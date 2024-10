Modelos de planilhas do Google para o controle diário de tarefas

Imagine criar uma lista de afazeres no início do dia, mas perder o controle de todas as tarefas quando terminar. Isso pode acontecer quando você tem muita coisa para fazer; o controle das tarefas e o gerenciamento dos prazos tornam-se caóticos.

Então, qual é a saída? Os rastreadores de tarefas do Google Sheets.

Os rastreadores de tarefas do Google Sheets são úteis, seja você um profissional novo ou experiente. Eles são simples, fáceis de usar e úteis para planejar e acompanhar suas tarefas.

Neste blog, compartilharemos modelos gratuitos de rastreadores de tarefas diárias do Google Sheets que facilitarão muito o gerenciamento de tarefas e equipes. Portanto, fique conosco até o fim!

O que faz um bom modelo de rastreador de tarefas?

Os modelos de rastreador de tarefas o ajudam a rastrear e gerenciar suas tarefas diárias. Um bom modelo de rastreador de tarefas inclui o seguinte:

Descrições de tarefas : O modelo deve ter espaço para descrições de tarefas, como adicionar links, imagens, documentos e outros recursos

: O modelo deve ter espaço para descrições de tarefas, como adicionar links, imagens, documentos e outros recursos Priorização : Bons modelos de rastreador de tarefas permitem categorizar cada tarefa por seu nível de prioridade com base nas datas de vencimento ou na importância da tarefa

: Bons modelos de rastreador de tarefas permitem categorizar cada tarefa por seu nível de prioridade com base nas datas de vencimento ou na importância da tarefa Tags de tarefas : O modelo deve permitir que você use tags para rotular as tarefas para facilitar a busca e a acessibilidade

: O modelo deve permitir que você use tags para rotular as tarefas para facilitar a busca e a acessibilidade Personalização : O modelo deve ser editável e personalizável para atender a necessidades comerciais específicas

: O modelo deve ser editável e personalizável para atender a necessidades comerciais específicas Visualização de dados : Os modelos de rastreador de tarefas devem fornecer tabelas e gráficos para visualizar tarefas pendentes, tarefas concluídas etc.

: Os modelos de rastreador de tarefas devem fornecer tabelas e gráficos para visualizar tarefas pendentes, tarefas concluídas etc. Notas: Deve haver uma seção de notas para adicionar detalhes extras da tarefa para maior clareza

Modelos gratuitos de rastreador de tarefas do Google Sheets

Os modelos de rastreador de tarefas diárias do Google Sheets são ferramentas valiosas que o ajudam a simplificar o gerenciamento de tarefas. Aqui estão alguns modelos gratuitos de rastreador de tarefas do Google Sheets:

1. Modelo de controle de tarefas diárias e mensais da Template.net

via Template.net O Daily and Monthly Task Tracker Template da Template.net é um modelo básico que permite planejar e gerenciar suas tarefas com eficiência. Ele ajuda a simplificar fluxos de trabalho, acompanhar o progresso e nunca perder prazos.

Como usá-lo:

Planeje e visualize tarefas diária e mensalmente

Concentre-se no gerenciamento do tempo

Crie listas de tarefas personalizadas, incluindo atualizações de status, prioridades e datas de vencimento

Priorizar tarefas com base em seus prazos

Acompanhar o progresso em tempo real

Ideal para: Qualquer pessoa que queira se manter organizada e gerenciar seu tempo com eficiência. É perfeito para pessoas ocupadas que lidam com tarefas diárias e projetos de longo prazo.

2. Modelo de controle de tarefas diárias da Template.net

via Template.net O Daily Task Tracker Template do Template.net é um modelo simples do Google Sheets que ajuda você a manter o controle das suas tarefas diárias. O modelo personalizável modelo de lista de tarefas permite que você estruture seu cronograma de trabalho de forma eficiente.

Como usá-lo:

Crie e organize listas de tarefas personalizadas em um só lugar

Simplifique as tarefas diárias para aumentar a produtividade

Acompanhe as tarefas pendentes e concluídas

Colabore em tarefas com os membros da equipe

Ideal para: Profissionais ocupados que planejam e priorizam suas tarefas diária ou mensalmente e acompanham seu progresso em tempo real para evitar perder prazos.

3. Modelo de rastreador de tarefas da Template.net

via Template.net O Task Tracker Template da Template.net é outro modelo de planilha do Google para monitoramento de tarefas diárias que pode ser usado facilmente. Você pode baixá-lo no formato Excel ou Google Sheets para monitorar suas tarefas e prazos com eficiência.

Como usá-lo:

Categorize as tarefas para facilitar o monitoramento

Visualizar o progresso da tarefa usando gráficos

Crie status de tarefas personalizados, incluindo "a fazer", "pendente", "concluído", "em espera" etc.

Personalizar campos e notas para cada tarefa

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja procurando uma maneira organizada de categorizar e monitorar o andamento das tarefas para cumprir prazos com eficiência.

4. Modelo de controle de status da tarefa por Template.net

via Template.net O Task Status Tracker Template da Template.net poupa o esforço de lembrar-se das tarefas e facilita o acompanhamento delas. Ele oferece um layout profissional para monitorar as atividades e atualizações do seu projeto.

Como usá-lo:

Insira e organize os dados em colunas

Adicione campos personalizáveis para atender às suas necessidades específicas

Edite seções para adicionar mais informações

Visualize dados com tabelas e gráficos

Ideal para: Profissionais ocupados que desejam ter uma visão rápida e imediata do progresso das tarefas usando tabelas e gráficos.

5. Modelo de lista de tarefas do Google Sheets por Zapier

via Planilhas do Google O Google Sheets To-Do List Template da Zapier é um modelo de rastreador de tarefas diárias do Google Sheets para configurar sua lista de tarefas regulares e acompanhar o andamento das tarefas . Embora seja mais adequado para tarefas pessoais, você pode usar esse modelo para o trabalho e compartilhá-lo com sua equipe para mantê-la atualizada.

Como usá-lo:

Use as seções de tarefas, dias e notas para configurar sua lista de tarefas

Rotule as tarefas de alta prioridade e escolha cores para indicar o status de cada tarefa

Adicione colunas personalizadas, como tipo de tarefa, tempo estimado, tarefas para fazer depois, etc.

Marque as tarefas à medida que as concluir, adicionando status ou riscando-as

Ideal para: Qualquer pessoa que queira criar listas de tarefas diárias para que possa concluir suas tarefas no prazo.

6. Modelo de controle de progresso de tarefas do Google Sheets por Unito

via Planilhas do Google O Google Sheets Task Progress Tracker Template da Unito é um modelo abrangente do Google Sheets que permite que você conecte suas ferramentas e escolha as tarefas que deseja sincronizar. Esse modelo de planilha ajuda a criar relatórios de progresso para facilitar a análise.

Como usá-lo:

Use a guia de despejo de dados para sincronizar todas as tarefas do seu projeto

Crie relatórios de progresso para acompanhar as tarefas abertas, concluídas e atrasadas

Gere gráficos de barra, pizza e burndown para acompanhar o progresso por tarefas e sprints

Acompanhe a carga de trabalho por membro da equipe e planeje recursos

Ideal para: Líderes e gerentes de projetos que procuram maneiras rápidas e fáceis de gerar relatórios de progresso de tarefas para compartilhar com as partes interessadas.

Limitações do uso do Google Sheets para o controle de tarefas

Embora os modelos de planilhas do Google Sheets para controle de tarefas diárias possam ajudá-lo a controlar suas tarefas com eficiência, você pode enfrentar alguns desafios.

Aqui estão as desvantagens de usar o Google Sheets para monitorar suas tarefas diárias:

Colaboração limitada : O Google Sheets não é a melhor ferramenta para colaboração. Ele é mais propenso a erros e pode ficar lento se várias pessoas trabalharem nele ao mesmo tempo

: O Google Sheets não é a melhor ferramenta para colaboração. Ele é mais propenso a erros e pode ficar lento se várias pessoas trabalharem nele ao mesmo tempo Problemas de escalabilidade : À medida que a lista de tarefas aumenta, os modelos do Planilhas Google ficam desorganizados. É preciso manter planilhas separadas, o que dificulta a localização e o acompanhamento das tarefas

: À medida que a lista de tarefas aumenta, os modelos do Planilhas Google ficam desorganizados. É preciso manter planilhas separadas, o que dificulta a localização e o acompanhamento das tarefas Automação limitada : Não é possível automatizar fluxos de trabalho ou atribuições de tarefas com os modelos do Planilhas Google. Isso exige muito trabalho manual, incluindo a atualização do status das tarefas, a personalização, etc.

: Não é possível automatizar fluxos de trabalho ou atribuições de tarefas com os modelos do Planilhas Google. Isso exige muito trabalho manual, incluindo a atualização do status das tarefas, a personalização, etc. Preocupações com a segurança : Não há recursos de segurança robustos, como controles de acesso granular, o que torna a ferramenta arriscada para armazenar dados confidenciais do projeto

: Não há recursos de segurança robustos, como controles de acesso granular, o que torna a ferramenta arriscada para armazenar dados confidenciais do projeto Falta de notificações: Os modelos do Google Sheets não fornecem lembretes automáticos para a conclusão de tarefas ou datas de vencimento futuras

Modelos alternativos de controle e gerenciamento de tarefas

Se você está tendo dificuldades com as limitações dos modelos do Planilhas Google, é hora de procurar alternativas. Recomendamos o ClickUp para controle e gerenciamento eficientes de tarefas.

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de tarefas que o ajuda a criar e gerenciar tarefas pessoais e profissionais. Ele permite definir metas e marcos, criar listas de tarefas, colaborar com a sua equipe em tarefas, acompanhar cronogramas, gerenciar recursos e automatizar lembretes e fluxos de trabalho.

Com o ClickUp, você também pode visualizar as tarefas da maneira que desejar com exibições personalizadas, incluindo exibições de Tabela, Lista, Calendário e Quadro.

Visualize seus dados em planilhas usando a exibição de tabela do ClickUp

Por exemplo, Exibição de tabela do ClickUp ajuda a criar planilhas instantâneas e a visualizar os dados do projeto em campos e linhas. Também é possível usar essa visualização para criar bancos de dados e organizar tarefas como registros. A melhor parte? Usando essa visualização, você pode conectar clientes a pedidos e links a relatórios de bugs.

Portanto, se você está acostumado a trabalhar com o Google Sheets, mas não quer lidar com suas limitações, o Table View do ClickUp é a solução perfeita.

Leia mais: 20 modelos gratuitos de planilhas no Excel e no ClickUp Além disso, o ClickUp oferece vários modelos para gerenciamento de tarefas. Esses modelos facilitam o seu trabalho diário e são uma ótima opção para o gerenciamento de tarefas Alternativa ao Google Sheets . Vamos explorar esses modelos em detalhes.

1. Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp

/%cta/

Crie um sistema organizado de gerenciamento de tarefas com o ClickUp Simple Task Management Template

Se você está começando com o gerenciamento de tarefas e está procurando por aplicativos de lista de verificação diária experimente o Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp. Esse modelo de acompanhamento de projetos é perfeito para manter suas tarefas organizadas, sejam elas atividades diárias ou tarefas de trabalho. O modelo oferece visualizações de Lista, Quadro e Documento para visualizar as tarefas como você quiser. Com esse modelo, você pode:

Visualizar e priorizar tarefas

Manter o controle de suas tarefas

Adicionar detalhes da tarefa usando campos personalizados

Por que o recomendamos

Uma das maneiras mais simples de manter seu trabalho organizado, o modelo tem instruções incorporadas sobre como usá-lo para criar um sistema de gerenciamento de tarefas duradouro.

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja começando a usar o controle de tarefas e esteja procurando um modelo simples e gratuito de lista de tarefas.

/%ctaBtn/

2. Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp

/%cta/

Modelo de planejador diário do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de tarefas diárias do ClickUp é um planejador que permite agendar suas reuniões, tarefas, eventos e recados diários. Esse planejador personalizável ajuda você a cumprir o horário para não ter que trabalhar o dia inteiro.

Com essa agenda diária, você pode:

Categorizar as tarefas como trabalho, pessoais ou metas

Acompanhar o progresso com tabelas e gráficos

Priorizar tarefas

Melhorar o gerenciamento do tempo

O modelo o mantém concentrado e motivado para que você possa fazer as coisas rapidamente, sem procrastinação.

Por que o recomendamos

Você pode definir metas específicas e marcos importantes, programar seu dia usando a visualização Calendar e acompanhar o progresso usando gráficos de Gantt.

Ideal para: Profissionais ocupados que fazem malabarismos com muitas tarefas e reuniões todos os dias. É perfeito para pessoas que desejam planejar o dia para equilibrar a vida pessoal e profissional.

/%ctaBtn/

3. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

/%cta/

Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp é um planejador e rastreador de rotina que o ajuda a criar bons hábitos e a planejar e priorizar seu trabalho diário sem ficar sobrecarregado. Ele também oferece opções de personalização, como visualizações, campos, status e fluxos de trabalho personalizados, incluindo Gantt, Lista e Calendário.

Com esse modelo, você pode:

Criar e gerenciar uma lista de tarefas detalhada

Organizar tarefas e concentrar-se no que é mais importante

Acompanhar todas as tarefas em um só lugar

Por que o recomendamos

O modelo de lista de tarefas tem integrações incorporadas e notificações automatizadas para ajudá-lo a cumprir prazos.

Ideal para: Qualquer pessoa que esteja tentando desenvolver o hábito de planejar e priorizar o trabalho diário para gerenciar melhor o tempo.

/%ctaBtn/

Leia mais: 11 modelos gratuitos de lista de tarefas em Excel e ClickUp

4. Modelo de lista de tarefas do projeto ClickUp

/%cta/

Gerencie suas tarefas pessoais e profissionais com o modelo de lista de tarefas do projeto ClickUp

Modelo de lista de tarefas de projeto do ClickUp combina recursos básicos e avançados, tornando-o um dos melhores modelos de gerenciamento de tarefas.

Esse modelo de gerenciamento de projetos pode ser usado para acompanhar e gerenciar tarefas pessoais e de equipe. Ele vem com cinco visualizações: Doc, Board, List, Calendar e Embed. Além disso, você pode adicionar status personalizados como "To-Do", "In-progress" e "Completed" para acompanhar as tarefas com eficiência.

Por que o recomendamos

O destaque do modelo é que a visualização Embed permite que você incorpore vídeos ao modelo para melhorar a clareza do trabalho.

Ideal para: O profissional ocupado que deseja gerenciar tarefas pessoais e de escritório em um só lugar para evitar a troca de planilhas.

/%ctaBtn/

5. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

/%cta/

task-management-t

Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp é um modelo de gerenciamento de projetos que toda equipe precisa para garantir resultados bem-sucedidos. Com ferramentas integradas, esse modelo é ideal para gerenciar vários projetos e colaborar com sua equipe para trabalhar em diferentes fluxos de trabalho em um só lugar.

O modelo vem com seis exibições dinâmicas, das quais a Visualização da equipe se destaca.

Com esse modelo, você pode:

Categorizar as tarefas em três listas - Ideias, Backlogs e Itens de ação

Colaborar com as equipes

Organizar tarefas por prioridade, status ou departamento

Rastrear e otimizar fluxos de trabalho

Por que o recomendamos

A visualização Team (anteriormente Box) permite que você analise a carga de trabalho de todos para atribuições de tarefas bem pensadas. Ela oferece campos personalizados pré-criados para que você possa ver a quem foi atribuída qual tarefa, quando ela deve ser concluída e seu progresso em tempo real. Além disso, você pode adicionar campos personalizados para detalhes como orçamentos, links ou outros anexos.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam simplificar os processos do projeto e melhorar a colaboração para obter resultados bem-sucedidos.

/%ctaBtn/

6. Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

/%cta/

Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

O modelo Modelo de trabalho a fazer do ClickUp é a ferramenta perfeita para organizar suas tarefas semanais. Ele o ajuda a planejar suas tarefas diárias de acordo com seu plano semanal para garantir uma semana produtiva. Em resumo, esse modelo tem tudo o que você precisa para realizar suas tarefas.

Com o Work To Do Template do ClickUp, você pode:

Acompanhar o progresso com gráficos de Gantt e quadros Kanban

Concentrar-se nas tarefas prioritárias

Dividir tarefas complexas do projeto em tarefas mais gerenciáveis

Acompanhar a duração das tarefas

Para usar esse modelo, defina metas claras e comece a criar suas tarefas. Tarefas do ClickUp permite planejar e organizar tarefas com descrições, subtarefas e datas de vencimento. É possível adicionar tags às tarefas para facilitar a pesquisa, atribuir tarefas a membros da equipe e até mesmo visualizar a linha do tempo da tarefa com a visualização Calendar.

Por que o recomendamos

Esse modelo é excelente para definir o escopo e a prioridade de sua agenda de trabalho semanal com a visualização de calendário semanal.

Ideal para: Pessoas que desejam planejar com antecedência as tarefas diárias e realizar suas tarefas. É a ferramenta ideal para manter a produtividade durante a semana.

/%ctaBtn/

Leia mais: 10 modelos gratuitos do Getting Things Done (GTD) para produtividade

7. Modelo de tarefas simples do ClickUp

/%cta/

Modelo de tarefas simples do ClickUp

O modelo Modelo de tarefas simples do ClickUp simplifica o gerenciamento de tarefas, reunindo todas as suas tarefas em um só lugar. Ele permite visualizar suas prioridades, responsáveis e datas de vencimento para que você não perca informações vitais.

Com esse modelo, você pode:

Organizar as tarefas em diferentes categorias

Atribuir tarefas aos membros da equipe

Definir uma lista clara de tarefas que todos possam seguir

Como os outros modelos do ClickUp, este também vem com status, campos e visualizações personalizados. Ele tem um quadro de status para garantir fácil acesso a todas as tarefas. O modelo também permite que você acompanhe as tarefas com tags e facilite o gerenciamento de tarefas com automações.

Por que o recomendamos

Esse modelo simples ajuda quando você precisa fazer malabarismos com várias responsabilidades. Você pode priorizar suas tarefas e usar a Visão de Tarefas Priorizadas para garantir que você as execute na ordem correta.

Ideal para: Gerentes de projeto e líderes de equipe que desejam simplificar o gerenciamento de tarefas e reunir pessoas, recursos, cronogramas, prioridades e tudo o mais.

/%ctaBtn/

8. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

/%cta/

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

O modelo Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp é uma ferramenta que oferece uma visão rápida de seus planos de tarefas semanais, quinzenais ou mensais. Ela o ajuda a se manter organizado para que você possa atingir todas as metas estabelecidas.

Com esse modelo, você pode:

Programar tarefas para não perder os prazos

Organizar as tarefas em grupos para maior clareza

Visualizar detalhes granulares das tarefas

Acompanhar o progresso da tarefa

Obtenha informações sobre o tempo que uma tarefa leva para ser concluída

Esse modelo vem com cinco exibições personalizadas em diferentes configurações do ClickUp: By Role (por função), Meeting Request (solicitação de reunião), By Category (por categoria), Schedules (programações) e Getting Started Guide (guia de introdução). Você também pode aprimorar o rastreamento da lista de tarefas do calendário com avisos de dependência, rastreamento de tempo e muito mais.

Por que o recomendamos

O modelo inclui uma visualização de solicitação de reunião para rastrear as próximas reuniões e tarefas que devem ser concluídas antes delas.

Ideal para: Qualquer pessoa com uma agenda lotada que queira ter uma visão geral de todos os seus compromissos e tarefas nas próximas semanas.

/%ctaBtn/

E isso não é tudo. Além desses modelos, Modelos de tarefas do ClickUp do ClickUp também permite que você crie seus próprios modelos. Dessa forma, você pode criar modelos para tarefas e fluxos de trabalho repetitivos e aumentar a produtividade. Além disso, eles são simples, personalizáveis e não exigem treinamento.

Gerencie melhor suas tarefas com o ClickUp

Sem dúvida, os modelos do Google Sheets de rastreador de tarefas diárias são úteis para gerenciar tarefas e listas de afazeres.

Entretanto, o Google Sheets não é perfeito. Se você precisa lidar regularmente com várias tarefas e colaborar com diferentes equipes, acompanhar tudo usando os modelos do Google Sheets será um desafio. É por isso que software de gerenciamento de tarefas como o ClickUp.

A galeria de modelos do ClickUp oferece vários modelos de planilhas ideais para gerenciar tarefas pessoais e projetos profissionais. Esses modelos gratuitos têm muitas personalizações e recursos adicionais, incluindo notificação e automação de fluxo de trabalho.

Além disso, o ClickUp acrescenta muita conveniência com seus recursos de gerenciamento de tarefas e IA.

Então, por que ter dificuldades com o Google Sheets? Registre-se no ClickUp e faça o download desses modelos hoje mesmo.