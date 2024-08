Como escrever notas de versão - Exemplos e modelos para aprimorar sua estratégia de produto

O Slack os mantém engraçados e sucintos. O pessoal do Zoom prefere os muito detalhados. As nossas geralmente envolvem um vídeo .

Estamos falando de notas de versão, aquelas peças de comunicação muito difamadas, mas essenciais, que fazem a ponte entre os desenvolvedores de um produto e seus usuários finais.

As notas de versão ajudam os gerentes de produto e as equipes de desenvolvimento de software a estabelecer transparência e melhorar a experiência do cliente. Elas fazem parte do processo maior de plano de lançamento e detalha as atualizações de software mais recentes - aprimoramentos de produtos, correções de bugs, recursos futuros, etc.

Vamos explorar alguns dos melhores exemplos de notas de lançamento de empresas de software para saber como melhorar o envolvimento do usuário.

Importância das notas de lançamento

As empresas publicam notas de lançamento para compartilhar informações relevantes com os usuários sobre a versão mais recente de um produto. As equipes de desenvolvimento devem escrever notas de versão informativas sem detalhes técnicos desnecessários.

O foco deve ser ajudar os usuários a entender facilmente as alterações feitas no produto.

Resumo das alterações : Uma atualização da página de notas de versão oferece uma visão geral concisa das alterações no produto, destacando os novos recursos, as correções de bugs e os aprimoramentos dos recursos existentes. Isso aumenta a clareza e ajuda a perceber o valor agregado por cada atualização de nota de versão

: Uma atualização da página de notas de versão oferece uma visão geral concisa das alterações no produto, destacando os novos recursos, as correções de bugs e os aprimoramentos dos recursos existentes. Isso aumenta a clareza e ajuda a perceber o valor agregado por cada atualização de nota de versão Fornecimento de instruções e esclarecimentos claros : Instruções claras nas notas de versão ajudam os usuários a navegar pelos novos recursos de forma eficaz. Além disso, elas ajudam a solucionar possíveis dúvidas ou preocupações de versões anteriores do produto

: Instruções claras nas notas de versão ajudam os usuários a navegar pelos novos recursos de forma eficaz. Além disso, elas ajudam a solucionar possíveis dúvidas ou preocupações de versões anteriores do produto Melhoria da comunicação: As notas de versão facilitam a comunicação eficaz entre a equipe de desenvolvimento e os usuários. Garantir que todos estejam bem informados sobre as alterações gera confiança entre os usuários, incluindo as principais partes interessadas

Boas notas de versão também demonstram infalivelmente a capacidade de resposta das equipes de desenvolvimento e das empresas de SaaS ao feedback dos clientes, incorporando sugestões importantes dos usuários em novos recursos e atualizações de produtos.

Trabalhar com o feedback, sejam solicitações de recursos, reclamações ou qualquer outra sugestão, reforça o seguinte:

Prova que a empresa valoriza a opinião do usuário

Mostra o tempo e o esforço investidos para aprimorar a experiência do cliente

Esse compromisso com a melhoria contínua repercute profundamente entre os clientes. Ele reafirma sua confiança no produto de software e na empresa que está conduzindo seu desenvolvimento.

10 exemplos de notas de versão

Vamos dar uma olhada em alguns dos grandes exemplos de notas de lançamento de produtos e analisá-los para ver o que torna cada um deles interessante:

1. ClickUp

Inclua todas as atualizações mais recentes de forma clara, organizada e fácil de usar, como as Notas de versão do ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que promove a colaboração da equipe e aumenta a produtividade.

Esse Versão 3.15 do ClickUp publicada em 18 de abril de 2024, contém as atualizações mais recentes para que os usuários se mantenham informados.

Por exemplo, as atualizações recentes introduziram recursos como Fórmulas em Cartões de Cálculo e gerenciamento de equipe SCIM, além de integrações com fluxos de trabalho do HubSpot e o calendário Morgen. Notas de versão do ClickUp são bem projetadas e visualmente atraentes, graças aos títulos claros e em negrito, animações, capturas de tela e GIFs. Isso ajuda a envolver os usuários e a criar uma melhor compreensão de cada novo recurso e fluxo de trabalho introduzido.

O que é exclusivo:

As notas de versão são organizadas em trimestres, garantindo que os usuários possam navegar por elas sem esforço

Cada atualização dedicada das notas de versão destaca novos recursos, aprimoramentos, integrações e correções de bugs

A seção 'Novos recursos e aprimoramentos' na parte superior inclui links relevantes da Central de Ajuda do ClickUp para cada novo recurso ou aprimoramento

AAtualização de vídeo do YouTube é incluída no início da página

Um fator importante que diferencia as notas de versão do ClickUp dos concorrentes é o uso de elementos visuais para melhorar a legibilidade para os usuários finais

Todos os fatores mencionados acima tornam as notas de versão do ClickUp um excelente exemplo para gerentes de produtos que desejam criar atualizações de páginas de notas de versão informativas e fáceis de usar para seus usuários.

2. Zoom

via Zoom O Zoom é uma plataforma on-line para comunicação com pessoas por meio de chamadas de vídeo e áudio e mensagens. As notas de versão do Zoom são bastante abrangentes, detalhando todos os novos recursos, aprimoramentos, atualizações e correções de erros.

Embora a página esteja organizada e bem formatada com títulos, subtítulos e listas de marcadores, a fonte pequena e os parágrafos longos podem fazer com que os usuários se sintam sobrecarregados.

O que é exclusivo:

Um recurso notável da página de notas de versão do Zoom é o arquivo histórico de atualizações de software que abrange os últimos quatro anos

No lado esquerdo da página, você pode encontrar notas de versão para cada categoria de produto Zoom

A página inteira de notas de versão é categorizada por cada data de lançamento e número de versão. Você pode encontrar todas elas se continuar rolando a página para baixo.

No entanto, a rolagem infinita aqui é cansativa e pode causar inconveniência, pois os links diretos para as atualizações individuais das notas de versão não estão disponíveis nessa página. Isso pode dificultar a leitura, especialmente para usuários que acompanham várias atualizações ou buscam informações específicas.

Achamos que simplificar o layout e fornecer âncoras ou links diretos para as notas de versão poderia melhorar muito a experiência do usuário.

3. Slack

via Slack O Slack é uma ferramenta de mensagens e produtividade (não se deixe levar pelo nome; ele realmente faz o trabalho). Ele permite que os funcionários de uma organização se conectem, interajam e colaborem sem problemas.

As notas de versão do Slack para usuários do Windows se destacam por seu formato perspicaz, porém acessível, e seu divertido senso de humor. As alterações de cada versão são claramente descritas e categorizadas em "Novidades", "Correções de bugs" e "Diretrizes de segurança" As notas são organizadas por data, simplificando a busca por atualizações específicas.

O que é único:

Semelhante ao Zoom, o Slack fornece todas as notas de versão para usuários do Windows em uma única página

A apresentação de cada nota de versão garante que encontrar informações específicas não seja uma tarefa tediosa

O Slack garante que as notas sejam concisas e livres de jargões técnicos. A escolha de cabeçalhos em negrito, subcategorias e padrões de explicação com marcadores aumenta a legibilidade, tornando a página de notas de versão um recurso interessante para os usuários.

Por exemplo, nessa nota de versão específica, o Slack listou todos os bugs detectados e como eles foram corrigidos em um tom claro, amigável e bem-humorado. Esse é o tipo de nota de lançamento que gostaríamos de ler só para ver os sorrisos.

A propósito, você sabia que pode aumentar a produtividade em 30% com a ferramenta Integração do ClickUp e do Slack?

4. Amplitude

via amplitude A Amplitude é uma ferramenta robusta de análise de produtos que ajuda os usuários a criar produtos melhores, rastreando e analisando o comportamento do cliente. As atualizações de produtos da empresa são outro ótimo exemplo de notas de versão que entrou em nossa lista.

Ao contrário do Slack e do Zoom, você não encontrará as notas de versão do Amplitude em uma única página. Em vez disso, eles têm uma "edição" mensal de notas de versão em sua página da comunidade. Por exemplo, os Destaques da versão do produto de março do Amplitude forneceram uma visão geral abrangente das atualizações críticas em diferentes recursos.

Eles também incorporam emojis mínimos para dar mais personalidade sem ofuscar as informações sobre as alterações nos produtos.

O que é único:

Gostamos da forma como a página de notas de versão inclui imagens, capturas de tela e links de recursos úteis

Eles têm uma página dedicada para as atualizações de cada mês, permitindo que os usuários compreendam melhor as alterações

O Amplitude também inclui um breve resumo na parte superior de cada página para os leitores que acharem a nota detalhada muito longa.

O uso de marcadores melhora ainda mais a legibilidade, facilitando para os usuários a leitura dos detalhes sem perder nada relevante.

5. Médio

via Médio O Medium é uma plataforma de publicação de conteúdo em que autores, profissionais de mídia e blogueiros podem publicar trabalhos, artigos, histórias, ideias e opiniões sobre um amplo espectro de temas.

As notas de versão do Medium priorizam a melhoria da experiência do usuário e a resolução de bugs. Os usuários podem retomar sem esforço a leitura de onde pararam em uma história e acessar convenientemente as coleções na página inicial.

O que é exclusivo:

As páginas de notas de versão são cuidadosamente projetadas, com classificações de usuários, um link para o histórico de versões e uma seção "What's New" (O que há de novo) proeminente na parte superior em uma fonte grande

Cada página apresenta 10 atualizações de versão mais recentes de cada vez, garantindo clareza e facilidade de navegação

A página menciona correções de bugs (e squishes), e o tom varia de prosaico a poético (encontramos um exemplo engraçado para você). No entanto, eles não fornecem muitos detalhes sobre novos recursos significativos.

via Médio A página mantém um esquema de cores monocromático elegante e uma tipografia minimalista, garantindo uma experiência visual coesa.

6. Google Cloud

via Google Cloud O Google Cloud é o conjunto de serviços de computação em nuvem do Google que oferece soluções para armazenamento, análise, aprendizado de máquina e muito mais.

As notas de versão do Google Cloud são um excelente exemplo de como manter os usuários atualizados com informações essenciais.

O que é único:

A classificação dos problemas por código de cores é um toque inteligente dado às notas de versão pelo Google Cloud, facilitando a navegação das atualizações para os usuários técnicos e administradores

É impressionante ver atualizações importantes adicionadas no dia em que ocorrem (o que acontece todos os dias)

Você pode se inscrever para que as versões sejam enviadas automaticamente para o seu leitor de feeds

Enquanto atualizando as notas de versão embora a atualização diária possa não ser adequada a todas as equipes, é uma boa prática distribuir notas de versão com frequência sobre novas ofertas de produtos e atualizações significativas. Isso pode demonstrar a dedicação ao aprimoramento contínuo e o compromisso com os usuários.

Gostaríamos que eles acrescentassem um pouco de contexto ou um parágrafo de resumo nas notas de versão juntamente com as atualizações técnicas. Isso ajudaria os usuários menos experientes em tecnologia a entender melhor cada nota de versão.

7. Samsung

via Samsung A Samsung é uma empresa popular de eletrônicos que produz uma variedade de produtos eletrônicos, incluindo eletrodomésticos, dispositivos digitais, chips de memória e muito mais.

A abordagem da Samsung para a criação de notas de lançamento é simples e bem estruturada, facilitando a navegação e a localização do que os usuários precisam.

Eles incorporam subtítulos, marcadores, tabelas, quebras de parágrafo e menus suspensos, garantindo clareza e organização em suas Notas de Versão da Samsung para Internet.

Na parte superior da página de notas de versão, os usuários podem localizar rapidamente os marcadores que descrevem a versão e a data de publicação de cada atualização. Em seguida, uma tabela apresenta o conteúdo da nota de versão em duas colunas:

A primeira menciona as atualizações específicas ou as alterações de recursos

A segunda fornece links para documentos que oferecem mais detalhes sobre essas alterações

O que é único:

Os usuários podem facilmente rastrear e fazer referência a alterações anteriores a partir de uma lista com botões suspensos que vinculam a atualizações anteriores da Samsung

No canto superior direito da página, você pode encontrar links de notas de versão para Android e Gear VR

Considere este conselho do setor - fazer com que as notas de versão sejam facilmente acessíveis tanto para clientes novos quanto para os já existentes - mostra consideração pelos clientes

8. Asana

via Asana A Asana é uma plataforma baseada na nuvem que ajuda os usuários a organizar e alocar tarefas, definir prazos de projetos e se comunicar e colaborar diretamente com as equipes.

As notas de lançamento da Asana são outro ótimo exemplo para se juntar à nossa lista devido à incorporação de mídia, especialmente vídeos. Publicadas mensalmente, essas notas de lançamento seguem uma estrutura consistente, facilitando aos usuários manterem-se atualizados sobre as mudanças.

O que é único:

A Asana inclui atualizações de notas de lançamento todos os meses durante um ano em uma única página

No início de cada nota de lançamento, os usuários são recebidos com um vídeo curto que resume as mudanças mais significativas no produto para aquele mês

A atualização em vídeo comunica de forma eficiente as alterações essenciais de recursos e correções de bugs para o público-alvo (tudo em apenas um minuto) e é especialmente benéfica para os usuários que preferem não ler textos longos ou que podem estar com pouco tempo.

Após o vídeo, a Asana apresenta as alterações no aplicativo em um formato de lista com marcadores, juntamente com links para artigos de ajuda relevantes. Essa abordagem garante que as notas de versão sejam curtas e se concentrem no essencial, e que os usuários possam acessar rapidamente os detalhes técnicos, se necessário.

9. Ajuda do Scout

via ajuda ao escoteiro O Help Scout é uma excelente plataforma para suporte ao cliente de alto nível! Ele oferece tudo, desde uma caixa de entrada compartilhada até bate-papo ao vivo, mensagens, relatórios e ferramentas de envolvimento do cliente.

O Help Scout tem uma abordagem incomum em relação às notas de versão; eles compartilham atualizações mensal e trimestralmente. A inclusão de um vídeo no início, juntamente com o conteúdo detalhado apoiado por capturas de tela e GIFs, torna as notas de versão notavelmente apresentáveis.

O que é exclusivo:

A página de notas de versão inclui uma seção "em breve" que dá uma pequena amostra do que os usuários podem esperar em relação aos próximos recursos - uma ideia interessante para fazer com que os usuários fiquem atentos a mais

No lado direito da página, você pode encontrar um índice de todas as seções para facilitar o acesso

A seção "dicas interessantes" no final da página de notas de versão também agrega valor para muitos. Nesse segmento, os clientes compartilham diferentes maneiras de usar o produto, juntamente com links para guias de recursos.

Para as equipes de produtos, a ideia do Help Scout de aproveitar os vídeos para detalhar as notas de versão pode ser útil, considerando as necessidades dos clientes que preferem conteúdo em vídeo ao invés de texto. Embora isso possa não agradar a todos, vale a pena apreciar o foco na comunicação amigável ao usuário.

10. monday.com

via monday.com a monday.com é a última em nossa lista dos melhores exemplos de notas de versão. A ferramenta é uma solução de software de gerenciamento de projetos baseada em nuvem que permite que os usuários criem seus próprios aplicativos com colaboração em equipe.

Como muitos de nossa lista, suas notas de versão também se destacam por seu apelo visual. Elas usam imagens e capturas de tela generosamente em toda a página, fornecendo aos usuários uma representação clara das alterações.

a monday.com impressiona com o uso de gráficos e vídeos para mostrar as alterações precisas feitas em sua plataforma. Esses recursos visuais acompanham a primeira nota de cada mês, geralmente destacando a alteração mais significativa introduzida pela ferramenta durante esse período.

O que é exclusivo:

a monday.com inclui atualizações de um ano inteiro em uma única página de notas de versão

No lado direito da página, os usuários podem encontrar links para as atualizações de cada mês

Além disso, as notas de versão incluem links para relatos detalhados de problemas específicos e suas soluções, juntamente com alguns guias de usuário e tutoriais em vídeo.

o foco da monday.com na estética é outro fator marcante em suas notas de lançamento. Com bastante espaço em branco e imagens multicoloridas, as notas são atraentes e fáceis de ler.

Leia mais:_ As melhores ferramentas de gerenciamento de versões para aumentar a produtividade

Como os elementos visuais podem afetar as notas de versão

Longos blocos de texto em notas de versão podem sobrecarregar os usuários, dificultando a compreensão rápida das atualizações de recursos.

Quando você não inclui recursos visuais no conteúdo, os usuários podem se sentir desmotivados ou até mesmo perder completamente o interesse, o que leva a uma menor retenção das informações.

E nós não queremos isso, não é mesmo?

Os elementos visuais acrescentam quebras de fluxo em conteúdos longos, tornando-os mais digeríveis e envolventes para os usuários. Essa é a sua dica para adicionar vários tipos de recursos visuais para aumentar a eficácia das notas de lançamento do seu produto

Imagens: As imagens podem fornecer uma representação visual clara de novos recursos ou alterações de interface e ajudar a entender as atualizações de versão de forma mais intuitiva

As imagens podem fornecer uma representação visual clara de novos recursos ou alterações de interface e ajudar a entender as atualizações de versão de forma mais intuitiva GIFs e emojis: Você também pode dar espaço à criatividade incluindo emojis e GIFs para deixar os clientes animados durante a leitura

Você também pode dar espaço à criatividade incluindo emojis e GIFs para deixar os clientes animados durante a leitura Gráficos: Algumas alterações complexas de software não podem ser explicadas apenas com imagens. Nesses casos, você pode usar gráficos para dar suporte a aspectos técnicos em suas notas de versão.

Algumas alterações complexas de software não podem ser explicadas apenas com imagens. Nesses casos, você pode usar gráficos para dar suporte a aspectos técnicos em suas notas de versão. Vídeos: A inclusão de vídeos nas atualizações pode oferecer uma prévia rápida dos novos recursos. De fato, vários dos melhores exemplos de notas de versão da nossa lista incorporam elementos visualmente atraentes. Isso ajuda a melhorar a clareza do conteúdo e o envolvimento do usuário

O sitemonday.com usa gráficos e vídeos para ilustrar as alterações na plataforma

usa gráficos e vídeos para ilustrar as alterações na plataforma Google Cloud usa classificação de problemas com código de cores

usa classificação de problemas com código de cores Medium incorpora classificações de usuários e imagens para aprimorar a apresentação das atualizações

Esses fatores visuais contribuem para uma experiência de usuário mais informativa. Portanto, da próxima vez que estiver escrevendo uma nota de lançamento, não se esqueça de adicionar criatividade visual - isso pode fazer toda a diferença!

How to Write Release Notes

Para uma equipe de desenvolvedores, as notas de versão são o principal link para os usuários finais. Sempre considere a perspectiva deles quando você escrever atualizações de notas de versão . Isso ajudará a criar confiança e mostrará que você valoriza o feedback dos clientes, garantindo que seu produto evolua de acordo com as necessidades deles.

Quando você escreve notas de versão com foco nos benefícios para os usuários, isso o ajuda a demonstrar seu compromisso com os clientes.

Não se esqueça de destacar os aprimoramentos de recursos mais importantes, as correções de bugs incômodos e os novos recursos aguardados que os usuários atuais apreciarão. Além disso, evite repetir problemas de versões anteriores.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a melhorar a redação das notas de versão:

1. Escreva notas de versão em linguagem simples

Ao escrever notas de versão, use uma linguagem clara e simples que todos possam entender, não apenas os desenvolvedores. Mantenha suas frases curtas e diretas, usando palavras cotidianas que até mesmo os não especialistas reconhecerão.

Evite usar terminologia ou jargões específicos do setor, a menos que seja absolutamente necessário. O objetivo é tornar suas notas de versão acessíveis e fáceis de entender para leitores de todas as origens/habilidades.

2. Mantenha as coisas concisas para facilitar a leitura

Considere as agendas lotadas e o tempo limitado dos seus usuários ao escrever uma nota de versão. Os usuários podem não ter paciência para examinar longas atualizações de versão. Para mantê-los envolvidos, organize as atualizações de produtos em seções claras e use marcadores para manter a concisão.

Concentre-se em compartilhar apenas os detalhes mais importantes nas páginas de lançamento: quais recursos foram alterados, por que esses novos aprimoramentos são importantes e como eles afetam os usuários finais do produto.

3. Use recursos visuais para melhorar a compreensão

Conforme mencionado anteriormente, entender as mudanças complicadas nas atualizações de versão apenas com palavras pode ser complicado para os usuários finais. Mas as imagens realmente ajudam os usuários a entender o que foi alterado e evitam qualquer confusão que as explicações por escrito possam causar.

Use recursos visuais como capturas de tela, GIFs, diagramas ou vídeos nas atualizações de versão. Eles ajudam os usuários a entender rapidamente novos fluxos de trabalho ou interfaces redesenhadas e acrescentam um elemento de interesse.

4. Mantenha clara a intenção das notas de versão do software

Em vez de se concentrar apenas nos detalhes técnicos, tenha em mente o usuário final antes de começar a trabalhar em suas próprias notas de versão. Reserve um tempo para explicar por que determinadas alterações no produto foram feitas e como elas beneficiarão os usuários.

Ao esclarecer a finalidade e os benefícios das alterações do ponto de vista do usuário, você mostra que sua equipe valoriza o feedback e as necessidades do cliente acima de tudo.

5. Use um modelo de notas de versão para ter uma vantagem inicial

Usar um modelo de notas de versão para escrever notas de versão de software pode dar à sua equipe uma vantagem inicial na comunicação eficaz das alterações do produto.

Um modelo estruturado fornece uma estrutura organizada, garantindo clareza e facilidade de compreensão para os leitores. Ele ajuda a evitar a omissão de detalhes essenciais e mantém a consistência em todas as notas de versão.

As principais seções a serem procuradas no modelo de notas de versão do produto incluem as seguintes:

Versão mais recente da versão

Data de lançamento

Uma breve visão geral das atualizações

Adição de novos recursos

Aprimoramentos de recursos existentes

Correção de bugs

Problemas conhecidos

Outros detalhes importantes do software

O ClickUp oferece um modelo de notas de versão dedicado para registrar alterações de software e atualizações de aprimoramento sem complicações. É conveniente para equipes de desenvolvimento de software ou gerentes de produto que desejam agilizar seu processo de gerenciamento de produtos mas estão ocupados como uma abelha.

Leia também: As 10 principais habilidades de gerenciamento de produtos que todo gerente de produtos deve ter

Simplifique o processo de criação de atualizações de versões de produtos com o modelo de notas de versão do ClickUp

Este modelo permite que você crie tarefas com status personalizados, categorize e gerencie atualizações e solicitações de recursos e aproveite muitos recursos úteis do ClickUp para otimizar o processo de criação de notas de versão.

Por outro lado, se preferir começar do zero e criar seu próprio modelo de notas de versão, você pode usar Documentos do ClickUp e até mesmo aproveitar a IA para obter melhores resultados.

No ClickUp Docs, os usuários podem facilmente criar, editar, compartilhar e trabalhar juntos em vários tipos de documentos, incluindo notas de versão. Você pode incluir texto, imagens, vídeos, emojis e tabelas e formatá-los usando cabeçalhos, marcadores, aspas e outras opções.

Assistente de redação com IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp é excelente para gerar conteúdo instantaneamente para qualquer finalidade.

Pedimos ajuda ao ClickUp Brain para criar exemplos de notas de versão para você e incluímos erros de digitação para garantir

Criar notas de lançamento envolventes é muito fácil com nossa própria ferramenta de IA. Basta inserir seus dados e ela fornecerá respostas instantâneas e precisas, adaptadas às suas necessidades.

A estrutura de notas de versão gerada pelo ClickUp Brain

Portanto, quer você esteja começando do zero ou usando um modelo existente, o ClickUp é a sua melhor aposta para criar excelentes notas de lançamento de produtos sem esforço.

Outro fator crucial a ser considerado ao criar notas de lançamento de produtos é testar o software. Isso o ajudará a garantir que suas notas de lançamento sejam precisas e confiáveis.

**Os testes e o feedback são necessários para as notas de lançamento?

Sim. Testar bugs, novos recursos e alterações no software antes de publicar as notas de versão ajuda a validar se as informações fornecidas estão bem alinhadas com o desempenho atual do produto. Essa é uma etapa essencial no desenvolvimento de software.

Toda equipe precisa de uma solução para simplificar todo o processo de criação de software, desde o planejamento até o lançamento e os testes periódicos de atualizações de software. ClickUp para equipes de desenvolvimento de software é uma ferramenta robusta que automatiza todos esses processos, inclusive o rastreamento e a geração de relatórios de bugs.

Veja o que mais você pode fazer com isso:

Gerar relatórios de problemas: Permitir que as equipes priorizem e tratem das tarefas com eficiência. Rastreie e gerencie bugs facilmente com o recurso integrado do ClickUpClickApp. UseCampos personalizados do ClickUp para capturar detalhes específicos sobre bugs, como gravidade, prioridade e etapas de reprodução

Permitir que as equipes priorizem e tratem das tarefas com eficiência. Rastreie e gerencie bugs facilmente com o recurso integrado do ClickUpClickApp. UseCampos personalizados do ClickUp para capturar detalhes específicos sobre bugs, como gravidade, prioridade e etapas de reprodução Projete plantas de produtos: Dê o pontapé inicial em seus planos de desenvolvimento. Faça um brainstorming visual e planeje os recursos do produto usandoQuadros brancos ClickUp. Você pode adicionar notas adesivas eMapas mentais do ClickUp e até mesmo vinculá-los a tarefas e documentos

Dê o pontapé inicial em seus planos de desenvolvimento. Faça um brainstorming visual e planeje os recursos do produto usandoQuadros brancos ClickUp. Você pode adicionar notas adesivas eMapas mentais do ClickUp e até mesmo vinculá-los a tarefas e documentos Crie roteiros visuais: Mantenha sua equipe de desenvolvimento, gerenciamento de produtos e partes interessadas na mesma página

Além disso, você pode usar este Modelo de gerenciamento de testes do ClickUp para testar todas as alterações e atualizações do software.

Esta é a aparência quando você acessa o modelo e clica na opção "Test Scenarios & Cases" (Cenários e casos de teste) na guia "Lists" (Listas) visível no centro da página:

Rastreie facilmente todas as atualizações e alterações de software com cenários de teste com o ClickUp

O modelo oferece acompanhamento visual do progresso e avaliação de resultados. Você pode até mesmo colaborar perfeitamente com a sua equipe em bugs, problemas e solicitações de recursos.

Além disso, não devemos nos esquecer da função inestimável do feedback do cliente, que pode ajudar a melhorar a criação das notas de versão do software.

Torne seu sistema de feedback perfeito com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

Use este modelo Formulário de feedback do ClickUp modelo para coletar feedback, avaliações e opiniões dos clientes.

O feedback pode fornecer insights sobre as experiências do usuário, incluindo bugs encontrados e sugestões de atualizações de recursos.

Ao incorporar ativamente as sugestões relevantes, as equipes podem solucionar problemas, refinar o conteúdo e publicar atualizações informativas que tenham maior repercussão entre os usuários finais.

Leia também:_ Gerenciamento de versões 101: lançando seu produto para o mundo

Aproveite o ClickUp para agilizar seu processo de notas de versão!

A criação de boas notas de versão pode ser benéfica de várias maneiras. Mas, para mencionar algumas, ela pode ajudá-lo a reter clientes e até mesmo a promover mais adoção do produto.

Deseja simplificar esse processo e aprimorar sua estratégia de notas de versão? Use ClickUp! Com o ClickUp, você pode criar notas de versão de alta qualidade sem esforço, seja usando modelos predefinidos ou gerando conteúdo do zero com o Cérebro ClickUp .

É uma solução completa que pode ajudá-lo com o gerenciamento de produtos, desenvolvimento de software, marketing, operações, vendas e muito mais. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para aproveitar os múltiplos benefícios para sua equipe!