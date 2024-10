Como identificar os pontos fortes e fracos dos funcionários

"Por meio da imaginação, podemos visualizar os mundos incriados de potencial que estão dentro de nós."

Steven Covey, autor

Esta frase do livro best-seller de autoaperfeiçoamento de Stephen R. Covey, Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes resume o que significa ser o seu melhor.

Na prática comercial diária, você pode ajudar sua equipe a alcançar esse objetivo identificando e otimizando os pontos fortes e fracos dos funcionários. Nesta postagem do blog, mostramos a você como fazer isso.

Entendendo os pontos fortes e fracos dos funcionários

Os pontos fortes e fracos dos funcionários referem-se às habilidades técnicas, comportamentais e relacionadas à mentalidade de cada membro da equipe que afetam o desempenho de sua função.

Pontos fortes do funcionário: São as habilidades, os atributos e os comportamentos que permitem que eles se destaquem em suas funções.

Por exemplo, as habilidades de resolução de problemas e de raciocínio lógico são pontos fortes de um desenvolvedor. A capacidade de contar histórias é um grande ponto forte para um escritor.

Pontos fracos do funcionário: Essas são áreas em que o funcionário pode ter dificuldades ou precisa melhorar. Podem ser lacunas de conhecimento, experiência no domínio, comportamento ou hábitos pessoais.

Por exemplo, a falta de experiência ou exposição ao setor de saúde pode ser um ponto fraco para alguém que trabalha no setor. Por outro lado, a falta de habilidades de gerenciamento de tempo pode ser um grande obstáculo à produtividade.

Por que os gerentes precisam reconhecer os pontos fortes e fracos dos funcionários?

No trabalho do conhecimento, independentemente do processo e da operacionalização das tarefas, os pontos fortes e fracos de cada indivíduo desempenham um papel enorme nos resultados da equipe. Por exemplo, um líder de vendas que é pontual e bem apresentado pode ser um modelo desse comportamento para seus relatores. Um colega que sempre entrega um trabalho abaixo do padrão pode prejudicar a qualidade de toda a equipe.

Isso é apenas o começo. A identificação dos pontos fortes e fracos dos funcionários oferece inúmeros benefícios, como os seguintes.

Avaliações objetivas: Qualquer organização que busque identificar os pontos fortes e fracos dos funcionários estabelecerá avaliações objetivas na forma de certificações, revisões, feedback interno/externo, etc. Isso ajuda imensamente no planejamento de longo prazo da força de trabalho e no projeto organizacional.

Alocação adequada de trabalho: Os gerentes de projeto podem alocar tarefas que sejam mais adequadas aos pontos fortes e fracos de cada funcionário. Isso melhora a velocidade de produção, a qualidade e a satisfação geral dos funcionários.

Aprendizado e desenvolvimento direcionados: A identificação dos pontos fracos permite o treinamento direcionado, o que ajuda os funcionários a superar suas dificuldades de forma eficaz.

Planejamento estratégico de carreira: A identificação regular dos pontos fortes e fracos permite que a liderança da empresa planeje a carreira de cada funcionário. Por exemplo, a alta liderança pode dizer: "Se você melhorar suas habilidades de apresentação até o final do ano, terá mais chances de ser considerado para uma promoção"

Envolvimento do funcionário: Quando os funcionários recebem tarefas que se alinham com seus pontos fortes, eles trabalham com mais eficiência e motivação.

Cultura positiva: Quando os funcionários trabalham naquilo em que são bons, isso cria um senso de positividade e propósito. Como consequência, eles tendem a se tornar mais abertos a ajudar os outros e a colaborar com ideias. Por outro lado, os pontos fracos não tratados podem ter o efeito oposto.

Se você está convencido de que é hora de analisar estrategicamente os pontos fortes e fracos de seus funcionários, vamos ver como fazer isso a seguir.

Identificando os pontos fortes dos funcionários

Intuitivamente, a maioria das pessoas sabe quais são seus pontos fortes. Entretanto, no local de trabalho, é provável que existam inúmeras habilidades e talentos ocultos que seus funcionários possuem e que nunca vêem a luz do dia - habilidades que podem fazer uma grande diferença para sua organização. O primeiro passo para identificar esses pontos fortes é saber como eles são.

Abaixo estão alguns dos exemplos mais importantes de pontos fortes dos funcionários. Também exploraremos como você pode avaliar suas equipes em relação a cada um desses pontos fortes usando uma ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp .

Conhecimento técnico

O conhecimento e a proficiência de um funcionário em um domínio específico, como desenvolvimento de software ou contabilidade, é sua área de especialização técnica. Por exemplo, um desenvolvedor de software tecnicamente qualificado pode diagnosticar e corrigir bugs rapidamente.

Para avaliar a especialização técnica de cada indivíduo, você pode se concentrar no tempo que ele leva para concluir um tipo específico de tarefa ou na qualidade de seu desempenho.

Use o controle de tempo do ClickUp para medir a proficiência técnica no trabalho

Por exemplo, você pode usar Rastreamento de tempo do ClickUp para identificar tendências de tarefas que levam o menor tempo (ajustando a complexidade da tarefa). Você também pode observar as tarefas que têm menos bugs, retrabalho ou feedback. Isso ajuda a medir a qualidade do resultado, que é um indicador de conhecimento técnico.

Solução de problemas

A solução de problemas é analisar uma situação, identificar a causa raiz e desenvolver soluções práticas. Os funcionários com fortes habilidades de solução de problemas podem se destacar no gerenciamento de relacionamento com o cliente, pré-vendas, consultoria ou gerenciamento de crises. É importante observar que algum nível de habilidade de resolução de problemas é necessário para todos!

Pesquisas qualitativas simples para identificar os pontos fortes dos funcionários com o ClickUp Forms

Uma ótima maneira de fazer isso, especialmente entre os funcionários voltados para o exterior, como vendas, pré-vendas, sucesso do cliente etc., é realizar pesquisas periódicas e coletar feedback. Formulários ClickUp oferece uma maneira simples e personalizável de capturar as informações de que você precisa e integrá-las aos fluxos de trabalho de gerenciamento de tarefas sem esforço.

Você também pode começar a usar instantaneamente qualquer um dos aplicativos do ClickUp modelos de formulários de feedback .

Adaptabilidade

Adaptabilidade é a disposição e a capacidade de um funcionário de se ajustar às mudanças no local de trabalho, seja em cronogramas de projetos, estruturas de equipes ou prioridades. Um funcionário adaptável tem maior probabilidade de prosperar em equipes multifuncionais que entregam trabalho de alta qualidade.

Identificar a adaptabilidade pode ser mais complicado do que outras habilidades, mas não é impossível. No ClickUp, você pode dar uma olhada em:

O tempo necessário para concluir tarefas específicas para saber com que rapidez o funcionário começa a trabalhar em cada sprint (ou quanto tempo ele precisa para se acostumar a novos projetos)

Os comentários, bate-papos e conversas que eles têm para se familiarizarem mais rapidamente com as prioridades em constante mudança

Os pontos de referência de como eles estão progredindo em direção a determinados objetivos ou metas

Habilidades de liderança

Atualmente, as organizações estão se tornando cada vez mais planas. As empresas estão procurando funcionários autogerenciados que possam liderar a si mesmos e as equipes de projeto com as quais trabalham. Nesse contexto, as habilidades de liderança podem ser um ponto forte excepcional. Normalmente, as habilidades de liderança incluem:

Fornecer direção e orientação aos membros da equipe

Delegar tarefas e gerenciar projetos

Permitir a resolução de conflitos entre as partes interessadas internas e externas

Dar feedback e recalibrar o progresso em direção às metas

Reunir equipes para cumprir prazos apertados ou entregar trabalhos complexos

Comunicar-se de forma clara e eficaz

Ter consciência emocional e refletir sobre suas ações

Relatórios de sprint de software em ClickUp Dashboards

Algumas dessas habilidades têm um impacto direto nos resultados do projeto, que serão visíveis em Painéis do ClickUp . Por exemplo, a comunicação clara pode envolver a redação de descrições e critérios de aceitação claros para cada tarefa, o que resulta em menos bugs ou retrabalho. Você pode medir isso usando o tempo necessário para concluir a tarefa ou o tempo em status como "retrabalho"

Entretanto, outros, como a resolução de conflitos, são mais qualitativos. Para identificá-las, pode ser necessário um feedback de 360 graus. Você pode consolidar e analisar o feedback qualitativo em um quadro branco do ClickUp para tomar as medidas adequadas.

O Modelo de análise do ClickUp Soar foi criado exatamente para isso. Durante sua avaliação periódica de desempenho, colete feedback de seus superiores e membros da equipe e classifique-os em pontos fortes e oportunidades. Com base em sua análise, identifique suas aspirações e acompanhe os resultados ao longo do tempo.

Bônus:_ Nem todos os líderes são iguais. Portanto, reflita sobre o tipo de líder que você é. A Estilo de liderança Myers-Briggs oferece um ótimo ponto de partida.

Habilidades de comunicação

**Uma boa comunicação não tem a ver com o que você diz, mas com o que o destinatário entende

A capacidade de ser compreendido é um ponto forte extraordinário. Por exemplo, um gerente de projetos com ótimas habilidades de comunicação tem mais chances de manter o patrocinador/cliente do projeto satisfeito.

O mais importante é que, atualmente, as habilidades de comunicação também incluem mensagens de texto de forma assíncrona. Portanto, bons comunicadores pensam nas consequências de segunda ordem, escrevem respostas detalhadas e evitam mal-entendidos.

Avalie as habilidades de comunicação dos membros da sua equipe usando o Visualização do bate-papo do ClickUp .

Com que frequência o funcionário precisa se repetir?

Com que frequência ele usa várias ferramentas, como quadros brancos, mapas mentais, documentos, gravação de tela, etc., para obter mais clareza?

Com que frequência os receptores da mensagem solicitam uma chamada/reunião pessoal para esclarecimentos?

Qual é o grau de empatia deles com os colegas que estão tendo dificuldades para entender?

ClickUp Clips para uma comunicação assíncrona mais suave

Os cinco pontos fortes mencionados acima - conhecimento técnico, solução de problemas, adaptabilidade, habilidades de liderança e habilidades de comunicação - formam a base. Entretanto, dependendo do trabalho que se espera que a pessoa desempenhe, existem outros pontos fortes.

Aqui estão alguns exemplos de pontos fortes de funcionários com base em cargos/funções:

Recursos humanos: Empatia, consciência emocional, confiabilidade, atenção

**Vendas: Pontualidade, habilidades organizacionais, construção de relacionamentos, motivação para atingir cotas, atitude positiva em relação à rejeição

Contabilidade e finanças: Atenção aos detalhes, precisão, conhecimento atualizado sobre conformidade, gerenciamento de riscos

Marketing: Narração de histórias, criatividade, recebimento de feedback, experimentação, tomada de decisões com base em dados

Conhecer os pontos fortes é tão importante quanto identificar os pontos fracos. Vamos explorar isso a seguir, antes de falarmos sobre o que você pode fazer para aprimorar os pontos fortes e abordar os pontos fracos.

Identificando os pontos fracos dos funcionários

Para começar, o fato de o funcionário não ter os pontos fortes acima já é considerado um ponto fraco por si só. Portanto, não vamos inverter a seção acima para você!

Aqui estão alguns pontos fracos específicos dos funcionários aos quais você deve estar atento.

Má administração do tempo

O mau gerenciamento de tempo refere-se à incapacidade de estimar e gerenciar o tempo para entregar o trabalho atribuído. Os funcionários com habilidades ruins de gerenciamento de tempo têm dificuldade em cumprir prazos ou priorizar tarefas de forma eficaz.

Por exemplo, eles podem gastar muito tempo em tarefas de baixa prioridade, deixando projetos críticos incompletos. Isso pode reduzir a produtividade geral da equipe e causar atrasos nos projetos.

Relatório de tempo para identificar os pontos fracos do gerenciamento de tempo individual

Para identificar o gerenciamento de tempo deficiente entre os membros da sua equipe, os recursos de rastreamento de tempo do projeto do ClickUp são a sua superpotência. Examine as planilhas de horas, os relatórios de horas e as estimativas de horas para entender como cada membro da equipe está gerenciando seu tempo.

Dificuldade em realizar várias tarefas ao mesmo tempo

Vamos aceitar isso: A multitarefa, quando mal executada, tem um impacto adverso na produtividade. No entanto, isso acontece quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo.

Por exemplo, escrever uma publicação de blog, responder a mensagens do Slack e ouvir um treinamento on-line simultaneamente pode ser um pouco demais.

No entanto, espera-se que cada funcionário no trabalho moderno do conhecimento faça malabarismos com várias funções. Por exemplo, um desenvolvedor pode estar trabalhando em vários projetos. Um escritor pode ter vários artigos em vários estágios do fluxo de trabalho. A incapacidade de gerenciar essas funções pode ser um ponto fraco, especialmente em equipes pequenas.

Para identificar os pontos fracos da multitarefa, use o método software de avaliação de desempenho para encontrar:

Tarefas que perdem prazos

Tarefas que permaneceram no mesmo status por muito tempo, especialmente em estágios de retrabalho/correção de erros

Metas que estão quase prontas

Reatividade emocional

Como o nome sugere, a reatividade emocional refere-se à maneira como alguém reage - ou reage exageradamente - a uma situação. Um funcionário emocionalmente reativo pode ter dificuldade para controlar seus sentimentos em situações estressantes ou desafiadoras, o que leva a reações impulsivas ou a relacionamentos interpessoais ruins.

Por exemplo, ele pode reagir ficando irritado com o feedback ou se fechando em uma concha durante eventos de alta pressão, criando tensão no local de trabalho e interrupções no fluxo de trabalho.

Nenhuma ferramenta pode (ainda) medir com precisão as respostas emocionais de uma pessoa, portanto, para identificar esse ponto fraco, você terá que usar sua própria empatia, habilidades de observação e consciência emocional.

Falta de atenção aos detalhes

Os funcionários que não prestam atenção aos detalhes tendem a cometer erros frequentes ou a ignorar aspectos importantes de seu trabalho. Isso se transforma em um ponto fraco porque tem a capacidade de se agravar com o tempo.

Por exemplo, um erro de US$ 0,1 na entrada de dados de mais de 100.000 transações representa uma perda de US$ 10.000. Da mesma forma, um ponto e vírgula mal colocado no código do aplicativo pode gerar um bug que levaria horas para ser encontrado e corrigido. Um logotipo desalinhado em uma publicação de mídia social pode custar a reputação da marca.

Falta de introspecção

Muitos de nós lutam contra isso. A falta de introspecção resulta no desconhecimento de suas próprias fraquezas ou na falta de resistência a elas. Ambos acabam levando ao esgotamento ocupacional, que se manifesta na redução da eficiência, na fadiga mental, no estresse e no desinteresse.

Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Uma das melhores maneiras de identificar esse ponto fraco é fazer uma avaliação completa periodicamente. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp oferece uma estrutura robusta. Ele o ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, permitindo que você avalie seus problemas no contexto.

Bônus: Mais modelos de análise de lacunas e Modelos de análise SWOT para autoavaliação

Agora que você identificou alguns pontos fortes e fracos comuns dos funcionários, vamos ver como você pode transformar os últimos em primeiros.

Aprimorando os pontos fortes dos funcionários

A melhor maneira de aprimorar os pontos fortes de seus funcionários é ajudá-los a tirar proveito deles. Aqui estão algumas estratégias que o ajudarão.

1. Pratique e aperfeiçoe

Se os membros da sua equipe forem bons em alguma coisa, incentive-os a continuar praticando. Alguém é um ótimo programador de Python? Dê a ele projetos para que possa praticar a programação todos os dias.

Ofereça oportunidades para que os funcionários trabalhem em tarefas nas quais se destacam, permitindo que desenvolvam confiança em suas habilidades. Em seguida, dê a eles oportunidades de expandir para novas habilidades em bibliotecas relacionadas e ferramentas adjacentes.

2. Defina metas ambiciosas

Inclua a ampliação dos pontos fortes dos funcionários como parte das metas de carreira. Por exemplo, se alguém for bom em resolver problemas dentro do projeto, ofereça-lhe uma posição melhor. Se um membro da equipe for forte em design visual, defina metas para que ele aprenda a projetar a experiência do usuário no próximo ano.

Use Metas do ClickUp para definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para cada membro da equipe que aprimore suas habilidades atuais de forma consistente.

defina e acompanhe todas as suas metas em um só lugar com o ClickUp_

3. Ofereça mais oportunidades

Capacite os funcionários a tomar decisões em suas áreas de força. Aproveite seus conhecimentos especializados envolvendo-os em discussões estratégicas e dando-lhes responsabilidade pelas decisões.

Aumente o moral e o pensamento criativo dos funcionários, dando a eles liberdade para explorar novas ideias, assumir riscos e experimentar abordagens inovadoras.

Como lidar com os pontos fracos dos funcionários

Agora, vamos ver como você pode ajudar os funcionários a superar seus pontos fracos. Algumas estratégias eficazes incluem:

1. Treinamento e desenvolvimento

Ofereça programas de treinamento específicos para cada um dos pontos fracos dos funcionários (depois de discutir isso com eles).

Se for técnico, envie-os para um bootcamp ou inscreva-os em um curso on-line

Se forem habilidades interpessoais, encontre um treinador para eles

Se for relacionado ao gerenciamento de tempo, ajude-os com ferramentas, como um cronômetro Pomodoro, um aplicativo de bloqueio de calendário ou matrizes de priorização

2. Melhorias no processo

Configure processos e fluxos de trabalho que ajudem os membros da equipe a superar seus pontos fracos. Por exemplo:

Se a falta de atenção aos detalhes for um problema, crie listas de verificação para operacionalizar a qualidade

Se a falta de introspecção for o problema, incentive revisões pessoais antes de cada reunião individual

3. Mudanças culturais

Os funcionários que lidam com o estresse geralmente apresentam diminuição da produtividade e da satisfação no trabalho. Isso pode se manifestar em pontos fracos, como impaciência ou falta de confiança.

Promova um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional

Crie uma atmosfera em que os funcionários possam aproveitar seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos

Ofereça oficinas de gerenciamento de estresse, apoio à saúde mental, etc.

Inclua licenças sabáticas, licenças parentais, etc. como parte de sua política

Crie um ambiente aberto para que os funcionários discutam suas dificuldades

Além de tudo isso, há uma coisa que você pode fazer como gerente ou líder de negócios para ajudar seus funcionários a capitalizar seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos: Fornecer feedback!

A função do feedback e da avaliação de desempenho

Um bom feedback é construtivo, oportuno e fornece informações específicas sobre as ações, as tarefas ou o comportamento de um funcionário. Para ajudar os funcionários a aprimorar seus pontos fortes e superar seus pontos fracos, ofereça feedback regularmente.

Aqui estão algumas dicas de como fazer isso bem feito.

Seja objetivo: Comemore os sucessos e oriente-os a superar os fracassos. Torne seu feedback específico e prático. Por exemplo, você pode dizer: "Seu trabalho no relatório anual não atendeu às expectativas porque havia erros tipográficos e declarações equivocadas"

Não seja vago: Certifique-se de não dizer "muitos erros", a menos que possa comprovar com números. Aponte os problemas usando exemplos.

Apoie os funcionários: Ensine-os como pedir feedback para que eles não reajam emocionalmente à sua opinião. Ofereça exemplos de feedback para funcionários para mostrar como ele é.

Incentivar a autonomia: Permita que os membros da equipe processem, aceitem e ajam de acordo com o seu feedback à maneira deles. Convide-os a discordar e debater com você quando acharem adequado.

Mantenha uma estrutura: Use ferramentas de feedback dos funcionários para facilitar as avaliações de desempenho. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp ajuda você a acompanhar o progresso de seus funcionários, avaliar suas realizações, fornecer feedback e atingir metas.

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

Bônus: Confira alguns dos outros modelos de avaliação de desempenho Comece do início: Não espere até que alguém se torne um funcionário para identificar pontos fortes, pontos fracos e traços de personalidade. Utilize avaliações e avaliações como parte da entrevista de emprego e do processo de recrutamento. Inclua isso em KPIs de RH e torná-lo uma prática consistente.

Em seguida, use essas informações para projetar o processo de integração. Incorpore treinamento específico, bootcamps ou workshops à integração para que o novo funcionário esteja preparado para o sucesso.

Use as listas de verificação ou os modelos de integração do ClickUp para personalizar a experiência de integração de cada novo funcionário e garantir que eles estejam alinhados com seus pontos fortes e fracos.

Gestão holística de pessoas com o ClickUp

Todos têm pontos fortes e fracos. De fato, um ponto forte também pode se tornar um ponto fraco. Por exemplo, uma pessoa com grande atenção aos detalhes pode não ser muito boa em ter uma visão geral. Alguém com habilidades técnicas extraordinárias pode não ter habilidades com pessoas.

Como líder de RH ou gerente de equipe, seu trabalho é ajudar as pessoas a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Isso significa aproveitar seus pontos fortes e minimizar seus pontos fracos.

Para isso, primeiro você precisa identificar esses pontos fortes e fracos. Uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp captura esses dados valiosos enquanto você trabalha.

Você pode encontrar insights sobre o processo de contratação, cronogramas de tarefas, gargalos de projetos, falhas de comunicação, cargas de trabalho dos funcionários e muito mais simplesmente configurando painéis na ferramenta que você já usa.

Você pode encontrar insumos qualitativos e quantitativos para suas decisões relacionadas a pessoas, tudo em um só lugar. E mais? Como os dados são do ClickUp, você pode ter certeza de que os insights são objetivos e não baseados nas opiniões pessoais de gerentes e líderes.

