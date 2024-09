Planilhas Google vs. Excel: Qual aplicativo de planilha é melhor?

Em média, as pessoas verificam uma planilha a cada 16 minutos e passam cerca de 38% de seu dia de trabalho gerenciando dados.

Imagine fazer malabarismos com várias planilhas para um grande projeto: uma para controlar as despesas, outra para a programação e outra para analisar as tendências de vendas. O tempo gasto alternando entre as ferramentas pode se acumular rapidamente.

Quer esteja gerenciando finanças pessoais, coordenando um projeto de equipe ou mergulhando em uma análise de dados complexa, o software de planilha certo pode fazer uma diferença significativa.

O Google Sheets e o Microsoft Excel são duas das opções mais populares, cada uma com seus próprios pontos fortes. O Google Sheets se destaca pela colaboração em tempo real e pela acessibilidade na nuvem, enquanto o Excel oferece ferramentas avançadas de análise de dados.

Neste artigo, compararemos os recursos, os preços e a usabilidade do Google Sheets e do Microsoft Excel. Nosso objetivo é ajudá-lo a escolher a ferramenta que melhor atenda às suas necessidades e simplifique suas tarefas de planilha.

O que é o Excel?

O Microsoft Excel é uma ferramenta de planilha eletrônica do Microsoft Office Suite que permite aos usuários realizar cálculos e analisar dados usando funções e fórmulas em um formato de grade estruturado de linhas e colunas.

Devido à sua interface amigável e aos recursos avançados, o Excel é amplamente utilizado em áreas como gerenciamento de projetos e modelagem financeira. Em um arquivo do Excel, ferramentas e funções avançadas, como tabelas dinâmicas, formatação condicional e gráficos de linha, facilitam a análise de dados, o monitoramento de tendências e a geração de relatórios.

Recursos do Microsoft Excel

O Microsoft Excel oferece versatilidade para lidar com tudo, desde planilhas simples até análises de dados e cálculos complexos. Embora existam inúmeros recursos a serem explorados, aqui estão alguns dos mais populares:

Recurso nº 1: Tabela dinâmica

A tabela dinâmica permite resumir, analisar e explorar grandes conjuntos de dados. Ela pode reorganizar instantaneamente seus dados, calcular totais e médias, contar ocorrências e criar relatórios interativos. Esse é o poder das tabelas dinâmicas.

via Educba Principais recursos e benefícios:

Agregação de dados: Resuma rapidamente os dados por categorias (por exemplo, região, produto, período de tempo) usando rótulos de linhas e colunas

Resuma rapidamente os dados por categorias (por exemplo, região, produto, período de tempo) usando rótulos de linhas e colunas Campos calculados: Crie cálculos personalizados com base nos dados existentes na tabela dinâmica

Crie cálculos personalizados com base nos dados existentes na tabela dinâmica **Filtros e fatiadores: interaja com seus dados dinamicamente filtrando e detalhando subconjuntos específicos

**Gráficos dinâmicos: visualize os dados da tabela dinâmica com uma variedade de tipos de gráficos, incluindo gráficos de barras, de linhas, de pizza e de dispersão

Linhas do tempo: Analise as tendências de dados ao longo do tempo usando uma linha do tempo visual

Casos de uso:

Análise de vendas: Acompanhar o desempenho das vendas por região, produto ou vendedor Agrupar clientes com base em dados demográficos ou comportamento de compra

Acompanhar o desempenho das vendas por região, produto ou vendedor Agrupar clientes com base em dados demográficos ou comportamento de compra **Relatórios financeiros: criar demonstrações financeiras, analisar a lucratividade

**Gerenciamento de estoque: monitore os níveis de estoque e identifique tendências

Recurso nº 2: Formatação condicional

A formatação condicional é um recurso poderoso para destacar pontos de dados específicos em uma planilha. Ao aplicar regras, você pode enfatizar visualmente os valores que atendem a determinados critérios, facilitando a identificação de tendências, valores discrepantes e informações importantes.

via TrumpExcel **Técnicas de formatação comuns em planilhas do Excel

Regras de células em destaque: Aplicar formatação com base nos valores das células (por exemplo, maior que, menor que, entre)

Aplicar formatação com base nos valores das células (por exemplo, maior que, menor que, entre) Barras de dados: Representar visualmente os valores de dados usando barras dentro das células

Representar visualmente os valores de dados usando barras dentro das células Escalas de cores: Aplicar um gradiente de cores às células com base em seus valores

Aplicar um gradiente de cores às células com base em seus valores Conjuntos de ícones: Use ícones para indicar visualmente os intervalos de dados (por exemplo, setas para cima para valores positivos e setas para baixo para valores negativos)

Aplicações:

Análise financeira: Identificar retornos positivos e negativos, destacar variações orçamentárias ou sinalizar riscos potenciais

Identificar retornos positivos e negativos, destacar variações orçamentárias ou sinalizar riscos potenciais **Validação de dados: verifique se há erros ou inconsistências na entrada de dados e identifique tendências nos dados

Priorização: Destacar pontos de dados críticos ou tarefas que exigem atenção imediata

Recurso nº 3: Fórmulas e funções

O recurso de fórmulas e funções do Excel permite que você faça cálculos, organize dados e automatize tarefas. De aritmética simples a análises financeiras complexas, as fórmulas e funções fornecem a base para seu trabalho.

Funções essenciais:

SUM: Adiciona ou subtrai valores juntos

Adiciona ou subtrai valores juntos **MÉDIA:Calcula a média de um intervalo de valores

IF: Realiza testes lógicos e retorna valores diferentes com base no resultado.

Realiza testes lógicos e retorna valores diferentes com base no resultado. VLOOKUP: Procura um valor em uma tabela e retorna um valor correspondente de uma coluna diferente

Procura um valor em uma tabela e retorna um valor correspondente de uma coluna diferente CONT.SE: Conta as células que atendem a um critério especificado

Conta as células que atendem a um critério especificado CONCATENAR: Combina texto de várias células em uma única célula

Combina texto de várias células em uma única célula DATA: Cria um valor de data com base em ano, mês e dia

Cria um valor de data com base em ano, mês e dia PMT: Calcula o pagamento periódico de um empréstimo ou investimento

via geeksforgeeks

Técnicas avançadas:

Funções aninhadas: Combinar várias funções em uma única fórmula

Combinar várias funções em uma única fórmula Fórmulas de matriz: Realizam cálculos em matrizes inteiras de dados, permitindo operações mais complexas

Realizam cálculos em matrizes inteiras de dados, permitindo operações mais complexas Funções definidas pelo usuário (UDFs): Criar funções personalizadas usando VBA para ampliar os recursos do Excel

Preços do Microsoft Excel

O Microsoft Excel está disponível como parte das assinaturas do Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6,00 usuário/mês ou US$ 7,20 usuário/mês

US$ 6,00 usuário/mês ou US$ 7,20 usuário/mês Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50 usuário/mês ou US$ 15,00 usuário/mês

US$ 12,50 usuário/mês ou US$ 15,00 usuário/mês Microsoft 365 Business Premium: $22,00 usuário/mês ou $26,40 usuário/mês

$22,00 usuário/mês ou $26,40 usuário/mês Microsoft 365 Apps para empresas: US$ 8,25 usuário/mês ou US$ 9,90 usuário/mês

US$ 8,25 usuário/mês ou US$ 9,90 usuário/mês Microsoft 365 Business Basic (sem Teams): US$ 4,75 usuário/mês

US$ 4,75 usuário/mês Microsoft 365 Business Standard (sem Teams): US$ 10,25 usuário/mês

US$ 10,25 usuário/mês Microsoft 365 Business Premium (sem Teams): US$ 19,75 usuário/mês

O que é o Google Sheets?

O Google Sheets, parte do pacote Google Workspace, é uma ferramenta de planilha baseada na nuvem que permite ao usuário criar, editar e compartilhar planilhas on-line. Seu recurso de destaque é a capacidade de colaboração contínua. Ele permite que vários usuários trabalhem no mesmo documento simultaneamente, o que o torna ideal para equipes e projetos que exigem colaboração em tempo real.

Recursos do Google Sheets

Desde a simplificação de tarefas até o aumento de sua produtividade, o Planilhas Google tem muito a oferecer. Vamos explorar alguns de seus principais recursos:

Recurso nº 1: Explorar

O Explore é mais do que apenas uma ferramenta; é um guia que o ajuda a descobrir percepções ocultas em sua planilha.

Com o Explore, você pode:

Fazer perguntas: Basta digitar uma pergunta sobre seus dados, e o Explore fornecerá respostas relevantes e visualização de dados. Por exemplo, você pode perguntar: "Qual é a média de vendas por região?

via howtogeek

Obter recomendações: O Explore sugere ações com base em seus padrões de dados. Ele pode recomendar a criação de uma tabela dinâmica ou a aplicação de formatação condicional para destacar tendências

O Explore sugere ações com base em seus padrões de dados. Ele pode recomendar a criação de uma tabela dinâmica ou a aplicação de formatação condicional para destacar tendências Gerar gráficos instantaneamente: Com um clique, o Explore pode transformar seus dados em vários tipos de gráficos, desde barras simples até Ganttgráficos a gráficos de dispersão complexos, que podem ser salvos em diferentes formatos de arquivo

Recurso nº 2: Complementos

Pense nos add-ons como aplicativos para o seu software de planilha eletrônica . Eles ampliam a funcionalidade do Planilhas Google e permitem que você faça coisas fora da caixa.

via lido Alguns populares Complementos do Google Sheets incluem:

Criador de formulários: Crie formulários on-line que preencham automaticamente sua planilha com respostas. Perfeito para pesquisas, registros de eventos e muito mais

via lido

Ferramentas de análise de dados: Realizar análises estatísticas avançadas, como análise de regressão ou teste de hipóteses

Realizar análises estatísticas avançadas, como análise de regressão ou teste de hipóteses Gerenciamento de tarefas: Transforme sua planilha emsoftware de gerenciamento de projetos rastreando tarefas, prazos e progresso

Recurso nº 3: Colaboração em tempo real e histórico de versões

Ao contrário das planilhas tradicionais, o Planilhas Google foi projetado para colaboração. Várias pessoas podem trabalhar na mesma planilha simultaneamente, o que a torna ideal para projetos em equipe.

Atualizações em tempo real: As alterações feitas por uma pessoa ficam imediatamente visíveis para as outras, garantindo que todos estejam trabalhando com a versão mais recente

via fulcrumapp

Histórico de versões: Acompanhe as alterações ao longo do tempo e reverta para versões anteriores, se necessário. Isso salva vidas quando ocorrem erros ou quando você deseja ver como seus dados evoluíram

via classicalfinance

Preços do Google Sheets

Gratuito: Funcionalidade básica de planilha

Funcionalidade básica de planilha Business Starter: US$ 6 por usuário/por mês

US$ 6 por usuário/por mês Business Standard: $12 por usuário/por mês

$12 por usuário/por mês Business Plus: $18 por usuário/por mês

$18 por usuário/por mês Enterprise: $25 por usuário/por mês

Comparação entre os recursos do Planilhas Google e do Excel

Enquanto o Microsoft Excel é um aplicativo autônomo com recursos avançados de análise de dados, o Planilhas Google oferece colaboração baseada na nuvem e uma interface simplificada. A escolha entre os dois depende de suas necessidades específicas e do fluxo de trabalho.

Agora, vamos analisar as semelhanças e diferenças entre as duas plataformas com base em alguns outros critérios:

Recurso nº 1: análise e visualização de dados

Quando se trata de analisar números e apresentar insights visualmente, o Google Sheets e o Excel são dois pesos pesados na área de planilhas eletrônicas. Embora ambos ofereçam recursos robustos, seus pontos fortes diferem significativamente.

Google Sheets

O Google Sheets, uma solução baseada na nuvem, é uma plataforma fácil de usar que se destaca pela simplicidade. É ideal para cálculos básicos, criação de gráficos e exploração de tendências de dados.

No entanto, talvez você ache o Google Sheets um pouco limitado para análises estatísticas mais complexas ou para a visualização intrincada de dados. Embora seja suficiente para a maioria das finalidades, suas opções de gráficos não têm a profundidade e a personalização do Microsoft Excel.

Excel

O Excel, por outro lado, é uma potência para a análise de dados. Ele conta com uma vasta biblioteca de funções, desde aritmética simples até testes estatísticos avançados, como ANOVA e análise de regressão. Suas tabelas dinâmicas são um divisor de águas para resumir e analisar grandes conjuntos de dados.

Quando se trata de ferramentas de visualização de dados o Excel oferece uma infinidade de tipos de gráficos, cada um com uma infinidade de opções de personalização. O Excel tem tudo o que você precisa, seja um simples gráfico de barras ou um sofisticado gráfico de dispersão 3D.

vencedor: Embora ambas as ferramentas possam realizar a maioria das tarefas de análise de dados, o Microsoft Excel oferece recursos mais avançados e opções de personalização, especialmente para análises complexas e visualizações sofisticadas.

Recurso nº 2: fluxogramas e gráficos

Além da análise de dados, tanto o Planilhas Google quanto o Microsoft Excel podem ser usados para criar fluxogramas e gráficos. Entretanto, seus recursos e a facilidade de uso são diferentes.

Google Sheets

O Google Sheets oferece uma boa seleção de tipos de gráficos, incluindo gráficos de linha, barra, pizza e dispersão. Embora a criação de gráficos seja simples, as opções de personalização são um pouco limitadas.

Para fluxogramas, o Google Sheets oferece formas e conectores básicos, mas não é otimizado para a criação de diagramas complexos.

Excel

O Microsoft Excel é excelente tanto para fluxogramas quanto para gráficos. Seu recurso SmartArt oferece uma ampla variedade de formas e layouts pré-projetados para a criação de fluxogramas com aparência profissional.

Para gráficos, o Excel oferece uma grande variedade de opções, desde simples gráficos de barras até gráficos 3D complexos, como gráficos em cascata, gráficos de radar e gráficos de ações. Você pode personalizar facilmente a aparência dos gráficos, adicionar rótulos e formatar os pontos de dados a seu gosto.

vencedor: No geral, o Excel oferece mais flexibilidade e opções de personalização para fluxogramas e gráficos, o que o torna a opção preferida para quem precisa de recursos avançados de visualização.

Recurso nº 3: Automação

Com relação à automação de tarefas repetitivas, tanto o Google Sheets quanto o Excel oferecem soluções. Entretanto, suas abordagens e recursos são diferentes.

Google Sheets

O Google Sheets utiliza o Google Apps Script, uma linguagem de script baseada em JavaScript, para automação. Embora o Apps Script seja poderoso, ele requer algum conhecimento de programação.

Além disso, a gama de tarefas de automação que podem ser realizadas com o Apps Script pode ser mais limitada do que as opções do Excel.

Excel

Os recursos de automação do Excel são mais abrangentes devido ao VBA (Visual Basic for Applications). O VBA é uma linguagem de programação eficaz que pode criar macros, automatizar tarefas recorrentes e personalizar o comportamento do Excel.

O Excel também oferece recursos como o Power Pivot para transformação e análise de dados e o Power Query, que pode simplificar a preparação de dados e os fluxos de trabalho de automação.

vencedor: O VBA do Excel e outros recursos de automação oferecem uma solução mais ampla e versátil para automatizar tarefas, tornando-o a melhor opção para quem precisa de funcionalidades avançadas de automação.

Google Sheets vs. Excel no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas pensam sobre o Google Sheets e o Excel. Muitos usuários concordam que é fácil colaborar com a interface do Google Sheets:

O Planilhas é excelente em colaboração. Sua linguagem de script é melhor. Ele tem funções muito boas que o Excel não tem. Ele também melhora muito rapidamente.

Usuário do Reddit

O Sheets supera o Excel em termos de colaboração e controle de revisão. Só isso já o torna preferível.

Usuário do Reddit

Outros usuários do Reddit observam que o Excel é a melhor opção se você estiver trabalhando com dados grandes:

O Excel é definitivamente melhor para lidar com planilhas, gráficos e tabelas extremamente grandes. Ele tem mais opções e uma estética mais profissional.

Usuário do Reddit

A ideia de abrir uma planilha de 1 milhão de células no Google Sheets me assusta.

Usuário do Reddit

Embora o Planilhas Google e o Microsoft Excel sejam ferramentas de planilhas poderosas, a melhor opção geralmente depende de necessidades específicas.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa para o Google Sheets e o Excel

Embora o Excel e o Google Sheets sejam ótimas ferramentas de planilhas para gerenciamento e análise de dados, você já usou o ClickUp? O Google Sheets pode fazer o que o ClickUp faz? ClickUp é uma plataforma de produtividade completa para otimizar o gerenciamento de projetos e a colaboração em equipe. Oferece recursos avançados que vão além das funcionalidades tradicionais das planilhas eletrônicas, o que a torna a melhor plataforma de produtividade Alternativa ao Google Sheets .

Vamos explorar o que você pode fazer com o ClickUp:

One-Up #1 do ClickUp: Criar e gerenciar bancos de dados personalizados

Use o Clique em Up Table view para criar e gerenciar bancos de dados personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Esse recurso vai além das planilhas simples, permitindo que você rastreie vários pontos de dados e organize as informações de forma altamente personalizável.

Você pode criar campos para rastrear informações, desde o progresso da tarefa até anexos de arquivos ou classificações por estrelas, e escolher entre mais de 15 opções de campos personalizados para adaptar seus fluxos de trabalho.

Escolha entre mais de 15 opções de campos personalizados para adaptar seus fluxos de trabalho

**Além disso, você também pode

Personalizar a aparência da tabela para que corresponda ao seu fluxo de trabalho, inclusive ocultando ou fixando colunas, classificando dados e aplicando filtros

Conectar tarefas, documentos e dependências para criar um banco de dados complexo sem escrever código

Compartilhe suas tabelas com outras pessoas e trabalhe em conjunto em tempo real

Conecte o Table View a outros aplicativos e serviços para otimizar seu fluxo de trabalho

ClickUp's One-Up #2: Organize e colabore em documentos

Com o Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é um aplicativo de gerenciamento de documentos que permite criar e organizar vários documentos, desde wikis e bases de conhecimento até roteiros e planos de projeto. Com recursos como páginas aninhadas, opções de estilo e modelos de planilhas você pode personalizar seus documentos conforme necessário e compartilhá-los com suas equipes.

Crie e personalize documentos para qualquer finalidade, com o ClickUp

Mais para amar no ClickUp Docs:

Edite documentos em tempo real com sua equipe, marque outras pessoas com comentários e atribua tarefas

Conecte documentos e tarefas e adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar status de projetos e atribuir tarefas

Proteja seus documentos com controles de privacidade e edição e crie links compartilháveis com permissões gerenciadas

Mantenha o trabalho organizado com o Docs Hub, que apresenta wikis verificados, modelos e opções de pesquisa, classificação e filtro

Alguns dos melhores recursos do ClickUp Docs incluem escrita sem distrações com o modo de foco que se concentra em uma linha, frase ou parágrafo de cada vez.

Colabore sem esforço com sua equipe em ideias com o ClickUp Docs

Com os detalhes da página, você também pode acompanhar a contagem de palavras, de caracteres e o tempo de leitura.

ClickUp's One-Up #3: Automatize fluxos de trabalho de rotina

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode automatizar fluxos de trabalho de rotina definindo gatilhos e ações. Seu recurso AI Automation Builder requer apenas que você descreva suas necessidades para criar um fluxo de trabalho.

Simplifique seu fluxo de trabalho com os mais de 100 modelos de automação pré-criados do ClickUp

Coisas que você pode fazer com as Automações do ClickUp:

Escolha entre mais de 100 modelos de automação ou crie fluxos de trabalho personalizados com oCérebro ClickUpo criador de automação de IA do ClickUp Brain

Garanta que as tarefas sejam sempre atribuídas à pessoa certa com responsáveis dinâmicos

Adicione automaticamente responsáveis e observadores a novas tarefas com atalhos de projeto

Acompanhe todas as atividades de automação e faça alterações facilmente com os registros de auditoria

Obtenha resumos e análises gerados por IA para tarefas e projetos

Integre o ClickUp a outras ferramentas populares, como HubSpot, GitHub e Twilio

Aqui estão as duas maneiras mais fáceis de começar a usar o ClickUp como uma alternativa ao Excel e ao Google Sheets:

Modelo de planilha do ClickUp

O Modelo de planilha do ClickUp ajuda a organizar e gerenciar dados em um formato estruturado com recursos adicionais de colaboração e gerenciamento de projetos.

Simplifique a entrada de dados com o modelo de planilha do ClickUp

**Principais recursos

Adapte o modelo para atender às suas necessidades específicas, quer esteja gerenciando poucos contatos ou uma grande base de clientes

Comece rapidamente com uma estrutura pré-construída que você pode ajustar para incluir campos para vários detalhes do cliente

Comece a gerenciar instantaneamente seus dados sem longos processos de configuração

Conecta-se perfeitamente a outros recursos do ClickUp, como gerenciamento de tarefas e acompanhamento de projetos, aprimorando seu fluxo de trabalho além do que as planilhas padrão oferecem

Veja o seguinte Dayana Mileva, diretora de contas da Pontica Solutions tem a dizer sobre o uso do ClickUp:

_As mentes inovadoras de nossa organização sempre se esforçam para ser melhores e procuram constantemente maneiras de economizar mais um minuto, mais uma hora ou, às vezes, até um dia inteiro. O ClickUp resolveu muitos problemas para nós que, olhando para trás, estávamos tentando resolver usando ferramentas não escalonáveis, como tabelas do Excel e documentos do Word

Dayana Mileva, Diretora de Contas da Pontica Solutions

Modelo de planilha editável do ClickUp

O Modelo de planilha editável ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar com eficiência o progresso de tarefas, dados financeiros complexos e outros registros detalhados. Esse modelo é perfeito se você estiver procurando por um Alternativa ao Excel para organizar, analisar e visualizar seus dados, tornando-o uma ferramenta poderosa para uso pessoal e profissional.

**Casos de uso

Pessoal: Acompanhe seu orçamento doméstico, gerencie investimentos pessoais ou monitore as despesas mensais com facilidade

Profissional: lide com demonstrações financeiras detalhadas, orçamentos de projetos e métricas de desempenho, garantindo que todos os seus dados sejam registrados com precisão e facilmente acessíveis

Acompanhe e monitore as informações financeiras com o ClickUp

Características e benefícios deste modelo:

Status personalizados: Acompanhe o progresso da tarefa com status como Aprovação, Concluído, Novas entradas e Validação

Acompanhe o progresso da tarefa com status como Aprovação, Concluído, Novas entradas e Validação Campos personalizados: Categorize e gerencie dados detalhados de forma eficiente com campos como Adicionar e categorizar campos como Vendas brutas, Aprovação do CFO e Custo de mercadorias vendidas

Categorize e gerencie dados detalhados de forma eficiente com campos como Adicionar e categorizar campos como Vendas brutas, Aprovação do CFO e Custo de mercadorias vendidas Visualizações personalizadas: Acesse várias visualizações para um gerenciamento abrangente dos dados

Acesse várias visualizações para um gerenciamento abrangente dos dados Recursos integrados de gerenciamento de projetos: Utilize o controle de tempo, tags, dependências e muito mais.

Eleve o fluxo de trabalho de sua empresa com o ClickUp

Decidir entre o Google Sheets e o Excel pode ser um desafio.

No entanto, o ClickUp oferece uma alternativa poderosa que combina os melhores recursos das planilhas com ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos.

Com os modelos personalizáveis e os recursos de automação do ClickUp, você pode gerenciar facilmente os dados, simplificar as tarefas e aprimorar seu fluxo de trabalho.

Sua plataforma multifuncional ajuda a manter a organização e a eficiência, o que a torna uma excelente opção para uso pessoal e profissional. Registre-se gratuitamente no ClickUp para aumentar sua produtividade e simplificar o gerenciamento de dados.