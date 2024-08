FigmaJam vs. Miro: Qual ferramenta de quadro branco é ideal para sua equipe em 2024?

Conseguir que um grupo faça um brainstorming em um quadro branco físico já pode ser bastante caótico; adicione o trabalho remoto à mistura e isso pode parecer impossível.

É aí que os quadros brancos digitais ajudam. Eles oferecem um espaço virtual para que as equipes colaborem, compartilhem ideias e fiquem na mesma página sem estar na mesma sala.

FigJam e Miro são ferramentas de lousa digital das quais você já deve ter ouvido falar e, se estiver tentando descobrir qual é a mais adequada para a sua equipe, você está no lugar certo.

Este blog se aprofundará nos detalhes do que torna cada ferramenta única, comparará seus recursos e o ajudará a escolher a mais adequada para suas necessidades de colaboração. 👥

O que é FigJam?

Via: FigJam O FigJam é uma ferramenta de quadro branco on-line da Figma, projetada para reunir equipes para brainstorming e colaboração contínuos. Ela funciona como um espaço de trabalho visual onde as ideias fluem livremente, o que a torna valiosa para equipes remotas que precisam trabalhar juntas em tempo real.

Mas o FigJam não é apenas mais uma ferramenta de quadro branco digital; é uma extensão natural do Figma.

Se você já estiver usando o Figma para trabalhos de design, verá que o FigJam se integra perfeitamente a todos os seus projetos, permitindo que você vá e volte sem problemas.

Principais recursos do FigJam

Os recursos do FigJam são projetados para tornar a colaboração fácil e eficaz.

Se estiver fazendo brainstorming, planejando um projeto ou apenas tentando colocar todos na mesma página, esse software de quadro branco ajuda você a fazer tudo isso de forma divertida.

Feature #1: Collaborative whiteboard

No centro do FigJam está sua tela digital. Esse espaço permite que as equipes desenhem, escrevam e usem notas adesivas para expressar ideias visualmente. É ótimo para capturar pensamentos rápidos ou desenvolver diagramas complexos.

Os membros da equipe podem deixar comentários, reagir com emojis ou até mesmo participar de um bate-papo por áudio para manter a conversa fluindo.

Dica profissional: Explore vários recursos de exemplos de diagramas para entender melhor como diferentes estruturas podem ser aplicadas em seus projetos. Isso pode ajudar a refinar suas ideias e determinar a melhor maneira de representar seus conceitos visualmente.

Opções de modelo no FigJam

O FigJam oferece vários modelos que ajudam a simplificar as sessões de brainstorming. As opções incluem mapas mentais e mapas de jornada do usuário que estão prontos para uso.

Além disso, há um conjunto de ferramentas de desenho - como formas, marcadores e conectores - para ajudá-lo a fazer anotações em arquivos e dar vida às suas ideias.

Característica nº 3: Produtividade baseada em IA

Modelos gerados por IA no FigJam

Quando você precisa iniciar uma reunião ou visualizar uma linha do tempo, a IA do FigJam entra em ação para gerar modelos e visuais personalizados com base em suas instruções.

O recurso de IA também ajuda a organizar seus pensamentos. Ele pode classificar instantaneamente suas notas adesivas em temas, ajudando você a se concentrar no que é mais importante.

Recurso nº 4: Widgets e adesivos interativos

Coleção de adesivos do FigJam

A FigJam oferece uma variedade de widgets e adesivos interativos para tornar o processo de brainstorming de ideias mais envolvente e enérgico. Essas ferramentas permitem que os membros da equipe compartilhem visualmente seus pensamentos, deem feedback e participem de discussões, tornando as reuniões mais dinâmicas e eficazes.

Preço do FigJam

Gratuito

Profissional: US$ 5/membro/mês

US$ 5/membro/mês Organização: US$ 5/membro/mês

US$ 5/membro/mês Empresa: Preço personalizado

O que é o Miro?

Via: Miro O Miro é uma poderosa plataforma de colaboração digital que funciona como um quadro branco virtual, ajudando as equipes a fazer brainstorming, planejar e gerenciar projetos. Ele foi projetado para ser flexível e intuitivo, o que o torna adequado para equipes remotas que colaboram em diferentes regiões geográficas.

A ferramenta oferece uma tela digital espaçosa para brainstorming, planejamento e organização de ideias. Quer esteja trabalhando em um design sprint, mapeando um projeto ou realizando um workshop, o Miro ajuda você a realizar o trabalho.

Principais recursos do Miro

Vamos nos aprofundar no que torna a plataforma Miro a favorita entre as equipes.

Recurso nº 1: Tela infinita

Tela de quadro branco infinita no Miro

O Infinite Canvas do Miro é um espaço de trabalho digital que permite que você escreva suas ideias sem nenhuma restrição física. É ótimo para brainstorming, mapeamento de projetos ou simplesmente para organizar pensamentos de uma forma fácil de visualizar.

Feature #2: Extensa biblioteca de modelos

Opções de modelo do Miro

Com o Miro, você tem acesso a uma rica biblioteca de modelos que abrange tudo, desde o mapeamento da história do usuário até o planejamento estratégico. Esses modelos são personalizáveis, permitindo que as equipes os adaptem aos seus fluxos de trabalho e requisitos específicos.

Característica nº 3: Gerenciamento visual

Mapeamento mental de processos com o Miro

O Miro também ajuda com gerenciamento visual de projetos . Com recursos como quadros Kanban, mapas mentais e fluxogramas, é fácil acompanhar projetos complexos e visualizar o progresso de forma clara e acessível.

Recurso nº 4: Colaboração assíncrona

Deixe um comentário em Miro

O Miro permite que as equipes contribuam em seu próprio ritmo, o que é ideal para equipes remotas que trabalham em diferentes fusos horários.

Recursos como vídeos explicativos e comentários mantêm a conversa em andamento mesmo quando nem todos estão on-line simultaneamente.

Preços do Miro

**Gratuito

Iniciante: US$ 8/membro/mês

US$ 8/membro/mês Empresarial: $16/membro/mês

$16/membro/mês Enterprise: Preços personalizados

FigJam vs. Miro: Uma comparação de recursos por recurso

O FigJam e o Miro são ferramentas fantásticas para colaboração em equipe, mas brilham em áreas diferentes.

Vamos detalhar seus recursos e ver como eles se comparam.

Feature FigJam Miro Ideal para equipes de design e brainstorming colaborativo Adequado para uma ampla gama de equipes, desde o design até o gerenciamento de projetos Quadro branco colaborativo com amplo espaço para brainstorming Tela infinita para brainstorming e mapeamento de projetos sem limites Colaboração Suporte a desenho, comentários e bate-papo em tempo real Suporte a colaboração em tempo real com integração de vídeo e bate-papo Modelos Oferece modelos personalizáveis para várias necessidades de brainstorming Extensa biblioteca de modelos para diferentes atividades Recursos de IA Cria modelos personalizados, automatiza a classificação e o resumo de ideias A IA auxilia na geração de ideias e no agrupamento de insights Notas adesivas Inclui notas adesivas com opções flexíveis de organização Possui notas adesivas digitais com recursos de agrupamento Integrações Integra-se ao Figma e a outras ferramentas populares Conecta-se a mais de 130 ferramentas, incluindo Slack e ClickUp Acesso móvel Acessível em plataformas da Web e móveis Disponível na Web e em dispositivos móveis para fácil acesso Envolvimento do usuário Incentiva a interação com selos, emojis e comentários Inclui ferramentas interativas como votação anônima e reações ao vivo Compartilhamento de arquivos Integra-se ao Figma para atualizações perfeitas do design Suporta vários tipos de arquivos, incluindo imagens e documentos Workshops e reuniões Projetado para workshops e design sprints Aprimora workshops e reuniões com recursos de entretenimento e apresentações interativas

Recurso nº 1: Tamanho da tela

O tamanho e a flexibilidade da tela são cruciais para diferentes tipos de projetos.

FigJam

O FigJam oferece um quadro branco colaborativo com amplo espaço para esboçar ideias e fazer brainstorming de forma criativa. Ele foi projetado para ajudar as equipes a gerar e organizar ideias com eficiência.

**Miro

Oferece uma tela infinita para brainstorming extensivo e mapeamento de projetos. Esse espaço ilimitado é perfeito para gerenciar fluxos de trabalho complexos e visualizar projetos de grande escala.

Vencedor: É um empate! A tela infinita do Miro é ideal para o planejamento detalhado de projetos, enquanto o amplo espaço do FigJam é ótimo para sessões criativas focadas.

Recurso #2: Colaboração em tempo real

A colaboração eficaz em tempo real aumenta a produtividade da equipe.

FigJam

Oferece suporte a desenho, comentários e bate-papo em tempo real, permitindo que os membros da equipe interajam e refinem ideias juntos. Ele foi desenvolvido para promover feedback e colaboração imediatos.

**Miro

Destaca-se pelos recursos integrados de vídeo e bate-papo, oferecendo suporte à colaboração em tempo real em diferentes locais. Ele aprimora a comunicação e o envolvimento durante as sessões de colaboração.

vencedor: As ferramentas de comunicação integradas do Miro oferecem uma experiência de colaboração em tempo real mais abrangente.

Característica #3: recursos de IA

A IA pode otimizar significativamente seus fluxos de trabalho e brainstorming.

FigJam

Usa IA para gerar modelos e visuais personalizados com base em suas solicitações, automatiza a classificação de ideias em temas relevantes e resume os resultados em itens de ação claros. Isso ajuda a se concentrar nos principais insights e na tomada de decisões.

**Miro

Aproveita a IA para gerar ideias, agrupar insights e resumir as principais conclusões. Ele ajuda a organizar e priorizar ideias, o que auxilia na eficiência do brainstorming e do gerenciamento de projetos.

vencedor: A IA do Miro é excelente na geração de insights e agrupamento, o que o torna a melhor opção para análise e colaboração de dados complexos.

Recurso nº 4: Personalização

As opções de personalização podem aprimorar seu fluxo de trabalho e a experiência do usuário.

FigJam

Permite a personalização de modelos e elementos do quadro, facilitando aos clientes a adaptação do espaço de trabalho às necessidades específicas do projeto. Essa flexibilidade oferece suporte a vários técnicas de brainstorming e atividades de design.

Miro

Oferece amplas opções de personalização para a criação de quadros, modelos e temas, acomodando uma grande variedade de requisitos e preferências de projetos.

vencedor: É um empate! O Miro oferece opções de personalização mais amplas, mas a personalização focada do FigJam é adequada para tarefas voltadas para o design.

FigJam vs. Miro no Reddit

Para ter uma ideia de como os usuários reais percebem o FigJam e o Miro, recorremos ao Reddit.

Os fãs do Miro elogiam seus amplos recursos e o suporte da comunidade. Ele é elogiado por lidar com tarefas complexas, como mapeamento da jornada do usuário e workshops.

O Miro tem muitas ferramentas para projetos complexos e fluxos de usuários, mas seu plano gratuito tem limites, como o número de quadros

Um usuário mencionou

Por outro lado, o FigJam é adorado por sua simplicidade e integração perfeita com o Figma. Ele é visto como uma ótima opção para equipes menores ou para quem já usa o Figma.

O FigJam acabou sendo mais prático, já que usamos o Figma. É ótimo para brainstorming e planejamento sem toda a complexidade extra._

Um Redditor compartilhou,

As curvas de aprendizado também são um tópico importante. O Miro é frequentemente descrito como tendo uma curva de aprendizado mais acentuada, o que pode ser assustador para novos usuários. O FigJam é apreciado por sua acessibilidade e facilidade de uso.

O FigJam está em ascensão e estou gostando dele devido à sua falta de opções - às vezes, simplesmente dá conta do recado

disse um usuário do Redditor

O custo é outra consideração. O FigJam é destacado por ser econômico, especialmente para startups ou equipes menores, pois é fornecido gratuitamente com o Figma.

Embora robusto, o nível gratuito limitado do Miro pode ser considerado restritivo para os usuários.

**Você sabia? Em ambientes comerciais, os quadros brancos podem melhorar a inovação aumentando a velocidade da ideação, contribuindo para uma taxa mais alta de conclusão bem-sucedida de projetos.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Miro vs. FigJam

Quando se trata de escolher a ferramenta certa para brainstorming, planejamento e colaboração, ClickUp destaca-se como uma alternativa eficiente ao FigJam e ao Miro.

Embora o FigJam e o Miro ofereçam recursos robustos para colaboração visual, o ClickUp traz uma nova perspectiva com sua abordagem integrada para gerenciamento de projetos de design e brainstorming criativo.

Aumento #1 do ClickUp: Quadros brancos

Os quadros brancos ClickUp promovem o planejamento visual de projetos para sua equipe de design Quadros brancos do ClickUp são projetados para serem mais do que apenas uma tela digital. Eles oferecem um espaço versátil onde as equipes podem fazer brainstorming, planejar e visualizar ideias em um ambiente dinâmico.

Ao contrário dos quadros brancos tradicionais, esses quadros brancos se integram perfeitamente a outros recursos do ClickUp, permitindo um fluxo de trabalho mais coeso. Você pode adicionar tarefas, atribuir ações e acompanhar o progresso diretamente no Whiteboard, tornando-o um hub central para os processos criativos da sua equipe.

Dica de profissional: Integração de software de fluxo de trabalho criativo como o ClickUp com outras ferramentas, como Google Drive, Slack ou Adobe Creative Cloud, garante que todo o seu trabalho seja centralizado, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos e melhorando a produtividade geral.

Converta suas ideias em tarefas no ClickUp Whiteboards

Você pode até mesmo personalizar seu quadro branco com várias formas, linhas e conectores para atender às suas preferências.

Os dois primeiros do ClickUp: mapas mentais

Visualize e organize seus projetos e tarefas com o ClickUp Mind Maps Mapas Mentais do ClickUp são outro recurso de destaque, oferecendo uma maneira estruturada de organizar e visualizar informações. Essa ferramenta é perfeita para mapear ideias complexas ou planos de projetos.

Você pode começar com um conceito central e ramificar em vários tópicos relacionados, facilitando a visualização de como os diferentes elementos se conectam e influenciam uns aos outros.

O ClickUp tornou o alinhamento assíncrono muito mais simples e eficaz. Ao criar uma estrutura para delinear e estruturar objetivos e resultados, as equipes remotas podem entender as expectativas e fornecer atualizações de status com fluidez. O brainstorming com quadros brancos é fácil, a reorganização das prioridades é fácil e a adição de imagens de referência, etc., é muito fluida

Bazza Gilbert, gerente de produtos, AccuWeather

Personalize seu mapeamento de processos com os Mind Maps do ClickUp

Com o Mind Maps, você pode facilmente arrastar e soltar elementos, adicionar notas e ajustar a estrutura à medida que suas ideias evoluem. Essa flexibilidade garante que suas sessões de brainstorming permaneçam fluidas e adaptáveis.

*Bônus: 👀 Bônus Utilizar modelos de mapas mentais disponíveis no ClickUp para diferentes estágios do seu projeto. Por exemplo, use um modelo para o brainstorming inicial e outro para o acompanhamento detalhado do projeto, proporcionando uma abordagem estruturada ao seu processo de planejamento.

A mais nova opção do ClickUp #3: Docs

Crie, compartilhe e colabore em documentos diretamente no ClickUp Docs Documentos do ClickUp oferece um espaço de escrita colaborativa onde sua equipe pode trabalhar em conjunto em tempo real. Esses Docs são mais do que apenas editores de texto - eles suportam mídia avançada, comentários e atribuições de tarefas, o que os torna uma ferramenta essencial para a criação de conteúdo e brainstorming.

A natureza colaborativa do Docs permite que os clientes e os membros da equipe contribuam com ideias, forneçam feedback e refinem o conteúdo.

Adicione o ClickUp Docs ao seu quadro branco para que tudo o que você precisa esteja em um espaço acessível e integrado

Aumento do ClickUp #4: Cérebro

O ClickUp Brain aumenta a produtividade fornecendo conteúdo e insights personalizados

A IA do ClickUp, conhecida como Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain, da Microsoft, adiciona uma camada poderosa aos seus recursos. Ele ajuda a gerar e refinar o conteúdo rapidamente, independentemente de você estar trabalhando em propostas ou planos de projeto detalhados.

O Brain adapta o conteúdo às necessidades da sua equipe e garante que os documentos sejam concluídos com rapidez e precisão. A ferramenta de IA também pode resumir atualizações e discussões, fornecendo visões gerais concisas que ajudam na tomada de decisões.

Para ajudar você a começar, o ClickUp oferece uma variedade de modelos adaptados a diferentes necessidades.

Dica profissional: O Modelo de Diagrama Espinha de Peixe do ClickUp é ideal para a solução de problemas, dividindo as questões em partes gerenciáveis. Modelo de mapa mental simples do ClickUp ajuda a organizar as ideias, enquanto o Modelo de criação e design da ClickUp oferece suporte a várias atividades de planejamento e design.

Esses modelos fornecem uma base sólida, facilitando o início das atividades.

Brainstorm criativo com o ClickUp

A escolha da ferramenta de quadro branco perfeita depende das necessidades específicas da sua equipe.

O FigJam é ideal para equipes focadas em design que trabalham com o ecossistema Figma. Ele oferece integração perfeita e uma interface simples e intuitiva.

O Miro, por outro lado, oferece uma gama mais ampla de recursos e integrações, o que o torna uma opção versátil.

Entretanto, se estiver procurando uma solução completa que incorpore o melhor dos dois mundos e adicione recursos avançados de gerenciamento de projetos, o ClickUp é a melhor opção para a sua equipe.

Ele oferece recursos de quadro branco, um assistente de IA, Docs flexíveis e muito mais em um só lugar. Então, por que esperar? Comece a usar o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!