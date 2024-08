Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets

Não é decepcionante quando você passa horas criando faturas e elas acabam parecendo que pertenceram à década de 1990? Nós entendemos.

Você quer que suas faturas tenham uma aparência profissional, sofisticada e de acordo com a marca, mas quando você está apenas começando ou tem um orçamento apertado, um software de faturamento sofisticado pode parecer um grande luxo.

No entanto, há uma solução incrível para esse dilema: modelos de faturas gratuitos! Essas planilhas pré-fabricadas são como varinhas mágicas para criar, classificar e controlar contas e faturas. Elas são fáceis de usar, totalmente personalizáveis e, o melhor de tudo, não custam um centavo.

Isso parece bom demais para ser verdade? Continue lendo e mostraremos como se livrar do estresse das faturas com modelos simples de faturas!

O que faz um bom modelo de fatura?

Um bom modelo de fatura é uma planilha pré-formatada que equilibra simplicidade e funcionalidade com profissionalismo e clareza. Ele deve incluir elementos essenciais da fatura, como:

Marca da empresa: Espaço para o logotipo da empresa e informações de contato

Espaço para o logotipo da empresa e informações de contato Detalhes do cliente: Seções claramente identificadas para o nome do cliente, endereço e detalhes de contato

Seções claramente identificadas para o nome do cliente, endereço e detalhes de contato Detalhes da fatura : Número único da fatura, data da fatura e data de vencimento

: Número único da fatura, data da fatura e data de vencimento Condições de pagamento : Métodos de pagamento aceitos [por exemplo, cheque, cartão de crédito, pagamento on-line, etc.] e detalhes de sua política de atraso de pagamento

: Métodos de pagamento aceitos [por exemplo, cheque, cartão de crédito, pagamento on-line, etc.] e detalhes de sua política de atraso de pagamento Itemização: Tabela para listar serviços ou produtos com descrições, quantidades, taxas e totais calculados

Tabela para listar serviços ou produtos com descrições, quantidades, taxas e totais calculados Cálculos: Fórmulas incorporadas para cálculos automáticos de subtotais, impostos [se aplicável] e totais gerais

Fórmulas incorporadas para cálculos automáticos de subtotais, impostos [se aplicável] e totais gerais Personalização: Flexibilidade para ajustar fontes, cores e layout de acordo com sua marca

Certifique-se de que seu modelo de fatura agrupe as informações de forma lógica, com títulos destacados para seções como "Bill To", "Ship To" e "Line Items"

Prestar atenção a todos esses aspectos essenciais promoverá um processo de pagamento tranquilo e uma experiência positiva para o cliente.

se estiver interessado em saber mais sobre modelos de contabilidade e suas características, recomendamos a leitura de nossos posts sobre Modelos de pedidos de compra _e Modelos do Razão .

Modelos gratuitos de faturas do Google Sheets

Agora, vamos explorar alguns modelos de fatura gratuitos do Google, Template.net, Coefficient e Invoicer.ai:

1. Modelo de fatura do Google Sheets por Invoice Simple

via Fatura simplesModelo do Planilhas Google da fatura oferece uma experiência de usuário sem esforço com um design limpo e moderno que não requer nenhum conhecimento de design.

O modelo vem com fórmulas pré-preenchidas que fazem todos os cálculos para você. Basta preencher os detalhes, como descrições de serviços, quantidades e taxas, e ver como o Invoice Simple gera automaticamente subtotais, impostos [se aplicável] e o total.

Não há mais confusão com planilhas ou erros de calculadora - o Invoice Simple cuida do trabalho pesado, economizando seu valioso tempo e garantindo a precisão.

2. Modelo de fatura do Google Freelancer por Wave

via Onda O malabarismo com vários projetos geralmente representa o desafio de capturar e faturar com precisão os serviços dos freelancers. Modelo de fatura do Google Freelancer do Wave vem em socorro, oferecendo uma abordagem centrada no projeto além do faturamento básico.

Esse modelo de fatura para freelancer fornece seções dedicadas para descrições detalhadas do projeto, permitindo mapear corretamente o escopo do seu trabalho e garantir que nenhum projeto seja perdido durante a contagem dos registros de faturamento no final do mês.

Mas não para por aí! O Wave permite que você divida seus serviços por tarefa ou marco, garantindo um faturamento transparente para o cliente

Recursos de bônus, como rastreamento de pagamentos e opções de depósito, também estão incluídos, proporcionando uma visão em tempo real das finanças do seu projeto e simplificando o gerenciamento do fluxo de caixa.

Leitura recomendada: Aqui estão mais alguns modelos de faturas para freelancers para gerenciar sua carga de trabalho!

3. Modelo de fatura do Google Sheets do FreshBooks

via FreshBooksModelo de fatura do Google Sheets do FreshBooks é um modelo para download que permite criar faturas profissionais diretamente no Google Sheets.

Ele oferece personalização completa, permitindo que você adapte o modelo às suas necessidades. Você pode adicionar a identidade de sua marca incorporando seu logotipo, esquema de cores e fontes. Você pode até personalizar o modelo com sua estrutura de preços e condições de pagamento preferenciais, garantindo clareza para seus clientes.

Ele também vai além, oferecendo opções específicas para cada setor. Por exemplo, há modelos de faturas dedicados, projetados especificamente para empresas que operam no mercado do Reino Unido. Esses modelos levam em consideração quaisquer regulamentos regionais ou preferências de formatação, garantindo que suas faturas estejam em conformidade com os padrões locais.

**Como alternativa, o modelo também fornece acesso a um gerador de faturas on-line gratuito, que permite criar faturas rapidamente sem a necessidade de usar o Google Sheets. Se você é freelancer ou tem uma pequena empresa e precisa de uma maneira simples e gratuita de criar faturas, esse modelo é uma ótima opção. Faça o download desse modelo

4. Modelo de fatura de empreiteiro do Google Sheets por Coefficient

via CoeficienteModelo de fatura de empreiteiro do Google Sheets da Coefficient reconhece que "um tamanho não serve para todos" no mundo da contratação.

Você pode adaptar esse modelo ao seu serviço de contratação, seja você um encanador, eletricista ou especialista em outra área.

Ele vai além do faturamento básico ao incluir seções dedicadas a requisitos profissionais específicos, como tempo de viagem ou aluguel de equipamentos. Isso garante que você capture todos os aspectos faturáveis do seu trabalho, eliminando o risco de cobranças perdidas e ajudando-o a receber a remuneração adequada pelos seus serviços.

5. Modelo de fatura comercial por Invoicer.ai

via Invoicer.ai Se estiver administrando uma empresa com diversas necessidades, você pode tentar Modelo de fatura comercial do Invoicer.ai .

Primeiro, você fornecerá suas informações comerciais, incluindo o nome da empresa, o endereço e o número de telefone. Em seguida, insira os detalhes do seu cliente, como nome, endereço e número de telefone.

Em seguida, vem a fatura propriamente dita. Você pode editar o título do padrão "INVOICE" (fatura) para algo mais específico, como "RECEIPT" (recibo) ou "BILL OF SALE" (nota fiscal de venda), dependendo da natureza da transação.

Para seus itens, você fornecerá uma descrição do serviço ou produto que está faturando, juntamente com a taxa que cobra por item. O padrão da quantidade é um, mas você pode ajustá-la facilmente com base no valor real fornecido. A plataforma calcula automaticamente o valor total devido com base na taxa e na quantidade

O Invoicer.ai oferece opções adicionais para personalizar ainda mais sua fatura. Você pode incluir um desconto como uma porcentagem ou um valor fixo em dólares. Há também uma seção para impostos, que permite adicionar vários impostos com nomes personalizados. Inclua aqui o número do imposto de renda de sua empresa para fins de transparência.

Por fim, você pode adicionar qualquer informação para o seu cliente na seção de notas e delinear seus termos e condições de pagamento. Depois de inserir todos os detalhes necessários e personalizar a fatura a seu gosto, você pode finalizá-la e enviá-la ao seu cliente para pagamento.

Limitações do uso do Planilhas Google para faturamento

Embora o Google Sheets ofereça vários modelos de faturas gratuitos, é importante reconhecer que eles podem não atender perfeitamente a todas as necessidades de faturas.

Aqui está uma visão geral de algumas possíveis limitações a serem consideradas:

Automação limitada: Embora alguns modelos ofereçam fórmulas pré-preenchidas, o Planilhas Google pode não oferecer o mesmo nível de automação que um software de faturamento dedicado. Para empresas com fluxos de trabalho complexos ou que exigem recursos como lembretes automáticos de pagamento, as plataformas especializadas podem ser mais adequadas

Embora alguns modelos ofereçam fórmulas pré-preenchidas, o Planilhas Google pode não oferecer o mesmo nível de automação que um software de faturamento dedicado. Para empresas com fluxos de trabalho complexos ou que exigem recursos como lembretes automáticos de pagamento, as plataformas especializadas podem ser mais adequadas Preocupações com a escalabilidade: À medida que sua empresa cresce e suas necessidades de faturamento se tornam mais complexas, os modelos do Planilhas Google podem ter dificuldades para acompanhar o ritmo. Gerenciar grandes volumes de faturas ou integrá-las a outros sistemas de negócios pode se tornar complicado

À medida que sua empresa cresce e suas necessidades de faturamento se tornam mais complexas, os modelos do Planilhas Google podem ter dificuldades para acompanhar o ritmo. Gerenciar grandes volumes de faturas ou integrá-las a outros sistemas de negócios pode se tornar complicado Considerações de segurança: Embora o Planilhas Google ofereça recursos básicos de segurança, ele pode não ser tão robusto quanto um software de faturamento dedicado quando se trata de proteger dados confidenciais de clientes. Para empresas que lidam com informações altamente confidenciais, explorar soluções de faturamento seguras pode ser uma opção melhor

Embora o Planilhas Google ofereça recursos básicos de segurança, ele pode não ser tão robusto quanto um software de faturamento dedicado quando se trata de proteger dados confidenciais de clientes. Para empresas que lidam com informações altamente confidenciais, explorar soluções de faturamento seguras pode ser uma opção melhor Personalização limitada: Apesar de oferecer algumas opções de personalização, os modelos do Planilhas Google podem não atender a necessidades de faturamento muito específicas. Se sua empresa precisar de layouts ou funcionalidades exclusivas para as faturas, um software de faturamento dedicado poderá oferecer maior flexibilidade

Apesar de oferecer algumas opções de personalização, os modelos do Planilhas Google podem não atender a necessidades de faturamento muito específicas. Se sua empresa precisar de layouts ou funcionalidades exclusivas para as faturas, um software de faturamento dedicado poderá oferecer maior flexibilidade Desafios de colaboração: Embora o Planilhas Google permita a colaboração, a edição em tempo real e o controle de versões, ele pode ser confuso com vários usuários. O software de faturamento dedicado geralmente oferece recursos de colaboração mais simplificados para gerenciar faturas com a sua equipe

Lembre-se de que os modelos de faturas do Planilhas Google são um ponto de partida fantástico para freelancers e pequenas empresas. No entanto, compreender suas limitações pode ajudá-lo a tomar uma decisão informada à medida que suas necessidades de faturamento evoluem.

Modelos alternativos de faturamento

Embora o Google Sheets ofereça uma opção gratuita atraente, há outro concorrente poderoso para modelos de faturas: ClickUp.

O ClickUp fornece vários modelos de faturas projetados para se integrarem perfeitamente à sua plataforma de gerenciamento de projetos, oferecendo uma solução mais abrangente para o gerenciamento de projetos solução de faturamento .

Veja a seguir alguns dos modelos de fatura do ClickUp que podem ser úteis para suas necessidades de faturamento:

1. Modelo de fatura do ClickUp

Personalize seu processo de faturamento com o modelo de fatura do ClickUp

Procurando uma maneira de simplificar seu processo de faturamento? O Modelo de fatura do ClickUp pode ser exatamente o que você precisa. Esse modelo foi projetado para ajudar empresas e freelancers a criar faturas profissionais e detalhadas de forma rápida e fácil na plataforma ClickUp.

Você pode personalizá-lo com as informações de sua empresa, detalhes do cliente, números de faturas e datas. Ele permite discriminar serviços ou produtos e detalhar descrições, quantidades, taxas e totais. Além disso, ele lida com preços e impostos, calculando tudo automaticamente.

Você também pode definir condições de pagamento para garantir que não haja confusão sobre quando e como você espera ser pago. E não se esqueça da marca - você pode adicionar seu logotipo e escolher cores personalizadas para combinar com sua marca.

Integração desse modelo com Tarefas do ClickUp permite que você acompanhe o status de suas faturas, desde o rascunho até o recebimento do pagamento, tornando todo o processo mais fácil e eficiente.

2. Modelo de rastreamento de faturas do ClickUp

Acompanhe todas as suas faturas sem esforço com o modelo de acompanhamento de faturas do ClickUp

Se você estiver com dificuldades para controlar todas as suas faturas, o Modelo de rastreamento de faturas do ClickUp está aqui para ajudar. Ele oferece uma visão geral abrangente de seu faturamento, para que nada seja esquecido.

Você pode acompanhar tudo em um só lugar, com colunas para números de faturas, nomes de clientes, datas de emissão, datas de vencimento e valores. O modelo inclui indicadores de status para mostrar quais faturas estão pendentes, pagas ou vencidas

Você pode até mesmo configurar lembretes automáticos para as datas de vencimento e para os valores acompanhamento de pagamentos em atraso . Precisa analisar suas finanças? **Gere relatórios com o toque de um botão para ver padrões de pagamento, valores pendentes e históricos de pagamento de clientes

Com visualizações personalizáveis, você pode filtrar e classificar as faturas com base em qualquer critério que precisar, ajudando-o a manter-se organizado e proativo no gerenciamento do seu processo de faturamento.

3. Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp

Solicite cotações sem problemas usando o modelo de solicitação de cotação do ClickUp

Você pode usar o Modelo de solicitação de orçamento do ClickUp para solicitar e comparar cotações de fornecedores.

Esse modelo o ajuda a definir claramente os requisitos, as especificações e os resultados do projeto. Você pode inserir informações do fornecedor, definir prazos para envio de cotações e conclusão do projeto, e até mesmo delinear seus critérios de avaliação, tudo em um só lugar.

Ele é perfeito para organizar e avaliar várias propostas. Esse modelo ajuda a garantir que você possa solicitar e avaliar propostas de forma eficaz para que possa escolher o melhor fornecedor com base no preço, na capacidade e nos requisitos do projeto.

4. Fatura de contratante independente do ClickUp

Fature clientes como um contratante independente com a Fatura de Contratante Independente do ClickUp

Se você é um freelancer ou prestador de serviços independente, o Modelo de fatura de contratante independente do ClickUp foi criado especialmente para você.

Ele inclui campos para os seus detalhes pessoais ou comerciais, como informações de contato e ID fiscal, bem como seções para as informações de contato do seu cliente e endereço de cobrança.

Você pode dividir as tarefas que executou, as horas que trabalhou, suas taxas e os totais. Defina claramente suas instruções e condições de pagamento para evitar qualquer confusão.

Personalize o modelo com seu logotipo e elementos de marca e adicione notas ou instruções específicas para que seus clientes o adaptem à sua forma de trabalhar.

Ao integrar esse modelo com o projeto ClickUp e o ferramentas de controle de tempo você pode vincular suas tarefas faturadas diretamente à sua fatura por hora, garantindo transparência e precisão em seu faturamento.

5. Modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp

Agilize os pagamentos de empreiteiros com o modelo de fatura do ClickUp Contractor

Como empreiteiro geral, você precisa de uma maneira de gerenciar o faturamento de vários serviços e projetos. O modelo de fatura de empreiteiro do ClickUp é perfeito para isso.

Ele inclui seções para descrições de projetos, detalhes do cliente e locais de trabalho para que você possa fornecer informações detalhadas sobre o projeto.

Itemize os custos de materiais, mão de obra, subcontratados e outros Despesas comerciais , garantindo um faturamento abrangente e transparente. Você também pode definir cronogramas de pagamento com marcos e termos específicos para cada projeto.

Use os recursos de controle de despesas para vincular despesas e recibos aos itens de linha correspondentes. Esse modelo é personalizável para incluir a marca de sua empresa, logotipos e quaisquer instruções especiais para seus clientes. Faça o download desse modelo

6. Modelo de fatura de freelancer do ClickUp

Gerencie faturas de freelancers de forma eficiente com o modelo de fatura de freelancer ClickUp

Este é para os freelancers! O Modelo de fatura de freelancer do ClickUp **Torna a cobrança de seus clientes simples e eficiente

Esse modelo simples de fatura inclui campos para suas informações pessoais ou comerciais, detalhes de contato e ID fiscal, além de seções para as informações de contato do cliente e o endereço de cobrança.

Você pode discriminar seus serviços, detalhando o que você forneceu, as horas trabalhadas, suas taxas de serviço e os totais. Defina claramente os termos de pagamento, os métodos e as datas de vencimento para garantir que não haja confusão.

7. Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Profissionalize o faturamento de sua produção de vídeo com o modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp

Se você trabalha no setor de produção de vídeo, o Modelo de fatura de produção de vídeo do ClickUp foi criado para você. Ele inclui campos para os detalhes da sua empresa de produção, informações de contato e elementos de marca, bem como seções para as informações de contato do seu cliente e detalhes específicos do projeto.

Você pode fornecer uma análise detalhada do projeto, discriminando várias fases da produção, incluindo pré-produção, filmagem, edição e pós-produção.

O modelo de fatura de serviço permite o rastreamento detalhado dos custos, incluindo equipamentos, mão de obra, taxas de localização e quaisquer outras despesas. Especifique as condições de pagamento, incluindo cronogramas e métodos relevantes para o projeto.

Integre esse modelo com Gerenciamento de projetos do ClickUp do ClickUp para vincular cada fase do projeto aos custos correspondentes, garantindo uma gestão abrangente e transparente faturamento para seus clientes .

Escolhendo o modelo de fatura certo para suas necessidades de faturamento

Os modelos de fatura do Google Sheets e do Google Docs oferecem um ponto de partida fantástico para empresas preocupadas com o orçamento ou com necessidades simples de faturamento. Sua interface amigável, fórmulas pré-preenchidas e disponibilidade gratuita fazem deles uma opção atraente.

Porém, à medida que sua empresa cresce e suas necessidades de faturamento evoluem, as limitações do Google Sheets, como automação e escalabilidade limitadas, podem se tornar aparentes.

Os modelos de fatura do ClickUp, por outro lado, oferecem uma solução mais abrangente. Eles oferecem recursos como automação incorporada, recursos avançados de rastreamento e integração perfeita com a plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Esses recursos podem otimizar seu fluxo de trabalho, melhorar o gerenciamento do fluxo de caixa e fornecer informações valiosas sobre o desempenho do faturamento. E muitos modelos do ClickUp são de uso gratuito. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!