As 20 principais ferramentas de teste de desempenho para otimizar seus sistemas

Já passei inúmeras horas solucionando problemas de desempenho, tentando identificar o que está deixando um sistema lento ou por que um aplicativo trava repentinamente sob carga.

É frustrante estar nesse momento, certo? Mas uma coisa que aprendi é que ter as ferramentas de teste de desempenho certas faz toda a diferença.

Neste blog, estou compartilhando as 20 principais ferramentas de teste de desempenho que considero incrivelmente eficazes.

Quer você seja um profissional experiente ou esteja apenas começando, essas ferramentas populares de teste de desempenho podem ajudá-lo a identificar gargalos, garantir a capacidade de resposta ideal do sistema e proporcionar experiências de usuário de alta qualidade.

Vamos mergulhar de cabeça! 👇

O que você deve procurar nas ferramentas de teste de desempenho?

Quando se trata de escolher as ferramentas de teste de desempenho certas, há alguns fatores importantes a serem considerados:

Facilidade de uso: Encontre uma ferramenta que seja intuitiva e fácil de usar, mesmo para os novatos em testes de desempenho. Priorize ferramentas com uma interface simples e documentação clara

Encontre uma ferramenta que seja intuitiva e fácil de usar, mesmo para os novatos em testes de desempenho. Priorize ferramentas com uma interface simples e documentação clara Escalabilidade: Certifique-se de que a ferramenta seja capaz de lidar com o seu ambiente de teste, quer você esteja trabalhando com um site pequeno ou com um aplicativo de grande escala. Ela deve ser dimensionada conforme necessário para atender às suas demandas

Certifique-se de que a ferramenta seja capaz de lidar com o seu ambiente de teste, quer você esteja trabalhando com um site pequeno ou com um aplicativo de grande escala. Ela deve ser dimensionada conforme necessário para atender às suas demandas Recursos de integração: Escolha uma ferramenta que funcione perfeitamente com seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste existentes, como pipelines de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD)

Escolha uma ferramenta que funcione perfeitamente com seus fluxos de trabalho de desenvolvimento e teste existentes, como pipelines de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD) **Recursos de relatório: opte por uma ferramenta que forneça relatórios abrangentes e personalizáveis, permitindo que você analise os resultados dos testes e identifique os gargalos com eficiência

Preço: Pese o custo em relação ao seu orçamento, pois há opções gratuitas e pagas. Selecione uma ferramenta que atenda às suas necessidades sem sobrecarregar suas finanças

As 20 melhores ferramentas de teste de desempenho para otimizar seus sistemas

Fiz o trabalho braçal e compilei uma lista de 20 ferramentas populares de teste de desempenho de carga que podem ajudá-lo a enfrentar os problemas de frente. Aqui está!

1. ClickUp (melhor para gerenciamento integrado de projetos e testes de desempenho)

Simplifique o desenvolvimento de software com a suíte ClickUp Software Team Management

Talvez você saiba Gerenciamento de equipe do software ClickUp o ClickUp Software Team Management é considerado uma das ferramentas mais populares para o gerenciamento de desempenho, mas você sabia que ele também pode ser seu aliado nos testes de desempenho?

Não se trata apenas de um gerenciador de tarefas; é uma plataforma abrangente que simplifica todos os aspectos do desenvolvimento de software. Do planejamento de projetos e gerenciamento de tarefas à colaboração e geração de relatórios, o ClickUp faz tudo isso facilmente. Ele também é um dos principais ferramentas de teste ágil .

Com seus recursos e integrações versáteis, o ClickUp pode simplificar seu processo de teste e ajudá-lo a identificar gargalos de desempenho. E isso não é tudo. Ele também oferece modelos pré-criados para impulsionar seus esforços de teste de desempenho. Vamos explorá-los juntos.

Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de gerenciamento de testes do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar todo o processo de teste.

O modelo Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp oferece uma estrutura pré-projetada para otimizar seus esforços de teste de desempenho. Ele organiza os casos de teste, acompanha o progresso e garante que o processo de teste seja executado sem problemas.

Esse modelo permite que você:

Centralize os casos de teste: Mantenha todos os seus casos de teste em um único lugar, facilitando o acesso e o gerenciamento

Mantenha todos os seus casos de teste em um único lugar, facilitando o acesso e o gerenciamento Acompanhar o progresso: Monitorar o progresso de cada caso de teste com status personalizáveis, como "A fazer", "Em andamento" e "Aprovado/fracassado"

Monitorar o progresso de cada caso de teste com status personalizáveis, como "A fazer", "Em andamento" e "Aprovado/fracassado" Atribua testadores: Atribua casos de teste específicos a membros da equipe para uma execução eficiente

Atribua casos de teste específicos a membros da equipe para uma execução eficiente Colaboração eficaz: Facilite a comunicação e a colaboração entre os testadores, adicionando comentários e compartilhando documentos diretamente nos casos de teste

Faça o download deste modelo

Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Rastreie, relate e resolva bugs de forma eficaz usando o modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp torna mais fácil do que nunca identificar, gerenciar e corrigir bugs em seus projetos. Ele reúne as equipes de Suporte, Engenharia e Produto para que todos fiquem em sincronia quando se trata de rastrear falhas no código.

Esse modelo fornece um hub centralizado para o gerenciamento de todos os bugs e problemas. Ele permite que você:

Capturar relatórios de bugs de qualquer membro da equipe em um único local

Acompanhar o progresso de cada bug por meio de status personalizáveis e organização de listas

Criar relatórios abrangentes com informações relevantes, como capturas de tela, vídeos e níveis de prioridade, para garantir uma resolução eficiente

Facilitar a comunicação entre os relatores de bugs e os desenvolvedores por meio de comentários e menções nos relatórios de bugs

Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Dashboards personalizados: CriarPainéis do ClickUp para visualizar dados de desempenho e acompanhar o progresso em direção às suas metas. Isso pode fornecer insights valiosos sobre o desempenho de seus aplicativos e ajudá-lo a identificar áreas de melhoria

Transforme seus dados em insights acionáveis com o ClickUp Dashboards

Campos personalizados: AdicionarCampos personalizados do ClickUp para capturar métricas de desempenho específicas, como tempos de resposta, taxas de erro e tempos de carregamento. Isso permite que você rastreie e analise os principais indicadores de desempenho (KPIs) adaptados às suas necessidades de teste

Adapte suas métricas de desempenho com os campos personalizados do ClickUp, permitindo que você capture as especificidades mais importantes para o seu processo de teste

Dependências de tarefas: DefinirDependências do ClickUp entre as tarefas para garantir que as atividades de teste sejam executadas na ordem correta. Por exemplo, você pode configurar uma dependência de modo que um teste de desempenho não possa ser executado até que o teste funcional correspondente tenha sido concluído

Certifique-se de que cada etapa seja executada no momento certo com as Dependências do ClickUp

Rastreamento de tempo: Rastreie o tempo gasto em cada atividade de teste para avaliar a eficiência da sua equipe comRastreamento de tempo do projeto ClickUp. Isso pode ajudar a identificar áreas em que podem ser feitas melhorias e otimizar seus processos de teste

Obtenha visibilidade da produtividade da sua equipe com o ClickUp Project Time Tracking

Comentários e discussões: UseComentários do ClickUp Assign e discussões para colaborar com a sua equipe, compartilhar percepções e resolver problemas. Isso garante que todos estejam na mesma página e que as atividades de teste sejam realizadas de forma eficaz

Aprimore a colaboração com o ClickUp Assign Comments para manter as atividades de teste funcionando sem problemas

Automação de tarefas: Configure gatilhos para atribuir automaticamente tarefas relacionadas a problemas de desempenho aos membros certos da equipe assim que eles forem relatados comAutomações do ClickUp. Isso garante que cada bug seja resolvido prontamente

Simplifique seu fluxo de trabalho com o ClickUp Automations, que permite resoluções rápidas e eficazes

Limitações do ClickUp

Para organizações com necessidades complexas de testes de desempenho, uma ferramenta dedicada pode ser mais adequada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. BrowserStack (melhor para testes em vários navegadores, sistemas operacionais e dispositivos)

Via: Pilha de navegadores O BrowserStack é um dos ferramentas modernas de teste de controle de qualidade . Ele oferece um conjunto impressionante de recursos projetados especificamente para testes de desempenho, permitindo medir e otimizar a velocidade, a capacidade de resposta e a escalabilidade dos seus aplicativos da Web.

Com sua ampla cobertura de dispositivos e navegadores, é possível testar em várias configurações para identificar gargalos de desempenho e garantir uma experiência de usuário perfeita.

Melhores recursos do BrowserStack

Verifique o desempenho do seu aplicativo em várias configurações de hardware e software

Execute testes em vários dispositivos e navegadores simultaneamente para acelerar seu ciclo de testes

Monitore KPIs, como tempos de carregamento de página, tempos de resposta e uso da CPU para identificar gargalos de desempenho

Registre as sessões de teste para analisar os problemas de desempenho e identificar as áreas que podem ser melhoradas

Limitações do BrowserStack

Pode ser caro, especialmente para projetos de teste em grande escala

Embora o BrowserStack ofereça uma ampla gama de recursos, ele pode não ser tão personalizável quanto algumas outras ferramentas de teste de carga e desempenho

Preços do BrowserStack

Preços personalizados (com base no dispositivo, no uso e nas APIs)

Classificações e análises do BrowserStack

G2: 4,5/5 (mais de 1700 avaliações)

4,5/5 (mais de 1700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

3. Apache JMeter (melhor para teste de carga de aplicativos da Web e APIs)

Via: Apache JMeter O Apache JMeter é uma ferramenta de teste de desempenho de código aberto. Ela é amplamente usada para medir o desempenho de aplicativos da Web e APIs sob carga pesada.

Ao simular um grande número de usuários simultâneos, o JMeter avalia como o seu aplicativo lida com o estresse e identifica gargalos de desempenho. Isso permite que você garanta que seu aplicativo tenha um desempenho eficaz em várias condições.

Melhores recursos do Apache JMeter

Crie cenários de teste complexos e analise os dados de desempenho para adaptar a ferramenta às suas necessidades específicas de teste

Teste uma ampla variedade de aplicativos com suporte a vários protocolos, inclusive HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP e JMS

Simule um grande número de usuários simultâneos distribuindo os testes em várias máquinas

Aprimore a funcionalidade com uma variedade de plugins e extensões, facilitando a integração com outras ferramentas e expandindo os recursos de teste

Limitações do Apache JMeter

Envolve uma curva de aprendizado acentuada para usuários iniciantes em testes de desempenho

Não é adequado para cenários de teste de desempenho extremos e em grande escala devido às suas limitações para lidar com um grande número de usuários simultâneos

Preços do Apache JMeter

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Apache JMeter

G2: 4,3/5 (mais de 150 avaliações)

4,3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. PFLB (melhor para testes de carga e estresse de aplicativos da Web)

Via: PFLB O PFLB (Performance Functional Load Balancer) é uma ferramenta de teste de carga projetada para medir o desempenho de aplicativos da Web sob carga pesada. É particularmente eficaz para identificar gargalos e otimizar o desempenho em arquiteturas complexas da Web.

Melhores recursos do PFLB

Monitore KPIs como tempos de resposta, taxa de transferência e taxas de erro em tempo real para ficar por dentro do desempenho do seu aplicativo

Distribua a carga em vários servidores para garantir o desempenho ideal e evitar gargalos durante os testes

Utilize recursos avançados de análise, inclusive análise de correlação e identificação de gargalos, para identificar com eficiência os problemas de desempenho

Dimensione sem esforço para lidar com cenários de teste de carga em larga escala, garantindo que seu aplicativo tenha um bom desempenho em condições variadas

limitações do PFLB

Acessibilidade e flexibilidade limitadas em comparação com alternativas de código aberto

Opção cara, especialmente para testes de escalabilidade

Preços do PFLB

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 50/mês

US$ 50/mês Pro: $400/mês

$400/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do PFLB

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. SOAPUI (melhor para teste de API de serviços SOAP e REST)

Via: SOAPUI A SOAPUI é uma ferramenta popular de teste de API que também pode testar o desempenho de serviços SOAP e REST. Ela oferece uma interface amigável e uma ampla gama de recursos para criar e executar testes de desempenho.

Melhores recursos da SOAPUI

Crie testes de carga e estresse para medir o desempenho de suas APIs em várias condições de carga

Use testes orientados por dados para executar o mesmo teste com diferentes conjuntos de dados, simulando cenários de uso no mundo real

Acesse uma variedade de tipos de asserção para verificar a exatidão das respostas da API e identificar rapidamente os problemas de desempenho

Limitações da SOAPUI

Precisa de algum tempo para se acostumar, especialmente para usuários que são novos em testes de API

Preços da SOAPUI

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas da SOAPUI

G2: 4,5/5 (mais de 140 avaliações)

4,5/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

6. LoadView (melhor para testes de desempenho baseados em nuvem)

Via: Exibir carga O LoadView é uma plataforma de teste de desempenho baseada em nuvem que permite simular o tráfego de usuários do mundo real e medir o desempenho de seus aplicativos da Web e APIs. Ele oferece uma interface intuitiva e uma ampla gama de recursos para criar e executar testes de desempenho.

Melhores recursos do LoadView

Simule o tráfego de vários locais geográficos para testar o desempenho do seu aplicativo em várias condições

Crie cenários de teste complexos e reproduza o comportamento do usuário real com recursos de script dinâmicos

Acesse análises detalhadas de desempenho, incluindo tempos de resposta, taxa de transferência e taxas de erro

Limitações do LoadView

Acessibilidade e flexibilidade limitadas em comparação com alternativas de código aberto

Preços do LoadView

Sob demanda: US$ 0/mês

US$ 0/mês Assinatura: Starter: $129/mês Profissional: $454/mês Avançado: $899/mês

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do LoadView

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (25+ avaliações)

7. Keysight Eggplant (melhor para testes automatizados funcionais e de desempenho)

Via: Keysight Eggplant O Keysight Eggplant é uma ferramenta de teste funcional que também pode ser usada para testes de desempenho. É particularmente adequada para testar aplicativos da Web e APIs complexos, com foco na automação.

Melhores recursos do Keysight Eggplant

Crie testes de carga e testes de estresse para medir o desempenho de seus aplicativos da Web e APIs

Use os recursos de automação para criar scripts de teste reutilizáveis e automatizar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência geral

Aproveite os testes baseados em imagens para avaliar aplicativos com interfaces dinâmicas, garantindo resultados precisos

Integre o Eggplant a outras ferramentas, como pipelines de CI/CD e sistemas de monitoramento, para otimizar os testes

Limitações do Keysight Eggplant

Os recursos são insuficientes em comparação com seu custo

Preço do Keysight Eggplant

Início rápido: US$ 9.999 por três meses

US$ 9.999 por três meses Outros planos: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Keysight Eggplant

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. OpenText LoadRunner Cloud (melhor para testes de desempenho baseados em nuvem para empresas)

Via: OpenText O OpenText LoadRunner Cloud é uma poderosa plataforma de testes de desempenho baseada em nuvem. Ela oferece uma ampla gama de recursos para medir o desempenho de aplicativos da Web e APIs sob carga pesada.

O OpenText LoadRunner Cloud foi projetado especificamente para lidar com cenários de teste em grande escala e fornece resultados confiáveis nos quais os usuários podem confiar.

Melhores recursos do OpenText LoadRunner Cloud

Gerencie vários projetos em um único locatário para organizar a alocação e o gerenciamento de recursos em diferentes iniciativas de teste de desempenho

Adicione usuários virtuais durante a execução de um teste para ajustar a carga com base em observações em tempo real sem reiniciar o teste, garantindo uma avaliação precisa do desempenho

Aderir aos padrões do setor para práticas de segurança, garantindo que os dados do usuário sejam protegidos durante os cenários de teste

Integrar-se perfeitamente a vários pipelines de CI/CD e ferramentas de monitoramento, incluindo Jenkins, Azure DevOps e New Relic

Limitações do OpenText LoadRunner Cloud

A interface do usuário/UX não está à altura de outras ferramentas de teste de desempenho

Preços do OpenText LoadRunner Cloud

Preço personalizado

Classificações e análises do OpenText LoadRunner Cloud

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Gatling - (Melhor para testes de carga de alto desempenho, especialmente para desenvolvedores familiarizados com Scala)

Via: Gatling O Gatling é uma ferramenta avançada e de código aberto projetada especificamente para testes de carga de alto desempenho. Ela é excelente na simulação de tráfego intenso de usuários e na identificação de gargalos de desempenho em aplicativos da Web e APIs.

A arquitetura baseada em Scala e os recursos de E/S assíncrona da ferramenta fazem dela a melhor opção para os desenvolvedores que buscam soluções de teste de desempenho eficientes e dimensionáveis.

Melhores recursos do Gatling

Escreva testes de desempenho como código-fonte para permitir o controle de versão e a colaboração entre os membros da equipe

Utilize a natureza agnóstica do protocolo do Gatling para oferecer suporte a vários protocolos, incluindo HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT e outros

Use o gravador integrado para capturar as interações do usuário com aplicativos da Web e convertê-las em scripts de teste de carga

Limitações do Gatling

Os desenvolvedores iniciantes em Scala ou em testes de desempenho podem enfrentar uma curva de aprendizado mais acentuada

A GUI do Gatling não é tão extensa quanto a de outras ferramentas de teste de desempenho

Preços do Gatling

Básico: US$ 110,46

US$ 110,46 Team: US$ 441,85

US$ 441,85 Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Gatling

G2: 4,3/5 (55+ avaliações)

4,3/5 (55+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. mabl (melhor para testes contínuos, incluindo testes de desempenho)

Via: mabl A Mabl é uma plataforma de testes contínuos baseada em nuvem que oferece uma variedade de recursos de teste, incluindo testes de desempenho.

Embora seja conhecido principalmente por seus recursos de teste funcional, o mabl também pode ser usado para avaliar o desempenho de aplicativos da Web e APIs. Sua abordagem sem código a torna acessível a uma ampla gama de usuários, inclusive àqueles que não possuem amplo conhecimento técnico.

melhores recursos do mabl

Otimize a execução de testes com a espera inteligente, que usa dados históricos de desempenho de aplicativos para ajustar o tempo de forma dinâmica

Acesse recursos robustos de teste de API, incluindo suporte a credenciais para ambientes seguros e configurações de teste flexíveis que permitem o início rápido dos testes

Aproveite os aprimoramentos do aprendizado de máquina para identificar novas áreas de cobertura de teste e garantir que os testes sejam executados somente quando os aplicativos estiverem no estado correto

limitações do mabl

Opções limitadas de personalização para testes

Não oferece suporte total a construções tradicionais de looping

preço do mabl

Preços personalizados

Classificações e resenhas do mabl

G2: 4,5/5 (mais de 35 avaliações)

4,5/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4/5 (65+ avaliações)

11. Loadmill (melhor para testes de desempenho baseados em nuvem com testes reais de navegador e scripts dinâmicos)

Via: Moinho de carga O Loadmill é uma plataforma de teste de desempenho baseada em nuvem que oferece uma ampla gama de recursos para medir o desempenho de aplicativos da Web e APIs sob carga pesada. Ela é especialmente adequada para testar aplicativos que dependem do comportamento do usuário no mundo real, como sites de comércio eletrônico e plataformas de jogos.

Melhores recursos do Loadmill

Gere automaticamente cenários de teste com base no comportamento real do usuário com a geração de testes baseada em IA

Obtenha insights com uma análise aprofundada dos resultados dos testes, identificando as causas principais e sugerindo melhorias para aprimorar o desempenho

Integre-se perfeitamente ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento para testes contínuos, permitindo a rápida identificação e resolução de problemas à medida que eles surgem

Limitações do moinho de carga

Algumas funcionalidades avançadas são complicadas de usar

Preços do Loadmill

Equipe: Preços personalizados

Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações de moinhos de carga

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

12. BlazeMeter - (Melhor para testes de desempenho em nível empresarial)

Via: BlazeMeter O BlazeMeter é uma plataforma de teste contínuo que ajuda as equipes de teste e desenvolvimento a realizar testes de carga e desempenho para aplicativos da Web e móveis. Ele permite que os usuários repliquem o tráfego e analisem o desempenho do aplicativo de forma eficiente.

Melhores recursos do BlazeMeter

Combine testes baseados em nuvem com infraestrutura local usando os recursos de teste híbrido do BlazeMeter para obter desempenho e escalabilidade ideais

Utilize recursos avançados de análise, incluindo análise detalhada e de causa raiz, para identificar gargalos de desempenho

Monitore os KPIs em tempo real, incluindo tempos de resposta, taxa de transferência e taxas de erro, para se manter informado sobre o desempenho do aplicativo

Limitações do BlazeMeter

Alguns usuários têm problemas para baixar a ação registrada no arquivo JMX

Preços do BlazeMeter

Básico: US$ 149/mês

US$ 149/mês Pro: US$ 649/mês

US$ 649/mês Unleashed: Preços personalizados

Preços personalizados AWS: Preços personalizados

Classificações e avaliações do BlazeMeter

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

3,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

13. NeoLoad (melhor para testes de desempenho de aplicativos da Web e APIs complexos)

Via: Tricentis NeoLoad O NeoLoad é uma plataforma automatizada de testes de desempenho projetada para organizações empresariais avaliarem o desempenho de aplicativos da Web e móveis.

Ele permite testes contínuos de desempenho, desde APIs até aplicativos completos, oferecendo recursos que suportam testes de carga, testes de estresse e monitoramento de desempenho.

Melhores recursos do NeoLoad

Gerencie automaticamente o conteúdo dinâmico e o tratamento de sessões com o mecanismo de correlação avançado do NeoLoad

Economize tempo e esforço gerando automaticamente cenários de teste com base no comportamento real do usuário

Integre-se sem esforço com ferramentas populares, simplificando o processo de incorporação do NeoLoad em seu pipeline de CI/CD

Lide com cenários de teste em larga escala com facilidade, simulando um grande número de usuários simultâneos para avaliar o desempenho do seu aplicativo

Limitações do NeoLoad

Pode ser caro para projetos de teste em larga escala

Alguns usuários acham que os relatórios gerados pelo NeoLoad Web perdem vários detalhes e métricas importantes

Preços do NeoLoad

Preços personalizados

Classificações e avaliações do NeoLoad

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

14. WebLOAD (melhor para testes de desempenho de nível empresarial)

Via: RadView O WebLOAD é uma ferramenta de teste de carga desenvolvida pelo RadView para avaliar o desempenho e a escalabilidade de aplicativos da Web. Ela permite que as organizações simulem o tráfego do mundo real e avaliem como seus sistemas se comportam sob várias condições de carga, tornando-a adequada para pequenas e grandes empresas.

Melhores recursos do WebLOAD

Escolha entre as opções de implantação SaaS ou no local para atender às suas necessidades de infraestrutura

Aproveite os scripts inteligentes com JavaScript nativo para correlação, parametrização e validação avançadas

Defina metas de desempenho e permita que o WebLOAD ajuste o número de usuários virtuais para atender a essas metas

Analise detalhadamente as métricas de desempenho com mais de 80 relatórios configuráveis, incluindo painéis de controle em tempo real e comparações de sessões para avaliar o desempenho da execução de testes

Limitações do WebLOAD

Alguns usuários relataram que é necessário um tutorial melhor e um material de base de conhecimento

Preços do WebLOAD

Iniciante: Preço personalizado

Preço personalizado Profissional: Preço personalizado

Preço personalizado Enterprise: Preço personalizado

Classificações e avaliações do WebLOAD

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

4,5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

15. HeadSpin (melhor para teste de desempenho móvel, teste de dispositivo real e cobertura global)

Via: Foco de atenção A HeadSpin é uma plataforma de testes de experiência digital que se concentra na otimização do desempenho de aplicativos móveis e da Web. Ela fornece às organizações um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para garantir o desempenho ideal dos aplicativos por meio de testes, monitoramento e análise em tempo real.

Melhores recursos do HeadSpin

Simplifica os processos de teste com scripts de teste automatizados que são executados em vários dispositivos para obter resultados consistentes

Obtenha insights sobre o tempo de carregamento do aplicativo, a capacidade de resposta e a utilização de recursos com as métricas de desempenho abrangentes do HeadSpin

Grave e reproduza sessões de usuários para analisar as interações dos usuários e identificar problemas de desempenho com mais eficiência

Limitações do HeadSpin

Os usuários acham que falta um painel de relatórios para os casos de teste

Preços do HeadSpin

Preços personalizados

Classificações e avaliações do HeadSpin

G2: 4,8/5 (mais de 25 avaliações)

4,8/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

16. Locust (melhor para testes de carga simples e baseados em Python)

Via: Gafanhoto O Locust é uma ferramenta de teste de carga leve e de código aberto escrita em Python. Ela foi projetada para ser fácil de usar e altamente escalonável, o que a torna uma opção popular para desenvolvedores e organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Locust

Escreva e mantenha testes de desempenho diretamente em Python, tornando-os mais flexíveis e fáceis de gerenciar do que as ferramentas baseadas em UI

Execute testes distribuídos e em grande escala em várias máquinas com o design dimensionável do Locust

Integre seus testes com outras bibliotecas Python para cobrir uma ampla gama de protocolos e sistemas

Acompanhe as métricas em tempo real e ajuste a carga por meio da interface de usuário baseada na Web do Locust

Limitações do Locust

A GUI do Locust é relativamente básica em comparação com algumas outras ferramentas de teste de desempenho

Requer conhecimento de programação Python para criar e personalizar cenários de teste

Preços do Locust

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Locust

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

17. Tricentis Tosca (melhor para automação de testes de nível empresarial e testes de desempenho)

Via: Tricentis Tosca O Tricentis Tosca é uma ferramenta abrangente de teste de desempenho desenvolvida pela Tricentis. Ela foi projetada para automatizar o teste de ponta a ponta de aplicativos de software. A ferramenta emprega uma abordagem de teste baseada em modelos que permite aos testadores criar e executar testes sem a necessidade de scripts extensos.

Melhores recursos do Tricentis Tosca

Priorize os casos de teste com base no impacto potencial sobre o desempenho usando a abordagem de teste baseada em risco do Tosca

Executar testes com dados realistas por meio do gerenciamento inteligente de dados de teste do Tosca, aumentando a precisão dos resultados

Reduzir o tempo e o esforço na criação e manutenção de scripts de teste com os recursos de automação alimentados por IA do Tosca

Limitações do Tricentis Tosca

Os recursos avançados têm uma curva de aprendizado

Alguns usuários consideraram o desempenho da ferramenta lento

Preço do Tricentis Tosca

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Tricentis Tosca

G2: 4,3/5 (70+ avaliações)

4,3/5 (70+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

18. LoadNinja (melhor para testes reais de carga do navegador)

Via: LoadNinja O LoadNinja é uma plataforma de teste de carga e de desempenho baseada em nuvem para aplicativos e serviços da Web. Ele permite criar testes baseados na interface do usuário (que replicam as ações do usuário no aplicativo da Web testado) e testes de API (que funcionam de forma semelhante a um cliente que chega ao servidor por meio da API).

Melhores recursos do LoadNinja

Execute testes de carga independentes de plataforma em qualquer computador com acesso à Internet, facilitando a criação e a execução de testes

Crie testes registrando as ações da interface do usuário no navegador integrado e gerando testes de API com o editor de solicitações integrado, sem codificar ou instalar plug-ins

Dimensione seus testes de carga selecionando o número de usuários virtuais a serem simulados

Grave testes em resoluções de tela populares para replicar experiências de usuário em laptops, iPads e telefones celulares

Limitações do LoadNinja

Caro pelo valor que oferece

Alguns usuários encontraram problemas de funcionalidade e integração

Preços do LoadNinja

Sob demanda * Inicial: $301 * Pro: $881 * Premium: $1.133

Inicial: Pro: Premium: $1.133 Assinatura Starter: $250/mês Pro: $735/mês Premium: $945/mês

Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do LoadNinja

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

19. Artillery (melhor para testes de carga baseados em linha de comando)

Via: Artilharia O Artillery é uma ferramenta de teste de desempenho leve e de código aberto projetada para desenvolvedores que preferem uma interface de linha de comando. Ela é particularmente adequada para cenários simples de teste de carga e pode ser facilmente integrada aos pipelines de CI/CD.

Melhores recursos do Artillery

Teste vários serviços de back-end de forma eficaz com o amplo suporte a protocolos do Artillery, incluindo HTTP, WebSocket, Socket.IO e AWS Kinesis

Crie facilmente cenários de teste complexos com várias fases e condições, simulando diversos comportamentos de usuários e padrões de carga para diversas necessidades de teste

Amplie a funcionalidade escrevendo scripts personalizados ou utilizando plug-ins do utilitário npm, permitindo cenários de teste personalizados que atendam aos requisitos específicos do projeto

Limitações de artilharia

O Artillery não tem uma interface gráfica de usuário, o que o torna menos amigável para aqueles que preferem uma interface visual

Para usuários iniciantes em ferramentas de linha de comando ou testes de desempenho, o Artillery pode ter uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Artillery

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do Artillery

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

20. TestComplete (melhor para testes automatizados de UI em várias plataformas)

Via: TestComplete O TestComplete é uma solução avançada para equipes que buscam testes de desempenho automatizados, oferecendo ferramentas versáteis de teste de carga para avaliar o desempenho dos aplicativos sob vários níveis de tráfego.

Melhores recursos do TestComplete

Capture testes automatizados facilmente usando gravação e reprodução, eliminando a necessidade de código

Reduza a manutenção de testes usando a autocorreção com tecnologia de IA para detectar alterações na interface do usuário e sugerir alternativas automaticamente

Organize e gerencie mais de 500 controles de forma eficiente com um repositório de objetos inteligente para testes escalonáveis e de fácil manutenção

Simplifique a criação de testes usando testes orientados por palavras-chave com uma interface de arrastar e soltar para usuários não técnicos

Limitações do TestComplete

Opera exclusivamente na plataforma Windows, portanto, as organizações que usam ambientes macOS ou Linux não podem utilizá-lo

Restrições ao multithreading, especialmente no que diz respeito ao registro e à emissão de pressionamentos de teclas de threads secundários

Preços do TestComplete

**Licença básica do TestComplete

Fixa: US$ 1.940

US$ 1.940 Flutuante: $3.875

**Licença do TestComplete Pro

Fixo: $3.015

$3.015 Flutuante: US$ 6.029

Licença do TestComplete Advanced: Preço personalizado

Classificações e avaliações do TestComplete

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Escolha a ferramenta de teste de desempenho certa para seu fluxo de trabalho

A seleção da ferramenta de teste de desempenho ideal requer a consideração cuidadosa de vários fatores.

A complexidade do seu aplicativo, suas metas específicas de teste, a experiência técnica da sua equipe e o seu orçamento desempenham papéis importantes. Você deve procurar uma ferramenta que se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes e que possa atender às suas necessidades de teste em escala.

Considere uma plataforma versátil como o ClickUp para otimizar seu processo de teste e identificar gargalos de desempenho.

Embora seja conhecido principalmente pelo gerenciamento de projetos, o ClickUp oferece recursos robustos para testes de desempenho, incluindo rastreamento de bugs, rastreamento de projetos e automação de tarefas. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!