Como ser produtivo numa segunda-feira

Ninguém pode se gabar de ter um nível de produtividade constante. Todos enfrentam uma queda na produtividade de vez em quando.

E não são apenas as tardes de sexta-feira ou o verão que significam um desastre para a sua produtividade. Os piores culpados são as temidas segundas-feiras de manhã.

Um estudo apresentado na Conferência da Sociedade Britânica de Cardiologia de 2023 descobriu que ocorrem mais ataques cardíacos às segundas-feiras do que em qualquer outro dia. 😲

Mas por que as segundas-feiras são tão estressantes para a maioria dos profissionais?

Vamos explorar a psicologia por trás da tristeza de segunda-feira e como você pode mantê-la afastada.

Entendendo a queda de produtividade na segunda-feira

Já existem pesquisas suficientes para provar que os funcionários são mais propensos a começar as segundas-feiras se sentindo desanimados do que animados. Alguns fatores comuns que prejudicam a produtividade e causam a tristeza da segunda-feira podem ser:

Fatores de estresse persistentes : questões não resolvidas e prazos pendentes da semana anterior podem causar ansiedade. Isso dificulta a concentração e a realização das tarefas na segunda-feira

Jet lag social : seja sacrificando o sono para socializar ou tentando recuperar o descanso perdido, um horário de sono diferente no fim de semana pode perturbar o seu ciclo de sono, deixando você cansado e menos produtivo

A mentalidade "nova semana, novo começo" : a segunda-feira pode parecer o momento perfeito para recomeçar, mas tentar fazer tudo pode fazer com que você perca o foco e fique propenso a cometer erros, o que aumenta ainda mais o seu estresse

Caixa de entrada com mais de 1000 mensagens: Encontrar uma caixa de entrada cheia na segunda-feira de manhã pode ser esmagador. Você pode ter que passar o seu horário de trabalho vasculhando e-mails acumulados, adiando o seu trabalho real

Uma pesquisa da B2B Reviews descobriu que 25% dos funcionários são menos produtivos às segundas-feiras, 50% sentem mais estresse às segundas-feiras e 57% gostariam que as segundas-feiras fizessem parte do fim de semana (uma preferência definitiva por semanas de trabalho de 4 dias ).

A mesma pesquisa também aborda duas outras mudanças de mentalidade nos funcionários:

Segundas-feiras remotas : 76% dos trabalhadores híbridos preferiram trabalhar em casa às segundas-feiras. Eles sentiram que isso os ajudava a começar a semana mais devagar, evitar longos deslocamentos e se alinhar com a programação da família

Segundas-feiras mínimas: um em cada quatro funcionários realizava apenas as tarefas mais básicas às segundas-feiras — esvaziar a caixa de entrada, participar de reuniões e planejar a semana seguinte

A mesma pesquisa também descobriu que os funcionários que trabalham no local são mais propensos a se sentir estressados na segunda-feira do que os funcionários remotos ou híbridos.

Estratégias para aumentar sua produtividade na segunda-feira

Vimos alguns fatores comuns que podem levar a baixos níveis de produtividade nas manhãs de segunda-feira. Agora, vamos explorar como lidar com eles e ser mais produtivos — para que você comece suas segundas-feiras animado, entusiasmado e com as energias recarregadas.

Comece o dia cedo

Uma das maneiras mais fáceis de vencer a queda de rendimento da segunda-feira de manhã é simplesmente começar o dia mais cedo. Isso traz dois benefícios:

Isso lhe dá tempo extra para preparar e organizar suas tarefas para um dia produtivo pela frente

Isso sinaliza ao seu cérebro que é hora de entrar no modo de trabalho, reduzindo a probabilidade de se sentir desorientado ou desmotivado

Começar bem na segunda-feira cria uma sensação de impulso e realização que se estende pelo resto da semana.

Você também pode usar as horas extras da manhã (e o tempo ininterrupto) para revisar suas metas semanais, definir suas intenções e planejar suas tarefas para os próximos dias. Uma maneira fácil de fazer isso é usando uma ferramenta digital como o ClickUp Whiteboards. Ele oferece uma tela quase infinita para visualizar seus planos. Além disso, está sempre acessível (no seu laptop e dispositivos móveis) e ainda vem com um modelo pronto para uso.

Visualize suas metas semanais e seu progresso com os quadros brancos do ClickUp

O modelo de quadro branco do plano de trabalho ClickUp pode ajudá-lo a dividir suas metas e projetos, adicionar tarefas para cada projeto e monitorar seu progresso semanal em um só lugar.

Baixe este modelo Planeje sua semana e acompanhe seu progresso com o modelo de quadro branco ClickUp Week Plan

Use-o para criar seu fluxo de trabalho no ClickUp e visualizá-lo da maneira que quiser — como uma lista, um gráfico de Gantt, uma visualização de carga de trabalho ou uma visualização de calendário. Os comentários, automações, IA e ferramentas de colaboração integrados simplificarão ainda mais o planejamento do projeto para você.

Além disso, se você trabalha com colegas de equipe, pode colaborar no Quadro Branco, atribuir tarefas uns aos outros, obter atualizações de status e visualizar suas sessões de brainstorming no próprio Quadro Branco.

Dica profissional: se você acha as segundas-feiras exaustivas, use o ClickUp Tasks para registrar todas as suas tarefas pendentes durante o fim de semana. Você pode agrupar as tarefas por categorias para criar um banco de dados para diferentes tipos de tarefas. Isso vai clarear sua mente e permitir que você comece a segunda-feira com uma lista de tarefas bem definida.

Priorize suas tarefas

Depois de saber em quais tarefas você precisa trabalhar, a próxima dica é priorizá-las. Use as Prioridades de Tarefas do ClickUp para categorizar as tarefas em ordem de urgência e importância, da seguinte forma:

Urgente: Tarefas com prazos críticos ou consequências imediatas caso não sejam concluídas. (Alta importância e alta urgência)

Alta: Tarefas importantes que devem ser concluídas em breve, mas sem a pressão imediata das tarefas urgentes. (Alta importância e urgência média)

Normal: Tarefas padrão que contribuem para seus objetivos, mas podem ser programadas com alguma flexibilidade. (Importância média e urgência média)

Baixo: Tarefas com impacto mínimo ou que podem ser delegadas ou adiadas. (Baixa importância e baixa urgência)

Dessa forma, você tem um roteiro adequado para começar sua semana de trabalho.

Outra excelente maneira de fazer isso é seguindo a Matriz de Eisenhower. Também chamada de Matriz Urgente-Importante, é um plano de produtividade que ajuda os indivíduos a priorizar tarefas com base em sua urgência e importância. A matriz classifica as tarefas em quatro quadrantes: Urgente e importante: exigem atenção imediata e devem ser realizados o mais rápido possível Urgente, mas não importante: muitas vezes são distrações, podem ser delegadas a outras pessoas ou até mesmo ignoradas se não forem essenciais Importante, mas não urgente: essencial para objetivos de longo prazo, não requer ação imediata, mas precisa de tempo programado Não urgente e não importante: tarefas de baixa prioridade que podem ser adiadas ou eliminadas por completo para dar prioridade a projetos mais valiosos

Embora algumas pessoas visualizem essa matriz em um quadro branco real, uma versão digital pode ser mais útil, especialmente se você tiver muitos projetos ou vários colaboradores.

Alguns quadros brancos digitais, como o ClickUp, têm um modelo pronto da Matriz de Eisenhower para ajudá-lo a começar rapidamente.

Baixe este modelo Priorize seus projetos e tarefas com o modelo de matriz de prioridades do ClickUp

O modelo de matriz de prioridades do ClickUp pode ajudá-lo a classificar suas tarefas para que você saiba quais têm maior impacto em suas metas semanais. Além disso, qualquer tarefa adicionada ao quadro branco do ClickUp será automaticamente sincronizada com sua solução de gerenciamento de projetos com todos os detalhes importantes, como descrições de tarefas, níveis de prioridade e prazos.

Como alternativa, você pode usar a "Visualização do quadro" para ver as tarefas com base nos níveis que você definiu na matriz de prioridades. Isso oferece uma abordagem estruturada para gerenciar suas tarefas e projetos e permite que você aloque melhor seu tempo e recursos.

Planeje com antecedência

Ter um plano de ação claro pode ajudá-lo a estar preparado e a começar rapidamente. Também pode reduzir a sua ansiedade e dar-lhe uma ideia do que o espera.

Alguns gurus da produtividade juram pela estrutura dos "Três Principais", na qual você lista as três tarefas obrigatórias para cada dia. Essas são as tarefas super importantes — normalmente as tarefas de prioridade 1 e 2, que exigem muito trabalho profundo e avanços significativos para alcançar seus objetivos. Se você é do tipo que procrastina, pode adicionar outra estrutura a esta: Eat the Frog (coma o sapo). Isso significa que você faz a tarefa mais difícil e importante logo pela manhã.

Isso tira um grande peso das suas costas. E dá-lhe uma dose de dopamina para o ajudar a passar o resto do dia (e da semana).

Utilizando os intervalos de forma eficaz

Tão importante quanto programar suas tarefas é programar seus intervalos. Os intervalos ajudam você a se concentrar melhor no curto prazo, controlar seus níveis de estresse e evitar o esgotamento no longo prazo.

Fazer pequenas pausas para simplesmente caminhar ou tomar um café com um colega pode ajudar a descontrair e relaxar. Se estiver trabalhando em casa, pode levar o seu cão para passear. Animais de estimação e luz solar são a melhor combinação para melhorar o seu humor.

Você tem um dia cheio? Dedique cinco minutos para praticar respiração profunda, alongamentos ou ioga na cadeira e você se sentirá revigorado.

Uma maneira de estar atento aos seus intervalos é usar a Técnica Pomodoro: trabalhe por 25 minutos e faça um intervalo de 5 minutos. Para trabalhos mais profundos, você pode modificar isso para 50 minutos de trabalho e 10 minutos de intervalo, desde que faça uma pausa curta entre os ciclos.

Outra maneira de programar seus intervalos é bloquear o tempo. Crie intervalos específicos para tarefas importantes, programe intervalos curtos para descanso e relaxamento ou alterne entre períodos de trabalho concentrado e descanso para gerenciar melhor seu tempo (e suas prioridades).

Baixe este modelo Programe seus hábitos, tarefas e pausas com o modelo de bloqueio de tempo diário do ClickUp

Se você usa o ClickUp como ferramenta de gerenciamento de tarefas pessoais ou profissionais, recomendamos o modelo ClickUp Daily Time Blocking. Esse modelo permite dividir o dia em blocos de manhã, tarde e noite e adicionar tarefas específicas (e intervalos) ao longo do dia.

Ele também dá uma ideia do seu plano diário, rastreia suas horas de pico de produtividade e garante que você tenha tempo suficiente para relaxar e recarregar as energias.

Dicas de organização para aumentar a produtividade

Você sabia que um ambiente desorganizado pode aumentar seus níveis de cortisol?

Um artigo científico descobriu que o córtex visual de uma pessoa pode ficar sobrecarregado por objetos não relacionados a uma tarefa específica. Isso torna mais difícil se concentrar. É por isso que é importante manter seu espaço de trabalho — seja um escritório ou um home office — limpo e organizado.

Quando chegar ao trabalho ou sentar-se para começar o dia, reserve alguns minutos para organizar sua mesa. Ao limpar a bagunça, organizar os papéis e arrumar os itens soltos, você cria um espaço de trabalho limpo e convidativo que promove eficiência e produtividade.

Comunicação e reuniões na segunda-feira

Uma razão comum para as segundas-feiras estressantes é enfrentar uma caixa de entrada cheia. Responder a dezenas de e-mails, mensagens instantâneas e outras comunicações internas pode tomar muito do seu tempo. Antes que você perceba, você perdeu o controle do dia.

Depois, há as reuniões de segunda-feira de manhã — atualizações de status, reuniões diárias e chamadas semanais sobre estratégias. Todas elas podem consumir o seu dia, o que significa que você não consegue realizar nenhum trabalho realmente importante e de alto impacto.

Algumas maneiras de evitar isso são:

Coma o sapo primeiro : informe aos colegas de equipe que você responderá às mensagens deles na segunda metade do dia, para que possa realizar suas tarefas importantes primeiro

Adote métodos de comunicação assíncrona: Reduza o número de reuniões compartilhando atualizações de status de forma assíncrona. Publique-as em sua ferramenta de comunicação interna, deixe comentários em documentos e tarefas e, o mais importante, crie uma cultura de trabalho em que os membros da equipe não se sintam pressionados a responder imediatamente

Use videoclipes : sempre que precisar explicar algo, envie gravações de vídeo em vez de agendar uma chamada. Isso permite que seus colegas de equipe respondam no seu próprio tempo

Mude as reuniões de segunda-feira para a sexta-feira (anterior): com essa mudança simples, você pode reduzir as interrupções na segunda-feira e dar a todos uma ideia clara do que esperar da semana seguinte. Isso permitirá que os funcionários comecem a trabalhar assim que a semana começar

Se você está planejando incorporar sistemas de comunicação assíncrona em seu espaço de trabalho, o ClickUp pode ser útil. Use-o como uma ferramenta assíncrona completa para colaborar em seus projetos, documentos e muito mais a partir de um único lugar.

Crie bate-papos em grupo contextuais, envie mensagens diretas e muito mais com a Visualização de bate-papo do ClickUp

Com o ClickUp, você pode deixar comentários contextuais em cada tarefa ou documento e colaborar em documentos de forma assíncrona, deixando comentários ou marcando DRIs. Você pode até compartilhar gravações de vídeo explicando feedbacks ou conceitos complicados usando o ClickUp Clips.

Sua lista de verificação de produtividade para segunda-feira

Resumimos nossas melhores dicas de produtividade para segundas-feiras em uma lista prática. Copie-a em sua agenda digital ou imprima-a (ou várias!) e alcance seus objetivos!

Comece o seu dia cedo [segunda-feira]

Planeje sua semana com antecedência [Na sexta-feira antes de sair do trabalho]

Priorize suas tarefas [na sexta-feira antes de sair do trabalho ou no domingo]

Remova ou delegue tarefas de baixo valor [segunda-feira]

Use sistemas de produtividade como Eat the Frog ou Getting Things Done para realizar as tarefas mais importantes primeiro

Revise suas tarefas e ajuste seu plano conforme necessário

Faça pausas ao longo do dia [segunda-feira]

Use uma ferramenta digital de produtividade como o ClickUp para se manter organizado [ao longo do dia]

Comece sua semana da maneira certa com o ClickUp

Se você falta motivação nas segundas-feiras de manhã ou sente que sua energia mental está em baixa no início da semana, um sistema de organização e produtividade pode ajudá-lo a criar uma rotina eficiente.

Uma plataforma de produtividade como o ClickUp pode ajudá-lo a planejar a próxima semana. Ela vem com várias ferramentas — rastreadores de tempo, quadros brancos digitais, ferramentas de gerenciamento de tarefas e muito mais — para ajudá-lo a criar uma rotina simples e descomplicada. Planeje com antecedência e comece a semana com o pé direito. Inscreva-se gratuitamente, organize toda a sua semana e comece a segunda-feira com energia renovada!