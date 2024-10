20 boletins informativos essenciais sobre tecnologia para mantê-lo atualizado

Com informações em todos os lugares, mas insights reais raros, acompanhar a tecnologia pode parecer como perseguir um alvo em movimento.

Mas e se a ferramenta mais eficaz para eliminar o ruído for algo tão simples quanto sua caixa de entrada de e-mail?

Os boletins informativos de tecnologia certos podem ser sua arma secreta para ficar à frente da curva. Esses resumos com curadoria fornecem o conteúdo mais relevante e perspicaz diretamente na sua caixa de entrada, economizando tempo e esforço.

Neste artigo, exploraremos 20 boletins informativos essenciais sobre tecnologia que o ajudarão a se manter atualizado.

**Por que você deve assinar boletins informativos sobre tecnologia?

Assinar boletins informativos sobre tecnologia é como ter um assistente pessoal que fornece as notícias, os insights e as análises mais importantes diretamente para você, adaptados aos seus interesses específicos.

Os boletins informativos sobre tecnologia podem ser uma fonte valiosa de conteúdo personalizado, ajudando você a se manter informado sobre as últimas tendências e desenvolvimentos em suas áreas de interesse.

Além de se manter informado, esses boletins informativos também podem ser uma ótima maneira de se conectar com pessoas que pensam da mesma forma e construir sua rede profissional. Muitos boletins informativos apresentam fóruns ou grupos de mídia social onde você pode discutir, compartilhar ideias e colaborar com outras pessoas.

Alguns blogs e boletins informativos de tecnologia também oferecem conteúdo exclusivo ou acesso antecipado a novos produtos e serviços, ajudando você a se manter atualizado com os avanços do setor.

**Leia também Os melhores podcasts de engenharia

20 principais boletins informativos de tecnologia para assinar

1. Crise tecnológica

Via: TechCrunch

Ano de lançamento: 2005

2005 Assinantes: Mais de 17 milhões

Mais de 17 milhões Calendário de boletins informativos: Diários e semanais

o boletim informativo do TechCrunch lhe traz uma dose diária de inovação tecnológica. De startups revolucionárias a tendências que moldam o setor, o boletim informativo oferece as notícias, os insights e a inspiração mais importantes diretamente em sua caixa de entrada.

o TechCrunch oferece vários newsletters adaptados a interesses específicos, como resumos diários de notícias, mergulhos profundos em startups ou cobertura aprofundada de tópicos como inteligência artificial, fintech e muito mais.

Aproveite o conteúdo diversificado, incluindo notícias sobre financiamento de startups, lançamentos de produtos, análises do setor e artigos sobre liderança inovadora.

Por que gostamos: Seu público global e colaboradores especializados oferecem uma visão abrangente do mundo da tecnologia.

2. Tech Daily

Via: Diário técnico

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Subscritores: Não disponível

Não disponível Programa de boletins informativos: Diariamente

o Tech Daily oferece uma dose diária de notícias essenciais sobre tecnologia curadas pelos jornalistas da Bloomberg. Seu boletim informativo oferece uma seleção das notícias mais importantes do dia relacionadas à tecnologia e IA, entregues diretamente em sua caixa de entrada.

O boletim informativo apresenta uma análise aprofundada dos experientes repórteres de tecnologia da Bloomberg, oferecendo percepções e perspectivas valiosas. Os leitores gostam especialmente das chamadas 'Três coisas que você precisa saber hoje', que os colocam a par dos eventos atuais mais importantes em tecnologia.

Se você estiver interessado em lançamentos de produtos, estratégias corporativas ou políticas de tecnologia, esse boletim informativo traz insights valiosos diretamente para a sua caixa de entrada, o que o torna uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que leve a tecnologia a sério.

Por que gostamos dela: A análise especializada ajuda os leitores menos experientes em tecnologia a entender melhor o que está acontecendo no mundo da tecnologia.

3. Bizarro Devs

Via: Desenvolvedores do Bizzaro

Ano de lançamento: 2017

2017 Subscritores: Mais de 10.000

Mais de 10.000 Programa de boletim informativo: Mensal

Se você gosta de histórias de tecnologia fora do comum e aprecia uma mistura de fatos incomuns e ferramentas práticas, BizzaroDevs é o boletim informativo perfeito para você. Entregue mensalmente, ele faz a curadoria das notícias de tecnologia mais curiosas e fascinantes, destacando dez histórias de destaque e se aprofundando em três delas para obter um contexto adicional.

Além do conteúdo principal, o boletim informativo apresenta seções divertidas com fatos interessantes, citações memoráveis e ferramentas úteis que podem aprimorar seu fluxo de trabalho diário.

Por que gostamos: Uma leitura única e divertida para quem procura uma nova visão sobre tecnologia.

4. CIO

Via: CIO

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Assinantes: Não disponível

Não disponível Programa do boletim informativo: Diário e semanal

o CIO oferece dicas e conselhos práticos sobre vários tópicos, desde a implementação de tecnologia até o desenvolvimento de liderança. Ele apresenta contribuições dos principais especialistas em TI, fornecendo percepções e análises valiosas.

O boletim informativo seleciona as notícias e tendências mais importantes do setor de TI com atualizações diárias e semanais. Ele tem oito ofertas de boletins separados, cada um oferecendo as últimas notícias, tendências e análises sobre os tópicos mais importantes para os líderes de TI.

Por que gostamos dele: Insights selecionados tendo em mente os CIOs e os líderes de tecnologia corporativa.

5. Boletim informativo do Lenny

Via: Boletim informativo do Lenny

Ano de lançamento: 2018

2018 Subscritores: Mais de 790.000

Mais de 790.000 Programa do boletim informativo: Semanal e mensal

Criado por Lenny Rachitsky, ex-gerente de produtos do Dropbox, o Lenny's Newsletter oferece insights especializados de um profissional de tecnologia experiente. Esse boletim informativo semanal e mensal fornece dicas e estratégias práticas que você pode aplicar em sua própria carreira.

a Lenny's Newsletter é uma das principais newsletters de tecnologia do Substack. Ele oferece perspectivas sobre gerenciamento de produtos, estratégias de crescimento e desenvolvimento de carreira.

Dica de bônus: Boletins informativos como este são hospedados no Substack. Se estiver procurando ferramentas semelhantes, dê uma olhada na nossa lista de Alternativas ao Substack .

Toda semana, Lenny responde às perguntas dos leitores sobre tópicos como adequação produto-mercado, estratégias de entrada no mercado e desafios de liderança.

Os assinantes pagantes recebem um boletim informativo semanal, além de acesso a uma comunidade Slack exclusiva para assinantes com mais de 15.000 membros e recursos exclusivos, como descontos e diretórios selecionados.

Os assinantes que não pagam ainda se beneficiam de uma publicação mensal gratuita, o que o torna um recurso valioso para qualquer pessoa que queira crescer no setor de tecnologia.

Por que gostamos dele: O recurso de referência para gerentes de produtos e profissionais de tecnologia em ascensão para aprimorar seus conhecimentos.

6. Product Hunt

Via: Caça ao produto

Ano de lançamento: 2013

2013 Subscritores: Não disponível

Não disponível Programa de boletim informativo: Diário e semanal

Os boletins informativos Product Hunt são resumos diários e semanais que selecionam os melhores produtos tecnológicos novos, ajudando você a descobrir as ferramentas, os softwares e os gadgets mais inovadores do setor.

Cada edição destaca os principais lançamentos de produtos, as principais tendências do setor e as notícias do mundo da tecnologia. Se você é um entusiasta de startups, desenvolvedor de produtos ou amante da tecnologia, os boletins informativos garantem que você esteja sempre por dentro das novidades, com atualizações frescas entregues diretamente na sua caixa de entrada.

Com sua abordagem voltada para a comunidade, os boletins informativos do Product Hunt conectam os leitores às mais recentes descobertas e inovações, tornando-os um recurso essencial para profissionais e entusiastas da tecnologia

Por que gostamos: Leitura essencial para manter o controle de novos produtos e ferramentas.

7. Boletim informativo do Hacker

Via: hackernewsletter

Ano de lançamento: 2010

2010 Subscritores: Mais de 60.000

Mais de 60.000 Programa da newsletter: Semanalmente

a Hacker Newsletter tem curadoria pessoal do prolífico programador Kale Davis. Esse e-mail semanal é um dos favoritos entre os entusiastas da tecnologia, desenvolvedores e fundadores de startups. Ele apresenta links escolhidos a dedo para os artigos, notícias e recursos mais interessantes do Hacker News e de toda a Web.

Seja sobre programação, notícias sobre startups ou as principais histórias sobre tecnologia, o boletim informativo oferece uma seleção concisa e valiosa de conteúdo, o que o torna um ótimo recurso para técnicos ocupados.

Entregue diretamente em sua caixa de entrada toda sexta-feira, é uma maneira simples de se manter atualizado sobre as últimas tendências e inovações no mundo da tecnologia.

Por que gostamos: O layout simples com temas como "Design", "Notícias de startups", "Diversão" e assim por diante.

8. TLDR

Via: TLDR

Ano de lançamento: 2018

2018 Assinantes: Mais de 1,2 milhão

Mais de 1,2 milhão Programa de boletins informativos: Diariamente

a TLDR fornece boletins diários que abrangem uma ampla gama de notícias de tecnologia, incluindo atualizações sobre startups, pesquisas de ponta e as últimas tendências em IA, blockchain, programação e muito mais.

Perfeito para profissionais ocupados, o resumo diário conciso fornece resumos rápidos das notícias de tecnologia mais importantes em apenas cinco minutos.

O boletim informativo gratuito se concentra em tópicos como desenvolvimento da Web, tendências de IA, segurança da informação, DevOps e gerenciamento de produtos e é lido por mais de 1,2 milhão de assinantes em todo o mundo.

Se você está procurando uma leitura rápida e informativa para acompanhar os desenvolvimentos importantes no mundo da tecnologia, TLDR é um excelente recurso.

Por que gostamos dele: O formato - ele respeita seu tempo!

9. O download

Via: O download

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Assinantes: Não disponível

Não disponível Horário da newsletter: Diariamente

Com o apoio da prestigiosa MIT Technology Review, The Download aproveita o conhecimento dos principais pesquisadores e especialistas. Entregue todos os dias da semana, ele fornece relatórios detalhados sobre tópicos que são importantes no momento e prepara os leitores para o que está por vir no mundo da tecnologia.

Sejam avanços de IA, descobertas científicas ou mudanças de políticas, The Download o mantém informado sobre as principais tendências que moldam o futuro.

É uma fonte de referência para qualquer pessoa que queira se manter atualizada sobre tecnologia com um jornalismo criterioso e confiável.

Por que gostamos dele: Insights de especialistas sobre tecnologias emergentes.

10. NextDraft

Via: Próximo rascunho

Ano de lançamento: 2010

2010 Assinantes: Mais de 128.000

Mais de 128.000 Programa de boletins informativos: Diariamente

o NextDraft é um boletim informativo diário com curadoria de Dave Pell, também conhecido como o "editor-chefe da Internet" Em vez de confiar em algoritmos, Pell seleciona e resume pessoalmente as notícias mais cativantes do dia, acrescentando seu próprio humor e percepções.

Não importa se você está procurando as últimas descobertas tecnológicas ou artigos instigantes sobre questões sociais, o NextDraft condensa tudo em um formato fácil de ler.

É uma abordagem inovadora sobre a curadoria de notícias, oferecendo aos leitores uma mistura de inteligência, análise precisa e entretenimento - tudo entregue diretamente em sua caixa de entrada gratuitamente.

Por que gostamos: A visão engraçada e exclusiva de Pell sobre as notícias de tecnologia.

11. Engenharia interessante

Via: Engenharia interessante

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Assinantes: Não disponível

Não disponível Programação da newsletter: Diária, semanal e mensal

Os boletins informativos Interesting Engineering oferecem uma gama diversificada de conteúdo focado em ciência, tecnologia e engenharia. Eles cobrem inovações revolucionárias, feitos de engenharia e o futuro da tecnologia em setores como aeroespacial, sustentabilidade, IA e muito mais.

O resumo diário gratuito e as edições semanais exclusivas para assinantes são cuidadosamente selecionados, oferecendo aos leitores artigos detalhados, as últimas notícias e comentários perspicazes sobre os desenvolvimentos mais fascinantes nesses campos.

Além disso, você pode assinar boletins informativos mensais que se aprofundam em tópicos específicos - mecânica, IA, engenharia aeroespacial, carreiras em tecnologia e muito mais.

A variedade de tópicos é ideal para entusiastas e profissionais de tecnologia. Se você estiver interessado em engenharia de ponta, nas últimas inovações tecnológicas ou em como a ciência está moldando o nosso futuro, esses boletins informativos são um recurso essencial para se manter atualizado sobre tudo relacionado à tecnologia.

Por que gostamos: A ampla variedade de tópicos sobre os quais você pode aprender.

12. KnowTechie's The Weekly Download

Via: Download semanal da KnowTechie

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Subscritores: Não disponível

Não disponível Programa da newsletter: Semanalmente

O KnowTechie's Weekly Download é um boletim informativo de tecnologia de leitura obrigatória que oferece um resumo das histórias de tecnologia mais importantes que você pode ter perdido a cada semana. Ele foi criado para aqueles que querem se manter informados sem serem sobrecarregados por feeds de notícias intermináveis.

O boletim informativo abrange dicas de tecnologia, notícias, as principais descobertas, ofertas e até mesmo curiosidades divertidas, o que o torna uma fonte completa de informações para entusiastas de tecnologia e leitores casuais.

Quer você seja pai, estudante ou profissional, este boletim informativo simplifica tópicos complexos de tecnologia, para que você possa aproveitar as últimas notícias sem o jargão.

Além disso, a KnowTechie mistura as coisas com brindes e material gratuito, garantindo que sempre haja algo interessante em cada edição.

Por que gostamos dela: O tom acessível e coloquial - perfeito para leitores que adoram tecnologia, mas não vivem e respiram essa tecnologia.

13. Importar IA

Via: Importar IA

Ano de lançamento: 2016

2016 Assinantes: Mais de 58.000

Mais de 58.000 Programa de boletins informativos: Semanalmente

Com curadoria de Jack Clark, cofundador da Anthropic (uma empresa de pesquisa e segurança de IA), o boletim informativo Import AI oferece insights de uma figura importante em IA e aprendizado de máquina.

A Import AI é uma das melhores boletins informativos sobre IA hoje, fornecendo conteúdo perspicaz semanalmente para que você possa se manter informado sobre os mais recentes desenvolvimentos de IA.

Ele incentiva a compreensão e a discussão mais profundas sobre IA, influenciando potencialmente a direção futura da tecnologia. O boletim informativo incorpora resumos de artigos de pesquisa relevantes, mantendo os leitores atualizados sobre os últimos avanços.

Por que gostamos: A profunda experiência de Clark em todos os aspectos da IA.

14. CB Insights

Via: Insights da CB

Ano de lançamento: 2017

2017 Assinantes: Mais de 1 milhão

Mais de 1 milhão Calendário de boletins informativos: 4 vezes por semana

O boletim informativo CB Insights é um recurso essencial para quem quer ficar à frente das tendências do setor, da inovação e dos insights orientados por dados. Com o apoio de análises de especialistas e dados abrangentes, ele oferece uma cobertura detalhada do que há de mais recente em capital de risco, startups e tecnologias emergentes

O que o diferencia são os insights acionáveis apoiados por uma pesquisa abrangente e análise de dados.

Seja você um empreendedor, investidor ou profissional de tecnologia, este boletim informativo lhe dá uma vantagem competitiva ao destacar as principais mudanças no setor, os modelos de negócios emergentes e os avanços tecnológicos inovadores.

Um dos melhores recursos do boletim informativo CB Insights é sua capacidade de destilar tendências complexas do mercado em insights digeríveis que podem ser aplicados diretamente às suas estratégias de negócios ou de investimento.

Por que gostamos dele: É perfeito para quem quer se manter informado sobre como a tecnologia está moldando os setores sem se sobrecarregar com muito jargão técnico.

15. Boletim informativo do Benedict

Via: Benedict Evans

Ano de lançamento: 1999

1999 Assinantes: Mais de 175.000

Mais de 175.000 Programa de boletins informativos: Semanalmente

a Benedict's Newsletter é sua fonte de referência para análises de especialistas sobre os desenvolvimentos tecnológicos mais importantes da semana. Com mais de 20 anos de experiência, Benedict Evans analisa as complexas tendências do setor, oferecendo a você os insights e as perspectivas aprofundados necessários para se manter à frente.

O boletim informativo está disponível nas versões gratuita e premium. Enquanto a versão gratuita oferece sua coluna semanal perspicaz, os assinantes premium têm acesso exclusivo ao arquivo completo do boletim informativo - um recurso inestimável para entender as tendências e obter uma vantagem competitiva.

Seja você um entusiasta da tecnologia, um profissional ou simplesmente um curioso sobre as últimas inovações, o Benedict's Newsletter oferece a análise especializada de que você precisa para se manter informado e atualizado.

Por que gostamos dela: Oferece a você não apenas notícias sobre tecnologia, mas também o contexto em torno delas.

16. O trabalhador inteligente

Via: O trabalhador inteligente

Ano de lançamento: Indisponível

Indisponível Assinantes: Mais de 85.000

Mais de 85.000 Calendário do boletim informativo: Quinzenal

Escrito e gerenciado por Henry Habib, o boletim informativo The Intelligent Worker oferece um vislumbre do futuro do trabalho, onde a inteligência artificial está transformando a forma como trabalhamos. O boletim informativo Intelligent Worker se concentra em ajudar os profissionais a aumentar a produtividade aproveitando ao máximo a IA, a automação e as ferramentas sem código.

Entregue semanalmente, ele oferece insights práticos, casos de uso no mundo real e ferramentas de tendência projetadas para aumentar a eficiência no local de trabalho.

Se você está procurando economizar tempo ou otimizar fluxos de trabalho, este boletim informativo fornece conselhos práticos sem complicações. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira se manter à frente no cenário tecnológico em evolução.

Por que gostamos: Um dos melhores boletins informativos sobre tecnologia para profissionais modernos que buscam aproveitar o poder da tecnologia em seu trabalho diário.

17. A Internet é linda

Via: A Internet é linda

Ano de lançamento: 2016

2016 Subscritores: Mais de 10.000

Mais de 10.000 Programa de boletins informativos: Semanalmente

Internet is Beautiful é sua fonte de referência para descobrir os achados mais legais e interessantes de toda a Web. Toda semana, junte-se a milhares de leitores que recebem uma lista selecionada dos melhores sites, ferramentas tecnológicas e produtos on-line novos.

De artigos inspiradores e vídeos cativantes a tweets envolventes e leituras perspicazes de outros boletins de tecnologia, Internet is Beautiful traz para você o conteúdo mais interessante e relevante que a Internet oferece.

Por que gostamos dela: Ela ajuda você a se manter atualizado sobre as tendências de design e desenvolvimento da Web e, ao mesmo tempo, a explorar joias ocultas e expandir seus horizontes on-line.

18. As informações

Via: As informações

Ano de lançamento: 2013

2013 Assinantes: Não disponível

Não disponível Programa de boletins informativos: Diários e semanais

A Information Newsletter é altamente considerada uma das melhores newsletters de tecnologia para profissionais que buscam reportagens exclusivas e aprofundadas sobre o setor de tecnologia. Cobrindo tudo, desde capital de risco e startups até as principais mudanças do setor, ela fornece insights incomparáveis que vão além do nível superficial.

Com foco em conteúdo original e bem pesquisado, The Information o mantém à frente das principais tendências e oferece análises valiosas que você não encontrará em nenhum outro lugar.

O boletim informativo é ideal para executivos, investidores e entusiastas de tecnologia que precisam de uma fonte confiável de histórias oportunas e profundamente relatadas.

A assinatura não só lhe dá acesso a seus relatórios abrangentes, mas também a boletins exclusivos sobre IA, economia de criadores, fechamento de negócios e muito mais.

É um dos principais boletins informativos de tecnologia a serem seguidos se você realmente quiser se manter informado sobre os negócios e a inovação que impulsionam o setor de tecnologia.

Por que gostamos dela: Artigos detalhados, em estilo editorial, com muito valor.

19. Descoberta densa

Via: Descoberta densa

Ano de lançamento: 2018

2018 Assinantes: Mais de 37.000

Mais de 37.000 Programa de boletim informativo: Semanalmente

_Dense Discovery é um dos boletins informativos de tecnologia mais atenciosos e bem selecionados que você pode assinar, especialmente se estiver interessado na interseção de tecnologia, design e cultura

Entregue semanalmente, ele traz uma seleção escolhida a dedo de aplicativos úteis, ferramentas, livros e leituras instigantes. O que a diferencia é seu foco em sustentabilidade, urbanismo e tecnologia, oferecendo uma nova perspectiva que vai além das manchetes típicas e cheias de propaganda.

a Dense Discovery é, em suas próprias palavras, "orgulhosamente independente e livre de algoritmos", garantindo que você tenha uma experiência única e significativa em cada edição.

Se estiver procurando descobrir projetos inspiradores ou expandir seu conhecimento com conteúdo profundo e reflexivo, este boletim informativo oferece uma coleção de links com design bonito e curadoria cuidadosa que valem o seu tempo.

Por que gostamos dela: Seu programa de compensação de carbono planta uma árvore para cada boletim informativo enviado.

20. Tédio

Via: Tédio

Ano de lançamento: 2015

2015 Assinantes: Mais de 10.000

Mais de 10.000 Programa de boletim informativo: Quinzenal

o Tedium é um boletim informativo para aqueles que apreciam mergulhos profundos no estranho e incomum. Em vez de perseguir tendências virais, o Tedium ilumina o negligenciado e mundano, explorando as histórias por trás das tecnologias e ideias cotidianas que raramente recebem a atenção que merecem.

Cada artigo é cuidadosamente elaborado para fornecer contexto e narrativa sobre histórias e assuntos interessantes que exigem um exame mais detalhado para revelar seu verdadeiro significado.

Com mais de 12.000 leitores regulares, a Tedium não se trata apenas de informação - trata-se de curiosidade e descoberta. Se você está cansado das mesmas velhas notícias sobre tecnologia e quer algo diferente e instigante, a Tedium é o boletim informativo ideal para você.

Por que gostamos dela: Sua abordagem exclusiva do mundano, apresentada com humor e profundidade, faz dela uma das melhores newsletters de tecnologia a serem assinadas por qualquer pessoa que queira aprender algo realmente novo e inesperado.

*Sentindo-se inspirado para criar seu próprio boletim informativo?

Inspirado pela abordagem exclusiva do Tedium ou pela análise de dados perspicaz de Benedict Evans? Você também pode criar seu próprio boletim informativo cativante! ClickUp é a sua solução multifuncional software de boletim informativo e, oferecendo uma poderosa combinação de ferramentas para agilizar o processo, desde o planejamento até a publicação.

Comece preparando o terreno para seu boletim informativo com o ClickUp Docs.

ClickUp Docs

Crie, organize e colabore facilmente em documentos, anotações e projetos com o ClickUp Docs ClickUp Docs atua como uma plataforma avançada projetada para otimizar o processo de criação de boletins informativos. Com sua interface intuitiva e recursos versáteis, o Docs permite que você planeje, organize e colabore com o conteúdo do seu boletim informativo sem esforço.

Principais recursos para a criação de boletins informativos:

Organização visual: Use o ClickUp Docs para criar um esboço visualmente atraente do seu boletim informativo, organizando o conteúdo em seções e subtópicos. Isso ajuda a manter uma estrutura clara e garante um fluxo contínuo de informações, superando amelhores ferramentas de blog disponíveis atualmente em seu próprio jogo Colaboração em tempo real: Se você estiver trabalhando com uma equipe, o ClickUp Docs permite a colaboração em tempo real, facilitando o compartilhamento de ideias, o fornecimento de feedback e o acompanhamento do progresso em conjunto Integração do gerenciamento de tarefas: Integre perfeitamente as tarefas do boletim informativo ao seu espaço de trabalho do ClickUp, garantindo que tudo permaneça organizado e no caminho certo. Atribua tarefas aos membros da equipe, defina prazos e acompanhe o progresso para garantir a entrega pontual do boletim informativo Histórico de versões: Nunca se preocupe em perder seu trabalho com o recurso de histórico de versões do ClickUp Docs. Acompanhe as alterações feitas em seu boletim informativo ao longo do tempo, permitindo que você reverta para versões anteriores, se necessário Modelos de documentos: Para iniciar o processo de planejamento, utilize modelos pré-criadosmodelos de boletins informativos como oModelo de quadro branco para boletim informativo do ClickUp eModelo de boletim informativo do ClickUp Real Estate. Esses modelos fornecem uma base sólida para seu boletim informativo, economizando tempo e esforço

Modelo de quadro branco do boletim informativo do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de quadro branco de boletim informativo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, acompanhar e entregar boletins informativos.

Modelo de quadro branco do boletim informativo ClickUp facilita a otimização do processo de criação de boletins informativos do início ao fim. Ele o ajuda a visualizar sua estratégia de conteúdo, organizar todas as tarefas em um só lugar para obter o máximo de eficiência e acompanhar as métricas de desempenho para obter insights sobre o que repercute nos leitores.

Independentemente de você estar elaborando um único boletim informativo ou planejando uma série inteira, esse modelo foi projetado para ajudá-lo a criar boletins informativos impactantes e orientados para resultados com facilidade.

Adapte o modelo para atender aos requisitos específicos de seu boletim informativo. Adicione ou remova seções, personalize rótulos e ajuste o layout conforme necessário. Use a seção "Brainstorming" para anotar possíveis tópicos, títulos e ideias de conteúdo.

Estabeleça datas de vencimento para cada parte do conteúdo com a seção "Prazos". Isso ajuda a manter a sua equipe no caminho certo e garante a publicação oportuna.

Faça o download deste modelo

Modelo de boletim informativo sobre imóveis da ClickUp

Agora, vamos explorar rapidamente como o Modelo de boletim informativo do ClickUp Real Estate pode fornecer inspiração e estrutura para seu próprio boletim informativo sobre imóveis.

Faça o download deste modelo

O modelo de boletim informativo imobiliário do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e enviar boletins informativos para clientes e investidores.

Modelo de boletim informativo ClickUp Real Estate é um modelo pré-criado desenvolvido para simplificar o processo de criação de boletins informativos sobre imóveis e garantir que você forneça consistentemente conteúdo envolvente ao seu público imobiliário. O modelo fornece uma estrutura clara para organizar o conteúdo do boletim informativo, garantindo um layout profissional e visualmente atraente.

Personalize e preencha o modelo para refletir sua marca e seu público-alvo. Use as ferramentas de colaboração incorporadas para envolver os membros da equipe e obter feedback antes de programar o boletim informativo.

Monitore o desempenho de seus boletins informativos usando os recursos integrados de rastreamento e análise do ClickUp.

Faça o download deste modelo

ClickUp Brain

Visualize seus pensamentos, estimule a criatividade e organize informações complexas de forma eficaz com o ClickUp Brain ClickUp Brain , nosso poderoso assistente de IA, integra-se perfeitamente ao ClickUp Docs para atualizar seu processo de criação de boletins informativos. Com sugestões orientadas por IA e recursos de automação, o ClickUp AI ajuda você a gerar conteúdo de alta qualidade, economizar tempo e aumentar sua produtividade geral.

Geração de texto: Precisa de inspiração para a introdução de seu boletim informativo ou para o texto do corpo? Basta destacar uma seção no seu ClickUp Doc e o ClickUp AI gerará sugestões de texto adaptadas ao seu tópico e tom específicos

Precisa de inspiração para a introdução de seu boletim informativo ou para o texto do corpo? Basta destacar uma seção no seu ClickUp Doc e o ClickUp AI gerará sugestões de texto adaptadas ao seu tópico e tom específicos Sugestões de conteúdo: Está com dificuldades para criar títulos ou subtítulos atraentes? A IA do ClickUp pode fornecer sugestões criativas para ajudá-lo a captar a atenção do seu público

Está com dificuldades para criar títulos ou subtítulos atraentes? A IA do ClickUp pode fornecer sugestões criativas para ajudá-lo a captar a atenção do seu público Geração de ideias: Está preso em uma ideia de conteúdo? Use o ClickUp AI para fazer um brainstorming de possíveis tópicos e ângulos para seu boletim informativo, expandindo seus horizontes criativos

Está preso em uma ideia de conteúdo? Use o ClickUp AI para fazer um brainstorming de possíveis tópicos e ângulos para seu boletim informativo, expandindo seus horizontes criativos Revisão e edição: Certifique-se de que seu boletim informativo esteja livre de erros e polido usando os recursos de revisão e edição do ClickUp AI. A IA pode identificar erros gramaticais, sugerir melhorias e ajudá-lo a refinar sua redação

Certifique-se de que seu boletim informativo esteja livre de erros e polido usando os recursos de revisão e edição do ClickUp AI. A IA pode identificar erros gramaticais, sugerir melhorias e ajudá-lo a refinar sua redação Tradução: Precisa atingir um público global? O ClickUp AI pode traduzir o conteúdo do seu boletim informativo para vários idiomas, tornando-o acessível a um público mais amplo

A ClickUp AI também é uma das principais ferramentas de escrita de IA que podem otimizar seu processo de criação de conteúdo e melhorar a qualidade do seu boletim informativo.

Arquivo de modelos: Precisa otimizar sua estratégia de comunicação ou criar o anúncio perfeito para suas atualizações tecnológicas? Nosso arquivo de modelos tem tudo o que você precisa para garantir que sua mensagem seja clara, concisa e impactante.

De modelos de planos de comunicação para modelos de anúncio e modelos de calendário de conteúdo nós o ajudamos com soluções prontas para uso, personalizadas para profissionais de tecnologia.

Comece a criar boletins informativos visualmente atraentes com o ClickUp

Neste artigo, descobrimos os principais ingredientes que tornam um boletim informativo realmente bem-sucedido: conteúdo envolvente, design atraente e distribuição inteligente. Mas a criação de um boletim informativo de destaque não se trata apenas de marcar caixas; trata-se de criar uma conexão significativa com seu público.

É aí que entra o ClickUp.

Com ferramentas como o ClickUp Docs para organizar o conteúdo e o ClickUp Brain para gerar novas ideias, você pode colaborar sem esforço com sua equipe, otimizar seu fluxo de trabalho e garantir que seus boletins informativos cheguem às caixas de entrada na hora certa.

Pronto para elevar o nível de seu boletim informativo? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente como essa plataforma completa transforma a maneira como você planeja, cria e fornece conteúdo.