Como fazer anotações taquigráficas de forma eficaz

Se você vir as anotações manuscritas de um jornalista, é provável que encontre o que parecem ser apenas páginas e páginas de riscos aleatórios.

Essa não é uma caligrafia ruim. É uma taquigrafia, e deve ser assim.

Outrora uma habilidade imprescindível para estudantes, repórteres, jornalistas e secretárias de todo o mundo, as anotações à mão curta tornaram-se obsoletas com o advento dos mecanismos de registro digital.

Mas ainda é útil, especialmente quando a tecnologia falha e você só tem papel e caneta para fazer anotações. Além disso, não seria legal conhecer uma habilidade usada por menos de 1% da população mundial ?

Então, como você faz para criar seu próprio sistema de taquigrafia? Vamos começar com o básico.

O que são anotações taquigráficas?

As notas taquigráficas são uma maneira rápida e concisa de registrar informações, usando símbolos e abreviações para capturar ideias rapidamente em vez de escrever frases completas.

Isso ajuda você a se concentrar nas principais informações em vez de escrever coisas desnecessárias. Pense nisso como uma espécie de Marie Kondo em suas anotações, mantendo apenas as partes relevantes.

A taquigrafia também significa manter as coisas simples. O uso de símbolos e abreviações pode economizar tempo e energia, permitindo que você se concentre mais no conteúdo do que no ato de escrever em si.

exemplo

Se você estiver participando de uma reunião sobre uma nova campanha de marketing, veja como seriam suas anotações taquigráficas.

"John: → na TMR até sexta-feira

emma: ? Bf para CL? reunião do scdl para quarta-feira"_

Símbolos de taquigrafia usados:

→ = Acompanhamento

TMR = Relatório de mercado-alvo

Fri = sexta-feira

? = Pergunta

Bf = Brief (resumo)

CL = Lançamento da campanha

Scdl mtg = reunião de programação

Wed = quarta-feira

Veja o que essas notas significam:

"Acompanhe o John no relatório do mercado-alvo até sexta-feira.

_Peça à Emma um resumo para o lançamento da campanha. Marque uma reunião com ela para quarta-feira

dica profissional: Uma das melhores maneiras de aproveitar a taquigrafia é aprender um sistema de taquigrafia que seja adequado a você e a seus colegas criar sua própria estratégia de anotações . Escreva taquigrafia de uma forma que faça sentido para você.

Por que a taquigrafia é útil para fazer anotações

Se você tivesse que descrevê-la em uma frase, a taquigrafia é como um código de trapaça para a escrita. Ela faz com que suas anotações passem de um lento rastejar de tartaruga para uma corrida de lebre - e, nesse caso, você ganha!

Com a taquigrafia, você preenche a lacuna entre a comunicação falada e a escrita, tornando a transcrição mais rápida e fácil, o que é especialmente útil em reuniões e palestras.

Outro motivo pelo qual a taquigrafia é inestimável é a sua capacidade de aumentar o foco. Em vez de ficar atolado escrevendo cada palavra, a taquigrafia força você a se concentrar na mensagem principal.

Tiro, o secretário de Cícero, o famoso orador romano, criou um dos primeiros sistemas de taquigrafia, chamado "Tironian Notes", para anotar discursos e debates rapidamente. Seu método era tão bom que se tornou o padrão para os senadores romanos.

Avançando para os dias de hoje, a taquigrafia evoluiu para sistemas como a taquigrafia Gregg e Teeline (falaremos sobre eles em um minuto!), perfeitos para quem já pensou: " Deve haver uma maneira mais rápida de escrever isso !"

Quem usa taquigrafia?

A taquigrafia não é apenas para repórteres de tribunais e jornalistas; ela é acessível a qualquer pessoa:

Por exemplo:

Estudantes: A taquigrafia permite que você acompanhe o ritmo acelerado das palestras. Sua velocidade de anotação é importante ao assistir a palestras longas oufazendo anotações em um vídeo Profissionais: Reuniões importantes costumam ser rápidas, e a taquigrafia ajuda você a acompanhá-las. Ela ajuda você aanotar as atas das reuniões com facilidade Entusiastas: A taquigrafia pode ser um desafio fascinante para quem gosta de resolver quebra-cabeças linguísticos. Também é uma ótima maneira de documentar processos criativos, combinando arte linguística, um pouco de história e muita diversão para seu cérebro!

A taquigrafia permite que você acompanhe o ritmo acelerado das palestras. Sua velocidade de anotação é importante ao assistir a palestras longas oufazendo anotações em um vídeo

Benefícios de fazer anotações em taquigrafia

Os benefícios das anotações taquigráficas são inúmeros. Veja o que você conseguirá se começar hoje mesmo.

Velocidade: Escreva até mais de 200 palavras por minuto com bastante prática. A velocidade é especialmente crucial quando você precisa capturar informações detalhadas em um curto espaço de tempo

Escreva até mais de 200 palavras por minuto com bastante prática. A velocidade é especialmente crucial quando você precisa capturar informações detalhadas em um curto espaço de tempo Clareza: Aprenda a escrever com menos palavras, o que resulta em menos desordem e anotações mais claras. A taquigrafia força você a destilar as informações em sua essência, o que significa que suas anotações são mais precisas e focadas

Aprenda a escrever com menos palavras, o que resulta em menos desordem e anotações mais claras. A taquigrafia força você a destilar as informações em sua essência, o que significa que suas anotações são mais precisas e focadas Vantagem profissional: Seja aquele que sempre sabe todos os detalhes nas reuniões. Em qualquer ambiente profissional, perder detalhes importantes pode ser prejudicial. A taquigrafia garante que você capture todas as informações vitais

Seja aquele que sempre sabe todos os detalhes nas reuniões. Em qualquer ambiente profissional, perder detalhes importantes pode ser prejudicial. A taquigrafia garante que você capture todas as informações vitais Aumento da memória: A taquigrafia ajuda a reter melhor as informações, concentrando-se no que é importante

A taquigrafia ajuda a reter melhor as informações, concentrando-se no que é importante Fácil de usar com baixa tecnologia: Tudo o que você precisa é de caneta e papel para começar - útil para quando umaplicativo de anotações não é facilmente acessível

Sistemas de taquigrafia populares

A taquigrafia evoluiu ao longo dos séculos, dando origem a vários sistemas projetados para velocidade e eficiência. Vamos dar uma olhada mais de perto:

1. Taquigrafia Gregg

Criada por John Robert Gregg, a taquigrafia Gregg é uma método de registro de notas que Utiliza símbolos fluidos e cursivos. É particularmente útil para estudantes e profissionais que precisam transcrever palavras faladas rapidamente.

📌 Exemplo: Escrever a palavra "fotografia" em taquigrafia Gregg pode se traduzir em símbolos para "f-t-o-g-r-f", com foco nos sons, não na ortografia.

2. Taquigrafia Pitman

Desenvolvido por Sir Isaac Pitman, esse sistema usa diferentes espessuras de traços para vários sons. Os traços mais grossos são para consoantes sonoras, e os mais finos são para consoantes surdas.

A taquigrafia Pitman é geralmente preferida por aqueles que precisam de precisão.

📌 Exemplo: As consoantes sonoras, como "b", são escritas com traços grossos, enquanto as consoantes surdas, como "p", são mais finas.

3. Taquigrafia da linha do chá

Criada para jornalistas, a Teeline simplifica o alfabeto para uma escrita mais rápida. É particularmente útil para aqueles que precisam fazer anotações rápidas e eficientes.

exemplo: A palavra "reunião" pode ser escrita como "mtg", concentrando-se apenas nos sons e letras essenciais.

Cada sistema de taquigrafia tem seu próprio estilo, mas todos têm um objetivo em comum: a taquigrafia simplificar a tomada de notas .

Técnicas básicas e símbolos em taquigrafia

Para começar a taquigrafia, aqui estão algumas das técnicas fundamentais de que você precisará:

Símbolos: Representar palavras inteiras com símbolos para evitar escrever demais. Familiarize-se com símbolos comuns, como o uso de uma linha ou curva simples para representar uma palavra comum como "o" ou "e" 🔣

Representar palavras inteiras com símbolos para evitar escrever demais. Familiarize-se com símbolos comuns, como o uso de uma linha ou curva simples para representar uma palavra comum como "o" ou "e" 🔣 Abreviação: Abrevie palavras comuns como "w/" para "com" ou "b/c" para "porque" As abreviações ajudam a reduzir o tempo gasto na escrita, o que é especialmente útil em ambientes de ritmo acelerado 🖊️

Abrevie palavras comuns como "w/" para "com" ou "b/c" para "porque" As abreviações ajudam a reduzir o tempo gasto na escrita, o que é especialmente útil em ambientes de ritmo acelerado 🖊️ Fonética: Concentre-se no som das palavras, não em sua ortografia. "Night" pode se tornar "nyt", por exemplo. A fonética tem a ver com a simplificação da ortografia, o que ajuda a acelerar o processo de escrita 🎶

Concentre-se no som das palavras, não em sua ortografia. "Night" pode se tornar "nyt", por exemplo. A fonética tem a ver com a simplificação da ortografia, o que ajuda a acelerar o processo de escrita 🎶 Técnicas de velocidade: O objetivo final é desenvolver a velocidade da taquigrafia. Liste todos os seus símbolos em um documento para poder copiá-los e colá-los quando necessário. Se estiver optando pela maneira antiga de escrever à mão, pratique o movimento das mãos para obter traços rápidos 🏃

Como praticar taquigrafia de forma eficaz

Para dominar a taquigrafia, você precisa da abordagem e das ferramentas certas. Aqui está um guia passo a passo:

Etapa 1: Escolha seu sistema

Escolha um sistema que atenda às suas necessidades. Se você usa o sistema para jornalismo, talvez queira usar o sistema Teeline. Como estudante, talvez você queira usar o sistema Gregg ou Pitman, que é relativamente mais simples.

Etapa 2: Aprenda o básico

Familiarize-se com as técnicas e os símbolos essenciais. A prática é fundamental para o aprendizado da taquigrafia. Você pode até mesmo colaborar com um parceiro para praticar em tempo real, tornando o aprendizado mais interativo.

Use recursos como um dicionário de taquigrafia Gregg ou guias de prática para ajudá-lo a dominar os fundamentos. Se você planeja criar seu sistema de taquigrafia, precisa dominar os princípios básicos.

**Leia também 10 melhores modelos gratuitos de anotações no Google Docs, Word e ClickUp

Etapa 3: Use ferramentas para aumentar a eficiência

A taquigrafia é rápida, mas ferramentas como ClickUp torná-lo mais eficiente. Se você deseja usar o IA para fazer anotações ou deseja colaborar com seus colegas, o ClickUp tem tudo isso!

🗒️ Faça anotações com o Bloco de Notas

Suas anotações acabam se tornando tarefas e planos de ação - então, por que não simplificar o processo? Bloco de notas ClickUp ajuda você a criar um arquivo organizar suas anotações em listas de verificação ou em qualquer formato personalizado.

Organize suas anotações e transforme-as em tarefas rastreáveis com o ClickUp Notepad

Deseja acionar uma ação? Basta transformar seus rabiscos rápidos em tarefas rastreáveis com prazos, responsáveis e prioridades.

Além disso, os recursos de edição do ClickUp tornam suas anotações claras e visualmente atraentes. Acessível a qualquer hora, em qualquer lugar - no celular ou no desktop - esta é a ferramenta perfeita para fazer anotações mais inteligentes!

📃 Crie estratégias e colabore com o Docs

Vamos ser realistas; a colaboração torna tudo mais fácil ! Mas decodificar os rabiscos de outra pessoa não é um problema com a escrita taquigráfica? Não com o ClickUp!

Crie e compartilhe um dicionário de taquigrafia ou uma folha de dicas para toda a equipe com o Documentos do ClickUp para que não haja mais confusão com símbolos ou abreviações.

Simplifique o trabalho em equipe e a estratégia de taquigrafia com o ClickUp Docs

Personalize entradas, colabore em tempo real e vincule notas a tarefas para manter todos alinhados.

Fato divertido: Entre os taquígrafos, G.D. Bist, um estenógrafo e datilógrafo indiano nascido em 1920, detinha o recorde mundial de ser o mais rápido, escrevendo 250 palavras por minuto.

Colabore usando o Visual Notes com quadros brancos

Quer levar a colaboração um passo adiante? O Quadros brancos ClickUp é uma tela virtual para sua equipe fazer brainstorming visual de estratégias de taquigrafia. Mapeie fluxos de trabalho, conecte ideias e converta instantaneamente conceitos em tarefas acionáveis, sem precisar ir e voltar.

Faça brainstorming de estratégias com sua equipe usando os quadros brancos do ClickUp

Automatize seu fluxo de trabalho com o Brain

Você acha que a IA e a taquigrafia funcionam juntas? Bem, eles prosperam juntos! Cérebro ClickUp é sua ferramenta pessoal de IA "pergunte-me qualquer coisa" que conecta suas tarefas, documentos e conhecimento da equipe para fornecer respostas instantâneas e automatizar o trabalho repetitivo.

Precisa de um resumo das anotações da reunião do mês passado? Verifique. Quer converter o conteúdo de um documento em um esboço claro para um relatório? Verifique novamente! Tudo o que você precisa fazer é pedir.

Obtenha respostas instantâneas para todas as suas dúvidas sobre fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

Emparelhe o Brain com Automações do ClickUp você não precisa se preocupar em perder tarefas ou acionar acompanhamentos. Nenhum detalhe perdido, nenhum tempo desperdiçado!

Use o ClickUp Automations para acompanhamento

O ClickUp não apenas ajuda você a fazer anotações abreviadas, mas também melhora seu fluxo de trabalho.

Converta notas taquigráficas em tarefas rastreáveis

Transforme anotações de reuniões em resumos claros e práticos

Editar, atualizar e refinarnotas compartilhadas em tempo real

Mantenha todas as suas anotações, tarefas e atualizações em um local organizado

Leia também: *15 melhores aplicativos e ferramentas de IA para anotações*etapa ### 4: Definir metas para aprimoramento

A disciplina é importante ao aprender taquigrafia, especialmente por motivos profissionais. Estabeleça metas claras e mensuráveis para acompanhar seu progresso na taquigrafia.

**Seja para aumentar a velocidade ou para dominar novos símbolos, divida seus objetivos em jogos e reavalie-os regularmente para manter o foco e a motivação

dica profissional: Concentre-se em dominar um sistema de taquigrafia de cada vez para evitar confusão. Quando estiver confortável, você pode experimentar combinar vários sistemas em sua combinação exclusiva para obter ainda mais eficiência.

Melhores práticas para taquigrafia eficaz

Para tirar o máximo proveito da taquigrafia, tenha em mente estas práticas recomendadas:

📝 Pratique regularmente

Como em qualquer habilidade, a prática leva à perfeição! A prática regular ajuda a reforçar o que você aprendeu. **Dedique um tempo todos os dias para praticar taquigrafia, mesmo que seja por apenas 15 minutos

Quanto mais você praticar, mais rápido e preciso se tornará.

Desenvolva um dicionário pessoal

Um dicionário pessoal é inestimável, especialmente quando se trabalha com vocabulário especializado. **Crie um dicionário de taquigrafia com símbolos personalizados para termos comuns e nomes específicos para suas necessidades, o que facilita a tomada de notas e torna a taquigrafia mais personalizada e eficiente.

📝 Mantenha a simplicidade

Evite complicar demais suas anotações com abreviações excessivas. A simplicidade é a chave para uma taquigrafia eficaz.

Erros comuns a serem evitados na taquigrafia

Embora a taquigrafia possa ser incrivelmente útil, é fácil cair nessas armadilhas:

❌ Fazer anotações muito densas

Não complique demais a taquigrafia com muitas abreviações. Mantenha a simplicidade para maior clareza, pois anotações densas são difíceis de decifrar mais tarde. **O objetivo é escrever informações rapidamente e não criar um código ultrassecreto. Isso ajuda a facilitar as colaborações profissionais.

Confiar apenas na memória

É fácil esquecer os símbolos de taquigrafia, especialmente se você for novo na prática. Mantenha seu dicionário de taquigrafia sempre à mão.

Não revisar as anotações

A taquigrafia não revisada pode ser um quebra-cabeça mais tarde. A revisão imediata das anotações taquigráficas garante que você não se esqueça de detalhes importantes.

Aprimore suas habilidades de taquigrafia com o ClickUp

Independentemente de você escolher o sistema Gregg, Pitman ou Teeline ou criar o seu próprio sistema, as anotações taquigráficas são uma questão de prática, simplicidade e uso das ferramentas certas.

O ClickUp acrescenta outra dimensão à taquigrafia como uma software de gerenciamento de documentos que o ajuda a capturar anotações, transformá-las em tarefas acionáveis e monitorá-las sem esforço.

Já mencionamos que ele faz tudo isso de graça? Não há nada melhor do que isso!

Pronto para dar um toque de produtividade às suas anotações? Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita agora !