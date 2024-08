15 livros de RH para profissionais de RH que desejam crescer em suas carreiras

Em uma era em que as experiências dos funcionários são tão cruciais quanto as experiências dos clientes, os profissionais de recursos humanos devem estar sempre no topo de seu jogo.

Se você optou por uma carreira na área de gestão de recursos humanos (HRM), precisa se aperfeiçoar constantemente para se manter relevante e agregar valor à empresa. À medida que a corrida para contratar e reter os melhores talentos se intensifica, os líderes de negócios precisam aprender e definir os KPIs para equipes de RH que se alinham com as metas estratégicas da organização.

Elaboramos uma lista dos 15 melhores livros de RH para profissionais de RH como você, que desejam crescer no trabalho. Esses livros de RH combinam a sabedoria de veteranos experientes e insights sobre as últimas tendências do setor que afetam a gestão de talentos.

Vamos mergulhar de cabeça!

Os 15 melhores livros de RH para profissionais de recursos humanos

1. Gestão de Recursos Humanos, de Gary Dessler

O guia de Gary Dessler se destaca entre os livros de RH via Amazon

Autor: Gary Dessler

Gary Dessler Número de páginas: 720

720 Ano de publicação: 1994

1994 Tempo estimado de leitura: 12-15 horas

12-15 horas Ideal para: Profissionais de RH de todos os níveis

Profissionais de RH de todos os níveis Classificações: 3.8/5 (Amazon) 3,96/5 (Goodreads)



Às vezes conhecido como a "bíblia do mundo de RH", o icônico Human Resource Management de Gary Dessler é um guia detalhado de 700 páginas sobre a ciência e a execução de operações com pessoas.

Hoje, um dos livros de RH mais emblemáticos, ele detalha os fundamentos do RH de acordo com as áreas funcionais, desde a contratação e a gestão de talentos até o treinamento, a remuneração e a gestão das relações com os funcionários.

Agora, em sua 17ª edição (com várias versões internacionais também), o livro não só explora a história das práticas de RH, mas também se concentra em como a tecnologia (como a computação em nuvem) e as mídias sociais (LinkedIn, em particular) moldam o campo. Ele também discute como as últimas Ferramentas e softwares de tecnologia de RH estão agitando o mundo em constante evolução da gestão de recursos humanos.

Principais conclusões

Reformule o processo de contratação: Certifique-se de que você não está apenas preenchendo cargos, mas colocando-os de forma sincronizada comas metas de RH de sua organização2. Crie um local de trabalho em que os funcionários estejam totalmente envolvidos: Invista em treinamento, desenvolvimento e remuneração justa para manter sua equipe motivada e comprometida com o sucesso da organização Mantenha uma cultura positiva no local de trabalho: Crie relacionamentos saudáveis com sua equipe e concentre-se na resolução de conflitos

O que os leitores dizem:

O livro Human Resource Management (Gestão de Recursos Humanos), de Gary Dessler, é um livro básico para aprender o que a GRH faz em uma empresa/organização como um departamento e uma função. O livro fornece uma explicação sólida sobre as funções de um gerente de RH, o que ele deve fazer e evitar e o que fazer em situações em que ocorrem dilemas (técnicos ou éticos). É uma leitura obrigatória para todos os gerentes de RH e estudantes que estejam fazendo o curso de Gestão de Recursos Humanos.

2. The Essential HR Handbook (Edição do 10º aniversário), de Sharon Armstrong e Barbara Mitchell

Um dos livros de RH ideais para iniciantes via Amazon

Autores: Sharon Armstrong e Barbara Mitchell

Sharon Armstrong e Barbara Mitchell Número de páginas: 256

256 Ano de publicação: 2008

2008 Tempo estimado de leitura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Iniciantes em RH

Iniciantes em RH Classificações: 4.6/5 (Amazon) 3.61/5 (Goodreads)



Há mais de uma década, o The Essential HR Handbook, de Sharon Armstrong e Barbara Mitchell, tem ajudado os profissionais de RH a navegar por uma série de funções, como recrutamento, conformidade legal, gerenciamento de desempenho e diversidade no local de trabalho.

Recentemente atualizada em 2020, a 10ª edição desse livro traz explicações fáceis de entender sobre tudo, desde como lidar com equipes diversificadas até a elaboração de políticas e benefícios favoráveis aos funcionários. Ainda hoje, essa edição continua sendo um recurso indispensável, fornecendo dicas e listas de verificação para a maioria dos profissionais de RH.

Principais conclusões

Alinhe o RH com as metas da empresa: Os planos de RH devem ser preparados para estar em sincronia com a missão geral e a direção estratégica da organização para obter o máximo impacto A retenção é fundamental: Não basta apenas contratar pessoas; os departamentos de RH devem investir em um excelente processo de integração e orientação e também oferecer oportunidades de treinamento e desenvolvimento contínuos aos funcionários Tornar as avaliações de desempenho uma experiência positiva: Em vez de parecer um exercício de busca de falhas, as avaliações de desempenho devem fornecer aos funcionários feedback e reforço positivos. Para isso, use as metodologias BEER (Behavior, Effect, Expectation, Results) e FAST (Frequently, Accurately, Specific, Timely)

O que os leitores dizem

Este livro é um ótimo recurso para quem está começando na área de RH, como eu. Eu queria um livro que contivesse informações, bem como exemplos de formulários e listas de verificação, e este pequeno livro é o ideal. Se você está começando na área de RH, recomendo fortemente este livro._

3. Victory Through Organization (Vitória por meio da organização): Why the War for Talent is Failing Your Company and What You Can Do About It (Por que a guerra por talentos está prejudicando sua empresa e o que você pode fazer a respeito), de Dave Ulrich, David Kryscynski, Wayne Brockbank e Mike Ulrich

Victory Through Organization está entre os livros de RH mais populares para líderes seniores Via Amazon

Autores: Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich e Wayne Brockbank

Dave Ulrich, David Kryscynski, Mike Ulrich e Wayne Brockbank Número de páginas: 417

417 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Gerentes sênior de RH

Gerentes sênior de RH Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,82/5 (Goodreads)



Não é fã do RH da velha guarda - em que os funcionários eram incentivados a impressionar, em vez de levar sua autenticidade para o trabalho? Então você vai adorar o best-seller de Dave Ulrich, Victory Through Organization.

Publicado em 2017, ele sugere uma nova abordagem para o RH: a criação de sistemas dinâmicos em que os grandes talentos não ficam restritos a um departamento ou área de atuação, mas são aproveitados em toda a organização. O que é único neste livro é que suas ideias são baseadas em percepções de 30.000 profissionais de RH e líderes empresariais!

o livro Victory through Organization aborda vários temas de RH, como eficácia organizacional, desenvolvimento e implantação de talentos, criação de uma vantagem competitiva sustentável e muito mais. É considerado um manual para líderes seniores de RH.

O livro desafia normas, derruba mitos e promove mudanças reais. Sua mensagem geral é que o sucesso não se trata apenas de contratar os melhores talentos; trata-se de aproveitá-los ao máximo.

Principais conclusões

Use o modelo de RH estratégico de 3 caixas: Distribua seu foco entre a eficiência administrativa, a experiência do funcionário e o desenvolvimento de capacidades estratégicas de RH (as três caixas) para obter o máximo impacto Obtenha uma vantagem competitiva sustentável: Não se limite a atrair os melhores talentos; crie uma vantagem competitiva sustentável aproveitando e empregando esses talentos de forma eficaz Vença a guerra por talentos: Procure ir além das abordagens tradicionais de aquisição e gerenciamento de talentos se quiser atrair os melhores e mais requisitados profissionais

O que os leitores dizem

Vitória por meio da organização é uma realização extraordinária: baseada em dados, original, criativa e abrangente. A justificativa de por que o RH deve reconceituar sua responsabilidade principal é brilhante. O RH deve estar continuamente pronto para repensar e reavaliar a razão de sua existência; ele precisa mudar da maneira mais fundamental, passando de um status quo de atender aos requisitos regulamentares e afins, que são impostos de fora, para ser um parceiro de negócios proativo que contribui para o desenvolvimento da estratégia e dos resultados financeiros, ao mesmo tempo em que é uma fonte contínua de criatividade e realidade em termos de desempenho humano

4. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance, de Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich

Um dos poucos livros de RH que fala sobre o ROI do RH via Amazon

Autores: Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich

Brian Becker, Mark Huselid e Dave Ulrich Número de páginas: 235

235 Ano de publicação: 2001

2001 Tempo estimado de leitura: 4-6 horas

4-6 horas Ideal para: Profissionais de RH de nível médio e sênior

Profissionais de RH de nível médio e sênior Classificações: 4.5/5 (Amazon) 3,78/5 (Goodreads)



Em um mundo em que a força de uma empresa está nos intangíveis e na capacidade intelectual, The HR Scorecard, de Brian Becker, defende fortemente a importância do RH.

Este livro apresenta o conceito de um scorecard de RH - um princípio de medição que vincula a função de um profissional de RH ao desempenho da empresa. Com insights extraídos de uma pesquisa com mais de 2.800 empresas, o livro conclui que as empresas com sistemas eficazes de gerenciamento de RH geralmente superam seus concorrentes.

O livro explica como medir parâmetros como indicadores-chave de desempenho (KPIs) de RH em relação às metas de negócios e aborda alguns índices para ajudá-lo a calcular o ROI de qualquer programa de RH.

Principais conclusões

Conectar o RH com a estratégia organizacional: Para ser bem-sucedido, o RH hoje deve entender e se alinhar com a estratégia de negócios e se concentrar na obtenção de resultados que tenham um impacto tangível nas metas da empresa Desenvolva métricas de RH e meça o impacto: Meça a eficácia da função de RH por meio de métricas principais e secundárias de aquisição de talentos, gerenciamento de desempenho, treinamento e desenvolvimento Equilibre as prioridades de longo e curto prazo: O livro recomenda que as equipes de RH colaborem com os líderes de negócios para entender o contexto e os desafios da empresa. Em seguida, devem elaborar um plano que equilibre os requisitos de curto prazo (necessidades de contratação, por exemplo) com as metas de longo prazo da organização (como o desenvolvimento de pessoal)

O que os leitores dizem

O livro fornece um modelo de medição para orientar a implementação da estratégia de capital humano, sendo que o objetivo final do modelo é alinhar a estratégia, as pessoas e o desempenho organizacional. Os autores apresentam uma nova abordagem para gerenciar a "arquitetura de RH" de uma empresa como um ativo estratégico, além de medir sua contribuição para o desempenho da empresa. Os autores argumentam a favor de uma abordagem de cima para baixo, e não de baixo para cima, para a implementação da estratégia, juntamente com um sistema de avaliação inovador para medir a contribuição do RH_.

5. Regras de trabalho! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead by Laszlo Bock

Um dos nossos livros de RH favoritos hoje é este de Laszlo Bock via Amazon

Autores: Laszlo Bock

Laszlo Bock Número de páginas: 416

416 Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Gerentes de RH de nível médio a sênior

Gerentes de RH de nível médio a sênior Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Você gostaria de se inspirar nas práticas impecáveis de RH do Google e adaptá-las à sua empresa? Se sim, então este livro é para você.

O ex-vice-presidente de operações de pessoal do Google, Laszlo Bock, compila 15 anos de pesquisa intensiva nesta coleção inspiradora de lições de gestão de talentos para equipes de qualquer tamanho.

Ele inclui casos do mundo real, conselhos práticos e insights sobre como equilibrar criatividade e estrutura em uma empresa. Bock também ensina você a reformular a liderança de dentro da organização, em vez de de cima para baixo.

Principais conclusões

Confie em seus funcionários para que ajam como fundadores: Instigue um senso de propriedade, seja transparente, dê-lhes voz e aceite a vulnerabilidade para criar confiança entre os funcionários Dedique tempo para contratar os melhores: Siga uma abordagem de contratação baseada em comitês, defina padrões claros, nunca faça concessões e garanta que as novas contratações superem consistentemente as atuais Facilite a vida dos funcionários: Aprenda com o foco do Google em melhorar a vida dos funcionários, economizando seu tempo, aumentando a conveniência e trazendo alegria sem gastar muito

O que os leitores dizem

_O Google não é tão incomum ou difícil de entender como as pessoas pensam - este livro mostra claramente que uma filosofia única, criatividade e muito trabalho duro prevalecem. Há muitos exemplos fantásticos que podem ser usados por outras empresas e uma explicação muito boa de como fazer experimentos e usar a análise para criar ótimas estratégias de pessoal

6. Putting The Human Back into HR: Success as an HR Professional Begins with You (Colocando o ser humano de volta no RH: o sucesso como profissional de RH começa com você), de Su Patel

Esta joia entre os livros de RH pode ajudar os profissionais de RH em todos os estágios da carreira Via Amazon

Autor: Su Patel

Su Patel Número de páginas: 196

196 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Membros da equipe de RH em todos os níveis

Membros da equipe de RH em todos os níveis Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Os profissionais de RH frequentemente se deparam com uma questão: Devo priorizar as pessoas ou os processos?

Se você também está lutando para encontrar um equilíbrio entre os dois, o livro Putting The Human Back Into HR de Su Patel deve ser sua próxima compra.

O livro aborda o antigo conflito entre recursos humanos (as pessoas) e processos humanos (as políticas) e descreve as principais áreas que os profissionais de RH precisam dominar. Ele aborda como você pode reunir todas as áreas da função profissional de RH, sentir-se mais realizado como membro da equipe de RH e preparar o caminho para o crescimento profissional.

Principais conclusões

Encontre um meio-termo entre pessoas e processos: Esforce-se para ter em mente a pessoa por trás do título do cargo sem comprometer os processos Trabalhe primeiro em você mesmo: Patel aconselha os líderes de RH a aprimorarem suas habilidades de liderança e a serem mais proativos. Isso os preparará para assumir melhor o papel de liderança na organização Abrace a mudança em vez de reagir a ela: Navegue pelos desafios com confiança e lidere sua equipe durante as transições com as ferramentas listadas neste livro

O que os leitores dizem

Gostaria de ter lido este livro anos atrás - e que outras pessoas ao meu redor também o tivessem lido! Acho que, às vezes, complicamos demais a área de Recursos Humanos - afinal, não se trata de ciência de foguetes - mas também a desumanizamos. Este livro aborda essas duas falhas - ele está repleto de métodos simples, porém eficazes, para os profissionais de RH usarem e tem as pessoas no centro de todos

7. RH com Propósito: Desenvolvendo a Paixão Deliberada pelas Pessoas, de Steve Browne

Um dos muitos livros influentes de RH de Steve Browne via Amazon

Autor: Steve Browne

Steve Browne Número de páginas: 168

168 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Pessoal de RH em todos os níveis

Pessoal de RH em todos os níveis Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)



O célebre executivo e veterano de RH Steve Browne é tão apaixonado por recursos humanos hoje quanto era há 30 anos, quando começou sua carreira. Seu best-seller, HR On Purpose, é um testemunho dessa paixão.

O livro é um guia pessoal e motivacional que incentiva os profissionais de RH a irem além das tarefas administrativas e a fazerem coisas que impactem positivamente as organizações.

Às vezes, lidar com questões de RH todos os dias pode ser desgastante. Browne tem o objetivo de reacender seu entusiasmo por meio de percepções valiosas, conselhos práticos e exemplos da vida real, tornando este livro uma leitura atraente para todos os profissionais de RH.

Principais conclusões

Alinhe sua paixão e propósito com sua profissão de RH: Pergunte a si mesmo onde está sua paixão. Se não for trabalhar com pessoas, talvez você não seja o candidato ideal para o setor de RH Use as políticas como diretrizes, não como algemas: Torne suas práticas de RH flexíveis usando as políticas e os procedimentos como guias em vez de restrições Desafie noções ultrapassadas: Desmonte ideias antiquadas de RH e redefina as expectativas usando ferramentas e estratégias modernas. Use tecnologia, dados, mídia social e novas ideias

O que os leitores dizem

_Se você deseja ser um grande líder de RH (ou apenas um grande líder), deve ler este livro! O que eu mais gosto em HR On Purpose são as histórias simples e práticas de liderança. Isso pode parecer estranho para um livro sobre RH (e talvez tenha algo a ver com meu próprio foco em liderança), mas um dos pontos principais de Steve é que o pessoal de RH - como todos os líderes - precisa se concentrar nas pessoas, não nas políticas e na conformidade

8. Belonging at Work (Pertencimento no trabalho): Everyday Actions You Can Take to Cultivate an Inclusive Organization (Ações cotidianas que você pode tomar para cultivar uma organização inclusiva) por Rhodes Perry

Este é um dos melhores livros de RH sobre o tema da inclusão Via Amazon

Autor: Rhodes Perry

Rhodes Perry Número de páginas: 202

202 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 3-4 horas

3-4 horas Ideal para: Profissionais de RH que desejam promover a inclusão

Profissionais de RH que desejam promover a inclusão Classificações: 4.5/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Inspirado por sua própria jornada como homem transgênero, Perry publicou Belonging At Work como um guia prático para criar locais de trabalho inclusivos onde todos se sintam em casa.

Não se trata apenas de diversidade e inclusão; trata-se da criação de uma cultura organizacional acolhedora que permite que os funcionários tragam seu autêntico "eu" para o trabalho e lhes dá um senso de pertencimento. Perry compartilha histórias pessoais, estudos de caso e estratégias práticas de RH que podem ajudar a criar um local de trabalho que pratique a verdadeira aliança.

Perry usa um tom amigável e caloroso ao convidá-lo a internalizar por que o pertencimento é importante, como ele é diferente da diversidade e da inclusão e por que é o futuro dos recursos humanos.

Principais conclusões

Reconhecer o pertencimento como uma necessidade humana básica: Entender que o sentimento de pertencimento no local de trabalho vai além de raça, gênero, sexualidade e religião Lidere com autenticidade: Crie um ambiente acolhedor em que as pessoas possam se mostrar como são Ser responsável por suas metas de DEI: Tomar medidas concretas para integrar os princípios separados, mas aliados, por trás da diversidade, da equidade e da inclusão (DEI)

O que os leitores dizem

O livro Belonging at Work, de Rhodes Perry, deveria ser leitura obrigatória não apenas para gerentes e supervisores, mas para todos que interagem com pessoas diferentes de si de alguma forma. Belonging at Work oferece uma infinidade de histórias, dicas, exercícios e chamadas para ação, todos apresentados no estilo de escrita claro e agradável do Sr. Perry._

9. HR Disrupted: It's Time for Something Different by Lucy Adams

Procurando livros de RH sobre o mundo VUCA? Leia este Via Amazônia

Autor: Lucy Adams

Lucy Adams Número de páginas: 230

230 Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4.5/5 (Amazon) 4.13/5 (Goodreads)



Como alguém que trabalha no departamento de RH, você já se sentiu como se estivesse preso em uma rotina?

Então, você deveria ler este livro de Lucy Adams, que procura quebrar o molde do RH tradicional e trazer uma nova perspectiva.

o HR Disrupted é um livro de fácil leitura, centrado na questão: Como um profissional de RH moderno pode liderar, gerenciar, envolver e apoiar os funcionários em um mundo de negócios em constante evolução?

O trabalho de Adams, enriquecido com exemplos de suas experiências na BBC, faz com que os leitores repensem sua forma de trabalhar.

Ela se aprofunda em detalhes minuciosos e sugere ferramentas e táticas para todas as funções relacionadas a RH, incluindo recompensas, regras e políticas de emprego e gerenciamento de talentos.

Principais conclusões

Adote o princípio EACH: Trate os funcionários como a adultos, c consumidores e h seres humanos. Isso significa respeitá-los como adultos, reconhecer suas diversas necessidades como consumidores e reconhecer seu lado humano Mudar de políticas para pessoas: Mudar de uma abordagem focada em políticas e, em vez disso, priorizar as necessidades e experiências das pessoas Personalize a experiência de seus funcionários: Vá além do modelo de tamanho único e atenda às necessidades e preferências individuais de seus funcionários

O que os leitores dizem

Este é, de longe, o melhor livro que li nos últimos anos; tudo o que Lucy fala está diretamente relacionado a meus próprios pensamentos e observações que vi com meus próprios olhos em todos os lugares em que trabalhei. Recomendo fortemente este livro a qualquer pessoa que esteja genuinamente interessada em ajudar a entender e abordar um dos aspectos mais importantes e influentes de qualquer empresa ou organização, que ajudará muito a alcançar o que se propôs a fazer... as pessoas que trabalham nela_.

10. A organização sem medo: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth (Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento) por Amy C. Edmondson

Este líder entre os livros de RH fala detalhadamente sobre como tornar o local de trabalho um "espaço seguro via Amazon

Autor: Amy C. Edmondson

Amy C. Edmondson Número de páginas: 256

256 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)



A psique humana é algo intrigante e delicado, e os líderes empresariais devem estar atentos a como o local de trabalho a afeta. Amy Edmondson fala sobre isso em seu livro, The Fearless Organization.

O livro de Edmondson explora a ideia de segurança psicológica - criar um ambiente em que os funcionários se sintam seguros para assumir riscos, compartilhar seus pensamentos e aprender sem temer consequências negativas.

Esse livro é como uma estrela do norte para líderes de RH e pessoas que desejam aumentar o envolvimento dos funcionários e estimular a inovação, permitindo que as pessoas se comuniquem abertamente, colaborem e pratiquem o aprendizado contínuo.

Edmondson reúne 20 anos de pesquisa neste livro, oferecendo aos líderes medidas práticas para tornar seus locais de trabalho inclusivos e destemidos. Esse livro poderoso defende com veemência a ligação entre o bem-estar dos funcionários e o sucesso organizacional.

Principais conclusões

Promova a segurança psicológica no local de trabalho: Certifique-se de que seus funcionários se sintam seguros para compartilhar ideias, assumir riscos e aprender com os erros sem medo de represálias Trate a estratégia da empresa como um teste contínuo, não como um plano fixo: Concentre-se no aprendizado organizacional, incentive todos a buscar ativamente novas ideias que desafiem as suposições atuais e promova o aprimoramento contínuo Não reduza seus padrões de desempenho: Crie uma "zona de aprendizado e alto desempenho" no local de trabalho para promover novas ideias e estimular a criatividade

O que os leitores dizem

"A Organização Destemida de Edmondson oferece uma estrutura útil para gerentes interessados em promover a segurança psicológica em seus ambientes de trabalho... Um aspecto interessante da estrutura de Edmondson é que ela é respaldada por 20 anos de pesquisa em vários setores. Essa pesquisa mostra a importância da segurança psicológica no local de trabalho: quando os funcionários não se sentem capacitados ou incentivados a falar sobre suas dúvidas ou preocupações, isso pode gerar uma cultura de silêncio que pode ir além do fracasso comercial e afetar a saúde física e mental das pessoas._

11. Traga seu ser humano para o trabalho por Erica Keswin

Este livro está na lista de livros de RH mais vendidos do WSJ via Amazon

Autor: Erica Keswin

Erica Keswin Número de páginas: 224

224 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,71/5 (Goodreads)



Você já sentiu que a conexão humana está faltando nas relações no local de trabalho?

O livro Bring Your Human to Work de Erica Keswin trata de trazer esse calor de volta.

Com mais de 20 anos de experiência, Keswin revela como empresas de primeira linha, como a Lyft e a Starbucks, criam locais de trabalho genuínos e solidários.

Esse best-seller do Wall Street Journal não é um típico Ted Talk de RH - é um guia prático para tornar seu local de trabalho mais agradável e promover hábitos de trabalho que levam ao sucesso da empresa e à felicidade dos funcionários.

Principais conclusões

Priorize o bem-estar de seus funcionários: Incentive os funcionários a serem saudáveis no corpo e no espírito, reconhecendo a importância do bem-estar holístico Crie espaço para interações face a face: Reconheça o poder das conexões pessoais em um mundo movido pela tecnologia Inspire sua força de trabalho a retribuir à comunidade: Crie uma cultura de responsabilidade social promovendo o envolvimento com a comunidade

O que os leitores dizem

O livro de Keswin está repleto de lembretes importantes (respaldados por pesquisas meticulosas) de que apoiar as PESSOAS que trabalham com você e fornecer a elas as ferramentas para se conectarem e retribuírem cria um ambiente de trabalho mais produtivo e positivo. Minha opinião pessoal: os capítulos sobre retribuição e agradecimento são os mais significativos, pois o mundo e todos os locais de trabalho precisam de um pouco mais de bondade e humildade atualmente. Mas cada capítulo está repleto de joias de sabedoria e perspectiva honesta sobre como nosso mundo tecnologicamente "conectado" precisa de um pouco mais de conexão humana._

12. Remote Not Distant (Remoto e não distante): Design a Company Culture That Will Help You Thrive in a Hybrid Workplace (Crie uma cultura empresarial que o ajudará a prosperar em um local de trabalho híbrido) por Gustavo Razzetti

Procurando livros de RH sobre trabalho remoto? Esta é uma boa leitura via Amazônia

Autor: Gustavo Razzetti

Gustavo Razzetti Número de páginas: 328

328 Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Profissionais de RH que gerenciam uma força de trabalho remota

Profissionais de RH que gerenciam uma força de trabalho remota Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,83/5 (Goodreads)



Em um mundo em que o trabalho remoto se tornou quase onipresente, fica claro por que esse livro de RH entrou em nossa lista.

Remote, Not Distant é o seu roteiro para o sucesso empresarial na era do trabalho remoto e híbrido. Gustavo Razzetti, CEO da Fearless Culture, fornece conselhos práticos para manter uma cultura empresarial sólida, melhorar a colaboração e criar segurança psicológica no local de trabalho digital.

Este livro oferece conselhos práticos para empresas que desejam aumentar a satisfação e a produtividade dos funcionários em organizações que priorizam o trabalho remoto. Ele ainda recomenda hábitos de trabalho saudáveis que contribuem para locais de trabalho de alta eficiência e voltados para a inovação.

Quer seja novo no trabalho remoto ou esteja aprimorando suas estratégias, você encontrará aqui tudo o que precisa para ter sucesso em um local de trabalho moderno.

Principais conclusões

Repense a função do escritório: Entenda e aceite que o escritório, como um espaço físico, não é o único condutor da cultura de sua empresa Faça da colaboração remota a estrela do seu negócio: Equipe suas equipes com estratégias para permanecerem conectadas, melhorar a colaboração e prosperar no local de trabalho digital Construa uma cultura próspera por projeto, não por acaso: Seja intencional ao cultivar valores, comunicação e colaboração em vez de confiar no acaso ou presumir que a cultura evoluirá naturalmente

O que os leitores dizem

Li muitos livros sobre liderança para o mundo atual de cenários híbridos e este é o melhor. Com mais de 135 referências (todas com links fáceis), ele é completo e preciso. Altamente recomendado. Não importa quanto tempo você acha que as condições atuais vão durar, este livro é útil!_

13. Diversity in the Workplace (Diversidade no local de trabalho): Eye-Opening Interviews to Jumpstart Conversations about Identity, Privilege, and Bias (Entrevistas reveladoras para iniciar conversas sobre identidade, privilégio e preconceito) por Bärí A. Williams

Este é um dos livros mais interessantes de RH que fala sobre diversidade no local de trabalho via Amazon

Autor: Bärí A. Williams

Bärí A. Williams Número de páginas: 128

128 Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 2-3 horas

2-3 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4,4/5 (Amazon) 3,65/5 (Goodreads)



Para criar um local de trabalho inclusivo, é necessário fazer perguntas difíceis, e Bärí A. Williams consegue abordar a maioria delas em seu livro Diversity In The Workplace.

Williams nos leva a uma jornada pela diversidade no local de trabalho por meio de 25 entrevistas perspicazes, nas quais indivíduos marginalizados compartilham suas experiências sobre raça, gênero, identificação LGBTQ+, habilidade, idade, religião e cultura.

O que é único nesse livro de RH é seu toque prático. Cada seção termina com uma lição valiosa para ser usada como ferramenta de mudança. Diversity in the Workplace é uma excelente leitura para profissionais de RH, gerentes e qualquer pessoa interessada em criar locais de trabalho inclusivos.

Principais conclusões

Ouça atentamente seus funcionários: Preste atenção ativamente aos problemas que seus funcionários enfrentam e tente resolvê-los Reflita sobre preconceitos: Reserve um tempo para refletir sobre preconceitos inconscientes e como eles afetam a diversidade no local de trabalho **Incentive a empatia: compreenda e conecte-se com as pessoas reconhecendo os desafios e os sucessos que elas enfrentam com base em suas diversas identidades

O que os leitores dizem

Bäri é uma escritora inteligente, atenciosa e compassiva. Adoro o fato de ela conseguir capturar a história dos entrevistados [sic] de maneira imparcial, permanecendo objetiva o tempo todo. Eu me vi e vi minhas experiências em várias histórias, então o livro realmente me tocou. Recomendo muito a leitura.

14. The Drama-Free Workplace: How You Can Prevent Unconscious Bias, Sexual Harassment, Ethics Lapses, and Inspire a Healthy Culture (Como você pode evitar preconceitos inconscientes, assédio sexual, falhas éticas e inspirar uma cultura saudável), de Patti Perez

Este é o seu livro de RH preferido se você quiser aprender a lidar com a má conduta no local de trabalho via Amazon

Autor: Patti Perez

Patti Perez Número de páginas: 272

272 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 5-6 horas

5-6 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,87/5 (Goodreads)



Se você pretende lidar ativamente com a má conduta no local de trabalho e cortar o "drama" pela raiz, leia The Drama-Free Workplace.

De autoria da experiente advogada e especialista em RH Patti Perez, este livro oferece estratégias práticas para minimizar o drama, impulsionar o treinamento de conformidade e melhorar a comunicação sobre tópicos delicados no trabalho.

Com insights de mais de 1.200 investigações no local de trabalho, Patti aborda tudo sobre assédio sexual, preconceito, diversidade e questões éticas no local de trabalho.

Não se trata apenas de conformidade legal - trata-se de criar uma cultura saudável no local de trabalho que seja segura e respeite a todos. O livro desmascara mitos e oferece dicas práticas para prever e evitar armadilhas legais ao lidar com problemas no local de trabalho.

Principais conclusões

Antecipe e evite o drama: Identifique situações que possam causar drama no trabalho e tente evitar que elas aconteçam Use a inteligência emocional para falar sobre questões delicadas: Seja empático ao falar sobre tópicos controversos no local de trabalho em vez de recorrer ao jargão jurídico Concentre-se em políticas e treinamentos eficazes: Crie e aplique políticas favoráveis aos funcionários, elabore programas de treinamento impactantes e investigue e resolva reclamações de assédio sexual e má conduta

O que os leitores dizem

Este é um excelente livro com muito material de qualidade. Patti tem muita experiência no campo jurídico e operacional sobre como lidar melhor com a criação de uma cultura de trabalho positiva que proteja contra um ambiente de trabalho hostil. Se você deseja um local de trabalho que seja criativo, solidário, engajado e próspero, este livro é obrigatório. Um passo a passo sobre como fazer isso e garantir que sua força de trabalho esteja prosperando... todos eles!_

15. The HR Answer Book: Um Guia Indispensável para Gerentes e Profissionais de Recursos Humanos por Shawn Smith e Rebecca Mazin

Este livro responde a todas as suas perguntas cotidianas sobre RH via Amazon

Autores: Shawn Smith e Rebecca Mazin

Shawn Smith e Rebecca Mazin Número de páginas: 288

288 Ano de publicação: 2011

2011 Tempo estimado de leitura: 4-5 horas

4-5 horas Ideal para: Pessoal de RH de todos os níveis

Pessoal de RH de todos os níveis Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,85/5 (Goodreads)



Se você precisa de um livro que responda a todas as perguntas relacionadas a RH, este é o livro ideal. Os autores Shawn Smith e Rebecca Mazin abordam mais de 200 questões comuns dos empregadores, desde recrutamento e disciplina até redução de pessoal e remuneração.

Esse livro de RH está praticamente repleto de soluções práticas para questões cotidianas relacionadas à gestão de recursos humanos e às melhores práticas do setor. Ele também vem com listas de verificação de bônus.

o livro de respostas de RH é essencial para profissionais que buscam um guia de consulta rápida para questões do local de trabalho.

Principais conclusões

Políticas claras são essenciais: Uma organização não pode operar com sucesso sem políticas claramente definidas e adequadamente comunicadas para orientar a gerência e os funcionários A remuneração não é o fator decisivo: Talentos altamente qualificados geralmente dão mais importância ao ambiente de trabalho, aos benefícios e à cultura de um possível empregador do que ao salário oferecido Construa uma cultura de aprendizado contínuo: Treinamento e desenvolvimento eficazes e constantes são vitais para manter seus funcionários produtivos e atualizados

O que os leitores dizem

Este é realmente um livro de respostas! Ele abrange respostas detalhadas sobre as principais políticas e procedimentos de RH em praticamente todos os aspectos do RH. Ah, e você sabia que ele também se qualifica para créditos de recertificação se você for um profissional certificado pelo SHRM? Sim, é isso mesmo. Este livro vale 3 créditos de recertificação se você responder a um questionário on-line (SHRM eLearning) após a leitura..._

