10 melhores ferramentas de PMO de 2024 para um gerenciamento de projetos eficaz

A rotina diária normal dos gerentes de projeto inclui gerenciar equipes, fazer malabarismos com prazos, alocar orçamentos e recursos e garantir que os projetos estejam no caminho certo.

No entanto, tentar realizar tantas tarefas sem usar a ferramenta de PMO correta pode facilmente fazer com que os projetos saiam do controle. Prazos não cumpridos, orçamentos estourados e clientes insatisfeitos são uma receita para o desastre, e ninguém quer isso!

Uma ferramenta de PMO confiável pode acabar com a desordem e permitir uma visão geral clara do progresso do projeto. Além disso, ela aprimora a colaboração, otimiza a alocação de recursos, promove a tomada de decisões informadas com base em dados e leva a uma execução mais tranquila do projeto com melhores resultados.

Neste artigo, compilamos uma lista de 10 ferramentas de PMO que você pode utilizar para otimizar seus fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos. Vamos dar uma olhada nelas! 🎢

Quais recursos você deve procurar nas ferramentas de PMO?

Escolhendo a ferramenta certa ferramenta de gerenciamento de projetos pode ser um desafio. Com inúmeras opções disponíveis, é fácil se sentir sobrecarregado. Para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para a sua equipe, vamos nos concentrar nos recursos essenciais que você deve procurar:

As 10 melhores ferramentas de PMO para usar em 2024

Aqui estão as 10 melhores ferramentas de PMO de 2024 que se juntaram à nossa lista após uma avaliação cuidadosa:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de projetos tudo em um) ClickUp é uma ferramenta brilhante de gerenciamento de projetos que rapidamente se tornou a favorita entre vários setores.

Ela oferece uma plataforma completa que reúne as equipes integrando fluxos de trabalho, documentação e painéis de controle em tempo real, priorização de projetos e muito mais.

O ClickUp é mais conhecido por seu conjunto abrangente de recursos de gerenciamento de projetos. O Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que as equipes gerenciem tarefas, cronogramas, recursos e comunicações em um hub centralizado.

A plataforma aumenta a eficiência com automação e relatórios, garantindo que as tarefas sejam concluídas no prazo e dentro do orçamento, otimizando o ciclo de vida do projeto .

Gerencie qualquer tarefa e colabore com sua equipe com as Soluções de Gerenciamento de Projetos para Equipes do ClickUp

O ClickUp também inclui vários outros recursos avançados, como o Capacidade de IA no gerenciamento de projetos , denominada Cérebro ClickUp . Ele pode ser seu próprio gerente de projetos de IA pessoal, automatizando tarefas de rotina e oferecendo insights para otimizar a execução do projeto.

Resuma facilmente os tópicos de discussão com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também pode gerar subtarefas com base em descrições de tarefas, resumir tópicos de comentários e atualizar de forma autônoma os status dos projetos. Você pode até mesmo solicitá-lo para lembrá-lo quando uma tarefa estiver atrasada.

Uma parte importante do gerenciamento de projetos é definir metas realistas e acompanhá-las. Com Metas do ClickUp com o ClickUp Goals, as equipes podem definir e acompanhar as metas do projeto, garantindo o alinhamento com as metas da empresa.

Defina e acompanhe as metas do projeto com o ClickUp Goals Tarefas do ClickUp é uma ferramenta central de PMO que oferece recursos robustos para criar, atribuir e rastrear tarefas. Com a integração da assistência de IA, você recebe sugestões inteligentes e automatiza ações repetitivas, garantindo que as tarefas sejam concluídas com precisão e dentro do prazo.

Crie tarefas, atribua-as a equipes e acompanhe-as com o ClickUp Tasks

Você pode até mesmo acelerar suas operações diárias com o Automação do ClickUp . Essa funcionalidade do PMO é uma grande ajuda que agiliza processos como alterações de status, transferências de projetos e aprovações.

Automatize operações diárias e tarefas repetitivas com o ClickUp

Ele atribui tarefas automaticamente à medida que os projetos progridem e envia notificações sobre a aproximação dos prazos, permitindo que as equipes se concentrem em trabalhos mais importantes em vez de tarefas tediosas.

Outro recurso avançado do escritório de gerenciamento de projetos da plataforma é Documentos do ClickUp . Ele permite que as equipes criem conteúdo, editem-no e compartilhem documentos entre si e até mesmo com partes interessadas externas.

crie planos de projeto, cartas, listas de tarefas diárias e conteúdo gerado por IA no ClickUp Docs_

Você pode fazer edições avançadas em documentos, adicionar comentários e vincular documentos a tarefas para compartilhar informações facilmente. Ele também aproveita a IA no Docs para obter mais assistência na elaboração, resumo e organização de conteúdo.

O ClickUp também oferece outros recursos de colaboração, como Bate-papo do ClickUp e Caixa de entrada do ClickUp, para compartilhar facilmente atualizações, discutir ideias e acompanhar o progresso do projeto.

Compartilhe atualizações e acompanhe tarefas facilmente com o ClickUp Chat

Com o ClickUp Chat, você pode realizar discussões em equipe, enquanto o ClickUp Inbox mantém todos na mesma página, centralizando notificações e mensagens para uma experiência de comunicação unificada.

Consolide todas as mensagens e notificações em um único espaço com o ClickUp Inbox

Preocupado em não poder usar suas ferramentas favoritas? Não tem problema! Integrações do ClickUp conecta-se perfeitamente a uma ampla gama de aplicativos populares, como Slack, Google Drive e Dropbox, e a vários aplicativos de armazenamento em nuvem, garantindo um fluxo de trabalho suave e conectado.

Acesse uma série de ferramentas e integre o ClickUp a elas sem complicações

Além desses recursos do ClickUp, você pode tentar usar modelos prontos para uso, como o Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp para lançar um plano de projeto mais rapidamente. Ele oferece funcionalidades avançadas para o gerenciamento de projetos, permitindo que você gerencie projetos de grande escala, complexos e multifuncionais, desde o planejamento até a conclusão, de forma eficiente.

Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo inclui diferentes exibições, como Documentos, Kanban, Formulários e Listas, e oferece suporte a vários status e campos personalizados para rastrear todos os aspectos do projeto. Ele otimiza os fluxos de trabalho melhora a comunicação da equipe e mantém todos os detalhes do projeto organizados e acessíveis.

Melhores recursos do ClickUp

Visualize seus projetos, acompanhe e gerencie tarefas com mais de15 visualizações do ClickUpincluindo quadros Kanban, gráficos de Gantt, calendários, listas e muito mais

Acelere o início do projeto e agilize todas as tarefas com os recursos pré-criados domodelos de gerenciamento de projetos* Automatize tarefas e fluxos de trabalho repetitivos para economizar tempo e reduzir erros com o ClickUp Automations

Definir clarometas de gerenciamento de projetosacompanhe o progresso e alinhe os esforços da equipe aos objetivos compartilhados usando o ClickUp Goals

Obtenha uma visão geral rápida da sua carga de trabalho, do desempenho da equipe do projeto e dos próximos prazos com oPainéis do ClickUp* Monitore com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos com oControle de tempo do projeto ClickUp para melhorar a eficiência e o orçamento

Crie, edite e compartilhe documentos diretamente no ClickUp para centralizar e organizar as informações do projeto com o ClickUp Docs com tecnologia de IA

Colabore com sua equipe para discutir ideias, compartilhar atualizações de projetos e atribuir comentários diretamente aos membros da equipe usando o ClickUp Chat View

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos da ferramenta pode inicialmente apresentar uma curva de aprendizado, exigindo algum tempo para ser compreendido

Embora o aplicativo móvel ofereça conveniência, ele pode não incluir toda a gama de funcionalidades disponíveis na versão para desktop

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Asana (melhor para colaboração em equipe)

via Asana Começar a usar a Asana é simples, com seus modelos pré-criados e um criador de fluxo de trabalho fácil de usar. O layout simples da ferramenta permite que você se dedique diretamente ao gerenciamento de seus projetos sem se distrair.

Ela mantém seus projetos organizados com recursos como atribuições de tarefas, acompanhamento do progresso, datas de vencimento, cronogramas de projetos e compartilhamento de arquivos, facilitando a manutenção do controle. Além disso, a colaboração em tarefas de equipe e nas seções de comentários ajuda a manter o bom fluxo de informações.

A Asana também inclui roteiros de projetos, armazenamento de arquivos e painéis personalizados, tudo em um único espaço de trabalho digital para que as equipes colaborem e garantam que todos estejam alinhados com as metas e tarefas.

Melhores recursos da Asana

Organize e acompanhe projetos com várias visualizações (lista, quadro, calendário, linha do tempo)

Comente, compartilhe arquivos e atribua tarefas aos membros da equipe para um trabalho em equipe eficaz

Criar, atribuir e priorizar tarefas com datas de vencimento e dependências

Limitações da Asana

O plano gratuito tem limitações de usuários, armazenamento e recursos

O controle de tempo integrado é limitado, exigindo integrações para um gerenciamento de tempo abrangente

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Iniciante: $13,49/mês

$13,49/mês Avançado : uS$ 30,49/mês

: uS$ 30,49/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 10000 avaliações)

4,3/5 (mais de 10000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12500+ avaliações)

3. Wrike (melhor para planejamento e execução de projetos complexos)

via Wrike O Wrike foi projetado para equipes de todos os tamanhos e tem uma variedade de ferramentas para planejamento estratégico, organização e colaboração em projetos. Ele oferece recursos avançados, como gerenciamento de tarefas, gráficos de Gantt e um feed de notícias em tempo real. Você pode priorizar tarefas para acelerar as mais importantes e garantir o cumprimento dos prazos do projeto com eficiência.

Você verá que o Wrike é um software de gerenciamento de projetos confiável para colaboração com equipes internas ou clientes externos. Mesmo sem uma conta do Wrike, as partes interessadas podem se manter informadas por meio de painéis e atualizações compartilhados. Isso é um divisor de águas para os clientes que preferem não criar contas adicionais.

Você pode usar o Wrike para criar painéis interativos e até mesmo gerar relatórios personalizados, além de desfrutar de várias visualizações de projeto para atender a diferentes preferências.

Melhores recursos do Wrike

Acompanhe o desempenho do projeto com relatórios e painéis personalizáveis

Visualizar a distribuição da carga de trabalho para equilibrar as cargas de trabalho entre os membros da equipe

Gerenciar projetos com várias visualizações (Kanban, Gantt, lista, etc.) e definir marcos

Limitações do Wrike

Os planos de nível superior do Wrike podem ser caros para equipes menores ou usuários individuais

Embora flexíveis, as opções de personalização podem ser limitadas em comparação com alguns concorrentes, como o ClickUp

Preços do Wrike

**Gratuito para sempre

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wrike

G2 : 4.2/5,0 (mais de 3.700 avaliações)

: 4.2/5,0 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4.4/5,0 (mais de 2.600 avaliações)

4. Trello (melhor para fluxos de trabalho baseados em Kanban)

Via Trello O Trello é uma das primeiras ferramentas de gerenciamento de projetos que empregava Quadros Kanban para gerenciar projetos para visualização simples do fluxo de trabalho

O Quadro Kanban interativo permite que você atualize facilmente os status de projetos e tarefas movendo cartões por estágios como "A fazer", "Fazendo", "Concluído" e "Atrasado" Dessa forma, você tem uma visão geral clara do progresso, dos problemas e das restrições de recursos de uma só vez.

Além disso, você pode aprimorar o quadro do Trello com power-ups para adicionar recursos avançados de gerenciamento de projetos e, ao mesmo tempo, manter a interface livre de desordem.

Melhores recursos do Trello

Organize as tarefas em diferentes estágios (A fazer, Fazendo, Feito, Atrasado) para facilitar a classificação

Crie tarefas individuais com detalhes, datas de vencimento, links, anexos e listas de verificação

Colaborar adicionando comentários e discussões aos cartões do Trello

Limitações do Trello

A ferramenta no estilo Kanban não é adequada para projetos complexos e de grande escala com dependências extensas

Oferece funcionalidades de automação limitadas em comparação com outras ferramentas

Preços do Trello

**Gratuito para sempre

Standard: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Premium: $12,50/mês por usuário

$12,50/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário para 50 usuários

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5,0 (mais de 13.500 avaliações)

4,4/5,0 (mais de 13.500 avaliações) Capterra: 4,5/5,0 (mais de 23.100 avaliações)

5. monday.com (Melhor para automação de fluxo de trabalho de projeto)

via monday.com a monday.com leva o gerenciamento de projetos a outro nível com flexibilidade abrangente. Esqueça os modelos rígidos - aqui, você pode construir "quadros" personalizados para atender às suas necessidades específicas.

Use-o para criar modelos com vários blocos de construção, como colunas, itens e grupos. Esses quadros representam visualmente os fluxos de trabalho e os dados do projeto, ajudando a melhorar a colaboração da equipe.

Não importa se você está analisando meticulosamente um projeto complexo ou planejando uma simples lista de tarefas, a monday.com se adapta às suas diversas necessidades. Por exemplo, se você precisar de uma visão geral de alto nível, mude para uma visualização de gráfico de Gantt ou veja o progresso em relação aos próximos prazos com os quadros Kanban.

melhores recursos da monday.com

Acesse mais de 200 integrações com ferramentas populares como Slack, Dropbox e Google Drive para obter fluxos de trabalho perfeitos

Alterne entre quadros Kanban, linhas do tempo, calendários, gráficos e muito mais para otimizar a visualização de dados

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e manter a consistência

limitações domonday.com

Para equipes grandes, o custo da monday.com pode aumentar rapidamente, especialmente nos níveis mais altos

Os usuários relataram problemas frequentes de desempenho, como atraso na interface

preços da monday.com

**Gratuito para sempre

Basic: $12/mês por assento

$12/mês por assento Standard: $14/mês por assento

$14/mês por assento Pro: $24/mês por assento

$24/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações domonday.com

G2: 4,7/5,0 (mais de 12.000 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (mais de 4.800 avaliações)

6. Smartsheet (melhor para rastreamento e visualização de dados)

via Smartsheet Seguindo o modelo tradicional de planilha, o Smartsheet é uma das melhores ferramentas visuais de PMO. Seus recursos, como fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas, fazem dele a opção ideal para muitos.

No entanto, alguns usuários costumam desejar ferramentas de gerenciamento de projetos mais fáceis de usar, pois o Smartsheet pode ser insuficiente ao lidar com muitos projetos, levando a uma interface facilmente desordenada.

Dito isso, se você se sente à vontade para trabalhar com dados e sistemas técnicos, o Smartsheet pode ser uma ferramenta poderosa para gerenciar seus projetos. Porém, para aqueles que buscam uma experiência mais intuitiva e visual, outras opções podem ser preferíveis.

Melhores recursos do Smartsheet

Acesse um espaço de trabalho personalizável baseado em grade para entrada e gerenciamento de dados

Compartilhe e edite planilhas com membros da equipe e adicione comentários para uma colaboração eficaz

Integre-se a outras ferramentas, como Microsoft 365, Google Workspace e Salesforce, para otimizar os fluxos de trabalho

Limitações da planilha

Seu plano gratuito oferece recursos limitados de gerenciamento de projetos para os usuários

Os usuários relataram lentidão com grandes conjuntos de dados ou planilhas complexas

Preços domartsheet

**Gratuito para sempre

Pro : uS$ 9/mês por usuário

: uS$ 9/mês por usuário Business : $32/mês por usuário

: $32/mês por usuário Enterprise: preços personalizados

Classificações e avaliações da planilha

G2: 4,4/5,0 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5,0 (mais de 3.000 avaliações)

7. Basecamp (melhor para gerenciamento de projetos simples)

via Basecamp O Basecamp é um software de gerenciamento de projetos ideal para equipes pequenas que precisam de recursos como gerenciamento e agendamento de tarefas, colaboração com equipes e monitoramento do progresso do projeto. Sua interface simples e seu design amigável garantem uma curva de aprendizado curta, facilitando a navegação na ferramenta PMO.

Um ponto positivo do Basecamp são suas opções de preços flexíveis, baseadas nas necessidades do projeto e não no número de usuários, o que o torna uma opção atraente para startups e empresas em crescimento.

No entanto, à medida que o tamanho da equipe e a complexidade do projeto aumentam, o Basecamp pode não oferecer as ferramentas avançadas de colaboração necessárias para equipes maiores e multifuncionais.

Melhores recursos do Basecamp

Crie listas de tarefas para vários projetos, juntamente com notas importantes e anexos de arquivos

Discutir detalhes do projeto e colaborar com os membros da equipe sem esforço

Defina datas de vencimento, monitore o progresso, identifique obstáculos e integre com calendários para se manter atualizado

Limitações do Basecamp

Falta de várias visualizações de projeto, como gráficos de Gantt, quadros Kanban, visualizações de tabela

O Basecamp tem apenas um recurso básico de relatório e ainda não tem capacidade de controle de tempo, ao contrário de seus concorrentes

Preços do Basecamp

Basecamp: US$ 15 por usuário/mês

US$ 15 por usuário/mês Basecamp Pro Unlimited: $349 por mês (usuários ilimitados)

Classificações e resenhas do Basecamp

G2: 4.1/5.0 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4.3/5.0 (mais de 14.000 avaliações)

8. Jira (melhor para DevOps e operações de TI)

via Jira O Jira é um software de escritório de gerenciamento de projetos popular, excelente para o gerenciamento de projetos Agile para equipes do setor de TI. Ele inclui recursos Scrum desenvolvidos para sprints e oferece a visualização de status de desenvolvimento

Com o Jira, você pode criar e gerenciar tarefas e projetos ilimitados, acessando várias exibições, como linhas do tempo, calendários, listas e quadros para facilitar a visualização. Ele também oferece uma variedade de modelos para ajudá-lo a começar rapidamente.

No entanto, embora o Jira seja excelente no rastreamento de bugs, usá-lo para outros casos de uso ou tarefas de gerenciamento de projetos pode ser um desafio. Além disso, o custo da ferramenta pode aumentar rapidamente se você precisar adicionar plugins para aprimorar seus recursos.

Melhores recursos do Jira

Planejar e executar projetos com várias metodologias (Agile, Scrum, Kanban)

Integrar-se perfeitamente com a Atlassian e outras ferramentas de desenvolvimento e colaboração, como Github, Confluence e Slack

Configure a automação sem esforço com o recurso intuitivo de arrastar e soltar

Limitações do Jira

A ferramenta pode não ser ideal para projetos não técnicos

Oferece foco limitado no gerenciamento de documentos e na colaboração em comparação com outras ferramentas

Preços do Jira

**Gratuito para sempre

Standard: US$ 8,15/mês por usuário

US$ 8,15/mês por usuário Premium: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira

G2: 4,3/5,0 (mais de 5.900 avaliações)

4,3/5,0 (mais de 5.900 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 14.000 avaliações)

9. Workfront (melhor para gerenciamento de carga de trabalho e recursos)

via Workfront O Adobe Workfront é um sistema de gerenciamento de projetos repleto de recursos, particularmente preferido por grandes organizações e equipes de marketing que precisam de supervisão abrangente de projetos. Esse software PMO foi projetado para lidar com processos de trabalho complexos e oferece uma plataforma centralizada para gerenciar projetos, tarefas e recursos.

Além de equipar os usuários com suas ferramentas padrão de gerenciamento de projetos, como gráficos de Gantt, relatórios e painéis, o Workfront também se destaca na revisão e no gerenciamento de ativos. Ele ainda se integra perfeitamente a outros produtos da Adobe e a aplicativos de terceiros e ajuda a manter fluxos de trabalho contínuos.

Melhores recursos do Workfront

Planeje, execute e entregue vários projetos com diversas metodologias (Agile, Waterfall, etc.)

Monitorar o progresso do projeto e o tempo gasto em tarefas para orçamento e alocação de recursos

Colaborar bem compartilhando arquivos, comentários e feedback na plataforma e otimizar o gerenciamento de tarefas

Limitações do Workfront

O plano gratuito oferece recursos básicos com limitações significativas

Os recursos complexos da ferramenta de escritório de gerenciamento de projetos podem ser excessivos para novos usuários

Preços do Workfront

Select: Preços personalizados

Preços personalizados Prime: Preços personalizados

Preços personalizados Ultimate: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Workfront

G2: 4,1/5,0 (mais de 900 avaliações)

4,1/5,0 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5,0 (mais de 1.400 avaliações)

10. Nifty (melhor para colaboração e comunicação centralizadas de projetos)

via Nifty O Nifty é um software abrangente de gerenciamento de projetos que pode ajudar as equipes de projeto a simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a colaboração. Com uma interface limpa e um layout escalável, o objetivo é proporcionar uma experiência fácil de usar para o gerenciamento de projetos de diferentes tamanhos e complexidades.

Com uma plataforma centralizada para gerenciar tarefas, rastrear metas e acompanhar a comunicação interna, você pode deixar de lado a necessidade de fazer malabarismos entre várias ferramentas.

O Nifty ainda oferece recursos como quadros Kanban e calendários integrados para ajudar as equipes a se manterem organizadas e no caminho certo. Ele prioriza colaboração da equipe incluindo recursos como compartilhamento de arquivos, comentários e mensagens de equipe.

Melhores recursos interessantes

Integre-se com ferramentas de quadro branco de terceiros para fazer brainstorming de planos de projeto e compartilhar feedback dentro da plataforma

Automatize a configuração de novos projetos de desenvolvimento de software com a funcionalidade de IA da Nifty

Organize e acompanhe projetos com quadros Kanban, listas e calendários

Limitações do Nifty

Falta de recursos dedicados para gerenciar cargas de trabalho e alocação de recursos

Os recursos de relatório da ferramenta podem ser limitados para acesso a análises detalhadas

Preços interessantes

**Gratuito para sempre

Iniciante: $49/mês

$49/mês Pro: $99/mês

$99/mês Business: $149/mês

$149/mês Ilimitado: $499/mês

Classificações e avaliações interessantes

G2: 4,7/5,0 (mais de 400 avaliações)

4,7/5,0 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5,0 (mais de 400 avaliações)

