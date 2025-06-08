Como aumentar a produtividade com o bullet journal

Você acorda todas as manhãs, cheio de energia e focado, pronto para enfrentar o dia com eficiência precisa. Você não se sente mais sobrecarregado por listas intermináveis de tarefas e prioridades dispersas. Não consegue se identificar? Bem, prepare-se para isso!

Essa é a realidade de milhões de pessoas que descobriram o poder do bullet journal.

O sistema de bullet journal — também chamado de BuJo — é uma prática de produtividade que combina o diário tradicional com listas de tarefas. Algumas pessoas nas redes sociais chamam o BuJo de primo espiritual do KonMari. Enquanto este último ajuda a organizar seu espaço físico, o primeiro ajuda a organizar sua mente.

Combinando algo tão monótono quanto o gerenciamento de tarefas com a expressão criativa, o bullet journaling tornou-se uma tendência de produtividade que se alinha a algumas das principais práticas de autocuidado da década de 2000 — incluindo mindfulness, ioga e outra prática de registro em diário, as páginas matinais.

Uma simples pesquisa no YouTube ou no Instagram revela milhares de vídeos e posts da comunidade do bullet journal que explicam como criar páginas de bullet journal, detalhando o que você pode incluir em suas anotações. É assim que ele se tornou tão popular!

Com tantos adeptos, é definitivamente um método de produtividade que vale a pena experimentar.

O que é o bullet journaling?

O bullet journal é um método analógico de organização que usa um caderno simples para registrar suas tarefas , planos e pensamentos, para que você possa viver o seu dia a dia e a sua vida com intencionalidade e foco.

Uma abordagem inovadora à gestão de projetos e à prática de diários, ela apresenta conceitos como:

Registro rápido: um método de taquigrafia para fazer anotações rapidamente usando símbolos e abreviações

Coleções: listas temáticas para coisas como filmes para assistir ou livros para ler

Registro de eventos futuros: Seções dedicadas para definir metas e planejar eventos futuros

Esse sistema personalizável ajuda você a superar a sobrecarga de informações ao reunir tarefas, ideias e reflexões em um único lugar, como um calendário mensal, reduzindo o estresse e aumentando a produtividade.

Segundo Ryder Caroll, criador do método, o bullet journal é “parte organização, parte introspecção, parte construção de sonhos”.

História do Bullet Journal

De acordo com seu site, Ryder Carroll lançou um vídeo curto explicando o método do bullet journal em 2013. Em pouco tempo, sites como LifeHack.org e FastCo começaram a falar sobre o vídeo, que se tornou viral.

Em 2014, Carroll lançou uma campanha no Kickstarter para financiar seu site (bulletjournal.com) e deu a cada apoiador um caderno Leuchtturm projetado para o método do bullet journal.

Em 2017, o conceito havia se tornado tão popular que Carroll chegou a dar uma palestra no TEDx sobre o assunto. Em 2018, ele lançou o livro The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, que logo se tornou um best-seller internacional.

Isso levou Caroll a lançar um caderno complementar em 2021.

Hoje, a comunidade de bullet journaling no Reddit, r/bujo, tem mais de 375.000 inscritos. Os fãs compartilham frequentemente vídeos no YouTube e publicações nas redes sociais sobre seus bullet journals.

Leitura sugerida: The Bullet Journal, de Ryder Carroll

Para saber mais sobre o método do bullet journal e como ele pode melhorar sua vida, leia The Bullet Journal Method: Track the Past, Order the Present, Design the Future, de Ryder Carroll.

via Amazon

O livro está disponível em mais de 28 idiomas e tem sido elogiado por todos na comunidade de produtividade. Mas ninguém consegue explicar a tese melhor do que o próprio autor:

Cada Bullet Journal se torna mais um volume na história da sua vida. Ele representa a vida que você quer viver? Se não, então aproveite as lições que você aprendeu para mudar a narrativa no próximo volume.

Cada Bullet Journal se torna mais um volume na história da sua vida. Ele representa a vida que você quer viver? Se não, então aproveite as lições que você aprendeu para mudar a narrativa no próximo volume.

O livro aprofunda o conceito de “vida intencional”, em que você se concentra no que mais importa e cria uma vida que se alinha aos seus valores. O livro está dividido em três partes:

Acompanhe o passado : Crie um registro de seus pensamentos, tarefas e conquistas

Encomende o presente: Desenvolva um sistema para gerenciar suas tarefas diárias e encontrar clareza

Planeje o futuro: Defina metas significativas e divida-as em etapas práticas

O livro também inclui muitas dicas úteis, como o registro rápido (para anotações rápidas) e a personalização do diário para criar seu próprio sistema.

No geral, pode ser uma ótima leitura para quem quer saber mais sobre o conceito original do bullet journal antes que as redes sociais e os gurus da produtividade o adaptassem para a versão mais popular que vemos hoje em dia.

Os componentes essenciais do bullet journal

O bullet journaling se baseia em alguns elementos fundamentais — alguns são usados diariamente para organização e revisões, enquanto outros fornecem um roteiro anual.

Coleções: Trata-se de uma lista temática de tarefas ou um conjunto de páginas dedicadas a tópicos específicos — como uma meta, um hobby ou um projeto Índice: Funciona como um sumário, listando todas as suas páginas importantes e os números de página correspondentes para facilitar a consulta Registro futuro: oferece uma visão geral anual para acompanhar eventos futuros, aniversários e prazos ao longo dos meses Registro mensal: serve para organizar o mês atual, geralmente com uma grade de calendário para eventos e uma lista de tarefas e metas mais detalhadas Registro diário : Este é o seu planejador diário, onde você lista as tarefas e prioridades do dia Este é o seu planejador diário, onde você lista as tarefas e prioridades do dia

Carroll também sugere usar estes símbolos para identificar o status ou a prioridade de uma tarefa:

Um ponto (•) para marcar uma tarefa

Um X para indicar que uma tarefa foi concluída

Um asterisco (*) para destacar uma tarefa importante

Um círculo (o) para diferenciar uma tarefa de um evento

Um sinal de maior que (>) para indicar que você está adiando a tarefa para o dia ou a semana seguinte

Um sinal de menor que (<) para indicar que você está transferindo uma tarefa para o dia ou a semana anterior

Embora esses sejam os elementos básicos de um bullet journal, você também pode personalizá-lo ainda mais com alguns trackers ou mini-diários. Alguns exemplos disso são: Registro de gratidão

Planejador de refeições

Controle de orçamento e despesas

Rotina de cuidados com a pele

Rastreador de hábitos As opções são infinitas.

Benefícios do bullet journal

A melhor coisa sobre o bullet journal é que ele é um registro holístico e, ao mesmo tempo, um ritual de autocuidado. Não é tão demorado quanto escrever cinco páginas por dia em um diário e aborda tanto suas metas práticas quanto sua saúde emocional em um só lugar.

A coach de vida britânica e fundadora do Life Clubs, Nina Grunfeld, diz:

Esvaziar a mente com algo como um bullet journal ajuda você a se concentrar e a ficar mais calmo.

Esvaziar a mente com algo como um bullet journal ajuda você a se concentrar e a ficar mais calmo.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o método BuJo pode melhorar sua vida:

Sistema personalizado : o BuJo oferece a liberdade de adicionar sua própria personalidade à lista de tarefas, para que você possa criar um sistema que funcione para você

Mais clareza : como o bullet journaling ajuda a dividir grandes metas em partes menores, ele ajuda você a se concentrar no que realmente importa

Gerenciamento de tempo : entre o trabalho, as tarefas diárias e o doom-scrolling, gerenciar o tempo pode ser um desafio. O bullet journal pode ajudar você a visualizar suas tarefas e prazos para que possa planejar seu dia e evitar correria de última hora

Acompanhamento de hábitos : seja para começar uma nova aula de ginástica ou aprender um idioma, você pode criar um sistema no seu bullet journal para acompanhar o progresso e manter a motivação. Além disso, seu bullet journal não vai fazer você se sentir culpado

Biblioteca de recursos : Um BuJo também pode ser um ótimo lugar para manter o controle de suas listas de leitura, como livros, artigos e outros recursos que você queira guardar para mais tarde. Por exemplo, se você é um profissional de marketing, talvez queira salvar um : Um BuJo também pode ser um ótimo lugar para manter o controle de suas listas de leitura, como livros, artigos e outros recursos que você queira guardar para mais tarde. Por exemplo, se você é um profissional de marketing, talvez queira salvar um modelo de redação de conteúdo ou uma estrutura de posicionamento para consultar posteriormente

Reflexões diárias: O bullet journal pode ser um espaço para refletir e fazer uma autoavaliação. As revisões semanais podem ajudar você a identificar áreas a melhorar e ajustar suas metas — um impulso para a atenção plena em menos de 15 minutos por dia

Agora, vamos dar algumas dicas sobre como começar sua jornada com o bullet journal.

Dicas para um bullet journal eficaz

O ponto principal do bullet journaling — assim como todos os métodos de autocuidado — é que você melhora com a prática. Mas aqui estão algumas dicas para você começar seu novo bullet journal.

Reserve um tempo para revisões matinais e noturnas

Incorpore seu bullet journal à sua rotina diária para criar consistência. Sessões de revisão podem ser muito úteis nesse sentido.

Revisão matinal (5–10 minutos)

Revise seu registro diário (e semanal) para o dia seguinte

Priorize tarefas e destaque tudo o que for importante

Reserve um tempo dedicado para tarefas importantes

Revisão noturna (5–10 minutos)

Reflita sobre o seu dia. Você concluiu todas as suas tarefas?

Transfira as tarefas inacabadas para o registro do dia seguinte ou da semana seguinte

Anote quaisquer observações, ideias ou reflexões do dia

Preencha seus trackers e seu diário de gratidão (se você tiver um)

Crie modelos de layouts

Economize tempo e esforço criando layouts que possam ser facilmente reproduzidos em um diário em branco. Eles podem melhorar seu processo de registro, e você não precisa pensar em novos designs, temas ou ideias para cada mês ou layout. Uma coisa que você pode fazer é usar modelos para impressão disponíveis em recursos online.

Quer fazer você mesmo? Crie um modelo para cada um dos seus registros mensais, semanais, diários e diversos trackers. Digitalize-o e reutilize-o para todos os meses. No final do ano, você pode encaderná-lo em um caderno.

Outra ideia é comprar bullet journals pré-formatados. No entanto, eles podem não oferecer tanta flexibilidade.

Invista em material de papelaria de boa qualidade

Como o bullet journaling é um processo analógico, as ferramentas certas podem fazer uma grande diferença na sua experiência com o bullet journaling. Veja o que você deve levar em consideração:

Caderno: Escolha um caderno com papel de boa qualidade, à prova de manchas, que suporte canetas, marcadores e esboços. Um caderno quadriculado também pode ajudar você a criar layouts organizados e alinhados sem precisar de régua

Canetas e marcadores: opte por canetas que escrevam suavemente e não deixem marcas no verso do papel. Os marcadores podem ajudar a categorizar tarefas ou a distinguir visualmente informações importantes.

Outros elementos artísticos : compre fita washi, : compre fita washi, post-its , adesivos e giz de cera para que você possa enfeitar seu diário, se quiser

Uma bolsa: Coloque uma bolsa na parte de trás do seu diário para guardar canhotos de ingressos, anotações ou qualquer outra lembrança que queira guardar como recordação

Comece aos poucos

O bullet journaling tem tudo a ver com criar um sistema que funcione para você. Não tente copiar páginas elaboradas que você vê online. Para a maioria dessas pessoas, o bullet journaling é mais um trabalho do que uma prática de autocuidado.

Veja como começar:

Comece com um registro futuro básico e um registro mensal

Acompanhe algumas tarefas essenciais todos os dias

Adicione gradualmente trackers ou outros elementos à medida que se familiarizar com o sistema

Lembre-se: seu bullet journal é uma ferramenta pessoal, então você pode se divertir personalizando-o do jeito que quiser!

Usos populares e exemplos do bullet journal

Veja como os verdadeiros adeptos do bullet journal praticam e aperfeiçoam a técnica. Isso lhe dará ideias para personalizar seu próprio bullet journal.

Página mensal

Uma página simples e divertida, fácil de fazer e com um visual bacana. Além disso, você não precisa de nenhum material de arte extra.

via Pinterest

Quer algo mais minimalista? Aqui está um layout super simples e sem frescuras que você pode criar em menos de cinco minutos.

via Pinterest

Layout semanal

Este layout semanal básico com tarefas, projetos e até mesmo um calendário pode ser uma ótima (e simples) adição aos seus modelos de BuJo.

via Pinterest

No entanto, se você estiver se sentindo criativo, então isso também é algo que você pode experimentar:

via Pinterest

Agora que já abordamos o básico, aqui estão alguns trackers que você pode incluir para deixar seu bullet journal mais personalizado.

1. Rastreador de hábitos

Um rastreador de hábitos ajuda você a visualizar suas tendências de hábitos, como quando você está produtivo e quando não está. Você também pode combiná-lo com um rastreador de humor para identificar como seu humor afeta seus hábitos.

via Pinterest

O modelo de rastreador de hábitos pessoais do ClickUp também pode ser útil se você estiver procurando uma alternativa digital para o rastreador de hábitos.

2. Planejador de refeições

Outro complemento popular do BuJo é o planejador de refeições. Ele facilita a resposta à pergunta “o que comer hoje” e também pode ajudar você a planejar suas compras no supermercado.

via Pinterest

O modelo de planejamento de refeições do ClickUp pode ser uma ótima ferramenta para planejar suas refeições com antecedência e se alimentar de forma mais saudável.

Baixe este modelo Otimize as compras de supermercado, a organização de receitas e o preparo das refeições com o modelo de planejamento de refeições do ClickUp

O modelo inclui espaço para você planejar suas refeições da semana, criar uma lista de compras e controlar os ingredientes. Você também pode usá-lo para colaborar com outras pessoas no planejamento das refeições.

3. Controlador de despesas

Vamos encerrar esta seção com o utilíssimo controle de despesas. O modelo abaixo, por exemplo, ajuda você a categorizar suas despesas como fixas e variáveis e oferece uma página para acompanhar suas economias.

via Pinterest

O modelo de orçamento pessoal do ClickUp também pode ajudá-lo a acompanhar suas receitas e despesas com mais precisão, permitir que você identifique áreas onde é possível reduzir gastos e incentivá-lo a economizar para atingir seus objetivos.

Baixe este modelo Acompanhe suas finanças e seu progresso no caminho rumo a uma maior independência financeira com o modelo de orçamento pessoal do ClickUp

Use-o para começar a criar e seguir um orçamento.

Desafios no uso do bullet journal

Embora o método do Bullet Journal ofereça uma forma de acompanhar suas metas e se expressar criativamente, ele não está isento de alguns desafios:

Encontrando seu sistema : O bullet journal oferece muita flexibilidade, o que pode ser um pouco assustador no início. Pode levar algum tempo para experimentar diferentes layouts e trackers — hábitos, humor, trabalho, gratidão — para descobrir quais você precisa incluir no seu diário

Manter a consistência : O bullet journal é um hábito diário que traz benefícios a longo prazo, por isso você precisa mantê-lo dia após dia

Comparando suas páginas com as dos outros : as redes sociais estão repletas de páginas de bullet journal incrivelmente criativas. Isso pode fazer com que você sinta que seu diário não é bom o suficiente

Buscando a perfeição : O foco na estética na comunidade do bullet journal pode levar a muitas refações. Lembre-se de que se trata de uma ferramenta funcional, não de uma obra de arte

Controle de tempo : Configurar e manter um bullet journal pode levar tempo, especialmente no início. Seja realista quanto ao tempo que você pode dedicar a isso todos os dias. E comece aos poucos, apenas com o básico. Você pode adicionar layouts e trackers mais complexos mais tarde

Movimentação de tarefas: O bullet journaling consiste em escrever e reescrever coisas. Você provavelmente transferirá eventos da visão anual para a mensal e para a semanal, e moverá tarefas de um dia para outro, e assim por diante. Isso pode se tornar tedioso

Para superar esses desafios, temos uma solução que pode tornar o bullet journaling divertido.

Como implementar o bullet journaling no ClickUp

As páginas perfeitas — com fitas washi, layouts temáticos e adesivos — exibidas online podem criar uma sensação de pressão para quem é novo no bullet journaling (ou para aqueles que não têm inclinação artística).

De repente, você está se concentrando mais na estética das suas páginas e criando bullet journals elaborados, em vez de focar no objetivo principal: organizar sua vida. Além disso, criar esses layouts mês após mês pode levar muito tempo.

via Reddit

A solução para esse dilema? Passar a usar o digital no seu diário.

Uma opção é usar o ClickUp, uma plataforma de produtividade e gerenciamento de tarefas. Ela oferece um aplicativo móvel, modelos e até mesmo assistência por IA para ajudar você a organizar melhor sua vida.

Além disso, com uma ferramenta como o ClickUp, você não precisa anotar as tarefas novamente toda vez que as reprogramar.

Aqui está Matt Ragland mostrando às pessoas como ele faz o bullet journal usando o ClickUp.

E vamos mostrar como você pode fazer isso também — em quatro passos simples.

1. Crie uma lista de tarefas principal (também chamada de Brain Dump)

Você pode acessar o ClickUp Tasks e criar uma lista de tudo o que deseja fazer. Adicione todas as suas tarefas — grandes, pequenas, hobbies, trabalho — a ela. Não importa qual aspecto da sua vida elas abranjam ou quando você planeja realizá-las.

Adicione todas as suas tarefas com prazos ao ClickUp Tasks

Você também pode criar uma seção separada para eventos — aniversários, datas comemorativas e viagens. Você pode categorizar essas tarefas com base na prioridade ou na importância delas na sua vida usando tags.

2. Mova as tarefas para a visualização do calendário

Agora que você adicionou uma data de vencimento para cada tarefa, pode alternar para o layout mensal da Visualização de Calendário do ClickUp. Simples, não é?

Visualize suas tarefas em um layout mensal no ClickUp com a Visualização de Calendário

3. Crie um registro diário

Depois de organizar sua lista de tarefas mensais, o próximo passo é criar um registro diário. Você pode usar o modelo de planejador diário do ClickUp para acompanhar seus hábitos diários, juntamente com as tarefas específicas que você adicionou para o dia.

Baixe este modelo Planeje seu dia e mantenha-se organizado com o modelo de planejador diário do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Configure tarefas recorrentes para hábitos como se exercitar ou tomar suas vitaminas

Categorize tarefas com tags personalizadas para que você possa identificar rapidamente se uma tarefa é relacionada ao trabalho ou pessoal

Visualize todas as tarefas em um calendário para ter uma visão geral de como será o seu dia

Acompanhe o progresso dos seus hábitos com um rastreador de progresso ou até mesmo com metas intermediárias

Usar este modelo também oferece várias vantagens:

Níveis de estresse reduzidos

Melhor gestão do tempo

Priorização mais fácil de tarefas

Melhoria na comunicação e na colaboração

Maior produtividade

Dentro do modelo, você também pode adicionar Status Personalizados (Aberto e Concluído), Visualizações Personalizadas (Todas as Tarefas, Calendário e Comece Aqui) e Campos Personalizados para acompanhar suas tarefas diárias e se manter organizado. Fique tranquilo, este modelo vai te ajudar a ser mais produtivo nas suas tarefas diárias.

4. Pratique a atenção plena com o ClickUp Docs

Agora que você concluiu os aspectos organizacionais, o próximo passo é adicionar seus diários, como páginas de mindfulness ou diários de gratidão, ao ClickUp Docs. Você pode criar uma wiki no Docs com uma nova página para cada entrada ou simplesmente usar uma tabela com a data e sua entrada de gratidão.

Adicione páginas aninhadas para registrar seus pensamentos ou anotações de gratidão com o ClickUp Docs

Você também pode usar o ClickUp Brain — o assistente de IA integrado do ClickUp — para pesquisar tarefas ou até mesmo para ajudá-lo com modelos e sugestões de brainstorming ou na análise das entradas do seu diário.

Torne o bullet journaling mais interativo com o ClickUp Brain

Além disso, você pode usar o ClickUp Docs para tarefas como registro rápido, criação de sua lista de tópicos ou coleções e muito mais.

Digitalize seu bullet journal usando o ClickUp

Se você prefere ferramentas digitais às analógicas, mas ainda assim quer aproveitar os benefícios do bullet journal, o ClickUp pode definitivamente ajudar.

Além disso, com ferramentas como o ClickUp Brain, você pode analisar ainda mais detalhadamente seu progresso diário, obter respostas para perguntas como quantos dias consecutivos você manteve um hábito e muito mais.

Cadastre-se gratuitamente no ClickUp e configure seu bullet journal em menos de 20 minutos.