Como contratar um engenheiro de software: Um guia passo a passo completo para gerentes de contratação

Atualmente, o sucesso de qualquer empresa apoiada em tecnologia depende de ter uma equipe talentosa e capaz para a engenharia de software. No entanto, montar uma equipe de primeira linha envolve uma abordagem estratégica para a contratação de desenvolvedores de software. Você precisa estar atento aos talentos ao escolher funções de nicho. Ao mesmo tempo, é preciso manter em perspectiva o objetivo maior de desenvolvimento de software.

Para desenvolver um software de alta qualidade, é preciso formar uma equipe com habilidades técnicas complementares e, ao mesmo tempo, concentrar-se nas habilidades interpessoais e pessoais.

Este guia sobre como contratar um engenheiro de software pode deixá-lo um passo mais próximo desse objetivo.

Por que contratar um engenheiro de software?

Vamos começar com o básico - para que você precisa de um engenheiro de software?

Embora isso dependa da natureza de sua empresa e de seus projetos, aqui está uma visão geral de alto nível do que os engenheiros de software trazem para a mesa:

Conhecimento técnico : Os engenheiros de software são profissionais qualificados com um profundo conhecimento de linguagens de programação, metodologias de desenvolvimento de software, estruturas digitais e as tecnologias mais recentes. Esse conhecimento é fundamental para criar, manter e aprimorar o ecossistema digital de uma organização

Inovação : Os desenvolvedores de software geralmente são os cérebros por trás da inovação e dos avanços tecnológicos. Seja criando uma solução do zero ou aprimorando uma já existente, eles ajudam as empresas a se manterem competitivas, atualizando suas ferramentas e tecnologias

Mentalidade voltada para a solução de problemas : Suas habilidades técnicas e analíticas tornam os engenheiros de software solucionadores naturais de problemas. Sua abordagem inatamente lógica, sistemática e estruturada os torna um recurso inestimável na resolução de problemas técnicos para aumentar a produtividade e a eficiência

Desenvolvimento de produtos: Se você está no ramo de desenvolvimento de produtos de software para clientes ou deseja criar uma solução sob medida para necessidades comerciais específicas, você precisará de um desenvolvedor de software. Eles desempenham um papel fundamental no ciclo de desenvolvimento, desde o projeto inicial até o desenvolvimento, teste, implementação e manutenção

A lista acima é indicativa e não é, de forma alguma, abrangente, pois os resultados podem mudar dependendo do metas definidas para os engenheiros de software .

Sinais de que você precisa contratar um engenheiro de software

Com certeza, os desenvolvedores de software têm muito a oferecer. Mas como a experiência deles se alinha com as metas organizacionais gerais? Como você sabe quando precisa contratar um engenheiro de software?

Para ajudá-lo a responder a essas perguntas, compilamos sinais que indicam que está na hora de contratar um desenvolvedor de software:

A equipe existente está constantemente sobrecarregada de trabalho e apresenta sinais de esgotamento

Atrasos nos cronogramas dos projetos devido a problemas como indisponibilidade de recursos ou outras restrições

Bugs, erros ou problemas de desempenho frequentes que indicam uma lacuna de habilidades

Soluções de software inflexíveis que não podem ser dimensionadas de acordo com as demandas comerciais

Uso de sistemas legados ou tecnologias desatualizadas que prejudicam o desempenho ou a segurança

Equipes não técnicas que suportam a carga de trabalho de problemas relacionados à tecnologia

Altas taxas de rotatividade na equipe de desenvolvimento, seguidas de um longo processo de recrutamento

Falta de inovação que prejudica os negócios em termos de produto, recursos ou desempenho

Os sintomas acima devem ativar sua busca por talentos em desenvolvimento de software, seja individualmente ou em equipe, para enfrentar esses desafios antes que eles se agravem.

Habilidades e qualificações comuns que devem ser procuradas em um engenheiro de software

Depois de reconhecer a necessidade de contratar engenheiros de software, identifique as lacunas de habilidades ou quaisquer outros requisitos. Essa análise fornecerá visibilidade das habilidades e qualificações que podem ser adicionadas à descrição do cargo durante o processo de requisição.

Para que você tenha uma ideia dos vários parâmetros necessários, use a seguinte lista de habilidades e qualificações comuns de engenharia de software como referência:

Habilidades técnicas

As habilidades técnicas do desenvolvedor de software podem variar dependendo do ambiente de desenvolvimento. Mas, em geral, você observará:

Linguagens de programação : Proficiência técnica em uma ou várias linguagens de programação, como Java, JavaScript, C++, Python, Scala, etc. Ela deve estar alinhada com as linguagens de programação usadas em sua empresapilha de tecnologia

Design orientado a objetos (OOD): Compreensão dos conceitos de OOD, como encapsulamento, abstração, herança, generalização e decomposição

Desenvolvimento web : Conhecimento de tecnologias, estruturas e bibliotecas de desenvolvimento da Web de front-end, back-end ou full-stack

Gerenciamento e administração de banco de dados : Familiaridade com sistemas de gerenciamento de banco de dados, como MongoDB, PostgreSQL, MySQL, etc.

Controle de versão : Experiência em trabalhar com sistemas de controle de versão como o Git para codificação colaborativa

Metodologias de desenvolvimento de software : Conhecimento de Agile, Scrum, DevOps ou qualquer outra metodologia de desenvolvimento de software

Testes e depuração : Capacidade de escrever testes de unidade, aplicativos de teste de caneta, realizar revisões de código e conduzir depuração

Computação em nuvem : Conhecimento prático de plataformas de nuvem, como Google Cloud, AWS e Azure

Desenvolvimento móvel: Capacidade de desenvolver aplicativos móveis para diferentes sistemas operacionais, como iOS ou Android, usando Swift e Kotlin ou Java, respectivamente

Sinta-se à vontade para escolher as habilidades técnicas e as ferramentas de desenvolvimento de software que atendam aos requisitos do projeto.

Por exemplo, o desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis exigiria proficiência em linguagens de programação como Swift, Kotlin ou Java, juntamente com o conhecimento de estruturas de desenvolvimento móvel como React Native, Flutter ou Xamarin.

Por outro lado, as habilidades técnicas necessárias para personalizar uma plataforma de CRM baseada em nuvem envolvem familiaridade com o ambiente de nuvem, personalização de API, linguagens de script, integrações e webhooks, entre outros.

Habilidades sociais

Os engenheiros de software raramente operam em um vácuo. Considerando que eles podem trabalhar com uma equipe ou interagir com partes interessadas internas ou externas, é de se esperar que eles possuam as seguintes habilidades interpessoais e sociais:

Resolução de problemas : Uma mentalidade analítica juntamente com o pensamento criativo para resolver problemas complexos

Atenção aos detalhes : Rigor na documentação, codificação e práticas de teste para garantir a qualidade do produto

Comunicação : Habilidades de comunicação e colaboração para compreender e articular as especificações do projeto de software, trabalhar com os membros da equipe e envolver as partes interessadas

Espírito de equipe : Capacidade de se encaixar de forma coesa em uma configuração de equipe e colaborar com outras pessoas para contribuir com metas compartilhadas

Gerenciamento de tempo : Gerenciar o tempo de forma eficaz para cumprir os marcos e prazos do projeto de acordo com um cronograma definido

Disposição para aprender: Capacidade de adaptar e dinamizar estratégias ou incorporar tecnologias emergentes, como o uso deFerramentas de IA para desenvolvedores para melhorar a qualidade do software

Qualificações

Aqui é onde você procurará por qualificações específicas, como:

Educação : É preferível ter um diploma de nível superior ou bacharelado em ciência da computação, engenharia de software ou em uma área relacionada, embora não seja obrigatório

Certificação : Desenvolvimento de software relevante ecertificações de programação como AWS-certified DevOps Engineer, Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), etc., para demonstrar conhecimento especializado

Experiência de trabalho : Portfólio para mostrar experiência anterior de trabalho em vários projetos, especificamente aqueles semelhantes ao requisito atual

Envolvimento com a comunidade: Participação em fóruns on-line para engenheiros de software ou workshops, eventos e conferências de desenvolvimento profissional

: Portfólio para mostrar experiência anterior de trabalho em vários projetos, especificamente aqueles semelhantes ao requisito atual Envolvimento com a comunidade: Participação em fóruns on-line para engenheiros de software ou workshops, eventos e conferências de desenvolvimento profissional

Ao mapear cuidadosamente as habilidades técnicas, as habilidades interpessoais e as qualificações descritas acima, você pode desenvolver um perfil abrangente ou uma descrição de cargo para um engenheiro de software ideal que atenda aos requisitos de negócios.

Lembre-se de que este modelo é apenas um ponto de partida - adapte-o aos requisitos exclusivos de seu projeto, à pilha de tecnologia, aos padrões do setor, às metas da empresa e ao mundo da tecnologia em constante mudança.

How to Hire a Software Engineer: Um guia abrangente de 14 etapas

Agora que você já estabeleceu as bases para a contratação de engenheiros de software, é hora de mergulhar no processo. A seguir, apresentamos um guia detalhado, passo a passo, sobre como contratar engenheiros de software.

Etapa 1: Identificar as necessidades do projeto de desenvolvimento de software

Use formulários para capturar solicitações de requisição de talentos usando o ClickUp

A avaliação dos requisitos do projeto de desenvolvimento de software é a primeira e crucial etapa do processo de contratação. Isso envolverá o levantamento dos requisitos do projeto de acordo com parâmetros como:

Escopo

Objetivos

Requisitos técnicos

Entregáveis

Certifique-se de que esses elementos ilustrem as complexidades e os riscos ou desafios do projeto e, ao mesmo tempo, quantifiquem os resultados desejados e os padrões correspondentes.

Em seguida, envolva o gerente de projeto e os membros da equipe existente para identificar:

Conjuntos de habilidades necessárias

Ferramentas ou metodologias de desenvolvimento de software existentes

Tecnologia de missão crítica

Compare a composição e os recursos da sua equipe atual para identificar quaisquer lacunas de habilidades que o novo contratado possa resolver.

Em alguns casos, você pode descobrir uma necessidade futura ou um substituto mais qualificado para expandir os recursos. Por exemplo, contratar um engenheiro de software full-stack pode ser mais vantajoso, mesmo que o requisito do projeto atual gire em torno do desenvolvimento de back-end. Manter a flexibilidade para incorporar essas metas de longo prazo extrai mais valor da contratação atual em vez de refazer todo o ciclo.

Essa avaliação completa das necessidades do projeto de desenvolvimento de software permite que os gerentes de contratação identifiquem candidatos que atendam aos requisitos imediatos e de longo prazo.

Passo 2: Elabore uma descrição abrangente do cargo

Crie JDs convincentes e detalhadas usando o ClickUp Brain

Em seguida, transforme as lacunas de habilidades e os requisitos do projeto em uma descrição detalhada do cargo.

Uma descrição de cargo bem elaborada geralmente inclui:

Visão geral da empresa: Algumas informações sobre a missão, a visão e as declarações de valores da empresa Perfil do engenheiro de software: Uma lista de funções, responsabilidades, expectativas e obrigações que descrevemo que se espera que o desenvolvedor de software faça no dia a dia3. Qualificações técnicas: As habilidades técnicas, linguagens de programação, ambiente de desenvolvimento, ferramentas e tecnologias, metodologias de desenvolvimento de software, qualificações educacionais, certificações etc., que se alinham às necessidades do projeto de desenvolvimento de software Qualificações não técnicas: Habilidades interpessoais, como comunicação, colaboração, habilidades de resolução de problemas, gerenciamento de tempo, adaptabilidade, etc., para garantir que o desenvolvedor seja culturalmente adequado Principais diferenciais: Motivos pelos quais o candidato deve se candidatar a essa vaga de desenvolvedor de software. Por exemplo, você pode destacar aspectos exclusivos do trabalho (trabalho remoto, horário flexível, retiros da empresa etc.), certificações no local de trabalho e outros detalhes que possam atrair os melhores talentos Remuneração: Declare a remuneração desde o início para que os candidatos possam gerenciar suas expectativas salariais. Compartilhe um detalhamento abrangente do salário e de outros benefícios, como bônus vinculados ao desempenho, seguro de saúde, ESOPs, benefícios de aposentadoria, etc. Mesmo que você não possa divulgar um valor fixo, compartilhe uma estimativa aproximada

Essa descrição do cargo será seu modelo durante a busca de talentos!

dica profissional: Use ClickUp Brain's AI para elaborar rapidamente descrições de cargos que podem ser ajustadas a seu gosto

Etapa 3: Verifique suas reservas de talentos

Você também pode auditar minuciosamente as reservas de talentos existentes antes de listar a descrição do cargo e iniciar o processo de recrutamento.

Essa etapa envolve:

Revisar os perfis dos candidatos pré-selecionados nos ciclos de recrutamento anteriores,

Explorar os candidatos internos que são elegíveis para promoção e

Aproveitamento de bancos de dados internos para explorar oportunidades de mobilidade ou desenvolvimento de talentos internos

Ao aproveitar essas reservas, as organizações podem reduzir os custos e os prazos de contratação

Por exemplo, ao avaliar inscrições anteriores, você encontrará candidatos que já manifestaram interesse em trabalhar com você e cujos perfis já foram examinados.

Por outro lado, os candidatos internos têm experiência e são culturalmente adequados, e só precisarão de treinamento e aprimoramento para sair de sua função atual e assumir o cargo de desenvolvedor de software. O desenvolvimento de pessoas internas também cria uma cultura de reconhecimento de potencial e crescimento de carreira, o que estimula, retém e atrai talentos.

Etapa 4: Publique em portais de emprego on-line

Agora vem a parte em que você publica a descrição da vaga em vários portais de emprego, especificamente portais on-line, pois eles abrem a possibilidade de recrutar engenheiros de software remotos.

Comece selecionando as plataformas on-line relevantes, como LinkedIn, Indeed, Glassdoor, etc. Você também pode explorar os quadros de empregos tecnológicos especializados, onde os principais desenvolvedores de software buscam oportunidades.

Confira outros empregos listados nessas plataformas e ajuste o seu para se destacar. Destaque as vantagens, os subsídios e quaisquer recursos de destaque associados à vaga, como oportunidades de trabalho remoto, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, passeios na empresa etc. Além disso, inclua palavras-chave específicas do setor e otimize a descrição da vaga para obter maior visibilidade.

Compartilhe a listagem em plataformas de mídia social e outros grupos para ampliar seu alcance.

Etapa 5: Envolva-se com a comunidade de tecnologia

Você pode encontrar os melhores desenvolvedores de software em fóruns on-line, conferências do setor e encontros locais. Você também pode usar isso como uma oportunidade de mostrar sua organização como um ótimo lugar para trabalhar.

Ao mesmo tempo, o envolvimento com a comunidade o atualizará sobre as últimas tendências no mundo da tecnologia, como o conjunto de habilidades em alta demanda e as que estão em declínio, dando-lhe uma ideia do mercado de trabalho.

O envolvimento com a comunidade, o compartilhamento de percepções e a construção de relacionamentos podem conectá-lo a desenvolvedores de software excepcionais que talvez não estejam procurando emprego ativamente, mas que possuem as habilidades e o conhecimento especializado que você procura.

Essa etapa é opcional, mas considere-a um investimento para tornar sua startup um ímã para talentos de primeira linha.

Etapa 6: Faça uma lista restrita dos candidatos elegíveis

Depois que todas as inscrições forem recebidas, você ou sua equipe deverá analisá-las. Dependendo do volume de candidaturas, você pode fazer isso manualmente ou investir em um Sistema de rastreamento de candidatos (ATS).

Use tags em uma tarefa no ClickUp para facilitar a classificação e a filtragem de seus candidatos

Analise os currículos com base na descrição do cargo. Como esse é o primeiro estágio de avaliação do processo de recrutamento, concentre-se apenas no alinhamento das habilidades profissionais, formação educacional e experiência dos candidatos com as especificações do cargo. Por exemplo, se você está procurando alguém com 10 anos de experiência, um novo desenvolvedor com pouca ou nenhuma experiência seria uma opção inviável.

Nessa etapa, você deseja fazer uma lista longa de candidatos que atendam aos critérios fundamentais e que devam ser analisados. Você também pode ler brevemente suas cartas de apresentação para ter uma ideia geral de suas habilidades de comunicação, clareza de pensamento e coerência na comunicação escrita.

dica profissional: Use Campos personalizados _para criar campos como 'Location' (local), 'Current comp' (empresa atual), 'Relevant experience' (experiência relevante) e qualquer outra informação que você queira capturar; adicione Tags como "Indicação de funcionário", "Elegível" e quaisquer outras que você queira usar para filtrar os aplicativos

Etapa 7: implementar um processo de triagem rigoroso

À medida que o grupo de candidatos se reduz, você pode se aprofundar nos perfis dos candidatos pré-selecionados.

Até agora, você pode ter avaliado os perfis quantitativamente, comparando a experiência em número de anos ou as qualificações educacionais correspondentes, etc. Agora, você precisa fazer uma verificação qualitativa de cada candidato e ir além do que está em seus currículos. A ênfase agora está em alinhar as habilidades profissionais do candidato às necessidades específicas da função de engenheiro de software.

Por exemplo, se você estiver criando um equipe ágil se você não conhece o pipeline de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) e a implantação automatizada, seria melhor escolher alguém que não tenha esse conhecimento.

Portanto, agende uma chamada telefônica ou reunião on-line preliminar para compreender as aspirações, a experiência e as motivações do candidato. Discuta o projeto para ver como o candidato se encaixa nos requisitos do projeto e em sua organização. O objetivo é ter uma ideia de suas experiências práticas, habilidades de resolução de problemas e conhecimento de desenvolvimento de software para concluir como ele agrega valor ao projeto de negócios.

Esse tipo de questionamento direcionado ajuda a refinar o grupo de candidatos para os estágios subsequentes, garantindo que aqueles que estão progredindo sejam qualificados no papel e no espírito.

dica profissional: _Está perdendo o controle de sua agenda ao fazer chamadas de triagem? Sincronize o ClickUp com seu aplicativo de calendário favorito (Google, Apple, Outlook, Calendly...) para que você não perca nenhuma tarefa ou chamada agendada!

Etapa 8: Atribuir um teste de proficiência técnica

Os gerentes de contratação geralmente pedem que os candidatos pré-selecionados passem por uma avaliação técnica para testar suas habilidades. A avaliação oferece uma visão geral das habilidades técnicas, do raciocínio e da solução de problemas, das habilidades de codificação e de outros aspectos práticos de um desenvolvedor de software do candidato.

Um teste de proficiência técnica holístico e completo geralmente abrange o seguinte:

Atribuições que refletem problemas do mundo real que o desenvolvedor de software pode encontrar ao trabalhar em projetos de equipe

Perguntas teóricas que avaliam a compreensão conceitual do desenvolvimento de software

Desafios práticos de codificação que avaliam a aplicação prática do conhecimento teórico

Exercícios de depuração para avaliar a capacidade de identificar e corrigir problemas de código

Tarefas de resolução de problemas algorítmicos para avaliar o pensamento analítico e a resolução de problemas durante o projeto de algoritmos

Tarefas de otimização de código que melhoram a eficiência e a documentação

Conscientização sobre ameaças e vulnerabilidades comuns à segurança por meio da avaliação de cenários relacionados à segurança ou práticas recomendadas

Siga os critérios de avaliação e os padrões de referência estabelecidos para medir o desempenho dos candidatos durante essa etapa. No entanto, considere reconhecer ou recompensar a inovação, a adaptabilidade e uma atitude geral em relação à solução de problemas.

💡Dica profissional: Crie avaliações compartilháveis (e material de apoio) em ClickUp Docs para compartilhamento com um clique com candidatos e gerentes de contratação e vinculá-los aos seus fluxos de trabalho de contratação

O ClickUp Docs permite que você escreva, edite, comente e colabore em tempo real

Etapa 9: Conduzir entrevistas formais

Depois que os candidatos tiverem demonstrado suas habilidades de codificação, habilidades de resolução de problemas e competência técnica geral em engenharia de software, é hora de testar suas habilidades interpessoais.

As entrevistas são uma ótima maneira de avaliar as habilidades interpessoais de um candidato.

Estruture essas entrevistas para que sejam focadas e abrangentes. Veja o que você pode fazer para obter mais percepções em cada interação:

Comece com uma introdução básica. Permita que o candidato destaque suas principais habilidades, competências, experiências anteriores, etc. Use os detalhes compartilhados acima como um estímulo para abordar aspectos específicos do candidato que lhe interessam. Por exemplo, você pode escolher traços de personalidade ou habilidades específicos sobre os quais ele tenha falado e pedir que ele os exemplifique Incentive-os a compartilhar exemplos do mundo real que demonstrem suas habilidades ou traços de personalidade específicos Discuta projetos anteriores para entender a função individual do candidato e suas contribuições para o sucesso do projeto Faça perguntas comportamentais para entender seus estilos de colaboração, capacidade de trabalhar em equipe, adaptabilidade e atitude geral Compartilhe cenários hipotéticos para avaliar suas habilidades de tomada de decisão ou de resolução de conflitos Avalie sua compreensão das tecnologias e tendências emergentes na área de desenvolvimento de software Pergunte sobre suas aspirações profissionais e como eles as veem alinhadas com a oportunidade de trabalho atual (ou vice-versa)

Além das respostas regulares, as respostas dos candidatos lhe darão uma ideia das habilidades sociais específicas de seus estilos de comunicação - sua capacidade de articulação e expressão.

Você pode agendar várias rodadas de entrevistas com equipes diferentes para avaliar as habilidades do candidato de forma holística. Economize tempo usando modelos de entrevista para orientar o processo de contratação.

Maximize a eficiência da contratação fazendo as perguntas certas na ordem certa com o modelo de processo de entrevista do ClickUp para avaliar facilmente os candidatos e encontrar a opção perfeita

Modelo de processo de entrevista do ClickUp ajuda você a criar um processo de entrevista estruturado. Use este modelo de documentos para avaliar os candidatos de forma rápida e justa, proporcionar a todos os candidatos uma experiência de entrevista uniforme e colaborar com as partes interessadas durante o processo.

Etapa 10: Avaliar a adequação cultural

Quer você contrate engenheiros de software para o longo prazo ou desenvolvedores de software freelancers para projetos, você desejará reter talentos até atingir essas metas. Por esse motivo, você deve avaliar se eles são adequados à cultura, para que a contratação não resulte em rotatividade.

Nessa etapa, você avalia se os valores da organização, a dinâmica da equipe e o ambiente de trabalho correspondem às crenças, às expectativas e ao ethos pessoal ou profissional do indivíduo. O ideal é que você faça perguntas sobre as preferências de trabalho ou os estilos de colaboração do candidato durante a entrevista para ter uma ideia geral da adequação cultural do candidato.

Entretanto, para funções críticas, talvez você queira dedicar mais tempo a isso. Alguns gerentes de contratação levam o candidato ao local de trabalho para uma reunião de apresentação ou fazem com que ele interaja com a equipe em um ambiente mais informal. Isso permite que o candidato e a equipe vejam como eles podem se encaixar. Você pode agendar uma conversa on-line ou até mesmo convidá-los para eventos da empresa para que você e o candidato em potencial possam ter uma ideia do aspecto cultural do trabalho em conjunto.

Etapa 11: Verifique as referências

Nesta etapa do processo de contratação, sua lista de possíveis desenvolvedores de software terá sido reduzida a apenas alguns. Entretanto, antes de fazer uma escolha, negociar os termos e fazer uma oferta, é uma boa prática fazer uma verificação rápida das referências do candidato. Essa etapa oferecerá insights sobre o desempenho anterior, o histórico técnico, a ética de trabalho, o espírito de trabalho em equipe e muito mais.

Como você já tem o perfil e o histórico de experiência profissional do candidato, pode entrar em contato com a organização anterior para obter uma visão qualitativa sobre ele:

Competência técnica

Confiabilidade

Capacidade de trabalhar em equipe

Gerenciamento de tempo

Adaptabilidade

Capacidade de resposta ao feedback

Essa etapa estaria sujeita às leis sobre verificações de referência em seu país e estado. Por exemplo, algumas organizações nos EUA têm a exigência legal de fazer verificações de antecedentes antes de contratar funcionários, para o que também precisam da aprovação do candidato.

Etapa 12: Fazer uma oferta competitiva

Bem-vindo ao final do processo de contratação - você está quase na linha de chegada.

Você já fez todo o trabalho de busca, seleção e verificação de talentos. Agora é hora de contratar engenheiros de software oferecendo termos mutuamente aceitáveis. Aborde as negociações com transparência e foco nos benefícios mútuos.

Comece entendendo as prioridades do engenheiro de software. Ele valoriza horas de trabalho flexíveis ou trabalho remoto? Ele prioriza o crescimento profissional em vez de avaliações financeiras? Tenha uma ideia de seus principais motivadores e veja qual é a melhor maneira de atendê-los

Comunique as expectativas da empresa e os recursos e oportunidades disponíveis. Atenda às necessidades de ambas as partes para que você possa iniciar esse relacionamento com uma nota positiva.

Os melhores desenvolvedores de software geralmente recebem várias ofertas de emprego e têm muitas opções. Para garantir que você possa atrair os melhores talentos, mantenha seus benefícios razoavelmente competitivos.

Se tudo estiver em ordem, faça uma oferta por escrito e assine o contrato!

Etapa 13: Forneça uma integração estruturada

É claro que o processo de contratação não termina com a entrada do funcionário na sua equipe. Uma experiência de integração positiva pode preparar o terreno para uma relação de trabalho agradável.

Comece com uma sessão de orientação para que o engenheiro de software conheça as políticas e os procedimentos da empresa. Ao mesmo tempo, compartilhe muitos recursos úteis de integração para facilitar uma transição perfeita.

Idealmente, um kit de integração para engenheiros de software deve conter o seguinte:

O manual do funcionário

Um organograma

Detalhes da pilha de tecnologia

Uma visão geral do projetoMetas de um engenheiro de software _poupam seu tempo durante todo o processo de contratação. Envie e-mails, adicione tags, aplique modelos e atribua tarefas usando a lógica "quando" e "então" para manter seu trabalho em andamento automaticamente

Etapa 14: coletar feedback sobre o processo de contratação

Use formulários de feedback para aprimorar o processo de recrutamento

A coleta de feedback sobre o processo de contratação ajuda a melhorar e otimizar continuamente o ciclo para futuros esforços de recrutamento.

Implemente um mecanismo de feedback estruturado que colete percepções de todas as partes interessadas internas e externas envolvidas - os candidatos, o desenvolvedor de software selecionado, os gerentes de contratação, os entrevistadores e todos os demais.

Incentive-os a discutir os pontos fortes e fracos do funil de contratação e também a buscar opiniões sobre como determinadas áreas podem ser simplificadas ou aprimoradas.

Depois de ter todo o material de feedback, você pode identificar os problemas recorrentes e se concentrar neles primeiro. Dessa forma, você melhorará lentamente o processo de contratação e atrairá mais talentos para a sua organização

Modelos de contratação de engenheiros de software

Nossa estratégia de 14 etapas deve ter esclarecido como lidar com uma tarefa tão complexa como a contratação dos engenheiros de software certos. Agora, estamos prestes a compartilhar um segredo para turbinar seu processo de recrutamento e torná-lo mais eficiente. Estamos falando de modelos de contratação .

Com os modelos de contratação, você não precisa reinventar a roda. Eles fornecem uma estrutura de como realizar o processo de contratação, com espaço suficiente para ajustes, dependendo de suas necessidades. Aqui estão alguns desses modelos prontos para uso e configuráveis que podem ajudar:

Contratação de candidatos

Modelo de contratação de candidatos por ClickUp

O ClickUp está contratando candidatos do ClickUp simplifica o recrutamento por meio de suas abrangentes ferramentas pré-configuradas. Seja rastreando candidaturas ou organizando-as por função e habilidade, o modelo contém tudo o que você precisa para facilitar o processo. Se você está procurando uma avaliação justa e consistente e um recrutamento eficiente dos melhores engenheiros de software, esse modelo é para você!

Matriz de seleção de contratação

Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp

Matriz de seleção de contratação do ClickUp elimina todo o trabalho árduo de classificação e avaliação de currículos. Aqui, basta inserir os dados do candidato juntamente com os critérios essenciais e desejáveis para a seleção do candidato, e a matriz de seleção fará todo o trabalho para você! Além de tornar a decisão baseada em dados e mais precisa, essa matriz de seleção também reduz o tempo necessário.

Recrutamento e contratação

Modelo de recrutamento e contratação do ClickUp

O modelo Modelo de recrutamento e contratação no ClickUp é um kit de ferramentas para armazenar e organizar dados de forma hierárquica e lógica. Você pode carregar recursos para as partes interessadas internas, rastrear candidatos, visualizar scorecards, agendar entrevistas e muito mais. É uma solução perfeita para pequenas empresas identificarem de forma rápida e eficaz um engenheiro de software para suas necessidades específicas.

Lista de verificação de contratação

Lista de verificação de contratação por ClickUp

O modelo Lista de verificação de contratação do ClickUp garante que tudo ocorra sem problemas durante o processo de contratação. É uma lista interativa que detalha todas as atividades de recrutamento. Ela também tem uma seção que pode ser personalizada e compartilhada com o engenheiro de software recém-recrutado para facilitar o processo de integração.

Como configurar as novas contratações de desenvolvedores de software para o sucesso

Quando o treinamento e a integração terminarem, você desejará que o engenheiro de software dedique tempo e esforço para fornecer soluções inovadoras. Entretanto, ao contrário da opinião popular, um artesão é tão bom quanto as ferramentas que utiliza. Você também deve equipar o engenheiro de software com as ferramentas e tecnologias certas para ajudá-lo a atingir suas metas.

O ClickUp é a ferramenta de que você precisa.

O ClickUp consegue provar seu valor em projetos de engenharia de software por meio dos seguintes recursos e capacidades:

Personalizável: Projete seu espaço do seu jeito. Dediferentes visualizações de projeto paracampos personalizadosse o engenheiro de software tiver um campo personalizado, ele poderá modificar a plataforma para que ela corresponda aos seus fluxos de trabalho e processos de desenvolvimento

Os engenheiros de software podem criar Dashboards detalhados do ClickUp e adicionar Cards facilmente para visualizar o progresso do ponto de sprint, tarefas por status e bugs por visualização

Alimentado por IA:Cérebro ClickUp é um assistente de IA de última geração para usuários do ClickUp. Você pode usá-lo para criar anúncios de contratação atraentes, descrições detalhadas de cargos e resumir currículos de candidatos. Seu desenvolvedor de software também pode usá-lo para escrever ou depurar códigos ou gerenciar bases de conhecimento - as possibilidades são ilimitadas

Simplifique a codificação com o gerador de snippet de código de IA do ClickUp

Automação: Automação do ClickUp permite que o engenheiro de software escolha em uma biblioteca de mais de 100 automações predefinidas ou crie-as do zero, dependendo das necessidades dos projetos de desenvolvimento

Automatize processos e fluxos de trabalho no ClickUp

Documentação: Documentos do ClickUp é um repositório centralizado para todos os documentos, wikis e muito mais. Dê suporte ao seu código com uma documentação robusta com o ClickUp Docs

Documentos do ClickUp é um repositório centralizado para todos os documentos, wikis e muito mais. Dê suporte ao seu código com uma documentação robusta com o ClickUp Docs Colaboração: Brainstorming de ideias em quadros brancos, bate-papo ou compartilhamento de recursos nos comentários. O ClickUp oferece suporte ao trabalho colaborativo em mais de uma maneira

Use os quadros brancos no ClickUp para coordenar com sua equipe

Metodologias ágeis: Com recursos como painéis ágeis personalizados, controle de marcos, sprints etc., o ClickUp torna o desenvolvimento ágil realmente ágil

Obtenha insights rápidos sobre os sprints de suas equipes com a visualização da Lista de Sprint do ClickUp

Integrações: O ClickUp oferece suporte a várias integrações, como GitHub ou Bitbucket para controle de versão, Jira ou Redmine para rastreamento de bugs, Figma para prototipagem de aplicativos da Web e muito mais. A capacidade de integrar diferentes plataformas, aplicativos e sistemas com o ClickUp faz dele um recurso inestimável para engenheiros de software.

O ClickUp se integra a aplicativos como o GitHub para facilitar o desenvolvimento de software

Leia também: Os modelos mais úteis para engenheiros de software*

Recapitulação: Contratação de desenvolvedores de software

Identificar requisitos e lacunas de habilidades

Criar uma descrição detalhada do cargo

Verifique as reservas de talentos existentes

Publique seu plano de contratação on-line e em comunidades de tecnologia

Faça uma lista restrita e selecione os candidatos qualificados

Use uma avaliação técnica para qualificar os candidatos para as entrevistas

Conduzir entrevistas e avaliar a adequação cultural

Verifique as referências e apresente uma oferta competitiva

Ofereça a eles uma integração agradável e estruturada

Use ferramentas e modelos para economizar tempo sempre que possível

Recrutamentos de tecnologia facilitados com o ClickUp

Esperamos que essas dicas sobre como contratar um engenheiro de software tenham sido úteis. Embora o ClickUp seja um poderoso ferramenta de produtividade para desenvolvedores ele também é um recurso inestimável para recrutadores e gerentes de contratação. Você pode usá-lo de forma muito eficaz como um ferramenta de recrutamento também.

Use o ClickUp Brain para criar descrições de cargos atraentes, formulários para coletar informações sobre os candidatos, documentos para armazenar todos os dados internos e externos, um calendário para elaborar um cronograma de entrevistas, modelos para iniciar o processo - e a lista continua.

Além disso, você pode visualizar todas as atividades em um espaço centralizado e obter atualizações em tempo real sobre o processo de contratação.

Portanto, quer você o utilize para contratar um engenheiro ou para apoiá-lo em seu trabalho, o ClickUp é tudo o que você precisa! Registrar-se para experimentar!