As melhores ferramentas de software de pesquisa empresarial em 2024

A maioria das empresas se refere ao resultado final para quantificar como está se saindo como empresa. Mas acho que isso não nos dá uma visão completa.

A melhor maneira de entender como sua marca está realmente se saindo é ver como os clientes e funcionários se sentem a seu respeito. E a melhor maneira de medir isso? Pesquisas de feedback!

As ferramentas de pesquisa o ajudam a reunir o feedback das partes interessadas e a tomar decisões baseadas em dados. No entanto, concordo que isso é muito mais difícil de executar em grandes organizações.

A solução está nas ferramentas de software de pesquisa empresarial que oferecem análises sofisticadas para destilar os insights em resultados acionáveis.

Neste artigo, discutirei o melhor software de pesquisa empresarial para executar a análise de sentimentos e aumentar a fidelidade do cliente.

O que você deve procurar nas ferramentas de software de pesquisa empresarial?

Se você estiver lidando com hierarquias complexas e muitos pontos de contato, uma ferramenta de pesquisa empresarial deverá ter esses recursos:

Procure ferramentas que automatizem seu fluxo de trabalho conectando as respostas da pesquisa a tarefas e responsáveis **Análise e painel de controle: certifique-se de que o processo de coleta de dados da pesquisa permita executar análises avançadas por meio de um painel de controle visual

Facilidade de uso: Certifique-se de que a ferramenta selecionadasoftware de pesquisa com funcionários tenha uma barreira de entrada baixa e uma interface de usuário simples para a coleta de dados. Isso lhe poupará muito tempo no futuro

As 12 melhores ferramentas de software de pesquisa empresarial para usar

Com base em minha pesquisa minuciosa e anos de coleta de feedback, aqui estão as melhores ferramentas que posso recomendar:

1. ClickUp (melhor para coletar e visualizar dados de pesquisas)

ClickUp está entre os melhores softwares de pesquisa empresarial porque foi projetado para ser escalável. As grandes organizações têm muitas partes interessadas. Portanto, elas preferem uma ferramenta que não aumente o atrito e mantenha o feedback organizado.

Capture dados relevantes usando a visualização do ClickUp Form Formulários do ClickUp é um módulo de relatório e coleta de dados totalmente personalizável que simplifica os fluxos de trabalho. Veja a seguir seus recursos:

Criação de formulários personalizados: Crie formulários personalizados para várias finalidades, como pesquisas, coleta de feedback ou envio de tarefas. Essa personalização garante que os formulários atendam a necessidades organizacionais específicas

Crie formulários personalizados para várias finalidades, como pesquisas, coleta de feedback ou envio de tarefas. Essa personalização garante que os formulários atendam a necessidades organizacionais específicas Interface de arrastar e soltar: Adicione e organize campos de acordo com os requisitos do usuário. Essa simplicidade reduz a curva de aprendizado para novos usuários e melhora o desempenho da pesquisa

Adicione e organize campos de acordo com os requisitos do usuário. Essa simplicidade reduz a curva de aprendizado para novos usuários e melhora o desempenho da pesquisa Lógica condicional: Crie pesquisas mais relevantes e envolventes com a lógica condicional, o que significa que determinadas perguntas podem aparecer ou mudar com base em respostas anteriores

Crie pesquisas mais relevantes e envolventes com a lógica condicional, o que significa que determinadas perguntas podem aparecer ou mudar com base em respostas anteriores Variedade de tipos de campo: Colete dados abrangentes para diferentes cenários, pois a exibição de formulário é compatível com vários tipos de campo, incluindo campos de tarefa e campos personalizados

Colete dados abrangentes para diferentes cenários, pois a exibição de formulário é compatível com vários tipos de campo, incluindo campos de tarefa e campos personalizados Opções de compartilhamento público: Compartilhe formulários publicamente ou incorpore-os em sites, facilitando o alcance de um público mais amplo para pesquisas ou feedback

Compartilhe formulários publicamente ou incorpore-os em sites, facilitando o alcance de um público mais amplo para pesquisas ou feedback Opções de personalização: Personalize a estética do formulário, incluindo cores e marcas, para alinhar-se à identidade corporativa

Veja o que um cliente tem a dizer sobre o ClickUp:

_O ClickUp é muito adequado para reuniões, preenchimento de formulários, coleta de dados, gerenciamento de tarefas diárias, gerenciamento da largura de banda da equipe, gerenciamento do trabalho quando os membros da equipe estão fora do escritório por motivo de férias ou doença, dados históricos e é bom ver quanto dinheiro e campanhas nossa equipe tocou ao longo do ano

Chrissie Boyle, gerente sênior de campanhas, Penske Media Corporation

Analise os dados da pesquisa e tome decisões com base neles usando os ClickUp Dashboards

Quando terminar de coletar feedback, analise-o usando Painéis do ClickUp . Aqui estão os principais recursos:

Widgets personalizáveis: Visualize os resultados e as métricas da pesquisa usando painéis personalizados com widgets que exibem dados em formatos como tabelas, gráficos e listas.

Visualize os resultados e as métricas da pesquisa usando painéis personalizados com widgets que exibem dados em formatos como tabelas, gráficos e listas. Atualizações de dados em tempo real: Acesse os dados mais atuais da pesquisa com atualizações em tempo real para que você possa tomar decisões oportunas com base no feedback

Acesse os dados mais atuais da pesquisa com atualizações em tempo real para que você possa tomar decisões oportunas com base no feedback Integração de dados: Agregue dados de pesquisas de várias fontes em um único painel para uma análise abrangente

Agregue dados de pesquisas de várias fontes em um único painel para uma análise abrangente Rastreamento de desempenho: Rastreie os principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados às respostas da pesquisa, como taxas de resposta e índices de satisfação, facilitando melhores percepções sobre o desempenho geral

Rastreie os principais indicadores de desempenho (KPIs) relacionados às respostas da pesquisa, como taxas de resposta e índices de satisfação, facilitando melhores percepções sobre o desempenho geral Ferramentas de colaboração: Permita que os membros da equipe compartilhem percepções e discutam descobertas diretamente na plataforma, aprimorando o trabalho em equipe

O ClickUp tem outra maneira de facilitar seu trabalho: modelos! Um de nossos mais populares modelos de formulários de feedback é Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp .

Colete feedback dos clientes com o modelo de pesquisa de satisfação do cliente da ClickUp

Este modelo ajuda as empresas a entender como os clientes se sentem em relação a seus produtos e serviços. A maioria das perguntas é feita para você - basta editar as descrições e adicionar o fluxo lógico para torná-las suas.

Use campos personalizados para editar os parâmetros da pesquisa e quatro exibições personalizadas para processar os dados; em seguida, visualize-os em um painel para tomar medidas informadas.

Baixar este modelo

Para empresas que atendem a vários setores e segmentos de clientes, um processo organizado de coleta de feedback é a melhor maneira de economizar tempo e manter a precisão dos dados.

Melhore o envolvimento dos funcionários e reduza a rotatividade segmentando os desafios e o feedback dos funcionários com o modelo de feedback de funcionários do ClickUp

Outra maneira eficaz de melhorar como empresa é pedir ideias aos funcionários. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp pode criar uma cultura de transparência e responsabilidade, fazendo com que os funcionários se sintam valorizados e ouvidos.

Reúna feedback granular e focado e crie tarefas no ClickUp a partir dos itens de ação. Organize e monitore-os usando Visualizações do quadro do ClickUp para garantir que o feedback seja aplicado.

Faça o download deste modelo

*Leia também Exemplos de feedback eficaz para funcionários para fornecer informações objetivas e aumentar o moral Você também pode explorar questões específicas com modelos de questionário . Por exemplo, Modelo de pesquisa de feedback de produto do ClickUp* é ideal para as equipes de produtos saberem como os usuários se sentem em relação a recursos e bugs.

Use o modelo de pesquisa de feedback de produto do ClickUp para testar recursos e realizar pesquisas de público

Os dados coletados dos clientes podem ser usados para definir roteiros de produtos e modificar estratégias de desenvolvimento. Inclua campos personalizados como frequência de uso do produto, duração e satisfação geral para qualificar os usuários.

Faça o download deste modelo

melhores recursos do #### ClickUp

Lógica condicional: Adicione casos de uso dinâmicos em um único formulário, incluindo lógica condicional para cada pergunta

Adicione casos de uso dinâmicos em um único formulário, incluindo lógica condicional para cada pergunta Painéis: Filtre os dados da pesquisa e visualize as conclusões para uma melhor tomada de decisão

Filtre os dados da pesquisa e visualize as conclusões para uma melhor tomada de decisão Nudges acionados por IA: Processe os dados do painel por meio deCérebro ClickUp para obter respostas instantaneamente e encontrar insights para as próximas etapas

Processe os dados do painel por meio deCérebro ClickUp para obter respostas instantaneamente e encontrar insights para as próximas etapas Ecossistema bem unido: Use tarefas, quadros Kanban, documentos, calendários e outras ferramentas do ClickUp sem sair do seu espaço de trabalho

Use tarefas, quadros Kanban, documentos, calendários e outras ferramentas do ClickUp sem sair do seu espaço de trabalho Automação: Envie solicitações de feedback em massa e acione tarefas com base na resposta

Limitações do ClickUp

Há muitos recursos, e pode levar algum tempo para se familiarizar com eles

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Jotform (melhor para pesquisas simplificadas)

via Jotform O Jotform me impressionou com seu criador de formulários fácil de usar e prático, ideal para empresas que desejam iniciar sua jornada de coleta de feedback. Você pode converter as respostas em relatórios com um único clique e optar por compartilhar PDFs ou incorporá-los ao seu site para obter atualizações em tempo real. Ele também permite que você colete respostas off-line.

Melhores recursos do Jotform

Visualize as respostas da pesquisa em um banco de dados semelhante a uma planilha, similar a outras ferramentas de escritório

Colete feedback em feiras e conferências com o modo de quiosque proprietário

Integrar gateways de pagamento diretamente nos formulários para aceitar dinheiro por meio de pesquisas

Limitações do Jotform

Falta de modelos de e-mail personalizáveis que possam ser usados por padrão

Muitos dos principais recursos são cobrados em planos mais caros, impedindo que equipes menores aproveitem ao máximo

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Bronze: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Silver: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Ouro: $129/mês por usuário

$129/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. Qualtrics CoreXM (melhor para processamento de dados de pesquisa com IA)

via Qualtrics CoreXM O Qualtrics CoreXM é uma ferramenta de gerenciamento de estratégia e experiência das partes interessadas que aproveita a IA para coletar dados e simplificar a pesquisa interna. Seu foco é totalmente voltado para empresas que precisam de um poderoso ferramentas de feedback de funcionários que funcionem com sua pilha de tecnologia existente.

A abordagem de arrastar e soltar para a elaboração de pesquisas e o resumo do feedback em vídeo por meio de IA generativa economizarão horas valiosas no trabalho.

Os melhores recursos do Qualtrics CoreXM

Permitir respostas em vídeo e áudio em pesquisas para dar aos entrevistados o máximo de flexibilidade

Aproveite as ferramentas de business intelligence para análise de dados, resumos de feedback e práticas recomendadas de design

Exportação de dados de pesquisas para painéis de controle de até 30 maneiras

Limitações do Qualtrics CoreXM

Pode ser complexo de usar, a menos que você tenha um especialista em Qualtrics à sua disposição

Preços do Qualtrics CoreXM

Pesquisa estratégica: Preço personalizado

Preço personalizado UX estratégico: Preço personalizado

Preço personalizado Marca estratégica: Preço personalizado

Qualtrics CoreXM ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. QuestionPro (melhor para painéis de pesquisa)

via PerguntaPro O QuestionPro é um software sólido de pesquisa e levantamento de clientes para empresas. Ele aborda os desafios de escalabilidade das empresas oferecendo mais de 22 milhões de painelistas prontos para compartilhar feedback sobre produtos e serviços.

A ferramenta garante que os participantes do painel sejam duplamente selecionados e tenham origens diversas. As respostas autênticas e exclusivas são ideais para testar novas ofertas antes de estendê-las aos clientes.

melhores recursos do #### QuestionPro

Realize pesquisas em várias regiões e demografias com suporte a pesquisas multilíngues

Acione a automação de e-mail para lembretes e acompanhamentos com base nas respostas da pesquisa

Proteja as respostas e os dados dos participantes com a conformidade com o GDPR e a CCPA

Limitações do QuestionPro

O e-mail é a única maneira de compartilhar pesquisas, enquanto a maioria das outras ferramentas de pesquisa oferece recursos de compartilhamento de links

Dependendo de seu conhecimento técnico, o QuestionPro pode exigir uma curva de aprendizado acentuada

Preços do QuestionPro

Essencial: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Advanced: $99/mês por usuário (cobrado anualmente)

$99/mês por usuário (cobrado anualmente) Team Edition: US$ 83/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 83/mês por usuário (cobrado anualmente) Research Edition: Preços personalizados

QuestionPro classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

5. Birdeye (melhor para coleta de pesquisas baseadas em texto)

via Olho de pássaro O Birdeye é um site com um belo design ferramenta de gerenciamento de feedback de clientes que preenche todos os requisitos de um software de pesquisa empresarial. É fácil de usar, oferece dicas visuais para interagir entre painéis e tem regras baseadas em respostas para perguntas de acompanhamento.

No entanto, ele se destaca pelos textos de conversação. A coleta de feedback baseada em texto melhora as taxas de abertura e de conclusão da pesquisa, ao mesmo tempo em que cria o mínimo de atrito entre os entrevistados da empresa.

Melhores recursos do Birdeye

Use as pesquisas NPS criadas especificamente para identificar os clientes que podem se tornar defensores da marca

Percorra as respostas e encaminhe o feedback negativo para tíquetes - tudo em uma caixa de entrada unificada

Entenda os dados demográficos com segmentação e insights baseados em localização

Limitações do Birdeye

Os usuários reclamam que os novos recursos geralmente são lançados sem a devida implementação, colocando em risco a estabilidade dos dados e do sistema

Preços do Birdeye

Início: Preços personalizados

Preços personalizados Crescimento: Preços personalizados

Preços personalizados Dominar: Preços personalizados

Birdeye ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 2.500 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

6. Typeform (melhor para modelos de pesquisa)

via Formulário de digitação O Typeform é uma das inclusões mais populares da lista, e devo dizer que sua fama é bem merecida. O Typeform tem se concentrado em formulários e pesquisas desde o primeiro dia, e isso o ajudou a refinar os recursos e consolidar sua posição no segmento.

Essa plataforma fácil de usar tem uma base crescente de clientes para seus fluxos de trabalho de criação de formulários e estratégias de pesquisa empresarial.

No entanto, seu recurso de destaque é o número impressionante de modelos. Os modelos pré-fabricados são muito bem projetados, com fácil personalização e rápida implementação.

Melhores recursos do Typeform

Escolha um dos muitos modelos selecionados, como*feedback de 360 graus*pesquisa de comportamento do consumidor, formulário de consulta de vendas, modelo de pesquisa de rotatividade, etc.

Use os criadores de pesquisas e formulários para criar canais de feedback adequados às suas metas

Integre-se a mais de 300 outras ferramentas para aprimorar seu fluxo de trabalho atual

Limitações do Typeform

Você precisa responder às perguntas uma a uma, pois ele não permite que os entrevistados vejam todas as perguntas de uma só vez

Preços do Typeform

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Plus: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

TypeForm avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 750 avaliações)

4,5/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,7/5 (850+ avaliações)

7. SurveyMonkey Enterprise (Melhor para segurança de nível empresarial)

via Empresa SurveyMonkey O SurveyMonkey Enterprise usa a competência principal do SurveyMonkey e a reveste de um tratamento de dados de nível empresarial para garantir que as grandes empresas se sintam à vontade com os dados de pesquisa. Essencialmente, ele funciona como um alternativa ao SurveyMonkey original .

O assistente de IA da SurveyMonkey oferece sugestões e dicas de fluxo de trabalho para ajudá-lo na criação de formulários. É possível compartilhar esses questionários por meio de links, e-mail e até mesmo de incorporações de sites. A ferramenta de análise de questionário ajuda a executar análise de sentimento, criar nuvens de palavras e categorizar respostas.

Os melhores recursos do SurveyMonkey Enterprise

Crie e execute notificações personalizadas para conclusão de pesquisas e forneça resultados instantâneos para pesquisas gamificadas, como questionários

Criptografe os dados dos respondentes e proteja os painéis de pesquisa com logon único (SSO), conformidade com HIPAA e GDPR

Aproveite a equipe interna de TI para monitorar as contas do SurveyMonkey Enterprise vinculando seu provedor de identidade

Limitações do SurveyMonkey Enterprise

A análise avançada pode sobrecarregar os usuários que não são experientes em tecnologia ou não estão acostumados com o ecossistema da SurveyMonkey

Preços do SurveyMonkey Enterprises

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do SurveyMonkey Enterprises

G2: 4,4/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

8. Survicate (melhor para pesquisas multicanal)

via Sobreviver Alguma vez você já quis criar e implementar pesquisas em produtos, e-mails e aplicativos de uma só vez? A Survicate faz algo semelhante com sua automação multicanal, que atende a todos os estágios da jornada do usuário.

Desde a medição da experiência do produto por meio de pesquisas acionadas por eventos até a realização de pesquisas em sites por meio da configuração de propriedades de visitas, o Survicate é ideal para empresas que lançam campanhas de coleta de feedback em larga escala em todos os pontos de contato.

Melhores recursos do Survicate

Adicione código de rastreamento em aplicativos, sites e links para implementar e monitorar várias pesquisas

Use lógica avançada para apresentar perguntas relevantes aos entrevistados com base em respostas anteriores

Traga usuários de mídia social para campanhas de pesquisa por meio de compartilhamento direto de links e códigos QR

Limitações do Survicate

Apesar de promover a coleta de pesquisas multicanal, o painel não agrega resultados de pesquisas entre canais, o que limita os insights

Preços do Survicate

Grátis para sempre: 25 respostas/mês

25 respostas/mês Empresarial: A partir de US$ 99/mês

A partir de US$ 99/mês Escala: A partir de $299/mês

Survicate ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 150 avaliações)

4,6/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

9. Qualaroo (melhor para estimular os usuários a dar feedback)

via Qualaroo O Qualaroo resolve um grande problema na coleta de feedback: perguntas contextualizadas. Ele usa um recurso proprietário 'Nudge' para analisar o conteúdo da tela e a intenção do usuário. Isso permite que o Qualaroo ofereça perguntas relevantes e exclusivas que melhoram a experiência do usuário e a taxa de resposta.

Para fazer o melhor uso do Qualaroo, você precisa incorporar o código de configuração no Google Tag Manager, editar as perguntas e coletar insights por meio de nudges.

Melhores recursos do Qualaroo

Incorporar parâmetros avançados de segmentação, como subdomínios, correspondência de regex, identidades, local de rolagem e intenção de saída em formulários

Execute o Qualaroo Nudge em protótipos Figma, Invision e Adobe XD para refinar o desenvolvimento de produtos

Obtenha análise de sentimentos e insights por meio do IBM Watson

Limitações do Qualaroo

Os modelos são organizados com base em metas e não por departamentos, o que torna difícil para as equipes encontrarem o modelo certo

Preços do Qualaroo

Gratuito: Até 50 respostas

Até 50 respostas Empresarial: US$ 39,99/100 respostas por mês

Avaliações e resenhas do Qualaroo

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (20+ avaliações)

10. Suzy Insights (Melhor para metodologias avançadas de pesquisa)

via Insights da Suzy O Suzy Insights é uma ferramenta de pesquisa com tecnologia de IA que permite que você crie facilmente questionários de satisfação dos funcionários e infundir elementos da marca nos formulários. Ele transforma as respostas em informações de IA para que você possa implementar os dados imediatamente.

No entanto, como um software de pesquisa empresarial, o Suzy Insights se destaca por diferentes tipos de suporte a pesquisas. De testes monádicos a análises TURF e mapeamento de calor, se você quiser experimentar várias metodologias, o Suzy Insights é a sua ferramenta.

Melhores recursos do Suzy Insights

Transforme pesquisas normais em um poderoso pipeline de coleta de dados com redirecionamento, lógica de pesquisa e pontos de perfil

Automatize as exportações do PowerPoint e do Excel para economizar tempo e continuar trabalhando com sua pilha existente

Execute pesquisas para casos de uso predefinidos, como teste de conceito, análise da concorrência e perfil do consumidor

Limitações do Suzy Insights

Ao contrário da sumarização de resultados, é necessário inserir manualmente os dados da tabela de referência cruzada no PowerPoint

Curva de aprendizado acentuada para pessoas que estão começando a fazer pesquisas com consumidores

Preços do Suzy Insights

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Suzy Insights

G2: 4,7/5 (mais de 125 avaliações)

4,7/5 (mais de 125 avaliações) Capterra: Não há avaliações disponíveis

11. Sogolytics (melhor para gerenciamento unificado de pesquisas e feedback)

via Sogolíticos A Sogolytics oferece um conjunto de ferramentas de gerenciamento de pesquisas e experiências que funcionam em conjunto para oferecer uma solução abrangente de coleta de dados. O SogoSurvey e o SogoCore são dois produtos principais que usei juntos para obter os melhores resultados de pesquisa.

O SogoSurvey ajuda você a criar e compartilhar pesquisas on-line simples, enquanto o SogoCore atualiza o fluxo de trabalho com distribuição multicanal, relatórios com IA e gerenciamento de dados.

Melhores recursos do Sogolytics

Gere relatórios de pesquisa abrangentes e separados para cada equipe e grupo demográfico

Exportação de dados de volta para a Sogolytics para análise adicional e obtenção de insights acionáveis

Automatize a duração da pesquisa, os convites e os lembretes para manter-se no topo das metas da pesquisa

Limitações da Sogolytics

Pode demorar um pouco para se acostumar com todas as ferramentas e recursos do Sogo

Preços do Sogolytics

SogoCore: Preços personalizados

Preços personalizados SogoCX: Preços personalizados

Preços personalizados SogoEX: Preços personalizados

Sogolytics avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

12. SurveyLegend (melhor para pesquisas visualmente atraentes)

via SurveyLegend Enquanto vários outros softwares de pesquisa empresarial são sobrecarregados por fluxos de trabalho complexos, o SurveyLegend adota uma abordagem diferente.

Ele democratiza a criação de pesquisas, simplificando as etapas e usando estímulos visuais que o ajudam a criar formulários maravilhosos. Você obtém todos os recursos essenciais, como marca, compartilhamento de links, incorporação e análises de primeira linha.

Melhores recursos do SurveyLegend

Crie e monitore pesquisas em todos os dispositivos com suporte suave a várias plataformas

Adicione fluxo lógico e ramificações para dividir as pesquisas em diferentes caminhos para facilitar a segmentação

Crie pesquisas da direita para a esquerda com suporte nativo para linguagem, design e análise RTL

Limitações do SurveyLegend

A versão gratuita não tem uma opção de exportação de dados

Preços do SurveyLegend

Inicial: Gratuito

Gratuito Pro: $19/mês

$19/mês Negócios: $39/mês

$39/mês Legendary: Preços personalizados

Avaliações e críticas do SurveyLegend

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

4,4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Simplifique o processamento de dados de pesquisa empresarial com o ClickUp

