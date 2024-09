Uma carreira em vendas é geralmente vista como de ritmo acelerado e de alta potência. Ela envolve a manutenção de um pipeline robusto de clientes potenciais, o salto frequente de ligações para reuniões e a apresentação de argumentos de vendas que chamam a atenção. Mas é mais do que apenas a agitação.

Em última análise, como representante de vendas, você se esforça para criar conexões genuínas com os clientes e atender às suas necessidades. Cuide disso, e as metas de vendas e os incentivos cuidarão de si mesmos.

Seguir uma carreira em vendas de software coloca você na linha de frente para ajudar as empresas a usar software para resolver problemas. Você não está apenas vendendo um produto; como parte da equipe de vendas, você está oferecendo soluções tecnológicas que podem mudar fundamentalmente a forma como uma empresa opera.

Então, como entrar em vendas de software? Quais habilidades de vendas você precisa desenvolver? O que faz um típico dia na vida de um gerente de vendas como é no mundo do software? É possível entrar no setor de vendas de software sem nenhuma experiência?

Esta publicação do blog responderá a todas as suas perguntas sobre como entrar no setor de vendas de software. Vamos começar.

O que é venda de software?

A venda de software refere-se ao processo de venda de produtos ou serviços de software para empresas ou indivíduos.

As vendas de software podem incluir software no local, soluções baseadas em nuvem (SaaS) e vários outros aplicativos de vendas muitas vezes personalizados para atender a necessidades específicas, como Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) e software de produtividade pessoal.

A carreira de vendas de software é perfeita para quem gosta de combinar sua paixão por tecnologia com habilidades pessoais.

Como profissional de vendas de software, você precisa entender os requisitos do cliente, demonstrar o valor do produto e garantir a satisfação e a retenção do comprador oferecendo suporte.

Qual é a função de um representante de vendas de software?

Se você fosse ingressar nessa profissão, sua função normalmente incluiria as seguintes tarefas e responsabilidades:

Ligações frias, prospecção e divulgação para identificar e envolver clientes potenciais como representante de desenvolvimento de vendas

para identificar e envolver clientes potenciais como representante de desenvolvimento de vendas Compreender os desafios comuns do setor e oferecer propostas de valor personalizadas por meio de demonstrações e apresentações de produtos como engenheiro de vendas

por meio de demonstrações e apresentações de produtos como engenheiro de vendas Negociar contratos e fechar negócios gerenciando preços, termos e condições com clientes em potencial como parte das equipes de vendas da organização

gerenciando preços, termos e condições com clientes em potencial como parte das equipes de vendas da organização Operar um pipeline de projetos, lidar com o planejamento e a previsão de contas para maximizar a receita na região geográfica designada como executivo de contas no setor de software

para maximizar a receita na região geográfica designada como executivo de contas no setor de software Descobrir e estabelecer parcerias estratégicas com os principais influenciadores de terceiros para expandir a visibilidade do produto e o alcance do mercado usando diferentes ferramentas de vendas

para expandir a visibilidade do produto e o alcance do mercado usando diferentes ferramentas de vendas Fornecer suporte técnico aos clientes depois que eles comprarem o produto como parte da experiência de vendas

depois que eles comprarem o produto como parte da experiência de vendas Manter conhecimento e conscientização sobre soluções de software, técnicas de vendas, experiência em vendas de software, estratégia de vendas e geração de leads, além de manter-se atualizado sobre as mudanças no setor de tecnologia

Quanto ganha um representante de vendas de software?

Pesquisas mostram que o salário base médio de um representante de vendas de software nos EUA é de US$ 100.993, e a remuneração adicional média em dinheiro é de US$ 63.310.

Além disso, o Bureau of Labor Statistics projeta um crescimento de 22% no setor de desenvolvimento de software até 2030. Para aqueles que estão se perguntando por que e como entrar no setor de vendas de software, a remuneração prova que há oportunidades significativas de renda para representantes de vendas e gerentes de vendas de software.

Como entrar em vendas de software sem experiência: Caminhos típicos e aprimoramento para uma mudança de carreira

Se você é um estudante que está explorando programas de pós-graduação ou alguém que deseja fazer a transição para vendas de software a partir de uma carreira diferente, veja como você pode se preparar para uma profissão no setor de vendas de software.

1. Faça cursos introdutórios sobre o processo de vendas

Um diploma em administração, marketing ou em um campo relacionado pode fornecer conhecimento básico, mas não é o único caminho. Para aqueles que vêm de uma formação não comercial, complemente sua formação com uma área de foco adicional para ampliar seu conjunto de habilidades.

Por exemplo, se quiser um programa de treinamento de vendas mais tradicional, faça um curso de vendas em uma universidade ou faculdade comunitária local. Atualmente, muitos institutos educacionais oferecem aulas de negócios em desenvolvimento de vendas, dando-lhe a chance de aprender com profissionais experientes.

Como alternativa, faça um curso on-line relevante para desenvolver suas habilidades técnicas ou opte por um estágio com um gerente de contas que venda ferramentas de software ou em um domínio de vendas relacionado.

2. Desenvolva as habilidades necessárias para entrar em vendas de software

Os estudantes e as pessoas que desejam mudar de carreira devem se concentrar na combinação de habilidades técnicas e interpessoais.

Por exemplo, aprenda a usar uma solução de CRM, pois ela é essencial para rastrear leads e kPIs de vendas definir lembretes de acompanhamento e analisar dados de vendas.

Ferramentas populares como Salesforce, HubSpot, ClickUp ou Zoho CRM oferecem recursos e certificações gratuitos que podem ajudá-lo a aprimorar essa difícil habilidade.

**Como uma função de vendas exige comunicação eficaz, aprimore sua capacidade de articular os pontos fortes do produto e responder a perguntas com tato. Fazer cursos de oratória, negociação e comunicação persuasiva pode aprimorar essa habilidade soft

Além disso, concentre-se na escuta ativa. Você deve ser capaz de entender as necessidades do cliente e adaptar seu argumento de venda para atendê-las. "Ouça primeiro, fale depois" deve ser seu mantra como representante de vendas de software.

3. Fortaleça seu conhecimento técnico

Embora você não precise ser um programador, ter um conhecimento básico de desenvolvimento de software, computação em nuvem, análise de dados etc. pode ser altamente vantajoso. Você pode desenvolver esse conhecimento fazendo cursos de curta duração em plataformas de e-learning como Coursera, Udemy ou LinkedIn Learning.

Outra maneira eficaz de obter conhecimento técnico é aprender sobre os produtos de software específicos que você tem interesse em vender. Você pode fazer isso estudando demonstrações de produtos, lendo whitepapers, participando de webinars e ouvindo podcasts de vendas .

4. Obter experiência em vendas no local de trabalho

Se você não tiver nenhuma experiência formal, assuma funções de vendas freelance ou por contrato para construir seu portfólio.

Por exemplo, você poderia entrar em uma startup de tecnologia e fornecer suporte de vendas virtual por seis meses, enquanto obtém seu diploma. Explore oportunidades relevantes em sites como Toptal, Upwork, CloudPeeps e Monster Jobs.

Lembre-se de que mesmo os projetos de curto prazo podem ajudá-lo a desenvolver um histórico sólido e deixá-lo à vontade para usar o ferramentas de vendas para gerenciamento de projetos, gerenciamento de relacionamento com o cliente, geração de leads e alcance, etc.

Ou procure estágios que ofereçam exposição a processos de vendas, interações com clientes e conhecimento de produtos, mesmo que não estejam diretamente em uma função de vendas. Isso o ajudará a desenvolver habilidades práticas e a fazer contatos como representante de vendas de software.

Os estágios também podem levar a ofertas de emprego em tempo integral, proporcionando um caminho direto para a área.

5. Busque certificações

Se estiver visando a um tipo específico de software, opte por certificações técnicas.

Por exemplo, a certificação AWS Certified Cloud Practitioner é benéfica para aprender sobre software baseado em nuvem, enquanto o Google Analytics é ideal para ferramentas de análise.

**Dedique tempo ao aprendizado de metodologias de vendas eficazes, como SPIN Selling, o modelo Challenger Sales ou Consultative Selling, que fornecem uma estrutura respaldada por pesquisas para trabalhar e fechar negócios complexos com processos de vendas estendidos.

Como se candidatar a um emprego em vendas de software: Dicas para encontrar trabalho no setor de vendas de software

1. Prepare seu material de candidatura

Comece criando ou atualizando seu currículo.

Enfatize a experiência relevante, como suas realizações em vendas e sua familiaridade com produtos de software. Destaque sua capacidade de atingir metas de vendas, gerenciar relacionamentos com clientes e fechar negócios usando ferramentas de produtividade de vendas .

Se você fez estágios ou trabalhou como freelancer em vendas de software, inclua isso. Isso é especialmente importante se essa for a única experiência que você tem no momento.

Em seguida, escreva uma carta de apresentação convincente. Explique por que você é uma ótima opção e como suas habilidades beneficiarão uma empresa de software. Adapte essa carta de apresentação para cada empresa à qual você se candidatar.

dica profissional: Certifique-se sempre de que seu perfil no LinkedIn esteja atualizado e otimizado para funções de vendas de software. Inclua uma foto profissional, um título relevante e impactante e um resumo detalhado do que você tem a oferecer.

2. Pesquisar oportunidades de emprego

Há vários sites em que você pode encontrar anúncios de emprego em vendas de tecnologia, incluindo:

SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Use o recurso de busca de vagas de cada plataforma para filtrar as vagas por título, local, nível de experiência e muito mais. Você pode configurar alertas de emprego para receber notificações sobre novas oportunidades.

Muitas empresas também publicam vagas de emprego diretamente em seus sites antes de listá-las nos quadros de empregos. Você pode identificar as organizações nas quais tem interesse em trabalhar e visitar regularmente a página de carreiras delas.

3. Aproveite sua rede

A rede de contatos é uma ferramenta poderosa para o avanço de sua carreira em vendas de software.

Participe de conferências e seminários do setor. Envolva-se com os principais participantes, aprenda sobre as últimas tendências e crie conexões significativas. Você também pode participar de painéis, fazer perguntas e ser voluntário nesses eventos para aumentar sua visibilidade.

Você pode pesquisar e participar de grupos e comunidades do LinkedIn dedicados à tecnologia e ao SaaS, com curadoria especial para profissionais de vendas de software. Participe ativamente das discussões, compartilhe conteúdo valioso e interaja com os membros do grupo.

Por fim, aproveite sua rede de ex-alunos caso tenha frequentado uma faculdade, uma escola de comércio ou um programa de treinamento específico. Muitos ex-alunos estão dispostos a ajudar outros graduados, especialmente se tiverem um histórico educacional em comum. Entre em contato com eles, peça conselhos e pergunte se eles sabem de alguma vaga de emprego.

As indicações podem ser muito mais eficazes do que enviar uma solicitação de emprego ou uma mensagem fria no LinkedIn.

4. Prepare-se para entrevistas de emprego

Lembre-se de que não existe um vendedor nato. Os grandes representantes de vendas levam a preparação a sério e aprimoram suas habilidades com o tempo, com a prática e a experiência.

Essa noção é válida até mesmo para encontrar um emprego.

Depois de enviar sua candidatura, prepare-se para as entrevistas.

Familiarize-se com as perguntas mais comuns, como "Como você lida com objeções?" ou "Descreva uma ocasião em que você transformou um cliente potencial em cliente" Você deve ser capaz de discutir sua abordagem de vendas, como gerencia seus leads e o quanto é experiente com ferramentas de automação de vendas .

Além disso, as empresas esperam que os candidatos tenham um sólido conhecimento dos produtos que vendem. Portanto, faça sua pesquisa sobre o software - entenda seus recursos, benefícios e como ele se compara aos concorrentes.

Demonstrar conhecimento do produto durante a entrevista mostra que você leva a sério a função e está pronto para começar com o pé direito.

5. Seja persistente e acompanhe os aplicativos

Após a entrevista, envie um e-mail de agradecimento ao(s) entrevistador(es). No e-mail, expresse sua gratidão pela oportunidade e reitere brevemente seu entusiasmo pela função e por que você é uma boa opção. Esse simples gesto pode deixar uma impressão positiva na equipe de contratação.

Se você não tiver recebido resposta após um período razoável, entre em contato educadamente. Reafirme seu interesse na vaga e pergunte sobre o status da sua candidatura. Esse acompanhamento pode mantê-lo em mente enquanto o processo de contratação continua.

Como se preparar para sua função no setor de vendas de software com o ClickUp

Embora você possa gerenciar suas metas de aprendizado com papel e caneta, uma planilha ou um Google Doc, isso pode não ser suficiente a longo prazo. O que você precisa é de uma plataforma que não apenas acompanhe seu progresso, mas também o ajude a fazer um plano para continuar aprendendo e preencher as lacunas de habilidades.

É aí que entra a ClickUp para vendas entra em cena. Sua interface intuitiva e seu rico conjunto de recursos atendem às necessidades exclusivas de todos os aspirantes a profissionais de vendas. Com seus mais de 1.000 modelos, ele o ajuda a organizar tarefas, definir objetivos claros e automatizar lembretes, simplificando o fluxo de trabalho de vendas.

Por exemplo, você pode usar o Modelo de lista do ClickUp para organizar e categorizar informações.

Modelo de lista do ClickUp

Modelo de lista do ClickUp

Faça mais em menos tempo com o modelo de lista do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Dividir tarefas complexas em partes menores - por exemplo, preparar um currículo, candidatar-se a um emprego/estágio, aprender a usar diferentes softwares de vendas

Priorizar itens por ordem de importância e urgência

Adicionar status personalizados, como Concluído, Em andamento e A fazer, a cada tarefa

Modelo ClickUp Kanban

Outra ferramenta útil é o Modelo Kanban do ClickUp . Ele ajuda a aumentar a visibilidade de cada tarefa em sua jornada de vendas.

Modelo de Kanban do ClickUp

Ele também permite que você:

Configurar notificações para se manter atualizado sobre sua jornada de aprendizagem

Categorizar e adicionar atributos ao seu arquivoMetas do ClickUp para contexto

Marque, atribua subtarefas aninhadas e crie dependências de tarefas para gerenciar seu fluxo de trabalho com eficiência

ClickUp Dashboards

Além desses modelos, o Painéis do ClickUp o recurso ClickUp Dashboards oferece uma visão geral de suas metas e marcos de aprendizado. Ele garante que você permaneça no curso sem distrações desnecessárias.

O molho secreto para seu sucesso - ClickUp Dashboards

Você pode personalizar as exibições da interface de acordo com sua preferência, seja uma lista, um quadro Kanban ou uma tabela para maior clareza visual.

Por exemplo, usando Visualização do calendário do ClickUp no ClickUp Calendar View, você pode arrastar e soltar tarefas para facilitar o agendamento e integrar tarefas ao seu Google Calendar.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendário para manter todos na mesma página

ClickUp Brain

Além disso, aprenda como usar a IA em vendas treinamento.

Suponha que você queira informações específicas sobre sua posição em relação a uma determinada tarefa ou meta. Nesse caso, você pode usar Cérebro ClickUp para pesquisar e recuperar instantaneamente informações de qualquer Dashboard em seu Workspace.

Estimule a criatividade, crie modelos ou gere textos na velocidade da luz com o melhor parceiro de brainstorming do mundo

Isso pode economizar muito tempo e esforço, especialmente se você deseja gerenciar toda a sua agenda em uma única plataforma de software como o ClickUp.

Além disso, o ClickUp Brain, um assistente de redação com IA, ajuda você a redigir e-mails de divulgação personalizados em segundos. Esse recurso é especialmente útil para cargos de vendas iniciantes, nos quais você precisa que seus e-mails sejam nítidos e gramaticalmente corretos.

Use as ferramentas de IA do ClickUp Brain para escrever, editar, resumir, revisar e traduzir qualquer tipo de texto no ClickUp Docs

Você também pode contar com o ClickUp Brain para redigir seus currículos profissionalmente e garantir que nada de importante passe despercebido.

Outro recurso útil para profissionais de vendas que desejam aprimorar suas habilidades é o Modelo de metas inteligentes do ClickUp .

Modelo de metas inteligentes do ClickUp

Modelo de metas inteligentes do ClickUp

Este modelo permite que você defina metas SMART. SMART significa Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Alcançável), Relevant (Relevante) e Time-bound (Limite de tempo).

Por exemplo, uma meta SMART para um profissional de vendas poderia ser: Concluir um curso de certificação do Salesforce em três meses, dividindo-o em marcos semanais monitorados pelo ClickUp.

No entanto, o uso do ClickUp não se limita apenas ao desenvolvimento constante da experiência necessária para uma carreira em vendas de software; ele também é um dos principais ferramentas de capacitação de vendas no mercado.

Quando começar um novo emprego em vendas de software, um ativo valioso que você pode trazer para sua equipe é a capacidade de aproveitar a tecnologia de forma eficaz.

Imagine o quanto você poderia ser mais eficiente se não precisasse reinventar a roda a cada e-mail, proposta ou acompanhamento. Como um novo gerente de vendas de software, o uso de modelos garante que suas mensagens, o acompanhamento de leads e o cronograma de vendas sejam organizados, profissionais e alinhados com a estratégia da sua equipe.

Modelo de plano de vendas do ClickUp

O Modelo de plano de vendas do ClickUp permite definir e acompanhar metas significativas, organizar informações sobre sua base de clientes em um só lugar e acessá-las facilmente quando necessário.

Modelo de plano de vendas do ClickUp

Use este modelo para:

Estabelecer uma estrutura clara para definir e acompanhar as metas de vendas

Analisar os dados e o desempenho das vendas para obter insights práticos

Criar estratégias para lançar novos produtos e melhorar a experiência do cliente

Definir cronogramas para as tarefas, monitorar o progresso e manter as partes interessadas informadas

Estes modelos de planos de vendas permitem que você gerencie com confiança um volume maior de trabalho, pois eliminam a necessidade de fazer um brainstorming manual do conteúdo da proposta de vendas.

Comece bem sua jornada de vendas de software

O objetivo das vendas é fornecer um valor imensurável aos seus clientes; as vendas de software não são exceção.

A resposta à sua pergunta - como entrar em vendas de software - está nas práticas recomendadas a seguir:

Continue aprendendo e aprimorando suas habilidades em diferentes tipos de produtos de software que você pode estar vendendo, como SaaS, soluções empresariais, IA e aplicativos móveis

Familiarize-se com as tendências do setor, empresas de software importantes em seu nicho e requisitos gerais dos clientes

Com as estratégias e dicas de vendas que compartilhamos neste blog, você certamente dará um salto nas vendas de software. E, é claro, para que uma ferramenta dinâmica de gerenciamento de projetos e vendas seja sua aliada em sua jornada de aprendizado e em sua carreira de vendas de software, você sempre pode contar com o ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente e atinja suas metas de vendas de software com facilidade. Tudo de bom!