Melhores podcasts de engenharia para profissionais de tecnologia em 2024

Se você trabalha com tecnologia ou engenharia atualmente, sabe como o aprendizado contínuo é importante para você. Os processos e as tecnologias mudam e melhoram constantemente e, se você quiser se manter relevante, deve ficar por dentro de todos os novos desenvolvimentos e tendências em sua área.

As comunidades de tecnologia são fontes de conhecimento eficazes, mas é pouco provável que você receba suporte estruturado dessas plataformas. A maioria desses fóruns tem muitas informações dispersas, o que significa que cabe a você a tarefa interminável de examiná-las para encontrar conhecimento relevante.

Em contrapartida, um podcast de tecnologia é uma fonte de conhecimento mais envolvente e consistente. A melhor parte é que não há necessidade de pesquisar vários fóruns para obter insights reais de especialistas do setor, as últimas tendências e segredos de gerenciamento acionáveis para ajudá-lo a melhorar suas habilidades.

Atualmente, engenheiros, estudantes de engenharia e entusiastas da engenharia têm acesso a vários podcasts informativos sobre engenharia para solidificar seus conhecimentos e aprender insights valiosos com líderes de opinião.

Escolher os melhores podcasts de engenharia pode ser um desafio, por isso compilamos uma lista para facilitar sua vida.

A ascensão dos podcasts em engenharia

Um podcast de engenharia é uma fonte facilmente acessível de conhecimento e experiência no assunto - não é de se admirar que eles sejam extremamente populares entre estudantes de engenharia e profissionais experientes do setor.

O mercado global de mercado de podcasting está projetado para atingir US$ 133,9 bilhões até 2032, e espera-se que os podcasts de engenharia, graças ao seu conteúdo especializado, contribuam para esse crescimento.

Os podcasts são ótimos recursos de aprendizado para que os engenheiros continuem aprimorando suas habilidades e impulsionem o crescimento profissional. Veja por quê:

Aprender e incorporar estratégias testadas e comprovadas

Antes da popularização dos podcasts, os engenheiros e estudantes precisavam aprender de forma independente novas linguagens de programação, análise de dados e outras técnicas de solução de problemas. Embora o aprendizado experimental seja louvável, é um processo de tentativa e erro que consome muito tempo.

Enquanto isso, um podcast oferece estratégias de solução de problemas testadas e comprovadas, pois os apresentadores entrevistam líderes tecnológicos influentes e experientes para discutir suas experiências. É provável que você atinja suas metas com rapidez e eficiência aprendendo e incorporando essas estratégias ao seu trabalho.

Obtenha consultoria especializada 24 horas por dia

As comunidades de engenharia são famosas por serem altamente solidárias. Se você compartilhar uma pergunta sobre tecnologia em uma comunidade relevante, certamente obterá respostas.

No entanto, essas comunidades têm membros espalhados em diferentes fusos horários, portanto, as respostas dos membros às suas perguntas podem demorar. Por outro lado, os podcasts são pré-gravados e prontamente acessíveis quando for conveniente.

Dependendo do tipo de obstáculo que estiver enfrentando, você pode encontrar o podcast relevante, ouvir as sugestões dos especialistas e ter a resposta para suas dúvidas em minutos.

Dica profissional: Mantenha um arquivo de rastreamento de podcast para documentar os casos de uso específicos dos podcasts informativos. Adicione carimbos de data e hora às suas áreas de foco para poder acessá-las rapidamente na próxima vez que tiver dúvidas semelhantes.

Às vezes, é mais fácil ouvir do que ler

Embora você encontre muitos blogs informativos sobre engenharia, algumas pessoas preferem consumir informações em áudio em vez de ler por escrito.

Além disso, os podcasts são convenientes quando você está fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Embora você queira reservar um tempo para podcasts mais técnicos, como um episódio sobre projetos de engenharia reversa de hardware, outros que abordam tópicos como inteligência artificial ou planejamento de carreira para engenheiros podem ser executados em segundo plano enquanto você faz suas tarefas diárias.

Veja como os podcasts ajudam os aspirantes a engenheiros a se manterem um passo à frente da curva:

Os apresentadores de podcasts de engenharia geralmente são líderes técnicos especializados que ajudam você a acompanhar as tendências em constante mudança no setor de tecnologia global

Os podcasts proporcionam uma comunidade instantânea - pense neles como espaços privados para interagir com os apresentadores de podcasts e palestrantes convidados, dar uma olhada nos bastidores e se conectar com outros ouvintes

Os podcasts de engenharia são econômicos e não farão um buraco no seu bolso, ao contrário de alguns cursos de aprimoramento de habilidades

Os melhores podcasts de engenharia para crescer em sua carreira

Depois de ouvir dezenas dos principais podcasts de engenharia, reduzimos e criamos uma lista dos melhores podcasts disponíveis atualmente.

99% Invisível

O primeiro podcast da nossa lista é 99% Invisível . Apresentado pelo ex-palestrante do Ted Talk, Roman Mars, esse podcast lança luz sobre fatos surpreendentes nunca antes revelados ou áreas inexploradas no mundo da engenharia. O podcast tem mais de uma década e quase 500 milhões de ouvintes no iTunes, Pandora, Stitcher e outras plataformas.

Você pode explorar o processo e o poder do design e da arquitetura em oito categorias, incluindo história, tecnologia, cidades, objetos, sons e muito mais. Cada episódio aborda tópicos interessantes que não exigem que você seja um especialista no assunto.

O podcast também tem uma comunidade Discord para que os ouvintes discutam ideias e interajam uns com os outros.

**Episódios imperdíveis

**O que os ouvintes dizem

Esses podcasts me fazem fazer perguntas importantes sobre a vida e o nosso mundo

Heróis da engenharia

Lançada em 2018 por Melanie e seu marido Dom, Heróis da engenharia tratava principalmente dos desafios e da saúde tecnológica futura dos estudantes de engenharia na sociedade moderna.

Atualmente fora do ar, esse podcast convidava engenheiros experientes de diferentes setores e áreas de especialização para discutir as últimas tendências e desafios da engenharia, habilidades sociais em engenharia, frustrações relacionadas à maioria dos engenheiros e diferentes maneiras de gerenciar equipes de engenharia .

Embora o último episódio do podcast Engineering Heroes tenha ido ao ar em maio de 2021, ele continua sendo relevante para engenheiros do mundo todo por causa de suas discussões honestas sobre aspectos críticos da profissão de engenheiro.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

**Eu gostei desse podcast! Um estilo refrescante que enfoca os empreendedores silenciosos da sociedade

The Engineering Career Coach Podcast

Os engenheiros experientes Anthony Fasano e Jeff Perry começaram a O treinador de carreiras de engenharia quando perceberam que a alta taxa de atrito no setor de tecnologia poderia ser atribuída à falta de uma estrutura estruturada para o desenvolvimento profissional na maioria das empresas de tecnologia.

Com mais de 2,3 milhões de espectadores, o podcast The Engineering Career Coach tem como objetivo ajudar os estudantes de engenharia com conselhos valiosos sobre carreira. O podcast tem uma série dedicada a cada categoria de engenharia e apresenta convidados que discutem seus aprendizados, estratégias e experiências.

Os anfitriões incentivam os ouvintes a enviar perguntas, que são discutidas com os convidados em futuros episódios do podcast.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Esse podcast é exatamente o que os engenheiros precisam no momento. Com uma variedade de tópicos que abrangem o desenvolvimento pessoal e profissional, eles estão fornecendo o valor necessário para construir e influenciar a comunidade de engenheiros

O Podcast de Liderança em Engenharia (ELC)

Parte da comunidade ELC para líderes em tecnologia, o Podcast de Liderança em Engenharia (ELC) convida semanalmente líderes tecnológicos talentosos para compartilhar suas experiências e lições de liderança práticas. Apresentado por Patrick Gallagher, o ELC está disponível em todas as principais plataformas de podcast, incluindo Apple, Spotify e Google.

O ELC tem uma forte comunidade com mais de 9.000 engenheiros de software em exercício, os principais gerentes de engenharia e líderes do mundo. O podcast é ideal para entusiastas que buscam aprender os conceitos e as estratégias de engenharia básicos e avançados usados pelos líderes globais de engenharia.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Continue fazendo isso! Ótimo bate-papo e muito informativo.

Diário de Engenharia de Software

Outro excelente podcast que você deve adicionar à sua lista de observação é o Diário de Engenharia de Software podcast. Cada episódio apresenta um líder em tecnologia discutindo soluções de software que estão mudando o mundo e impulsionando a revolução tecnológica e as inovações de engenharia em constante evolução.

Com uma classificação de 4,4 no Apple Podcasts, o Software Engineering Daily é um podcast de engenharia inspirador. Ele o conduz pelas fases da carreira de renomados engenheiros de software e compartilha muitas lições práticas sobre como eles abordam o desenvolvimento de produtos e a solução de problemas.

É interessante notar que esse podcast também aceita inscrições de profissionais de tecnologia experientes para serem convidados a apresentar um episódio.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Um dos melhores podcasts de engenharia de software disponíveis.

The Backend Engineering Show com Hussein Nasser

Hussein Nasser, engenheiro de produtos da Esri, lançou o Show de engenharia de back-end para discutir tudo relacionado ao desenvolvimento de back-end. Em seu podcast perspicaz, Nasser analisa a arquitetura de back-end de aplicativos populares, compartilha dicas para se tornar um engenheiro de back-end bem-sucedido e discute as últimas tendências em engenharia de software.

Esse podcast é um recurso valioso para aspirantes a estudantes e profissionais de engenharia, oferecendo possibilidades de aprimoramento e revisão de conceitos fundamentais.

Episódios imperdíveis:

- [leituras e gravações 2x mais rápidas com este recurso do MongoDB | Coleções em cluster](https://podcasters.spotify.com/pod/show/hnasr/episodes/2x-Faster-Reads-and-Writes-with-this-MongoDB-feature--Clustered-Collections-e23rnjv)

**O que os ouvintes dizem

Contando do jeito que deve ser contado!

Principais podcasts de engenharia civil

Procurando o melhor podcast de engenharia de construção? Aqui estão nossas recomendações: Podcast de engenharia civil : Anthony Fasano apresenta este podcast de engenharia civil, que compartilha histórias de sucesso em engenharia e conselhos de carreira de alguns dos engenheiros civis mais bem-sucedidos do mundo.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Definitivamente, recomendo este podcast para qualquer pessoa envolvida/interessada em engenharia. Ele faz um ótimo trabalho ao equilibrar informações técnicas e de habilidades sociais com histórias pessoais Pontos de plotagem da ASCE : Lançado em 2018, o podcast de engenharia estrutural da ASCE, Plot Points, é para engenheiros estruturais da nova era e estudantes de engenharia ansiosos para saber mais sobre histórias informativas de engenharia de construção e as tendências técnicas em constante mudança que redefinem a engenharia civil.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Um tesouro de recursos para profissionais de engenharia Mudança de engenharia **Yvette E. Pearson criou o podcast Engineering Change para redefinir como os engenheiros civis devem ser educados. Esse podcast se concentra em educar os engenheiros civis modernos com práticas de engenharia civil mais sustentáveis e inclusivas.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Não posso recomendar o suficiente, especialmente para a comunidade de projetos de engenharia

Interessado em engenharia civil? Aqui estão algumas certificações de construção que você deve conhecer.

Principais podcasts de elétrica e eletrônica

Se você é um engenheiro elétrico ou eletrônico que busca aprimorar suas habilidades e desenvolver sua carreira, aqui estão os melhores podcasts para você: Podcast sobre eletrônica The Amp Hour : Este podcast sobre eletrônica de Dave Jones e Chris Gammell tem uma abordagem divertida para explicar as últimas tendências e as práticas recomendadas das tendências de engenharia eletrônica em constante mudança.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Eu estou ouvindo há anos. Se você é engenheiro elétrico e ainda não se inscreveu, está perdendo Lobby de Moore : Neste podcast quinzenal, o apresentador Daniel Bogdanoff compartilha algumas das histórias e tendências mais inspiradoras relacionadas ao setor global de engenharia eletrônica. Os temas podem variar de design de chips a IA e tudo mais.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Esse podcast realmente ajuda você a passar o tempo mentalmente com os engenheiros Engrenado **Andru Edwards, revisor de tecnologia experiente, e Todd Bishop, jornalista de tecnologia, são co-apresentadores do podcast Geared Up. Os episódios repletos de diversão apresentam os mais novos e empolgantes gadgets de tecnologia. Os apresentadores discutem os vários recursos dos produtos tecnológicos de consumo mais recentes e ajudam os usuários a tomar decisões informadas ao comprar tecnologia.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Eu ouço o geared up desde que ele era um programa de rádio, ele ficou muito melhor desde então. Podcast da Electropages : Este podcast entrevista semanalmente os principais especialistas em engenharia, gerentes de projeto e líderes de opinião do mundo. Os convidados compartilham seus conhecimentos de engenharia e previsões sobre as últimas tendências em engenharia eletrônica. Sintonize para obter insights do setor e discussões sobre as últimas inovações em materiais.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

**As conversas longas com líderes do setor são muito interessantes de ouvir!

Podcasts notáveis para engenheiros de software e de computação

Se você é um engenheiro de software com objetivos de carreira, esses podcasts o ajudarão a adquirir as habilidades de engenharia e gerenciamento mais recentes e comercializáveis: O registro de mudanças : The Changelog convida líderes de pensamento tecnológico para mergulhar no mundo do software de código aberto. Apresentado por Adam Stacoviak e Jerod Santo, esse podcast é muito bem avaliado por apresentar interações honestas e compreensíveis entre os apresentadores e os palestrantes convidados. É de se admirar que o podcast já tenha ultrapassado 500 episódios?

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Esse podcast é um ponto de parada único para atualizações muito relevantes no ecossistema tecnológico Desenvolvimento Interrompido **Este podcast tem o objetivo de melhorar as experiências dos desenvolvedores e convida engenheiros renomados de gigantes da tecnologia, como Atlassian e Drata, para reunir percepções práticas sobre tecnologias de engenharia de software.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Meu aspecto favorito é que Conor traz a sensibilidade de alguém que trabalhou em um setor que não o de tecnologia antes de seu foco atual em tecnologia CodeNewbie **Com um nome apropriado, esse podcast de engenharia de software se concentra na jornada de programação dos principais engenheiros de software. É um podcast voltado para iniciantes e serve como guia para futuros estudantes de engenharia e para aqueles que estão começando a programar.

Episódios imperdíveis:

**O que os ouvintes dizem

Adoro esse podcast, se você está entrando no mundo da codificação, faça um favor a si mesmo... dê uma olhada.

Se você gostou dessas sugestões, dê uma olhada em nossas sugestões podcasts sobre gerenciamento de projetos e podcasts de produtividade também!

Gerenciamento de projetos de engenharia com o ClickUp

Ouvir podcasts de engenharia o ajudará a identificar as principais habilidades de que um engenheiro precisa atualmente. Uma dessas habilidades essenciais é o gerenciamento de projetos.

Atualmente, os engenheiros precisam gerenciar vários projetos, organizar e analisar toneladas de dados e trabalhar de forma multifuncional com várias equipes.

Você pode facilitar seu trabalho usando um software de gerenciamento de projetos para:

Simplificar a colaboração com equipes maiores

Gerenciar projetos de engenharia em um único local para aumentar a visibilidade da equipe

Coletar, organizar e visualizar dados

Manter um diretório personalizávelpainel de gerenciamento de projetos com acesso rápido a todos os recursos

Sugerimos o Plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp para tudo isso e muito mais.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais os engenheiros podem usar o ClickUp para trabalhar de forma mais rápida e inteligente:

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Planeje e gerencie projetos com eficiência

Independentemente da área de engenharia em que você se especializou, é provável que tenha de gerenciar projetos grandes e complexos em seu campo de trabalho.

Dependendo do projeto, talvez você tenha que trabalhar no planejamento do projeto, no gerenciamento de recursos, no gerenciamento de fornecedores, no lançamento do projeto, no orçamento, no monitoramento do desempenho e muito mais.

Se você usa ClickUp para gerenciar um projeto de construção ou uma equipe de desenvolvimento de software, o ClickUp ajuda a planejar, acompanhar e gerenciar cada etapa e monitorar de perto o orçamento e o cronograma.

Simplifique as operações de engenharia

O abrangente ClickUp modelos de engenharia ajudam engenheiros aspirantes e experientes a debater novas ideias, desenvolver roteiros de equipe e criar planos de desenvolvimento de aplicativos.

As equipes de engenharia e de produtos usam os modelos pré-criados para gerenciar o fluxo de trabalho em um só lugar, identificar bugs, fazer solicitações por meio de tíquetes e gerar relatórios detalhados de bugs.

Por exemplo, a seção Modelo de roteiro de equipe ágil da ClickUp ajuda a comunicar sua estratégia de produto às partes interessadas. Quer você esteja começando ou já tenha um processo estabelecido, este modelo ajudará você e sua equipe ágil a definir metas, acompanhar o progresso e manter-se organizado - tudo em um local centralizado.

Comunique sua estratégia de produto às partes interessadas com o modelo de roteiro de produto ágil do ClickUp

Comunicação e colaboração

Trabalhar com uma equipe exige um alto nível de colaboração e comunicação. O ClickUp sabe disso e fornece as ferramentas de que você precisa para fazer isso com eficiência.

Use Quadros brancos ClickUp para colaborar em tempo real com sua equipe em tudo, desde brainstorming de ideias e criação de mapas mentais até a criação de fluxos de trabalho de desenvolvimento ou executar um sprint retro . Adicione notas e documentos e crie Tarefas do ClickUp diretamente do quadro branco.

Delegue facilmente o trabalho no ClickUp, atribuindo tarefas diretamente à equipe ou @mencionando-as em um comentário para transformar suas ideias em itens de ação

Os membros da equipe podem usar comentários e Bate-papo do ClickUp para se comunicar sobre lançamentos de produtos, prioridades, necessidades de desenvolvimento de produtos e o status das tarefas atribuídas. Os gerentes também podem usar esses recursos para obter feedback em tempo real sobre as tarefas.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat e compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço

Monitore e acompanhe o progresso

Muitas vezes, entender e gerenciar o escopo do projeto pode ser a maior preocupação de uma equipe de engenharia. Quando vários projetos estão sendo executados ao mesmo tempo, há centenas de tarefas a serem gerenciadas e detalhes importantes podem passar despercebidos. Um sistema de acompanhamento eficiente cria clareza e as equipes podem manter o foco e a motivação para produzir resultados excepcionais.

É por isso que o A plataforma de gerenciamento de equipes de software da ClickUp deixa as coisas mais claras. As equipes ágeis usam A visualização do quadro do ClickUp para entender tudo o que está acontecendo em cada projeto. A Quadro Kanban visualiza todas as tarefas de acordo com o estado atual do projeto, ajudando os gerentes a manter o controle de tudo.

Se estiver liderando um projeto de engenharia, use O software de gerenciamento de produtos do ClickUp para criar novas tarefas, atribuí-las a membros da equipe e adicionar cronogramas de entrega, priorizar tarefas por urgência e monitorar o progresso em um único painel sem comprometer a qualidade ou a criatividade.

Você também pode usar o Painel de controle personalizável do ClickUp para visualizar e compartilhar relatórios de progresso com as partes interessadas em tempo real.

Crie painéis detalhados do ClickUp e adicione cartões facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, as tarefas por status e os bugs por visualização

Um software de gerenciamento de projetos de engenharia tudo em um

O ClickUp é um software multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos para equipes ágeis. Isso permite que eles experimentem todas as oportunidades fantásticas que uma carreira de engenharia oferece sem se esgotar.

Vemos que as equipes de engenharia usam o ClickUp para várias finalidades, como planejamento eficiente de recursos, relatórios de projetos e gerenciamento de produtividade, aprimoramento do processo de negócios gerenciamento de orçamento, colaboração em equipe, etc.

Se você deseja aumentar sua produtividade ou se tornar um engenheiro mais eficiente, registre-se no ClickUp gratuitamente.

FAQs

**Por que os engenheiros devem ouvir podcasts?

Todos os engenheiros atuais e futuros devem ouvir podcasts para obter dicas e estratégias práticas e se manterem atualizados sobre as tendências de mudança em seus empreendimentos relacionados à engenharia.

**Quais são os melhores podcasts que os alunos devem ouvir para aprimorar a experiência do estudante de engenharia?

Alguns dos melhores podcasts para estudantes incluem 99% Invisible, Software Engineering Daily e The Engineering Career Coach Podcast.

**Qual podcast de engenharia é útil para os entusiastas?

Alguns podcasts dedicados aos entusiastas da engenharia incluem o podcast Engineering Reimagined, o Amp Hour, o Software Engineering Daily e o The Backend Engineering Show.