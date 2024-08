Podcasts de vendas: Libere seu potencial de vendas com insights de especialistas

Os podcasts de vendas são uma vasta fonte de conhecimento que oferece percepções reais de profissionais de vendas, líderes de marketing e empreendedores.

Seja você um líder de vendas B2B, um treinador de vendas, um representante de vendas iniciante, um entusiasta em busca de desenvolvimento pessoal ou um líder de negócios com o objetivo de criar uma cultura de vendas favorável, esses recursos são uma mina de ouro de informações de vendas de alta qualidade.

Este blog lista os principais podcasts de vendas para ouvir em 2024. Marque este blog nos seus favoritos para poder compartilhá-lo com sua equipe e melhorar a eficácia das vendas da sua organização.

Importância de ouvir podcasts de vendas

Para subir mais alto em sua carreira de vendas, você deve aprender como os melhores líderes alcançam o sucesso. Aqui estão três fatores a serem considerados ao refletir sobre a importância de um podcast sobre engajamento em vendas.

Aprendizado contínuo

O tempo é essencial para os gerentes de vendas, mas a atualização para o desenvolvimento profissional exige tempo. Os podcasts oferecem aos profissionais de vendas a alternativa perfeita para o formato tradicional de aprendizado em sala de aula.

A melhor parte é que você pode ouvir um podcast de vendas no trabalho, entre os intervalos para o café, ou em casa, enquanto faz as tarefas domésticas. Você sabia que 43% dos ouvintes de podcast ouvem seus podcasts preferidos durante o trânsito? No entanto, se você quer mesmo aprender, dedique um tempo para ouvir podcasts sobre vendas, pois estará mais atento aos conselhos práticos em vez de fazer várias tarefas ao mesmo tempo.

Motivação e inspiração

Os principais especialistas em vendas compartilham de bom grado suas estratégias, histórias de sucesso e conselhos práticos sobre desafios em tempo real no mundo dos negócios e das vendas. Eles dão uma olhada em como fecharam negócios complexos que se tornaram o ponto de virada de suas carreiras de vendas e em insights dos pioneiros da comunidade de sucesso em vendas.

Se você está procurando uma nova fonte de inspiração, os podcasts podem motivá-lo a desenvolver uma mentalidade de crescimento ou a se tornar um especialista em vendas.

Oportunidades de networking

Os podcasts são ótimos iniciadores de conversas e excelentes ferramentas de networking ao se conectar com profissionais de vendas experientes.

O apresentador oficial do podcast do SaaStr, Jason Lemkin, até permite que os ouvintes se juntem à comunidade de sucesso de vendas on-line de SaaS, que conta com líderes veteranos de vendas de tecnologia como seus membros.

Esses fóruns oferecem aos ouvintes a oportunidade de participar de feedbacks e discussões. Aproveite as oportunidades de networking para se conectar com outros profissionais de vendas e compartilhar estratégias para aprimorar seu ofício.

Podcasts de vendas imperdíveis e bem avaliados

Aqui está nossa lista dos 13 melhores podcasts de vendas para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de vendas, aprender novas estratégias de vendas e se inspirar em histórias de sucesso em vendas.

1. Podcast de capacitação de vendas com Andy Paul

via Podcast de capacitação de vendas Andy Paul é um experiente especialista em vendas com mais de três décadas de experiência em liderança de vendas. Seu canal no YouTube tem mais de 700 vídeos.

Acesse o Apple Podcasts para ouvir os episódios mais recentes do podcast de capacitação de vendas de Paul. Cada episódio apresenta entrevistas com especialistas em vendas e líderes empresariais e aborda vários tópicos, como estratégias de capacitação de vendas, tecnologia de vendas, liderança de vendas e histórias de sucesso.

Não podemos recomendar esse podcast o suficiente para os profissionais de vendas. Os insights aprofundados sobre vendas B2B que esse podcast sobre liderança em vendas oferece acelerarão sua jornada de aprendizado.

Episódios imperdíveis:

2. Prospecção prática

via Podcast de prospecção prática Jed Mahrle, ex-executivo de vendas outbound da PandaDoc, apresenta o podcast Practical Prospecting. Ele formou a equipe de vendas outbound da PandaDoc e ajudou a empresa a atingir uma avaliação de um bilhão de dólares. Depois de deixar a PandaDoc, Mahrle trabalhou com a Mailshake, agendando mais de 100 reuniões outbound qualificadas mensalmente.

Se você quiser aprimorar sua estratégia de prospecção de vendas outbound e aprender o que fazer e o que não fazer diretamente da boca do cavalo, este podcast é para você. Além da experiência prática de Jed na formação de equipes do zero e na geração de leads a partir de e-mails frios, o podcast também apresenta ilustres palestrantes convidados.

Além de abordar detalhes técnicos, Mahrle, como apresentador de vendas, aborda tópicos interessantes. Em um dos episódios, ele convidou Kris Rudeegraap, fundador da Rendoso, para conversar sobre como os executivos de vendas devem enviar presentes para seus clientes em potencial.

Episódios imperdíveis:

3. Seu podcast de MBA em vendas

via Seu podcast de MBA em vendas Jeff Hoffman e Cece Aparo apresentam o podcast Your Sales MBA - um destino único para iniciantes aprenderem sobre vendas. Hoffman é um premiado criador de programas de treinamento de vendas com mais de 25 anos de experiência trabalhando com empresas como Google e Akamai Technologies. Aparo é uma veterana em vendas e marketing e trabalhou com organizações globais, ajudando-as a melhorar sua receita e seu pipeline.

Juntos, eles atuam como treinadores de vendas virtuais, motivando e aumentando sua confiança como um profissional de vendas em ascensão. O podcast Sales MBA se concentra no "como" em vez do "por que", oferecendo conselhos impactantes e insights práticos para ajudá-lo a enfrentar desafios e fechar mais negócios.

Episódios imperdíveis:

4. O Podcast GTM

via GTM agora Apresentado por Scott Barker, o Podcast GTM traz para você as mais recentes percepções de líderes de mercado e estrategistas de todo o mundo.

Ele lhe dá acesso às últimas tendências (como vendas sociais e o uso da psicologia de vendas para impulsionar suas vendas) e insights de líderes de pensamento e profissionais do setor. Os tópicos incluem capacitação de vendas, desenvolvimento, vendas baseadas em contas e alinhamento de vendas e marketing B2B.

Esse podcast é excelente para profissionais de todos os níveis, pois oferece técnicas de vendas que você pode implementar imediatamente. Ele foi criado para levar sua carreira ao próximo nível, seja você um representante, um veterano em vendas ou qualquer outro profissional.

Podcasts imperdíveis:

5. Show de crescimento B2B

via Mostra de crescimento B2B Benji Block apresenta o B2B Growth Show com James Carbary. James é o fundador da Sweet Fish, uma agência de podcast para marcas B2B, e autor do livro Content-Based Networking.

O B2B Growth Show publica vídeos semanais de 20 a 30 minutos sobre vários tópicos além de vendas. Por exemplo, recentemente eles abordaram o marketing de influência para marcas B2B e como ele ganhou força. Os líderes de B2B têm a confiança de seu público, portanto, suas recomendações de produtos são muito mais convincentes do que a publicidade de marca.

Episódios imperdíveis:

6. Faça acontecer às segundas-feiras

via Spotify John Barrows, apresentador do podcast Make It Happen Mondays, já fez de tudo, de vendas a aquisições de empresas. Ele é o fundador da JBarrows Consulting, e seus clientes incluem Salesforce, LinkedIn e Okta.

Toda semana, John lança um novo podcast discutindo as diferentes áreas de vendas e prospecção. Sua lista de convidados inclui representantes de vendas, executivos de contas e CEOs que compartilham dicas de vendas práticas sobre como desenvolver uma carreira em vendas e táticas práticas para obter melhores resultados de prospecção.

Episódios imperdíveis:

7. O show de James Altucher

via O programa de James Altucher James Altucher é um investidor anjo e um empreendedor em série. Ele fundou 20 empresas e compartilha seus aprendizados e experiências sobre negócios, vida e finanças em seu podcast. Recomendamos fortemente seu livro best-seller do Wall Street Journal, "Choose Yourself", a todos os profissionais de vendas.

Altucher iniciou seu podcast em 2014 e já apresentou palestrantes convidados que vão desde atores e rappers até astronautas e bilionários - Altucher se refere a seus convidados como ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson e Tyra Banks estão entre os ricos e famosos que já participaram do programa. Se você quiser ser a melhor versão de si mesmo e buscar maneiras de criar liberdade financeira, este é o lugar para buscar inspiração.

Episódios imperdíveis:

- [Como criar um fim de semana de um milhão de dólares: Superando o medo e validando ideias de negócios | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Mastery of Mind and Body (Domínio da mente e do corpo): Pathways to Personal Excellence (Caminhos para a excelência pessoal) | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Conversas com mulheres em vendas

via Mulheres profissionais de vendas Lori Richardson apresenta o podcast Conversations with Women in Sales e dirige a empresa de estratégia de vendas Score More Sales, que ajuda empresas de SaaS, serviços financeiros e outros setores a aumentar sua receita de vendas. Richardson também é autora de She Sells (Ela vende), um guia para que os líderes empresariais contratem e promovam mais profissionais de vendas do sexo feminino.

Conversations with Women in Sales apresenta as jornadas de sucesso de mulheres empreendedoras. Cada episódio apresenta uma mulher bem-sucedida que compartilha seus aprendizados e práticas recomendadas para ajudar os profissionais de vendas a desenvolverem suas carreiras. A maioria dos episódios tem menos de 30 minutos de duração e aborda vendas empresariais, liderança em vendas e criação de conteúdo.

O podcast também aborda outros tópicos, como liderança, gerenciamento de carreira, como lidar com a síndrome do impostor, como desenvolver confiança, parcerias estratégicas, mídia social e criação de conteúdo.

Episódios imperdíveis:

9. Molho de vendas

via Molho de vendas Jeb Blount, apresentador do podcast Sales Gravy, é um escritor, líder de vendas, palestrante e especialista em aceleração de vendas que já treinou milhares de profissionais de vendas e prestou consultoria a empresas líderes em todo o mundo.

Neste podcast, Blount divide tópicos complexos de vendas em formatos simples e fáceis de entender. Cada podcast varia de 10 minutos a uma hora e se concentra em diferentes aspectos do gerenciamento de vendas, por exemplo, como criar melhores relacionamentos com os clientes, negociar e se tornar um melhor vendedor.

O podcast também apresenta palestrantes convidados, como Ryan Taft, autor do livro de vendas Story Getter. Juntos, eles exploram como a compra é uma experiência emocional e como os profissionais de vendas usam a curiosidade e a empatia para vender mais a seus clientes.

Episódios imperdíveis:

10. O evangelista de vendas

via O evangelista de vendas O instrutor de vendas Donald Kelly é o fundador, CEO e apresentador do podcast The Sales Evangelist. Kelly acredita que os profissionais de vendas deveriam ganhar facilmente seis dígitos e iniciou seu podcast 'Evangelize' para compartilhar o que funcionou bem em sua carreira de vendas.

O podcast é uma excelente fonte de treinamento em vendas. Kelly convida especialistas em vendas, empreendedores e líderes de vendas para compartilhar suas histórias de sucesso em vendas e motivar os vendedores a superar os desafios e alcançar o status de renda máxima.

Em um dos episódios, o líder de vendas Matt Doyon fala sobre seu conceito revolucionário da metodologia de treinamento 3X3. Matt compartilha suas percepções para mostrar como sua estrutura de coaching tem o potencial de revolucionar o treinamento de vendas e melhorar o desempenho.

O podcast também apresenta outros tópicos, como a criação de um pipeline de vendas, a transformação de negócios perdidos em oportunidades e como obter uma resposta do ICP no LinkedIn.

Episódios imperdíveis:

- [O método de treinamento de vendas 3×3 | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Como transformar negócios perdidos em oportunidades | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. O fator de fracasso

via Megan Bruneau Megan Bruneau apresenta o podcast Failure Factor. Ela é terapeuta, palestrante e coach executiva.

O podcast Failure Factor aborda histórias de perseverança na carreira. Embora os episódios de uma hora de duração sejam lançados com pouca frequência, eles apresentam profissionais de diferentes esferas da vida que transformaram suas vidas com sucesso ao sobreviver aos pontos baixos de suas carreiras.

O trabalho de vendas é desafiador, e motivar-se diariamente dá trabalho. Podcasts como o Failure Factor o ajudarão a superar quando você sentir que está em uma queda ou que atingiu um ponto baixo em sua carreira.

Episódios imperdíveis:

12. Podcast sobre vendas avançadas

via Podcast de vendas avançadas Os instrutores de vendas Bill Caskey e Bryan Neale apresentam em conjunto o podcast The Advanced Selling. Não deixe que a palavra "avançado" o leve a pensar que este é um podcast chato. Os 20 anos de experiência em vendas de Caskey e Neale e as percepções bem-humoradas sobre a construção de uma carreira de sucesso em vendas fazem deste podcast um recurso perfeito para iniciantes em vendas aprenderem conceitos avançados de vendas.

Este é um dos podcasts de vendas mais antigos, com mais de 700 episódios em 15 anos. O podcast se concentra na criação de relacionamentos de longo prazo com os clientes e no desenvolvimento de uma mentalidade para ganhar negócios. Prospecção, comunicação de vendas, resistência do comprador, chamada fria, treinamento de negócios e previsão de vendas são outros tópicos frequentemente discutidos no programa.

Episódios imperdíveis:

13. Venda Mental: O podcast sobre desempenho em vendas

via Soluções de integridade O Mental Selling é apresentado por Will Milano, CMO da Integrity Solutions, uma empresa conhecida por executar programas de treinamento de vendas virtuais. Esse podcast aborda os vários fatores emocionais e psicológicos de vendas e liderança que ajudam os representantes de vendas a descobrir todo o seu potencial.

Líderes de vendas e especialistas do setor compartilham suas percepções sobre o desenvolvimento da mentalidade e do conjunto de habilidades necessárias para estabelecer relacionamentos bem-sucedidos com os clientes. O podcast apresenta histórias sobre crenças autolimitantes que impedem os líderes de vendas de alcançar um sucesso extraordinário na carreira. As complexidades dos ciclos de compra B2B e a ascensão da venda virtual são alguns outros tópicos discutidos neste podcast.

O sucesso no desempenho de vendas depende de como o profissional de vendas equilibra sua presença mental e emocional. O podcast Mental Selling é o destino ideal para aprender mais sobre o processo de vendas com os melhores do setor.

Episódios imperdíveis:

FAQs comuns

1. Como o fato de ouvir podcasts de vendas pode me ajudar?

Os podcasts de vendas são fáceis de ouvir. Sente-se e ouça especialistas trocando ideias em sua área. Eles acrescentam uma nova dimensão às notícias e tendências do setor, oferecendo pontos de vista interessantes e, muitas vezes, aprofundam-se em assuntos técnicos mais do que o conteúdo textual tradicional.

2. Como posso me tornar um bom vendedor?

O aprendizado contínuo é uma das melhores maneiras de se tornar um bom vendedor. Ouvir podcasts sobre vendas e usar ferramentas modernas como o ClickUp o manterá à frente da concorrência e maximizará o crescimento de sua carreira.

3. Como os podcasts são usados para vendas e marketing?

Os podcasts são usados em vendas e marketing para criar conteúdo de liderança inovadora, envolver novos ouvintes e convertê-los em leads potenciais. Eles também são um excelente meio para criar relacionamentos sólidos com os clientes existentes, promover novos produtos e expandir as conexões do setor.