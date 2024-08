Como contratar um gerente de marketing digital para a sua equipe: O guia definitivo

O mercado de marketing digital atingirá US$ 1099.33 bilhões até 2032. Seja você proprietário de uma startup ou de uma empresa, o marketing digital é essencial para criar uma presença on-line sólida.

Até recentemente, a maioria das pequenas empresas ou startups em estágio inicial se contentava com um generalista que gerenciava todos os aspectos do marketing. A evolução das expectativas dos clientes, a concorrência acirrada e a necessidade cada vez maior de experiências personalizadas tornaram o marketing digital mais diversificado.

Se você deseja contratar um gerente de marketing digital, mas não sabe como fazer isso, nós o ajudamos.

Use este guia para saber como contratar um gerente de marketing digital - um profissional qualificado o suficiente para agregar valor real (e ROI) aos seus esforços de marketing.

Vamos lá!

Por que contratar um gerente de marketing digital?

A contratação de um gerente de marketing digital é fundamental para o sucesso do marketing de sua organização. Veja por quê:

Eles contribuem com ideias criativas para as campanhas de marketing e ajudam a aumentar o alcance social, sem deixar de lado os interesses dos clientes e da organização Habilidades técnicas : Como fundador ou líder de equipe, você pode gerenciar inicialmente os aspectos gerais do marketing. Entretanto, à medida que sua empresa cresce, você precisa de pessoas com habilidades específicas. Devido às suastreinamento especializado em marketingos gerentes de marketing digital são proficientes em uma ampla gama de habilidades técnicas de marketing (pense: otimização de mecanismos de pesquisa, marketing de mecanismos de pesquisa, PPC, engajamento em mídias sociais, marketing por e-mail e marketing de conteúdo)

Habilidades e qualificações comuns que devem ser procuradas em um gerente de marketing digital

As habilidades e qualificações mais adequadas para a função de gerente de marketing digital da sua empresa dependerão dos objetivos que você deseja que ele atinja. Entretanto, aqui estão algumas habilidades padrão que devem ser procuradas ao contratar um profissional de marketing digital freelancer ou em tempo integral.

Lembre-se de que a maioria dos profissionais de marketing seria proficiente em algumas dessas áreas, boa o suficiente para se sair bem em outras, mas não muito experiente em algumas delas. Mais uma vez, seu objetivo de marketing o ajudará a priorizar as habilidades que o gerente de marketing digital deve ter:

Estratégia de marketing : Realizar análise da concorrência, estudar os desafios do mercado e envolver-se em planejamento estratégico para desenvolver uma estratégia de marketing contextualroteiro de marketing e, por extensão, uma estratégia de marketing baseada em dados

: Realizar análise da concorrência, estudar os desafios do mercado e envolver-se em planejamento estratégico para desenvolver uma estratégia de marketing contextualroteiro de marketing e, por extensão, uma estratégia de marketing baseada em dados Análises e relatórios : Aproveitar os dados corretosferramentas de marketing digital para monitorar o desempenho, reunir insights valiosos e direcionar estratégias

: Aproveitar os dados corretosferramentas de marketing digital para monitorar o desempenho, reunir insights valiosos e direcionar estratégias Pesquisa e foco no cliente : Ser capaz de entender profundamente seu público-alvo e os clientes existentes e criar a estratégia mais eficaz para adquiri-los, envolvê-los e retê-los

: Ser capaz de entender profundamente seu público-alvo e os clientes existentes e criar a estratégia mais eficaz para adquiri-los, envolvê-los e retê-los **Marketing de conteúdo: demonstrar talento para escrever textos curtos e longos que repercutam no público-alvo, criar e gerenciar conteúdo como um ativo e unir os pontos entre o conteúdo e os clientes

SEO : Conhecer todas as táticas e estratégias atuais de SEO para melhorar a classificação do seu conteúdo e ajudar o público-alvo a encontrá-lo on-line com mais facilidade

: Conhecer todas as táticas e estratégias atuais de SEO para melhorar a classificação do seu conteúdo e ajudar o público-alvo a encontrá-lo on-line com mais facilidade Anúncios pay-per-click : Ter um conhecimento profundo de marketing pago, principalmente anúncios do Google e de mídia social

: Ter um conhecimento profundo de marketing pago, principalmente anúncios do Google e de mídia social Estratégia digital : Saber como desenvolver uma estratégia de marketing digital completa para impulsionar a presença on-line da marca, incluindo marketing de entrada e de e-mail, redes sociais orgânicas, publicidade e muito mais

: Saber como desenvolver uma estratégia de marketing digital completa para impulsionar a presença on-line da marca, incluindo marketing de entrada e de e-mail, redes sociais orgânicas, publicidade e muito mais Desenvolvimento da Web : Possuir uma compreensão básica do desenvolvimento de sites com a capacidade de fazer melhorias no site conforme e quando necessário

: Possuir uma compreensão básica do desenvolvimento de sites com a capacidade de fazer melhorias no site conforme e quando necessário Design gráfico: Ter um bom olho para design e estética e orientar a equipe sobre o que parece bom é um bônus

Listamos as habilidades técnicas e funcionais mais populares para profissionais de marketing digital, mas e quanto às habilidades interpessoais? Um gerente de marketing digital deve ter as seguintes habilidades:

Uma abordagem ágil e curiosa : Os profissionais de marketing precisam acompanhar as mudanças nas tendências do mercado, os novos comportamentos dos clientes e as dezenas de tipos diferentes de ferramentas de marketing digital que compõem uma pilha de marketing. Ser ágil o suficiente para se mover rapidamente e ter a curiosidade de fazer perguntas os ajudará muito

: Os profissionais de marketing precisam acompanhar as mudanças nas tendências do mercado, os novos comportamentos dos clientes e as dezenas de tipos diferentes de ferramentas de marketing digital que compõem uma pilha de marketing. Ser ágil o suficiente para se mover rapidamente e ter a curiosidade de fazer perguntas os ajudará muito Uma mentalidade de crescimento: As tecnologias de marketing digital mudam rapidamente, especialmente agora com a IA em cena. Um profissional de marketing deve estar interessado em aprender e aprimorar suas habilidades de todas as formas possíveis. Isso pode incluir ler livros, ouvir podcasts, inscrever-se em workshops/cursos on-line, etc.

As tecnologias de marketing digital mudam rapidamente, especialmente agora com a IA em cena. Um profissional de marketing deve estar interessado em aprender e aprimorar suas habilidades de todas as formas possíveis. Isso pode incluir ler livros, ouvir podcasts, inscrever-se em workshops/cursos on-line, etc. Trabalho colaborativo: O marketing é um esporte de equipe. Seu gerente de marketing digital precisará trabalhar em estreita colaboração com muitas equipes e partes interessadas, e ser capaz de fazer isso bem é uma habilidade essencial para qualquer profissional de marketing

O marketing é um esporte de equipe. Seu gerente de marketing digital precisará trabalhar em estreita colaboração com muitas equipes e partes interessadas, e ser capaz de fazer isso bem é uma habilidade essencial para qualquer profissional de marketing Comunicação: O marketing tem a ver com comunicação - com clientes existentes, clientes-alvo, partes interessadas internas e externas e outras pessoas da equipe de marketing. Um gerente de marketing deve ter excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. Chegaríamos ao ponto de dizer que essa é uma qualidade não negociável para essa função

O marketing tem a ver com comunicação - com clientes existentes, clientes-alvo, partes interessadas internas e externas e outras pessoas da equipe de marketing. Um gerente de marketing deve ter excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita. Chegaríamos ao ponto de dizer que essa é uma qualidade não negociável para essa função Multitarefa: Os gerentes de marketing sempre terão muita coisa para fazer, desde campanhas de e-mail até lançamentos de produtos, marketing de influência e criação de conteúdo. A multitarefa é o superpoder que os ajuda a gerenciar tudo isso sem perder o foco

Como contratar um gerente de marketing digital para a sua equipe em 6 etapas

Com os conceitos básicos esclarecidos, é hora de começar a falar sobre como contratar um gerente de marketing digital.

Aqui estão algumas dicas aprovadas por especialistas para incluir em sua estratégia de contratação:

Passo 1: Tenha em mente os objetivos de seu negócio

Como mencionamos anteriormente, os conjuntos de habilidades dos profissionais de marketing variam em várias áreas, e você deve escolher as mais relevantes para suas necessidades atuais de marketing. Por exemplo, se você quiser aumentar o tráfego do site e a geração de leads de entrada, concentre-se em contratar alguém que seja forte em marketing de conteúdo e SEO. Se estiver tendo dificuldades com conversões, talvez precise de alguém que trabalhe com você para melhorar as taxas de conversão de e-mail e a CRO (otimização da taxa de conversão) do site.

Etapa 2: Escreva uma descrição detalhada do cargo para a vaga em aberto

Escreva a descrição do cargo com atenção e inclua os seguintes elementos:

Resumo detalhado da função

Lista abrangente de deveres e responsabilidades

Certificações necessárias (e preferenciais), bem como habilidades

Além disso, como vivemos na era dos algoritmos, inclua palavras-chave relevantes (pense: marketing, marketing digital, mídia social, gerente de marketing, comunicações, design gráfico, marketing de mídia social etc.) e otimize a descrição da vaga para os mecanismos de busca.

Ao preparar a cópia, não se esqueça também de acrescentar algo sobre:

Sua empresa e seu produto ou serviço: O histórico, a história de crescimento, o "porquê"

Informações sobre os benefícios padrão para os funcionários e uma faixa salarial, se houver

Qualquer coisa que o candidato deva saber antes de entrar em uma entrevista com você, como, por exemplo, se a função é remota ou híbrida, se é colaborador individual ou líder de equipe, etc.

Passo 3: Use as plataformas e os canais certos para contratar

A formação de uma equipe A não acontece da noite para o dia. Use uma combinação de canais e plataformas para recrutar corretamente. Aqui estão algumas dicas:

Observe os talentos existentes na empresa que possam ter as habilidades empreendedoras e de liderança necessárias ou que possam ser aprimorados para se adequarem à função de profissional de marketing digital

na empresa que possam ter as habilidades empreendedoras e de liderança necessárias ou que possam ser aprimorados para se adequarem à função de profissional de marketing digital Promova a vaga de emprego nas plataformas de mídia social da sua marca para atrair talentos de alto potencial

da sua marca para atrair talentos de alto potencial Use anúncios direcionados e quadros de empregos especializados, e acesse grupos do LinkedIn e comunidades do Slack relacionadas a marketing ou ao seu setor

especializados, e acesse grupos do LinkedIn e comunidades do Slack relacionadas a marketing ou ao seu setor Lance um programa de indicação dentro da organização e ofereça recompensas ou incentivos aos funcionários existentes para que indiquem candidatos para a função. As indicações de funcionários costumam ser uma boa fonte de candidatos qualificados

dentro da organização e ofereça recompensas ou incentivos aos funcionários existentes para que indiquem candidatos para a função. As indicações de funcionários costumam ser uma boa fonte de candidatos qualificados Procure em sites de carreiras on-line por candidatos com ampla experiência e habilidades

Publique a descrição da vaga no LinkedIn, Indeed, Glassdoor e em qualquer site específico do setor que você conheça

Etapa 4: investir em software de RH

Simplifique a contratação, a integração e o desenvolvimento de funcionários com a plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp

Mesmo que você não tenha uma equipe de RH dedicada ou um recrutador para aumentar sua equipe, você pode usar uma software de RH completo como o ClickUp, para ajudá-lo a gerenciar o processo de contratação com eficiência.

Aqui está um resumo rápido dos recursos úteis do ClickUp:

Recrutamento com base em IA : Se você estiver procurando porFerramentas de IA para recrutamentonão precisa procurar mais do que o ClickUp.O ClickUp Brain'so AI Writer for Work oferece sugestões e prompts úteis de IA para recrutadores, facilitando para você ou sua equipe escrever uma descrição de cargo envolvente e interagir com possíveis candidatos

: Se você estiver procurando porFerramentas de IA para recrutamentonão precisa procurar mais do que o ClickUp.O ClickUp Brain'so AI Writer for Work oferece sugestões e prompts úteis de IA para recrutadores, facilitando para você ou sua equipe escrever uma descrição de cargo envolvente e interagir com possíveis candidatos Rastreamento de candidatos : Outro recurso que você pode achar útil é o ClickUp'ssistema de rastreamento de candidatos, que o ajuda a gerenciar o processo de candidatura a emprego do início ao fim. Isso inclui a organização de candidatos e candidaturas, o envio de e-mails, etc. Você também pode usar a automação e os modelos do ClickUp para mover os candidatos sem problemas pelo pipeline de contratação

: Outro recurso que você pode achar útil é o ClickUp'ssistema de rastreamento de candidatos, que o ajuda a gerenciar o processo de candidatura a emprego do início ao fim. Isso inclui a organização de candidatos e candidaturas, o envio de e-mails, etc. Você também pode usar a automação e os modelos do ClickUp para mover os candidatos sem problemas pelo pipeline de contratação Integração: Uma ótima experiência de integração faz parte de seu processo de contratação, ou deveria fazer. A seçãosoftware de integração ajuda você a proporcionar a melhor experiência de integração, simplificando o treinamento de novos contratados com tarefas rastreáveis, documentos e comentários para feedback e colaboração. Seus candidatos poderão ser integrados mais rapidamente e começar a causar impacto mais cedo!

Etapa 5: Prepare-se para a entrevista com o candidato

Ao entrevistar um profissional de marketing digital, você deve cobrir quatro aspectos: habilidades e qualificações, experiência, habilidades interpessoais e adequação cultural. Dependendo de como o seu processo de entrevista está estruturado, diferentes pessoas podem cobrir esses aspectos ou você pode cobrir todos eles em uma única rodada.

No entanto, aqui estão algumas coisas que você pode tentar abordar em cada um desses quatro aspectos:

Habilidades e qualificações

Pergunte sobre sua experiência com ferramentas de marketing digital e habilidades relevantes (por exemplo, se você precisar de um profissional de marketing de aquisição, verifique o conhecimento dele sobre Google Ads, Google Analytics, SEO, Google Search Console e outras ferramentas.

Tente entender a abordagem dele em relação ao desenvolvimento de estratégias, planejamento de campanhas e gerenciamento de projetos.

Experiência

Converse com eles sobre suas funções anteriores para entender se eles trabalharam de forma colaborativa ou multifuncional, se gerenciaram outras pessoas e quais desafios enfrentaram e superaram.

Entenda como a experiência deles até o momento pode se alinhar com o que você procura. Entretanto, não tenha uma ideia fixa de quantos anos de experiência são essenciais para a função. Você pode perder um candidato altamente qualificado com menos experiência que poderia se sair bem na função.

Soft skills

Falamos anteriormente sobre algumas habilidades sociais essenciais para um gerente de marketing digital. Use parte do tempo da entrevista para entender como cada candidato se sai em relação a essas habilidades desejadas. Você pode fazer isso com perguntas situacionais e perguntando sobre seus interesses.

Por exemplo, você pode avaliar a abordagem deles em relação ao crescimento e ao aprendizado perguntando sobre os livros que estão lendo, suas outras fontes de aprendizado e se eles se aprimoraram de alguma forma recentemente.

Ajuste cultural

Você pode encontrar um excelente candidato, mas ele pode não dar certo se não for a opção cultural certa para a sua organização. A questão cultural costuma ser a mais difícil de resolver, mas é uma das mais importantes.

Considere o que significa adequação cultural para você e sua organização e faça perguntas comportamentais para destacar as qualidades relevantes do candidato.

Para começar, use modelos de entrevista para estruturar melhor seu processo de entrevista, eliminar preconceitos e encontrar a opção certa para sua organização.

Etapa 6: Pense em seu processo de contratação como semelhante ao processo de jornada do cliente

A jornada do candidato não é diferente da jornada do cliente. Essas são as etapas típicas de uma jornada do candidato de ponta a ponta:

Conhecimento: A equipe de contratação/recrutador constrói o conhecimento sobre a sua empresa e a vaga de emprego usando:

descrições de cargos convincentes esforços de branding do empregador estratégias de marketing de recrutamento centradas na cultura e no valor da empresa

A equipe de contratação/recrutador constrói o conhecimento sobre a sua empresa e a vaga de emprego usando: Consideração: O foco está em oferecer um processo de candidatura sem interrupções e oferecer insights sobre o ambiente de trabalho da empresa, oportunidades de crescimento e benefícios para os funcionários

O foco está em oferecer um processo de candidatura sem interrupções e oferecer insights sobre o ambiente de trabalho da empresa, oportunidades de crescimento e benefícios para os funcionários Preferência: A grande questão é diferenciar a organização, destacando pontos de venda exclusivos, como programas de desenvolvimento de carreira, uma cultura de trabalho favorável ou projetos inovadores, para obrigar os candidatos a escolher sua organização em vez de outras

A grande questão é diferenciar a organização, destacando pontos de venda exclusivos, como programas de desenvolvimento de carreira, uma cultura de trabalho favorável ou projetos inovadores, para obrigar os candidatos a escolher sua organização em vez de outras Contratação: Essa etapa envolve a simplificação do processo de seleção com comunicação eficiente, expectativas claras e uma experiência positiva para o candidato

Essa etapa envolve a simplificação do processo de seleção com comunicação eficiente, expectativas claras e uma experiência positiva para o candidato Engajamento: A integração eficaz dos novos contratados é o caminho mais rápido para o engajamento, pois eles têm as ferramentas, os recursos e o suporte necessários para ter sucesso

A integração eficaz dos novos contratados é o caminho mais rápido para o engajamento, pois eles têm as ferramentas, os recursos e o suporte necessários para ter sucesso Lealdade : Essa etapa envolve a promoção de um ambiente de trabalho positivo que incentiva o envolvimento dos funcionários por meio de feedback e reconhecimento contínuos

: Essa etapa envolve a promoção de um ambiente de trabalho positivo que incentiva o envolvimento dos funcionários por meio de feedback e reconhecimento contínuos Advocacia: O estágio final é capacitar os funcionários para que se tornem embaixadores da marca, criando um relacionamento com eles e incentivando-os a compartilhar suas experiências positivas nas mídias sociais, sites de avaliação e muito mais

Quatro modelos de contratação de gerente de marketing digital imperdíveis para você

Agora que já discutimos como contratar um gerente de marketing digital, vamos ver como você pode fazer isso sem aumentar sua carga de trabalho. Os gerentes de contratação podem reduzir seu trabalho pela metade se houver um modelo adequado disponível para encurtar sua lista de tarefas.

Destacamos quatro modelos de contratação que você pode usar para acelerar seu processo de contratação e acompanhar os candidatos sem problemas:

1. Um modelo para agilizar - e visualizar - seu processo de contratação

O modelo de contratação de candidatos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar e gerenciar o processo de contratação.

Elimine as suposições para encontrar o candidato certo para a sua equipe de marketing digital com Modelo de contratação de candidatos do ClickUp. Esse modelo é excelente para:

Avaliar candidatos usando escalas de classificação personalizáveis e garantir um processo de contratação justo

Organizar listas de verificação, datas de vencimento e lembretes

Comparar candidatos com quadros de controle e tabelas interativas

2. Um modelo para avaliar os candidatos de forma justa e objetiva

O Hiring Selection Matrix Template do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a organizar e acompanhar o processo de contratação de novos funcionários

A maior desvantagem da contratação é a triagem de milhares de candidatos de uma só vez. Modelo de matriz de seleção de contratação do ClickUp facilita o volume de contratações, permitindo que você:

Categorizar e rastrear solicitações de emprego

Avaliar currículos e dados de candidatos usando critérios como habilidades, qualificações, experiência, etc.

Tomar decisões de contratação rápidas e objetivas

3. Um modelo para transformar seu processo de terceirização de talentos

O modelo de pasta de recrutamento e contratação do ClickUp oferece um kit de ferramentas abrangente projetado para transformar seu processo de busca de talentos.

Simplificar seu processo de contratação é possível com Modelo de pasta de recrutamento e contratação do ClickUp que oferece recursos úteis, como:

Fácil publicação de vagas

Rastreamento eficiente de candidatos

Cartões de pontuação padronizados para entrevistas

Formulários simplificados de solicitação de emprego

4. Um modelo para planejar - e organizar - sua experiência de contratação

Obtenha o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

Dizem que você já ganhou metade da batalha se o seu processo de integração for tranquilo.

Para facilitar o processo, aplique Modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp. Esse modelo oferece uma visão geral de 360 graus das tarefas de contratação para ajudá-lo:

Definir - e documentar - suas expectativas de contratação

Criar um fluxo de trabalho simplificado para recrutar novos candidatos

Manter-se no controle de todas as etapas da contratação, desde o sourcing até a integração

Configure as novas contratações de gerentes de marketing digital para o sucesso

Além de uma conversa estimulante e uma sessão de quebra-gelo incrível, seu novo contratado precisa das ferramentas para se familiarizar com o funcionamento da equipe.

As Software de marketing ClickUp vem com uma série de recursos inovadores e um conjunto de ferramentas de IA para ajudar seu gerente de marketing digital recém-nomeado a trabalhar.

ClickUp Brain conecta suas tarefas, documentos, pessoas e conhecimento da empresa com IA

Faça com que a criatividade de seus novos contratados flua

As ferramentas de IA e as bases de conhecimento podem ajudar seu novo contratado a ter uma vantagem inicial. Entre no ClickUpBrain, uma ferramenta de IA que ajuda os profissionais de marketing a gerar ideias de campanhas, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso, e-mails e muito mais. Sua equipe de marketing pode aproveitar ferramentas de IA criadas por especialistas, prontamente disponíveis em ClickUp Brain :

Obtenha respostas instantâneas e precisas com base no trabalho contextual dentro do ClickUp e conectado a ele

AI Knowledge Manager : Permite que você faça perguntas e obtenha respostas de seus documentos, tarefas e projetos no ClickUp

: Permite que você faça perguntas e obtenha respostas de seus documentos, tarefas e projetos no ClickUp **Gerenciador de projetos de IA: funciona como um parceiro que automatiza seus projetos e o progresso com relatórios de IA em tempo real sobre suas tarefas, documentos e pessoas

AI Writer for Work:Ajuda sua equipe a criar conteúdo e responder instantaneamente com um assistente pessoal disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Use o AI Writer for Work do ClickUp Brain para escrever um estudo de caso na velocidade da luz

Ajude-os a selecionar campanhas de marketing digital em minutos

Seja um novo contratado ou um funcionário de longa data, o gerenciamento de campanhas de marketing multicanal pode ser caótico. Ter alguns modelos prontos para usar evita que pequenos detalhes escapem e capacita a equipe a acelerar campanhas e criar conteúdo em minutos.

Aqui estão alguns modelos do ClickUp adorados pelos profissionais de marketing:

Modelo de equipes de marketing do ClickUp

Organize todos em sua equipe de marketing por meio de fluxos de trabalho colaborativos e compartilhamento de documentos com o ClickUp Marketing Teams Template

O modelo Modelo de equipes de marketing do ClickUp ajuda os profissionais de marketing a visualizar todo o processo de marketing em um só lugar. Ele ajuda a manter as várias tarefas da equipe organizadas, os cronogramas monitorados e os proprietários definidos. Ele também fornece métricas e análises de desempenho para cada campanha.

Modelo de plano de marketing do ClickUp

Obtenha sucesso no marketing sem suar a camisa com o modelo de plano de marketing do ClickUp

Use o Modelo de plano de marketing do ClickUp para planejar, monitorar e otimizar suas campanhas de marketing em um só lugar.

Com esse modelo, você pode facilmente:

Definir objetivos de marketing alcançáveis

Organizar tarefas em etapas acionáveis para atingir esses objetivos

Acompanhar o progresso com métricas e análises incorporadas

,

Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp

Reúna, analise e compartilhe os principais insights sobre o desempenho do marketing digital usando este modelo do ClickUp

Modelo de relatório de marketing digital do ClickUp ajuda a rastrear e relatar todas as suas campanhas em um só lugar. O modelo fornece visualizações para medir o desempenho geral e análises detalhadas para ajudá-lo a identificar sucessos e oportunidades. Ele também fornece atualizações em tempo real para seus principais metas de marketing .

Permita que o novo contratado dê vida às suas ideias rapidamente

Seu gerente de marketing digital vai querer se provar com ideias tangíveis desde o primeiro dia. É aqui que o software de marketing do ClickUp ajuda a equipe a:

Conectar suasroteiros de marketing diretamente às tarefas e as impulsiona

Visualize os documentos de estratégia de marketing, brainstorms e calendários de campanha em tempo real, juntamente com o trabalho diário da equipe

Colabore entre os fluxos de trabalho de marketing usandoDocumentos do ClickUp,Quadros brancos do ClickUpe ferramentas de revisão, e garanta que a equipe se mova como uma só em cada etapa do processo

Veja as linhas do tempo e visualize o progresso das metas usando uma ferramenta visualPainel de controle do ClickUp que contextualiza as tarefas conectadas ao seu roteiro e aos planos de entrada no mercado

Contratar o profissional de marketing digital certo é mais fácil do que nunca

A automação do pipeline de recrutamento permite que você envolva os melhores talentos, organize os candidatos, as inscrições e o contato, economize tempo com modelos e melhore a qualidade da contratação. ClickUp é uma ferramenta de RH que move os candidatos através do seu pipeline de recrutamento para você, integra novas contratações sem esforço e aquece seus novos gerentes de marketing digital para as metas de marketing da empresa desde o dia zero. Registre-se hoje mesmo gratuitamente!