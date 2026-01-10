Como fazer anotações a partir de um vídeo como um profissional

Houve um tempo em que assistir a palestras presenciais e fazer anotações no quadro negro era a norma.

Mas hoje em dia? Telas digitais, aulas pelo Zoom e vídeos online estão por toda parte. No entanto, a arte de fazer anotações continua a prosperar.

Afinal, como disse sabiamente o autor americano Ben Casnocha: “Se você não anotar o que está ouvindo e aprendendo, quais são as chances de você se lembrar disso?”

Mas a questão é a seguinte: a prática de fazer anotações mudou significativamente ao longo dos anos.

Hoje, ferramentas baseadas em IA podem resumir vídeos automaticamente e nos ajudar a escrever anotações mais concisas.

Mas o que diferencia uma boa anotação de uma excelente, e como você pode aproveitar as ferramentas de IA para tirar o máximo proveito dos vídeos? Vamos explorar isso entendendo primeiro como fazer anotações a partir de um vídeo de forma eficaz e por que isso ainda é um elemento essencial do aprendizado. ✍️

Por que fazer anotações a partir de vídeos ainda é essencial para o aprendizado?

Historicamente, fazer anotações sempre foi visto como um sinal de um aluno ou ouvinte atento e sério. Mas será que fazer anotações realmente melhora o aprendizado? Veja o que a ciência diz:

De acordo com uma pesquisa realizada por Audrey van der Meer e Ruud van der Weel na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU), as pessoas tomam notas sem pensar.

“É muito tentador digitar tudo o que o palestrante diz. É como se a informação entrasse pelos ouvidos e saísse pelas pontas dos dedos, mas você não processa as informações recebidas”, observou ela.

Em 2022, o canal do YouTube Koi lançou um vídeo intitulado “ Por que suas anotações ruins estão prejudicando suas notas . ” No vídeo, o narrador explica um conceito chamado ‘carga cognitiva. ’

Ele compara nossos cérebros a um telefone, sendo que a carga cognitiva representa a bateria. Ele enfatiza que nossos cérebros não foram feitos para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, o que os sobrecarrega.

O narrador relata uma experiência pessoal de seu segundo ano na faculdade de medicina, quando sua obsessão por fazer anotações impedia que ele se concentrasse nos pacientes. Em vez de reter informações cruciais, ele tinha dificuldade em fazer perguntas relevantes. Quando passou de fazer anotações excessivas para ouvir ativamente, sua capacidade de se conectar com os pacientes melhorou significativamente.

Mas como funciona a tomada de notas com outros meios, como vídeos? É possível usar a IA para ajudar na tomada de notas enquanto assiste a um vídeo? (Dica: sim, o ClickUp tem a solução!)

Como você pode fazer anotações melhores a partir de qualquer vídeo?

Tomar notas de um vídeo funciona melhor quando você se prepara com antecedência, controla a reprodução e estrutura as informações à medida que avança — sem tentar registrar tudo literalmente.

Defina o formato das anotações, o método e a duração do vídeo antes de assistir

Use legendas, transcrições e controles de reprodução para reduzir a carga cognitiva

Pause, retroceda e resuma as ideias principais com suas próprias palavras

Organize suas anotações com títulos, marcadores, marcas de tempo e destaques

Enquete: Qual é o seu maior desafio ao fazer anotações a partir de um vídeo? 🎥 Acompanhar conteúdos em ritmo acelerado (onde não é possível fazer anotações e ouvir ao mesmo tempo) Manter o foco durante vídeos mais longos Organize suas anotações de forma eficaz (seja durante ou após o vídeo) Lembrar detalhes importantes após o término do vídeo Seja qual for a sua resposta, temos uma solução para todos os desafios acima. Continue lendo 🙂

Antes de começar a fazer anotações a partir de um vídeo, faça o seguinte para se preparar:

Agora que você está pronto, aqui estão algumas estratégias comprovadas para fazer anotações a partir de qualquer vídeo:

1. Ative as legendas ocultas ou as legendas

Uma solução fácil para o dilema de fazer anotações é usar legendas.

Ao assistir a vídeos no YouTube, por exemplo, ative o recurso de legenda oculta ou legendas. Isso permite que você leia o texto na tela enquanto assiste. Isso melhora significativamente sua compreensão e mantém você mais envolvido.

Lembre-se: legendas são diferentes de legendas ocultas. As legendas ocultas incluem sons de fundo e sinais não verbais, tornando-as ideais para pessoas com deficiência auditiva, enquanto as legendas são destinadas a espectadores que desejam acompanhar a leitura.

2. Procure transcrições de vídeo

Alguns vídeos educacionais oferecem transcrições, o que pode ser extremamente útil para fazer anotações. Ao contrário das legendas, uma transcrição permite que você leia o conteúdo no seu próprio ritmo.

👀 Aqui está uma técnica para economizar tempo em vídeos do YouTube que tenham uma transcrição disponível Acesse a descrição do vídeo Role a página para baixo e clique em “Mostrar transcrição” Uma transcrição com marcação de tempo aparecerá à direita do vídeo Percorra as seções relevantes e faça suas anotações

Se você é um estudante ocupado que precisa conciliar várias aulas, isso é uma salvação.

Em vez de assistir novamente a palestras inteiras antes de uma prova, você pode pesquisar rapidamente na transcrição para encontrar e revisar as seções mais relevantes. Isso economiza tempo e garante que você se concentre nas informações mais importantes.

Estresse? Acabou. 🙌

💡Dica profissional: Com o ClickUp Brain, você pode transcrever automaticamente suas gravações com IA em apenas alguns minutos. O ClickUp fornece uma transcrição pesquisável e com marcação de tempo que você pode facilmente anotar ou destacar. Isso torna a documentação dos pontos-chave dos vídeos mais prática e eficiente.

Transcreva suas gravações sem esforço com o ClickUp Brain

Leia também: As 10 melhores ferramentas de transcrição com IA

3. Ajuste a velocidade de reprodução do vídeo

Se o conteúdo passar muito rápido, diminua a velocidade de reprodução do vídeo para 0,75x (ou uma velocidade menor, se preferir).

Isso lhe dá mais tempo para assimilar as informações e fazer anotações, como atas de reunião, sem se sentir apressado.

💡Dica profissional: Use a Técnica Pomodoro 🍅 Ao assistir a vídeos mais longos (vídeos de 1 a 3 horas ou séries de palestras que duram dezenas de horas), experimente a técnica Pomodoro para manter o foco. Assista ao vídeo por 25 minutos, faça uma pausa de 5 minutos e repita. Isso ajudará você a se manter revigorado e a reter mais informações.

4. Pause o vídeo para fazer anotações

Em palestras em vídeo, ouvir atentamente as palavras-chave e os conceitos é fundamental para fazer anotações eficazes. Utilizar legendas pode melhorar sua compreensão e seu envolvimento, garantindo que você assimile o conteúdo de forma mais completa.

Não consegue acompanhar o vídeo? Não se preocupe — pause-o quantas vezes forem necessárias para anotar as informações principais.

💡Dica profissional: Com o ClickUp Clips, você pode gravar sua tela, adicionar seus próprios comentários para revisar mais tarde e pausar a gravação a qualquer momento para fazer anotações detalhadas. Isso permite que você capture pontos essenciais dos vídeos e compartilhe ou incorpore clipes diretamente em seus ClickUp Docs para documentação e revisão.

Compartilhe suas ideias visualmente e por áudio com o ClickUp Clips

🏷️ Exemplo: Imagine que você é um estudante se preparando para as provas finais. Em vez de se esforçar para acompanhar as aulas em vídeo em ritmo acelerado, você pode pausar e dedicar o tempo necessário para garantir que capta todos os pontos-chave. Mais tarde, ao revisar, volte a assistir aos trechos específicos e às anotações que você criou para garantir que nada importante seja esquecido.

Leia também: Como compartilhar e colaborar em anotações

5. Volte um pouco quando algo não estiver claro

Pode parecer óbvio, mas é fundamental: se você não entender algo, retroceda o vídeo e assista novamente. Continue retrocedendo e repetindo até que o conceito fique claro.

Essa é uma das melhores coisas dos vídeos gravados: você pode assisti-los no seu próprio ritmo. Compreender o conteúdo é essencial para fazer anotações precisas e eficazes.

Mais uma vez, o ClickUp Clips pode ser extremamente útil aqui. Você pode gravar e capturar trechos essenciais do vídeo e revisá-los quantas vezes forem necessárias enquanto faz anotações.

Converta facilmente seus Clips do ClickUp em tarefas práticas

6. Organize suas anotações com títulos e subtítulos

Crie um esboço adicionando títulos e subtítulos com base nos principais tópicos discutidos no vídeo. Essa estrutura ajudará você a organizar suas ideias e facilitará a revisão posterior.

Embora o Google Docs ou outras ferramentas digitais possam agilizar o processo de anotação e reduzir edições demoradas, o ClickUp Docs é uma alternativa melhor. Ele oferece gerenciamento de tarefas, formatação personalizável e a capacidade de incorporar vídeos e outros recursos diretamente em suas anotações.

Você pode formatar suas anotações com títulos, subtítulos e marcadores, ao mesmo tempo em que cria links diretos para tarefas ou outros documentos relevantes dentro do seu fluxo de trabalho.

Personalize seus documentos com opções de estilo, modelos e vídeos e tabelas incorporados

🏷️ Exemplo: Profissionais com agendas lotadas podem usar o ClickUp Docs para organizar e acessar facilmente suas anotações de projeto e documentos importantes. Quando chegar a hora de se preparar para uma reunião ou cumprir o prazo de um projeto, você pode ir direto para as tarefas mais importantes sem perder tempo procurando em arquivos espalhados.

💡 Dica profissional: Codifique suas anotações por cores usando diferentes destaques para revisar os principais conceitos, perguntas e ideias. Isso adiciona organização visual e ajuda durante a revisão. 🎨

7. Use marcadores para detalhes importantes

Ao fazer anotações, liste cada detalhe importante como um ponto. Além disso, crie pontos separados para:

Novas palavras ou termos com os quais você não está familiarizado

Pessoas importantes

Datas

Conceitos-chave

Os marcadores tornam suas anotações mais claras e fáceis de acompanhar. Ao se concentrar nos conceitos principais e organizá-los em marcadores, você pode transformar suas anotações em conclusões-chave concisas de maneira eficaz.

💡 Dica profissional: Os recursos Docs e ClickUp Notepad do ClickUp permitem que você crie listas com marcadores e organize suas anotações de forma eficaz, facilitando a revisão e o acesso posterior.

🏷️ Exemplo: Engenheiros que assistem a demonstrações de software podem usar resumos de IA para ajudar a decompor explicações complexas de código em pontos fáceis de entender.

Anote rapidamente notas, ideias e lembretes usando o ClickUp Notepad

Leia também: Os melhores softwares de compartilhamento de tela para reuniões remotas

8. Mantenha suas frases curtas e simples

Lembre-se: você está fazendo anotações, não escrevendo uma redação detalhada.

Use frases curtas, trechos e abreviações para transmitir rapidamente as ideias principais sem perder tempo transcrevendo frases longas.

Você sempre pode incluir marcas de tempo nas suas anotações para revisitar seções relevantes do vídeo mais tarde.

Leia também: Os 10 melhores resumidores de vídeo com IA que vão economizar seu tempo precioso

9. Use suas próprias palavras

Sempre faça anotações de vídeos com suas próprias palavras. Essa prática ajuda a reforçar as informações e facilita a lembrança posterior.

Evite copiar as palavras exatas do palestrante — assimile as informações da maneira que fizer mais sentido para você e personalize seu aprendizado.

Mini-guia: Como manter o foco ao fazer anotações a partir de um vídeo 🔕 Elimine distrações: feche abas não relacionadas e desative as notificações 🎯 Use o Modo Foco: Se você estiver fazendo anotações no ClickUp Docs, use o Modo Foco para minimizar distrações e se concentrar exclusivamente em suas anotações ⏸️ Faça pausas: Pause o vídeo e faça pequenas pausas a cada 20 minutos para reter mais informações. Estudos mostram que fazer pausas melhora o foco e a produtividade 📝 Resuma a cada 5 minutos: Pare a cada 5 a 10 minutos para resumir o que acabou de aprender com suas próprias palavras

10. Destaque termos-chave, pessoas e conceitos

Preste atenção às palavras-chave, números importantes, datas e conceitos principais do vídeo. Esses elementos costumam ser destacados tanto visualmente quanto verbalmente.

Destaque ou sublinhe esses pontos em suas anotações para que se destaquem.

💡 Dica profissional: O ClickUp Brain, um assistente inteligente de IA, permite que você gere resumos de vídeos com IA. Com isso, você pode personalizar e reformular o texto para facilitar a compreensão.

O ClickUp Brain pesquisa as transcrições dos seus clipes em busca de respostas para suas perguntas

11. Esboce diagramas simples a partir do vídeo

Se o vídeo incluir diagramas ou gráficos importantes, pause e reproduza-os em suas anotações.

Se você estiver fazendo anotações digitais, tire capturas de tela com o ClickUp Clips e insira-as diretamente no ClickUp Docs.

Para ir um passo além, use os Quadros Brancos do ClickUp para desenhar mapas mentais e visualizar as conexões entre os conceitos-chave.

Dê vida às suas ideias com os mapas mentais do ClickUp

De acordo com um estudo, tomar notas visualmente é uma estratégia de aprendizagem melhor do que a tradicional.

🏷️ Exemplo: Se você estiver assistindo a um webinar sobre tendências de marketing de conteúdo, pode usar o recurso Whiteboard do ClickUp para mapear ideias e observações visualmente. Isso permite que você faça um brainstorming junto com suas anotações, transformando os insights do vídeo em estratégias práticas.

12. Preste atenção a pistas como o tom de voz e a música de fundo

O vídeo tem uma vantagem única: sinais não verbais, como tom de voz, música de fundo e efeitos sonoros, costumam enfatizar pontos-chave.

Usando o ClickUp Clips, você pode capturar essas nuances com facilidade. Como uma extensão gratuita do Chrome, o Clip permite que você grave a tela sem esforço e envie mensagens claras e de alta qualidade por meio de um link, e-mail ou diretamente no ClickUp.

Compartilhe gravações de tela de alta qualidade com qualquer pessoa, em qualquer lugar, através do Clip by ClickUp

13. Use marcadores de tempo do vídeo para estruturar suas anotações

Alguns vídeos incluem marcadores de tempo ou capítulos, que podem ser um excelente guia para organizar suas anotações. Use esses marcadores de tempo como títulos em suas anotações e liste os detalhes principais em cada um deles.

Esse método garante que suas anotações sigam o fluxo lógico do vídeo.

O ClickUp Brain permite transcrever automaticamente trechos de vídeo com marcas de tempo. Posteriormente, você pode facilmente pesquisar e organizar suas anotações em torno de momentos cruciais.

💡 Dica profissional: organize suas anotações com tags e rótulos No ClickUp Docs, você pode adicionar tags ou rótulos a seções específicas das suas anotações. Use tags como “Importante”, “Revisar mais tarde” ou “Conceito-chave” para categorizar suas anotações de forma eficaz. Isso ajuda quando você precisa revisitar certas seções rapidamente.

Que mentalidade ajuda você a fazer anotações melhores a partir de vídeos?

As dicas que discutimos até agora aumentam a eficiência e a eficácia da tomada de notas.

Para começar, lembre-se sempre de que as anotações são seu registro pessoal do que você assistiu. Elas têm como objetivo ajudá-lo a revisar e lembrar. Não são transcrições!

Veja como você deve abordar a tomada de notas:

Concentre-se nos conceitos principais, não em cada detalhe minucioso

Use marcadores ou mapas mentais

Incorpore gatilhos de memória

Personalize suas anotações

Crie anotações que serão úteis (e compreensíveis) meses depois

Depois de aplicar essas estratégias, você precisa revisar e refinar suas anotações.

Como você revisa e aprimora suas anotações depois de assistir a um vídeo?

Revisar as anotações logo após assistir ajuda a identificar lacunas, esclarecer ideias e reforçar a memória. Reescrever resumos, reorganizar marcadores e simplificar a linguagem garante que as anotações continuem úteis semanas ou meses depois.

Revisar suas anotações é a parte mais importante do processo de anotação (exceto, é claro, assistir ao vídeo ou participar do seminário, etc.).

Isso ajuda você a identificar lacunas, informações incorretas ou áreas que precisam de esclarecimento.

Aqui estão os passos que podem ajudá-lo a refinar suas anotações do vídeo e reter bem essas informações:

1. Revise e verifique suas anotações

Revise todas as anotações que você fez a partir do vídeo. Verifique se:

Informações ausentes

Pontos sobre os quais você gostaria de obter mais detalhes

Ideias e palavras-chave que você deve sublinhar ou destacar

Itens que devem ser transformados em marcadores

Pontos-chave que devem constar em uma seção separada para facilitar a compreensão

Qualquer informação que você considere desnecessária

Interrupções no fluxo de informações

Como sugerimos acima, experimente o ClickUp Brain para aprimorar suas anotações, gerando automaticamente resumos de IA do conteúdo do seu vídeo.

🏷️ Exemplo: imagine um gerente de projetos revisando uma reunião de equipe gravada. Usando o ClickUp Brain, ele transcreve e resume a discussão, destacando os principais itens de ação e as decisões tomadas. Isso permite que ele refine rapidamente suas anotações, garantindo que todos os pontos críticos sejam capturados e comunicados de forma eficaz à equipe.

2. Reescreva (ou digite) as informações novamente para memorizá-las melhor

Sim, você ouviu bem. Repetir o que aprendeu com suas próprias palavras pode ajudá-lo a compreender e reter melhor o conteúdo.

Portanto, quer você tenha feito anotações em papel ou digitais, escreva um resumo delas com suas próprias palavras para reforçar o que aprendeu.

Se houver ideias complexas nas informações, tente criar um mapa mental para conectar vários tópicos entre si.

Como a IA pode ajudar você a fazer anotações de vídeos automaticamente?

Embora saber fazer boas anotações seja uma habilidade que todos devemos ter, às vezes você gostaria de poder simplesmente ouvir o que está sendo compartilhado sem se preocupar com as anotações.

Bem, agora você pode!

Experimente o AI Notetaker Obtenha transcrições automáticas de reuniões com identificações claras dos participantes usando o ClickUp AI Notetaker

O Anotador com IA do ClickUp garante que todos os pontos da discussão sejam registrados e transformados em uma transcrição prática e uma lista de tarefas.

Basta adicionar o aplicativo de anotações à sua chamada no Zoom, Google Meet ou Teams. Você receberá um resumo e uma transcrição ao final da chamada. Sem complicações!

Além disso, as anotações ficam armazenadas no ClickUp, para que você possa usar a IA para pesquisá-las e responder às suas perguntas a qualquer momento, mesmo semanas depois.

E isso não é tudo. Com apenas um clique, você pode transformar qualquer parte das anotações em uma tarefa no ClickUp usando IA. Com outro clique, você pode compartilhá-las em um canal de chat para que todos que precisarem das informações tenham acesso a elas.

Não há dúvida. As anotações podem ajudar a tornar todos nós melhores alunos. Mas fazer anotações não significa apenas rabiscar tudo o que você ouve em um vídeo. É uma habilidade que, se bem utilizada, pode funcionar como um excelente recurso de memorização e uma economia de tempo para revisões futuras.

O ClickUp pode simplificar sua jornada para uma tomada de notas eficaz e eficiente. Use o ClickUp Brain para resumir vídeos existentes com IA, o ClickUp Clips para criar clipes de vídeo para anotações detalhadas, o ClickUp Docs para incorporar clipes de vídeo e formatar anotações, e o ClickUp Whiteboards para visualizar conceitos. Ou simplesmente adicione o ClickUp AI Notetaker à chamada e obtenha anotações prontas para ação imediatamente.

Pronto para explorar esses recursos ao vivo? Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e experimente uma maneira melhor de fazer anotações! ✏️