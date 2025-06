Evernote vs ClickUp: qual é o melhor aplicativo para anotações?

Uma ideia inovadora. Um item de mercearia para a lista de compras. Critérios de aceitação para o recurso para o qual você está escrevendo uma história de usuário. Uma notícia que você deseja compartilhar com sua equipe.

Para viver sem perder detalhes importantes ou com a memória de curto prazo sobrecarregada, você precisa de um aplicativo de anotações simples, poderoso e sempre disponível.

Nesta postagem do blog, exploramos os dois aplicativos de anotações mais populares: Evernote vs ClickUp.

O que é o ClickUp?

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos baseada na nuvem, projetada para equipes de todos os tamanhos e setores que buscam colaborar e acompanhar o trabalho em um só lugar.

O ClickUp consolida suas tarefas, documentos, metas e bate-papos, oferecendo um espaço unificado para planejamento de projetos, gerenciamento de tempo e alocação de recursos. Para facilitar seu trabalho e seus fluxos de trabalho, o ClickUp também inclui um aplicativo poderoso para anotações.

Principais recursos do ClickUp

No cenário lotado de plataformas de produtividade, o ClickUp se destaca com um conjunto de recursos poderosos, incluindo um excelente aplicativo para anotações e soluções de gerenciamento de informações, como os seguintes.

Visão geral do ClickUp Docs

ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que sua equipe centralize notas, atas de reuniões, planos de projetos e tudo o mais que você precisa documentar. O ClickUp Docs permite que você:

Crie documentos com páginas aninhadas e opções de estilo, como marcadores, tabelas e muito mais

Edite em tempo real junto com sua equipe, marque outras pessoas com comentários, atribua-lhes itens de ação e converta texto em tarefas rastreáveis

Vincule documentos e tarefas, adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar status de projetos, atribuir tarefas e muito mais, tudo dentro do seu editor

Categorize para facilitar o acesso e a pesquisa

Crie links compartilháveis e gerencie permissões para acesso da equipe, convidados ou público

Notepad da ClickUp

Capture pensamentos, ideias e tarefas rapidamente com o ClickUp Notepad. Esse recurso oferece uma maneira rápida e fácil de fazer anotações durante reuniões ou sessões de brainstorming, garantindo que nenhuma ideia passe despercebida ou seja esquecida.

Organize suas notas, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o bloco de notas online gratuito do ClickUp.

Base de conhecimento

Crie um repositório abrangente de informações com a Base de Conhecimento do ClickUp. Esse recurso é perfeito para armazenar guias de instruções, perguntas frequentes e políticas da empresa, capacitando sua equipe com recursos de autoatendimento e reduzindo consultas repetitivas.

E mais? Gere automaticamente artigos da base de conhecimento com o ClickUp Brain.

O ClickUp permite descrições detalhadas de tarefas e comentários encadeados, permitindo que as equipes mantenham notas e discussões relevantes vinculadas a projetos ou tarefas específicas, garantindo que o contexto seja preservado e acessível.

Seja para capturar notas de reuniões, brainstorming de ideias ou construir uma base de conhecimento, o ClickUp oferece as ferramentas para fazer isso de forma mais eficaz.

Preços do ClickUp

Seja você um usuário individual em busca de mais eficiência ou uma grande organização que precisa de soluções abrangentes para o desenvolvimento de projetos, os planos da ClickUp foram criados para acompanhar suas ambições.

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7 por usuário por mês

Negócios : US$ 12 por usuário por mês

Empresa : entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

O que é o Evernote?

O Evernote é basicamente um aplicativo para anotações que funciona como seu caderno digital, agenda e arquivo. Como uma ferramenta projetada para capturar e organizar anotações, o Evernote se destaca por manter seus pensamentos, pesquisas e projetos organizados e acessíveis.

Aplicativo para anotações Evernote (Fonte: Evernote.com )

Principais recursos do Evernote:

Veja os muitos recursos que tornam o Evernote ideal para quem deseja organizar sua vida e otimizar seu fluxo de trabalho.

Organização de notas

Crie cadernos, páginas e tags para facilitar a categorização e a recuperação de informações.

Web Clipper

Salve artigos, páginas da web e capturas de tela diretamente em sua conta com formatação completa.

Digitalização de documentos

Use a câmera do seu dispositivo para digitalizar documentos, cartões de visita e notas manuscritas.

Sincronização entre plataformas

Acesse suas notas em qualquer dispositivo, garantindo que suas informações estejam sempre ao seu alcance.

Preços do Evernote

O Evernote oferece vários planos de preços, cada um com seu conjunto exclusivo de recursos e benefícios.

Gratuito para sempre

Pessoal : US$ 10,83 por mês

Profissional : US$ 14,17 por mês

Equipes: US$ 20,83 por usuário por mês

É importante observar que o plano gratuito do Evernote tem uma limitação de 50 notas. Você precisará fazer upgrade para escrever mais. Por outro lado, você pode criar documentos ilimitados no ClickUp Docs, mesmo no plano gratuito.

ClickUp vs Evernote: comparação de recursos

Examinamos todos os recursos e funcionalidades das duas ferramentas para trazer a você uma comparação abrangente entre o ClickUp e o Evernote. Vamos começar.

Usuário pretendido

O ClickUp foi projetado para usuários individuais e grandes equipes. Ele combina anotações poderosas com gerenciamento de projetos, e equipes de diversos setores utilizam o ClickUp para gerenciar seus projetos, produtos e programas.

O Evernote é principalmente uma ferramenta de anotações individual. Ele permite digitalizar documentos, capturar notas de áudio e registrar recibos, manuais ou receitas de família. Embora tenha recursos poderosos para fazer anotações, ele não tem a capacidade de integrar esse conhecimento à ação de maneira significativa e escalável.

Comunicação e colaboração

O ClickUp Docs funciona como um software de edição de documentos em tempo real, facilitando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Seus recursos de colaboração mais potentes são:

Comentários e menções

Bate-papo ao vivo

Compartilhamento privado e público

Edição de documentos em tempo real

Integração com tarefas e pacote de produtividade

O Evernote tem recursos colaborativos limitados, como compartilhamento e comentários nas notas. Você também pode adicionar tarefas às notas.

Embora sejam ótimos para trabalhar em documentos em conjunto, eles eram limitados para projetos que exigiam uma transição mais forte para o acompanhamento do trabalho, monitoramento do progresso, avaliação de resultados, etc.

Gerenciamento de tarefas

O ClickUp elimina os silos de notas e trabalho. Ele integra notas com tarefas, permitindo que você crie itens de ação, comente ideias e marque usuários. O ClickUp Docs combina pensamentos e ações de maneira perfeita. Com o apoio de um software de gerenciamento de projetos poderoso, personalizável e flexível, o ClickUp mantém suas notas e documentos no contexto.

Embora o Evernote também ofereça a capacidade de criar tarefas, itens de ação e agendas, as funcionalidades são limitadas. O Evernote é um aplicativo para anotações com alguns recursos de gerenciamento de tarefas. Mas o ClickUp é um pacote de produtividade com integração poderosa de tarefas e anotações.

Estilos

O ClickUp Docs permite adicionar imagens de capa, alterar fontes e cores, ajustar o espaçamento entre linhas/parágrafos, adicionar widgets/banners, incluir subpáginas, um índice e muito mais.

Estilo incomparável e funcionalidade poderosa com o ClickUp Docs

O Evernote também permite tudo isso. Como um aplicativo criado exclusivamente para anotações, o Evernote oferece vários tipos de notas, incluindo texto, esboços, fotos, áudio, recortes da web e PDFs.

Relatórios

O ClickUp facilita o fluxo da ideia (no ClickUp Docs ) para a ação (nas tarefas do ClickUp ) e para os resultados (no painel do ClickUp ). Com base nas metas e objetivos que você definiu para si mesmo, você pode gerar relatórios detalhados sobre o andamento das tarefas, acompanhamento do tempo e insights de produtividade diretamente no ClickUp.

O Evernote não possui recursos integrados de relatórios. Isso se deve, em parte, ao fato de que o Evernote apenas ajuda a criar e arquivar documentos, assim como o Google Docs. Portanto, há pouco a ser rastreado além do número de palavras, caracteres, autores etc.

Integrações

O ClickUp integra-se a mais de 1.000 outros aplicativos, incluindo ferramentas de terceiros para controle de tempo, e-mail, calendário e serviços de armazenamento de arquivos. Esse vasto ecossistema permite que as equipes otimizem os fluxos de trabalho e mantenham seus dados fluindo perfeitamente.

O Evernote, por outro lado, oferece uma seleção menor de integrações úteis. Isso pode limitar a capacidade do aplicativo de se integrar totalmente ao fluxo de trabalho existente de uma equipe.

Recursos de IA

O ClickUp Brain aprimora muitos dos recursos da plataforma, incluindo notas. Os principais recursos de IA integrados aos recursos de anotações são os seguintes.

Ferramentas de redação com IA: redija rascunhos de e-mails, crie documentos e gere planos de projeto. Verifique a ortografia dos seus documentos e tarefas sem plug-ins ou extensões.

Resumos: gere automaticamente resumos de reuniões e itens de ação a partir das notas da reunião.

Resumo da IA do ClickUp para documentos

Transcrições: transforme automaticamente voz em texto e use IA para responder a perguntas de suas reuniões e clipes.

Pesquisa com IA: faça perguntas e obtenha respostas a partir de suas tarefas, documentos e pessoas.

Obtenha todas as respostas automaticamente com o ClickUp Brain

A abordagem da Evernote à IA está mais focada em aprimorar suas funcionalidades principais de anotações e organização de informações.

Sugestão de conteúdo : Sugerir conteúdo relacionado para facilitar a descoberta

Pesquisa com IA : Facilitando a localização de informações em suas notas, imagens ou texto manuscrito

Categorização: Marcação e categorização automáticas de notas

Modelos

O ClickUp oferece um vasto repositório de modelos para todos os casos de uso, adequados para todas as estratégias de anotações.

Não acredita em nós? Confira as centenas de recursos e os melhores modelos de gerenciamento de projetos que ajudam a aumentar a produtividade. Especificamente para o ClickUp Docs, aqui estão alguns dos mais populares:

Modelo de documentação de projeto ClickUp

Modelo de avaliação individual do ClickUp

Modelo de documento de descoberta de agência/cliente ClickUp

O Evernote também oferece modelos gratuitos para diários pessoais, escrita criativa, acompanhamento de projetos e muito mais. No entanto, eles são limitados a anotações e não podem ser extrapolados para o gerenciamento de projetos.

Suporte ao cliente

O ClickUp oferece suporte abrangente ao cliente com vários recursos, incluindo uma central de ajuda, tutoriais em vídeo, webinars ao vivo e um fórum da comunidade. Os planos premium permitem acesso a suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um tempo de resposta impressionante.

O Evernote oferece suporte por meio de uma central de ajuda e fóruns da comunidade, mas seu suporte direto ao cliente é limitado aos titulares de contas Premium e Business. Essa é uma limitação para equipes que precisam de assistência imediata em planos de nível inferior.

Preços

ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por usuário por mês

Negócios: US$ 12 por usuário por mês

Empresa: entre em contato com a ClickUp para obter preços personalizados

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Evernote

Gratuito para sempre

Pessoal: US$ 10,83 por mês

Profissional: US$ 14,17 por mês

Equipes: US$ 20,83 por usuário por mês

Considerando os fatores acima, o ClickUp oferece claramente uma solução mais abrangente para equipes que buscam uma maneira clara, simples e integrada de gerenciar suas notas.

Embora o Evernote seja um forte concorrente como aplicativo de anotações individuais, ele fica aquém no suporte aos fluxos de trabalho dinâmicos, colaborativos e integrados que as equipes exigem hoje.

A abordagem holística da ClickUp à produtividade, que engloba anotações, gerenciamento de tarefas, comunicação e relatórios, torna-a uma alternativa competente ao Evernote.

ClickUp vs Evernote no Reddit

Fomos ao Reddit para entender o que os usuários acham do ClickUp e do Evernote. Quando pesquisamos ClickUp vs Evernote no Reddit, os resultados foram favoráveis ao ClickUp, com usuários chamando-o de uma alternativa completa e focada em tarefas.

Um usuário disse: "O Clickup é um aplicativo de gerenciamento de tarefas sólido que oferece quadros brancos, documentos, painéis, chat e muito mais para facilitar a colaboração", acrescentando que a equipe de suporte ao cliente é "ótima e a equipe de desenvolvimento trabalha duro para manter e atualizar o aplicativo".

Portanto, não é de se admirar que o ClickUp seja um dos melhores aplicativos para anotações para Android.

Qual é o melhor aplicativo de anotações para sua equipe?

Os resultados são claros: o aplicativo de anotações ClickUp é incomparável! 🏆

A abordagem direta e sem frescuras do Evernote para anotações e organização foi revolucionária em seu tempo, mas agora empalidece em comparação com as ferramentas dinâmicas e multifacetadas que surgiram no mercado desde então.

Conheça o ClickUp. 💜

O ClickUp não apenas iguala os recursos do Evernote, como os supera. O ClickUp oferece um aplicativo de anotações abrangente, colaborativo e personalizável para indivíduos e equipes.

Seja para registrar lições de vida ou trabalhar no desenvolvimento de software, o ClickUp se adapta às suas necessidades com facilidade.

E mais? Ele eleva o nível das anotações, integrando-as a um ecossistema mais amplo de tarefas, projetos e metas. O ClickUp Brain automatiza e acelera o que você pode fazer com suas anotações.

Juntos, o ClickUp se torna a solução tudo-em-um mais poderosa para ideias, planos e ações — mesmo na versão gratuita.

Intrigado com as possibilidades? Descubra todo o potencial do ClickUp para sua equipe.