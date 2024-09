Como criar uma pesquisa no Excel em 2024

Para manter os clientes satisfeitos, é útil criar produtos com eles. Para isso, é necessário coletar feedback valioso, geralmente por meio de pesquisas, para entender as preferências e os desafios dos clientes. Em última análise, isso ajuda a tomar decisões melhores sobre produtos e negócios.

Você também pode usar pesquisas para coletar feedback dos funcionários, entender o impacto dos esforços da sua marca sobre os clientes e muito mais.

Não é preciso dizer que a coleta de dados por meio de pesquisas é aplicável a vários casos de uso no ecossistema empresarial moderno. As pesquisas do Excel são uma ótima maneira de coletar esses dados. Este blog o ajudará a aprender como criar uma pesquisa no Excel e as práticas recomendadas para o gerenciamento de pesquisas.

Vamos começar e mostrar como transformar aquela planilha em branco do Excel em uma poderosa ferramenta de coleta de feedback.

Como criar uma pesquisa de questionário no Excel

Aqui está um guia passo a passo sobre como criar um questionário questionário de pesquisa em Excel:

1. Planeje sua pesquisa

Antes de começar a criar uma pesquisa, faça o trabalho de base para um processo de coleta de dados bem-sucedido. Comece identificando sua meta e o público-alvo.

Faça a si mesmo estas perguntas:

O que você quer determinar ou aprender com a pesquisa do Excel?

Quem você está tentando alcançar com a pesquisa do Excel?

Divida sua grande meta em partes menores. Descubra exatamente o que você quer aprender e como vai medir isso. Isso o ajudará a fazer as perguntas certas e a entender suas respostas posteriormente.

Em seguida, você precisa escolher os vários tipos de perguntas que usará. Alguns deles são:

Perguntas de múltipla escolha: Permitem que os entrevistados selecionem uma ou mais opções

Permitem que os entrevistados selecionem uma ou mais opções Perguntas abertas: Permitem que os entrevistados forneçam respostas detalhadas

Permitem que os entrevistados forneçam respostas detalhadas Perguntas fechadas: Oferecem opções de resposta predefinidas

Oferecem opções de resposta predefinidas Perguntas de escala Likert: Medem atitudes ou opiniões em uma escala

2. Configure sua planilha do Excel

Agora abra o Microsoft Excel em seu desktop ou PC, clique em "Novo" e inicie uma nova pasta de trabalho.

Na célula A1, digite o título da sua pesquisa. Vamos chamá-la de Pesquisa de Satisfação do Cliente. Não se esqueça de selecionar Merge & Center (Mesclar e centralizar) para centralizá-lo como um título.

3. Crie a estrutura do questionário

Use a linha superior para colocar os rótulos de todas as informações que você coletará. Pense nisso como os títulos de uma tabela de dados. Você pode incluir itens como "Nome", "E-mail" e todas as perguntas que fará.

Em seguida, vamos inserir suas perguntas. Comece a digitar o texto da pergunta, uma a uma, cada uma em sua caixa.

Para que suas perguntas se destaquem, você pode destacar a linha superior com a cor que desejar.

4. Formatar suas perguntas

Agora é hora de dar uma boa aparência às suas perguntas.

Depois de inserir todas as perguntas, agora você precisa formatá-las com base no tipo.

Veja a seguir o que fazer para cada tipo de pergunta:

Perguntas de múltipla escolha:

Selecione a célula onde deseja colocar a pergunta de múltipla escolha; na barra superior, selecione Dados.

Após selecionar os dados, clique em Validação de dados.

Você verá algo parecido com isto.

Agora, não se sinta intimidado. Basta selecionar Lista em Permitir.

Digite as possíveis respostas na caixa Fonte, separadas por vírgulas (por exemplo, "Muito satisfeito", "Satisfeito", "Neutro", "Insatisfeito", "Muito insatisfeito").

E pronto! Você criou uma coluna de perguntas de múltipla escolha. A coluna deve ter a seguinte aparência.

**Perguntas com escala de avaliação

Para perguntas de escala de classificação, siga as mesmas etapas acima para criar perguntas, mas insira números ou classificações como a fonte (por exemplo, '1,2,3,4,5').

Perguntas abertas

Para perguntas abertas, deixe as células em branco para os respondentes preencherem.

Leia mais: Como criar suas perguntas de descoberta do cliente

5. Aprimore seu questionário com formatação

Uma pesquisa bem formatada com perguntas claras e concisas é mais fácil de entender e melhora a experiência do usuário. Ela também aumenta a taxa de conclusão e ajuda você a obter respostas mais relevantes e corretas.

Aqui estão algumas dicas para formatar uma pesquisa em Excel:

Ajuste as larguras das colunas: Pode ser muito irritante quando o texto da pergunta é cortado enquanto os questionados o estão lendo. Portanto, ajuste a largura das colunas e certifique-se de que sejam largas o suficiente para suas perguntas e respostas

Pode ser muito irritante quando o texto da pergunta é cortado enquanto os questionados o estão lendo. Portanto, ajuste a largura das colunas e certifique-se de que sejam largas o suficiente para suas perguntas e respostas Mantenha o básico sob controle: Use a mesma fonte e o mesmo tamanho de fonte em todas as perguntas. É provável que um respondente não preencha o questionário se você estiver usando várias fontes e tamanhos, pois a leitura das perguntas se tornará confusa

Use a mesma fonte e o mesmo tamanho de fonte em todas as perguntas. É provável que um respondente não preencha o questionário se você estiver usando várias fontes e tamanhos, pois a leitura das perguntas se tornará confusa Não exagere na formatação: Você quer que seu questionário tenha uma aparência profissional e não como um arco-íris explodido em sua planilha do Excel. Mantenha-a limpa, simples e consistente

6. Salve e distribua

Estamos na etapa final. Salve sua pesquisa como um arquivo do Excel. É uma boa ideia salvar a planilha com um nome claro e descritivo para que você possa procurá-la facilmente mais tarde.

Em seguida, é hora de distribuir sua pesquisa pesquisa de feedback .

É possível compartilhar o arquivo do questionário por email, carregá-lo no armazenamento em nuvem, como o Google Drive ou o Dropbox, publicá-lo em plataformas de mídia social ou usar qualquer outro método que funcione melhor para seus questionados. Certifique-se de que seja fácil para eles acessarem e preencherem.

Práticas recomendadas para gerenciamento de pesquisas em Excel

Aqui estão algumas das práticas recomendadas que você deve ter em mente ao criar uma pesquisa:

Adote a "regra dos terços" para os tipos de perguntas

Se quiser obter insights detalhados de uma pesquisa, adicione um conjunto misto de perguntas. É aqui que entra a regra dos terços.

De acordo com essa regra, sua pesquisa deve ter partes aproximadamente iguais de perguntas fechadas, abertas e de formulário baseado em escala. Isso se deve ao fato de que:

Perguntas fechadas (como sim/não ou múltipla escolha) fornecem dados rápidos e quantificáveis

As perguntas abertas permitem respostas detalhadas e de forma livre que podem revelar percepções inesperadas

As perguntas baseadas em escala oferecem um feedback matizado e mensurável sobre atitudes ou níveis de satisfação

Essa combinação atende a dois objetivos principais:

Primeiro, mantém os entrevistados engajados, variando o tipo de raciocínio exigido emformulários de feedbackreduzindo a fadiga da pesquisa

Em segundo lugar, ele fornece um rico conjunto de dados para análise, combinando números complexos com informações contextuais

Por exemplo, se você estiver conduzindo pesquisas de satisfação dos funcionários os funcionários terão interesse em participar e não ficarão entediados ao preencher as respostas.

Leia mais: Como você pode ampliar a voz dos funcionários na organização

Implemente um detector de fadiga de pesquisa

Você sabe como as pessoas às vezes começam a clicar na mesma resposta várias vezes quando estão cansadas de uma pesquisa? As respostas que foram enviadas por cansaço não agregam nenhum valor, especialmente para fins importantes como pesquisa de usuários de produtos . O Excel pode ajudar a detectar a fadiga da pesquisa.

Veja como você pode verificar: Você configura uma fórmula que procura padrões nas respostas, como alguém que escolhe "3" cinco vezes seguidas. Se detectar isso, ela acenderá uma bandeira vermelha na pesquisa do Excel.

Digamos que as respostas do seu questionário estejam nas colunas B a K, com cada linha representando um respondente diferente. Você quer sinalizar se alguém der a mesma resposta 4 ou mais vezes seguidas. Você poderia usar esta fórmula na coluna L:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Fadiga potencial", "OK")

Veja como isso funciona:

MODE(B2:K2) encontra a resposta mais comum na linha

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) conta quantas vezes essa resposta mais comum aparece

Se essa contagem for igual ou superior a 4, ela será sinalizada como "Fadiga potencial" Caso contrário, ele diz 'OK'

Você pode ajustar o número 4 para ser maior ou menor, dependendo do grau de rigor que deseja ter.

Use a abordagem da "pirâmide invertida

Imagine preencher um formulário de site que começa com uma pergunta muito técnica, que exige muita reflexão, como "Qual é a estratégia da sua organização para implementar a arquitetura de microsserviços em ambientes nativos da nuvem?" Isso pode ser desanimador e você pode sair da página da Web.

Por outro lado, se a pesquisa começar com as seguintes perguntas simples, você poderá se sentir mais à vontade.

Q1: "Sua organização utiliza atualmente ambientes nativos de nuvem?"

Tipo de resposta: Sim/Não

Q2: "Qual é o principal motivo para sua organização adotar soluções nativas da nuvem?"

Tipo de resposta: Múltipla escolha (por exemplo, escalabilidade, eficiência de custos, flexibilidade, inovação, outros)

É disso que se trata a abordagem da "pirâmide invertida".

**Comece com perguntas fáceis que o entrevistado possa responder rapidamente. Talvez pergunte a idade ou a frequência com que ele usa seu produto. Essas perguntas são como exercícios de aquecimento para os participantes da pesquisa

Em seguida, passe lentamente para perguntas mais detalhadas. Talvez pergunte sobre recursos específicos que eles gostam ou não gostam. Quando você chegar às perguntas mais complicadas, eles já estarão acostumados a responder.

Essa abordagem funciona porque parece natural. Ela gera confiança e evita que as pessoas se sintam sobrecarregadas logo no início. Além disso, mesmo que alguém desista no meio do caminho, você já tem algumas informações úteis das primeiras perguntas.

Lembre-se de que uma boa pesquisa é como uma conversa tranquila - ela facilita a entrada das pessoas e as mantém interessadas até o final.

Limitações do uso do Excel para criar pesquisas

Embora o Excel tenha algumas funcionalidades excelentes em termos de análise de dados, ele pode não ser a melhor ferramenta para coletar dados brutos de pesquisas. Aqui está o motivo:

Falta de interface amigável

O Excel não é a ferramenta mais amigável para a criação de pesquisas.

Ele tem uma curva de aprendizado acentuada e um layout complexo. Para criar uma pesquisa atraente e fácil de usar no Excel, você precisará de habilidades avançadas. Além disso, projetar fluxos e lógicas de perguntas complexas pode ser particularmente desafiador no Excel. Talvez seja mais fácil usar uma ferramenta projetada especificamente para pesquisas.

Tipos limitados de perguntas

As limitações do Excel no design de pesquisas ficam evidentes quando se consideram os tipos de perguntas. Claro, o Excel é ótimo para coisas básicas como texto, números e datas. Mas e se você quiser algo mais sofisticado?

E se quiser adicionar imagens e pedir aos usuários que escolham suas favoritas?

Não é que você não possa fazer essas coisas no Excel, mas é como tentar pintar uma obra-prima com um giz de cera. Você pode até conseguir, mas provavelmente será um esforço.

Enquanto isso, um software de criação de formulários tem todos os tipos de perguntas prontamente disponíveis. Eles facilitam a criação de pesquisas que são interessantes para as pessoas preencherem e fornecem dados melhores para você trabalhar.

Dificuldade na coleta de dados

Usar o Excel para pesquisas pode ser complicado quando se trata de coletar dados. As pessoas geralmente precisam digitar suas respostas no arquivo do Excel. Isso leva mais tempo e há uma chance de erros.

Além disso, compartilhar pesquisas do Excel on-line não é tão simples quanto se imagina. Não é como aquelas ferramentas de pesquisa em que você pode simplesmente enviar um link. Com uma pesquisa em Excel, muitas vezes é necessário enviar arquivos por e-mail, o que pode ser um pouco complicado.

Isso não é um problema, mas pode atrasar um pouco as coisas.

Gerenciamento ineficiente de dados

O Excel também não é muito bom para lidar com grandes quantidades de dados de pesquisa. Um grande problema com o uso do Excel para pesquisas é a necessidade de cálculos manuais. Você mesmo precisa configurar e aplicar fórmulas, o que consome tempo e é entediante.

Esse processo também está sujeito a erros, como entrada incorreta de dados ou fórmulas mal aplicadas, o que leva a resultados imprecisos e pesquisas não confiáveis.

O Excel também não atualiza automaticamente os resultados da pesquisa à medida que os novos dados da pesquisa são recebidos. Qualquer alteração nos dados exige entrada manual e recálculo da fórmula. Isso dificulta a obtenção de insights oportunos a partir de dados brutos e complica a colaboração, pois todos precisam garantir que estão trabalhando com a versão mais recente.

Leia mais: As 10 melhores alternativas para o Google Forms em 2024 (gratuitas e pagas)

Usando o ClickUp Forms para criar e distribuir pesquisas

Portanto, estabelecemos que criar e distribuir pesquisas usando o Excel pode não ser a melhor ideia. Em vez disso, você deve experimentar criadores de formulários intuitivos com recursos de arrastar e soltar, como ClickUp para economizar tempo e esforço.

Visualização do formulário ClickUp

Você pode criar facilmente uma pesquisa com o Visualização de formulário do ClickUp seguindo estas três etapas simples:

Abra uma lista, um espaço ou uma pasta de sua escolha

Clique no botão + e selecione Form

Dê um nome a ele e adicione uma descrição

Arraste qualquer campo de formulário do painel esquerdo para inseri-lo em seu formulário

Crie pesquisas com o simples recurso de arrastar e soltar usando o ClickUp Forms

Também é possível coletar respostas, atribuí-las a membros da equipe e convertê-las em tarefas acionáveis. Dessa forma, as respostas da sua pesquisa não ficarão paradas sem nenhuma ação. Você nem precisa fazer isso manualmente; basta automatizar o fluxo de trabalho que transforma as respostas da pesquisa em tarefas.

Configure fluxos de trabalho para converter respostas de pesquisas e questionários em tarefas

Já mencionamos que o Excel tem tipos de perguntas limitados. Bem, esse não é o caso do ClickUp! O ClickUp tem uma enorme variedade de tipos de campo, incluindo texto, texto longo, menu suspenso, rótulos, classificações, números, dinheiro e muito mais.

Você pode até mesmo personalizar responsáveis, mensagens de resposta, avatares, temas e cores.

Depois de preencher o formulário, é hora de compartilhá-lo com seu público-alvo, copiando o link direto e enviando-o para qualquer pessoa que você queira alcançar.

ClickUp Docs

Use um botão de compartilhamento simples para compartilhar o formulário com seus entrevistados

Você também pode usar Documentos do ClickUp para anotar suas ideias e editá-las em tempo real com sua equipe. O ClickUp Docs permite o compartilhamento seguro de documentos entre equipes com controles de privacidade e edição.

Use o ClickUp Docs para escrever e colar todas as suas perguntas ou ideias de pesquisa em um único documento para uma melhor colaboração

ClickUp Dashboards

O objetivo de uma pesquisa é obter insights valiosos. Painéis do ClickUp oferecem valiosos insights de negócios com base em suas necessidades de pesquisa.

Você pode conectar os resultados da pesquisa a uma lista do ClickUp e, em seguida, criar um painel com tabelas, gráficos e quadros. Isso o ajuda a identificar facilmente tendências, comparar respostas e compartilhar percepções com sua equipe.

Visualize os dados da pesquisa e obtenha insights acionáveis com o ClickUp Dashboards

ClickUp Brain

Deseja obter ideias para sua pesquisa? Você pode usar o Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA do ClickUp para fazer brainstorming de ideias. É uma ferramenta simples de IA que responde a qualquer pergunta que você possa ter. Fizemos um pequeno experimento e pedimos à IA que nos dissesse quais perguntas de pesquisa usar. Estas são as respostas que obtivemos.

Crie perguntas de pesquisa com o ClickUp Brain

Perguntas muito úteis, não são? Você pode usar o ClickUp Brain da mesma maneira. Basta inserir qualquer pergunta sobre a criação de uma pesquisa, e o ClickUp Brain o ajudará.

Deseja começar a criar uma pesquisa imediatamente? O ClickUp oferece uma vasta biblioteca de modelos com mais de 1.000 modelos para experimentar. Aqui estão alguns modelos relevantes que você pode experimentar:

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp é um

ferramenta de pesquisa com funcionários que ajuda você a obter insights sobre como os funcionários se sentem em relação à cultura da empresa.

Com base nas respostas da pesquisa, você pode identificar áreas de melhoria e entender melhor sua força de trabalho. Veja como você pode usar o modelo:

Crie questionários personalizados com perguntas personalizadas

Fornecer feedback valioso que pode ajudar a moldar políticas e estratégias

Obter feedback em tempo real dos funcionários em qualquer dispositivo

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp

Você aprendeu a criar uma pesquisa de satisfação do cliente no Excel, mas depois de usar o Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp você terá dificuldade para voltar a usá-lo.

Com esse modelo, você pode coletar feedback do cliente e analisar os resultados da pesquisa para entender o comportamento do cliente. O modelo ajuda você a:

Coletar feedback dos clientes de forma oportuna e econômica

Identificar áreas de melhoria para sua empresa

Analisar os resultados da pesquisa para criar itens de ação

Modelo de pesquisa de satisfação do cliente

Modelo de formulário de feedback do ClickUp Modelo de formulário de feedback do ClickUp é um formulário digital personalizável para coletar e gerenciar feedback facilmente.

Ele oferece vários tipos de perguntas, integra-se a outros recursos do ClickUp para análise e ajuda você a organizar e priorizar as informações para ações de aprimoramento. Você pode obter a classificação geral, o motivo das classificações, ver os níveis de clientes e muito mais.

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Crie pesquisas interativas com o ClickUp

Agora que você sabe como criar uma pesquisa de questionário no Excel, também sabe que, embora o Excel possa, sem dúvida, lidar com o básico, ele fica aquém quando se trata da complexidade e da eficiência que as pesquisas modernas exigem.

Simplificando, ele não tem os recursos dinâmicos de uma plataforma de pesquisa dedicada.

Entre no ClickUp, uma ferramenta que vai além de ser apenas uma Alternativa ao Google Forms . Com lógica condicional, atualizações em tempo real e relatórios avançados, o ClickUp permite que você crie pesquisas envolventes, compartilhe-as com os usuários e extraia insights significativos.

Pronto para abandonar as planilhas e elevar o nível de suas pesquisas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!