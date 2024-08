Rotina matinal: Benefícios e dicas para criar um ritual diário energizante

Então você quer encontrar a rotina matinal perfeita, mas não sabe por onde começar. 🤔

Talvez você não seja uma "pessoa matinal" (ainda), mas quer explorar como isso pode ser para você.

Ou talvez você sinta que sua rotina matinal é caótica e desorganizada e queira buscar maneiras de recuperar a ordem no início do dia.

Seja qual for o seu motivo para querer estabelecer uma rotina matinal, criar uma que se adapte ao seu estilo de vida será a chave para encontrar e manter uma rotina matinal sólida - e uma que você realmente goste de ter!

Não seria bom começar o dia sentindo-se revigorado e com energia para enfrentar os desafios que estão por vir? Fonte da imagem Nesta postagem do blog, exploraremos várias maneiras de criar a rotina matinal perfeita que funcione para seu estilo de vida. Também falaremos sobre como mudar sua rotina matinal pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a produtividade!

Pesquisa rápida: que tipo de pessoa você é pela manhã?

Vamos jogar um jogo rápido, certo?

Qual desses gifs melhor representa você pela manhã? 😉

A.) O madrugador (e super feliz) que acorda cedo

B.) A pessoa "sempre atrasada "

C.) A pessoa que "toma café primeiro "

D.) A coruja noturna (que tende a dormir demais)

E.) O Snoozer 👀

F.) A pessoa que "não gosta de acordar de manhã "

Fonte da imagem Obrigado por jogar! Esperamos que isso tenha ajudado você a identificar que tipo de pessoa matinal você é. 😜

Quanto mais consciente você estiver de seus hábitos matinais atuais, mais entenderá quais áreas de sua manhã precisam de atenção - ou seja, você poderá fazer os ajustes necessários para usar suas horas matinais de forma mais eficaz!

Agora, vamos ver como podemos ajudar a tornar suas manhãs mais agradáveis, energizantes e fazer com que elas trabalhem para você! 🌞

Benefícios de uma rotina matinal sólida

Ter uma rotina matinal diária não significa acrescentar mais coisas à sua lista de tarefas do dia.

Trata-se de preencher suas manhãs com atividades (ou quietude) que o ajudem a rejuvenescer, redefinir e reorientar o foco para o dia seguinte. 😌 🌱

Aqui estão alguns dos principais benefícios de um ritual matinal:

🟢 Melhoria da saúde mental e do bem-estar geral

Reduz o estresse e a ansiedade

Melhora o foco e a motivação

Menor necessidade de raciocínio pela manhã

Ajuda você a se sentir mais fundamentado, conectado e confiante

fornece estrutura para seu dia

Dá a você o poder de assumir o controle do seu dia/horário

Prepara você para o sucesso

promove um melhor gerenciamento do tempo

Melhora a produtividade

Melhora a qualidade do trabalho

Uma rotina matinal sólida iluminará seu humor e lhe dará mais energia durante o dia, reduzirá a ansiedade, aumentará seus níveis de produtividade e fará com que você se sinta melhor em geral!

E quando você tira um tempo para encher seu copo antes que as demandas do dia o atrapalhem, é mais provável que você tenha a capacidade mental, emocional e física para enfrentar esses desafios. 👊 😎

Calmando sua ansiedade matinal

A ansiedade matinal não é incomum.

Na verdade, muitos de nós sofrem de ansiedade matinal devido ao estresse do trabalho, da escola, de problemas de relacionamento e assim por diante.

Às vezes, a ansiedade pode ser causada pelo excesso de obrigações durante o dia e, outras vezes, pode ser causada por falta de planejamento e gerenciamento de tempo ou falta de limites.

De qualquer forma, a sensação é absolutamente sucks! 🙈

Embora a ansiedade possa ocorrer a qualquer hora do dia, a maioria das pessoas tende a senti-la mais pela manhã, e há um raciocínio científico que explica esse fato.

Para a maioria das pessoas, o cortisol, que é o hormônio do estresse em nosso corpo, está em seu nível mais alto durante as primeiras horas da manhã .

Como nossos níveis de cortisol são mais altos pela manhã, é mais provável que nos sintamos ansiosos, o que, por sua vez, faz com que nos sintamos menos concentrados e produtivos durante o dia.

É aqui que uma rotina matinal adequada ao seu estilo de vida pode ajudar a aliviar a ansiedade matinal! ✨

A criação de uma rotina matinal saudável pode ajudar a reduzir a ansiedade matinal:

🟡 Proteger sua paz bloqueando o tempo e estabelecendo limites

promovendo o autocuidado (aparecendo para si mesmo)

melhorar a mentalidade e a clareza mental

ajudar a evitar possíveis distrações ou fontes de estresse (por exemplo, telefone/computador)

Dicas para criar uma rotina matinal sólida ☀️

Agora, vamos apresentar algumas das atividades que você pode começar a implementar em sua manhã para ajudá-lo a se tornar mais produtivo, criativo e a assumir o controle de seus dias!

1. Estabeleça um horário para acordar e não fique pulando a campainha! 🚨

Fonte da imagem Sim, todos nós já fomos culpados por adiar nossos alarmes pela manhã apenas para ter mais cinco minutos de sono (assim pensamos). Quando nos damos conta, já dormimos todos os alarmes e estamos atrasados e com muita pressa... de novo.

Whoops. 🙈

Apesar de acharmos que dormir um pouco mais está nos ajudando a descansar mais, na verdade está fazendo exatamente o oposto. Especialistas em sono explicam que dormir demais com o despertador atrapalha seus ciclos de sono e faz com que você se sinta mais cansado e confuso, pois atrapalha seu Sono REM -o estágio do sono em que seu cérebro é estimulado para ajudar no aprendizado e na memória.

O segredo para começar bem sua manhã é ficar ereto quando o primeiro alarme disparar.

Um pequeno truque que você pode tentar é fazer uma contagem regressiva a partir de cinco depois de ser acordado pelo primeiro alarme.

Basta fazer a contagem regressiva de 5, 4, 3, 2, 1... e depois sair da cama!

Isso regra dos cinco segundos um método de contagem regressiva defendido por Mel Robbins pode ajudar a treinar seu cérebro para quebrar qualquer hábito ruim e o incentivam a tomar medidas que podem mudar sua vida.

Confira nosso guia sobre_ hábitos de trabalho saudáveis ! 💜

Dê uma chance e não deixe para depois! 😉 ⏰

2. Coma de acordo com suas necessidades 🍽 O café da manhã é realmente tão importante? Esta pergunta exigirá muito esforço e pesquisa de sua parte!

O corpo de cada pessoa é diferente, assim como suas necessidades. É fundamental entender como seu corpo funciona, de que tipos de alimentos ele precisa e de quanta comida (energia) você precisa para realizar suas atividades diárias!

Dedique algum tempo para entender sua saúde e como os alimentos que você ingere afetam seu humor, seus níveis de energia e sua clareza mental.

Quanto mais você souber sobre nutrição, mais poderá fazer escolhas melhores em relação aos alimentos que ingere, especialmente pela manhã! 🥑 🍽 ☀️

Fonte da imagem

3. Faça uma sessão de suor ou pratique exercícios de respiração 🤸‍♀️

A prática regular de exercícios traz muitos benefícios à saúde, incluindo aumento dos níveis de energia, melhora do humor e desempenho cognitivo, para citar alguns. 🧘‍♀️✨

A implementação de movimento em sua rotina matinal pode ajudá-lo:

Obter clareza mental e melhorar a capacidade de atenção

Ter uma sensação de realização, rejuvenescimento e recarga após o exercício

Aumentar seu metabolismo e os níveis de energia

E muito mais!

Existem vários tipos de exercícios que você pode fazer, mas o segredo, mais uma vez, é aprender como seu corpo funciona, do que ele precisa e saber que tipo de atividades você gosta.

Seja corrida, ioga, CrossFit, Tai Chi ou passear com o cachorro, o objetivo é incorporar o movimento e a respiração em suas manhãs para se sentir bem, reduzir o estresse e a ansiedade, aumentar os níveis de energia e melhorar sua produtividade.

**Dê uma olhada em como os exercícios afetam a função cerebral

Fonte da imagem Portanto, agora que você aprendeu um pouco mais sobre a correlação entre exercícios e função cerebral, o próximo passo é traçar seu plano de exercícios! 🗓 ✍️

⭐️ Dica profissional: Use o Visualização do calendário no ClickUp para programar e visualizar seu plano de exercícios e usá-lo como uma ferramenta de autocontrole. Você pode até mesmo levar seu Calendar para onde quer que vá ao fazer o download do ClickUp para seu dispositivo móvel.

Visualização de sua agenda e tarefas no aplicativo móvel do ClickUp

⭐️ Dica profissional: Use o recurso Metas e porcentagem de progresso no ClickUp para definir metas de movimento semanais e acompanhar seu progresso.

Acompanhamento do progresso com scorecards no ClickUp Goals

Independentemente de como você queira se movimentar, certifique-se de que seja agradável para ajudar a aumentar sua adesão e provocar mudanças positivas em sua saúde e bem-estar. 💪😊

4. Registre em um diário ou crie uma lista de controle para o dia ✍️

Escrever em um diário é uma ótima maneira de desembaraçar seus pensamentos e colocá-los no papel (ou no bloco de notas on-line), limpar a cabeça e unir seus pensamentos e sentimentos. ✨📝 😌

Embora você possa escrever um diário a qualquer hora do dia, fazê-lo pela manhã pode trazer vários benefícios para sua saúde mental. Isso ajuda a organizar seu cérebro quando você escreve seus pensamentos e permite que você libere espaço para o que é realmente importante (como as informações que você precisa lembrar para sua grande apresentação!) 👨‍💼📊

Além de melhorar a clareza mental, escrever um diário pela manhã também pode ajudá-lo a se conectar consigo mesmo e a se alinhar com suas intenções.

Ao anotar suas intenções, você se torna mais consciente do que é importante para você, o que ajuda a direcionar seu foco para essas metas.

⭐️ Dica profissional: Use o Documentos no ClickUp como uma ferramenta de registro em diário. Expresse-se por escrito e use a edição de rich text para formatar e colorir suas páginas do Doc. O melhor de tudo é que o Docs salva automaticamente o que você digitou na página - não é preciso se preocupar em esquecer de salvar manualmente suas anotações

Criação e armazenamento de anotações detalhadas no ClickUp Docs

5. Investir tempo para aprender 🤓 📚

Na ClickUp, valorizamos a importância de aprender e crescer 1% todos os dias.

De fato, essa é uma das valores essenciais no trabalho que nos mantém fundamentados, concentrados e motivados para aprender algo novo e melhorar a cada dia. Portanto, é mais do que apropriado incluirmos essa dica aqui! 😊

Valores centrais do ClickUp

Começar o dia com aprendizado pode ajudar a trazer uma nova perspectiva para muitos aspectos diferentes de sua vida e inspirá-lo a pensar de forma mais criativa, especialmente no trabalho.

Leia um livro, ouça um podcast, assista a um vídeo no YouTube, pratique suas habilidades de desenho ou aperfeiçoe suas habilidades no violão (desde que não esteja acordando seus vizinhos com isso)

Não importa o quão ocupado você seja, garantimos que investir até mesmo dez minutos para aprender todos os dias ajudará a melhorar seu crescimento pessoal e profissional.

Crescer todos os dias é uma das coisas mais poderosas e impactantes que você pode fazer por si mesmo. É uma grande chave para a felicidade e o sucesso - não apenas nos negócios, mas em toda a vida. Eu cresço dedicando 10 minutos ao aprendizado e à leitura todos os dias. Quais são algumas das maneiras pelas quais você garante que está crescendo?

Zeb Evans, fundador e CEO, ClickUp

Confira o site de Zeb * **post_de_vídeo* para ouvi-lo falar mais sobre por que o aprendizado é uma grande parte de seu ethos

6. Passe tempo com seus entes queridos 👨‍👩‍👧‍👦

Os seres humanos têm a necessidade biológica de conexão, o que significa que nossos cérebros e corpos estão programados para se conectar com os outros.

A conexão não é apenas uma de nossas necessidades biológicas, mas também tem o poder de criar mudanças positivas no cérebro. 🧠✨

Reserve alguns momentos de seu tempo pela manhã para se conectar com sua família, amigos, entes queridos e assim por diante. Seja por telefone ou pessoalmente, a conexão o ajudará a se sentir apoiado, o que, por sua vez, o ajudará a se sentir fortalecido, determinado, inspirado e pronto para enfrentar o dia seguinte.

7. Prepare-se na noite anterior 🌙 👀

Ok, aqui está uma dica que tecnicamente não faz parte de uma rotina matinal, mas é fundamental para garantir que sua rotina matinal seja mantida.

Planejar seus dias na noite anterior pode ajudar a aumentar sua produtividade matinal e reduzir a quantidade de força de raciocínio necessária no início do dia. Ao planejar na noite anterior, você saberá exatamente o que fará no dia seguinte, o que precisa, quanto tempo precisa para cada atividade e assim por diante!

O que você faz na noite anterior terá um efeito dominó sobre como sua manhã se desenrolará. Portanto, se você quiser ser o mais produtivo possível quando o dia chegar, escreva de três a cinco das coisas mais importantes que deseja fazer na noite anterior e reserve o tempo necessário para realizá-las.

⭐️ Dica profissional: Crie uma tarefa para cada item importante de negócios no ClickUp, adicionar estimativa de tempo , listas de verificação de tarefas e sinalizadores de prioridade e visualize suas tarefas no modo de exibição Calendário para garantir que suas tarefas sejam facilmente visíveis e rastreáveis!

Criação de listas de verificação em uma tarefa e adição de sinalizadores de prioridade para rotular a urgência da tarefa no ClickUp

Pronto para criar sua rotina matinal? 😎 ✅

Se você deseja maximizar o início de seus dias, organizar suas manhãs, reservar tempo para o que é importante ou simplesmente sentir-se mais no controle de sua agenda, a criação de uma rotina matinal sólida, projetada para o seu estilo de vida, o ajudará a chegar lá.

Acorde cedo (e no horário), alimente e movimente seu corpo, invista tempo para aprender algo novo ou praticar para melhorar em algo, passe tempo com as pessoas importantes para você e planeje com antecedência.

Quanto mais você cuidar de si mesmo e for consistente todas as manhãs, melhor se sentirá em todos os aspectos e o ajudará a se sentir mais produtivo e criativo no trabalho. 🌱

E se estiver procurando uma ferramenta que possa ajudar a organizar e planejar sua vida pessoal e profissional, experimente ClickUp -de graça! 😊

Ele tem muitos recursos para ajudá-lo a planejar suas manhãs e acompanhar tudo o que você precisa. Da visualização de calendário a listas de verificação, bloco de notas, documentos, tarefas, rastreador de tempo e outros recursos personalizáveis, você sempre terá as ferramentas certas de que precisa para economizar tempo, preparar seus dias para o sucesso e ajudá-lo a crescer 1% todos os dias.

E lembre-se:

Seu tempo é valioso - seja intencional com ele! 💜