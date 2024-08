Como criar uma cultura inclusiva no local de trabalho

Todos nós deveríamos saber que a diversidade contribui para uma rica tapeçaria, e devemos entender que todos os fios da tapeçaria são iguais em valor, independentemente de sua cor

Dra. Maya Angelou

A 2023 Relatório da McKinsey revela que as empresas com maior representação feminina superam seus pares financeiramente em 39%, e aquelas com maior diversidade étnica registram um aumento de 27%.

Esses números são um alerta.

Está claro: promover um local de trabalho diversificado e inclusivo não é apenas a coisa certa a fazer - é um negócio inteligente. Uma cultura inclusiva integra diversidade, equidade e inclusão (DEI) aos valores organizacionais e às práticas de emprego, aumentando o engajamento, impulsionando a inovação e impulsionando o sucesso de sua empresa.

Portanto, vamos ver como criar uma cultura de local de trabalho inclusiva para um local de trabalho moderno. ⬇️

Entendendo a cultura inclusiva no local de trabalho

Uma cultura inclusiva no local de trabalho respeita e valoriza a diversidade e a participação máxima de indivíduos de várias raças, etnias, religiões, locais, orientações sexuais, neurodiversidade e muito mais.

Esses locais de trabalho têm como objetivo estabelecer um ambiente em que os funcionários sejam livres para compartilhar ideias e se sintam bem-vindos, independentemente de suas origens

Outros aspectos de uma força de trabalho diversificada incluem:

Liderança inclusiva: Grandes líderes em locais de trabalho inclusivos sabem como aproveitar talentos diversos, respeitando e atendendo às necessidades exclusivas de cada um

Grandes líderes em locais de trabalho inclusivos sabem como aproveitar talentos diversos, respeitando e atendendo às necessidades exclusivas de cada um Linhas de comunicação abertas e transparentes: Um ambiente inclusivo incentiva o diálogo honesto e aberto, onde os membros da equipe podem compartilhar suas ideias e feedbacks sem se preocupar com julgamentos

Um ambiente inclusivo incentiva o diálogo honesto e aberto, onde os membros da equipe podem compartilhar suas ideias e feedbacks sem se preocupar com julgamentos Políticas de trabalho flexíveis: Um local de trabalho diversificado oferece a todos os seus funcionários opções de trabalho flexíveis, como configurações híbridas ou horários ajustáveis, para atender a diversas necessidades e apoiar a inclusão de deficientes

Desafios na criação de um local de trabalho inclusivo

Apesar do excelente trabalho realizado no espaço da DEI em empresas e instituições de ensino superior, ainda não vemos uma aceitação e adoção generalizadas de culturas inclusivas no local de trabalho. Algumas empresas até começaram a reduzir os gastos com DEI e a diminuir os cargos dedicados à diversidade.

Aqui estão algumas possíveis razões:

Falta de evidências: As empresas continuam reduzindo as iniciativas de DEI devido à falta de evidências concretas que demonstrem o impacto das políticas de diversidade. Aestudo da Translational Behavioral Medicine revelou que poucas iniciativas de DEI no local de trabalho foram monitoradas ou acompanhadas por meio de pesquisas revisadas por pares, o que reduziu a confiança na inclusão para o crescimento dos negócios

As empresas continuam reduzindo as iniciativas de DEI devido à falta de evidências concretas que demonstrem o impacto das políticas de diversidade. Aestudo da Translational Behavioral Medicine revelou que poucas iniciativas de DEI no local de trabalho foram monitoradas ou acompanhadas por meio de pesquisas revisadas por pares, o que reduziu a confiança na inclusão para o crescimento dos negócios Desafios de comunicação: Podem resultar de barreiras linguísticas, deficiências auditivas, lacunas geracionais e preferências de comunicação diferentes (e-mail, telefonemas, mídia social etc.)

Podem resultar de barreiras linguísticas, deficiências auditivas, lacunas geracionais e preferências de comunicação diferentes (e-mail, telefonemas, mídia social etc.) Preconceito inconsciente: A discriminação geralmente decorre de preconceitos inconscientes enraizados na estigmatização e doutrinação social. Esses preconceitos, baseados em raça, gênero, orientação sexual e outros fatores, levam as pessoas a fazer julgamentos sem conhecer verdadeiramente os outros

A discriminação geralmente decorre de preconceitos inconscientes enraizados na estigmatização e doutrinação social. Esses preconceitos, baseados em raça, gênero, orientação sexual e outros fatores, levam as pessoas a fazer julgamentos sem conhecer verdadeiramente os outros Tomada de decisão mais lenta: Embora perspectivas e ideias diversificadas impulsionem a inovação nos negócios, elas também podem retardar a tomada de decisão à medida que mais pontos de vista e considerações são integrados ao processo

Embora perspectivas e ideias diversificadas impulsionem a inovação nos negócios, elas também podem retardar a tomada de decisão à medida que mais pontos de vista e considerações são integrados ao processo Outros desafios: Você deve enfrentar outros obstáculos problemáticos, como inclusão desigual, desconfiança, requisitos legais como visto, acomodação e outros para manter uma força de trabalho estável

Passos para criar uma cultura inclusiva no trabalho

Criar um local de trabalho inclusivo é uma jornada contínua. Veja a seguir como você pode obter os benefícios morais e comerciais de um ambiente focado em DEI:

Etapa 1: Faça com que a alta gerência participe

A primeira e mais importante etapa é garantir a adesão da administração e assegurar que ela compreenda a importância de um local de trabalho inclusivo.

Destaque como a diversidade pode realmente ajudar a sua empresa e levar ao seu crescimento, aumentando a receita, o envolvimento e a retenção de funcionários. Seu treinamento em DEI não deve se limitar aos funcionários, mas deve incluir os níveis gerencial e executivo.

Uma vez que a equipe de liderança esteja de acordo, ela poderá definir um tom genuíno e inclusivo em toda a organização.

Etapa 2: Integre a DEI em seus princípios fundamentais

A criação de um local de trabalho inclusivo se resume aos princípios fundamentais de sua empresa. Revisite os valores fundamentais de sua empresa regularmente, especialmente quando fizer contratações diversificadas. Se os valores atuais de sua empresa não abordarem a inclusão de todos os grupos de funcionários, fale com a liderança para atualizá-los.

Equidade, trabalho em equipe e respeito são essenciais em qualquer local de trabalho inclusivo, mas há mais do que isso. Se você tiver contratações LGBTQIA+, priorize a inclusão de estratégias que promovam a neutralidade de gênero em todas as suas políticas e práticas.

Para funcionários de minorias estigmatizadas, desafie ativamente e treine os gerentes para combater estereótipos. Continue refinando sua abordagem para garantir que todos os membros da equipe se sintam valorizados e apoiados.

Siga as políticas de inclusão ao elaborar novos valores, solicitando abertamente o feedback dos funcionários. Isso ajudará a inculcar valores organicamente em vez de aplicá-los com mão de ferro.

Etapa 3: Use a linguagem de forma eficaz

Adote uma linguagem inclusiva para garantir que todos se sintam respeitados e reconhecidos. Isso significa usar pronomes preferidos, termos neutros em termos de gênero como eles/elas e cônjuge/parceiro em vez de marido/esposa, e licença parental em vez de licença maternidade/paternidade.

Além disso, tenha em mente os descritores preferidos para funcionários com deficiência e ajuste sua linguagem de acordo.

Se você ofender alguém, peça desculpas sinceras e corrija seu erro. Se você observar um comportamento não inclusivo, dirija-se à pessoa em particular e aproveite a oportunidade para instruí-la sobre o motivo do problema.

Para estender isso aos seus funcionários, você pode:

Acrescentar declarações de política rígidas com relação a violações

Organizar sessões de treinamento profissional sobre discurso e comportamento inclusivos

Reconhecer os funcionários que se destacam na promoção e na prática da inclusão

Passo 4: Crie espaços seguros para os funcionários

Os locais de trabalho inclusivos devem garantir conforto e segurança para todos os seus funcionários, especialmente para os grupos sub-representados.

Aqui estão algumas mudanças práticas que você pode fazer para criar amplos espaços seguros no local de trabalho:

Salas de lactação para mães recentes

Espaços de oração ou meditação para práticas religiosas variadas

Espaços silenciosos para pessoas com TDAH ou sensibilidades auditivas

Locais acessíveis com rampas, indicadores táteis ou auxílio de escadas

Áreas de trabalho adaptadas para cadeiras de rodas

Recursos de acessibilidade digital para funcionários com deficiências auditivas, visuais, motoras ou cognitivas

Eventos culturais opcionais para evitar a pressão sobre funcionários introvertidos

Recursos de saúde mental e apoio aos funcionários

Etapa 5: coletar e agir com base no feedback

Para entender o que funciona e o que não funciona, colete feedback por meio de reuniões individuais, pesquisas anônimas e workshops. A coleta dessas informações lhe mostrará como construir um local de trabalho inclusivo do tipo que seus funcionários precisam e apreciam.

Ao realizar uma pesquisa com funcionários, sempre evite declarações implícitas e use perguntas diretas para realmente entender as necessidades da sua equipe.

Aqui está uma lista de algumas perguntas excelentes que você pode querer fazer:

_A equipe executiva é suficientemente diversificada?

_Você acredita que nosso processo de promoção e avaliação apoia a diversidade?

_As ideias e pessoas diversificadas são celebradas em nossa organização?

_Em uma escala de 1 a 10, quão confortavelmente você pode falar sobre seu histórico social e cultural no local de trabalho?

_Como a empresa pode melhorar no aspecto da inclusão?

Etapa 6: implementar um treinamento abrangente sobre diversidade

Certifique-se de que seus programas de treinamento abranjam todos os três aspectos da DEI - diversidade, equidade e inclusão - e não apenas a diversidade. Se necessário, realize várias sessões para garantir que todos os funcionários de minorias sejam representados e ouvidos.

Aprofunde-se em como os colegas de trabalho podem interagir respeitosamente com diferentes grupos. Você pode incluir exercícios para abordar preconceitos inconscientes e melhorar a comunicação intercultural entre as equipes.

O objetivo do treinamento de inclusão não deve ser apenas promover a tolerância ou seguir regras. Em vez disso, concentre-se em promover a aceitação genuína e uma compreensão mais profunda da diversidade e da inclusão para que o respeito se torne uma parte inerente da cultura de seu local de trabalho.

Passo 7: Amplie o calendário de feriados da empresa

Inclua e comemore feriados ou eventos que representem as crenças culturais de todos os grupos minoritários que trabalham para você e com você.

Isso ajuda a reunir as pessoas e permite que elas aprendam sobre os valores, as normas e as práticas culturais umas das outras. Essa celebração promove o respeito mútuo, um componente essencial das iniciativas bem-sucedidas de DEI.

Etapa 8: Elaborar políticas eficazes de não discriminação

Os locais de trabalho inclusivos têm políticas antidiscriminação bem definidas que desencorajam a discriminação dentro e fora do local de trabalho com medidas rigorosas.

Essa política:

Declara claramente que o assédio e a discriminação são inaceitáveis

Abrange as consequências duradouras da violação das políticas de não discriminação

Define o tipo de comportamento que pode ser considerado ofensivo

Tem um procedimento bem definido de reclamação e reparação para aqueles que sofreram ou testemunharam atos discriminatórios

Etapa 9: Desenvolver programas de orientação para o engajamento intercultural

Estabeleça relações de co-mentoria ao associar mentores, patrocinadores e protegidos de diversas origens, identidades ou tradições.

Esses relacionamentos interculturais incentivam os indivíduos a crescerem por meio do aprendizado efetivo e do envolvimento com novas perspectivas.

Etapa 10: Apoiar grupos de recursos de funcionários (ERGs)

Os ERGs são grupos voluntários liderados por funcionários, geralmente baseados em aspectos de identidade (como gênero, raça, orientação sexual, capacidade ou status de veterano) ou função (como TI, vendas ou marketing).

Esses grupos aumentam o envolvimento no local de trabalho e permitem que as organizações acessem uma rede diversificada de talentos, prestadores de serviços e fornecedores, ajudando a força de trabalho a refletir melhor as comunidades e os clientes que atendem.

O papel da liderança na promoção da inclusão

Abordar e implementar a inclusão no local de trabalho é um esforço conjunto entre a liderança e os funcionários. Dito isso, os líderes certos podem promover uma ampla transformação em um local de trabalho e orientar as equipes sobre como criar um local e um ambiente de trabalho inclusivos.

Os Revista de Negócios da Harvard descobriu que quase 70% dos resultados de inclusão dependem das palavras e ações dos líderes. Isso significa que os líderes desempenham um papel crucial na formação de um local de trabalho que seja realmente inclusivo e acolhedor.

Quando os líderes promovem ativamente a inclusão, isso pode aumentar significativamente o desempenho geral. Os funcionários que se sentem incluídos e valorizados são mais motivados a se esforçar mais por sua equipe.

Aqui estão algumas das muitas características que compõem um líder inclusivo:

Compromissos acionáveis com a diversidade

Modéstia

Canais de comunicação transparentes e sem restrições

Consciência de preconceitos

Inteligência emocional e cultural

Impulso para a colaboração

Embora essas características possam parecer fáceis de serem adquiridas, um relatório mais antigo da Accenture sugere que a jornada sempre tem o potencial de ser repleta de desconexões entre líderes e funcionários.

Por exemplo, enquanto 68% dos líderes acreditam que criam ambientes capacitadores onde os funcionários têm um senso de pertencimento, apenas 36% dos funcionários concordam.

Uma das melhores maneiras de superar essa divisão e garantir que os líderes de sua empresa estejam engajados no apoio à diversidade é fornecer a eles um treinamento de liderança inclusiva de alto nível

Os programas profissionais de liderança inclusiva proporcionam aos líderes seniores uma compreensão mais ampla do que a diversidade realmente significa. **Idealmente, esses programas devem abranger

As expectativas de talentos diversificados em um local de trabalho moderno

Dimensões ampliadas da estrutura DEI

Reconhecimento da possibilidade, do impacto e dos métodos de resolução de conflitos e desconfiança

Identificação de estratégias de inteligência emocional

Desenvolvimento da competência cultural

Alcançar um equilíbrio entre políticas de tomada de decisão sustentáveis e inclusivas

Alinhamento da inclusão à estratégia de crescimento dos negócios

Além disso, você pode formar uma equipe multifuncional ou força-tarefa para supervisionar e conduzir os esforços de inclusão. A função da força-tarefa é identificar lacunas, desenvolver planos de ação e monitorar o progresso.

Reuniões regulares e canais de comunicação claros ajudarão a manter todos na mesma página e garantirão que a força-tarefa esteja preparada para lidar com quaisquer problemas que surjam.

Inclusão em práticas e políticas

Aprender a criar um local de trabalho inclusivo não é suficiente. A implementação da mudança exige uma parceria entre os funcionários e a liderança. Para facilitar isso, os líderes precisam implementar práticas e políticas extrínsecas. Aqui estão algumas medidas que você pode tomar:

Implementar estratégias de recrutamento inclusivo: Definir metas claras de RH para representação em sua estratégia de recrutamento, como diversidade de gênero ou minorias étnicas. Certifique-se de que o processo de contratação seja inclusivo, acomodando pessoas com deficiências diferentes, e mantenha a sensibilidade em suas perguntas de entrevistausando uma ferramenta de mapeamento de processos *Recompensar e reconhecer as contribuições: Ao final dos sprints e ciclos, destaque as conquistas das metas, motive o esforço e reforce os valores, evitando preconceitos. Certifique-se de que osoftware de reconhecimento de funcionários seja inclusivo e recompense os indivíduos com base em seu desempenho

Definir metas claras de RH para representação em sua estratégia de recrutamento, como diversidade de gênero ou minorias étnicas. Certifique-se de que o processo de contratação seja inclusivo, acomodando pessoas com deficiências diferentes, e mantenha a sensibilidade em suas perguntas de entrevistausando uma ferramenta de mapeamento de processos *Recompensar e reconhecer as contribuições: Ao final dos sprints e ciclos, destaque as conquistas das metas, motive o esforço e reforce os valores, evitando preconceitos. Certifique-se de que osoftware de reconhecimento de funcionários seja inclusivo e recompense os indivíduos com base em seu desempenho Criação de oportunidades de crescimento equitativas: Planos de crescimento padronizados não se adequam a um local de trabalho com foco em DEI. Forneça ferramentas e infraestrutura adaptadas às necessidades individuais - como cursos de linguagem de sinais para funcionários com deficiência auditiva ou software de auxílio à voz e leitores de tela para funcionários com deficiência visual

Planos de crescimento padronizados não se adequam a um local de trabalho com foco em DEI. Forneça ferramentas e infraestrutura adaptadas às necessidades individuais - como cursos de linguagem de sinais para funcionários com deficiência auditiva ou software de auxílio à voz e leitores de tela para funcionários com deficiência visual Celebração de eventos culturais: Reconhecer e celebrar eventos culturais e feriados de várias culturas e religiões. O reconhecimento dessas ocasiões demonstra respeito pelas diversas tradições e ajuda os funcionários a se sentirem vistos e valorizados

Benefícios comprovados de um local de trabalho inclusivo

Um local de trabalho inclusivo gera melhorias práticas, aprimorando seus negócios e sua cultura de trabalho. Vamos descobrir como a promoção da inclusão pode impulsionar o crescimento sustentável de sua organização.

Aumenta o envolvimento e a produtividade dos funcionários

Quando os membros da equipe se sentem incluídos, é mais provável que eles invistam em seu trabalho e se sintam motivados a dar o melhor de si. Esse ambiente positivo incentiva a colaboração no local de trabalho e o comprometimento, levando a uma maior produtividade geral. Pesquisa de Helena Mateus Jerônimo também mostra uma ligação positiva entre práticas de diversidade e engajamento.

Aumenta a criatividade e a inovação

Experiências diversas - moldadas por gênero, localização, raça e histórico - alimentam ideias inovadoras. Sua organização pode gerar soluções e ideias inovadoras ao abraçar um caldeirão de perspectivas exclusivas.

Essa diversidade de pensamento é crucial para impulsionar a inovação e permanecer à frente em um mercado competitivo. As equipes que adotam e promovem a inclusão são mais hábeis em pensar fora da caixa e desenvolver produtos e serviços exclusivos.

Favorece um ambiente de trabalho saudável

As práticas de DEI promovem um senso de pertencimento, fazendo com que os funcionários se sintam valorizados e conectados. Pesquisa do BCG mostra que funcionários felizes têm 1,5 vez mais chances de se destacar e 4,6 vezes menos chances de sair em um período de seis meses.

Uma cultura que valoriza a diversidade incentiva a comunicação aberta e o respeito mútuo, o que leva a um melhor trabalho em equipe e colaboração.

Além disso, é menos provável que os funcionários sofram de estresse e esgotamento em um ambiente de apoio e diversidade, o que contribui para seu bem-estar geral.

O papel do RH no desenvolvimento de uma força de trabalho inclusiva

O diretor de recursos humanos (CHRO) é essencial para a criação de uma força de trabalho diversificada e inclusiva. Além de lidar com as tarefas de RH, o CHRO defende a DEI em toda a empresa.

Ele lidera a tarefa de moldar as práticas de contratação, garantindo remuneração justa e assegurando que todos se sintam bem-vindos e valorizados no trabalho.

Um líder de DEI também é vital para essa missão. Essa função se concentra em promover as iniciativas de DEI e torná-las uma parte central da cultura da empresa.

O líder de DEI desenvolve estratégias para abordar as lacunas, promove uma cultura de abertura e mantém a organização responsável por suas metas de diversidade.

Ao trabalharem juntos, o CHRO e o líder de DEI criam um local de trabalho onde todos os funcionários podem prosperar e ter um verdadeiro senso de pertencimento.

Aproveitamento da tecnologia para uma cultura empresarial inclusiva

A criação de um ambiente de trabalho inclusivo requer não apenas inteligência emocional e competência cultural, mas também as ferramentas certas. Ao planejar como criar um local de trabalho inclusivo, conte com uma ferramenta como ClickUp para equipes de RH para simplificar isso.

Vamos ver como isso ajuda a desenvolver uma cultura mais inclusiva no trabalho.

Colaboração

Permita a colaboração de toda a equipe com o ClickUp. Seus recursos são criados para apoiar e aprimorar a inclusão por meio do trabalho em equipe contínuo. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais o ClickUp promove o trabalho em equipe:

Colabore e crie documentos incríveis, wikis e outras documentações de políticas com o ClickUp Docs

Com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, as equipes de RH podem facilmente criar e compartilhar documentos importantes, como manuais de funcionários, guias de integração e materiais de treinamento. O recurso de edição colaborativa em tempo real significa que todos podem contribuir e manter as informações atualizadas e precisas.

Além disso, as equipes podem facilmente acessar, visualizar e deixar comentários e sugestões nesses documentos, garantindo que o feedback seja incorporado e que as atualizações sejam contínuas.

Visualize, personalize e compartilhe o trabalho em seu estilo preferido com o ClickUp Views

Personalize sua visualização de trabalho com Visualizações ClickUp **Cada visualização é compartilhável e acessível a todos os membros da equipe, ajudando cada funcionário a trabalhar da maneira que melhor lhe convier.

As visualizações ajudam os gerentes a acompanhar o desempenho, o envolvimento e o desenvolvimento dos funcionários, garantindo que todos os membros da equipe estejam alinhados com as metas organizacionais.

Faça brainstorming de ideias livremente e incentive as contribuições da equipe usando os quadros brancos ClickUp

Transforme as ideias de sua equipe com Quadros brancos ClickUp o ClickUp Whiteboards é uma tela visual compartilhada para colaboração em tempo real. Use-o para visualizar processos e envolver todos com ferramentas intuitivas de desenho à mão livre. Esse tipo de atividade colaborativa dá a todos na equipe a oportunidade de participar.

Os quadros brancos também permitem que as equipes de RH convertam ideias e planos em tarefas acionáveis diretamente. Isso garante que as sessões de brainstorming possam se transformar perfeitamente em execução de projetos.

Os ClickUp Mind Maps são perfeitos para capturar aquelas ideias espontâneas que frequentemente surgem durante as sessões de brainstorming Mapas mentais do ClickUp também é uma ferramenta fantástica para tornar o brainstorming e as reuniões virtuais mais eficazes. Ele permite que você organize pensamentos e ideias visualmente para tornar a colaboração mais envolvente.

Em vez de apenas discutir ideias em uma reunião, você pode criar um visual dinâmico que todos possam ver e com o qual possam contribuir. Integrações do ClickUp podem aumentar significativamente a colaboração e a eficiência das equipes de RH, centralizando várias funções e ferramentas de RH em uma única plataforma.

Por exemplo, a integração do ClickUp com o Slack permite que as equipes criem tarefas diretamente das conversas e compartilhem atualizações em tempo real. Isso reduz a necessidade de longas conversas por e-mail e garante que todos permaneçam informados.

Transforme as mensagens do Slack em tarefas e comentários - basta clicar em "Mais ações" para adicioná-las ao ClickUp!

Esses recursos tornam as configurações de trabalho remoto e híbrido mais eficazes, reunindo sua equipe, não importa onde estejam.

Reconhecimento

O ClickUp oferece várias maneiras de monitorar o desempenho da equipe. Isso o ajuda a entender as contribuições que eles estão fazendo e a reconhecer seus esforços adequadamente.

Monitore os objetivos da equipe e defina metas para as iniciativas de DEI com o ClickUp Goals

Crie rastreáveis **Metas do ClickUp para você e sua equipe. Prazos claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso os ajudarão a permanecer no caminho certo, a atingir os objetivos e a monitorar o progresso.

Crie tarefas acionáveis com marcos e cronogramas definidos para sua equipe usando o ClickUp Tasks

Com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode planejar projetos, organizar tarefas e colaborar com sua equipe em um só lugar. Atribua tarefas, defina prazos e mantenha todos no caminho certo com responsabilidades claras.

Você também obterá insights sobre o andamento das tarefas e o desempenho da sua equipe. Dessa forma, você pode ver facilmente o que está sendo feito, identificar quaisquer problemas e fazer ajustes para manter tudo funcionando sem problemas.

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

Use Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp para identificar e rastrear o desempenho de funcionários individuais em um determinado período, fornecer feedback e orientação personalizados e reconhecer efetivamente os funcionários por suas contribuições.

Esse modelo permite que você defina metas e objetivos claros, completos com cronogramas, para que todos saibam o que devem almejar. Ele ainda facilita as avaliações 360°, reunindo feedback de gerentes e colegas e fornecendo uma visão completa do desempenho de um funcionário.

Engajamento do funcionário

O nível de entusiasmo e dedicação que seus funcionários sentem em relação ao trabalho, aos valores da empresa e aos colegas é uma representação do envolvimento dos funcionários. A inclusão influencia muito essa métrica, pois a diversidade no local de trabalho promove a colaboração, a confiança e um ambiente de trabalho saudável.

O ClickUp ajuda a aumentar o envolvimento com sua gama de recursos para contratação, integração e desenvolvimento de funcionários. Ele oferece modelos de RH gratuitos para pesquisas de envolvimento dos funcionários e planos de ação.

Entre eles, dois modelos principais se destacam para ajudá-lo a aumentar o envolvimento:

Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp

O Modelo de Plano de Ação de Engajamento de Funcionários do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar e acompanhar um plano para melhorar o engajamento dos funcionários.

Modelo de plano de ação de engajamento de funcionários do ClickUp é seu roteiro para aumentar o moral, a produtividade e a retenção. Ele o ajuda a definir objetivos claros, acompanhar o progresso e equilibrar tarefas impactantes com esforços alcançáveis, tudo para aumentar o envolvimento geral.

Ao usar esse modelo, você pode:

Aumentar o moral, o desempenho e a lealdade dos funcionários

Promover um senso de propriedade e envolvimento

Melhorar a comunicação e a colaboração entre os departamentos

Promover uma cultura de feedback e inovação

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

O modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp foi criado para ajudá-lo a obter feedback valioso dos funcionários.

Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp foi criado para ajudar as organizações a avaliar como seus funcionários se sentem em relação ao ambiente de trabalho. É uma ferramenta fácil de usar que permite criar pesquisas personalizadas, adaptadas às necessidades exclusivas da sua equipe.

O modelo facilita a coleta de feedback em tempo real, tornando-o acessível em qualquer dispositivo, o que é uma grande vantagem para locais de trabalho ocupados.

Use esse modelo para:

Identificar áreas para melhoria do local de trabalho e satisfação dos funcionários

Entender as necessidades e metas dos funcionários

Fornecer feedback valioso para a definição de políticas e estratégias

Acompanhar mudanças e melhorias ao longo do tempo

Transparência

O ClickUp promove a transparência no local de trabalho ao fornecer uma visão clara do que todos estão trabalhando. Ele centraliza a comunicação e a colaboração, facilitando para os membros da equipe compartilhar atualizações, fazer perguntas e fornecer feedback em um ambiente aberto.

O gerenciamento de tarefas no ClickUp ajuda a atribuir claramente tarefas e prazos para que todos conheçam suas responsabilidades e possam ver o progresso dos projetos em andamento.

As diferentes exibições, como Lista, Quadro, Calendário e Gantt, oferecem uma visão abrangente de como as tarefas e os projetos estão avançando, o que minimiza a confusão e mantém todos alinhados. O ClickUp também aumenta a transparência na definição e no controle de metas com o Goals.

Essa combinação de recursos ajuda a criar um local de trabalho transparente e honesto, onde todos estão informados e envolvidos.

Promova um ambiente de trabalho inclusivo com o ClickUp

Saber como criar um local de trabalho inclusivo não é mais opcional; é uma necessidade. Com a globalização em seu auge e muitos funcionários da Geração Z priorizando valores inclusivos e flexíveis no local de trabalho, é crucial adaptar-se rapidamente.

O foco na DEI aprimora a cultura de trabalho, aumenta o envolvimento e melhora o ROI e a retenção de talentos.

É por isso que o ClickUp é a opção perfeita para suas necessidades. Sua flexibilidade e seu vasto conjunto de recursos fazem dele uma excelente ferramenta para integrar os valores de DEI em seu local de trabalho.

Perguntas frequentes (FAQ)

**1. Como você constrói a inclusão no local de trabalho?

A promoção da inclusão envolve a integração da DEI aos valores essenciais, o uso de linguagem inclusiva, a criação de espaços seguros, a coleta e a ação sobre o feedback e a implementação de um treinamento abrangente sobre diversidade.

Garanta o apoio da liderança, adapte as políticas às diversas necessidades e reconheça as contribuições de forma equitativa.

**2. Quais são as quatro etapas para criar um local de trabalho inclusivo?

As quatro etapas são:

Fazer com que a alta gerência se comprometa a priorizar a inclusão

Integrar a DEI aos princípios e valores fundamentais

Usar linguagem inclusiva e criar espaços seguros para funcionários diversificados

Coletar feedback e implementar um treinamento abrangente sobre diversidade

3. Como você pode contribuir para um local de trabalho inclusivo?

As pessoas podem contribuir adotando comportamentos e linguagem inclusivos, participando de treinamentos sobre diversidade, apoiando espaços seguros, fornecendo feedback e reconhecendo as contribuições de forma justa.

Você também pode se envolver ativamente em iniciativas de inclusão e defender políticas que promovam a inclusão.