Um bom gráfico de barras empilhadas (também chamado de gráfico de colunas empilhadas) pode ser um divisor de águas na visualização e apresentação de dados. Com uma olhada, você pode comparar diferentes categorias em um conjunto de dados.

Imagine dividir as vendas de sua empresa por categoria de produto ou entender como as despesas são distribuídas entre os departamentos - tudo isso pode ser comparado e mostrado em um formato visual fácil de entender.

Mas qual é a facilidade de criar um gráfico de barras empilhadas nas planilhas do Google?

Bem, isso é possível com seu recurso de editor de gráficos. Esses são os gráficos mais bonitos e personalizáveis com os quais você trabalhará? Provavelmente não. Mas eles dão conta do recado.

Neste guia, vamos orientá-lo no processo de criação de um gráfico de barras empilhadas com o editor de gráficos do Planilhas Google, desde a preparação dos dados até a visualização final.

Também exploraremos uma maneira melhor de visualizar seus dados além de um gráfico de barras empilhadas.

Como criar um gráfico de barras empilhadas no Planilhas Google

Veja como você pode criar um gráfico de barras empilhadas no Planilhas Google:

Etapa 1: Prepare seus dados

Comece importando informações de sua fonte de dados e organizando-as no Planilhas Google. Crie cabeçalhos claros para suas colunas. Na primeira linha, rotule cada coluna com títulos descritivos. Isso é importante para criar um gráfico de barras coerente.

Criar cabeçalhos e títulos descritivos ajuda a criar bons gráficos de barras

Neste exemplo, usamos "Teams" (Equipes) para a coluna A e rótulos de gênero para as colunas B e C. Verifique novamente suas entradas de dados.

Independentemente do tipo de dados, não se esqueça de inseri-los nas colunas apropriadas.

Etapa 2: Selecione os dados para seu gráfico

Depois que seus dados estiverem organizados, é hora de destacá-los. Clique na célula superior esquerda do seu conjunto de dados e arraste o mouse para selecionar todas as informações relevantes. Essa seleção formará a base do seu gráfico de barras empilhadas.

Arraste o mouse para destacar apenas os dados relevantes

Lembre-se de que a precisão ao selecionar seu intervalo de dados é fundamental aqui - você não quer incluir nenhuma linha em branco ou dados irrelevantes acidentalmente.

Etapa 3: Escolha e insira um gráfico

Agora vem a parte divertida: transformar seus dados em uma obra-prima visual.

o Google Sheets oferece uma infinidade de tipos de gráficos diferentes

Vá até o menu superior e clique em "Insert" (Inserir) e, em seguida, selecione "Chart" (Gráfico) no menu suspenso. Um gráfico padrão será exibido, juntamente com o editor de gráficos no lado direito da tela.

No editor de gráficos, na guia "Setup" (Configuração), clique no menu suspenso "Chart type" (Tipo de gráfico). Percorra as opções até encontrar o "Stacked column chart" (Gráfico de colunas empilhadas) e selecione-o.

Escolha o tipo de gráfico de sua preferência no menu suspenso

E pronto! Você acabou de criar um gráfico de barras empilhadas no Planilhas Google.

**Leia também Como criar um gráfico no Excel

Etapa 4: Personalize seu gráfico

Agora, vamos personalizar nosso gráfico exatamente como precisamos dele.

Para isso, clique duas vezes em seu gráfico para abrir o painel do editor de gráficos (se ele ainda não estiver visível).

Navegue até a guia "Customize" (Personalizar) para ver uma série de opções.

Aqui, você pode ajustar o estilo geral do gráfico, o título do gráfico, os rótulos de dados para os eixos horizontal e vertical, o posicionamento da legenda e as cores da série. Experimente essas configurações para tornar seu gráfico de barras informativo e visualmente atraente.

Etapa 5: Ajustar a posição do gráfico

Seu gráfico de barras está ótimo. Agora, vamos posicioná-lo melhor. Basta clicar e segurar o gráfico e arrastá-lo para o local desejado na planilha.

Você pode arrastar facilmente seus gráficos para qualquer lugar da planilha

Reorganize a posição do gráfico de acordo com suas necessidades. É uma ação simples, mas muito útil para adicionar contexto de dados ao seu gráfico.

Etapa 6: Ajuste seu gráfico de barras empilhadas

Reserve um momento para revisar seu gráfico. As cores são fáceis de distinguir? O título é claro e descritivo? Os títulos dos eixos fazem sentido? Você definiu claramente a legenda do gráfico?

Adicione detalhes ao seu gráfico de barras para melhorar a visualização

Faça os ajustes necessários para garantir que seu gráfico de barras empilhadas comunique seus dados de forma eficaz. Lembre-se de que a clareza é fundamental em visualização de dados .

concentre-se em fazer ajustes em seu gráfico quando o design inicial estiver pronto_

Etapa 7: Compartilhe sua criação

Seu gráfico de barras empilhadas do Google Sheet está pronto. Você pode compartilhar sua planilha do Google com outras pessoas, permitindo que elas visualizem ou editem o gráfico.

Como alternativa, você pode fazer o download do gráfico como uma imagem para usar em apresentações ou relatórios.

Limitações da criação de gráficos de barras no Planilhas Google

Embora o Planilhas Google seja uma ótima ferramenta para criar gráficos de barras empilhadas, ele não é perfeito.

O Google Sheets é gratuito, mas não permite uma colaboração simples e fácil em um documento, especialmente quando vários membros da equipe trabalham em uma única apresentação. Ele também não é capaz de lidar com grandes conjuntos de dados e pode se tornar rapidamente limitado.

Opções limitadas de personalização: O Google Sheets oferece personalização básica para o gráfico de barras empilhadas, mas não oferecerecursos avançados de design. Isso pode reduzir o escopo de personalização para diferentes tipos de conjuntos de dados e levar a limitações no design

O Google Sheets oferece personalização básica para o gráfico de barras empilhadas, mas não oferecerecursos avançados de design. Isso pode reduzir o escopo de personalização para diferentes tipos de conjuntos de dados e levar a limitações no design Restrições de tamanho de dados: Um gráfico de barras no Planilhas Google tem um limite para a quantidade de dados que pode manipular. Embora possa funcionar com conjuntos de dados de pequeno e médio porte, o desempenho se degradará significativamente com grandes volumes de dados

Um gráfico de barras no Planilhas Google tem um limite para a quantidade de dados que pode manipular. Embora possa funcionar com conjuntos de dados de pequeno e médio porte, o desempenho se degradará significativamente com grandes volumes de dados Falta de colaboração em tempo real nos gráficos: Embora o Planilhas Google seja excelente em colaboração em tempo real para dados de planilhas, essa funcionalidade não se estende à edição de gráficos - onde somente um usuário pode modificar um gráfico por vez. A falta de umambiente colaborativo pode dificultar o trabalho em equipe em projetos de visualização de dados

Embora o Planilhas Google seja excelente em colaboração em tempo real para dados de planilhas, essa funcionalidade não se estende à edição de gráficos - onde somente um usuário pode modificar um gráfico por vez. A falta de umambiente colaborativo pode dificultar o trabalho em equipe em projetos de visualização de dados Interatividade limitada: Um gráfico de barras empilhadas e outros gráficos (como fluxograma, gráfico de linhas, organogramas eGráficos de Gantt no Planilhas Google) são todos visualizações estáticas. Eles não têm recursos interativos, como drill-down ou recursos de foco. Essa limitação pode afetar apresentações ou relatórios em que o envolvimento do público é importante

Um gráfico de barras empilhadas e outros gráficos (como fluxograma, gráfico de linhas, organogramas eGráficos de Gantt no Planilhas Google) são todos visualizações estáticas. Eles não têm recursos interativos, como drill-down ou recursos de foco. Essa limitação pode afetar apresentações ou relatórios em que o envolvimento do público é importante Inconsistências de formatação entre dispositivos: Um gráfico de barras no Planilhas Google pode não manter uma formatação consistente em diferentes dispositivos ou plataformas. O que parece perfeito em seu desktop pode ter uma aparência diferente em um dispositivo móvel ou quando impresso

Leia também: Modelos gratuitos de calendário mensal no Planilhas Google

Criar gráficos de barras empilhadas com o ClickUp

Embora o editor de gráficos do Planilhas Google ofereça funcionalidades básicas para a criação de gráficos de barras empilhadas, ClickUp vai além, oferecendo colaboração em tempo real com outros usuários e integrações com outras ferramentas. Veja como.

ClickUp Whiteboards

Dê vida ao seu quadro branco adicionando formas e conectores nos quadros brancos ClickUp Quadros brancos ClickUp oferecem uma tela flexível para a criação de gráficos de barras empilhadas. Ao contrário do Google Sheets, você não está limitado a layouts baseados em células. Isso ajuda a personalizar melhor seus gráficos.

Veja como usar o ClickUp Whiteboards para gráficos de barras empilhadas:

Comece com um quadro branco em branco ou use o arquivoModelo de quadro branco de gráfico de barras do ClickUp* Use formas e linhas para criar a estrutura do gráfico

Adicione caixas de texto para rótulos e valores de dados

Agrupe elementos para manter o gráfico organizado

Use o código de cores para distinguir entre diferentes categorias de dados

Os quadros brancos do ClickUp permitem a colaboração em tempo real - um recurso ausente no Google Sheets devido à sua limitação de edição para um único usuário. Vários membros da equipe podem trabalhar no gráfico simultaneamente, o que ajuda a equipe a concluir o trabalho mais rapidamente.

Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp permite que você compare visualmente conjuntos de dados quantitativos e categorias. O gráfico de barras duplas horizontais permite que você compare dois conjuntos de dados, o que ajuda a contar melhor a história.

Modelo de quadro branco de gráfico de barras ClickUp

Você também pode usar este modelo para:

Comparar e contrastar dados para identificar tendências e padrões

Fornecer uma representação visual de informações fácil de entender

Tornar conjuntos de dados complexos mais compreensíveis e fáceis de comunicar

Ajudar as equipes a colaborar e tomar melhores decisões

ClickUp Dashboards

Transforme trabalhos complexos em histórias claras e visuais para sua equipe e clientes com os ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards oferecem uma alternativa avançada ao Google Sheets para criar e exibir gráficos de barras empilhadas. Veja como você pode usá-lo:

Crie um novo Dashboard ou use oModelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp* Adicione um widget de gráfico de barras ao seu Dashboard

Selecione a fonte de dados para o gráfico em suas tarefas do ClickUp ou em campos personalizados

Configure o gráfico para ser exibido como um gráfico de barras empilhadas

Personalize cores, rótulos e outros elementos visuais

Os Dashboards no ClickUp oferecem maior interatividade em comparação com os gráficos estáticos do Google Sheets. Você pode clicar nos elementos do gráfico para detalhar os dados subjacentes, revelando mais insights - úteis quando você estiver apresentando seus dados em uma reunião com as partes interessadas.

Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp fornece uma apresentação fácil de entender dos principais insights, quer você esteja acompanhando o progresso do projeto ou monitorando o sentimento do cliente.

Nesse modelo, o gráfico de barras empilhadas exibe a comparação e a composição de um pequeno número de variáveis ao longo do tempo, sejam elas relativas ou absolutas.

Modelo de gráfico de barras empilhadas do ClickUp

Você também pode usar esse modelo para:

Destacar a relação entre vários conjuntos de dados

Comparar visualmente as diferenças entre conjuntos de dados ou categorias

Identificar rapidamente padrões nos dados

ClickUp Gantt Charts

Visualize a jornada de seu projeto com os gráficos de Gantt do ClickUp e meça seu sucesso

Embora seja usado principalmente para cronogramas de projetos, Gráficos de Gantt do ClickUp podem ser usados de forma criativa para criar visualizações semelhantes a barras empilhadas. Veja como:

Comece com um novo gráfico de Gantt ou useModelo de Gantt simples do ClickUp* Crie tarefas que representem suas categorias de dados

Use subtarefas para representar os elementos "empilhados" de seu gráfico

Ajuste as durações das tarefas para representar os valores dos dados

Codifique as tarefas e subtarefas por cores para distinguir as categorias

Os gráficos de Gantt do ClickUp oferecem atualização dinâmica e vinculação de dependências - recursos essenciais que não estão disponíveis nos gráficos de barras empilhadas do Google Sheets. Ele também permite que você visualize conjuntos de dados complexos.

Modelo de Gantt simples do ClickUp

Uso Modelo de Gantt simples do ClickUp para obter uma visão geral de um projeto e visualizar as dependências de forma eficaz. Com esse modelo, você pode extrair instantaneamente tarefas da sua lista em um gráfico simples usando a visualização de Gantt do ClickUp.

Embora seja um modelo gratuito para iniciantes, ele também é um ótimo ponto de partida para entusiastas de projetos experientes que desejam apenas agilizar as coisas.

Modelo de gráfico de Gantt simples do ClickUp

Você também pode usar este modelo para:

Acompanhar os prazos e as dependências do projeto com uma visão geral

Verificar os status das tarefas como Abertas, Em andamento ou Concluídas com a respectiva codificação por cores

Identificar rapidamente atrasos nas tarefas e possíveis bloqueadores

**Leia também Modelos de calendário mensal

Superando as limitações do Planilhas Google

O ClickUp aborda várias limitações importantes da criação de gráficos de barras empilhadas no Planilhas Google:

I. Personalização

O ClickUp oferece recursos de design mais avançados, permitindo que você crie gráficos visualmente impressionantes que se alinham à sua marca.

II. **Manuseio de dados

O ClickUp pode lidar com conjuntos de dados maiores de forma mais eficiente do que outros aplicativos de gráficos Alternativas ao Google Sheets o que o torna adequado para necessidades complexas de visualização de dados.

III. **Colaboração

A colaboração em tempo real está disponível em todos os Recursos do ClickUp incluindo criação e edição de gráficos.

IV. **Interatividade

Os gráficos do ClickUp são interativos, permitindo que os usuários explorem os dados em profundidade.

V. Consistência entre dispositivos

O ClickUp garante que seus gráficos tenham uma aparência consistente em diferentes dispositivos e plataformas.

Recursos adicionais do ClickUp

Além dos gráficos de barras empilhadas, o ClickUp oferece uma série de recursos que tornam suas visualizações de dados imediatamente acessíveis (além de terem uma ótima aparência), juntamente com recursos excepcionais de gerenciamento de projetos:

Visualização de tabela : Organize e filtre seus dados em um formato semelhante a uma planilha

Organize e filtre seus dados em um formato semelhante a uma planilha Gerenciamento de tarefas **Integre seus gráficos com tarefas e fluxos de trabalho acionáveis

Rastreamento de metas **Alinhe seus gráficos de barras empilhadas com metas mais amplas do projeto ou da empresa

Colaboração em tempo real **Trabalhe em conjunto em gráficos e tarefas relacionadas de forma contínua

Integração com outras ferramentas

Enquanto o Google Sheets pode exigir entrada manual de dados ou integrações complexas, o ClickUp oferece integrações nativas com várias ferramentas. Ele permite que você extraia automaticamente dados de diferentes fontes para o seu gráfico de barras empilhadas, garantindo que a visualização esteja sempre atualizada.

Para quem está fazendo a transição do Google Sheets, o ClickUp também oferece recursos para ajudá-lo a fazer a mudança. Você pode aprender como criar um gráfico de Gantt ou até mesmo explorar a criação de gráficos de linhas no Excel .

O ClickUp também se mantém à frente da curva com recursos como IA para planilhas a IA para planilhas eletrônicas, fornecendo recursos avançados de análise de dados que vão além dos tradicionais gráficos de barras empilhadas.

Leia também: Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets

Aumentar o nível da visualização de dados com o ClickUp

Agora você sabe como criar um gráfico de colunas empilhadas no Planilhas Google.

Mas agora você também sabe sobre suas limitações. Apenas criar um gráfico de barras e colocá-lo ao lado do seu conjunto de dados não transmite o quadro completo e prejudica sua capacidade de contar uma história visual atraente. Acrescente a isso a falta de personalização do design e as restrições de tamanho dos dados, e o processo de criação de gráficos de barras no Planilhas Google começará a parecer enfadonho.

Mas não precisa ser assim.

Se você estiver criando gráficos de gerenciamento de projetos ou explorando Exemplos de gráficos de Gantt além disso, o ClickUp permite que você trabalhe junto com sua equipe com colaboração em tempo real, o que torna a visualização de dados muito mais divertida e impactante.

Crie seu primeiro gráficos de barras interativos com o ClickUp hoje mesmo e experimente a diferença!