Como criar uma política de IA da empresa (+ modelo)

A Pesquisa da Deloitte constatou que 75% das empresas começaram a testar tecnologias de inteligência artificial generativa, 65% as utilizam internamente e 31% as utilizam para consumo externo.

É provável que você seja uma delas ou esteja no caminho de adotar tecnologias de IA.

Em ambos os casos, se você está preocupado com a privacidade dos dados e as implicações éticas ao usar a IA para o trabalho da empresa, você está em boa companhia. Privacidade de dados, envenenamento de dados e riscos éticos graves são algumas das preocupações mais urgentes ao usar as tecnologias de GenAI.

Nesse cenário, como você pode garantir o uso transparente, responsável e ético das tecnologias de IA e posicionar sua empresa para o sucesso futuro?

Leia este guia para descobrir como criar uma política de IA eficaz para sua empresa.

O que é uma política de IA?

Uma política de IA da empresa é um documento que descreve as diretrizes e os protocolos para a implementação ética e responsável das tecnologias de IA em uma empresa. Essa estrutura garante que a IA seja usada de forma segura, ética e estratégica para atingir suas metas de negócios.

Criar uma política de IA para a sua empresa é um passo poderoso em direção à capacitação e ao controle. Ela também pode levar ao aumento da confiança do cliente, à melhoria da eficiência e a uma vantagem competitiva no mercado.

Vamos explorar por que essa política é uma ferramenta crucial para sua empresa.

Ajuda a manter os padrões éticos

Uma política de IA é um compromisso com a manutenção de padrões éticos. Ela garante que as tecnologias de IA sejam desenvolvidas, implantadas e usadas de uma forma que se alinhe às normas sociais e aos valores comerciais, promovendo um senso de responsabilidade e compromisso em sua empresa.

Ao incorporar considerações éticas em Governança da IA uma política de IA defende os padrões éticos de:

Transparência: Os sistemas de IA devem comunicar seu raciocínio de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Essa transparência ajuda os funcionários a entender o funcionamento dos sistemas de IA, identificar erros e manter a precisão do sistema e do trabalho

Os sistemas de IA devem comunicar seu raciocínio de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Essa transparência ajuda os funcionários a entender o funcionamento dos sistemas de IA, identificar erros e manter a precisão do sistema e do trabalho Imparcialidade: Esse é um aspecto crucial de uma política de IA. Ela garante que os resultados gerados pela IA sejam justos, não discriminatórios e inofensivos, o que é fundamental para a integridade dos sistemas de IA

Esse é um aspecto crucial de uma política de IA. Ela garante que os resultados gerados pela IA sejam justos, não discriminatórios e inofensivos, o que é fundamental para a integridade dos sistemas de IA Privacidade: Todos os dados da empresa aproveitados pelas tecnologias de IA devem ser mantidos com os mais altos níveis de segurança e confidencialidade. Isso ajuda a evitar violações de dados e garante que os dados privados não sejam usados indevidamente

Garante a conformidade legal

Não é segredo que os malfeitores usam as tecnologias de IA para fins nefastos, incluindo ataques cibernéticos, malware, hacking automatizado e muito mais. Como as preocupações com o possível uso indevido da IA continuam a aumentar, os governos de todo o mundo estão começando a estabelecer diretrizes para regulamentar o uso da IA.

Por exemplo, a União Europeia criou a lei de IA mais abrangente do mundo - a Lei de IA -que regulamentará o uso da inteligência artificial nos próximos meses. Essa lei fornece regras para avaliar diferentes níveis de riscos apresentados pelos sistemas de IA. Ela também prescreve regras para o desenvolvimento e o uso de tecnologias de IA nas empresas.

A Casa Branca também lançou um guia Projeto para uma Declaração de Direitos de IA -para proteger os cidadãos dos EUA contra as ameaças causadas pelo uso indevido da tecnologia de IA. Esse projeto delineia cinco princípios que devem informar o projeto, a implantação e o uso de sistemas alimentados por IA nos EUA. Esses cinco princípios são:

Proteções contra discriminação algorítmica Sistemas seguros e eficazes Privacidade dos dados Alternativas humanas, consideração e fallback Aviso e explicação

Uma política de IA ajuda você a navegar no complexo cenário jurídico que envolve as tecnologias de IA. Ela garante a conformidade com os regulamentos relevantes, as leis aplicáveis, os padrões do setor que regem a privacidade de dados e os direitos de propriedade intelectual. Em última análise, ela ajuda a proteger sua empresa contra armadilhas legais e seus consumidores contra ataques baseados em IA.

Benefícios para funcionários

Com a IA redefinindo as funções de trabalho e a dinâmica do local de trabalho, uma política clara de IA para empresas pode ajudar os funcionários a se adaptarem às mudanças orientadas por IA da sua empresa, fornecendo-lhes o suporte e a orientação de que precisam.

Isso ajuda os funcionários a entender a evolução de suas funções, a realizar tarefas com IA e a utilizar efetivamente essas tecnologias em seu trabalho.

A política também apoia o desenvolvimento dos funcionários por meio de programas de treinamento estruturados. Esses programas equipam os funcionários com as habilidades, os recursos e o suporte de que precisam para se adaptar e crescer no cenário da IA. Como resultado, uma política de IA cultiva um senso de capacitação e promove o crescimento profissional.

Uma política de IA bem elaborada é fundamental para cultivar um local de trabalho ético e inclusivo. Ela define padrões claros para o uso da IA, especialmente em áreas sensíveis como recrutamento e avaliação de desempenho, e trabalha ativamente para mitigar vários preconceitos - como preconceitos de gênero, raciais, etários, socioeconômicos, de deficiência, culturais, educacionais e de confirmação.

Isso promove a igualdade em sua empresa e garante que todos os funcionários recebam tratamento justo e equitativo.

Ajuda a aprimorar a experiência do cliente

Seus clientes esperam um serviço rápido e personalizado. Uma política de IA ajuda você a atender a essas expectativas dos clientes com facilidade. Ela garante que cada interação, seja por meio de um chatbot ou de um sistema de recomendação, atinja o equilíbrio ideal entre eficiência e personalização.

Uma política de IA bem pensada promove a fidelidade do cliente ao garantir uma experiência de marca consistente. Cada interação com a IA se torna uma extensão de sua empresa, refletindo fielmente a voz, a personalidade e os valores de sua marca. Essa embaixada digital fortalece sua marca em cada ponto de contato com o cliente.

Além da fidelidade, ela ajuda você a criar a confiança do cliente. Os clientes que estão cientes de sua política de IA sabem que suas interações com a IA (dentro do alcance de sua organização) são justas, transparentes e seguras porque uma política de IA protege contra o possível uso indevido dos dados do cliente e protege as informações do cliente.

Uma política de IA bem projetada ajuda você a criar experiências de IA centradas no cliente que realmente entendem e respondem às necessidades, aos desejos e ao feedback do cliente.

Etapas para criar uma política de IA eficaz para sua empresa

Agora que você já se familiarizou com os benefícios de uma política de IA, aqui estão as etapas para criar sua própria política de IA:

1. Envolva as partes interessadas e os chefes de departamento

A criação eficaz de uma política de IA requer a contribuição de diversas perspectivas. Crie um grupo de partes interessadas, chefes de departamento, executivos de negócios, representantes jurídicos e de RH e especialistas técnicos. Certifique-se de que todos os membros do grupo tenham uma compreensão básica da IA e de seus benefícios e riscos.

2. Conduzir a avaliação das necessidades e estabelecer o objetivo

Avalie o progresso em todas as áreas e identifique tarefas repetitivas e gargalos que poderiam se beneficiar da automação. Depois de realizar uma avaliação completa das necessidades, determine o objetivo da política e o que você pretende alcançar com essa política.

Por exemplo, o objetivo é promover o uso ético e responsável da IA, melhorar a eficiência ou garantir a conformidade? O estabelecimento do objetivo moldará a direção da política.

3. Determine o escopo

Identifique as áreas de negócios específicas em que a IA será aplicada. Considere se deve adotar uma estratégia de IA em toda a empresa ou se concentrar em domínios específicos, como análise de dados, atendimento ao cliente ou outras funções. Depois que o escopo for definido, selecione as ferramentas e tecnologias de IA adequadas para dar suporte aos aplicativos escolhidos.

4. Decidir sobre os requisitos da política

Defina de forma colaborativa os elementos essenciais da política. Os requisitos podem ser:

Conformidade com padrões legais e regulamentares

Normas específicas do setor

Padrões éticos

Normas de gerenciamento de dados

Protocolos de privacidade e segurança

Depois de decidir sobre os requisitos, estabeleça diretrizes e protocolos. Isso o ajudará a definir o que deve ser feito e o que não deve ser feito para o uso da IA em sua empresa e mitigar os possíveis riscos.

5. Configurar recursos para treinamento

Crie diretrizes para o treinamento de funcionários. Ofereça workshops ou módulos on-line adaptados a diferentes funções em sua organização. Estabeleça uma variedade de recursos e procedimentos de treinamento que os funcionários possam usar.

6. Estabeleça a responsabilidade e a governança

Determine as pessoas responsáveis por supervisionar a implementação e a aplicação da política de IA generativa em sua empresa. Estabeleça uma estrutura de governança de IA com mecanismos claros de responsabilidade.

Por exemplo, você pode nomear um diretor de IA, formar um comitê de ética de IA multifuncional ou usar Software GRC para monitorar a conformidade, lidar com dilemas éticos e gerenciar riscos relacionados à IA.

7. Implemente processos de monitoramento e revisão

Desenvolva procedimentos para monitoramento contínuo e revisão periódica dos sistemas de IA e da eficácia da política. Ao investir nesses processos, as organizações podem colher os benefícios da IA e, ao mesmo tempo, mitigar os riscos e construir uma base sólida para o desenvolvimento responsável da IA.

Por exemplo, você pode criar um conselho de revisão e receber feedback regular dos funcionários. Isso o ajudará a atualizar a política em resposta às revisões e ao feedback.

8. Crie um rascunho da política

Reúna as informações das etapas acima e crie um rascunho da política. Aqui está uma visão geral de todos os pontos que sua minuta deve cobrir:

Introdução: Descreva brevemente o propósito e a importância de sua política

Descreva brevemente o propósito e a importância de sua política **Propósito:Mencione os objetivos e as metas de sua política

Escopo: Especifique as áreas em que as tecnologias de IA serão usadas

Especifique as áreas em que as tecnologias de IA serão usadas Definições: Defina os tipos de ferramentas e tecnologias de IA que sua política abrangerá

Defina os tipos de ferramentas e tecnologias de IA que sua política abrangerá Guia de uso ético: Mencione as diretrizes para manter os padrões éticos com o uso de IA em sua empresa

Mencione as diretrizes para manter os padrões éticos com o uso de IA em sua empresa Conformidade legal: Forneça uma breve descrição das leis e medidas de conformidade relevantes

Forneça uma breve descrição das leis e medidas de conformidade relevantes Diretrizes de dados: Mencione as diretrizes e os protocolos para gerenciar dados e garantir a privacidade dos dados

Mencione as diretrizes e os protocolos para gerenciar dados e garantir a privacidade dos dados Treinamento e recursos: Adicione uma breve descrição do treinamento e dos recursos disponíveis para os funcionários

Adicione uma breve descrição do treinamento e dos recursos disponíveis para os funcionários Implementação e monitoramento: Identifique quem será responsável por garantir a implementação, monitorar o impacto e coletar feedback sobre a política de IA

Identifique quem será responsável por garantir a implementação, monitorar o impacto e coletar feedback sobre a política de IA Consequências da violação da política: Descreva as condições que indicam uma violação da sua política de IA e as consequências associadas

Descreva as condições que indicam uma violação da sua política de IA e as consequências associadas Cronograma de revisão da política: Defina o cronograma para revisões regulares da política e atualizações da política, se necessário

Defina o cronograma para revisões regulares da política e atualizações da política, se necessário Data de vigência e concordância: Mencione a data a partir da qual a política de IA entrará em vigor e forneça um espaço para que os funcionários reconheçam sua concordância e adesão a essa política

9. Revisar, finalizar e comunicar a política

Depois de redigir a política, busque feedback das partes interessadas e dos consultores jurídicos. Resolva as lacunas identificadas e revise e refine a política para garantir que ela seja clara, esteja em conformidade com a legislação e seja aplicável. Submeta a política ao conselho de administração ou à gerência sênior para aprovação. Após receber o endosso, distribua a política a todos os funcionários e comece a integrar as tecnologias de IA na empresa.

Práticas recomendadas para criar uma política de IA eficaz para sua empresa

Siga estas estratégias ao criar uma política corporativa de IA:

Use uma linguagem simples que seja fácil de entender

Adicione uma lista de ferramentas de inteligência artificial aprovadas e proibidas

Estabeleça governança de dados padrões e esclareça o tipo de dados que os funcionários podem ou não inserir nos sistemas de IA

Seja claro sobre os problemas e resultados que podem surgir se a política for ignorada

Torne a política um documento vivo - atualize-a com base em revisões, avanços tecnológicos e mudanças regulatórias

Use ferramentas de gerenciamento de projetos para gerenciamento de tarefas, colaboração, mitigação de riscos e otimização de recursos

Uso do ClickUp na criação de uma política de IA

Uma política de IA eficaz geralmente envolve a contribuição de vários departamentos, incluindo jurídico, RH, TI e operações. A coordenação dessas partes interessadas pode ser um desafio. Uma política versátil Ferramenta de IA para gerenciamento de projetos como o ClickUp, pode simplificar a criação, a colaboração e o gerenciamento de políticas.

O ClickUp oferece recursos projetados para simplificar procedimentos de redação e implementar diretrizes de IA. Vamos examinar esses recursos.

Recursos avançados de IA Cérebro ClickUp é um conjunto de recursos de IA que permite gerenciar melhor os estágios iniciais da elaboração de políticas de IA. Use-o para brainstorming e geração de ideias na pesquisa de políticas de IA. O ClickUp Brain pode sugerir palavras-chave relevantes, ampliar o escopo da pesquisa e ajudar a identificar possíveis áreas de foco da política.

Dica profissional: Não quer ler longos relatórios de pesquisa ao elaborar sua política de IA? Aproveite o ClickUp Brain para resumir os documentos e criar pontos críticos.

Crie conteúdo personalizado, gere agendas de reuniões e atualizações de progresso e muito mais usando o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain como uma ferramenta de produtividade para rapidamente:

Resumir documentos ou relatórios de pesquisa complexos e criar agendas

Gerar apresentações, resumos de projetos e cronogramas

Criar itens de ação e subtarefas

Corrigir a ortografia e remover erros de ortografia com a verificação ortográfica integrada

Formate e edite seu texto para garantir clareza e impacto

Você pode acessar o ClickUp Brain em qualquer dispositivo inteligente - celulares, iPads ou laptops - independentemente do sistema operacional ou do local.

Além disso, os dados que você insere no ClickUp Brain permanecem seguros e protegidos. O ClickUp obteve uma licença que garante que os dados confidenciais de sua empresa permaneçam privados e não possam ser usados para treinar modelos de IA.

Traduza seus documentos em diferentes idiomas instantaneamente com o ClickUp Brain

Dica profissional: Use a ferramenta de IA do ClickUp Brain para traduzir políticas em vários idiomas, garantindo acessibilidade para grupos de idiomas diversos em sua empresa.

Documentação centralizada Documentos do ClickUp permite que você colabore em tempo real com as partes interessadas, chefes de departamento, representantes legais e muitos outros. Ele também permite que você elabore a política de IA diretamente no documento.

Redija e armazene o documento da política em um ClickUp Doc dedicado, garantindo que todos possam acessar a versão atual. Conceda as permissões adequadas às partes interessadas relevantes para facilitar o acesso e a colaboração e mantenha um registro claro da evolução da política para fins de conformidade e responsabilidade.

Colabore em tempo real e elabore documentos com facilidade usando o ClickUp Docs para criar a política de IA da empresa

Use o ClickUp Docs para:

Incorporar listas de verificação, marcadores, adicionar tabelas e muito mais

Personalizar o tamanho da fonte, o estilo e outros detalhes de seu documento de política de IA

Manter o controle da contagem de palavras e do tempo de leitura de cada página

Converta texto em tarefas e atribua tarefas a membros do grupo

Marque outras pessoas com comentários e comunique-se com facilidade

Acompanhe o progresso e altere o status de tarefas e projetos

Proteja seus documentos de trabalho com controles de privacidade e edição

Compartilhe com segurança a política de IA da sua empresa e os documentos de trabalho com os funcionários

Estruturas incorporadas

Com Modelos do ClickUp com o ClickUp Templates, você tem em suas mãos uma maneira mais rápida e fácil de elaborar o documento de política de IA da sua empresa. Você pode encontrar modelos que vão desde a política da empresa e modelos de documentação de processos para SOP e modelos de governança . Vamos explorar detalhadamente alguns dos principais modelos relacionados a políticas.

Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários da ClickUp

O modelo Modelo de manuais, políticas e procedimentos para funcionários do ClickUp ajuda a criar um documento extenso para comunicar as expectativas, as políticas e os procedimentos de sua empresa aos funcionários. Semelhante a um Modelo de SOP com essa estrutura, você pode definir as funções e os direitos dos funcionários, minimizar a confusão e os mal-entendidos e criar um ambiente de trabalho seguro.

Modelo de memorando de política da ClickUp

Modelo de memorando de política do ClickUp

O modelo Modelo de memorando de política do ClickUp permite que você inicie um novo curso de ação ou introduza mudanças na política com facilidade. Você pode usá-lo como um modelo de política de IA para ajudá-lo a criar memorandos abrangentes que descrevam como interpretar e implementar diferentes políticas de IA em sua empresa. Modelos de políticas da empresa como esses ajudam a garantir que os funcionários estejam atualizados com as políticas da sua empresa e cumpram suas regras e regulamentos.

Modelo de processos e procedimentos da ClickUp

Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

O modelo Modelo de processos e procedimentos do ClickUp permite que você gerencie seus processos em um só lugar. Com esse modelo, você pode configurar e acompanhar facilmente seus processos. Use-o para estabelecer processos padronizados para trabalhar em tarefas, organizar procedimentos com quadros Kanban, reduzir erros dispendiosos e melhorar a precisão e a eficiência.

Crie uma política de IA bem fundamentada com o ClickUp

A criação de uma política de IA bem pensada para as empresas pode ser desafiadora e demorada, mas é uma parte essencial da administração de uma empresa tecnologicamente avançada atualmente.

Aproveitamento Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA como o ClickUp, podem simplificar e agilizar o processo. Use sua gama diversificada de recursos para garantir que você elabore uma política de IA bem pesquisada, abrangente, relevante e acionável. Registre-se no ClickUp e crie uma política abrangente de IA da empresa com facilidade.