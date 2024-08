10 modelos de governança de projetos para gerenciar tarefas

Vamos encarar os fatos. A governança de projetos é complicada.

Lidar com decisões cruciais do projeto dá trabalho. É preciso documentar cada decisão, incluindo a justificativa, o impacto e as partes interessadas envolvidas.

Os projetos mudam de estratégia com as tendências do mercado ou quando surgem obstáculos inesperados. Acompanhar essas mudanças e alinhá-las com as decisões iniciais pode ser complicado.

Um modelo de governança de uma empresa de nível profissional ferramenta de gerenciamento de projetos ajudará seu projeto a ser bem-sucedido. Este blog explora o que é um modelo de governança, o que ele deve oferecer idealmente e encontra os melhores modelos que atendem às suas necessidades.

O que é um modelo de governança?

Um modelo de governança é uma estrutura estruturada que estabelece um guia de progressão passo a passo para determinar o caminho ideal para a operação de um projeto. Um modelo de governança de projeto também detalha a abordagem para a tomada de decisões.

Geralmente, inclui seções predefinidas, funções, responsabilidades, procedimentos de tomada de decisão e pontos de verificação que ajudam a acompanhar os projetos alinhados aos objetivos da sua organização. Eles são personalizáveis e permitem que você adicione campos e categorias específicos adaptados às necessidades do seu projeto.

Os modelos de governança ajudam a delinear funções e responsabilidades, estruturas de tomada de decisões, estruturas de relatórios e planos de comunicação, procedimentos operacionais padrão (SOPs) e estratégias de gerenciamento de riscos.

Isso proporciona à sua empresa um ambiente conveniente e acessível base de conhecimento e garante a transparência, a conformidade com os regulamentos e a tomada de decisões eficazes.

O que faz um bom modelo de governança? Vários estudos mostram que os modelos de governança de projetos afetam significativamente os gastos de suas equipes. Vamos dar uma olhada nos recursos que você deve procurar em um

modelo de boa governança :

Funções claras: O modelo deve articular objetivos, funções e responsabilidades com clareza

O modelo deve articular objetivos, funções e responsabilidades com clareza Adaptabilidade: Deve ter flexibilidade para acomodar quaisquer mudanças nos projetos

Deve ter flexibilidade para acomodar quaisquer mudanças nos projetos Comunicação simplificada: Escolha um modelo que ofereça canais de comunicação eficientes para obter o máximo de colaboração

Escolha um modelo que ofereça canais de comunicação eficientes para obter o máximo de colaboração Gerenciamento de riscos robusto: Deve ser equipado com um sistema versátil de gerenciamento de riscos

Deve ser equipado com um sistema versátil de gerenciamento de riscos KPIs significativos: O modelo de governança do projeto deve implementar indicadores-chave de desempenho (KPIs) que incluam métricas significativas para monitorar os níveis e as taxas de sucesso

O modelo de governança do projeto deve implementar indicadores-chave de desempenho (KPIs) que incluam métricas significativas para monitorar os níveis e as taxas de sucesso Acessibilidade da equipe: Deve ser acessível a todos os membros da sua equipe e a outras partes interessadas em uma capacidade relevante

Deve ser acessível a todos os membros da sua equipe e a outras partes interessadas em uma capacidade relevante Modelos abrangentes: O modelo deve conter campos de nicho ou pós-projeto, como métricas de desempenho, cronogramas de reuniões, processos de resolução de conflitos e procedimentos de gerenciamento de mudanças

O modelo deve conter campos de nicho ou pós-projeto, como métricas de desempenho, cronogramas de reuniões, processos de resolução de conflitos e procedimentos de gerenciamento de mudanças Colaboração inclusiva: Deve promover a colaboração e o engajamento ao incluir todas as partes interessadas no ciclo de feedback

10 modelos de governança para usar em 2024

Usando os critérios que acabamos de discutir, selecionamos os 10 principais modelos de governança para seu uso. Vamos explorá-los em detalhes.

1. Modelo de plano de governança do ClickUp

O modelo de manual de gerenciamento de projetos da ClickUp ajuda você a otimizar os recursos

Um plano de governança robusto é crucial para garantir a utilização ideal dos recursos de tecnologia da informação. Com o Modelo de plano de governança do ClickUp você tem um aliado poderoso que fornece uma estrutura estruturada para a tomada de decisões, definição de funções e expectativas das partes interessadas.

Esse modelo tem recursos como status personalizados, campos, exibições e ferramentas de gerenciamento de projetos, aumentando sua capacidade de rastrear e gerenciar a governança de forma eficaz.

A implementação desse modelo de plano de governança é um processo contínuo de cinco etapas:

Comece avaliando as práticas atuais de governança usando o recurso Doc do ClickUp Em seguida, identifique as partes interessadas e atribua tarefas por meio do ClickUp Estabeleça funções e responsabilidades sem esforço usando campos personalizados Defina claramentemetas e objetivos claros para gerar resultados tangíveis Por fim, use tarefas recorrentes no ClickUp para monitorar e refinar seu plano de governança

Com o modelo de plano de governança do ClickUp, você instila uma cultura de prestação de contas, responsabilidade e tomada de decisão eficaz em sua organização.

Aproveite os recursos colaborativos do ClickUp para ajudar sua equipe a se manter organizada, acompanhar o progresso e contribuir para o sucesso do plano de governança, proporcionando o máximo de valor para sua empresa por meio de uma governança de TI bem definida.

2. Modelo de agenda de reunião de governança do ClickUp

O modelo de agenda de reunião do ClickUp serve como seu aliado em reuniões, garantindo encontros intencionais e eficientes ao delinear tópicos, objetivos e metas

Reuniões de governança eficientes são cruciais para o sucesso de sua organização, e Modelo de agenda de reunião de governança do ClickUp ajuda você a otimizar a produtividade e a colaboração.

Planeje tópicos, aloque tempo, atribua responsabilidades e acompanhe itens de ação sem problemas. Status, campos e visualizações versáteis personalizados garantem uma abordagem estruturada de gerenciamento de reuniões.

Maximize os benefícios do modelo com um processo de cinco etapas:

Defina objetivos claros para a reunião usando o recurso Metas do ClickUp, identifique os tópicos com a visualização Calendário e compartilhe a agenda por meio da integração de e-mail Conduza a reunião de forma eficiente, utilizando ferramentas como Whiteboards ou Docs para anotações detalhadas. Siga estas etapas para ter reuniões de governança bem organizadas, promovendo a tomada de decisões eficazes Comece sua jornada adicionando o modelo ao seu espaço de trabalho, designando o espaço e convidando os membros para uma colaboração perfeita Aborde seus projetos de várias perspectivas usando a visualização da agenda, a visualização de itens de ação, a visualização de anotações e a visualização da linha do tempo; o modelo oferece uma abordagem abrangente Personalize os modelos para adequar as reuniões aos seus requisitos organizacionais exclusivos, garantindo eficiência e alinhamento com suas necessidades

3. Modelo de tomada de decisão do ClickUp

Desfrute de um processo consistente e uniforme para tomar decisões com o modelo de documento de estrutura de tomada de decisões da ClickUp

Embarque em um estudo abrangente com o Estrutura de tomada de decisão do ClickUp Modelo de documento, que permite que você navegue sistematicamente por decisões complexas. O modelo garante uma análise meticulosa das possíveis escolhas em uma estrutura clara.

Seja para selecionar os recursos do produto ou gerenciando projetos complexos este modelo facilita uma avaliação sistemática, esclarece as prioridades e promove o alinhamento da equipe para o sucesso coletivo.

O modelo do ClickUp Estrutura de tomada de decisões O modelo de documento traz inúmeros benefícios para seus processos de tomada de decisão:

Estabelecer um procedimento consistente e uniforme; envolver todas as partes interessadas, reduzir vieses por meio de avaliações objetivas e simplificar a documentação para referência futura Use os principais elementos do modelo, incluindo status, campos, visualizações e recursos de gerenciamento de projetos personalizados, para uma experiência de tomada de decisão perfeita Integre o modelo com visualizações personalizáveis, como Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais. O modelo aprimora a tomada de decisão colaborativa com captura de tela, reações a comentários, edição colaborativa, automação e ferramentas de IA

4. Modelo de plano de ação de gerenciamento do ClickUp

O modelo de plano de ação gerencial do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar e acompanhar o progresso dos planos de ação em nível gerencial.

Se estiver procurando uma ferramenta para elevar os planos de ação de gerenciamento da sua organização, Modelo de plano de ação gerencial do ClickUp é seu recurso de referência.

Esse modelo permite que você defina objetivos claros, identifique os recursos e as tarefas necessárias, priorize ações para obter o máximo impacto e acompanhe o progresso com eficiência - tudo em uma interface intuitiva com a funcionalidade de arrastar e soltar.

Use o modelo para desfrutar de uma comunicação clara e concisa, promover uma melhor colaboração em metas compartilhadas e garantir o uso eficiente de recursos e o gerenciamento do tempo. Lide de forma abrangente com os problemas de gerenciamento de projetos usando recursos como status personalizados, campos, visualizações e ferramentas robustas de gerenciamento de projetos, incluindo gravação de tela e integração de IA.

A configuração também é muito fácil. Basta seguir este processo passo a passo:

Use o ClickUp Docs para identificar metas com uma abordagem colaborativa e estruturada. Delineie, documente e refine as metas do projeto, garantindo que todos estejam alinhados e entendam os objetivos desde o início Crie uma linha do tempo usando a visualização do Gráfico de Gantt para mapear visualmente o progresso do projeto, identificando caminhos críticos, linhas do tempo do projeto, dependências de tarefas e marcos Atribua tarefas e agilize a distribuição de responsabilidades, garantindo que cada equipe ou departamento conheça sua função, tarefas e prazos A visualização centralizada do Dashboard fornecerá uma visão geral do progresso do projeto, dos status das tarefas e das principais métricas. Acompanhe a integridade geral do projeto, identifique gargalos e tome decisões informadas para manter o projeto no caminho certo Use a exibição de tabela do ClickUp para avaliar vários aspectos do projeto, como taxas de conclusão de tarefas, alocação de recursos e prazos. Ela permite um mergulho mais profundo nos dados do projeto para avaliar a eficácia do plano de governança e fazer os ajustes necessários para melhorar

Esse modelo se encaixa no seu fluxo de trabalho, impulsionando o trabalho em equipe, a comunicação e a execução da estratégia para o sucesso organizacional.

5. Modelo de abordagem de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo de abordagem de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, organizar e acompanhar as etapas de um projeto em um só lugar.

O modelo de Modelo de abordagem de gerenciamento de projetos oferece uma solução abrangente para agilizar o planejamento e a execução de projetos, independentemente de seu tamanho ou complexidade.

Esse modelo permite criar um roteiro de projeto com cronogramas detalhados, atribuição eficiente de tarefas e recursos e colaboração contínua com membros da equipe e partes interessadas durante todo o ciclo de vida do projeto.

Seja no lançamento de um novo produto ou na criação de um aplicativo do zero, esse modelo oferece uma série de benefícios.

Crie uma estrutura sólida para planejar, executar e gerenciar projetos. Isso promove a colaboração entre as partes interessadas, aumenta as chances de sucesso, mantendo os projetos organizados e em andamento, e reduz o tempo e o esforço investidos nas tarefas de gerenciamento de projetos.

Lide com o gerenciamento de projetos usando recursos especializados, como status, campos e visualizações personalizados. Ferramentas avançadas como marcação, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e etiquetas de prioridade contribuem significativamente para sua eficácia.

Siga estas etapas para usar o modelo de Abordagem de Gerenciamento de Projetos do ClickUp:

Use o ClickUp Docs para definir e detalhar seus projetos minuciosamente. Esse recurso colaborativo permite delinear os objetivos, o escopo e os requisitos do projeto em um documento estruturado Divida tarefas maiores em tarefas menores e gerenciáveis para manter a organização e o foco. Isso ajuda a manter a clareza e garante o progresso mesmo em projetos complexos Use os campos personalizados para atribuir funções e responsabilidades específicas aos membros da equipe. Isso garante clareza sobre quem é responsável pelo quê, simplificando os fluxos de trabalho e a responsabilidade Defina marcos e prazos para cada tarefa dentro do projeto para fornecer um roteiro claro para o progresso. Isso mantém todos alinhados comcronogramas do projeto e ajuda a acompanhar as realizações Aproveite os Dashboards e as ferramentas de automação do ClickUp para monitorar o progresso do projeto de forma eficaz. Os Dashboards oferecem uma visão geral do status do projeto, enquanto a Automação simplifica as tarefas repetitivas, garantindo eficiência e precisão no gerenciamento de projetos

6. Modelo de funções e permissões do ClickUp

O modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp ajuda você a criar uma cadeia de comando e atribuir tarefas às pessoas certas com apenas alguns cliques Modelo de matriz de funções e permissões do ClickUp simplifica o gerenciamento de equipes. Ele oferece uma abordagem estruturada para visualizar e gerenciar relacionamentos entre funções, equipes e permissões.

Entenda o acesso de cada membro da equipe em diferentes áreas do projeto, garantindo o alinhamento de funções e permissões entre os departamentos. Esse instantâneo visual permite que você navegue e compreenda quem é responsável por tarefas específicas de forma eficiente, permitindo que sua equipe se concentre nos aspectos críticos de suas responsabilidades.

Use o modelo de matriz de funções e permissões para obter um trabalho em equipe eficiente, otimizar a comunicação, aprimorar as medidas de segurança e minimizar o tempo gasto em tarefas administrativas.

Veja a seguir as etapas para usar o modelo Roles and Permission Matrix:

Defina as funções e as permissões de acesso para garantir que todos conheçam suas responsabilidades para que o projeto seja bem-sucedido. Essa etapa estabelece a base para uma compreensão clara de quem faz o quê e quem tem acesso a componentes específicos do projeto Crie a matriz usando ferramentas como o Excel. Ela oferece um método sistemático para atribuir e lidar com as funções, garantindo um documento bem organizado e de fácil acesso para a equipe do projeto Atribua funções e vincule-as aos marcos. Essa integração esclarece as responsabilidades e as integra diretamente ao cronograma do projeto, promovendo uma clara prestação de contas e acompanhamento do progresso Monitore e revise regularmente para permitir ajustes rápidos, alinhando a matriz com quaisquer mudanças ou requisitos em evolução no projeto, garantindo sua eficácia contínua

Este modelo é um recurso valioso para os administradores de TI, proporcionando clareza na definição das funções dos usuários e na atribuição de direitos de acesso para operações organizacionais simplificadas.

7. ClickUp passo a passo: Gerenciando um modelo de projeto

Use este modelo e entenda como os gerentes de projeto supervisionam todo o ciclo de vida de um projeto e devem usar todas as ferramentas, métodos e recursos disponíveis para que as coisas sejam feitas!

Iniciar um novo projeto pode ser assustador, com vários componentes a serem gerenciados durante todo o seu ciclo de vida. Modelo de linha do tempo do projeto passo a passo do ClickUp serve como seu guia abrangente, esclarecendo as complexidades de todo o ciclo de vida do projeto.

A supervisão de todas as facetas de seu projeto exige uma abordagem estratégica, usando várias ferramentas, métodos e recursos disponíveis para garantir sua conclusão bem-sucedida.

O modelo Cronograma de Projeto Passo a Passo fornece a você e à sua equipe os insights e a estrutura necessários para conduzir o projeto com eficácia, desde o início até o encerramento. Ele também desmistifica as complexidades do gerenciamento de projetos e capacita sua equipe com uma estrutura passo a passo para usar as ferramentas do ClickUp para uma governança perfeita.

Entenda as complexidades do gerenciamento de projetos, otimize seus processos e maximize o sucesso de seu projeto aproveitando esse inestimável modelo de governança do ClickUp.

8. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

O modelo de processos e procedimentos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a documentar, acompanhar e gerenciar seus processos e procedimentos.

Estabelecimento de processos bem definidos e procedimentos bem definidos é fundamental para o sucesso de qualquer equipe ou empresa. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp simplifica essa tarefa crucial, fornecendo uma plataforma centralizada para documentar e gerenciar vários processos, desde a integração de usuários até o lançamento de produtos.

Esse modelo oferece uma solução abrangente para configurar, rastrear e concluir processos com perfeição, aprimorando a padronização e simplificando os fluxos de trabalho.

O ClickUp oferece vários recursos, como status personalizados, campos, visualizações e ferramentas robustas de gerenciamento de projetos, incluindo controle de tempo , tags, avisos de dependência, e-mails, etc.

É a ferramenta definitiva para manter a consistência das tarefas, garantir a clareza e aumentar a eficiência operacional.

Com o Modelo de Processos e Procedimentos do ClickUp:

Torne as tarefas consistentes, defina expectativas e responsabilidades claras para cada etapa, simplifique as operações para reduzir erros e aumente a precisão e a eficiência na medição do desempenho Incorpore os elementos vitais do modelo do ClickUp, como status personalizados para monitorar o progresso, campos personalizados para armazenar informações críticas e exibições personalizadas para facilitar a acessibilidade e a organização Oriente sua equipe identificando processos, designando equipes para documentar procedimentos, criando documentos detalhados e analisando e revisando-os regularmente Mantenha suas equipes na mesma página e certifique-se de que a documentação e o gerenciamento de processos sejam padronizados e eficientes

9. PowerPoint de Governança de Projetos da SlideTeam

via Equipe do Slideteam O modelo de PowerPoint Principais funções de governança de projetos oferece uma estrutura visual para entender e comunicar as funções essenciais na governança de projetos.

Esse modelo ajuda você a lidar com diferentes tarefas do projeto. Ele aponta os departamentos funcionais, as partes interessadas e os processos críticos essenciais para o sucesso do projeto.

O modelo destaca as funções essenciais, como o patrocinador do projeto, o comitê diretor, o escritório do gerente de projeto e o gerente de projeto. Ele estabelece um roteiro claro para uma melhor governança do projeto.

O modelo de apresentação de governança de projetos o ajuda de várias maneiras:

Use dois slides com cores de fundo alternativas simultaneamente. Isso permite que você escolha o estilo visual mais adequado à sua apresentação Use o primeiro slide com seu diagrama de processo de três etapas com barras chevron. Esse slide também incorpora ilustrações humanas criativas que representam funções individuais Crie uma linha do tempo usando o segundo slide, com círculos de marcos e ilustrações correspondentes para transmitir as principais fases do projeto com perfeição

Seja no planejamento estratégico ou na governança corporativa, esse modelo do PowerPoint ajuda você a expressar e entender com confiança os detalhes da governança do projeto. Ele é compatível com o PowerPoint, Google Slides e Keynote.

10. Modelo de PowerPoint das Principais Funções de Governança de Projetos da SlideModel

via SlideModel Leve sua apresentação para o próximo nível e aumente o reconhecimento da marca com este projeto completo Estrutura de governança Pacote de modelos do PowerPoint.

Esse conjunto pré-projetado cuidadosamente criado é uma ferramenta poderosa para chamar a atenção do seu público com conteúdo envolvente e gráficos atraentes.

Com onze slides cuidadosamente selecionados, esse modelo fornece uma plataforma versátil para suas próximas apresentações, oferecendo uma solução econômica e facilmente personalizável para atender às suas necessidades específicas.

Use essa ferramenta para

Projetar e transmitir informações sem esforço e educar seu público sobre diversos tópicos Desfrutar de uma flexibilidade perfeita para ajustar esquemas de cores, fontes e outros elementos de design para adaptá-lo à sua preferência Acesse downloads imediatos em vários formatos, inclusive PNG e JPG

Conduza seus projetos na direção certa com os modelos de governança

Seus projetos serão bem-sucedidos com esses 10 principais modelos criados para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos. Eles foram criados por especialistas para gerenciar as nuances mais sutis do seu projeto.

O ClickUp oferece muitas opções de modelos para atender a todas as suas necessidades. Com o ClickUp, acesse um espaço de trabalho unificado e compartilhado que ajuda a promover a colaboração e incentiva um fluxo de trabalho eficiente e eficaz.

Escolha entre os vários modelos pré-construídos criados pelo ClickUp para dar início a qualquer processo

O Biblioteca de modelos continua crescendo e evoluindo para atender às necessidades atuais. Além disso, o ClickApp Marketplace adiciona integrações que complementam seus modelos perfeitamente!

Chegou a hora de você avançar com um modelo de sua escolha e vencer as dificuldades de gerenciamento de projetos. Assuma o controle de seu projeto.. registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!