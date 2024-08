Como exportar projetos do Jira para outros aplicativos

Esta afirmação soa verdadeira para você? 'Continuamos a usar as mesmas ferramentas, mesmo sabendo que existe uma alternativa melhor. Um dos principais motivos é que a tarefa de migrar os dados de uma ferramenta para outra parece muito difícil de ser executada.'.

Esse pode ser o caso de muitos gerentes de projeto que usam o Jira.

É claro que o software Jira é muito popular para o gerenciamento de projetos. Mas talvez você já tenha passado por situações em que procurou uma alternativa mais eficiente. Ou gostaria de mudar as coisas, explorando uma nova ferramenta que seja mais adequada ao fluxo de trabalho da sua equipe.

Seja qual for o motivo, mover os dados de seu projeto do Jira pode ser assustador, o que leva à pergunta: como exportar do Jira?

Não tenha medo, pois nós temos as respostas!

Nesta postagem, exploraremos maneiras de migrar os dados do projeto Jira para uma ferramenta diferente. Também discutiremos ferramentas alternativas de gerenciamento de projetos com recursos aprimorados de exportação de dados.

Vamos começar! 🚀

Como exportar dados do Jira para outros aplicativos

Dependendo de suas necessidades, você pode exportar dados do Jira em vários formatos. Os formatos mais comuns são CSV (Comma-Separated Values, valores separados por vírgula) e Excel. Ambos são amplamente usados para análise de dados e relatórios.

Aqui está um **guia passo a passo para exportar projetos e tarefas do Jira:

Exportação básica: arquivos CSV e planilha do Excel

Ideal para: Conjuntos de dados menores, relatórios simples do Excel ou transferência de dados para aplicativos de planilha

Limitações: Opções limitadas de formatação, dificuldade de lidar com grandes conjuntos de dados e falta de recursos avançados de filtragem

1. Exportando para CSV

Veja como você pode exportar arquivos para CSV:

Etapa 1: Clique no navegador Issues (Problemas)

via Comunidade Atlassian

Vá para o painel do Jira e clique em "Issues" (Problemas) no menu superior.

Selecione "Search for Issues" para abrir o Navegador de problemas.

Etapa 2: Filtrar problemas

via Comunidade Atlassian

Use os filtros para selecionar os problemas que você deseja exportar. Você pode filtrar por projeto, tipo de problema, status, responsável e muito mais.

Etapa 3: Escolha as colunas

Clique no botão "Columns" (Colunas) para selecionar os campos que deseja incluir em sua exportação. Isso pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.

Etapa 4: Exportar problemas

via Comunidade Atlassian

Clique no botão "Exportar" no canto superior direito.

Selecione "Exportar Excel CSV (todos os campos)" ou "Exportar Excel CSV (campos atuais)", dependendo de suas necessidades.

Etapa 5: Download do arquivo

via Comunidade Atlassian

O arquivo será baixado para seu computador. Você pode abri-lo usando o Excel ou qualquer outro aplicativo que ofereça suporte a formatos de arquivo CSV.

2. Exportando para o Excel

Veja como você pode exportar arquivos do Jira para o Excel:

Etapa 1: Clique no navegador de problemas

via Comunidade Atlassian

Siga as mesmas etapas mencionadas acima para navegar até o navegador de problemas e filtrar os problemas.

Etapa 2: escolher colunas

Personalize as colunas para incluir os dados de que você precisa.

Etapa 3: Exportar problemas

via Comunidade Atlassian

Clique no botão "Exportar".

Selecione "Exportar Excel (todos os campos)" ou "Exportar Excel (campos atuais)".

Etapa 4: Download do arquivo

via Comunidade Atlassian

Será feito o download do arquivo do Excel, que pode ser aberto com o Microsoft Excel.

3. Exportação usando plug-ins do Jira

Ideal para: Exportações complexas, formatação avançada e integração com outras ferramentas; geralmente fornece recursos adicionais como transformação de dados, agendamento e exportação para formatos específicos

Plugins populares:

Jira Cloud for Excel: Integra dados do Jira ao Excel

Integra dados do Jira ao Excel Better Excel Exporter for Jira: Oferece opções de personalização e formatação

Aproveitando os plugins do Jira

Além das exportações diretas para o Excel e CSV, você também pode usar plugins para facilitar a exportação:

Etapa 1: Instale o plug-in

via Desenvolvedor da Atlassian

Acesse "Jira Administration" e clique em "Add-ons".

Procure por plug-ins de exportação como "Jira Cloud for Excel" ou "Better Excel Exporter for Jira" e instale-os.

Etapa 2: Configurar o plug-in

via Atlassian Marketplace

Siga a documentação do plug-in para definir as configurações de exportação.

Etapa 3: Exportar dados do Jira

Use o plug-in para exportar a instância e os dados do Jira no formato desejado.

4. Opções avançadas: API REST do Jira e Scripting

via Desenvolvedor da Atlassian

Ideal para: Grandes conjuntos de dados, transformações de dados personalizadas e automação

Grandes conjuntos de dados, transformações de dados personalizadas e automação Requisitos: Conhecimento de programação (Java, Python, etc.) ou familiaridade com APIs REST

Etapas

Entenda a API: Conheça os pontos de extremidade e as estruturas de dados da API REST do Jira

Conheça os pontos de extremidade e as estruturas de dados da API REST do Jira Desenvolver script: Escrever código para buscar, processar e formatar dados conforme necessário

Escrever código para buscar, processar e formatar dados conforme necessário Executar e exportar: Executar o script para extrair dados e salvá-los no formato desejado

Principais considerações

Tenha em mente estas recomendações ao exportar arquivos do Jira:

Para grandes conjuntos de dados , considere o uso de plug-ins ou métodos baseados em API para obter eficiência

, considere o uso de plug-ins ou métodos baseados em API para obter eficiência Escolha CSV ou Excel para necessidades básicas , mas explore outros formatos (JSON, XML) para casos de uso específicos

, mas explore outros formatos (JSON, XML) para casos de uso específicos Prepare os dados exportados para análise, removendo duplicatas, inconsistências ou informações irrelevantes

Certifique-se de que os dados exportados estejam em conformidade com as políticas de segurança de sua organização

Verifique a precisão e a integridade dos dados exportados antes de usá-los para fins críticos

dos dados exportados antes de usá-los para fins críticos Explore ferramentas como o Tableau ou o Power BI para criar relatórios personalizados e painéis a partir de seus dados exportados

e painéis a partir de seus dados exportados Exporte e armazene regularmente seus dados do Jira para protegê-los contra perda ou corrupção

Por que você deve exportar dados do Jira

Embora o Jira seja uma excelente ferramenta para gerenciamento de projetos e controle de problemas, há vários motivos pelos quais você pode precisar exportar dados do Jira:

1. Necessidades de relatórios complexos

Os recursos de relatório integrados do Jira podem não ser suficientes para atender às necessidades de relatórios complexos. A exportação de todos os seus dados para o Excel ou outras ferramentas de BI permite análises mais avançadas.

2. Integração de dados

A exportação de dados pode ser necessária para integrar os dados do Jira a outras ferramentas, como CRM, ERP ou gerenciamento de projetos.

3. Backup e arquivamento

A exportação regular de dados pode servir como um backup e ajudar a arquivar projetos antigos.

4. Migração para outras ferramentas

Se você estiver mudando do Jira para outra ferramenta de gerenciamento de projetos, a exportação de dados é uma etapa necessária no processo de migração.

5. Problemas de desempenho

Grandes quantidades de dados no Jira podem tornar o sistema mais lento. A exportação e o arquivamento de dados antigos podem ajudar a melhorar o desempenho.

Alternativas ao Jira

À medida que as empresas evoluem e criamos produtos mais complexos, você pode precisar de ferramentas mais fáceis de usar e recursos convenientes para realizar seu trabalho.

Considerando as limitações do Jira, uma solução mais holística como Software de gerenciamento de projetos ágeis da ClickUp pode ser mais adequado para a sua equipe.

Gerencie roteiros de produtos, backlogs e sprints com o Gerenciamento Ágil de Projetos do ClickUp

Com a variedade de recursos do ClickUp, você pode:

Assumir o controle da jornada do seu produto desde a concepção até o lançamento. Projetar fluxos de trabalho adaptáveis, agilizar as transferências de equipe e centralizar todas as informações em um só lugar

desde a concepção até o lançamento. Projetar fluxos de trabalho adaptáveis, agilizar as transferências de equipe e centralizar todas as informações em um só lugar Permitir uma colaboração perfeita com ferramentas robustas que mantêm todos em sincronia. Gerencie tarefas, marque membros da equipe para atualizações e mantenha-se informado com notificações

com ferramentas robustas que mantêm todos em sincronia. Gerencie tarefas, marque membros da equipe para atualizações e mantenha-se informado com notificações Avalie o impacto e as compensações de ideias de produtos, problemas e novos recursos usando campos e fórmulas personalizados, ajudando-o a tomar melhores decisões de priorização

de ideias de produtos, problemas e novos recursos usando campos e fórmulas personalizados, ajudando-o a tomar melhores decisões de priorização Identifique gargalos rapidamente para manter a dinâmica do projeto. Classifique os quadros por status, data de vencimento, prioridade e muito mais para garantir que sua equipe permaneça alinhada durante todo o processo

Também, Suíte de gerenciamento de projetos do ClickUp é rica em recursos e foi projetada para simplificar os fluxos de trabalho e fortalecer a colaboração da equipe.

Simplifique os fluxos de trabalho de seus projetos com o software de gerenciamento de projetos do ClickUp

Ele possui recursos avançados de gerenciamento de projetos e gerenciamento de tarefas recursos que podem ajudá-lo:

Organizar projetos com mais de 15Visualizações do ClickUp e classifique as tarefas por campos personalizados e dependências

com mais de 15Visualizações do ClickUp e classifique as tarefas por campos personalizados e dependências Automatize tarefas repetitivas e crie fluxos de trabalho personalizados para agilizar seu processo comAutomações do ClickUp *Priorize tarefas, visualize o progresso em gráficos de Gantt e colabore sem problemas durante os sprints. O ClickUp atende a equipes ágeis com seu intuitivoplanejamento de sprint ferramentas

e crie fluxos de trabalho personalizados para agilizar seu processo comAutomações do ClickUp *Priorize tarefas, visualize o progresso em gráficos de Gantt e colabore sem problemas durante os sprints. O ClickUp atende a equipes ágeis com seu intuitivoplanejamento de sprint ferramentas Obtenha insights valiosos com os recursos robustos de relatório do ClickUp. Acompanhe o progresso, identifique gargalos e tome decisões baseadas em dados para otimizar seus projetos

com os recursos robustos de relatório do ClickUp. Acompanhe o progresso, identifique gargalos e tome decisões baseadas em dados para otimizar seus projetos Alinhe sua equipe com ferramentas clarasMetas do ClickUp rastreamento. Os recursos colaborativos do ClickUp, como bate-papo em tempo real e edição de documentos, promovem uma comunicação perfeita e garantem que todos estejam na mesma página

Você também pode escolher Gerenciamento de projetos da equipe de software do ClickUp **solução para uma vida mais saudável alternativa ao Jira .

Faça o sprint de épicos com fluxos de trabalho ágeis na solução de gerenciamento de projetos do ClickUp Software Teams

Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar:

Organize seu espaço de trabalho em espaços para diferentes equipes ou projetos e crie pastas dentro desses espaços para categorizar as tarefas por sprints, recursos ou outros critérios

em espaços para diferentes equipes ou projetos e crie pastas dentro desses espaços para categorizar as tarefas por sprints, recursos ou outros critérios Defina status de tarefas personalizados que se alinhem ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento, como "Backlog", "Em andamento", "Revisão de código", "QA" e "Concluído"

que se alinhem ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento, como "Backlog", "Em andamento", "Revisão de código", "QA" e "Concluído" Use o recursohierarquias de tarefas para dividir grandes projetos em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Isso facilita o acompanhamento do progresso em um nível granular

em tarefas e subtarefas gerenciáveis. Isso facilita o acompanhamento do progresso em um nível granular Adicionarcampos personalizados às tarefas para capturar informações importantes , como prioridade, pontos de história, datas de vencimento ou qualquer outra métrica relevante

, como prioridade, pontos de história, datas de vencimento ou qualquer outra métrica relevante **Crie Sprints para gerenciar o desenvolvimento iterativo. Use o recurso Sprint para planejar, executar e revisar seu trabalho em ciclos

Use os quadros Kanban do ClickUp para visualizar seu fluxo de trabalho . Mova as tarefas por diferentes estágios do processo de desenvolvimento para acompanhar o progresso e identificar gargalos

. Mova as tarefas por diferentes estágios do processo de desenvolvimento para acompanhar o progresso e identificar gargalos Integre o ClickUp com ferramentas de desenvolvimento populares como GitHub, GitLab e Bitbucket para atualizar automaticamente as tarefas com base em commits e pull requests

como GitHub, GitLab e Bitbucket para atualizar automaticamente as tarefas com base em commits e pull requests Crie umPainéis de controle para visualizar as principais métricas e o progresso do projeto Use widgets para exibir informações como taxas de conclusão de tarefas, gráficos de burndown e distribuição de carga de trabalho

Veja como o ClickUp se diferencia do Jira

O ClickUp é conhecido por sua interface amigável, que pode ser mais fácil para os novos membros da equipe entenderem do que o Jira. Ele oferece um plano gratuito com recursos robustos, o que o torna uma solução econômica para equipes de pequeno e médio porte.

As extensas opções de personalização do ClickUp permitem que as equipes adaptem a plataforma ao seu fluxo de trabalho específico sem configurações extensas. Integração gerenciamento de tarefas o gerenciamento de tarefas, documentação, controle de tempo e relatórios em uma única plataforma reduz a necessidade de alternar entre várias ferramentas.

Os modelos pré-criados do ClickUp simplificam ainda mais seus processos. Aqui estão os dois melhores modelos para esse caso de uso:

1. Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp

Elimine bugs e resolva defeitos facilmente com o ClickUp Bug and Issue Tracking Template

Com o Modelo de rastreamento de bugs e problemas do ClickUp você pode implementar o rastreamento de bugs sem esforço.

Algumas dicas rápidas para aproveitar ao máximo esse modelo:

Simplifique seu fluxo de trabalho definindo claramente cada estágio do ciclo de vida do bug

definindo claramente cada estágio do ciclo de vida do bug Capture os detalhes essenciais de cada bug, facilitando a priorização e a solução precisa de problemas

de cada bug, facilitando a priorização e a solução precisa de problemas Economize tempo criando rapidamente tarefas com todos os campos necessários e status pré-preenchidos

com todos os campos necessários e status pré-preenchidos Visualize e gerencie os bugs de acordo com as preferências da sua equipe

de acordo com as preferências da sua equipe Centralize o rastreamento de bugs em seu conjunto de ferramentas existente para um fluxo de trabalho contínuo

em seu conjunto de ferramentas existente para um fluxo de trabalho contínuo Crie painéis personalizados para visualizar as principais métricas, como problemas abertos, tempo médio de resolução e bugs por gravidade. O monitoramento regular ajuda a acompanhar o progresso e a identificar as áreas que precisam de atenção

2. Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Visualize e otimize fluxos de trabalho com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Outro modelo excelente é o Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp . O modelo oferece status personalizados, campos, dependências de tarefas, várias exibições (Lista, Quadro, Calendário, Gantt), automação, controle de tempo e integrações com ferramentas como Slack e Google Drive.

Ele simplifica o gerenciamento de tarefas por meio de automação e fluxos de trabalho eficientes, tornando-o ideal para equipes com diferentes conhecimentos técnicos.

Aqui estão algumas dicas rápidas para gerenciar tarefas no ClickUp:

Organize as tarefas até os detalhes granulares em uma lista personalizada

até os detalhes granulares em uma lista personalizada Planejar e priorizar tarefas em um quadro Kanban clássico

em um quadro Kanban clássico Verificar a carga de trabalho de todos para atribuição inteligente de tarefas

para atribuição inteligente de tarefas Programar tarefas com flexibilidade em um calendário de arrastar e soltar

Tarefas do ClickUp **permite planejar, organizar e colaborar em qualquer projeto, adaptando-se perfeitamente a qualquer fluxo de trabalho ou tipo de trabalho

Crie e colabore em projetos de forma eficiente com o ClickUp Tasks

Esse recurso pode ajudá-lo:

Gerenciar vários tipos de tarefas para atender às necessidades do seu setor e da sua equipe

para atender às necessidades do seu setor e da sua equipe Priorizar de forma eficaz com cinco níveis de prioridade , de baixa a urgente, cada um codificado por cores para fácil identificação e ação imediata

, de baixa a urgente, cada um codificado por cores para fácil identificação e ação imediata Obter insights claros sobre as interdependências dos projetos adicionando relacionamentos e dependências de tarefas, garantindo que você entenda como os projetos afetam uns aos outros

O ClickUp tem sido um divisor de águas para a minha empresa e tem me permitido crescer. Ele realmente me permitiu crescer e monitorar os dados de uma forma que eu nunca consegui fazer antes

Chaya Fischman, Presidente, Brand Right Marketing

Migrando do Jira para o ClickUp

A migração do Jira para o ClickUp pode ser extremamente tranquila se você seguir estas etapas detalhadas:

Etapa 1: Preparação

Analise seus projetos, fluxos de trabalho e dados existentes no Jira. Determine o que precisa ser migrado e identifique os possíveis desafios

Descreva as etapas e o cronograma da migração. Inclua todas as partes interessadas e defina suas funções no processo

Etapa 2: Configuração

Se ainda não o fez, crie uma conta ClickUp

Replique sua conta Estrutura de gerenciamento de projetos do Jira no ClickUp. Crie espaços para diferentes equipes ou departamentos e organize pastas e listas em cada espaço para espelhar seus projetos do Jira

Estágio 3: Integração

Vá para a página de integração do ClickUp e encontreIntegração do Jira* Siga as instruções para autorizar o ClickUp a acessar sua conta do Jira. Isso exigirá permissões de administrador no Jira

Escolha os projetos específicos, os problemas do Jira e os dados que deseja importar do Jira para o ClickUp. Você pode selecionar todos os dados ou apenas partes específicas, dependendo de suas necessidades

Etapa 4: Migração de dados

Inicie o processo de importação de dados. O ClickUp cuidará da migração, puxando seus dados do Jira para os espaços, pastas e listas correspondentes do ClickUp

Fique de olho no progresso da migração. O ClickUp fornece atualizações de status e alertas em caso de problemas

Etapa 5: Tarefas pós-migração

Após a conclusão da migração, revise os dados importados no ClickUp. Certifique-se de que todos os projetos, tarefas e problemas tenham sido transferidos com precisão

Personalize os fluxos de trabalho do ClickUp para corresponder ou melhorar os fluxos de trabalho do Jira. O ClickUp oferece opções avançadas de personalização, portanto, aproveite-as para otimizar seus processos

Por fim, não se esqueça de usar os recursos de automação do ClickUp para simplificar tarefas repetitivas e aumentar a produtividade

Estágio 6: Treinamento e adoção

O ClickUp pode realizar sessões de treinamento para sua equipe a fim de familiarizá-la com a interface e os recursos do ClickUp. Os recursos de ajuda do ClickUp, tutoriais eUniversidade ClickUp também são ótimas maneiras de descobrir coisas

Colete feedback dos usuários para identificar quaisquer problemas ou áreas de melhoria. Faça os ajustes necessários com base nesse feedback

Estágio 7: Otimização e dimensionamento

Quando sua equipe estiver familiarizada com o básico, explore os recursos avançados, como painéis personalizados, metas e controle de tempo, para aprimorar ainda mais o gerenciamento de projetos e tarefas

À medida que sua equipe cresce, continue a otimizar e dimensionar a configuração do ClickUp. Adicione novos espaços, pastas e listas conforme necessário para acomodar novos projetos e equipes

Gerenciamento de tarefas campeão com o ClickUp!

A exportação de dados do Jira é uma habilidade necessária para gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam realizar análises avançadas, integrar-se a outras ferramentas ou migrar para plataformas diferentes.

Embora o Jira seja uma ferramenta robusta para gerenciar projetos, há cenários em que a exportação de dados para outras ferramentas é benéfica.

Alternativas como o ClickUp podem oferecer recursos aprimorados de gerenciamento de projetos e tarefas, rastreamento de bugs, planejamento de sprint, e automação do fluxo de trabalho.

Ao aproveitar os modelos e os recursos de integração do ClickUp, suas equipes podem obter um gerenciamento de projetos simplificado e eficiente e uma melhor produtividade geral. Dê uma olhada no ClickUp hoje!