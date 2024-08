10 melhores agências de otimização da taxa de conversão (CRO)

Seu site está recebendo muitos visitantes, mas não os está transformando em clientes pagantes?

Você gastou tempo e dinheiro em web design e conteúdo, mas sua taxa de conversão não muda.

Já pensou em transformar esses navegadores casuais em clientes fiéis, aumentando sua receita e o ROI?

A otimização da taxa de conversão (CRO) se torna sua aliada.

O CRO é um processo para melhorar a porcentagem de visitantes do site que concluem a ação desejada, seja uma compra, a assinatura de um boletim informativo ou o preenchimento de um formulário de contato.

E a melhor maneira de aproveitar a CRO? Fazendo parceria com uma agência de otimização da taxa de conversão de primeira linha!

Este blog compilou uma lista das melhores empresas de otimização da taxa de conversão conhecidas por suas estratégias de otimização de conversão orientadas para resultados.

Antes de contratar uma agência de otimização da taxa de conversão, também discutimos o que considerar, comparamos os prós e os contras de equipes de CRO internas e terceirizadas e damos dicas sobre como usar as melhores ferramentas para otimizar suas taxas de conversão.

Vamos mergulhar de cabeça! 👇

As principais agências de otimização da taxa de conversão

1. Invesp

Melhor para sites de comércio eletrônico, SaaS e geração de leads

Via: Invesp A Invesp é uma agência de otimização de conversão bem estabelecida e orientada por dados, com um histórico comprovado de aumento das conversões de sites em vários setores. Ela oferece um conjunto completo de serviços de otimização da taxa de conversão e prioriza a transparência em seus processos.

Essa agência enfatiza uma abordagem de CRO orientada por dados, garantindo insights sólidos para apoiar cada decisão de otimização. Eles fornecem serviços de CRO com recursos analíticos robustos e um forte foco na experiência do usuário (UX).

Os serviços disponíveis incluem testes A/B, testes multivariados, personalização, pesquisa de conversão, UX e web design, otimização da página de destino e consultoria analítica.

Preços: Orçamentos personalizados com base no escopo do projeto

Clientes notáveis: 3M, eBay, O'Reilly Auto Parts

Estudo de caso: O aplicativo móvel do eBay não estava convertendo usuários em compradores tão bem quanto eles esperavam, e sua equipe de desenvolvimento web estava sobrecarregada.

A Invesp entrou em cena para ajudar, estudando como as pessoas usavam o aplicativo, analisando dados sobre o comportamento do usuário e redesenhando completamente as páginas de produtos. Essa reformulação levou a um aumento de 18% nas conversões móveis e uma experiência de usuário mais feliz em geral.

2. Grão único

Melhor para empresas que buscam um parceiro de crescimento com serviço completo

Via: Grão único A Single Grain é uma agência de serviço completo com foco em marketing digital e CRO. Ela combina sua experiência em otimização da taxa de conversão com uma gama mais ampla de serviços de marketing digital para impulsionar o crescimento holístico.

Seus serviços abrangem desde auditorias de CRO até o desenvolvimento de estratégias de conversão, testes A/B, personalização, otimização de mecanismos de pesquisa, PPC e marketing de conteúdo. Eles operam com uma abordagem abrangente que envolve uma equipe experiente, uma ênfase no marketing de crescimento e um atendimento de primeira linha software de marketing de conteúdo .

Preços: Cotações personalizadas com base nos requisitos do projeto

Clientes notáveis: Amazon, Uber, Salesforce

Estudo de caso: A Winedeals já enfrentou desafios significativos de escalonamento devido à concorrência acirrada e aos altos custos de aquisição de clientes.

A Singlegrain pretendia melhorar o desempenho de seu blog concentrando-se em artigos com baixas taxas de cliques. Como resultado, a posição média do blog melhorou em 11,7% subindo quatro posições.

3. Ciências da Conversão

Melhor para empresas que buscam otimizar o tráfego existente e maximizar a receita

Via: Ciências da Conversão A Conversion Sciences é uma agência global de CRO que aumenta a receita do site por meio de experimentação científica e taxa de otimização de conversão. A empresa é especializada em extrair o valor máximo do tráfego existente no site sem depender de esforços adicionais de compra de mídia ou otimização de mecanismos de pesquisa.

Essa agência oferece auditorias de CRO, testes A/B, design de páginas de destino, análise de funil de conversão e serviços de personalização.

Preços: Cotações personalizadas com base nos requisitos do projeto

Clientes notáveis: Galeton, Wasp Barcode

Estudo de caso: A Wasp Barcode queria aumentar as solicitações de demonstração, por isso trouxe a Conversion Sciences. A agência começou a trabalhar e, em seis meses, aumentou as solicitações de demonstração em 250% .

4. Base dividida

Melhor para empresas de comércio eletrônico DTC de alto crescimento

Via: Base dividida A Splitbase é uma agência de CRO e otimização de páginas de destino especializada em marcas de comércio eletrônico de alto crescimento. A empresa utiliza recursos avançados de ferramentas avançadas de otimização de sites e criadores de páginas de destino para aprimorar a experiência do usuário e aumentar as conversões.

A agência oferece serviços de CRO projetados especificamente para empresas de comércio eletrônico de rápido crescimento, incluindo auditorias, design de páginas de destino, testes A/B, programas de experimentação, marketing por e-mail e estratégia de CRO.

Preços: Orçamentos personalizados com base no escopo do projeto

Clientes notáveis: Hyperice, DIFF Eyewear

Estudo de caso: A Hyperice registrou um incrível 78 vezes o retorno sobre o investimento depois de se unir à SplitBase.

A agência se concentrou na otimização da taxa de conversão e em melhorias na página de destino, o que resultou em uma receita mensal adicional de US$ 934.000 para a Hyperice.

5. Speero

Melhor para sites de comércio eletrônico, SaaS e geração de leads

Via: Fala A Speero é uma agência de otimização da taxa de conversão centrada no cliente que prioriza a jornada do usuário e identifica os obstáculos à conversão. Seus serviços de otimização de conversão enfatizam a colaboração e o aprimoramento contínuo, aproveitando a experimentação para descobrir oportunidades de otimização.

Seus serviços incluem auditorias de CRO, mapeamento da jornada do cliente, pesquisa de UX, testes A/B, personalização e programas de experimentação.

Preços: Orçamentos personalizados com base no escopo do projeto

Clientes notáveis: Cisco, Decathlon, Gympass

Estudo de caso: Na ClickUp, encontramos problemas com nossa ferramenta de teste A/B durante uma validação de teste. Separação de velocidade todo o nosso programa de experimentação da ferramenta, resultando em uma configuração independente da ferramenta. Isso levou a melhorias significativas, como procedimentos de teste automatizados, reduzindo a necessidade de repetições e testes manuais.

6. Conversão

Melhor para empresas que buscam um parceiro de CRO abrangente

Via: Conversão A Conversion é uma agência completa de otimização de conversão que integra uma combinação diferenciada de testes A/B, pesquisa de conversão e personalização para obter resultados impactantes.

Seus serviços incluem otimização da taxa de conversão, estratégias personalizadas, design centrado na conversão, consultoria de programas empresariais, pesquisa de experiência do usuário (UXR), experimentação de produtos e preços, criação de mapas de elevação e benchmarking de concorrentes de UX.

Preços: Cotações personalizadas com base nos requisitos do projeto

Clientes notáveis: Canon, Samsung, Vodafone

Estudo de caso: Conversion's colaboração com a Direct Energy resultou em um aprimoramento notável de seu desempenho on-line.

Com a realização de testes A/B completos e a adoção de uma abordagem orientada por dados, o site foi otimizado, levando a taxas de conversão mais altas e a uma experiência de usuário enriquecida.

7. PurpleFire

Melhor para empresas que buscam um parceiro de marketing digital e CRO

Via: PurpleFire A PurpleFire é a opção ideal para impulsionar sua presença on-line e sua receita. Essa agência de marketing digital é especializada em estratégias orientadas por insights para melhorar o desempenho do site e aumentar a receita. Ela oferece resultados impactantes ao integrar a experiência em CRO com diversos Estratégias de marketing de SaaS .

Seus serviços abrangem uma auditoria de conversão abrangente, desenvolvimento de estratégia de marketing de conversão, testes A/B, personalização, desenvolvimento da Web, análise de dados, otimização de mecanismos de pesquisa e PPC.

Preços: Orçamentos personalizados com base nos requisitos do projeto

Clientes notáveis: Vessi, Optimonk, Neuro

Estudo de caso: Quando a Miamily lançou sua operadora, a Hipster Plus, enfrentou desafios de exposição e taxa de conversão.

A PurpleFire identificou vários pontos problemáticos cruciais: páginas de detalhes de produtos (PDPs) pouco claras, atrito com o carrinho causado por cobranças inesperadas, uma seção ambígua de heróis na página inicial, menor motivação nas PDPs devido à falta de itens em estoque e um carrinho utilizado principalmente como lista de desejos e não para compras.

Notavelmente, dentro de 30 dias do lançamento no Kickstarter, a Miamily atingiu e excedeu suas metas.

8. Métricas de CRO

Melhor para empresas que buscam uma abordagem científica e orientada por dados para CRO

Via: Métricas de CRO A CRO Metrics é uma agência de otimização da taxa de conversão que oferece resultados mensuráveis por meio de experimentação e otimização científicas. A empresa é especializada no uso de análise de dados para revelar oportunidades ocultas de aumentar as conversões.

Seus serviços de CRO abrangem auditoria, testes A/B, testes multivariados, personalização e consultoria de análise da Web. Com uma metodologia empírica, análise estatística e ênfase em resultados mensuráveis, a CRO Metrics se destaca da concorrência.

Preços: Orçamentos personalizados com base na complexidade do projeto

Clientes notáveis: Calendly, Doordash, Ring

Estudo de caso: O objetivo da Ring era impulsionar as compras de vários produtos e aumentar a fidelidade do cliente.

A CRO Metrics entrou em cena para otimizar a jornada do cliente e fornecer recomendações personalizadas para garantir a otimização da taxa de conversão. Essa iniciativa levou a uma notável 13% de aumento no valor médio do pedido da Ring, elevando o ROI em 60 vezes.

9. Defensores da conversão

Melhor para empresas que buscam aproveitar os dados para crescimento e ROI de marketing

Via: Defensores da conversão A Conversion Advocates é uma agência de otimização da taxa de conversão que capacita as empresas a aproveitarem seus dados de forma eficaz, aumentando as vendas, a receita e a lucratividade marketing do ciclo de vida do cliente valor.

Eles se aprofundam nos dados para melhorar significativamente o desempenho de vendas e marketing. Seu portfólio de serviços abrange auditorias de CRO, desenvolvimento de estratégias de marketing de conversão, testes A/B, personalização, análise de dados e automação de marketing para melhorar a otimização da taxa de conversão.

Preços: Cotações personalizadas com base no escopo e na complexidade do projeto

Clientes notáveis: Kettlebell Kings, The Paint People

Estudos de caso: A Kettlebell Kings, renomada líder em kettlebells e equipamentos de ginástica de alta qualidade, tradicionalmente se concentrava nas vendas de produtos físicos, mas enfrentava dificuldades com taxas de conversão mais baixas em suas estratégias de marketing digital.

A Conversion Advocates empregou sua estrutura proprietária IIEA, descobrindo oportunidades de otimização, e forneceu serviços de otimização de conversão que levaram a um 151% de aumento nas taxas de conversão de produtos digitais a partir de um único experimento.

10. KlientBoost

Melhor para empresas que buscam um parceiro de marketing de desempenho com recursos de CRO

Via: Klientboost A KlientBoost é uma agência de marketing de desempenho especializada em PPC, SEO e CRO. Ela oferece uma abordagem de otimização baseada em dados e se concentra em fornecer resultados mensuráveis. A KlientBoost combina a experiência em CRO com outros serviços de marketing de desempenho para impulsionar o crescimento holístico.

Seus serviços de CRO incluem auditorias, desenvolvimento de estratégias de conversão, testes A/B, otimização de páginas de destino, gerenciamento de PPC e otimização de mecanismos de pesquisa.

Preços: Cotações personalizadas com base no escopo e nos requisitos do projeto

Clientes notáveis: RingCentral, Bitly, Stanford Children's Health

Estudo de caso: A Delta Defense buscou orientação especializada para suas campanhas de marketing digital a fim de alcançar o crescimento desejado.

Depois de formar uma equipe com a KlientBoost, eles tiveram um 863% de crescimento na receita e um aumento de 878% nas conversões.

Avaliando uma agência de CRO

Analisamos o processo de avaliação de uma agência de CRO considerando os principais fatores, métodos de medição de sucesso e perguntas essenciais a serem feitas. Aqui está uma análise detalhada.

Fatores a serem considerados ao contratar uma agência de CRO

Ao contratar uma agência de CRO, é fundamental avaliar suas características:

Especialização e experiência: Procure agências de otimização com um histórico comprovado em CRO, demonstrado por estudos de caso e depoimentos de clientes. Verifique a experiência delas em seu setor ou em um nicho semelhante Serviços oferecidos: Certifique-se de que a agência ofereça um conjunto abrangente de serviços de CRO que se alinhe às suas necessidades, como:

Pesquisa e análise: Pesquisa de usuários, análise de dados, análise da concorrência e avaliação heurística

Pesquisa de usuários, análise de dados, análise da concorrência e avaliação heurística Desenvolvimento de estratégia: Otimização do funil de conversão, roteiro de testes A/B e uma estratégia de CRO personalizada

Otimização do funil de conversão, roteiro de testes A/B e uma estratégia de CRO personalizada Implementação e testes: Testes A/B, testes multivariados, otimização de páginas de destino com ferramentas e design de UX/UI

Testes A/B, testes multivariados, otimização de páginas de destino com ferramentas e design de UX/UI Relatórios e análises: Relatórios detalhados de desempenho, insights orientados por dados e recomendações contínuas de otimização Metodologia: Informe-se sobre a metodologia de CRO da empresa. Eles seguem uma abordagem estruturada? Eles priorizam a pesquisa de usuários e a experimentação contínua? Um processo transparente e bem definido é fundamental para o sucesso Comunicação e colaboração: A comunicação eficaz é fundamental para uma parceria bem-sucedida. Escolha uma agência de marketing que seja ágil, transparente e valorize a colaboração. Você deve se sentir à vontade para trabalhar em estreita colaboração com ela Preços e termos do contrato: Entenda o modelo de preços da agência (por hora, com base em projeto, por retenção) e os termos do contrato. Certifique-se de que não haja taxas ocultas e que o contrato descreva claramente os resultados e os cronogramas

Dicas para medir o sucesso das campanhas de CRO

Para medir o sucesso das campanhas de CRO:

Rastreie os KPIs: Defina KPIs claros e mensuráveis antes de iniciar qualquer campanha de CRO. Os KPIs comuns incluem taxa de conversão, taxa de rejeição, valor médio do pedido, tempo na página e valor do tempo de vida do cliente. Você pode usar Software de mapa de calor para facilitar o rastreamento Use dados de linha de base: Estabeleça métricas de linha de base para seu kPIs de marketing antes de implementar alterações. Isso permitirá que você meça o impacto de seus esforços de CRO com precisão Utilize testes A/B: Você pode comparar diferentes versões do seu site ou páginas de destino para determinar qual delas tem melhor desempenho Analise a análise da Web: Use ferramentas como o Google Analytics para rastrear o tráfego, o comportamento do usuário e as conversões. Analise esses dados regularmente para identificar tendências e áreas para aprimoramento Obtenha feedback dos clientes: Obtenha feedback dos clientes por meio de pesquisas, enquetes ou testes com usuários. Isso pode fornecer insights valiosos sobre suas experiências e ajudá-lo a identificar possíveis áreas de otimização.

Visualização de formulário do ClickUp permite criar facilmente formulários personalizáveis para capturar respostas e encaminhar instantaneamente o trabalho para a equipe certa no momento certo

Transforme seu fluxo de trabalho com o ClickUp Forms, convertendo o feedback em tarefas que são fáceis de rastrear

Perguntas a serem feitas ao avaliar uma agência de CRO

Ao avaliar uma agência de CRO, considere fazer estas perguntas:

Vocês podem compartilhar exemplos de testes e campanhas de CRO bem-sucedidos que realizaram para clientes do meu setor, incluindo testes de usabilidade? Qual é a sua abordagem de CRO? Você pode me explicar o processo que segue? Como você mede o sucesso de suas campanhas de CRO? Que tipo de relatório e comunicação posso esperar durante o projeto? Qual é o seu modelo de preços e o que ele inclui? Você pode fornecer referências de clientes anteriores ou atuais? Que tipo de suporte e recursos estarão disponíveis para a minha equipe?

Otimização da taxa de conversão interna versus contratação de uma agência

Ao otimizar as taxas de conversão do seu site, você tem duas opções principais: fazer isso internamente ou contratar uma agência especializada em CRO.

Cada abordagem tem prós e contras, e a melhor escolha para sua empresa depende de vários fatores.

Prós e contras do DIY CRO

otimização interna versus contratação de uma agência | Prós | Contras | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | A implementação de CRO internamente pode ser mais econômica a curto prazo, especialmente para empresas menores com orçamentos limitados. | A formação de uma equipe especializada com especialistas em CRO com conhecimento em análise de dados, design de UX e experimentação pode ser desafiadora e demorada. | | Você tem controle total sobre o processo, da estratégia à implementação. | A CRO exige um investimento significativo de tempo e recursos, o que pode ser difícil de alocar internamente. | | Uma equipe interna de especialistas em CRO entenderá melhor seu público-alvo, produtos/serviços e desafios exclusivos do que uma agência externa. | Uma equipe interna pode ter preconceitos inerentes que impedem a tomada de decisões objetivas, tornando a terceirização uma opção melhor. |

Os benefícios de contratar uma agência de CRO

Veja a seguir as vantagens da parceria com uma agência de CRO:

Experiência especializada: As agências de otimização da taxa de conversão abrigam uma equipe de profissionais experientes com diversas habilidades em análise de dados, design de UX, redação e experimentação. Essa experiência permite que elas abordem a otimização de conversões de vários ângulos, garantindo uma estratégia de CRO abrangente e eficaz

As agências de otimização da taxa de conversão abrigam uma equipe de profissionais experientes com diversas habilidades em análise de dados, design de UX, redação e experimentação. Essa experiência permite que elas abordem a otimização de conversões de vários ângulos, garantindo uma estratégia de CRO abrangente e eficaz Metodologias comprovadas: As principais agências de CRO refinaram seus processos e metodologias com anos de experiência. Elas utilizam insights centrados em dados e técnicas comprovadas para identificar e implementar estratégias de marketing que geram resultados impactantes

As principais agências de CRO refinaram seus processos e metodologias com anos de experiência. Elas utilizam insights centrados em dados e técnicas comprovadas para identificar e implementar estratégias de marketing que geram resultados impactantes Objetividade e nova perspectiva: Uma agência externa traz uma perspectiva imparcial para o seu site ou aplicativo, livre de preconceitos internos que possam interferir na avaliação objetiva. Ela pode identificar oportunidades ocultas de melhoria que sua equipe interna pode não ter percebido

Uma agência externa traz uma perspectiva imparcial para o seu site ou aplicativo, livre de preconceitos internos que possam interferir na avaliação objetiva. Ela pode identificar oportunidades ocultas de melhoria que sua equipe interna pode não ter percebido Acesso a ferramentas e tecnologias avançadas: As agências de otimização da taxa de conversão investem em bonsFerramentas de CRO e tecnologias para pesquisa de UX, análise, testes A/B e personalização. Esses recursos permitem que eles coletem informações detalhadas, realizem análises sofisticadas e implementem otimizações complexas

As agências de otimização da taxa de conversão investem em bonsFerramentas de CRO e tecnologias para pesquisa de UX, análise, testes A/B e personalização. Esses recursos permitem que eles coletem informações detalhadas, realizem análises sofisticadas e implementem otimizações complexas Eficiência de tempo e recursos: Ao terceirizar a CRO para uma agência de marketing digital, você libera sua equipe interna para se concentrar em suas principais competências. Isso economiza tempo e recursos que, de outra forma, seriam gastos na formação de uma equipe de CRO, na aquisição de ferramentas e no aprendizado das complexidades da otimização de conversões

Ao terceirizar a CRO para uma agência de marketing digital, você libera sua equipe interna para se concentrar em suas principais competências. Isso economiza tempo e recursos que, de outra forma, seriam gastos na formação de uma equipe de CRO, na aquisição de ferramentas e no aprendizado das complexidades da otimização de conversões Resultados mais rápidos: As agências de CRO estão equipadas para agir com rapidez e eficiência. Sua experiência e processos simplificados permitem que elas implementem mudanças e executem experimentos mais rapidamente, levando a resultados mais rápidos e a um ROI mais rápido

As agências de CRO estão equipadas para agir com rapidez e eficiência. Sua experiência e processos simplificados permitem que elas implementem mudanças e executem experimentos mais rapidamente, levando a resultados mais rápidos e a um ROI mais rápido Escalabilidade: Suas necessidades de CRO podem mudar à medida que sua empresa cresce e evolui. Uma agência de marketing digital pode facilmente dimensionar seus serviços para acomodar suas necessidades em constante mudança, garantindo que seus esforços de otimização de conversão permaneçam eficazes e alinhados com suas metas de negócios

Suas necessidades de CRO podem mudar à medida que sua empresa cresce e evolui. Uma agência de marketing digital pode facilmente dimensionar seus serviços para acomodar suas necessidades em constante mudança, garantindo que seus esforços de otimização de conversão permaneçam eficazes e alinhados com suas metas de negócios Foco no ROI: As agências de CRO priorizam a obtenção de um ROI positivo. Elas se concentram em identificar e implementar o que gera melhorias mensuráveis nas conversões, na receita e no desempenho geral dos negócios

As agências de CRO priorizam a obtenção de um ROI positivo. Elas se concentram em identificar e implementar o que gera melhorias mensuráveis nas conversões, na receita e no desempenho geral dos negócios Otimização contínua: A CRO é um processo contínuo. As agências de CRO podem fornecer suporte, monitoramento e otimização contínuos para garantir que o seu site ou aplicativo continue a ter o melhor desempenho e se adapte às mudanças nas condições do mercado

Decidir qual é a melhor rota para sua empresa

Considere os seguintes fatores ao decidir entre uma equipe interna de CRO e a contratação de uma agência ou empresa de CRO:

Orçamento: Quanto você está disposto a investir em CRO?

Quanto você está disposto a investir em CRO? Especialização: Você tem uma equipe interna com as habilidades necessárias?

Você tem uma equipe interna com as habilidades necessárias? Tempo: Com que rapidez você precisa ver os resultados?

Com que rapidez você precisa ver os resultados? Recursos: Você tem os recursos para se dedicar a um programa de CRO em grande escala?

A contratação de uma agência de CRO pode ser a melhor opção se você tiver um orçamento apertado, experiência limitada ou precisar ver os resultados rapidamente.

No entanto, se você tiver um orçamento maior e uma equipe com alguma experiência em CRO, pode considerar começar com uma abordagem interna e trazer uma empresa de CRO mais tarde para tarefas especializadas.

Ferramentas para gerenciamento eficaz de CRO

Independentemente de optar por uma equipe interna ou por uma agência, a utilização de ferramentas de gerenciamento de projetos e de aplicativos de marketing digital como o ClickUp aumentarão significativamente a eficiência de seus esforços de CRO. Vamos ver como.

Visualize seu trabalho

Crie representações visuais de alto nível do trabalho para sua equipe com o ClickUp Dashboards

Gere relatórios abrangentes sobre o desempenho da campanha para acompanhar o progresso e medir o impacto de seus esforços de CRO com o Painéis do ClickUp .

Organizar e rastrear testes

Faça o download deste modelo

Rastreie os cronogramas de suas campanhas, teste variações, taxas de conversão e muito mais com o modelo de teste A/B do ClickUp

O modelo

Modelo de teste A/B do ClickUp

foi criado para ajudá-lo a organizar e executar suas iniciativas de teste com eficiência.

Esse modelo inclui vários

Visualizações ClickUp

para gerenciar seus testes, como uma visualização de lista para organizar testes com campos e status personalizados, uma visualização de quadro para visualizar fluxos de trabalho e prioridades de teste, uma visualização de calendário para agendar tarefas de teste e uma visualização de linha do tempo para gerenciar durações de teste.

Faça o download deste modelo

Simplifique seu fluxo de trabalho

Atribua facilmente tarefas aos membros da equipe, acompanhe o progresso e defina prazos para garantir um fluxo de trabalho tranquilo com o

Tarefas do ClickUp

.

Monitore o tempo gasto em diferentes tarefas de CRO para otimizar a alocação de recursos e identificar gargalos

O recurso Tasks ajuda a facilitar a colaboração contínua entre os membros da equipe por meio de comentários, compartilhamento de arquivos e atualizações em tempo real.

Com uma tela infinita, notas adesivas, formas e muito mais,

Quadros brancos ClickUp

facilita muito o brainstorming com sua equipe. Crie e edite documentos de feedback de forma colaborativa para centralizar informações e insights valiosos.

Reúna sua equipe para capturar ideias, fazer conexões e transformar inspiração em ação com os quadros brancos

Com

Mapas mentais do ClickUp

no ClickUp Mind Maps, você pode criar um mapa mental de forma livre para planejar e organizar projetos ou desenvolver o que já foi criado no ClickUp.

Diga adeus às anotações desorganizadas e olá à clareza com o ClickUp Mind Maps

Melhorar o desempenho do conteúdo

Faça o download deste modelo

O modelo

Modelo de teste e gerenciamento de conteúdo A/B do ClickUp

fornece uma solução abrangente para gerenciar e rastrear campanhas de testes A/B.

Esse modelo fornece uma plataforma centralizada para planejar, executar e analisar suas campanhas de teste, garantindo decisões baseadas em dados e taxas de conversão aprimoradas. Acompanhe as principais métricas, como variações de teste, taxas de conversão e progresso, e aproveite

Campos personalizados do ClickUp

para capturar detalhes adicionais.

Faça o download deste modelo

Polir seu CRO com a agência e a ferramenta certas

Transformar os visitantes do seu site em clientes fiéis não é apenas uma meta - é crucial para o crescimento e a lucratividade a longo prazo.

Independentemente de você lidar com o CRO internamente ou colaborar com uma agência especializada, o objetivo principal continua sendo maximizar o desempenho do seu site

estratégias de aquisição de clientes

.

Você precisa de conhecimento especializado, abordagens orientadas por dados e um ponto de vista imparcial para obter resultados significativos. Trabalhar com uma dessas agências significa investir em uma parceria estratégica, não apenas em um serviço.

E quando estiver pronto, simplifique seus fluxos de trabalho de CRO com o ClickUp.

