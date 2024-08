Como ter mais energia depois do trabalho

Você acabou de encerrar mais um dia de trabalho e, em vez de se sentir realizado, sente-se esgotado. Isso lhe parece familiar? Você não está sozinho. Muitas pessoas terminam seus dias de trabalho sentindo-se exaustas, tanto mental quanto fisicamente, e se perguntam como ter energia depois do trabalho para "fazer a vida"

De acordo com

Relatório de saúde no local de trabalho

61% dos funcionários têm dificuldade para ser produtivos devido ao cansaço.

Mas por que você se sente cansado depois do trabalho? O que está causando esse cansaço no final do dia que nos faz desejar dormir?

A resposta não é tão simples quanto "trabalhar duro" Há uma profunda conexão entre como nos sentimos depois do trabalho e nossa saúde física e mental em geral. É aí que entra em jogo um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional. Alcançar o equilíbrio certo entre o trabalho e a vida pessoal é fundamental para o bem-estar geral.

Vamos explorar maneiras de transformar aquela queda pós-trabalho em uma noite cheia de energia para enfrentar o que vier pela frente.

Entendendo as causas da fadiga

Fadiga não é o mesmo que estar cansado. É aquela sensação pesada e arrastada que faz com que até a tarefa mais simples pareça uma montanha a ser escalada. E

a fadiga prolongada leva ao esgotamento

.

Os três principais

causas do esgotamento ocupacional

e como elas se manifestam:

Fadiga física: Baixos níveis de energia; sensação de cansaço ao realizar tarefas relacionadas ao trabalho

Baixos níveis de energia; sensação de cansaço ao realizar tarefas relacionadas ao trabalho Exaustão emocional: Falta de energia emocional para se envolver com colegas de trabalho ou clientes

Falta de energia emocional para se envolver com colegas de trabalho ou clientes Cansaço cognitivo: Pensamento lento e incapacidade de tomar decisões

A relação entre fadiga e burnout é um ciclo vicioso. À medida que o burnout progride, suas reservas de energia se esgotam. Esse desempenho insuficiente pode levar a sentimentos de inadequação ou culpa, o que alimenta ainda mais o ciclo de estresse e exaustão. Para se livrar desse ciclo, é necessário lidar tanto com o esgotamento quanto com a fadiga resultante.

Uma das causas comuns da fadiga é o sono inadequado. Todos nós conhecemos a sensação de "zumbi" que temos quando não dormimos o suficiente. **A privação do sono afeta tudo, desde o humor até a energia física. Pode levar à fadiga de longo prazo, em que o descanso prolongado não alivia totalmente o cansaço físico ou mental.

A privação de sono afeta todos os aspectos de sua vida. Ela pode enfraquecer o sistema imunológico e contribuir para o ganho de peso, pressão alta e até mesmo doenças cardíacas.

No entanto, você sabia que pesos pesados emocionais como estresse crônico, tristeza e depressão podem drenar sua energia mais rapidamente do que o esforço físico? O estresse mantém seu corpo em um estado de alerta elevado, constantemente pronto para reagir aos desafios.

O luto e a depressão drenam nossa energia

e causam fadiga física e mental.

**Leia também Sinais que mostram que você está sobrecarregado de trabalho

Os diferentes tipos de fadiga

A fadiga se manifesta de diferentes maneiras. Vamos detalhá-la.

Exaustão física

A exaustão física é o tipo mais comum de fadiga. Ela ocorre quando seu corpo está sobrecarregado e não tem tempo suficiente para se recuperar.

Você pode sentir dores musculares, fraqueza, dor, uma falta geral de resistência e problemas de foco e concentração. É como se seu corpo estivesse gritando por uma pausa e dizendo: "Chega!"

Essa fadiga é comum em pessoas que se dedicam a trabalhos ou exercícios fisicamente exigentes sem dar tempo suficiente para um sono reparador e para a recuperação.

Exaustão mental

A exaustão mental é menos visível, mas igualmente cansativa. Ela ocorre quando o cérebro está sobrecarregado devido a longas horas de concentração, resolução de problemas ou enfrentamento de situações complexas.

Sintomas comuns de

fadiga mental

incluem dificuldade de concentração, lapsos de memória e névoa cerebral. Essa fadiga pode diminuir sua motivação, dificultando o envolvimento com o trabalho, a vida doméstica ou os hobbies. Com o tempo, isso pode levar a um

queda na produtividade

e no desempenho no trabalho, causando mais frustração. É como se sua mente estivesse funcionando sem nada.

**Leia também Tudo sobre sobrecarga de funcionários

Exaustão emocional

A exaustão emocional ocorre quando você lida com um estresse emocional significativo por um longo período. Essa fadiga está intimamente ligada a sentimentos de distanciamento, em que você se sente desconectado do trabalho, dos entes queridos e até de si mesmo. A exaustão emocional geralmente se manifesta como entorpecimento ou apatia, quando você não encontra mais alegria em atividades ou tarefas relacionadas ao trabalho que antes apreciava.

Identificar os sinais de fadiga e tomar medidas proativas pode ajudar a melhorar seu bem-estar geral.

Como melhorar os níveis de energia

A fadiga pode ser muito forte, mas há medidas práticas que você pode tomar para recuperar sua energia mental e física. Vamos explorá-las em detalhes.

Como lidar com o estresse para aumentar os níveis de energia

O estresse é como um vampiro de energia. Ele suga a energia de você sem que você perceba. O autocuidado é a sua arma secreta contra esse vilão que suga a energia. Cuidar de si mesmo não é egoísmo; é essencial.

Até mesmo atividades simples de autocuidado, como caminhar, tomar um banho relaxante, ler um livro, passar tempo com pessoas queridas, meditar, praticar a atenção plena e fazer exercícios de respiração profunda podem recarregar suas baterias mentais e emocionais.

Aqui estão cinco técnicas eficazes para gerenciar os níveis de estresse e promover um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional:

1. Estabeleça limites

O aspecto mais importante do autocuidado é estabelecer limites - no trabalho e em sua vida pessoal. Aprender a dizer não e delegar tarefas podem evitar que você fique sobrecarregado, ajudando-o a conservar energia para o que realmente importa.

**Aqui estão algumas maneiras de estabelecer limites saudáveis no trabalho

Comunique claramente sua disponibilidade, especialmente em uma configuração remota, e informe sua equipe e as partes interessadas sobre seu horário de trabalho. Defina a expectativa de que você não responderá às mensagens após o horário de trabalho. Você pode definir mensagens automáticas/respostas de e-mail especificando seu horário de disponibilidade

Defina o número de projetos ou tarefas em que você pode trabalhar simultaneamente e, em seguida, limite sua carga de trabalho de acordo com isso. Se estiver sendo sobrecarregado de trabalho, comunique educadamente sua incapacidade de assumi-lo, pois isso afetaria a qualidade de seus projetos atuais

Estabeleça prazos realistas e resista aos esforços das partes interessadas para reduzi-los

2. Recarregue sua energia

Reserve um tempo exclusivo para fazer suas atividades favoritas para recarregar sua energia. Por exemplo, se você for extrovertido, conectar-se com outras pessoas pode ser revigorante, portanto, atividades como aulas de ginástica em grupo, reuniões sociais ou projetos colaborativos podem aumentar os níveis de energia.

Por outro lado, os introvertidos podem achar que o excesso de interação social drena sua energia, o que torna essencial reservar um tempo para atividades solitárias, como ler, escrever um diário ou simplesmente desfrutar de um ambiente tranquilo.

Entenda o que funciona melhor para você. Alinhe suas atividades diárias de relaxamento com seu tipo de personalidade para gerenciar melhor seus níveis de energia e evitar o esgotamento.

3. Tenha um sono adequado

Pesquisas sugerem que um bom sono leva a

maior resistência ao estresse

. Não se trata apenas do número de horas; trata-se da qualidade geral do sono. Para ter um bom sono, você deve:

Evitar a procrastinação na hora de dormir: É o hábito de adiar o sono mesmo quando você se sente cansado. Esse comportamento se deve ao desejo de recuperar o tempo pessoal após um dia agitado, mas afeta seus níveis de energia

É o hábito de adiar o sono mesmo quando você se sente cansado. Esse comportamento se deve ao desejo de recuperar o tempo pessoal após um dia agitado, mas afeta seus níveis de energia Crie uma rotina consistente para a hora de dormir: Ao ir para a cama e acordar no mesmo horário todos os dias, você regula o relógio interno do seu corpo, facilitando o adormecimento e o sono acordar sentindo-se revigorado

Siga a regra 3-2-1: Nada de comida três horas antes de dormir, nada de líquidos duas horas antes de dormir e nada de tela uma hora antes de dormir.

Dan Go, CEO da High Performance Founder

4. Ir pequeno

O livro The One Thing de Gary Keller e Jay Papasan explica que o segredo para obter o máximo do trabalho e da vida é dar um pequeno passo e reconhecer o que importa.

Fazer pequenas coisas significa ignorar todas as coisas que você pode fazer para se concentrar nas coisas que você deveria estar fazendo. A ideia é focar em tarefas prioritárias para que suas realizações se somem e você não desperdice sua energia em tarefas insignificantes.

Leia mais: Rotina matinal: Benefícios e dicas para criar um ritual diário energizante

5. Faça um trabalho profundo

Se você continua interrompendo sua noite para verificar e responder a e-mails ou reservar algumas horas após o jantar para colocar em dia um prazo que se aproxima, está roubando dos seus centros de atenção direcionados o descanso ininterrupto de que eles precisam para se restaurar.

Cal Newport, autor

Esta citação de

Deep Work, de Cal Newport

explica que quando você leva o trabalho para o seu tempo pessoal, você priva o cérebro da oportunidade de se recuperar completamente. Para evitar isso, bloqueie horas dedicadas para concluir tarefas exigentes e elimine as distrações durante esse período. O

técnica de bloqueio de tempo

melhora o foco e reduz o estresse causado por entregas de última hora.

Melhorar os níveis de energia por meio de dieta e exercícios

Você é o que você come, e isso se reflete em seus níveis de energia. Abasteça seu corpo com alimentos saudáveis - frutas, legumes, grãos integrais - e observe a diferença. É como dar ao seu corpo combustível premium para funcionar bem.

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a fazer refeições regulares e administrar melhor sua dieta se você tiver uma agenda de trabalho agitada:

Planeje suas refeições e lanches para a semana inteira com antecedência. Você também pode preparar as refeições com antecedência e cozinhar alguns alimentos em lotes, como a aveia da noite para o dia, para economizar tempo de cozimento. Leve-os à geladeira e tenha-os sempre à mão

Encontre receitas de refeições de uma só panela com o mínimo de ingredientes para que você possa prepará-las facilmente

Tome um café da manhã nutritivo para manter-se energizado durante todo o dia

Beba bastante água durante todo o dia, pois a desidratação pode fazer com que você se sinta cansado

Inclua alimentos hidratantes como pepino, melancia e laranja em sua dieta

Mantenha lanches saudáveis à mão - nozes, mistura para trilha, frutas, barras de proteína e similares

O exercício físico é outro impulsionador de energia. Ele desencadeia a liberação de endorfinas, os elevadores naturais do humor do corpo, que podem ajudar a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar geral. O treinamento de força é fantástico para aumentar a resistência e reduzir a fadiga.

Se você não tiver tempo suficiente para um treino completo, tente fazer 15 minutos de atividade física uma ou duas vezes por dia. Quando não for possível ir à academia, procure um vídeo de exercícios ou de dança no YouTube para uma sessão rápida de exercícios. Você pode até usar ferramentas de IA como o ChatGPT para criar uma rotina de exercícios matinais personalizada.

Leia mais:

Quantas horas você deve trabalhar?

Buscando ajuda profissional

Às vezes, a fadiga é mais do que apenas um resultado do estilo de vida ou de escolhas alimentares ruins - pode ser um sintoma de um problema mais profundo, como

ansiedade no trabalho

ou depressão. Se você já tentou melhorar seu horário de sono, dieta e exercícios, mas ainda se sente persistentemente cansado, talvez seja hora de procurar ajuda profissional.

Um profissional de saúde qualificado pode ajudá-lo a identificar as causas subjacentes da sua fadiga e desenvolver um plano de tratamento que pode incluir terapia, medicação ou outras intervenções. Procurar ajuda pode evitar que a condição se agrave e ajudá-lo a recuperar sua energia e qualidade de vida.

Se não for tratada, a condição pode se transformar em

síndrome da fadiga crônica

a síndrome da fadiga crônica é uma condição de longo prazo que causa exaustão física e mental extrema. Cuidar da sua saúde mental é uma etapa fundamental para evitar o aparecimento da síndrome da fadiga crônica.

Superando a fadiga no trabalho

Está se sentindo sobrecarregado no trabalho? Afogado em prazos e listas de tarefas? Não é de se admirar que você esteja exausto! Mas há uma maneira de

superar a paralisia da carga de trabalho

e sinta-se energizado para as coisas que você gosta!

Falamos anteriormente sobre estabelecer limites no local de trabalho e fazer um trabalho profundo. Agora compartilharemos algumas dicas práticas para ajudá-lo a gerenciar sua carga de trabalho e evitar a exaustão para que você possa desfrutar de uma vida saudável.

dica profissional: Está se sentindo sobrecarregado com sua lista de tarefas? Veja o que você pode automatizar ou delegar. Isso ajuda você trabalhar de forma mais inteligente e economizar tempo.

Vamos explorar como você pode usar ferramentas e tecnologias modernas para superar a fadiga relacionada ao trabalho.

1. Gerencie melhor as tarefas

Uma das principais causas de estresse e fadiga no local de trabalho é o grande volume de tarefas diárias. Sem um sistema claro para gerenciar essas tarefas, é fácil se sentir sobrecarregado. Com

Tarefas do ClickUp

você pode dividir grandes projetos em tarefas menores e mais gerenciáveis, atribuindo prazos e prioridades claros a cada uma delas.

Em seguida, assuma as tarefas de alta prioridade primeiro para saber que seus objetivos mais importantes estão sendo atendidos. Veja o que você pode delegar aos membros da equipe e atribua essas tarefas com uma simples @menção no ClickUp.

Planeje, organize e colabore em qualquer projeto com o ClickUp Tasks personalizável

2. Controle o tempo

Você está trabalhando por longas horas, mas não está vendo resultados tangíveis? Use

Controle de tempo do ClickUp

para monitorar quanto tempo você gasta em cada tarefa. Isso fornece insights sobre o destino do seu tempo e ajuda você a

gerenciar seu tempo

de forma mais eficaz.

Rastreie o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o ClickUp

3. Colabore com sua equipe

A colaboração ineficiente com seus colegas de trabalho geralmente resulta em aumento da carga de trabalho e do estresse. Experimente as ferramentas de colaboração do ClickUp, como

Documentos do ClickUp

e

Bate-papo do ClickUp

para permitir uma comunicação perfeita com sua equipe.

Com o ClickUp Docs, você pode criar documentos de forma colaborativa e trabalhar neles junto com sua equipe e partes interessadas. Edite, comente e compartilhe informações facilmente, mantendo todos na mesma página. Isso reduz a necessidade de constantes e-mails de ida e volta, que podem ser mentalmente desgastantes.

Crie belos documentos, wikis e muito mais, depois conecte-os a seus fluxos de trabalho com o ClickUp Docs

Com o ClickUp Chat, você pode se comunicar com colegas de trabalho a partir das tarefas relevantes. A visualização do Chat também permite atribuir facilmente itens de ação usando @menções, compartilhar links e marcar outras partes interessadas na conversa. A comunicação instantânea reduz a necessidade de reuniões, economizando seu precioso tempo.

4. Automatizar tarefas

Um dos recursos de destaque do

Solução de gerenciamento de projetos do ClickUp

é seu recurso de automação personalizada. Com

Automações do ClickUp

no ClickUp Automations, você pode definir regras que acionam automaticamente ações específicas, como mover uma tarefa para um estágio diferente no fluxo de trabalho ou enviar lembretes quando os prazos estiverem se aproximando.

Isso reduz a necessidade de intervenção manual, liberando espaço mental e permitindo que você se concentre em tarefas mais importantes

Automatize tarefas de rotina e economize tempo com o ClickUp Automations

5. Use a IA para reduzir a carga cognitiva

Os recursos orientados por IA no ClickUp ajudam a melhorar a eficiência.

Cérebro do ClickUp

o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, pode automatizar tarefas de rotina diária, gerar relatórios e até mesmo priorizar tarefas com base em seus hábitos de trabalho. Isso reduz a carga de tomada de decisões e permite que você se concentre em aspectos mais estratégicos.

Escreva melhor e mais rápido com o ClickUp Brain, o assistente de IA para o qual você pode delegar suas tarefas rotineiras

O ClickUp Brain também ajuda a

economizar tempo

com anotações automatizadas, criação de conteúdo e muito mais. Ele é seu companheiro de brainstorming digital. Você também pode usá-lo para obter resumos de projetos e buscar qualquer informação em qualquer lugar do seu espaço de trabalho, inclusive em aplicativos conectados.

6. Reduza o tempo de preparação com modelos

Os modelos são outro recurso poderoso do ClickUp que pode economizar tempo e reduzir a fadiga. O ClickUp oferece uma variedade de

modelos de produtividade

para simplificar tarefas repetitivas, permitindo que você inicie novos projetos com uma base sólida. Ao usar modelos, você pode evitar o esforço mental de começar do zero todas as vezes e garantir a consistência em todo o seu trabalho.

Manter-se organizado e produtivo pode ser um desafio, mesmo para as pessoas mais disciplinadas. Afinal de contas, é fácil ficar sobrecarregado com todas as tarefas que você tem pela frente.

Embora vários

ferramentas de produtividade

estão disponíveis para salvá-lo dessa situação,

Modelo de produtividade pessoal do ClickUp

ajuda você a se tornar mais eficiente em suas atividades diárias, definindo metas alcançáveis.

Com esse modelo, você pode:

Com esse modelo, você pode:

Organizar e priorizar tarefas de forma eficaz

Acompanhar o progresso de metas e projetos

Priorizar tarefas para gerenciar melhor a carga de trabalho

Isso não é tudo! Você também pode acompanhar seu progresso diariamente, semanalmente ou mensalmente com

Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

. Ele o ajuda a analisar seu nível de produtividade e a encontrar maneiras de melhorá-lo. Com esse modelo, você pode:

Ver quanto tempo você gasta nas tarefas

Identificar possíveis áreas de aprimoramento para maximizar a eficiência

Criar relatórios personalizados para medir o progresso em relação às metas

Estas são algumas maneiras de usar ferramentas de produtividade, como o ClickUp, para organizar melhor seu trabalho, economizar tempo e energia e obter um ambiente de trabalho saudável

equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

. Você passará menos tempo se sentindo esgotado e se sentirá mais energizado e produtivo.

Fadiga e perda de energia: Desmascarando mitos comuns

Embora a fadiga após o trabalho seja uma experiência comum, muitas vezes ela é mal compreendida. Um dos mitos mais comuns é que a fadiga crônica é simplesmente uma questão de cansaço e pode ser facilmente remediada com sono suficiente.

No entanto, a fadiga crônica é uma condição muito mais complexa. Diferentemente do cansaço comum após um longo dia, a fadiga crônica é uma exaustão persistente que não desaparece com o sono ou o descanso. Ela pode afetar significativamente sua qualidade de vida. Ela apresenta sintomas físicos como dores musculares, dores de cabeça e dificuldade de concentração.

**Se você suspeitar de fadiga persistente, é importante consultar um profissional de saúde para explorar as possíveis causas subjacentes, em vez de descartá-la como um cansaço típico

Diante de uma queda nos níveis de energia, muitas pessoas recorrem à cafeína, a dietas restritivas ou a estratégias de perda de peso, acreditando que isso as ajudará a se manterem energizadas durante o dia.

**Vamos falar sobre essas soluções rápidas das quais você já deve ter ouvido falar:

Cafeína: Claro, uma xícara de café pode aumentar sua energia temporariamente. Mas depender da cafeína para passar o dia pode causar dependência, distúrbios do sono e fazer com que você se sinta ansioso

Claro, uma xícara de café pode aumentar sua energia temporariamente. Mas depender da cafeína para passar o dia pode causar dependência, distúrbios do sono e fazer com que você se sinta ansioso **Dietas radicais ou restrição severa de calorias podem cansá-lo ainda mais. Seu corpo precisa de combustível para funcionar de forma ideal. A perda de peso sustentável tem a ver com nutrição equilibrada e exercícios regulares

Perda de peso: Embora o excesso de peso às vezes possa contribuir para a fadiga, a perda rápida de peso não é a solução. Concentre-se na saúde e no bem-estar geral em vez de perseguir um número específico na balança

A energia sustentável vem de uma combinação de fatores, incluindo uma dieta saudável, exercícios regulares, sono de qualidade e controle do estresse. Não há soluções rápidas. Vamos encerrar com algumas considerações finais sobre como aumentar sua energia.

Energize seu dia de trabalho com o ClickUp

Sentir-se esgotado e se perguntar como ter energia depois do trabalho não precisa ser a norma. Identifique e resolva as causas básicas da fadiga e adote hábitos mais saudáveis para recuperar sua energia e produtividade. Comece priorizando as tarefas para gerenciar melhor sua carga de trabalho e evitar sentir-se sobrecarregado em sua vida profissional.

Ferramentas de produtividade e gerenciamento de tarefas, como o ClickUp, podem ajudá-lo a se manter organizado. Você pode criar listas de tarefas, automatizar tarefas, colaborar com sua equipe, fazer brainstorming de ideias e muito mais para aumentar sua eficiência.

Não se contente com a exaustão!

para aumentar a produtividade e reduzir o esgotamento.