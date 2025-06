Conformidade do projeto: como definir políticas para o seu projeto

A conformidade do projeto não se resume a evitar problemas — ela desempenha um papel importante na criação de um ambiente de trabalho confiável e eficiente.

Uma gestão eficaz da conformidade não apenas minimiza os riscos de penalidades legais para os gerentes de projeto, mas também melhora a reputação da organização, a eficiência operacional e a adesão aos melhores princípios de gerenciamento de projetos.

Quando seu projeto atende a todas as normas legais, regulamentares e internas, ele é executado sem problemas e ganha a confiança de todas as partes interessadas envolvidas.

Este artigo irá guiá-lo pelas etapas simples para criar e manter políticas sólidas de conformidade de projetos. Esteja você gerenciando uma equipe pequena ou um grande projeto, você encontrará dicas práticas e melhores práticas para ajudar a garantir que tudo corra bem e de acordo com as regras.

Vamos explorar como tornar a conformidade uma parte natural do seu processo de gerenciamento de projetos!

O que é conformidade de projetos?

A conformidade do projeto refere-se à adesão às leis, regulamentos, normas e políticas internas relevantes para as operações e resultados de um projeto. Ela garante que todas as atividades do projeto sejam conduzidas de forma legal, ética e dentro das diretrizes estabelecidas para alcançar os objetivos do projeto.

Objetivo da conformidade na gestão de projetos

A conformidade do projeto tem várias funções importantes: mitigar riscos de conformidade, evitar penalidades legais e aumentar a integridade e o sucesso de um projeto. A conformidade desempenha um papel fundamental na governança do projeto ao:

Garantir que os gerentes de projeto cumpram os requisitos legais e regulamentares

Manter os padrões e políticas organizacionais

Protegendo a organização contra problemas legais e perdas financeiras

Aumentar a confiança e a credibilidade das partes interessadas

Facilitando a execução e conclusão tranquilas do projeto

Conformidade vs. requisitos

Embora a conformidade do projeto envolva a adesão a regras, regulamentos e normas relevantes, os requisitos são as condições ou capacidades específicas que o projeto deve satisfazer para ser considerado completo e bem-sucedido.

A conformidade, que envolve a adesão a um conjunto de diretrizes e normas externas e internas, é obrigatória e muitas vezes imposta por lei. Os requisitos, por outro lado, são condições específicas do projeto que regem o seu desenrolar — são determinados pelas partes interessadas e podem incluir especificações técnicas, critérios de desempenho e necessidades dos usuários.

Por exemplo, no desenvolvimento de software, a conformidade pode buscar garantir que o projeto cumpra as diretrizes de proteção de dados do usuário de acordo com as leis do GDPR, enquanto os requisitos do projeto determinam que o software preserve os dados em um formato específico e seja utilizado apenas quando necessário para funcionalidades específicas.

Tanto a conformidade quanto os requisitos são essenciais no gerenciamento de projetos, embora tenham finalidades diferentes. Muitas vezes, eles se unem para garantir o sucesso de um projeto.

Um bom exemplo disso seria o modelo de maturidade do gerenciamento de projetos — a conformidade com os requisitos do projeto é um aspecto fundamental do modelo. Os níveis mais altos de maturidade são caracterizados por processos padronizados, implementação consistente e foco no atendimento das expectativas das partes interessadas.

Importância de cumprir as leis e normas existentes

A conformidade com leis e normas é fundamental porque demonstra conduta ética, minimiza riscos legais e garante o alinhamento com os objetivos organizacionais. Ela também aumenta a confiança das partes interessadas e contribui para o sucesso da entrega do projeto.

Diferentes categorias de conformidade

Compreender os diferentes tipos de conformidade é essencial para manter a integridade organizacional, evitar armadilhas legais e construir confiança entre as partes interessadas.

Aqui está uma análise das principais categorias de conformidade em um gerenciamento de projetos bem-sucedido:

Categoria Descrição Exemplos Objetivo Conformidade legal Garantir a adesão às leis e regulamentos locais, nacionais e internacionais Leis trabalhistasLeis de proteção de dados (por exemplo, GDPR)Leis tributárias Evite penalidades legais e processos judiciais e proteja a licença de operação da organização Conformidade regulatória Cumprir regulamentos específicos relevantes para o setor Regulamentos ambientais (EPA) Regulamentos financeiros (SEC) Cumpra as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, proteja o público em geral e o meio ambiente e garanta uma concorrência leal Conformidade com os padrões do setor Seguir as normas estabelecidas por órgãos ou consórcios do setor Normas ISO (ISO 9001) Norma de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento (PCI-DSS) Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde (HIPAA) Aumente a credibilidade, a eficiência operacional e a garantia de qualidade dentro do setor Conformidade com as políticas organizacionais Cumprir as políticas e procedimentos internos definidos pela organização Código de condutaPolíticas de segurança internaRegras codificadas nos manuais dos funcionários Garanta um comportamento e operações consistentes, alinhe-se aos objetivos estratégicos e facilite uma cultura organizacional positiva Conformidade ética Seguir diretrizes e normas éticas, muitas vezes excedendo os requisitos legais Iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (RSC)Práticas de comércio justoProgramas anticorrupção Construa confiança e reputação, atraia e retenha funcionários e clientes, e contribua positivamente para a sociedade Conformidade contratual Cumprir os termos e condições especificados nos contratos Acordos de nível de serviço (SLAs) Contratos com fornecedores Mantenha boas relações comerciais, evite violações contratuais e garanta que todas as partes cumpram suas obrigações Conformidade com a privacidade Proteger os dados pessoais e garantir que os direitos de privacidade sejam respeitados Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) Proteja a privacidade das pessoas, evite violações de dados e conquiste a confiança dos clientes Conformidade financeira Cumprimento de regulamentos e normas financeiras Lei Sarbanes-Oxley (SOX) Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (GAAP) Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) Garanta a precisão nos relatórios financeiros, evite fraudes e aumente a transparência financeira Conformidade de TI e segurança cibernética Garantir que os sistemas e dados de TI estejam seguros e protegidos contra acesso não autorizado Estrutura de segurança cibernética do NISTISO/IEC 27001RGPD Proteja dados confidenciais, evite ataques cibernéticos e mantenha a integridade e a segurança dos sistemas de TI Conformidade ambiental Seguir as leis e regulamentos ambientais para minimizar o impacto ecológico Lei do Ar LimpoLei da Água LimpaDiretiva WEEE Reduza o impacto ambiental, evite multas e promova a sustentabilidade Conformidade comercial Cumprir as leis e regulamentos comerciais relativos à importação, exportação e comércio internacional Regulamentos Internacionais de Tráfico de Armas (ITAR) Regulamentos de Administração de Exportações (EAR) Conformidade Alfandegária Garanta transações comerciais internacionais legais, evite penalidades e mantenha boas relações internacionais Conformidade com saúde e segurança Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável Regulamentos da OSHA Normas de segurança no local de trabalho Códigos de saúde Proteja a saúde e a segurança dos funcionários, reduza os acidentes de trabalho e cumpra as normas de saúde

Desafios e ameaças na obtenção da conformidade

Para atingir e manter os padrões de conformidade, você pode precisar enfrentar vários desafios e ameaças. Esses obstáculos podem impedir sua capacidade de garantir que seus projetos atendam a todos os requisitos regulatórios e internos de conformidade.

Aqui estão alguns que destacamos:

Mudanças nas regulamentações

O panorama regulatório tende a evoluir com o tempo, e novas leis e alterações são introduzidas regularmente. Manter-se atualizado com essas mudanças pode ser difícil, levando a possíveis casos de não conformidade se os requisitos mais recentes não forem integrados prontamente.

Solução: Treinamento regular, assinatura de serviços de atualização legal e regulatória e a criação de uma equipe de conformidade para monitorar as mudanças podem ajudar.

Ameaças à segurança

Violações de dados e ataques cibernéticos podem levar a violações significativas de conformidade, especialmente no que diz respeito às leis de proteção de dados. Em muitas regiões, isso pode resultar em multas pesadas e complicações legais.

Solução: Implementar medidas robustas de segurança cibernética, realizar auditorias de segurança regulares e garantir que os funcionários sejam treinados em protocolos de segurança são fundamentais para mitigar isso.

Expectativas das partes interessadas

As partes interessadas, incluindo clientes, investidores e parceiros, muitas vezes têm expectativas elevadas e exigentes em relação à conformidade. Equilibrar essas expectativas com os requisitos regulatórios pode ser um desafio, especialmente se eles entrarem em conflito.

Solução: Isso pode ser gerenciado através da comunicação clara das metas de conformidade, do envolvimento das partes interessadas no planejamento da conformidade e da definição de expectativas realistas.

Falta de conscientização

Os funcionários e até mesmo a gerência podem não ter consciência dos requisitos de conformidade e de sua importância. Isso pode levar a violações inadvertidas e práticas não conformes.

Solução: Programas regulares de treinamento em conformidade devem ser organizados, as políticas devem ser comunicadas com clareza e outras medidas devem ser tomadas para promover uma cultura de conformidade dentro da organização.

Restrições de recursos

As atividades de conformidade podem exigir muitos recursos, tanto em termos de tempo quanto financeiros. Recursos limitados podem prejudicar a capacidade de iniciar e executar programas de conformidade adequados, levando a possíveis omissões.

Solução: você pode resolver isso com uma alocação eficiente de recursos, aproveitando a tecnologia para o gerenciamento da conformidade e priorizando as tarefas de conformidade com base na avaliação de riscos.

Etapas para alcançar a conformidade na gestão de projetos

Garantir a conformidade na gestão de projetos envolve o cumprimento de todas as normas legais, regulamentares e internas em todas as fases do ciclo de vida do projeto.

Você pode traçar um plano de ação com estas etapas em mente:

Iniciação : identifique os requisitos de conformidade desde o início e inclua-os no termo de abertura do projeto e nos documentos de planejamento inicial

Planejamento: desenvolva planos de conformidade detalhados e integre-os ao plano geral do projeto. Certifique-se de que todos os membros da equipe estejam cientes de suas responsabilidades de conformidade

Execução : Implemente medidas de conformidade e monitore a adesão durante toda a execução do projeto. Realize auditorias e revisões regulares

Monitoramento e controle: acompanhe continuamente o desempenho da conformidade, gerencie quaisquer problemas que surgirem e faça os ajustes necessários

Encerramento: Certifique-se de que todos os requisitos de conformidade foram atendidos antes de encerrar o projeto. Documente os esforços e resultados de conformidade e revise o processo para melhorias futuras

Se você trabalha dentro da estrutura ágil, talvez seja necessário criar um sistema para garantir que as necessidades de conformidade sejam atendidas. Por exemplo, você pode incluí-lo na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou no backlog do produto para projetos ágeis. Na WBS: Divida o projeto em tarefas menores e inclua tarefas específicas relacionadas à conformidade. Por exemplo, crie elementos da WBS como "Treinamento em conformidade", "Revisão regulatória" e "Preparação para auditoria". Depois de fazer isso, atribua recursos e prazos a essas tarefas, assim como faria para qualquer outra atividade do projeto. No backlog do produto: Para projetos ágeis, adicione histórias de usuários ou tarefas relacionadas à conformidade ao backlog do produto. Priorize essas tarefas junto com outros trabalhos do projeto para garantir que sejam concluídas em tempo hábil. Exemplos de itens do backlog podem incluir "Como gerente de projeto, preciso realizar uma revisão de conformidade regulatória" ou "Como membro da equipe, preciso participar de uma sessão de treinamento sobre conformidade"

Seguindo essas etapas e integrando a conformidade ao ciclo de vida do projeto e às ferramentas de planejamento, você pode gerenciar com eficácia os requisitos de conformidade do projeto e reduzir o risco de problemas de não conformidade.

Como gerenciar a conformidade do projeto

Aqui estão algumas etapas a serem seguidas para iniciar a conformidade do projeto em sua organização:

1. Prepare políticas e documentação de conformidade

Identifique os regulamentos e normas relevantes: determine os regulamentos, normas do setor e políticas internas que podem se aplicar ao seu projeto. Isso pode incluir leis de proteção de dados, regulamentos ambientais, normas de saúde e segurança e normas de gestão da qualidade

Desenvolva políticas de conformidade abrangentes: Elabore políticas claras e detalhadas que descrevam requisitos específicos de conformidade. Essas políticas devem ser fáceis de entender e acessíveis a todas as partes interessadas no projeto

Crie modelos de documentação: desenvolva modelos para documentação relacionada à conformidade, que serão usados para registrar atividades e evidências de conformidade. Esses modelos devem abranger avaliações de risco, listas de verificação de conformidade, registros de auditoria, relatórios de incidentes e registros de treinamento

2. Escolha soluções adequadas para gerenciar projetos de conformidade

Invista em um software de gerenciamento de conformidade que possa ajudar a automatizar e simplificar os processos de conformidade. Procure ferramentas como a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp, que oferece recursos como gerenciamento de documentos, trilhas de auditoria, ferramentas de avaliação de riscos e relatórios em tempo real.

Garanta a conformidade total do projeto com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp

A plataforma ClickUp pode ajudá-lo com:

Gerenciamento de tarefas relacionadas à conformidade: Crie, atribua e acompanhe tarefas relacionadas à conformidade com Crie, atribua e acompanhe tarefas relacionadas à conformidade com o ClickUp Tasks. Você pode dividir atividades complexas de conformidade em tarefas e subtarefas gerenciáveis, definir prioridades e monitorar o progresso

Gerencie todas as tarefas relacionadas à conformidade em uma plataforma unificada com o ClickUp Tasks

Armazenamento de documentos: Armazene e organize a documentação de conformidade no ClickUp. Use Armazene e organize a documentação de conformidade no ClickUp. Use o ClickUp Docs como um hub central para criar, colaborar e compartilhar políticas, modelos e relatórios de conformidade com as partes interessadas relevantes. Com seu histórico de versões, você também pode acompanhar as alterações e manter uma trilha de auditoria das atualizações dos documentos

Crie políticas, modelos e relatórios de conformidade, colabore com outras pessoas e compartilhe-os com o ClickUp Docs

Automações: automatize tarefas rotineiras de conformidade para reduzir o esforço manual e minimizar erros. Por exemplo, você pode configurar : automatize tarefas rotineiras de conformidade para reduzir o esforço manual e minimizar erros. Por exemplo, você pode configurar as automações do ClickUp para enviar lembretes sobre prazos de conformidade ou atualizar o status das tarefas quando condições predefinidas forem atendidas

Envie lembretes de prazos de conformidade ou atualize o status das tarefas com o ClickUp Automations

Integrações: As integrações do ClickUp permitem conectar vários aplicativos de terceiros, como Google Drive, Slack e Jira, o que melhora a eficiência de todo o seu fluxo de trabalho e permite o compartilhamento e a colaboração de dados sem interrupções. Essas integrações garantem que as informações relacionadas à conformidade estejam prontamente disponíveis em diferentes plataformas

Compartilhe informações relacionadas à conformidade com diferentes aplicativos usando as integrações do ClickUp

Interface personalizável: Facilite a navegação e o gerenciamento eficiente das tarefas de conformidade pelos membros da equipe com a interface personalizável e intuitiva do ClickUp. A plataforma oferece várias : Facilite a navegação e o gerenciamento eficiente das tarefas de conformidade pelos membros da equipe com a interface personalizável e intuitiva do ClickUp. A plataforma oferece várias visualizações do ClickUp (lista, quadro, calendário, Gantt e muito mais) para que você possa escolher o layout que melhor se adapta à sua forma de trabalhar

Escolha o layout que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho de conformidade com o ClickUp Views

Modelos: Use Use o modelo de plano de projeto de conformidade do ClickUp para incluir tarefas de conformidade nas etapas de planejamento de cada projeto. Esse modelo garante que você leve em consideração todas as etapas de conformidade necessárias desde o início

Baixe este modelo Simplifique o acompanhamento e a documentação da conformidade com o modelo de plano de projeto de conformidade do ClickUp

Este modelo abrangente facilita seus esforços de conformidade, consolidando tarefas essenciais em um só lugar:

Obtenha clareza sobre como sua organização atende aos padrões de conformidade. Mapeie as etapas envolvidas e identifique pontos de verificação críticos Defina claramente as tarefas necessárias para a conformidade. Especifique responsabilidades, recursos e dependências Defina prazos realistas para cada tarefa e monitore o progresso em relação às metas. Atualize regularmente o status para garantir o alinhamento com os objetivos de conformidade

Metas e marcos: use : use o acompanhamento de metas do ClickUp para definir e acompanhar os indicadores-chave de desempenho (KPIs) para o desempenho da conformidade. As metas podem ser vinculadas a tarefas e projetos específicos, fornecendo uma visão clara e em tempo real do progresso

Avalie o sucesso da conformidade e mantenha-se no caminho certo com o ClickUp Goal Tracking

Relatórios e painéis: Crie relatórios personalizados e visualize dados de conformidade usando Crie relatórios personalizados e visualize dados de conformidade usando os painéis do ClickUp . Configure os painéis para exibir métricas importantes e atualizações em tempo real, oferecendo insights sobre o estado atual da conformidade e as áreas que precisam de melhorias

Monitore as principais métricas de conformidade em tempo real com os painéis do ClickUp

3. Crie sua equipe de conformidade

Identifique as funções essenciais: Determine as funções necessárias para a gestão da conformidade, tais como responsável pela conformidade, gestor de riscos, especialista em garantia de qualidade e consultor jurídico

Atribuir responsabilidades: Defina claramente as responsabilidades de cada membro da equipe. Certifique-se de que todos tenham um entendimento comum sobre quem é responsável por quais aspectos da conformidade

Ofereça treinamento: Ofereça sessões de treinamento para instruir a equipe de conformidade sobre regulamentos relevantes, políticas de conformidade e ferramentas de gerenciamento de conformidade. Atualizações regulares de treinamento também devem ser fornecidas para manter a equipe informada sobre quaisquer alterações regulatórias

Dica profissional: vídeos e screencasts podem ser úteis se você trabalha com equipes distribuídas ou híbridas ou em diferentes fusos horários. Use o ClickUp Clips para criar, editar e compartilhar gravações de tela com sua equipe.

Use o ClickUp Clips para gravar um vídeo e uma narração e compartilhar suas ideias com clareza

4. Crie processos para auditorias de conformidade

Digamos que você administra um pequeno consultório médico que aceita cartões de crédito para copagamentos e franquias. Isso significa que você deve estar em conformidade com o PCI DSS (para informações de cartão de crédito) e HIPAA (para informações de saúde do paciente).

Veja como você pode criar um processo para suas auditorias de conformidade:

Desenvolva um plano de auditoria : crie um plano detalhado que descreva o escopo, os objetivos do projeto e o cronograma das auditorias de conformidade. Esse plano deve especificar o que será auditado (sistemas de processamento de cartão de crédito, práticas de armazenamento de dados de pacientes), a frequência das auditorias (trimestral para PCI DSS, anual para HIPAA) e quem as realizará (equipe interna ou um auditor externo qualificado)

Use listas de verificação padronizadas: desenvolva e use listas de verificação padronizadas durante as auditorias para garantir uma revisão consistente e abrangente dos requisitos de conformidade. Para PCI DSS, você desenvolve uma lista de verificação que garante que você esteja atendendo a requisitos como senhas fortes, firewalls do sistema e criptografia para dados de cartão de crédito. Para HIPAA, você cria uma lista de verificação para verificar os controles de acesso aos dados dos pacientes, os procedimentos de notificação de violação e o treinamento dos funcionários sobre regulamentos de privacidade

Documentar as conclusões: Mantenha uma documentação completa das conclusões da auditoria, incluindo quaisquer não conformidades identificadas e ações corretivas recomendadas

Acompanhe as ações corretivas: acompanhe a implementação das ações corretivas para garantir que as questões identificadas durante as auditorias sejam resolvidas prontamente. Isso pode envolver a implementação de senhas mais fortes, a criptografia de dados de cartão de crédito ou o fornecimento de treinamento adicional para a equipe sobre os regulamentos da HIPAA

5. Medir o grau de conformidade

Defina indicadores-chave de desempenho (KPIs) : estabeleça KPIs para medir a eficácia do seu programa de conformidade. Estes podem incluir o número de incidentes de conformidade, resultados de auditorias e tempo necessário para resolver problemas

Relatórios regulares : gere relatórios de conformidade regulares que fornecem informações sobre o estado atual da conformidade, tendências ao longo do tempo e áreas que precisam de melhorias

Realize análises de conformidade: analise periodicamente o desempenho da conformidade em relação aos KPIs e faça ajustes nas políticas e nos processos, conforme necessário

6. Implemente um processo de conformidade na gestão de projetos

Integre a conformidade ao planejamento do projeto: Incorpore os requisitos de conformidade à fase de planejamento do projeto. Certifique-se de incluir todas as atividades relacionadas à conformidade no cronograma e no orçamento do projeto

Monitore a conformidade ao longo do ciclo de vida do projeto: Monitore continuamente a conformidade dos projetos durante sua execução. Use ferramentas de gerenciamento de conformidade para acompanhar as atividades e manter a visibilidade do status de conformidade

Envolva as partes interessadas: Envolva todas as partes interessadas relevantes, incluindo membros da equipe do projeto, gerência e parceiros externos, nas atividades de conformidade. Certifique-se de que todos compreendam seu papel na manutenção da conformidade

Dicas e melhores práticas para melhorar a conformidade

Promova uma cultura de conformidade : incentive uma cultura em que todos percebam a conformidade como uma responsabilidade compartilhada e parte integrante do sucesso do projeto. Incentive a comunicação aberta sobre questões de conformidade e comemore as conquistas nessa área. Algumas equipes também designam defensores da conformidade, responsáveis por aumentar a conscientização sobre questões de conformidade dentro do projeto

Mantenha-se informado: Fique por dentro das mudanças nas regulamentações e nos padrões do setor. Assine atualizações regulatórias e participe de fóruns do setor para se manter informado

Aproveite a tecnologia: Use a tecnologia para automatizar os processos de conformidade e reduzir o risco de erros humanos. Isso inclui o uso de software para gerenciamento de documentos, automação de fluxo de trabalho e monitoramento em tempo real

Realize treinamentos regulares: Treine regularmente os funcionários sobre políticas, procedimentos e atualizações de conformidade. Certifique-se de que o treinamento seja prático e relevante para as funções deles. Muitas plataformas de aprendizagem online oferecem módulos de treinamento em conformidade pré-criados para facilitar o seu trabalho

Realize melhorias contínuas: Busque continuamente maneiras de melhorar os processos de conformidade. Realize revisões regulares, solicite feedback dos membros da equipe e implemente as melhores práticas

Obtenha conformidade de projetos com o ClickUp

A importância da conformidade na gestão de projetos nas empresas não pode ser subestimada. Como líder de projeto, você deve garantir que seus projetos atendam aos padrões legais, regulamentares e organizacionais. Políticas de conformidade eficazes reduzem riscos, evitam penalidades e aumentam a qualidade e o sucesso do projeto.

Promover uma cultura de responsabilidade e transparência ajuda a manter a confiança das partes interessadas e a atingir os objetivos do projeto.

No entanto, a conformidade evolui com o tempo. À medida que as regulamentações se tornam mais complexas, você deve se manter informado e se adaptar continuamente às atualizações das políticas. Esse compromisso em garantir a conformidade do projeto não apenas protege seus projetos (e a organização) contra riscos, mas também promove padrões éticos e excelência operacional.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. O que é conformidade com PMP?

A conformidade com o PMP (Project Management Professional) garante que as práticas de gerenciamento de projetos estejam em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Project Management Institute (PMI). Isso envolve seguir as diretrizes do PMI para confirmar os requisitos de conformidade do projeto, manter a certificação e preservar a integridade profissional.

2. O que é conformidade com PMO?

A conformidade do PMO garante que um Escritório de Gerenciamento de Projetos siga as políticas, procedimentos e melhores práticas da organização. Isso ajuda a manter a consistência e a qualidade em todos os projetos gerenciados pelo PMO.

3. Qual é o processo de conformidade?

O processo de conformidade envolve identificar os requisitos de conformidade com os regulamentos aplicáveis, implementar políticas para atender a esses padrões e auditar regularmente a adesão. Ele garante que todas as atividades e resultados atendam aos padrões legais e éticos exigidos.