Os 10 principais modelos gratuitos de painel do Google Sheets

Vários aspectos de um projeto trabalham em conjunto para mantê-lo funcionando sem problemas.

No entanto, sem um painel de projeto unificado que ofereça uma visão geral abrangente e consolidada da saúde e do status do projeto, você terá que examinar longos relatórios e planilhas de dados para obter insights importantes.

É aí que um modelo de painel do Google Sheet se torna útil. Ele poupa o trabalho básico de configurar o painel de gerenciamento de projetos do zero. Em vez disso, você pode inserir suas informações e começar imediatamente.

Os painéis do Planilhas Google simplificam a análise de dados e a geração de relatórios, exibindo informações importantes por meio de gráficos, quadros, tabelas etc.

Neste artigo, analisamos os melhores modelos de painel do Google Sheets e oferecemos alternativas que aumentarão ainda mais a produtividade da sua equipe.

O que faz um bom modelo de painel do Google Sheets?

Os modelos de painel do Google Sheets ajudam a organizar e visualizar dados usando elementos como gráficos de pizza e gráficos, facilitando a interpretação das principais métricas em um piscar de olhos.

Por exemplo, um modelo de linha do tempo de marketing de eventos pode ajudá-lo a gerenciar todas as campanhas de forma organizada em um único espaço. Você pode até mesmo extrair dados de planilhas e fontes de terceiros, como Google Analytics, Salesforce, Github, etc., para criar gráficos, tabelas e quadros.

A melhor parte é que esses modelos de painel personalizáveis são usados em vários casos de uso para comunicar a integridade e o progresso do projeto às principais partes interessadas.

Um modelo de painel do Google Sheets deve fornecer o seguinte:

**Clareza: O modelo deve apresentar os dados com clareza usando gráficos, tabelas e outros elementos visuais e destacar informações importantes sem desordem

Personalização: Os usuários devem ser capazes de modificar oPainel do Google Sheets para atender às suas necessidades específicas, incluindo o ajuste de layouts, cores e fontes de dados

Os usuários devem ser capazes de modificar oPainel do Google Sheets para atender às suas necessidades específicas, incluindo o ajuste de layouts, cores e fontes de dados Interatividade: Recursos como menus suspensos ou controles deslizantes aumentam o envolvimento do usuário, permitindo a exploração dinâmica dos dados

Recursos como menus suspensos ou controles deslizantes aumentam o envolvimento do usuário, permitindo a exploração dinâmica dos dados Automação: A capacidade de atualizar automaticamente os dados garante que os usuários sempre tenham as informações mais recentes

A capacidade de atualizar automaticamente os dados garante que os usuários sempre tenham as informações mais recentes Facilidade de uso: Uma interface simples com navegação intuitiva ajuda todas as equipes da sua organização a gerenciar e analisar dados com eficiência

Leia mais: 10 Hacks do Google Sheets que facilitarão seu trabalho

Modelos gratuitos de painéis do Google Sheets

Embora o Google Sheets tenha vários modelos de painel, selecionamos uma lista de cinco modelos gratuitos do Google Sheets disponíveis na Internet.

1. Modelo de relatório de tráfego do site para o Google Sheets por Coefficient

via Coeficiente O coeficiente Modelo de relatório de tráfego de sites para o Google Sheets por Coefficient conecta-se à sua conta do Google Analytics e extrai dados automaticamente, fornecendo uma visão geral abrangente do desempenho do seu site.

Você pode analisar o comportamento do público, examinar os canais de aquisição de tráfego, identificar as páginas mais populares e muito mais - tudo em um só lugar.

O modelo também resume as métricas essenciais do Google Analytics, ajudando você a definir metas e tomar decisões baseadas em dados.

Esse modelo de painel do Google Sheets é uma ferramenta valiosa para a análise de seu site porque:

Oferece visualização em tempo real do desempenho do site, consolidando os dados para facilitar o acesso

Permite uma análise aprofundada das fontes de tráfego e das métricas de envolvimento do usuário

Simplifica a geração de relatórios com extração automatizada de dados, economizando tempo e reduzindo erros

2. Modelo de painel de planilha de análise de atrito por Template.net

via Template.net As estratégias de retenção de funcionários não são apenas para manter as pessoas por perto; elas também são para manter seus funcionários felizes. 😁

A Modelo de painel de análise de atrito da planilha do Google por Template.net permite que você visualize e acompanhe as tendências de atrito sem esforço.

Com um painel de análise como esse, os tomadores de decisão podem obter insights sobre a colocação de talentos em todos os departamentos da organização.

As equipes de RH podem usar esse modelo de painel do Google Sheet para visualizar as tendências de rotatividade de funcionários e identificar os principais fatores que afetam o atrito, estabelecendo a base para a criação de estratégias de aquisição e retenção de talentos.

3. Modelo de painel de controle de vários projetos da Template.net

via Template.net Como gerente de projetos, você é responsável pelo sucesso de vários projetos.

Os Modelo de painel de controle de vários projetos da Template.net é um modelo de linha do tempo de projeto fácil de usar que permite acompanhar todos os seus projetos em um só lugar.

Quando você insere os dados do projeto na planilha, ela fornece insights detalhados sobre todos os aspectos do seu projeto, desde a avaliação de riscos até o orçamento. Com capacidades de rastreamento de problemas, monitoramento e alocação de recursos, esse modelo ajuda no gerenciamento holístico de projetos e na tomada de decisões estratégicas. Modelos de gerenciamento de projetos do Google Sheets podem ser adaptados para atender às necessidades organizacionais e obter uma visão geral unificada das métricas, dependências, tarefas e marcos do projeto.

4. Modelo de painel de cálculo de FTE por Template.net

via Template.net As empresas medem o equivalente a tempo integral (FTE) para avaliar a capacidade de contratação e a folha de pagamento atual dentro de um período de tempo específico. Com base em suas horas de trabalho, os trabalhadores de meio período são contados como uma fração dos funcionários de tempo integral.

O Modelo de painel de cálculo de FTE por Template.net ajuda a otimizar a utilização de recursos, mapeando os FTEs com os requisitos de recursos em projetos. Ao analisar dados históricos e fazer projeções para o futuro, ele ajuda as equipes de RH a planejar as necessidades futuras de pessoal.

Leia mais: Painel de operações 101: Fique de olho em seus processos

5. Modelo de painel de envolvimento do usuário por Template.net

via Template.net A Modelo de painel de engajamento do usuário da Template.net fornece uma visão geral abrangente dos dados de interação com o cliente em períodos específicos, ajudando-o a criar estratégias de envolvimento do usuário.

Use esse modelo de painel analítico para monitorar a atividade do usuário, as taxas de retenção e as tendências de envolvimento. Ele fornece uma representação visual dos dados para obter insights rápidos e permite rastrear várias métricas de envolvimento.

Limitações do uso do Planilhas Google para painéis

Usar modelos do Planilhas Google para painéis parece uma boa opção se você estiver familiarizado com a ferramenta.

No entanto, ela tem suas limitações, como, por exemplo

Entrada manual de dados: Os modelos de painel do Planilhas Google com formatos exclusivos de planilha de dados exigem entrada manual de dados

Os modelos de painel do Planilhas Google com formatos exclusivos de planilha de dados exigem entrada manual de dados Pouca escalabilidade: Se seus dados crescem a cada segundo, o Google Sheets pode ficar defasado, especialmente para organizações maiores que trabalham com grandes quantidades de dados

Se seus dados crescem a cada segundo, o Google Sheets pode ficar defasado, especialmente para organizações maiores que trabalham com grandes quantidades de dados Limitações de criptografia: Com recursos limitados de segurança de dados, o compartilhamento de dados confidenciais com vários colaboradores pode levar à corrupção e a violações de dados

Com recursos limitados de segurança de dados, o compartilhamento de dados confidenciais com vários colaboradores pode levar à corrupção e a violações de dados Desafios de personalização: Alguns modelos são difíceis de personalizar quando você não entende como as fórmulas e funções funcionam em um modelo, e fazer ajustes pode causar erros inesperados

Modelos alternativos de painel do Google Sheets

Embora os modelos de painel do Google Sheets sejam fáceis de usar, eles não têm recursos avançados de colaboração e personalização.

Para obter recursos avançados de relatório, você precisa de software de painel de controle que ajuda a monitorar o status do projeto, colaborar com a sua equipe, comunicar as expectativas aos membros da equipe e obter insights detalhados para as partes interessadas - tudo em tempo real. ClickUp é uma plataforma multifuncional de produtividade e gerenciamento de projetos em que você pode criar facilmente um painel personalizado para visões gerais de vendas, por exemplo. E esse é apenas um deles. De campanhas de marketing e planejamento de sprint a relatórios de pipeline de CRM, os casos de uso são infinitos.⚡️

Ele tem uma biblioteca de modelos de painel pré-projetados e personalizáveis que se integram às ferramentas em sua pilha de tecnologia para transferência automática de dados, reduzindo o esforço e o tempo manuais.

1. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo Modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp simplifica o gerenciamento de projetos, fornecendo um espaço designado e pré-construído para visualizar seu trabalho por meio de pastas e subpastas bem organizadas para cada fase do projeto.

Com esse modelo, você pode:

Sincronizar com os participantes : Com recursos de colaboração em tempo real, enviar a todos da sua equipe atualizações oportunas sobre o status do projeto

: Com recursos de colaboração em tempo real, enviar a todos da sua equipe atualizações oportunas sobre o status do projeto Gerenciar tarefas : Rastrear tarefas e categorizá-las e priorizá-las usando seis status personalizados, etiquetas com códigos de cores, rótulos de prioridade etc.

: Rastrear tarefas e categorizá-las e priorizá-las usando seis status personalizados, etiquetas com códigos de cores, rótulos de prioridade etc. Definir e monitorar metas: DefinaMetas SMART para a sua equipe, atribua prazos, monitore o progresso, mapeie as dependências e defina lembretes para atingir as metas com eficiência

Visualize seu trabalho de várias maneiras, desde listas e quadros Kanban até gráficos de Gantt e muito mais com o ClickUp Views

Este painel de gerenciamento de projetos permite visualizar todo o pipeline do projeto em um local centralizado. Considere-o a sua solução completa para planejar projetos com eficiência e evitar falhas.

Dica profissional: Use Documentos do ClickUp para criar roteiros de projetos, wikis, bases de conhecimento e muito mais. Trabalhe com sua equipe em tempo real e transforme ideias em tarefas práticas para conectar documentos aos seus fluxos de trabalho.

2. Modelo de relatório do ClickUp Analytics

Modelo de relatório de análise do ClickUp

Gerenciar e entender o analytics às vezes pode parecer como resolver um cubo de Rubik com os olhos vendados. O modelo de relatório de análise do ClickUp simplifica o processo e ajuda a iluminar seus dados.

Com esse modelo, você pode:

Visualizar dados complexos: Transformar conjuntos de dados complexos em gráficos e tabelas elegantes que narram uma história em um piscar de olhos

Transformar conjuntos de dados complexos em gráficos e tabelas elegantes que narram uma história em um piscar de olhos Rastrear KPIs: Monitorar as métricas mais importantes para tomar decisões comerciais mais inteligentes, incluindo custo por aquisição, taxa de cliques, tipos de sessão etc.

Monitorar as métricas mais importantes para tomar decisões comerciais mais inteligentes, incluindo custo por aquisição, taxa de cliques, tipos de sessão etc. Descubra tendências e padrões: Descubra insights de seus dados que levam a estratégias acionáveis e oportunidades de crescimento ClickUp Dashboards ajudam você a entender facilmente conjuntos de dados complexos por meio de tabelas, gráficos, diagramas e outras ferramentas de visualização.

Obtenha uma visão geral de alto nível de todo o seu fluxo de trabalho com os ClickUp Dashboards

Dependendo de suas metas, você pode personalizá-lo para visualizar o desempenho das iniciativas de marketing, rastrear dados de vendas com cálculos personalizados, monitorar as principais tendências de envolvimento do cliente em todos os segmentos e obter insights de sprint para projetos ágeis.

Dica profissional: Novo na criação de painéis? Use estes exemplos de painéis para criar um para seu projeto e comunicar os principais insights de forma rápida e clara.

3. Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp

Modelo de relatório de marketing digital

Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp torna o rastreamento de campanhas tão fácil quanto uma torta - não são necessárias habilidades de cozinheiro. 🍰

Este modelo de análise de marketing foi criado para ajudá-lo a monitorar e analisar suas estratégias e esforços de marketing, garantindo que você nunca perca o controle de suas metas.

Veja como ele simplifica o processo:

Hub de dados centralizado: Visualize o desempenho em vários canais com atualizações em tempo real sobre importantes indicadores-chave de desempenho

Visualize o desempenho em vários canais com atualizações em tempo real sobre importantes indicadores-chave de desempenho Visualizações personalizáveis: Adapte seu painel de marketing ao seu fluxo de trabalho por meio de visualizações de lista, quadro ou calendário

Adapte seu painel de marketing ao seu fluxo de trabalho por meio de visualizações de lista, quadro ou calendário Colaboração em tempo real: Compartilhe insights e atualizações com sua equipe e com a liderança, receba feedback e corrija estratégias

**Dica profissional Cérebro ClickUp o ClickUp Brain /%href/, assistente de IA integrado do ClickUp, ajuda a criar pesquisas detalhadas para pesquisa de mercado e análise de sentimento do cliente. A ferramenta de redação de IA pode resumir documentos, descobertas de pesquisas e longas linhas de e-mail para fornecer pontos de dados concretos para relatórios precisos.

Edite notas com IA, explique ou simplifique ideias complexas, resuma e muito mais com o ClickUp Brain

Leia mais: Um guia passo a passo para criar um painel de OKR

4. Modelo de roteiro de TI do ClickUp

Modelo de gráfico de Gantt do roteiro de TI do ClickUp

Para os gerentes de projeto, navegar no mundo dos projetos de TI pode ser como pilotar um navio em mares tempestuosos. Modelo de roteiro de TI do ClickUp é sua bússola confiável, que o orienta para o sucesso estratégico.

Com esse modelo, você pode:

Traçar seu curso: Delinear suas iniciativas de TI de longo prazo, desde migrações para a nuvem até atualizações de segurança, garantindo que cada projeto esteja alinhado com as metas da sua organização

Delinear suas iniciativas de TI de longo prazo, desde migrações para a nuvem até atualizações de segurança, garantindo que cada projeto esteja alinhado com as metas da sua organização Visualizar o progresso: Usar exibições personalizadas como "Lobby do projeto" e "Largura de banda da equipe" para monitorar o progresso dos seus projetos

Usar exibições personalizadas como "Lobby do projeto" e "Largura de banda da equipe" para monitorar o progresso dos seus projetos Mantenha-se dentro do cronograma: Defina metas, prazos e marcos rastreáveis para manter seus projetos no caminho certo

Defina metas, prazos e marcos rastreáveis para manter seus projetos no caminho certo Automatizar tarefas: UseAutomações do ClickUp para criar acionadores baseados em regras para atividades de rotina, como o envio de notificações quando o status de uma tarefa muda e lembretes para a criação de relatórios de progresso

Automatize facilmente tarefas de rotina usando automações pré-construídas ou personalize-as de acordo com suas necessidades

Dica profissional: Crie um painel de tarefas para obter uma visão de 360 graus do progresso da tarefa nas fases de desenvolvimento, teste e integração. Use-o para mapear dependências, identificar atrasos e garantir que os projetos sejam executados sem problemas e dentro do prazo.

5. Modelo de relatório de marketing do ClickUp

Modelo de relatório de marketing do ClickUp

Os profissionais de marketing usam Modelo de relatório de marketing do ClickUp para rastrear KPIs, métricas de desempenho de campanhas, análise de sites e métricas de conversão e garantir o alinhamento entre estratégia e execução.

Veja como as equipes de marketing usam esse modelo:

Rastrear o progresso: Criar tarefas com status personalizados para rastrear o progresso de cada atividade de marketing

Criar tarefas com status personalizados para rastrear o progresso de cada atividade de marketing Análise e apresentação de métricas: Reúna todas as métricas de sua campanha para identificar oportunidades de crescimento de alta alavancagem com este modelo de painel de marketing

Reúna todas as métricas de sua campanha para identificar oportunidades de crescimento de alta alavancagem com este modelo de painel de marketing Gerenciamento de projetos: Atribua tarefas aos membros da equipe, designe cronogramas, defina lembretes para datas de vencimento e adicione níveis de prioridade e dependências para cada campanha

Leia mais: Como criar um painel de CRM: Um guia completo

Torne a geração de relatórios fácil e perspicaz com o ClickUp

Os modelos de painel do Google Sheets permitem a geração de relatórios e a tomada de decisões com base em dados em algumas etapas simples. Entretanto, encontrar um modelo do Google Sheets que atenda a todas as suas necessidades e preferências é difícil, e personalizar esses modelos é ainda mais difícil.

Com uma vasta galeria de modelos de painel prontos para uso, gratuitos e totalmente personalizáveis no ClickUp, você pode elevar os relatórios e as análises de negócios.

Além de criar um painel dinâmico com uma visão geral unificada das métricas mais importantes, você pode usar o ClickUp Docs para colaborar com sua equipe na criação de relatórios e pedir ao ClickUp Brain para automatizar a criação de relatórios.

Com exibições personalizáveis, você pode ver as tarefas com datas de vencimento, responsáveis, dependências e prioridade em um calendário ou em um quadro Kanban para obter maior visibilidade do progresso. Se você deseja gerenciar projetos, acompanhar campanhas de marketing ou medir as principais métricas de marketing, o ClickUp o ajudará a ter sucesso.

Para começar, registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo .