Como usar o método Cornell de fazer anotações (com modelos!)

No calor de uma sessão de brainstorming, de uma reunião intensa ou de uma palestra em ritmo acelerado, ler, captar e reter detalhes essenciais pode parecer uma tentativa de pegar fumaça.

A estratégia de anotações que ajude na compreensão e retenção pode ser sua salvação. Um desses métodos é o Cornell Note-Taking System, um sistema experiente que promete maior clareza, reflexão e organização. Desenvolvido na década de 1950 pelo professor de educação Walter Pauk da Universidade de Cornell, esse método de fazer anotações divide suas anotações em pontos-chave, elaboração e resumos.

Este artigo se concentrará e o guiará por sua abordagem distinta antes de explorar como adaptá-lo usando modelos predefinidos e ferramentas digitais.

O que é o Método Cornell de Anotações?

O Cornell Note-Taking Method é uma abordagem eficiente e sistemática para capturar, organizar e resumir detalhes essenciais de reuniões ou outras sessões informativas com suas próprias palavras.

Originalmente desenvolvido para estudantes universitários, esse método pode ser estendido a qualquer caso de uso pessoal ou profissional em que as anotações sejam necessárias para registrar e relembrar informações importantes.

Essa técnica de anotações é simples e eficaz. **Ela envolve a divisão do material ou das anotações em três seções: uma seção principal para anotar ideias e observações, uma coluna à esquerda para dicas ou pontos de interesse especial e uma seção inferior para resumir as principais conclusões

Essa estrutura oferece vários benefícios:

Resumo : Ela ajuda a destilar informações essenciais em pontos-chave e resumos concisos, facilitando a revisão de suas anotações

: Ela ajuda a destilar informações essenciais em pontos-chave e resumos concisos, facilitando a revisão de suas anotações Itens de ação : Você pode identificar prontamente as principais tarefas ou itens de ação, aumentando a responsabilidade

: Você pode identificar prontamente as principais tarefas ou itens de ação, aumentando a responsabilidade Organização lógica: Ao separar visualmente as informações em seções distintas, é possível acessar dados relevantes rapidamente

Independentemente de estar participando de sessões de brainstorming, workshops ou apenas assistindo a palestras, o Sistema Cornell tem provado seu valor há décadas. Então, como você começa?

Como fazer anotações usando o método Cornell de anotações

Aumente a compreensão e retenha melhor as informações usando o método Cornell de fazer anotações. Aqui está um guia passo a passo sobre como usar esse método para obter produtividade ideal:

1. Divida seu caderno

Divida seu caderno de papel ou digital em três seções. Você terá duas colunas chamadas "Coluna de anotações" e "Coluna de dicas" nos lados direito e esquerdo, respectivamente. A seção inferior será uma linha.

2. Atribua informações a cada seção

A coluna da direita, a "coluna de anotações", é onde você anota as ideias principais, os pontos importantes ou as perguntas feitas durante as reuniões ou sessões de brainstorming.

Por exemplo, durante uma reunião de planejamento de uma campanha de marketing, você pode anotar os principais marcos ou possíveis desafios nessa seção.

A coluna do lado esquerdo, chamada de "Coluna de dicas", contém palavras-chave ou perguntas que funcionam como sugestões para a revisão de suas anotações em uma data posterior.

Usando o exemplo da campanha de marketing, as dicas podem incluir perguntas como "Quais são nossos dados demográficos alvo?" ou palavras-chave como "Estratégia de mídia social"

Por fim, use a seção inferior para resumir cada página de anotações de forma sucinta. Esse espaço é perfeito para capturar o ponto crucial de suas anotações, como um resumo geral dos principais conceitos do plano de marketing.

3. Entenda como esse layout promove a compreensão

Essa divisão sistemática ajuda você a se envolver ativamente com suas anotações durante a revisão. A "coluna de dicas" aciona a lembrança de detalhes anotados na seção maior, reforçando a retenção da memória.

A seção de resumo inferior reforça as ideias principais e cria um ponto de referência fácil ao revisar suas anotações. Além disso, facilita o processo de compartilhar os conceitos importantes desses resumos com os membros da equipe que não participaram da reunião, mas precisavam de uma visão geral.

Quando usado com proficiência, o Sistema de Notas Cornell o ajuda a organizar claramente os pontos principais de uma discussão, a lembrar-se efetivamente dos detalhes e a compartilhar informações com facilidade.

Temos alguns modelos que podem facilitar sua transição para o Sistema de Anotações Cornell.

Modelos do Método de Anotações Cornell

Os modelos podem ser verdadeiros divisores de águas quando se trata de fazer anotações.

Eles agilizam o processo, permitem a formatação consistente e facilitam a revisão posterior de suas anotações. Além disso, eles reduzem a carga cognitiva da organização das informações, liberando energia mental para a compreensão.

O ClickUp oferece modelos personalizáveis que imitam a estrutura do Cornell Notes, para que você possa fazer anotações rapidamente sem precisar criar um layout do zero todas as vezes.

O ClickUp tem dois modelos abrangentes de Notas Cornell que aplicam os princípios do Método Cornell em um formato digital. Esses modelos prontos para uso estão repletos de recursos que aumentam a produtividade e ajudam no gerenciamento de tarefas.

1. Modelo de notas Cornell do ClickUp

O primeiro modelo,

Modelo de notas Cornell do ClickUp

foi criado para ajudá-lo a anotar ideias, adicionar dicas e resumir pontos cruciais.

Ele se alinha à estrutura tradicional do Cornell Notes: uma grande seção de anotações à direita, uma coluna menor de dicas à esquerda para escrever perguntas e uma seção de resumo na parte inferior. No ClickUp, você pode fazer isso com essa tabela básica ou fazer anotações sobre tarefas e incorporar a lista de tarefas.

Veja como você pode usar esse modelo de forma eficaz:

Capture as ideias principais : Anote pontos importantes em tempo real durante sua reunião ou sessão de estudo

: Anote pontos importantes em tempo real durante sua reunião ou sessão de estudo Listar dicas : Adicione perguntas ou palavras-chave na coluna de dicas que despertarão a lembrança de conceitos complexos

: Adicione perguntas ou palavras-chave na coluna de dicas que despertarão a lembrança de conceitos complexos Resumir: Escreva um resumo das anotações após a sessão para consolidar sua compreensão

2. Modelo de nota Cornell do ClickUp

O segundo modelo,

Modelo de nota Cornell do ClickUp

integra anotações simples com funcionalidades de gerenciamento de tarefas.

Use a visualização do quadro no ClickUp para criar uma representação visual do modelo Cornell Note. Divida o quadro em quatro seções: dicas, anotações, resumo e revisão. Agora, você pode facilmente fazer anotações e classificar as informações nas seções certas durante palestras e/ou reuniões.

Depois de fazer as anotações, resuma os pontos principais na seção de resumo. Para refrescar sua memória, crie dicas, como palavras-chave ou frases.

Você também pode criar tarefas para acompanhar suas anotações. Por exemplo, configure lembretes com

Automações do ClickUp

ou use tarefas recorrentes para garantir que você revise regularmente as anotações que fez.

Aqui estão algumas dicas para usar esse modelo de forma eficiente:

Use campos personalizados : Adicione diferentes categorias para gerenciar suas anotações

: Adicione diferentes categorias para gerenciar suas anotações Colaboração : Compartilhe suas anotações com colegas de trabalho para desenvolvê-las em conjunto

: Compartilhe suas anotações com colegas de trabalho para desenvolvê-las em conjunto Acompanhe o progresso: Use os recursos integrados de gerenciamento de projetos do modelo para monitorar a conclusão das tarefas

Ambos os modelos são personalizáveis, portanto, você pode ajustá-los para atender às suas necessidades específicas. Eles também vêm com ferramentas colaborativas, permitindo edição e comentários em tempo real - perfeitos para sessões de equipe em que várias pessoas fazem anotações simultaneamente.

Quer você seja um estudante tentando capturar palestras complexas ou um gerente de projeto fazendo malabarismos com várias reuniões, os Modelos de Notas Cornell do ClickUp podem ajudar a estruturar suas ideias e responsabilidades, promovendo clareza e eficiência em seu trabalho.

Ferramentas do Método de Anotações Cornell

A descoberta de ferramentas práticas adaptadas ao Método Cornell de anotações pode ajudar muito sua rotina de estudos. Vamos explorar algumas

aplicativos de anotações

no ClickUp que podem otimizar sua experiência.

1. Documentos do ClickUp

Obtenha um espaço para implementar o sistema Cornell Note-Taking de forma eficaz usando o ClickUp Docs

Documentos do ClickUp

é um paraíso de processamento de texto que oferece um espaço de trabalho personalizável para fazer anotações. Formate seu documento de acordo com o layout Cornell, com seções dedicadas para Cues (palavras-chave/perguntas), Notes (conteúdo da aula), Summary (pontos principais) e Review (tarefas recorrentes), ou use um dos modelos pré-existentes. O ClickUp permite que você adicione campos personalizados (por exemplo, tópico, data, etc.) para uma melhor organização.

Com a edição colaborativa, vários usuários podem acessar e editar o mesmo documento do ClickUp simultaneamente. Isso o torna ideal para fazer anotações coletivas durante reuniões e sessões de brainstorming. Veja as edições acontecerem enquanto os outros digitam, garantindo que todos fiquem na mesma página.

Você pode criar tarefas diretamente a partir de suas anotações no Docs e atribuí-las aos membros certos da equipe.

Use o recurso de comentários para deixar observações e instruções ao atribuir tarefas ou solicitar esclarecimentos com base em suas anotações.

2. Bloco de notas ClickUp

Faça anotações e acompanhe tarefas com base em suas anotações usando o recurso ClickUp Notepad

O recurso

Bloco de notas do ClickUp

é um companheiro intuitivo para fazer anotações rápidas e organizadas durante reuniões ou palestras.

Sua interface amigável permite que você:

Anotar pontos importantes rapidamente sem ter que navegar por opções complicadas

Converter ideias em tarefas práticas diretamente de suas anotações

Atribuir qualquer parte de sua anotação como uma tarefa para si mesmo ou para um colega de equipe e acompanhar seu progresso - tudo isso sem sair de suas anotações

Transfira facilmente as anotações do Bloco de Notas para um ClickUp Doc dedicado para uma organização mais estruturada posteriormente

3. ClickUp Brain

Obtenha o ClickUp Brain para obter informações e criar e editar suas anotações

ClickUp Brain

é outra ferramenta notável que complementa o Cornell Note-Taking System, oferecendo recursos avançados, como o AI Writer for Work, o AI Knowledge Manager e o AI Project Manager.

Você pode usar o AI Writer for Work para revisar suas anotações quanto à precisão ortográfica e gramatical e aperfeiçoar sua voz e seu tom. Peça à IA para elaborar pontos-chave, e ela gerará uma explicação contextual detalhada para você.

Você precisa condensar pontos-chave? Ela também pode analisar suas anotações e gerar um resumo conciso, economizando um tempo valioso. Ele também ajuda você a adicionar tabelas às suas anotações para facilitar a leitura.

O AI Knowledge Manager fornece respostas instantâneas com base no contexto de dentro do ClickUp.

Por exemplo, se você estiver fazendo um brainstorming de ideias durante uma reunião e precisar de informações de projetos ou tarefas anteriores, o AI Knowledge Manager poderá buscar essas informações instantaneamente, reduzindo o tempo desperdiçado em pesquisas manuais.

O AI Project Manager automatiza as atualizações e tarefas do projeto, fornecendo atualizações de status em tempo real sobre seus projetos. Em essência, o ClickUp Brain aumenta a produtividade oferecendo assistência com tecnologia de IA para anotações e gerenciamento de tarefas.

Ao combinar o layout estruturado do ClickUp Docs com os recursos de edição colaborativa, a flexibilidade do ClickUp Notepad e o poder do ClickUp Brain, é possível criar um sistema Cornell Note-Taking abrangente que estimula o trabalho em equipe, impulsiona o aprendizado e melhora a retenção de informações.

Aprimorando sua experiência de fazer anotações no Cornell com ferramentas adicionais

Temos mais algumas ferramentas de produtividade que podem otimizar sua experiência de anotações. O ClickUp é uma plataforma de produtividade abrangente. Ela não se limita a alguns modelos e ferramentas de anotações, mas pode substituir todos os seus outros aplicativos.

Vincule ideias para melhorar a retenção da memória usando o ClickUp Mind Maps

Para alunos visuais, o

Mapas mentais do ClickUp

o recurso Mind Maps é um ótimo auxílio para a memória. Ele permite que você organize seus pensamentos e dicas em um formato altamente visual e interligado

Use-o para conectar ideias, identificar padrões e relacionamentos e estruturar suas anotações com mais eficiência. Por exemplo, você pode vincular uma ideia central a vários subpontos ou conectar duas ideias aparentemente díspares que compartilham um tema comum.

Desenhe diagramas e adicione notas adesivas à sua rotina de anotações com os quadros brancos ClickUp

Outra ferramenta desse tipo é o

Quadros brancos do ClickUp

que oferece um espaço de trabalho digital para brainstorming e colaboração em tempo real.

A coluna da esquerda de suas Cornell Notes, onde são anotadas dicas ou pontos de interesse especial, pode ser aprimorada usando

notas adesivas digitais

ou diagramas à mão livre em quadros brancos. Essas anotações podem ser codificadas por cores e categorizadas com base nas diferentes fases do projeto, facilitando a identificação e o acompanhamento das informações.

Imagine esboçar uma linha do tempo do projeto ou desenhar um fluxo de processo ao lado de suas anotações - tudo relacionado à sua tarefa ou projeto fica visível em um só lugar.

Se estiver procurando soluções mais avançadas e quiser obter o máximo de valor de suas anotações no estilo Cornell, há várias opções de anotações no estilo Cornell

Ferramentas de IA para anotações de reuniões

também podem ajudá-lo a fazer anotações e resumos eficientes de reuniões.

Essas ferramentas podem transcrever conversas, extrair pontos-chave e até mesmo gerar itens de ação - uma excelente maneira de aumentar a eficiência e a produtividade nas reuniões.

Você também pode usar

aplicativos de diário digital

para cristalizar a "seção de resumo" no Cornell Notes. Esses aplicativos ajudam a consolidar as principais conclusões, facilitando a reflexão e a recuperação de informações importantes posteriormente.

Dica profissional_: Para obter uma experiência perfeita em seus dispositivos favoritos, explore os aplicativos note-taking para Android ou note-taking para Mac. |

O uso de ferramentas de produtividade como o ClickUp em conjunto com o Cornell Notes System pode tornar seu processo de tomada de notas mais eficaz e organizado.

Lembre-se de que o segredo é a personalização - escolha o que funciona melhor para você e adapte as ferramentas de acordo com seu fluxo de trabalho exclusivo.

Implementando o Método de Anotações Cornell para um Gerenciamento de Projetos Eficaz

O método Cornell de fazer anotações pode ser uma estratégia poderosa de gerenciamento de projetos. Com sua estrutura de duas colunas e seção de resumo, essa abordagem ajuda a capturar detalhes vitais, ações e percepções de reuniões ou sessões de brainstorming.

Por exemplo, esse método pode ajudá-lo a anotar tarefas, identificar dependências e estabelecer cronogramas de forma eficaz durante uma reunião inicial do projeto. A coluna esquerda de suas anotações destaca dicas essenciais ou itens de ação urgentes que precisam de atenção imediata. A seção inferior funciona como um resumo dos principais pontos discutidos e das decisões tomadas durante a reunião.

A implementação do Método Cornell no gerenciamento de projetos ajuda a iniciar a clareza e promove a reflexão, aprimorando sua capacidade de gerenciar projetos com sucesso.

Um aspecto essencial para uma implementação bem-sucedida é uma plataforma eficiente que suporte esse método. Felizmente,

software gratuito de gerenciamento de projetos

como o ClickUp, está disponível para ajudar.

Fazendo suas anotações trabalharem para você com o ClickUp

Os métodos tradicionais de fazer anotações muitas vezes podem deixá-lo com uma bagunça de informações. O Método Cornell de Anotações oferece uma abordagem estruturada para capturar efetivamente os pontos principais, mas reproduzi-lo com caneta e papel pode ser limitado.

A incorporação de plataformas como o ClickUp em seu fluxo de trabalho ajuda a colher os benefícios desse método com mais eficiência. Usando o ClickUp Docs, o ClickUp Brain e o ClickUp Notepad, você pode criar Notas Cornell organizadas, interativas e de fácil acesso.

Para dar o pontapé inicial em sua jornada de anotações eficazes, experimente o ClickUp personalizável

modelos de anotações personalizáveis

. Eles fornecem uma estrutura fácil para que você comece a usar esse método imediatamente em uma plataforma intuitiva.

O domínio de qualquer novo sistema requer prática e paciência, portanto, não hesite em experimentar essas ferramentas.

