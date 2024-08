Resumo do trabalho profundo de Cal Newport: dicas para encontrar o sucesso concentrado em um mundo distraído

É fácil se sentir uma vítima do mundo moderno de hoje, em que a tecnologia está encolhida na palma de nossas mãos. Em vez de trabalhar, passamos o tempo sem pensar, rolando o conteúdo que causa dopamina, ou pior, alternando entre e-mails e tarefas tediosas que nos trazem pouca ou nenhuma alegria.

Portanto, sim, está cada vez mais difícil manter a concentração sem distrações. Mas não podemos simplesmente aceitar isso e ficar presos em uma mentalidade de vítima, não é mesmo? Deve haver uma maneira de ampliar nossas capacidades cognitivas e obter sucesso duradouro em um ambiente distraído.

Para vencer essa batalha, atualize seu arsenal com Deep Work, de Cal Newport - o livro que propõe uma ética de "trabalho profundo" e oferece regras e dicas de alto valor para produzir resultados de nível superior.

Leia nosso Resumo do trabalho profundo para explorar o conteúdo desse livro em poucos minutos. Ofereceremos as principais conclusões, estratégias e citações para ajudá-lo a programar o trabalho profundo e a aproveitar ao máximo suas principais habilidades! 🌞

Deep Work de Cal Newport: Resumo do livro em um relance

O professor de ciência da computação e autor Cal Newport centrou seu trabalho em ajudar as pessoas a navegar pelas distrações digitais para se concentrarem em objetivos profundos. Ele propôs o

conceito de trabalho profundo

para se referir ao esforço voluntário para concluir tarefas cognitivamente exigentes com foco total - essa é a única premissa do livro.

O conceito tradicional de sucesso é permeado por ideias sobre trabalho árduo e perseverança. Mas Newport acredita que nossos esforços profissionais tendem a ser diluídos no mundo moderno, principalmente devido a contratempos como..:

Mídia social e distrações relacionadas ao conteúdo

E-mails e trabalho administrativo que consomem muito tempo e roubam nosso tempo

Troca constante entre tarefas que exigem diferentes configurações cognitivas

Então, como determinamos o sucesso - pelo número de horas que trabalhamos ou pelo valor que agregamos ao nosso negócio? É aí que começamos a pensar sobre o trabalho profundo e superficial que fazemos.

O que é a hipótese do trabalho profundo?

Muitas pessoas presumem que o trabalho profundo significa deixar o telefone por uma ou duas horas durante o trabalho, mas Newport propõe critérios específicos para que qualquer atividade seja considerada profunda:

Tem que ser uma tarefa cognitivamente exigente: Você só pode realizar o trabalho profundo em uma tarefa que busque suas capacidades cognitivas. Tanto na vida pessoal quanto na profissional, você verá que certas tarefas exigem pensamento profundo e elaboração de estratégias. Por exemplo, os designers de UX que criam designs de página inovadores para melhorar a experiência do usuário final podem ser considerados uma tarefa altamente trabalho altamente criativo e exigente . Newport também nos apresenta o trabalho superficial, que, ao contrário do trabalho profundo, inclui tarefas logísticas ou repetitivas como entrada de dados ou faturamento que podem ser facilmente replicados Seu foco é ininterrupto: Você deve trabalhar em períodos de tempo claramente definidos para que isso seja considerado profundo. Se estiver verificando seu e-mail ou alternando entre as tarefas, você está distraído

Newport nos lembra que o trabalho profundo não significa ter uma base moral mais elevada. Em vez de criticar o trabalho superficial ou nossas distrações digitais distópicas atuais (dá para adorar a aliteração aqui), ele adota uma abordagem otimista e reconhece que ambos os tipos de trabalho são necessários. Só que o trabalho profundo é o que move a agulha em um ambiente de negócios, representando as tarefas que aumentam o valor e impulsionam a lucratividade. 💵

Quatro regras para o sucesso focado

Newport escreve sobre quatro regras para realizar melhor o trabalho profundo e melhorar a qualidade das atividades profissionais em qualquer campo:

Trabalhe profundamente: Faça um esforço consciente para trabalhar profundamente. É preciso criar bolsões de tempo para concentração cuidadosamente direcionada em sua agenda diária Aceite o tédio: Treine seu cérebro para não se incomodar com o tédio, ou seja, passe seu tempo livre sem se alimentar de dopamina da Internet Diga adeus à mídia social: Não é preciso abandonar a mídia social, mas use-a com moderação **Esvazie as coisas superficiais: Estruture seu dia para eliminar o trabalho superficial que não o leva a lugar algum

No geral, o livro tem uma mistura saudável de regras para o trabalho focado destinado a funcionários em um cenário competitivo. Newport apoia suas teorias com pesquisas decentes e algumas histórias perspicazes, o que torna a leitura bastante envolvente. 💝

Principais conclusões do livro Deep Work, de Cal Newport

Vamos dar uma olhada rápida nas seis conclusões superimportantes do Deep Work.

1. Pratique o tédio e considere uma desintoxicação digital

Entendemos como isso parece estranho, mas é uma das regras de ouro de Newport. De acordo com ele, os seres humanos têm uma largura de banda cognitiva limitada a cada dia. Quanto mais estimularmos nosso cérebro com tarefas "divertidas", como postar nas mídias sociais ou jogar, pior será nossa forma cognitiva para realizar um trabalho profundo.

Praticar o tédio

significa abster-se de tecnologia viciante para desfrutar de níveis de concentração mais profundos. No entanto, isso não pode ser feito da noite para o dia. Em vez de fazer uma pausa de um dia na Internet, o autor sugere que as pessoas se afastem dela quase a cada hora. Depois de terminar o trabalho e até chegar em casa, resista ao impulso de pegar o telefone. Com o tempo, isso reconectará seu cérebro.

Sem todas as distrações, as pessoas naturalmente se voltam para a solução de problemas e para cuidar de suas vidas

lista de prioridades

. A desvantagem? Prepare-se para lutar contra o intenso desejo de ficar on-line e consumir o que você gosta. Mas, depois que você conseguir, poderá melhorar sua

jogo de gerenciamento de tempo

.

2. Acompanhe quando você trabalha profundamente e quando não trabalha

É fácil perder o controle de seu compromisso com o trabalho profundo porque o dia a dia o atrapalha. Isso não o levará a lugar algum, portanto, quantifique tudo.

É melhor ter uma ideia predefinida de sua proporção de tarefas profundas e superficiais para a semana, por exemplo, 60:40.

Mantenha o controle

de todas as suas horas de trabalho superficial e profundo e reveja o quanto você conseguiu realizar e onde precisa trabalhar ou reagendar. Por exemplo, se você só consegue administrar 3 horas de trabalho profundo em uma semana de trabalho de 40 horas, provavelmente precisará reconsiderar seu

organização do tempo

.

Dica profissional: O ClickUp, uma solução gratuita e completa de gerenciamento de trabalho, oferece vários recursos para a organização do tempo

modelos de produtividade

para marcar suas tarefas profundas e superficiais e rastreá-las e medi-las com eficiência. Por exemplo, você pode usar o altamente visual

Modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

para ver exatamente quanto tempo você gasta em tarefas e otimizar seu rendimento no trabalho.

Meça e acompanhe seu progresso com o modelo de relatório de produtividade pessoal do ClickUp

3. Tenha conversas sérias sobre trabalho profundo

Essa é basicamente uma extrapolação da lição anterior: E se sua agenda de trabalho não permitir longos períodos de trabalho profundo?

Newport sugere ter conversas regulares com seu gerente ou supervisor sobre a situação do seu dia e como você não consegue agregar novo valor à empresa com sua programação atual. Juntos, vocês devem ser capazes de pensar em qual parte do seu dia, seja e-mail, reuniões ou trabalho administrativo, deve ser cortada.

4. Combatendo o princípio da menor resistência

O trabalho profundo é um conceito cada vez mais raro na maioria dos setores. Newport explica como muitos trabalhadores do conhecimento não têm indicadores claros de produtividade para orientar suas tarefas. O resultado? Eles escolhem a maneira mais fácil de fazer o trabalho de forma visível, mas o fato de agregarem ou não valor é discutível.

De acordo com Newport, o Princípio da Menor Resistência é a razão pela qual a maioria dos funcionários adere a maneiras convenientes de realizar o trabalho - sem levar em conta produtividade ou inovação.

Uma maneira de combater isso é praticar o isolamento de rede autoimposto. Newport sugere que os espaços de trabalho lotados sacrificam a produtividade de longo prazo em troca de soluções rápidas para problemas de baixo custo.

Em escritórios abertos, temos acesso rápido aos nossos colegas que oferecem dicas convencionais. Mas trabalhar sozinho aumenta a probabilidade de você pensar muito e encontrar soluções mais produtivas ou criativas.

5. Trabalho árduo não é igual a produtividade

O trabalho árduo não é suficiente para vencer; você precisa de um impulso extra para ser considerado um talento formidável. O Deep Work apresenta o exemplo da vida real de Nate Silver -um estatístico e jogador de pôquer super bem-sucedido que trabalha com tecnologia complexa para comunicar dados complicados de maneira fácil de entender. Ele se destaca em seu nicho de uma forma que nenhum concorrente faz, o que o torna cada vez mais valioso para o setor.

Newport quer que desenvolvamos duas habilidades fundamentais para sobreviver e prosperar na economia mundial moderna:

Dominar rapidamente as coisas difíceis: Acompanhar as inovações do mundo e dar seu toque pessoal aos projetos para se tornar um profissional confiável em sua área Produção mais rápida de trabalho de alta qualidade em um nível de elite: Use seu domínio para produzir resultados em um ritmo que muitos outros não conseguem

Quando usados exatamente ao mesmo tempo, esses fatores essenciais equipam os profissionais com as habilidades necessárias para superar os concorrentes. Felizmente, você pode dominar essas habilidades alocando tempo suficiente para o trabalho profundo e aumentando o apetite do seu cérebro por tarefas complicadas.

6. Ser preguiçoso é benéfico

Outro ponto irônico, porém lógico, apresentado no livro é que o tempo gasto com a preguiça é legal. Se você estiver lidando com uma tonelada de tarefas profundas, superficiais ou de estilo logístico ao longo do dia, mantenha suas horas de trabalho limitadas e priorize o descanso.

De acordo com Newport, o corpo de uma pessoa precisa de descanso para sustentar sua capacidade de trabalho profundo. Independentemente dos resultados ambiciosos que você tenha, deixe algum tempo livre à noite para lazer e relaxamento. Essa é a única maneira de voltar renovado no dia seguinte e manter sua capacidade de trabalho profundo.

Citações populares sobre trabalho profundo

Aqui estão três das citações mais memoráveis do Deep Work de Newport.

Trecho nº 1

Se você não se sentir confortável em trabalhar profundamente por longos períodos, será difícil levar seu desempenho aos níveis máximos de qualidade e quantidade. A menos que seu talento e suas habilidades sejam absolutamente superiores aos de seus concorrentes, os trabalhadores profundos o superarão.

Produzir resultados de alta qualidade mais rapidamente lhe dá uma vantagem especial na era moderna. Aqui, Newport descreve o estado atual de muitos mercados de trabalho, mas o faz ao mesmo tempo em que declara o destino daqueles que não conseguem competir. Aqueles que consideram o trabalho profundo desconfortável podem ser superados pelos demais.

Não há mais atalhos para o sucesso (a menos que você seja filho de um bilionário)._ 😉

Trecho #2

O trabalho profundo não é a única habilidade valiosa em nossa economia, e é possível se sair bem sem promover essa habilidade, mas os nichos em que isso é aconselhável são cada vez mais raros. A menos que você tenha fortes evidências de que a distração é importante para sua profissão específica, é melhor considerar seriamente a profundidade.

Newport, usando o exemplo do brilhante cofundador do Twitter Jack Dorsey afirma que o trabalho profundo não é a única habilidade que os trabalhadores precisam hoje. Algumas funções exigem que você se concentre em várias áreas ao mesmo tempo. Entretanto, esses cargos são relativamente raros.

Trecho #3

Passamos grande parte do nosso dia no piloto automático, sem pensar muito no que estamos fazendo com o nosso tempo. Isso é um problema. É difícil evitar que o trivial se infiltre em todos os cantos de sua agenda se você não encarar, sem hesitar, seu equilíbrio atual entre trabalho profundo e superficial e, em seguida, adotar o hábito de parar antes de agir e perguntar: "O que faz mais sentido neste momento?"

Outra verificação da realidade do Deep Work é como a maioria dos funcionários corporativos gasta seu tempo de forma robotizada. Eles não estão realmente interessados no trabalho durante boa parte do dia e, quando estão, já são 17 horas.

Em um mundo em que a distração é mais barata do que a maioria das coisas, Newport sugere que todos questionem seu gasto de tempo para ver se estão envolvidos em algo que vale a pena ou trivial.

Faça um trabalho profundo e aplique os princípios e aprendizados do livro com o ClickUp

Os princípios discutidos neste livro podem afetar substancialmente seus negócios, mas somente se você garantir a participação regular e bem-sucedida no trabalho profundo. Uma maneira de manter a consistência é aproveitar software de gerenciamento de tarefas como Clique emUp . 🤩

A plataforma está equipada com todas as ferramentas e funcionalidades para praticar e monitorar sessões de trabalho profundo. Ela também vem com uma série de recursos para agendamento de alto nível, centralização do trabalho e

economizar tempo nas tarefas cotidianas

.

Configure cronogramas de trabalho detalhados, compare visualmente as cargas de trabalho da equipe e acompanhe a progressão com a visualização da Linha do Tempo do ClickUp

Vamos explorar algumas funcionalidades úteis do ClickUp abaixo:

1. Agende o trabalho em profundidade com o ClickUp Tasks

O trabalho profundo começa com um espaço de trabalho livre de desordem. Com o

Tarefas ClickUp

com o ClickUp Tasks, você pode organizar seu fluxo de trabalho até o limite, dando-lhe total liberdade e propriedade sobre as tarefas de trabalho mais profundas. Você pode usar

tags de tarefas

(visíveis para todos no espaço de trabalho) para categorizar o trabalho em profundo e superficial. Isso é especialmente benéfico se você estiver organizando fluxos de trabalho para a sua equipe, pois pode permitir que todos os seus colegas de equipe desfrutem de horas de trabalho sem distrações.

O ClickUp Tasks foi projetado para minimizar as distrações cognitivas troca de contexto devido a silos baseados em conhecimento. Você pode atribuir links, instruções

comentários

e anexos a cada tarefa para garantir que o(s) responsável(is) tenha(m) tudo o que precisa(m) para concluí-la.

Otimizar seu cronograma de trabalho profundo é muito fácil com o

Calendário ClickUp

. Digamos que você esteja

planejando tarefas para a semana

-você pode criar tarefas no calendário e usar movimentos de arrastar e soltar para definir sua programação de forma complexa.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendário para manter as equipes em sincronia

Além disso, você sempre pode visualizar suas tarefas de mais de 15 maneiras usando

Visualizações do ClickUp

como, por exemplo:

O ClickUp é perfeito para

projetar um banco de dados de tarefas

para qualquer setor ou tamanho de equipe. Alguns de seus recursos notáveis de trabalho profundo e produtividade incluem:

Criação de status personalizados no ClickUp

Ao aproveitar esses recursos cuidadosamente definidos, você notará uma significativa

no desempenho da sua equipe

e produtividade de sua equipe. Sem

atrasos e contratempos

que o atrasam, você terá tempo suficiente para explorar iniciativas de inovação e crescimento. Isso é que é vencer o Princípio da Menor Resistência. 😁

2. Aproveite mais tempo livre com o ClickUp Automations

Em seu livro, Newport argumenta que o trabalho administrativo, como colocar em dia e responder a e-mails, é um grande obstáculo quando se tenta praticar o trabalho profundo.

Com o no-code

Automações do ClickUp

com o ClickUp Automations, você pode economizar tempo em tarefas administrativas irritantes e demoradas, como alterar tipos e status de tarefas, atribuir tarefas ou movê-las para listas diferentes. Automatize-as usando mais de 100 opções predefinidas ou crie suas próprias opções.

Visualize e gerencie rapidamente Automações ativas e inativas em Spaces com atualizações e descrições de usuários

ClickUp

Tarefas recorrentes

é outra função que permite que você configure ações específicas para tarefas repetitivas, dependendo de fatores como frequência ou atualizações de status. Personalize se você deseja que a tarefa exata se repita ou se deseja alguma alteração na próxima vez!

3. Defina as prioridades das tarefas do ClickUp para priorizar o trabalho profundo

O que você faz quando precisa comunicar uma tarefa prioritária? Você escreve um grande e-mail ou uma mensagem no Slack e, em seguida, encontra os destinatários corretos para compartilhar a mensagem. Ou, você pode usar

Prioridades de tarefas do ClickUp

.

Rotule qualquer tarefa com quatro rótulos - Baixa, Normal, Alta e Urgente - e mantenha todos os membros da equipe cientes do que precisam fazer e até quando. Você pode até mesmo priorizar suas tarefas pessoais de trabalho profundo e

bloquear sua agenda

para resolvê-los imediatamente.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

Você sempre pode ver quanto tempo você ou sua equipe estão gastando trabalhando profundamente com

Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp

. Está disponível em todos os dispositivos e permite que os líderes de equipe deixem anotações como feedback para planejamento futuro.

4. Acompanhe suas metas meticulosamente com o ClickUp Goals

Não importa se você está trabalhando de forma profunda ou superficial,

Metas do ClickUp

não faz distinção. Crie qualquer tipo de meta para você e sua equipe trabalharem e

acompanhe o progresso

automaticamente. Com uma visualização de porcentagem, qualquer líder de equipe pode avaliar o número de atividades orientadas por valor marcadas.

Acompanhe o progresso de cada meta usando diferentes visualizações no ClickUp

Se estiver procurando uma visualização de progresso mais detalhada,

Painéis do ClickUp

são seus melhores amigos! Escolha entre mais de 50 cartões para criar um painel holístico que exiba as métricas que você deseja monitorar.

Por fim, você pode definir

Lembretes do ClickUp

de qualquer dispositivo para receber alertas sobre tarefas e reuniões pendentes. Você tem tudo o que precisa para se destacar profissionalmente. ✌️

Mantenha-se organizado e concentrado em suas tarefas com o ClickUp

Busque o trabalho profundo e o sucesso concentrado com o ClickUp

A teoria do trabalho profundo de Newport é uma das melhores abordagens de produtividade dos últimos tempos. No entanto, para dominar esse método é preciso paciência, trabalho árduo e as ferramentas adequadas.

Felizmente, com o controle de tempo, os recursos de produtividade e os mais de 1.000 modelos do ClickUp, você pode incorporar facilmente a teoria do trabalho profundo

hábitos de trabalho

e verificar seu progresso simultaneamente. Registre-se hoje mesmo para começar e fazer com que o deep work trabalhe para você. 🔥