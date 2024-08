Os 30 blogs mais poderosos sobre produtividade (atualizado)

Oh, os lugares que você vai visitar!

Esse é o nome do livro infantil popular do Dr. Seuss. Ele fala sobre encontrar seu caminho e ser você mesmo, e continuar trabalhando duro. E termina com uma frase semi-famosa: "Garoto, você moverá montanhas"

Mas como se move uma montanha?

Dr. Seuss nos deu a esperança, mas não o como.

Onde você pode encontrar a vantagem para ajudar a mover essa montanha de trabalho, metas e projetos pessoais?

Neste artigo, daremos uma olhada no que faz com que os blogs de produtividade sejam ótimos e no

30 principais blogs de produtividade

que o ajudarão a mover essa montanha.

Vamos nos tornar produtivos!

O que torna um blog de produtividade excelente?

Todos nós conhecemos a sensação que temos quando o episódio semanal de nosso programa favorito está prestes a começar: aquela sensação de empolgação, de rosto cheio de pipoca.🍿

O mesmo vale para seu blog de produtividade favorito; os grandes blogs de produtividade devem ter postagens regulares pelas quais você espera ansiosamente

Um ótimo blog também deve ser inspirador e confiável. Os leitores precisam saber como o lifehack que encontraram realmente os ajudará a superar seus hábitos improdutivos.

Os excelentes blogs de produtividade não apenas fornecem dicas de produtividade pessoal mas também fornecem percepções de alta qualidade sobre o motivo da existência desses hábitos.

Os blogs de produtividade também precisam ser instigantes. Se os leitores ainda estiverem pensando em um blog dias ou semanas depois de lê-lo, então esse é um ótimo blog.

Por fim, um ótimo blog sobre produtividade inspira você a ser mais produtivo, pois esse é o objetivo principal!

OBSERVAÇÃO: Para obter mais dicas de produtividade, confira este guia em como ser mais produtivo !

Nossos 30 principais blogs de produtividade

O blog de produtividade certo não apenas o ajudará a se tornar mais produtivo, mas também melhorará a maneira como você se comunica, trabalha e vive.

Para ajudá-lo a escolher o blog certo para seus objetivos, aqui está nossa lista dos melhores blogs de produtividade:

1. ClickUp

Nosso blog é uma passagem de primeira classe para uma jornada incrível que conecta você e sua equipe ao trabalho que importa.

E, além de serem hilários (se é que podemos dizer isso 😉), nossos blogs também oferecem exemplos práticos sobre como executar todas as suas metas de produtividade.

Desde blogs sobre como ser produtivo no trabalho para blogs que o ajudarão economizar um dia por semana os blogs de produtividade do ClickUp oferecem todos os recursos de que você precisa para conquistar seu objetivos e alcançar o crescimento pessoal.

E, se você já tem um blog pessoal, dê uma olhada nesta outra postagem do blog para ver como ClickUp pode ajudar você com a produtividade dos blogs.

Ah, e por falar em recursos, ClickUp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que existe para ajudá-lo a ser produtivo em todos os sentidos da palavra. É a maneira perfeita de realizar todas as dicas de produtividade aqui apresentadas.

Por que não obter ClickUp hoje? É gratuito!

Postagem recomendada: 5 Qualidades que as pessoas produtivas têm

2. Dave Seah

Como uma pessoa do ClickUp disse de forma tão eloquente: Esse cara é O HOMEM.

E é difícil discordar.

Dave se autodenomina um designer investigativo, mas o que isso significa?

Ele cria todos os designs e hack de produtividade que você pode pensar... e possivelmente não pode pensar!

Ele também fala sobre design e tecnologia da informação, portanto, se você trabalha nessas áreas, precisa seguir Dave.

Postagem recomendada: Obtenha ferramentas de produtividade e planilhas incríveis

3. Lifehacker

O Lifehacker é o avô de todos eles, o maior e mais conhecido, então, é claro, tivemos que incluí-lo como um dos nossos principais blogs de produtividade.

Seu nome já diz tudo, é claro, e eles oferecem desde dicas e truques sobre gadgets até como secar a louça na sua máquina de lavar louça mais rapidamente .

Isso é mais do que um conselho de produtividade, é claro, é também eficiência de vida.

Uma seção incrível é a coluna How I Work (Como eu trabalho), que apresenta diferentes empreendedores, líderes empresariais, atletas, artistas e muito mais sobre como é sua agenda diária.

Postagem recomendada: Produtividade 101: uma introdução à técnica Pomodoro

4. Steve Pavlina

Steve tem estado na vanguarda da produtividade e do desenvolvimento pessoal desde o final dos anos 90 e até mesmo "liberou os direitos autorais" de todo o seu trabalho em 2010.

Seu tópico principal é encontrar maneiras de passar menos tempo concentrado em um estilo de vida voltado para a empresa e mais tempo tentando agregar valor de diferentes maneiras.

Postagem recomendada: O desafio sem notificações

5. Homem pequeno e burro

Semelhante ao Angel Hack Life, o Dumb Little Man, escrito por Jay White, oferece uma dose rápida de dicas úteis, mas também alguns tópicos mais abrangentes, como saúde, relacionamentos e felicidade.

A melhor seção é a seção How To, que fornece uma cartilha sobre tudo, desde procurar um apartamento até como limpar sua câmera.

Ela também fornece um gotejamento constante de ótimas dicas de produtividade para melhorar seu dia a dia e sua vida fluxo de trabalho. nada mal para um homenzinho burro, não é?

Postagem recomendada: 55 Hacks de Produtividade à Prova de Balas

6. Hábitos Zen

Essa é outra produtividade lendária blog . Leo Babauta administra esse site desde o final dos anos 2000 e se concentra não apenas na atenção plena, mas também em como criar a melhor e mais eficiente empresa hábitos mais produtivos. O blog se concentra em mudar uma etapa de cada vez e é realmente uma presença tranquilizadora no concorrido espaço da produtividade.

Postagem recomendada: Como fazer as coisas acontecerem com o Twitter

7. LifeDev

Um site de produtividade incrível projetado especificamente para pessoas criativas. Devido a esse foco, há muitos artigos sobre criatividade, além de produtividade.

Ele fala de uma certa mentalidade do lado direito do cérebro que é mais "suave" do que muitos outros blogs voltados para a eficiência.

Postagem recomendada: Ferramentas de captura de ideias

8. Escolha o cérebro

O trabalho de Erin é mais um blog de positividade mental que varre o cenário da produtividade e do autoaperfeiçoamento para se concentrar em como as pessoas podem levar uma vida mais satisfatória em geral.

Para isso, muitos artigos tratam de saúde mental, psicologia e autoeducação. Porque todo mundo precisa ser gentil com sua mente. 😊 Postagem recomendada: 6 passos para uma faxina mental de primavera que todos podem fazer

9. Barking Up The Wrong Tree (Barking para a árvore errada)

Se você está procurando dicas baseadas em evidências e pesquisas científicas sobre produtividade e desempenho, então Eric Barker é o especialista em produtividade que você está procurando.

Isso é mais do que apenas "Eu tentei isso e funcionou para mim, mas pode não funcionar para você"

Trata-se de material real. Ele também faz muitas análises incríveis sobre os principais executivos e profissionais.

Postagem recomendada: Pessoas mais produtivas: 6 coisas que elas fazem todos os dias

10. Tim Ferris

Está familiarizado com o nome? Tim Ferris é o autor do best-seller The 4 Hour Workweek.

Sim, você ouviu direito; ele descobriu o segredo por trás de trabalhar no máximo quatro horas por semana. O conteúdo de Tim Ferriss consiste em episódios de podcast que abordam seus pensamentos, histórias, artigos de convidados e entrevistas. Se estiver procurando conselhos sobre liderança e produtividade pessoal, Tim é a pessoa certa.

E suas histórias pessoais devem ser incríveis, considerando que ele fala cinco idiomas e é campeão de kickboxing chinês.🏅

Postagem recomendada: Como lidar com a sobrecarga de informações (e com a mídia social)

11. 99U

Se você quiser ser técnico (e quem não quer?), a 99U não é realmente um blog de produtividade. É mais um blog sobre cultura de trabalho.

Mas ele é incrível. É como o amigo mais descolado e estiloso que você conhece e que tem tudo em ordem.

Eles podem dar algumas dicas que mudam a vida e ficam ótimos fazendo isso também. A equipe da Adobe faz tudo isso, e eu adoro todos os seus livros que são de leitura obrigatória .

a 99u fará um mergulho profundo no mundo da arte e depois voltará para discutir como aquele colega está usando o a geladeira do escritório .

Todos nós sabemos que a despensa do escritório pode ser uma zona de guerra traiçoeira, onde sua comida pode acabar como prisioneira de guerra no estômago de outra pessoa.

Postagem recomendada: Como se recuperar após o esgotamento

12. Mark Manson

Mark é um empreendedor on-line que não dá a mínima. Não mesmo, ele escreveu um livro sobre o assunto. E é um best-seller do New York Times.

Qualquer um pode usar o termo "f-bomb" em sua arte e chamar a atenção, mas Mark o apoia com um estilo que o transformou em uma espécie de guru dos preguiçosos.

Suas coisas não apenas fazem sentido, mas ele também é um ótimo escritor que está sempre praticando o que prega.

Todas as suas publicações recebem dezenas de milhares de compartilhamentos, portanto, você provavelmente já leu um artigo de Mark sem saber. Dê uma olhada em Mark para obter dicas de produtividade não convencionais e conselhos de desenvolvimento pessoal.

Postagem recomendada: A vida é um videogame: aqui estão os códigos de trapaça

13. Estilo de vida no exílio

Colin Wright é um artista, comerciante e empresário que documenta seu estilo de vida minimalista, além de dicas aprendidas na estrada.

Ele também é o epítome de um nômade digital, até mesmo permitindo que os leitores e ouvintes de seu podcast votar sobre onde será sua próxima casa.

Só esperamos que seus fãs sejam simpáticos e que Colin não se encontre em outro episódio de Jumanji:

Postagem recomendada: "Equilíbrio educacional"

14. Mantenha-se produtivo

Este é um de nossos novos sites favoritos, embora seja um pouco diferente do blog de produtividade tradicional.

Em vez disso, é um blog de avaliação do principais aplicativos de produtividade. Francesco se aprofunda em todos os ferramentas de produtividade e também compartilha sua pilha de fluxo de trabalho. Antes de decidir procurar um novo aplicativo de produtividade, veja primeiro o que Francesco tem a dizer.

Ele faz ótimas análises práticas de todos os principais aplicativos. Você sabe o que dizem, olhe antes de pular e Francesco pode fazer isso por você.

15. Tornando-se minimalista

Josh Becker reclamou com seu vizinho sobre a limpeza de sua garagem.

"Talvez você não precise de todas essas coisas", disse o vizinho.

Embora a maioria das pessoas ficasse furiosa, Becker pensou um pouco.

A inspiração surgiu e ele se tornou um desorganizador e dedicou seu blog a documentar seu estilo minimalista.

Isso é um pouco diferente das dicas normais de produtividade, mas não ter que vasculhar as coisas ou procurar comprar mais coisas é um ótimo truque de vida.

**Postagem recomendada 10 coisas para simplificar sua vida

16. Marie Forleo

Pode haver uma linha cinzenta entre coach de vida e produtividade, e Marie atua em ambos os lados da linha, mais ou menos como uma coach de produtividade.

No entanto, ela acredita que algumas estratégias podem funcionar tanto na vida quanto no trabalho, e explica como elevar seus negócios e seu desenvolvimento pessoal com a definição de metas.

Qualquer pessoa que siga Marie pode atestar a inspiração e a motivação que recebem dela.

E suas entrevistas detalhadas com celebridades, formadores de opinião e criadores de cenários são divertidas e úteis.

Em vez de anotar tudo, ela dedica sua energia a todos os tipos de conteúdo: a palavra escrita e vídeos excelentes.

Postagem recomendada: Seu marketing no Facebook incomoda as pessoas?

17. Benjamin Hardy

Benjamin Hardy é um pouco diferente, porque ele fez seu nome em Mídia aproveitando o público engajado da plataforma para examinar a hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo.

Com base nisso, ele aproveitou uma combinação única de análise, motivação e experimentação.

Hardy, no entanto, é mais do que sua mensagem. Ele parece realmente fazer tudo o que fala.

Está estudando para obter um doutorado e escreve prolificamente.

Ele e sua esposa cuidam de crianças adotivas, o que é uma tarefa extremamente difícil.

Semelhante ao Productivityist, que se concentra em equilibrar atenção e intenção, o conteúdo de Benjamin é um bom lugar para procurar um lifehack para equilibrar tanta coisa!

É assim que imaginamos que seja a vida de Benjamin:

Postagem recomendada: As duas chaves psicológicas para o sucesso de Kobe Bryant

18. Darius Foroux

E se você reformulasse suas prioridades em termos de utilidade, em vez de produtividade?

Como isso mudaria sua mentalidade? Você ainda conseguiria atingir suas metas? Essa é a teoria deste blogueiro, Darius Foroux.

Ele também é um escritor inovador que aborda a procrastinação e a criatividade com igual habilidade.

Ah, e seus desenhos de linhas também são divertidos de acompanhar.

Postagem recomendada: Como vencer a procrastinação (com o respaldo da ciência)

19. Tynan

Tynan é uma espécie de lenda. Ele é um dos artistas de pickup apresentados no livro semi-clássico de Neil Strauss, The Game. Tynan desistiu dessa vida e agora embarca em missões épicas e aventuras de viagem enquanto desenvolve a SETT, uma plataforma de blogs.

Ele abandonou a faculdade em 2000 e nunca mais olhou para trás.

Falando em faculdade, Lifehack.org se autodenomina a universidade da vida. Dê uma olhada neles se precisar de conselhos sobre, bem, a vida.

De qualquer forma, voltando a Tynan, seus conselhos misturam um pouco de aventura, praticidade com uma pitada sólida de confiança para ajudá-lo a pensar com mais clareza e, ao mesmo tempo, dar-lhe a confiança para levar um tipo diferente de vida.

Postagem recomendada: O MBA do Hustler

20. MakeUseOf

O MakeUseOf é definitivamente um site de notícias e tecnologia, mas eles também têm uma ótima seção sobre ferramentas e técnicas de produtividade.

Aqui, você encontrará os truques de vida e os gadgets de que precisa, mas também encontrará muitas dicas úteis e programas de treinamento para Excel, Microsoft Word ou Google Calendar que você pode usar no MakeUseOf 😉

Postagem recomendada: Como ser mais produtivo sem uma lista de tarefas

21. Todd Henry

O que eu gosto em Todd Henry, mais do que em muitos outros solopreneurs por aí, é que ele oferece conselhos para colaborar. Muitos desses trabalhadores que viajam pelo mundo estão encontrando maneiras de trabalhar por conta própria (_deve ser bom)

Mas, para muitos de nós, trabalhamos em equipes com várias funções e conjuntos de habilidades.

E com muitas falhas de comunicação..

Todd Henry entra em cena para preencher essa lacuna. Ele não está apenas escrevendo sobre equipes em particular, mas sobre equipes criativas, que precisam fazer brainstorming e trabalhar juntas para gerar novas soluções.

Postagem recomendada: Ganhe foco com estas 3 perguntas

22. Brain Pickings

Maria Popova e seu blog Brain Pickings são definitivamente os queridinhos do meio acadêmico. Ela faz mergulhos profundos em figuras históricas e depois volta para analisar o que funcionou e o que não funcionou no passado.

Ela é bem informada e consegue extrair exemplos e analogias de diversas fontes para fazer uma aplicação prática.

Ela é como a melhor professora de história que você nunca teve!

Postagem recomendada: Fixo vs. Crescimento: As duas mentalidades que moldam nossa vida

23. Eficiência asiática

Um grupo de amigos (que por acaso são asiáticos!) se reuniu e decidiu pesquisar os melhores sistemas de produtividade que os ajudariam a obter uma vantagem extra.

Semelhante ao blog GTD (getting things done), esses blogueiros dão dicas práticas, fórmulas e muito mais para fazer as coisas. Eles também têm episódios de podcast que o ajudarão a pensar estrategicamente em cada coisa da sua lista de tarefas para que você possa encontrar o máximo de valor.

Seus conselhos de produtividade variam de hacks de tecnologia a ajustes de gerenciamento de tempo, e não apenas as coisas fofas que você já leu várias vezes.

Mas, ainda assim, aceitaremos esse tipo de coisa fofa:

Postagem recomendada: 5 maneiras de mudar um dia improdutivo

24. AjudaScout

A empresa de atendimento ao cliente e help desk também tem ótimas ideias sobre como otimizar seu dia, fluxos de trabalho e lidar de forma produtiva com quaisquer problemas de clientes que possam surgir.

Isso inclui a promoção de ótimas interações e serviços para que sua empresa seja mais bem-sucedida.

Postagem recomendada: As 10 principais alternativas ao Helpscout

25. Hubspot

Nos últimos dez anos, mais ou menos, a Hubspot criou um blog incrível... ah, e também é uma das empresas de SaaS de crescimento mais rápido. Mas estamos aqui por causa do blog deles.

Se você está procurando algo que o ajude a se tornar mais eficiente nesse período, provavelmente já se deparou com um artigo da Hubspot.

Eles são muito detalhados e também oferecem várias maneiras de acessar o conteúdo - por meio de modelos, guias, listas de verificação e muito mais.

Sim, a maior parte do conteúdo deles gira em torno de startups, negócios e práticas recomendadas de marketing digital, mas eles também fazem mergulhos muito úteis na produtividade para impulsionar seus negócios e o trabalho em equipe.

Dê uma olhada se você ainda não o fez (embora provavelmente já o tenha feito).

Postagem recomendada: Como ser eficiente: 7 maneiras cientificamente comprovadas de desenvolver a velocidade como um hábito

26. Zapier

As conexões e integrações do Zapier são essencialmente a definição moderna de produtividade.

O Zapier meio que leva seus leitores ao futuro da produtividade.

Toda a empresa foi criada para melhorar os processos e facilitar os fluxos de trabalho.

Seu blog não é exceção. Além de oferecer hacks técnicos, ele também tem uma vertente de produtividade de desenvolvimento pessoal incorporada.

Postagem recomendada: Os aplicativos que mais crescerão em 2021

27. Terra da produtividade

A necessidade da Productivity Land foi percebida quando dois profissionais de marketing quiseram encontrar a ferramenta de produtividade perfeita que atenda a todas as suas necessidades.

Frank e Steve, que também têm experiência em gerenciamento de projetos, logo descobriram que não havia uma ferramenta perfeita disponível no mercado e, por isso, criaram uma plataforma para ajudar as pessoas a tomar decisões melhores e mais bem informadas ao avaliar os produtos.

A Productivity Land oferece a você análises sinceras de ferramentas de produtividade, insights sobre gerenciamento de projetos e dicas para melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Então, basicamente, é uma Disney Land para adultos que querem ser produtivos? 🤔

Postagem recomendada: O melhor software de gerenciamento de projetos de 2019 (gratuito e pago)

28. Florescimento produtivo

Se você é fã de Michael Hyatt, então o Productive Flourishing fará todo o sentido para você.

O Productive Flourishing é um blog popular para empreendedores e visionários que estão em busca do sucesso. Seu objetivo é ajudar aqueles que têm ideias brilhantes a transformá-las em negócios sustentáveis e lucrativos.

Embora a maioria de seus blogs se concentre em gerenciamento de tempo e desenvolvimento de negócios, eles também oferecem uma visão de como o autodesenvolvimento pode contribuir para esse sucesso. #Flourish

Postagem recomendada: O bom autocuidado é a base do florescimento

29. Blog do Evernote Evernote é um aplicativo de anotações criado para ajudar as pessoas na organização e no gerenciamento de tarefas.

Seu blog se concentra em encontrar inspiração em lugares inesperados, como aquelas crianças que descobriram Nárnia por meio de um guarda-roupa.

Eles também têm ótimas orientações sobre gerenciamento de tempo e maneiras eficazes de trabalhar em casa.

A maior parte do conteúdo pode ser colocada em prática com o aplicativo.

Postagem recomendada: 4 maneiras de manter o foco e fazer as coisas

30. Profissional de produtividade

Laura Stack é literalmente uma profissional da produtividade. Ela é uma profissional em produtividade de vendas, produtividade de liderança e produtividade pessoal.

isso é muita_ _produtividade!

Qualquer que seja o tipo de produtividade que você esteja procurando, Laura provavelmente tem o que você precisa. Achamos que ela é muito legal porque também é uma palestrante premiada que foi destaque em Revista Forbes .

Dê uma olhada em seu Canal no Youtube para ver esse especialista em produtividade em ação.

Postagem recomendada: Preparando-se para o sucesso: Seis maneiras pelas quais o trabalho de front-end garante o sucesso produtivo

Conclusão

O livro do Dr. Seuss é para diversão e inspiração.

Você não pode de fato mover montanhas com ele.

O mesmo acontece com os blogs recomendados acima.

Não é suficiente. Você deve fazer algo com as informações que lê.

Em outras palavras, é preciso fazer bom uso dos conselhos.

Portanto, se quiser ser mais produtivo, em última análise, depende de você e de sua equipe.

Falando nisso, o ClickUp é o complemento perfeito para qualquer equipe.

Com inúmeros recursos que podem ajudá-lo a usar bem todas essas dicas de produtividade, é a única ferramenta de que você precisará para realmente ser mais produtivo!

Assim obtenha o ClickUp gratuitamente hoje para garantir que você se sinta assim todos os dias: