Como fazer marketing para a geração do milênio

Ah, a geração do milênio - aqueles nascidos entre 1981 e 1996, que fizeram a transição de telefones fixos para smartphones e fitas VHS para serviços de streaming. Essa geração é agora um mercado-alvo importante, e por um bom motivo: Seu poder de compra e fidelidade à marca não podem ser subestimados.

Ao contrário da Geração Z (nascida entre 1997 e 2012), que cresceu totalmente imersa na cultura da Internet, a geração do milênio está na linha entre o passado analógico e o presente digital, o que lhe dá uma perspectiva única sobre tecnologia e consumismo.

Para saber como comercializar para a geração do milênio, é preciso primeiro entender seus valores, como autenticidade, sustentabilidade e experiências significativas. Marcas como Chipotle, Netflix e Uber conseguiram capturar o interesse da geração do milênio e, com a estratégia certa, você também pode!

Entendendo o público-alvo da geração do milênio

Os millennials (também conhecidos como Geração Y) testemunharam muitos altos e baixos em seus anos de formação - 11 de setembro, a Grande Recessão, várias quedas severas do mercado e a mais recente, a pandemia da COVID-19 e a crise do custo de vida. Essa geração realmente já viu de tudo. Eles também carregam enormes dívidas de empréstimos estudantis que dificultam a manutenção da estabilidade financeira durante o aumento da inflação.

Essas experiências os moldaram de forma diferente. Seus hábitos de compra, pensamentos sobre dinheiro e perspectiva de vida estão muito distantes dos de seus antecessores. Eles são socialmente conscientes e buscam marcas que se alinham com seus valores. Eles apoiam empresas que são sustentáveis, éticas e que retribuem à comunidade. Eles procuram compras orientadas para o valor e buscam experiências significativas.

Agora, vamos explorar o que torna a geração do milênio, hum, a geração do milênio.

Por que eles são importantes para os profissionais de marketing?

A geração do milênio já havia se tornado a maior força de trabalho geracional nos EUA em 2016, e em 2022, eles se tornaram a maior seção da população dos EUA. Com a aposentadoria dos Baby Boomers, a representação da geração do milênio continuará a aumentar. Esse tamanho demográfico faz deles um importante segmento de mercado a ser explorado.

A geração do milênio tem maior probabilidade de estar empregada, ter seu próprio dinheiro e não depender de ninguém para fazer uma grande compra. Eles podem tomar decisões de compra rápidas se a marca conseguir impressioná-los.

À medida que os millennials progridem em suas carreiras e acumulam riqueza, seu poder de compra continua a crescer. Visar esse grupo demográfico e conquistar sua lealdade gera retornos significativos à medida que eles entram em sua melhor idade.

Os millennials são nativos digitais. Eles são adotantes precoces de novas tecnologias e usam ativamente plataformas de mídia social, o que torna conveniente para os profissionais de marketing alcançá-los por meio de canais de marketing digital.

Preferências de compras e gastos dos millennials

Agora, vamos descobrir quais são as preferências de compras e gastos dessa geração:

1. Experiência antes de bens materiais

De acordo com uma pesquisa da Eventbrite, há quase uma década, 78% dos millennials preferem gastar dinheiro em um evento (concertos, shows de comédia) ou em uma experiência (viagens, esportes de aventura) em vez de comprar algo desejável.

Isso se deve a dois motivos possíveis:

A geração do milênio cresceu em uma cultura em que os bens materiais eram usados para exibir riqueza, e eles se tornaram avessos a essa prática

As turbulências econômicas e as dívidas de empréstimos estudantis dificultaram a aquisição de uma casa ou de um veículo novo, levando-os a investir em algo que possam pagar e desfrutar, ou seja, experiências significativas

2. Preferência por compras on-line

O relatório CouponFollow Millennial Shopping Habits Report afirma que 80% dos millennials fazem a maior parte de suas compras on-line .

Devido à sua natureza tecnológica e à experiência de sobreviver a uma pandemia, a geração do milênio é naturalmente atraída por sites de comércio eletrônico. Aqui, eles tomam decisões com base nas ofertas disponíveis e nas avaliações dos clientes.

Uma inclinação para assinaturas: Da Netflix, Amazon Prime e Spotify Premium a produtos B2B, a geração do milênio está profundamente envolvida com o modelo de assinatura digital, pois gosta da flexibilidade que ele proporciona. No entanto, eles também estão conscientes de onde gastam seu dinheiro durante a alta inflação. De acordo com uma pesquisa da Deloitte de 2023, 32% dos millennials cancelaram um serviço de entretenimento pago para economizar dinheiro.

Preferência pela sustentabilidade: Os clientes da geração do milênio buscam produtos produzidos de forma ética e ecologicamente corretos devido à preocupação com as mudanças climáticas. De acordo com uma pesquisa de coorte da McKinsey nos EUA em 2020, 75% dos entrevistados da geração do milênio dizem que consideram a sustentabilidade ao fazer uma compra de luxo.

Hábitos de consumo de mídia dos millennials

Menos TV, mais OTT: A geração do milênio prefere serviços OTT, como Netflix, Hulu e Amazon Prime, em vez da tradicional televisão a cabo. De acordo com o Statista, cerca de 88% dos millennials assinam um serviço de streaming de vídeo e gastam uma média de 105 minutos por semana consumindo conteúdo de vídeo pelo smartphone.

Uso de mídia social: 35% dos millennials recorrem ao YouTube para pesquisar produtos antes de comprar, enquanto 26% vão ao Facebook. Isso pode parecer promissor para as empresas, mas a crescente popularidade dos bloqueadores de anúncios está forçando os profissionais de marketing a procurar formas alternativas de comercializar seus produtos usando a mídia social.

Seguir influenciadores: Quando os profissionais de marketing não conseguem aproveitar os anúncios on-line, eles geralmente recorrem a influenciadores com uma base considerável de seguidores. De acordo com uma pesquisa da Statista, um terço dos millennials confiam totalmente nas recomendações de marcas e produtos de influenciadores de mídia social.

Afinidade com podcasts: Um relatório da Edison Research constatou que 50% dos millennials ouvem um podcast em uma semana. De política, negócios e finanças a entretenimento, o cenário atual de podcasts tem um enorme conjunto de conteúdo a oferecer, dando aos millennials a opção de consumir algo que lhes interessa.

Interesses e valores da geração do milênio

Objetivos: Os millennials são movidos por objetivos em suas vidas pessoais e profissionais. Uma pesquisa da Deloitte de 2024 descobriu que, para a maioria (89%) dos entrevistados da geração do milênio, ter um senso de propósito é uma força fundamental por trás da satisfação e do bem-estar no trabalho. Eles se preocupam com questões sociais e ambientais e se interessam por marcas que são agentes de mudança e que se esforçam conscientemente para retribuir.

Vocais sobre valores: Como uma geração que viu o nascimento da mídia social, a geração do milênio sabe como expressar suas opiniões sobre coisas que são importantes para eles. Eles são a favor de conversas abertas sobre saúde mental, inclusão e igualdade de gênero e preferem comprar de marcas cujas visões estejam alinhadas com esses valores.

Permanecer conectado: Os millennials passam muito tempo em seus telefones, mantêm perfis ativos nas mídias sociais e preferem a comunicação on-line às interações pessoais. Embora essa mudança reduza os encontros presenciais, ela facilita a comunicação mais rápida e frequente. Para vender com eficácia para a geração do milênio, as empresas devem interagir com eles em suas plataformas preferidas.

Conscientes do ponto de vista financeiro: A geração do milênio costuma ter a má fama de ser irresponsável com seu dinheiro, mas a realidade está longe disso. A pesquisa diz 78% dos millennials criam um orçamento de gastos e se mantêm fiéis a ele (em comparação com 59% dos Baby Boomers). A geração do milênio também começa a poupar para a aposentadoria muito cedo, aos 23 anos, enquanto que, para os Baby Boomers, a idade média é de 40 anos.

Segmentando a persona do usuário da geração do milênio

Para serem aceitas e amadas pela geração do milênio, as empresas precisam primeiro entender suas preferências e o que as molda. Como a faixa etária da geração do milênio é significativamente vasta, pode haver diferenças entre os desejos e as necessidades de pessoas de 28 anos e de pessoas com 30 ou 40 anos.

Se você é proprietário de uma empresa ou profissional de marketing e está tentando atrair a geração do milênio, crie uma persona de usuário clara.

Por que isso é importante?

Isso o ajuda a entender melhor seu público-alvo e a tomar decisões de negócios informadas com base em suas necessidades, metas, comportamentos e preferências de compra. Ao criar seu perfil de cliente ideal (ICP), você pode encontrar insights valiosos sobre o perfil demográfico deles que, de outra forma, não teria percebido.

O ClickUp, uma ferramenta de gerenciamento de projetos e marketing, pode ser útil nesse caso. Você pode usar Modelo de quadro branco de persona de usuário do ClickUp para coletar informações, projetar produtos que atendam às necessidades do seu ICP e visualizar cenários reais de usuários.

Crie ideias com sua equipe e desenvolva personas de usuário precisas usando o modelo de persona de usuário do ClickUp

Aqui está um guia passo a passo para usar esse modelo na criação de personas de usuários da geração do milênio:

Faça um brainstorming com sua equipe para definir o público-alvo - sua idade, características, interesses e motivações comQuadro branco do ClickUp2. Preencher o modelo com detalhes do ICP, como idade, local, gênero, cargo e perfil de renda Reúna o feedback da equipe e useVisualização da diretoria do ClickUp para revisar e fazer ajustes nas personas dos usuários Finalize as personas e integre-as ao processo de design do produto e às campanhas de marketing. UsePainéis do ClickUp para ver todas as personas em um só lugar e compará-las lado a lado

O modelo garante que seus esforços atinjam o público certo da geração do milênio e que você ganhe a confiança deles falando a língua deles. Faça o download deste modelo

Estratégias de marketing para alcançar a geração do milênio

O marketing bem-sucedido para a geração do milênio requer estratégias de marketing específicas que se conectem com eles, e aqui estão algumas das estratégias testadas e comprovadas:

1. Mídia social no marketing da geração do milênio 95% dos millennials usam a mídia social e 86% a utilizam diariamente. Não é preciso dizer que a mídia social é o melhor canal digital para fazer marketing para eles. Agora, a questão é: quais são as plataformas preferidas deles?

Um estudo recente da HubSpot afirma que o maior número de millennials (68%) escolhe o YouTube como sua plataforma favorita, seguido por Facebook, Instagram, TikTok e X.

via HubSpot A mídia social não está mais restrita a manter contato com amigos e familiares. Ela se expandiu para um modo de aprendizado informal, entretenimento, conexão com pessoas que pensam da mesma forma e para ficar por dentro das notícias e dos eventos atuais. Como mídia, ela tem muito poder para moldar a maneira como a geração do milênio pensa, age e toma decisões.

Siga estas dicas para ser mais intencional com sua estratégia de marketing de mídia social:

Ofereça valor incondicionalmente (por exemplo, ao promover um produto para cuidados com os cabelos, compartilhe rotinas fáceis de cuidados com os cabelos ou ofereça gratuitamentemodelos de calendário de conteúdo ao promover um aplicativo de agendamento de mídia social)

Crie conteúdo de vídeo curto que seja útil e bem-humorado

Mantenha a autenticidade e a uniformidade da voz da marca

Crie postagens visualmente atraentes que chamem a atenção instantaneamente

Colabore com microinfluenciadores para expandir o alcance da sua marca e criar credibilidade por meio do marketing de influenciadores Estratégia de mídia social da Mailchimp pode ser um ótimo exemplo. Se você observar suas contas no LinkedIn ou no X, verá visuais impressionantes e acolhedores, conteúdo de vídeo nítido e muitos recursos gratuitos e úteis.

Uso de modelos para gerenciamento de mídia social

Deseja criar conteúdo envolvente de mídia social em grande escala? Use Modelo de mídia social do ClickUp para planejar seu conteúdo em lotes, manter a consistência identidade da marca em todas as plataformas em termos de recursos visuais e mensagens, e mantenha suas publicações organizadas.

Idealize, planeje e organize publicações em mídias sociais e mantenha a coesão das mensagens em todas as plataformas usando o modelo de mídia social do ClickUp

Usando o formulário incorporado, você pode coletar ideias dos membros da equipe, colaborar em novas campanhas e monitorar o desempenho da campanha, tudo em um só lugar. Com visibilidade das postagens passadas e futuras, você pode identificar facilmente as postagens que se desviam do padrão diretrizes da marca e fazer alterações para garantir a uniformidade.

Este é ideal para profissionais de marketing de mídia social ocupados que gerenciam vários canais e campanhas. O modelo pronto para uso economiza tempo e, ao mesmo tempo, permite liberdade suficiente para incorporar personalizações específicas da marca, tornando-o adequado ao seu fluxo de trabalho. Faça o download deste modelo Você também pode usar Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp outro recurso útil e gratuito da biblioteca do ClickUp.

Planeje e organize um calendário de conteúdo para diferentes canais de mídia social usando o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Este modelo é mais adequado para equipes de mídia social de uma só pessoa, em que um profissional de marketing tem que desempenhar várias funções.

Veja como você pode simplificar o gerenciamento de projetos de mídia social com o modelo:

Idealizar, planejar, criar e priorizar postagens para várias plataformas de mídia social

para várias plataformas de mídia social Adapte o conteúdo de uma plataforma para outra em um formato adequado

em um formato adequado Definir datas de vencimento para nunca perder a publicação de atualizações urgentes

para nunca perder a publicação de atualizações urgentes Atribua tarefas aos criativos (se tiver membros da equipe para ajudá-lo) para deixar o conteúdo pronto a tempo ou atribua tarefas a si mesmo para receber lembretes oportunos Faça o download deste modelo ### 2. Marketing que prioriza os dispositivos móveis

Durante a virada do milênio, quando os telefones celulares chegaram ao mercado, os primeiros millennials tinham acabado de se tornar adultos, enquanto o restante estava na adolescência ou pré-adolescência. Graças a essa exposição, eles se tornaram naturalmente familiarizados com as tecnologias móveis, e essa afinidade só se tornou mais forte com o tempo.

Em média, os millennials passam 3,53 horas por dia em seus telefones em vez de 2,5 horas em um PC, laptop ou tablet. É por isso que, como profissional de marketing, você deve adotar uma abordagem que prioriza os dispositivos móveis para atender seus clientes da mesma forma.

Aqui estão algumas dicas rápidas para que sua estratégia de marketing móvel esteja no ponto:

Crie conteúdo que seja visualmente atraente e fácil de consumir em telas de celular

e fácil de consumir em telas de celular Otimize seu conteúdo para visualização vertical eles ocupam mais espaço na tela e são mais atraentes para os usuários móveis

Certifique-se de que seu website e suas páginas de destino carreguem rapidamente em dispositivos móveis para manter baixas as taxas de rejeição

para manter baixas as taxas de rejeição Crie anúncios especificamente adaptados para usuários móveis (por exemplo, considere os anúncios em carrossel do Facebook e do Instagram, que permitem que os usuários passem por várias imagens ou vídeos em um único anúncio)

(por exemplo, considere os anúncios em carrossel do Facebook e do Instagram, que permitem que os usuários passem por várias imagens ou vídeos em um único anúncio) Use opções de segmentação baseadas em localização para alcançar usuários móveis em localizações geográficas específicas

para alcançar usuários móveis em localizações geográficas específicas Incorpore aplicativos de mensagens, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, à sua estratégia de marketing e use-os para atendimento ao cliente, suporte e comunicação personalizada

Um ótimo exemplo de marketing mobile-first é A inclusão da realidade aumentada (AR) pela IKEA em seu aplicativo móvel. Os compradores podem verificar como um móvel ficaria em seu quarto usando a AR e tomar decisões rápidas de compra sem precisar ir até a loja.

3. Marketing de entrada e distribuição de conteúdo

**Crie conteúdo que atraia os millennials em vez de empurrar anúncios para eles. Esse conteúdo deve estar de acordo com seus interesses, aspirações e desafios. Por exemplo, se você estiver vendendo produtos ecologicamente corretos, seu conteúdo pode incluir dicas para uma vida sustentável, projetos de reciclagem DIY (faça você mesmo) ou guias sobre como reduzir as pegadas de carbono.

Tente impulsionar o envolvimento em canais de mídia próprios, ganhos e pagos para alcançar um público maior que possa estar interessado no que você oferece. HubSpot a HubSpot, empresa líder em software de vendas e inbound marketing, pratica o que prega quando se trata de inbound marketing. Por meio de seu blog, e-books, webinars e ferramentas gratuitas, a HubSpot fornece conteúdo valioso sobre tópicos relacionados a marketing, vendas e atendimento ao cliente. Seu conteúdo é educativo e aborda os pontos problemáticos e os desafios enfrentados por seu público-alvo, que consiste, em grande parte, de profissionais de marketing, profissionais de vendas e proprietários de empresas.

4. Influência dos valores da marca

Comunique os valores e a missão de sua marca. Seja em sustentabilidade, diversidade ou responsabilidade social, alinhar sua marca com causas importantes para a geração do milênio pode afetar significativamente a percepção da sua marca.

No entanto, não basta apenas falar o que é preciso. É preciso apoiar seus valores com ações significativas. Por exemplo, se o seu principal valor é a sustentabilidade, você deve empregar práticas de fornecimento sustentável, garantir condições éticas de trabalho em toda a sua cadeia de suprimentos e participar de iniciativas beneficentes. Patagônia, uma empresa líder em roupas e equipamentos para atividades ao ar livre construiu sua marca em torno da responsabilidade ambiental e social. Eles promovem ativamente a sustentabilidade usando materiais reciclados, reduzindo sua pegada de carbono e doando parte de seus lucros para causas ambientais.

5. Poder do conteúdo gerado pelo usuário (UGC)

Incentive a geração do milênio a criar e compartilhar conteúdo relacionado à sua marca. Por exemplo, você pode realizar concursos, desafios ou campanhas de UGC incentivando os usuários a compartilhar fotos, vídeos ou depoimentos que apresentem seus produtos ou experiências de marca em troca de um incentivo.

Ao apresentar o UGC em seu site e nos canais de mídia social, você pode ampliar o alcance da sua marca e mostrar exemplos reais de como seus produtos ou serviços estão sendo usados e apreciados por pessoas reais. Essa prova social pode ser incrivelmente persuasiva para os consumidores da geração do milênio que defendem a frase "fotos, ou não aconteceu!"

A popular marca de câmeras de ação GoPro tem aproveitado com sucesso o conteúdo gerado pelo usuário para comercializar seus produtos. Os canais de mídia social, o site e as campanhas de marketing da GoPro estão repletos de fotos e vídeos gerados pelos usuários de paisagens de tirar o fôlego, atividades cheias de adrenalina e momentos emocionantes.

6. Papel do omnichannel e do comércio eletrônico no marketing da geração do milênio

Use plataformas de comércio eletrônico ou aplicativos móveis dedicados para oferecer uma experiência de compra perfeita, com recomendações personalizadas de produtos com base no histórico de navegação e de compras e checkout sem complicações.

É uma situação em que todos saem ganhando para as marcas e para a geração do milênio. Os millennials adoram a conveniência e a experiência personalizada dessas mídias e, como marca, você obtém dados valiosos sobre as preferências e os comportamentos deles.

Você também deve recriar a mesma experiência nas lojas físicas. As lojas devem funcionar como centros de experiência onde os clientes podem se envolver com a marca por meio de displays interativos, testes de produtos e eventos. Quando a experiência de compra é igualmente tranquila em todos os canais, a geração do milênio pode transitar rapidamente entre os pontos de contato digitais e físicos. A Nike implementou com sucesso essas estratégias ao oferecer uma experiência de compra unificada em vários canais, incluindo sua plataforma de comércio eletrônico, aplicativo móvel e lojas físicas.

Intensifique sua estratégia de marketing para a geração do milênio com o ClickUp

Para criar uma estratégia de marketing eficaz para a geração do milênio, você precisa ir além e se colocar no lugar do seu grupo-alvo. Use uma ferramenta abrangente, como o Software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp para entender melhor seu público da geração do milênio e garantir que seus esforços de branding repercutam entre eles.

Crie um plano abrangente para o público da geração do milênio com o Software de Gerenciamento de Projetos de Marketing do ClickUp

Veja como você pode aproveitar o conjunto de recursos do ClickUp:

Colabore com membros remotos da equipe (especialmente aqueles que são da geração do milênio) em tempo real para definir a persona do usuário da sua marca, criarroteiros de marketingrefinar estratégias de marketing, trabalhar em diferentes materiais de marketing (como notificações push, folhetos, e-mails, publicações em mídias sociais, publicações em blogs, páginas de destino e estudos de caso), consolidar todos os dados relevantes de pesquisa de mercado e documentação do projeto em um só lugar e compartilhar/receber feedback usandoDocumentos do ClickUp

Trabalhe com sua equipe em tempo real, faça edições e forneça feedback usando comentários atribuídos no ClickUp Docs

Faça brainstorming sobre novas estratégias de marketing, campanhas direcionadas, ideias de conteúdo e muito mais comQuadros brancos do ClickUpum quadro virtual que transforma ideias e discussões em itens de ação

Torne suas sessões de brainstorming orientadas para a ação com os quadros brancos ClickUp

Gerencie projetos complexos e demorados de desenvolvimento de estratégias comTarefas do ClickUp. Divida seu trabalho em partes menores e gerenciáveis, adicione subtarefas, atribua um ou vários membros da equipe, priorize o que precisa de atenção imediata (por exemplo, campanhas sensíveis ao tempo, como uma promoção de venda para o dia 4 de julho) e adicione tags personalizadas às suas tarefas para categorização rápida

Configure Dependências de Tarefas para identificar bloqueios no início do ClickUp Tasks

UseMetas do ClickUp para definir metas de marketing de curto e longo prazo que você deseja atingir. Adicione cronogramas claros, divida suas metas em metas de sprint, metas semanais ou metas mensais, crie KPIs e scorecards de funcionários para medir o desempenho e agrupe suas metas em pastas para ter uma visão geral rápida de sua situação

Defina e acompanhe o progresso de suas metas com o ClickUp Goals

Visualize suas campanhas de marketing do jeito que você quiser com mais de 15 opções personalizáveisVisualizações do ClickUp. Acompanhe o progresso e a conversão das iniciativas de marketing comDashboards do ClickUpmeça o alcance e o engajamento do conteúdo que você publica on-line, saiba o número de MQLs que você gera e avalie o nível de conversão em vendas

Obtenha insights compreensíveis das campanhas de marketing com o ClickUp Dashboards

Realize pesquisas primárias e colete dados de clientes, clientes em potencial, funcionários ou partes interessadas externas, solicite opiniões e feedback para melhorar suas campanhas de marketing e transforme as respostas em tarefas rastreáveis usando oFormulários ClickUp

Colete dados e obtenha insights valiosos das respostas usando o ClickUp Forms

Envolvendo a geração do milênio por meio de experiências e valores

Vamos explorar como você pode interagir com a geração do milênio por meio de diferentes experiências e valores:

Promovendo ótimas experiências digitais em vez de entretenimento

Os millennials buscam interações digitais que vão além do mero entretenimento; eles anseiam por experiências significativas que agreguem valor às suas vidas. As empresas devem priorizar a criação de plataformas digitais, aplicativos e conteúdo que eduquem, inspirem ou capacitem os usuários e, ao mesmo tempo, manter as coisas agradáveis.

Vejamos Duolingo como exemplo . Seu console gamificado e sua interface de usuário visualmente atraente fazem com que os alunos queiram continuar sua jornada de aprendizado de um novo idioma. Além disso, há o mascote da marca, o Owl Duo, que martela os usuários com lembretes passivo-agressivos (e muitas vezes hilários) nas mídias sociais para que continuem suas lições. Memorável, de fato!

via duoplanet.com

Priorizar a autenticidade e uma imagem de marca genuína

A geração do milênio é atraída por marcas que não se esquivam de mostrar seu verdadeiro "eu". As empresas devem se esforçar para construir confiança sendo transparentes sobre seus valores, práticas e origens. Elas podem transmitir autenticidade por meio de narração de histórias, conteúdo de bastidores, depoimentos gerados por usuários ou transformando fundadores, CEOs e funcionários em embaixadores da marca usando a mídia social.

Pode parecer assustador projetar um estratégia de gerenciamento de marca do zero, pois há várias peças em movimento e você deseja acertar todas elas. Você pode usar um modelos de marca para estruturar a mensagem e a história que você deseja destacar. Modelo de marca do ClickUp é uma dessas estruturas. Com esse modelo, as empresas podem criar uma identidade visual consistente em todos os materiais de marketing e canais de distribuição.

Fique por dentro do desenvolvimento do visual, das mensagens e da tonalidade de sua empresa e crie uma experiência de marca consistente com o modelo de marca do ClickUp

**Você pode definir o estilo, o tom, o logotipo, as cores, a linguagem, a sensação e muito mais da sua marca e dar a ela uma personalidade. O modelo permite que você acompanhe os diferentes aspectos do processo de branding em uma única plataforma, onde você e outros tomadores de decisão podem acompanhar o progresso, adicionar sugestões e dar aprovações.

É fácil perder o controle das tarefas ao desenvolver uma imagem de marca porque há muito o que fazer, mas este modelo o mantém organizado. Faça o download deste modelo

Destacar causas sociais e valores que repercutem na geração do milênio

A geração do milênio é socialmente consciente e gravita em torno de marcas que apoiam causas pelas quais são apaixonados. As empresas podem envolver esse grupo demográfico alinhando causas sociais (como sustentabilidade ambiental, diversidade e inclusão ou alcance comunitário) com ações tangíveis, como doações, trabalho voluntário ou iniciativas ecológicas. Esses esforços demonstram que a empresa se preocupa em causar um impacto além do lucro.

Incorporar o humor no marketing

Os millennials apreciam quando você os faz sorrir - o humor capta a atenção deles e torna a marca identificável. As empresas podem usar o humor em suas campanhas de marketing, publicações em mídias sociais e publicidade para criar experiências memoráveis e incentivar o envolvimento.

O popular Software de SEO Semrush dominou essa estratégia. Aqui está uma das muitas publicações de mídia social da Semrush que nos fez rir:

via Semrush

Estar disponível e fornecer um bom suporte ao cliente

Os millennials esperam um atendimento rápido e personalizado gerenciamento de clientes . As empresas precisam diversificar seus canais de comunicação, incluindo chat ao vivo, mídia social, e-mail e suporte por telefone, para atender a diferentes preferências. **A resposta rápida, a abordagem empática das preocupações e o fornecimento de soluções de valor agregado melhoram a experiência geral do cliente. Tudo isso transforma os millennials em defensores leais da marca.

Usando IA

No entanto, lidar com solicitações em escala sem afetar a qualidade do serviço pode se tornar uma tarefa árdua. É nesse ponto que a Cérebro ClickUp vem em socorro.

Crie uma base de conhecimento para seus projetos para se conectar com seu público da geração do milênio com o ClickUp Brain

As equipes de atendimento ao cliente podem usar esse copiloto de IA para:

Criar uma base de conhecimento com informações atualizadas para que os clientes possam navegar sozinhos pelas soluções para suas dúvidas

para que os clientes possam navegar sozinhos pelas soluções para suas dúvidas Recomendar recursos relevantes da base de conhecimento aos agentes durante um bate-papo ou chamada

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no contexto de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele, usando o ClickUp Brain

Análise das interações com o cliente para gerar rascunhos de guias de instruções, material de solução de problemas e FAQs

de guias de instruções, material de solução de problemas e FAQs Rastreamento do status das solicitações de serviço

Automação de tarefas repetitivas, como agendamento de acompanhamentos, controle de tempos de resolução de tíquetes , resposta a perguntas frequentes e solicitação de feedback

, resposta a perguntas frequentes e solicitação de feedback Personalizar mensagens de bate-papo e respostas de e-mail usando dados do cliente

usando dados do cliente Traduzir perguntas/respostas em diferentes idiomas para atender às necessidades dos clientes em todo o mundo

Usar modelos de atendimento ao cliente

Além de agilizar seu atendimento ao cliente com IA você pode tornar o fluxo de trabalho deles mais suave e mais estruturado com modelos de atendimento ao cliente .

Capacite as equipes de atendimento ao cliente para oferecer resoluções de qualidade mais rapidamente usando o modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente da ClickUp

Por exemplo, Modelo de gerenciamento de atendimento ao cliente do ClickUp ajuda você a monitorar os tíquetes de suporte recebidos, colaborar com as equipes para encontrar soluções e oferecer resoluções pontuais.

Com quatro visualizações personalizáveis (Lista, Quadro, Documento e Formulário), você pode acompanhar facilmente as solicitações de suporte novas, pendentes, em andamento e resolvidas e garantir que nada passe despercebido.

Os campos personalizados pré-criados permitem adicionar detalhes importantes a um tíquete, como o tipo de problema, o status de conclusão, o e-mail de contato do solicitante e o índice de satisfação do cliente.

Facilite o atendimento ao cliente com esse modelo e ganhe pontos de honra dos clientes! Faça o download deste modelo

Ser criativo e resolver problemas maiores

A geração do milênio é atraída por empresas que abordam desafios sociais ou ambientais maiores com um toque criativo. Priorizar a inovação e apresentar soluções impactantes para problemas da vida real atrai o desejo da geração do milênio por um consumo com propósito.

A marca de produtos para a pele Dove usou essa estratégia em seu projeto #ShowUs campanha em 2019. O objetivo era abordar a falta de representação de mulheres comuns na publicidade convencional. Eles iniciaram uma campanha para criar diversas imagens de estoque com mulheres reais.

Essa coleção, agora a maior do mundo, compreende mais de 10.000 fotos disponíveis na Getty Images, e 10% dos lucros das vendas de imagens são reinvestidos para sustentar o Projeto #ShowUs. O projeto foi um grande sucesso e resultou em um enorme reconhecimento da marca.

Valorização da empatia e da personalização

A geração Y aprecia marcas que são empáticas em relação às suas circunstâncias únicas e que entendem suas necessidades e preferências individuais. **Técnicas de personalização, como campanhas direcionadas, recomendações personalizadas e comunicação sob medida, tornam os esforços de marketing mais atraentes e reduzem as vendas para os millennials

Veja um exemplo: Hotéis Hoxton tem como alvo os entusiastas de viagens com anúncios relevantes.

via O Hoxton

Marketing de conteúdo para a geração do milênio

Com base no que discutimos até agora, é seguro deduzir que, para criar um conteúdo que atraia a geração do milênio, ele precisa preencher os seguintes requisitos:

Entretenimento: Esse tipo de conteúdo visa cativar e divertir a geração do milênio, geralmente por meio do humor, da inteligência ou de uma narrativa envolvente.

Exemplo:Buzzfeedlisticles e quizzes do Buzzfeed

Esse tipo de conteúdo visa cativar e divertir a geração do milênio, geralmente por meio do humor, da inteligência ou de uma narrativa envolvente. Exemplo:Buzzfeedlisticles e quizzes do Buzzfeed Emocional: O conteúdo emocional evoca sentimentos de empatia, nostalgia ou inspiração, abordando tópicos com os quais a geração do milênio pode se conectar imediatamente.

Exemplo:Vídeos do Upworthy compartilham histórias inspiradoras ou momentos emocionantes

O conteúdo emocional evoca sentimentos de empatia, nostalgia ou inspiração, abordando tópicos com os quais a geração do milênio pode se conectar imediatamente. Exemplo:Vídeos do Upworthy compartilham histórias inspiradoras ou momentos emocionantes Autêntico: Parece genuíno, relacionável e transparente; geralmente mostra pessoas reais, experiências reais e perspectivas não filtradas.

Exemplo:Glossárioque apresenta clientes reais e imagens sem retoques

Parece genuíno, relacionável e transparente; geralmente mostra pessoas reais, experiências reais e perspectivas não filtradas. Exemplo:Glossárioque apresenta clientes reais e imagens sem retoques Visual: O conteúdo visual depende muito de imagens, vídeos curtos e infográficos para transmitir mensagens de forma rápida e eficaz.

Exemplo:Vídeos de culinária do Tasty no Facebook e no Instagram, com fotos aéreas cativantes e música cativante

Manter esses quatro fatores em mente o ajudará a se destacar dos concorrentes e a atingir o seu grupo-alvo, ou seja, a geração do milênio.

Modelos ClickUp

Você também pode explorar modelos prontos para uso para simplificar ainda mais o gerenciamento de marketing de conteúdo :

1. **Modelo de plano de marketing de conteúdo da ClickUp

Acompanhe o progresso e o desempenho de suas iniciativas de marketing de conteúdo com o modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp

Defina seu público-alvo e seus objetivos e desenvolva um plano abrangente para orientar a criação e a distribuição de conteúdo em todos os canais. Reúna os membros da equipe para colaborar e fazer um brainstorming de ideias com a ajuda deste modelo. Ele permite que você:

Priorizar tarefas, definir prazos e adicionar responsáveis

Obter visibilidade do progresso ou dos gargalos

Rastrear métricas de desempenho de conteúdo (impressões de posts, tráfego do site e leads qualificados) em todos os canais

Avalie e aprimore seu plano de conteúdo

Se esta é a primeira vez que você cria uma estratégia de conteúdo ou se deseja adotar uma abordagem mais estruturada em seus processos atuais, essa estrutura é um ótimo recurso que você deve experimentar. Faça o download deste modelo 2. **Modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Gerencie grandes volumes de conteúdo e mantenha-se em dia com o progresso usando o modelo de gerenciamento de conteúdo do ClickUp

Este é o seu destino único para planejar e gerenciar conteúdo omnicanal, desde conteúdo da Web, blogs e publicações em mídias sociais até boletins informativos. Essa estrutura é particularmente útil para grandes equipes de conteúdo com várias partes interessadas e vários canais a serem atendidos.

Use o modelo para solicitar contribuições criativas dos membros da equipe, planejar e colaborar em tempo real, manter um calendário editorial e publicar/entregar o conteúdo no prazo.

Organize grandes quantidades de conteúdo

Manter formatação e estilo consistentes para todo o conteúdo

Atualizar e revisar o conteúdo facilmente

Configure o modelo com status, visualizações e campos personalizados e mantenha-se alinhado com seu calendário de conteúdo. Faça o download desse modelo

Indo além dos esforços manuais

Como estrategista de marketing, muitas vezes você se vê correndo contra o tempo. E nos horários de pico, você pode ser atingido pelo temido bloqueio criativo. Nesses dias (e em todos os outros dias em que você é multitarefa como um profissional), o ClickUp Brain se mostra útil. Ele pode ajudar você:

Gerar ideias e criar conteúdo para posts de blog, posts de mídia social, e-mails, campanhas direcionadas e anúncios

Está ficando sem ideias novas? Deixe que o ClickUp Brain crie algo para suas necessidades de marketing de conteúdo

Refine as respostas da IA fornecendo mais informações e contexto

Editar textos ou conteúdo para campanhas de marketing e garantir que não haja erros

Resumir postagens de blog em postagens pequenas para o LinkedIn, X ou Instagram

Com a IA cuidando dessas tarefas, você pode se concentrar mais na elaboração de estratégias.

Como tornar o conteúdo de marketing compartilhável

Incentive o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) realizando concursos, desafios ou campanhas que convidem a geração do milênio a criar e compartilhar seu próprio conteúdo Desenvolva narrativas que ressoem emocional e intelectualmente, seja sobre superar desafios, perseguir paixões ou fazer a diferença no mundo Mantenha-se em contato com as tendências atuais, memes e referências culturais que repercutem na geração do milênio Crie um senso de urgência ou exclusividade para aproveitar o medo da geração do milênio de ficar de fora (FOMO) usando ofertas por tempo limitado ou promoções exclusivas

A importância do SEO e da otimização da página de destino

Dadas as preferências de pesquisa que priorizam o digital, não é de surpreender que uma classificação alta de SEO (otimização de mecanismos de pesquisa) gere confiança entre os millennials, que a veem como um sinal de legitimidade. O SEO com palavras-chave relevantes pode colocar sua marca na vanguarda quando a geração do milênio busca soluções para seus problemas.

À medida que a pesquisa de conversação se torna mais popular, a otimização para palavras-chave de cauda longa que imitam a fala natural pode ajudar as marcas a capturar as pesquisas de voz da geração do milênio.

As páginas de destino que abordam diretamente a intenção da pesquisa (o motivo da pesquisa) também repercutem entre os millennials que valorizam seu tempo. Informações claras e concisas e opções de conversão fáceis são essenciais. Os millennials desconfiam de táticas de vendas e apreciam a comunicação direta, como já estabelecemos.

O foco em SEO e na otimização da página de destino pode garantir que seus esforços de marketing sejam compatíveis com os hábitos de pesquisa e os processos de tomada de decisão da geração do milênio.

Melhore seus resultados com uma estratégia de marketing bem-sucedida para a geração do milênio

A geração Y adora autenticidade, preocupa-se com questões sociais e ambientais e anseia por experiências personalizadas.

Para se conectar com eles, é necessário estar ativo nos canais digitais, especialmente nas mídias sociais, e mantê-los conectados com conteúdo valioso e visualmente atraente. Mostre a eles que sua marca representa algo significativo e que você é transparente em suas práticas. Fique de olho nas tendências e esteja pronto para se adaptar.

Ao seguir essas estratégias, você criará uma fidelidade duradoura entre o maior grupo demográfico, preparando sua marca para o sucesso a longo prazo. E tenha uma ferramenta como o ClickUp ao seu lado para fazer tudo isso de forma organizada. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e use seus recursos abrangentes para comercializar suas estratégias de negócios para a geração do milênio.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Qual é a melhor maneira de alcançar a geração do milênio?

Para alcançar efetivamente a geração do milênio, as marcas devem priorizar as plataformas digitais e os canais de mídia social, como Instagram, TikTok e YouTube, onde a geração do milênio passa uma parte considerável do tempo. A utilização de formatos de conteúdo envolventes, como vídeos, memes e postagens interativas, pode ajudar a captar a atenção deles.

2. No que a geração do milênio está mais interessada?

Os millennials são conhecidos por seus hábitos de consumo orientados por valores. Eles priorizam a autenticidade, buscando conexões genuínas com marcas e produtos. A sustentabilidade é uma preocupação significativa, com muitos millennials optando por produtos ecológicos e de origem ética.

Eles também são os primeiros a adotar a tecnologia, buscando constantemente produtos e experiências inovadoras. As compras de experiências, como viagens e eventos, geralmente têm prioridade sobre os bens materiais.

3. Qual é o perfil demográfico dos millennials?

Os millennials são indivíduos nascidos entre 1981 e 1996, embora as definições exatas possam variar. Em 2024, os millennials mais velhos estarão na faixa dos 40 anos, enquanto os mais jovens estarão na faixa dos 20 anos.

4. Que tipo de publicidade os millennials preferem?

A geração do milênio responde bem à publicidade que parece personalizada e autêntica. Eles apreciam conteúdo que fale diretamente com seus interesses e valores, seja por meio de anúncios direcionados em mídias sociais, parcerias com influenciadores ou conteúdo gerado pelo usuário.

5. Por que as marcas têm como alvo a geração do milênio?

As marcas visam a geração do milênio porque ela representa uma parte significativa do mercado consumidor com poder de compra substancial. A geração do milênio tem uma forte influência nas tendências de consumo, muitas vezes moldando as preferências das gerações mais velhas e mais jovens. Ao conquistar a fidelidade da geração do milênio, as marcas podem estabelecer relacionamentos de longo prazo e garantir sua posição no mercado.

6. Sou um millennial se tenho 26 anos?

Se você tiver 26 anos em 2024, provavelmente pertencerá à Geração Z. Mas, ei, você ainda pode se relacionar com os millennials ou se considerar um deles, pois as barreiras de idade para definir essas coortes geracionais são bastante flexíveis.