota

Quer arrasar na entrevista e criar uma impressão duradoura no entrevistador? Nós ajudamos você!

Aqui estão algumas dicas de entrevista virtual para ajudá-lo a se preparar e conseguir o emprego dos seus sonhos.

Pesquise a empresa

A primeira e mais importante etapa é pesquisar a empresa e sua cultura. Não pare depois de saber o que a empresa faz e como faz. Entenda por que a empresa faz o que faz. Qual é a visão da empresa? O que eles querem alcançar?

Além disso, verifique as informações básicas, os valores da marca, os fundadores, a cultura da empresa, as rodadas de financiamento, os investidores, a concorrência e a estrutura da empresa.

Isso o ajudará a se apresentar como um candidato genuinamente interessado. Você pode fazer perguntas mais relevantes e responder com mais previsão. Também é mais provável que o entrevistador pense em você como um candidato confiável ao ver a quantidade de pesquisa que você fez.

Para obter essas informações, consulte o site da empresa e sites como Glassdoor e Crunchbase. Você também pode entrar em contato com os funcionários atuais ou antigos da empresa para saber mais sobre sua cultura.

Escolha o melhor lugar

Quando se fala em primeiras impressões, seu histórico virtual é quase tão importante quanto sua aparência. Portanto, limpe o espaço que planeja usar durante a entrevista. Escolha um local simples com o mínimo de distrações, como em frente a uma parede em branco.

A ideia é manter a atenção do entrevistador em você, não em seu plano de fundo. Se não conseguir encontrar um plano de fundo sem distrações, você pode usar um plano de fundo virtual simples e limpo.

O próximo item a ser verificado é a iluminação. Não use uma área com luz de fundo ou luz na parte de trás, pois isso fará sombra em seu rosto. Você não quer que o entrevistador perca tempo tentando descobrir como você está. Em vez disso, use uma fonte de luz frontal para proporcionar uma visão clara. Se você tiver uma luz de mesa, coloque-a na frente.

Quando o plano de fundo estiver pronto, use a câmera para verificar sua aparência.

Vestir-se para impressionar

O entrevistador espera que você tenha uma aparência polida e profissional, portanto, você deve se vestir bem. Embora a ideia de dar uma entrevista de pijama e com uma camisa formal possa parecer tentadora, é um grande não. Você não sabe quando terá de se levantar. E se a campainha tocar e você tiver que abrir a porta? Seu pijama pode não dar a melhor impressão.

Portanto, use roupas formais, mesmo que isso pareça ridículo em sua casa. Outro benefício de vestir-se formalmente é que isso o ajuda a entrar no clima certo.

Você pode usar uma camisa de botão ou uma blusa com uma estampa interessante (mas não exagerada). Um pulôver bem arrumado também serve. Se estiver fazendo uma entrevista remota para um cargo na área financeira ou jurídica, talvez seja melhor usar um terno.

Quando estiver pronto, verifique se a roupa ficou boa usando a câmera. A ideia geral é parecer atraente, arrumado e profissional.

Teste sua configuração tecnológica com antecedência

Como se trata de uma entrevista virtual, você deve usar a Internet e a tecnologia, o que significa que você está à mercê dela. Portanto, teste sua configuração com antecedência. Se estiver usando um ferramenta de colaboração remota que você nunca usou, use-a com antecedência para entender os recursos, especialmente silenciar, ativar o silenciamento, compartilhar telas, ativar áudio e vídeo etc.

Considere a possibilidade de pedir a um amigo que participe de uma reunião para testar a plataforma de vídeo. Você também pode consultar vídeos e blogs on-line se não for possível testar a ferramenta.

Outra coisa que você deve fazer é realizar um teste de velocidade. Basta digitar "teste de velocidade da Internet" on-line e verificar se sua conexão com a Internet é rápida. Lembre-se de verificar as velocidades de download e upload. Você também pode ter um dispositivo alternativo de Internet à mão em caso de problemas com sua conexão atual,

Embora toda essa preparação possa não impedir a ocorrência de problemas técnicos, ela o preparará para lidar com eles com calma.

Entenda a etiqueta virtual Etiqueta em reuniões virtuais define o tom da entrevista e comprova seu profissionalismo. Aqui estão as habilidades de entrevista por vídeo que você deve conhecer:

Evite usar tons fortes e padrões chamativos no plano de fundo e nas roupas. Em vez disso, mantenha tudo neutro

Tenha em mente a distância ou a proximidade da tela. Verifique isso quando estiver testando o plano de fundo e sua aparência

Olhe para a webcam enquanto estiver falando. Isso o ajudará a fazer contato visual com o entrevistador e a parecer concentrado. Coloque um adesivo ou um olho mágico perto da webcam para lembrá-lo de olhar para lá

Acene com a cabeça para mostrar que está entendendo o que o entrevistador está dizendo

Se estiver usando uma webcam externa, verifique o posicionamento para encontrar a melhor posição

Sente-se ereto, sem se curvar ou se inclinar na cadeira. Mantenha uma postura aberta e mantenha suas mãos relaxadas

Mesmo que esteja nervoso, tente não se mexer

Faça anotações

Uma das vantagens de uma entrevista por vídeo é que você pode fazer anotações durante a entrevista. Entretanto, isso não significa que você deva ter respostas totalmente preparadas à sua frente.

Respostas totalmente preparadas podem parecer uma ótima ideia, mas elas podem fazer com que você pareça estar lendo em vez de conversando. Além disso, elas podem quebrar seu fluxo natural durante a conversa.

Portanto, se estiver fazendo anotações, pratique o uso delas antes da entrevista para garantir que possa utilizá-las sem interromper o fluxo da conversa. Mantenha-as curtas - de preferência, não mais do que uma página - e consulte-as o mínimo possível.

Faça anotações durante sua entrevista sem parecer distraído usando o ClickUp Notepad

Anote os marcos de seu trabalho anterior no ClickUp Notepad para mantê-los à mão. Se o recrutador pedir que você compartilhe seu trabalho de maior impacto, você já terá uma lista preparada de projetos ou tarefas para compartilhar.

Outra maneira de usar as anotações durante a entrevista é anotar possíveis perguntas para fazer depois. Essa é uma excelente maneira de mostrar que você está envolvido e concentrado nas palavras do entrevistador.

Faça as perguntas certas

Mesmo com sua pesquisa, você deve ter perguntas sobre a empresa e sua cultura. Isso é especialmente relevante em entrevistas virtuais, em que você não vê fisicamente o escritório da empresa, as instalações, as equipes etc.

Portanto, não se impeça de fazer as perguntas certas.

Faça perguntas sobre as quais você teria curiosidade e, ao mesmo tempo, certifique-se de não fazer perguntas potencialmente controversas. Por exemplo, você pode perguntar sobre a visão da empresa, a cultura do escritório, a equipe com a qual trabalhará, as oportunidades de treinamento e progresso, etc., mas evite fazer perguntas sobre assuntos como demissão, separação, etc.

Se não tiver certeza do que perguntar, use os assistentes de bate-papo com IA para gerar perguntas relevantes que você possa fazer durante a entrevista. Mantenha essas perguntas à mão e escreva-as em ordem de importância usando uma ferramenta simples, mas útil, como o ClickUp Notes.

Ensaie

É natural ficar nervoso durante a entrevista. Mas há maneiras de reduzir esse nervosismo e não deixá-lo transparecer em sua linguagem corporal ou em seu rosto. Tente ensaiar algumas vezes antes da entrevista.

Aqui estão os pontos em que você deve se concentrar:

Verifique seu ritmo de fala. Você não deve ser muito lento nem muito rápido ao falar, pois ambos podem fazer você parecer nervoso. Você pode verificar isso gravando a si mesmo e ouvindo o áudio

Use gestos com as mãos ao falar e mantenha uma postura aberta. Cruzar os braços é um grande não durante qualquer entrevista, seja ela presencial ou virtual

Certifique-se de que sua cabeça e a parte superior dos ombros dominem a tela durante a entrevista

Tente não olhar para si mesmo quando estiver falando

Prepare-se para as distrações

Para reduzir a distração do seu ambiente, certifique-se de estar sozinho em uma sala com a porta fechada durante a entrevista. Com muitos dispositivos eletrônicos ao nosso redor, é uma boa prática:

Desligar as notificações

Desligar o celular (ou colocá-lo no modo silencioso)

Usar o recurso "não perturbe

Fechar a mídia social e as guias extras do navegador

No entanto, sempre há uma chance de ser interrompido durante a entrevista. Por exemplo, você pode estar sozinho em casa quando a campainha tocar. Preparar como reagirá nesses casos reduzirá suas chances de ficar nervoso.

A ideia é ser o mais profissional possível. Portanto, se você tem um animal de estimação que pode fazer ruídos ou pular ao fundo, pode mencionar isso no início para preparar o entrevistador.

Se alguém tocar a campainha de sua casa, reconheça a interrupção, peça desculpas e mantenha a calma. O entrevistador sabe que você está em casa e que interrupções repentinas, embora infelizes, também fazem parte da vida.

Construa um relacionamento

As entrevistas são mais do que apenas perguntas e respostas; são discussões de mão dupla. Você tem apenas um curto período de entrevista para responder às perguntas do entrevistador, mostrar sua personalidade e se conectar com ele.

Responda às perguntas, comente as respostas e acrescente suas perguntas no momento certo. Deixe a conversa fluir da forma mais natural possível.

Pesquise com antecedência e descubra se você tem interesses em comum com o entrevistador. Verifique o perfil dele no LinkedIn ou na empresa, ou pesquise no Google.

Em última análise, seja aberto, amigável, autêntico e busque uma conversa genuína.

Conduzindo uma entrevista remota

Se você é um profissional de recrutamento que está se preparando para realizar entrevistas de emprego virtuais, aqui estão algumas dicas para garantir que elas sejam um sucesso:

Use a ferramenta certa

A tecnologia é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes da realização de uma entrevista remota. Usar a ferramenta de recrutamento correta pode fazer a diferença em seu processo de recrutamento.

Além de usar plataformas de vídeo como Zoom e Skype, você pode aproveitar ferramentas como o ClickUp para tornar o planejamento, a programação e a implementação muito mais fáceis e organizados.

Personalize e agilize seu recrutamento com o ClickUp

O ClickUp é uma empresa de RH, recrutamento e ferramenta de integração que oferece muitos recursos para tornar seu processo de contratação mais eficiente, produtivo e divertido.

Conecte seus aplicativos favoritos ao ClickUp com mais de 1.000 integrações

Com as mais de 1.000 integrações do ClickUp, você pode integrar todos os aplicativos necessários para realizar entrevistas remotas sem problemas. Você pode integrar o Zoom, o Slack, o Google Sheets, o Skype e muito mais.

Desde gravar entrevistas até fazer anotações rápidas e simplificar o processo de recrutamento, ClickUp para Recursos Humanos permite que você faça tudo isso e muito mais.

Vamos explorar.

ClickUp Clip

Gravar entrevistas com o ClickUp Clip

Grave suas entrevistas, compartilhe-as com qualquer pessoa e envie mensagens rápidas junto com a gravação usando o Clipe ClickUp . O ClickUp também permite criar uma tarefa a partir da gravação e designar membros da equipe para que você possa obter rapidamente as opiniões deles sobre o desempenho dos candidatos.

ClickUp Brain

Faça perguntas e resuma entrevistas com o ClickUp Brain

Usar Cérebro ClickUp para encontrar as palavras certas para descrever cargos, gerar possíveis perguntas para seus candidatos e até mesmo resumir as entrevistas.

Bônus: Melhores ferramentas de IA para recrutamento !

ClickUp Notepad

Capture notas de entrevistas com o ClickUp Notepad

Fazer anotações é extremamente importante durante as entrevistas. Isso dá confiança aos seus candidatos e serve como base para avaliá-los. Com o Bloco de notas do ClickUp com o ClickUp Notepad, você pode fazer anotações e adicionar formatação rapidamente, convertê-las em tarefas rastreáveis e acessá-las de qualquer lugar.

Modelos de entrevista

Crie e otimize seu processo de entrevista com o modelo de processo de entrevista do ClickUp

O ClickUp oferece muitos modelos de entrevista para padronizar seu processo de entrevista e garantir que todos os candidatos sejam tratados igualmente. Você pode usar Modelo de processo de entrevista do ClickUp para fazer as perguntas certas na ordem correta, estruturar seu processo, avaliar os candidatos rapidamente e colaborar com as partes interessadas e os membros da equipe.

Compartilhe os detalhes da entrevista

Compartilhar todos os detalhes necessários com os candidatos é crucial ao conduzir uma entrevista remota. Certifique-se de que todos os seus candidatos recebam as mesmas informações. Aqui está a lista de detalhes que você deve compartilhar:

Horário e duração da entrevista

Nomes e detalhes dos entrevistadores, juntamente com links para seus perfis

A plataforma que você usará, incluindo um guia sobre como usá-la

Quaisquer documentos extras que os candidatos precisem preparar

Compartilhe um número de reserva para que o candidato possa entrar em contato com você em caso de problemas tecnológicos

Você também pode mencionar o código de vestimenta e informações sobre o uso de áudio e vídeo.

Para se destacar e mostrar que você se importa, é melhor incluir dicas para entrevistas virtuais, como solução de problemas ou alteração de seu histórico. Lembre-se de que uma entrevista é um processo de mão dupla. Portanto, enquanto você está avaliando o candidato, o candidato também está avaliando você.

Minimize as distrações e interrupções

É fundamental minimizar as distrações e conduzir a entrevista com tranquilidade, seja no escritório ou em casa. Veja o que você pode fazer para minimizar as interrupções:

Tranque a porta e informe às outras pessoas (família, amigos ou colegas de trabalho) que não devem incomodá-lo

Encontre um espaço silencioso e limpo. Se você usar um fundo movimentado, o candidato poderá se distrair facilmente

Use o recurso "não perturbe" em telefones e computadores ou desative as notificações

Vista-se profissionalmente, mesmo que esteja trabalhando em casa

Remova todos os objetos que possam distrair de sua mesa

Mantenha a iluminação à sua frente para que o candidato possa vê-lo claramente

Valorize a conduta profissional

É fundamental mostrar aos candidatos que uma entrevista por vídeo é tão profissional quanto uma entrevista presencial. Priorize a comunicação clara e oportuna durante toda a jornada de recrutamento. Defina expectativas claras com os candidatos com relação aos horários, formatos e logística das entrevistas.

Além de minimizar as distrações, respeite o tempo e a privacidade dos candidatos. Evite alterações ou cancelamentos de última hora. Se estiver gravando a entrevista, informe o candidato com antecedência.

Por fim, aborde cada interação com empatia, respeito e integridade. Seja cortês e profissional ao compartilhar feedback construtivo com os candidatos.

Aproveite a narração de histórias

As entrevistas remotas dificultam que os candidatos entendam a cultura da sua empresa e conheçam a equipe. É por isso que você precisa apresentá-la a eles. Comece apresentando brevemente a sua empresa, incluindo os valores, a cultura e as introduções de fundo. Você pode usar um formato de narrativa para compartilhar histórias que mostrem sua cultura e seus valores.

Durante a entrevista, você também pode usar a narração de histórias para se conectar com os candidatos. Convide-os a compartilhar histórias sobre suas experiências, desafios e conquistas. Incentive-os a fornecer exemplos específicos que demonstrem suas habilidades de comunicação, capacidade de resolver problemas e adequação cultural.

Colabore com possíveis candidatos usando o ClickUp Whiteboard

Você também pode usar recursos interativos, como documentos colaborativos e quadros brancos virtuais, para incentivar os candidatos a participar ativamente, criar um visual de sua experiência ou explicar sua abordagem para a solução de problemas.

Prepare-se para problemas técnicos

Teste sua configuração técnica antes da entrevista para minimizar os problemas técnicos. Se estiver usando o software pela primeira vez, considere fazer um teste e familiarizar-se com os recursos.

Se estiver trabalhando em casa, verifique se a sua conexão com a Internet está estável e se a intensidade do sinal é adequada. Você pode usar um teste de velocidade on-line para verificar a velocidade da Internet.

Por fim, prepare um plano B. Certifique-se de que você tenha o número e o e-mail do candidato em caso de interrupção. Você pode se conectar imediatamente com ele por meio de bate-papo por vídeo ou reagendar o mais rápido possível.

Impulsione o sucesso do recrutamento com o ClickUp

As entrevistas virtuais continuarão a moldar o mundo do recrutamento, oferecendo oportunidades e desafios para recrutadores e candidatos. Com as dicas de entrevista remota deste artigo, você pode adotar uma abordagem proativa e garantir que todas as suas entrevistas ocorram sem problemas.

Usar uma ferramenta como o ClickUp para todas as suas necessidades de recrutamento pode ajudá-lo a navegar pelas complexidades das entrevistas remotas com confiança e competência. Por que não tentar você mesmo? Registre-se gratuitamente e experimente seus recursos hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQs)

**Como ter sucesso em uma entrevista remota?

Preparar-se bem, testar sua tecnologia com antecedência, vestir-se profissionalmente, criar um ambiente silencioso e sem distrações, manter contato visual e praticar a escuta ativa podem ajudá-lo a ter sucesso em uma entrevista por vídeo.

Como conduzir uma entrevista remota?

Aqui estão algumas dicas para conduzir uma entrevista remota: