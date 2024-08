Jira vs ServiceNow: Uma comparação detalhada entre os dois

Jira e ServiceNow são nomes bem conhecidos no rastreamento de problemas e na prestação de serviços. Cada um deles software de central de serviços oferece ferramentas para otimizar os processos comerciais, promover a colaboração e melhorar a eficiência dos serviços.

É fácil imaginar os benefícios de uma plataforma ITSM: ela pode ajudar as equipes de TI a detectar e resolver incidentes rapidamente, capturar solicitações de alteração, liberar atualizações de produtos ou serviços e melhorar a eficiência e a prestação de serviços.

No entanto, escolher apenas uma é complicado, e você precisa ter certeza de sua escolha antes de se esforçar para implementar uma plataforma. Para ajudá-lo a fazer uma escolha estratégica, apresentamos uma comparação entre o Jira e o ServiceNow que analisa os pontos fortes e fracos de cada plataforma de ITSM.

Também compartilhamos alternativas que prometem o próximo nível de excelência em serviços de TI.

O que é o Jira?

painel de controle do Jira Service Management_ via Atlassian O Jira é um problema e o rastreamento de projetos software desenvolvido pela Atlassian. Foi inicialmente projetado para ajudar as equipes de desenvolvimento ágil de software, mas evoluiu para atender a diferentes requisitos do setor. Equipes de vários setores usam o Jira para planejar, acompanhar e gerenciar seus fluxos de trabalho e processos.

Entre os vários produtos e serviços oferecidos, o Jira Service Management é uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI (ITSM). Anteriormente conhecido como Jira Service Desk, o Jira Service Management conecta desenvolvedores, equipes de TI e de negócios para atingir metas mais rapidamente.

Preços do Jira Service Management

O preço mensal da implementação em nuvem do Jira Service Management para uma equipe de três agentes é o seguinte:

Gratuito: US$ 0

Padrão: US$ 22,05 por agente

Premium: US$ 49,35 por agente

Enterprise: Preços personalizados

O que é ServiceNow?

painel do ServiceNow ITSM dashboard

A ServiceNow é uma plataforma abrangente para gerenciar a experiência do cliente, aprimorar a segurança cibernética, melhorar a experiência dos funcionários e transformar as operações digitais. Em poucas palavras, é uma ferramenta de produtividade para ajudar as equipes a atingir os objetivos comerciais.

Assim como o Jira, o ServiceNow oferece uma variedade de produtos e serviços. Para fins deste blog e da paridade em nossa comparação entre o ServiceNow e o Jira, vamos nos concentrar no produto ITSM (IT Service Management) da ServiceNow. o ServiceNow IT Service Management_ inclui vários recursos semelhantes ao Jira Service Management.

Preços do ServiceNow IT Service Management

Preço personalizado

Jira vs ServiceNow: Recursos comparados

Tanto o ServiceNow quanto o Jira Service Management têm alguns recursos em comum. Ao mesmo tempo, eles também possuem recursos distintos, típicos de uma plataforma específica. Vamos comparar os dois recursos por meio das lentes das semelhanças e diferenças para tornar essa comparação entre o Jira e o ServiceNow o mais abrangente possível.

ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Recursos comuns

Vamos começar com os pontos em comum. Elas incluem:

Gerenciamento de solicitações

Um fluxo de trabalho típico de solicitação de serviço via Manage Engine Tanto o ServiceNow ITSM quanto o Jira Service Management vêm com o gerenciamento de solicitações para tratar, processar e atender às solicitações de funcionários, usuários ou clientes. Os principais elementos comuns incluem:

Catálogo de serviços : Os usuários ou clientes podem selecionar a partir dessa biblioteca de produtos e serviços predefinidos

: Os usuários ou clientes podem selecionar a partir dessa biblioteca de produtos e serviços predefinidos Portal do usuário : Um portal de autoatendimento de fácil utilização, no qual os usuários podem pesquisar soluções ou enviar e acompanhar suas solicitações de serviço

: Um portal de autoatendimento de fácil utilização, no qual os usuários podem pesquisar soluções ou enviar e acompanhar suas solicitações de serviço Categorização e priorização : Classificação das solicitações com base na urgência, no tipo ou em qualquer outro critério para facilitar o tratamento eficaz

: Classificação das solicitações com base na urgência, no tipo ou em qualquer outro critério para facilitar o tratamento eficaz Automação do fluxo de trabalho : Automação de tarefas com fluxos de trabalho configuráveis com as etapas e aprovações necessárias

: Automação de tarefas com fluxos de trabalho configuráveis com as etapas e aprovações necessárias Rastreamento e relatórios: Um mecanismo para rastrear o status das solicitações e gerar relatórios sobre o desempenho geral do tratamento de solicitações

Eles também contam com ferramentas baseadas em IA - um chatbot incorporado aos portais de usuário do ServiceNow ITSM e agentes virtuais integrados à solução Jira Service Management. Essas ferramentas aproveitam tecnologias como NLP (Natural Language Processing, processamento de linguagem natural) e NLU (Natural Language Understanding, compreensão de linguagem natural) para fornecer inteligência de conversação no tratamento de solicitações.

Gerenciamento de incidentes

Um fluxo de trabalho típico de gerenciamento de incidentes via Tech Target O gerenciamento de incidentes envolve uma série estruturada de processos de ITSM para identificar, registrar, priorizar e resolver interrupções inesperadas. Ambas as plataformas apresentam ferramentas dedicadas para gerenciar incidentes de forma eficaz. Essas ferramentas incluem:

Identificação e registro de incidentes : Os usuários podem registrar incidentes em vários canais, como e-mails, portais de autoatendimento, etc., para capturar informações relacionadas ao incidente, como sua natureza ou impacto

: Os usuários podem registrar incidentes em vários canais, como e-mails, portais de autoatendimento, etc., para capturar informações relacionadas ao incidente, como sua natureza ou impacto Categorização e priorização : Nem todos os incidentes exigem a mesma atenção. Por isso, esse recurso classifica os incidentes com base em sua natureza, impacto nas operações e outros parâmetros. Os incidentes de alta prioridade são atribuídos automaticamente para reduzir seu impacto

: Nem todos os incidentes exigem a mesma atenção. Por isso, esse recurso classifica os incidentes com base em sua natureza, impacto nas operações e outros parâmetros. Os incidentes de alta prioridade são atribuídos automaticamente para reduzir seu impacto Colaboração e comunicação : Essas ferramentas permitem que as equipes de TI colaborem e se comuniquem para agilizar a resolução de incidentes. Elas também podem usar essas ferramentas de colaboração e comunicação para informar e educar os clientes ou as partes interessadas

: Essas ferramentas permitem que as equipes de TI colaborem e se comuniquem para agilizar a resolução de incidentes. Elas também podem usar essas ferramentas de colaboração e comunicação para informar e educar os clientes ou as partes interessadas Gerenciamento do fluxo de trabalho de incidentes : Os fluxos de trabalho configuráveis definem o ciclo de gerenciamento de incidentes de ponta a ponta, desde o registro inicial até a investigação, o diagnóstico e a resolução. Eles oferecem estrutura para o gerenciamento de incidentes e ajudam a atribuir tarefas ou rastrear incidentes com eficiência

: Os fluxos de trabalho configuráveis definem o ciclo de gerenciamento de incidentes de ponta a ponta, desde o registro inicial até a investigação, o diagnóstico e a resolução. Eles oferecem estrutura para o gerenciamento de incidentes e ajudam a atribuir tarefas ou rastrear incidentes com eficiência Gerenciamento de SLAs: Os acordos de nível de serviço (SLAs) garantem que os incidentes sejam resolvidos dentro de um cronograma predefinido e de acordo com os padrões de qualidade do serviço

O ServiceNow ITSM leva o gerenciamento de incidentes para o próximo nível com a integração da AIOps para reduzir os incidentes usando aprendizado de máquina integrado e ajuda contextual para resolver incidentes com latência mínima.

Gerenciamento de problemas

Um problema é uma coleção de incidentes recorrentes via Science Soft Enquanto o gerenciamento de incidentes se concentra em um evento específico e em sua resolução rápida e eficiente, o gerenciamento de problemas avalia a causa raiz de incidentes recorrentes e problemas subjacentes. O gerenciamento de problemas no Jira Service Management e no ServiceNow ITSM envolve os seguintes aspectos principais:

Identificação do problema : Detectar padrões de incidentes recorrentes ou problemas significativos que possam evidenciar um problema mais profundo. Os sistemas de monitoramento automatizado, a análise de incidentes e os usuários geralmente contribuem para o registro e a identificação de problemas

: Detectar padrões de incidentes recorrentes ou problemas significativos que possam evidenciar um problema mais profundo. Os sistemas de monitoramento automatizado, a análise de incidentes e os usuários geralmente contribuem para o registro e a identificação de problemas Análise da causa raiz : Os profissionais de TI realizam uma investigação completa para identificar a causa raiz de um problema. Essa investigação pode envolver colaboração multifuncional, ferramentas de diagnóstico multifacetadas, documentação detalhada, etc., para identificar a causa raiz

: Os profissionais de TI realizam uma investigação completa para identificar a causa raiz de um problema. Essa investigação pode envolver colaboração multifuncional, ferramentas de diagnóstico multifacetadas, documentação detalhada, etc., para identificar a causa raiz Banco de dados de erros conhecidos : Esse banco de dados contém uma lista de erros conhecidos e suas resoluções. Ele funciona como umbase de conhecimento e um sistema único de registro para que as equipes de suporte identifiquem e resolvam rapidamente os incidentes relacionados a um problema

: Esse banco de dados contém uma lista de erros conhecidos e suas resoluções. Ele funciona como umbase de conhecimento e um sistema único de registro para que as equipes de suporte identifiquem e resolvam rapidamente os incidentes relacionados a um problema Integração do gerenciamento de mudanças: Como a resolução de problemas pode desencadear mudanças no ambiente de TI ou nos fluxos de trabalho, o gerenciamento de mudanças garante que essas mudanças sejam implementadas de forma controlada e coordenada para minimizar os riscos

Além dos itens acima, o Jira Service Management oferece soluções alternativas usando produtos da Atlassian, como o Confluence.

Gerenciamento de mudanças

Um fluxo de trabalho típico de gerenciamento de mudanças via ServiceNow O gerenciamento de mudanças é um processo bem definido para planejar, implementar e controlar as mudanças nos sistemas ou serviços de TI. O gerenciamento eficaz de mudanças injeta resiliência e adaptabilidade no processo de desenvolvimento de TI, que se infiltra no produto ou serviço final.

Veja o que o Jira Service Management e o ServiceNow ITSM oferecem no âmbito do gerenciamento de mudanças:

Criação de solicitação de mudança : Usuários, profissionais de TI ou equipes de serviço podem enviar uma solicitação de mudança propondo modificações nos serviços, sistemas, aplicativos e configurações de TI. A solicitação conterá informações como o motivo da mudança, o objetivo principal, o impacto potencial etc.

: Usuários, profissionais de TI ou equipes de serviço podem enviar uma solicitação de mudança propondo modificações nos serviços, sistemas, aplicativos e configurações de TI. A solicitação conterá informações como o motivo da mudança, o objetivo principal, o impacto potencial etc. Fluxos de trabalho de aprovação de alterações : Fluxos de trabalho personalizáveis que orientam as solicitações de alteração por meio de estágios predefinidos, como envio, revisão, aprovação e implementação, para processá-las de forma controlada. Ele também garante que a solicitação de mudança tenha obtido as permissões necessárias antes da implementação

: Fluxos de trabalho personalizáveis que orientam as solicitações de alteração por meio de estágios predefinidos, como envio, revisão, aprovação e implementação, para processá-las de forma controlada. Ele também garante que a solicitação de mudança tenha obtido as permissões necessárias antes da implementação Análise de impacto : As equipes de serviço realizam análises de impacto para avaliar os possíveis efeitos e consequências nos sistemas, configurações e sistemas existentes para permitir a avaliação e o planejamento de riscos

: As equipes de serviço realizam análises de impacto para avaliar os possíveis efeitos e consequências nos sistemas, configurações e sistemas existentes para permitir a avaliação e o planejamento de riscos Gerenciamento de liberação: Ambas as plataformas suportamplanejamento de lançamento e gerenciamento para a liberação coordenada e controlada de alterações em larga escala ou em vários estágios.

Além disso, o ServiceNow oferece recursos distintos e abrangentes de gerenciamento de mudanças, que discutiremos nas diferenças entre o Jira Service Management e o ServiceNow ITSM.

Banco de dados de gerenciamento de configuração

Um CMDB contém detalhes abrangentes sobre vários CIs via Pink Elephant O banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) é um repositório centralizado de todos os itens de configuração (CIs) da infraestrutura de TI. Essa plataforma unificada e única oferece uma visão holística de todos os ativos de TI e suas particularidades.

O CMDB oferece suporte aos processos de ITSM usando os seguintes recursos:

Itens de configuração : Os CIs são registros de itens individuais na infraestrutura de TI, como aplicativos de software, dispositivos de rede, servidores etc.

: Os CIs são registros de itens individuais na infraestrutura de TI, como aplicativos de software, dispositivos de rede, servidores etc. Mapeamento de relacionamento : Contém informações sobre como dois ICs distintos estão relacionados entre si

: Contém informações sobre como dois ICs distintos estão relacionados entre si Análise de impacto : Avalia o possível impacto de alterações ou incidentes em diferentes ICs dentro do ambiente

: Avalia o possível impacto de alterações ou incidentes em diferentes ICs dentro do ambiente Rastreamento de dependência : Identifica as dependências entre diferentes ICs para ilustrar sua natureza interconectada

: Identifica as dependências entre diferentes ICs para ilustrar sua natureza interconectada Versionamento e histórico : Mantém o controle de todas as alterações e mantém um histórico das configurações

: Mantém o controle de todas as alterações e mantém um histórico das configurações Integração com processos de negócios: A integração do CMDB com diferentes processos de negócios oferece suporte a fluxos de trabalho e atividades como gerenciamento de mudanças, gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, mapeamento de serviços etc.

Tanto o ServiceNow ITSM quanto o Jira Service Management vêm com um CMDB robusto para estabelecer uma única fonte de verdade. No entanto, vale a pena observar que o CMDB só está disponível nos planos Premium e Enterprise do software Jira.

Gerenciamento de ativos

Siga as práticas recomendadas de ITAM para manter o controle de todos os seus ativos via Documentos de ITSM O ServiceNow ITSM e o Jira Service Management oferecem gerenciamento de ativos para rastrear, otimizar e manter sistematicamente os ativos de TI das empresas durante todo o seu ciclo de vida. O gerenciamento eficaz de ativos ajuda as organizações a se tornarem lucrativas, produtivas, econômicas e compatíveis por meio dos seguintes recursos:

Descoberta de ativos : Identifique e catalogue todos os ativos de TI, incluindo dispositivos de hardware, aplicativos de software e configurações

: Identifique e catalogue todos os ativos de TI, incluindo dispositivos de hardware, aplicativos de software e configurações Gerenciamento de inventário : Mantenha um inventário centralizado dos ativos de TI para monitoramento. O banco de dados também mantém o controle de detalhes como propriedade, localização e titularidade do ativo

: Mantenha um inventário centralizado dos ativos de TI para monitoramento. O banco de dados também mantém o controle de detalhes como propriedade, localização e titularidade do ativo Gerenciamento de configuração : Gerenciar as configurações dos ativos de TI para garantir que eles atendam aos requisitos e padrões da organização

: Gerenciar as configurações dos ativos de TI para garantir que eles atendam aos requisitos e padrões da organização Gerenciamento de licenças de software : Monitorar e gerenciar as licenças de software para garantir a conformidade, otimizar o uso e reduzir os riscos

: Monitorar e gerenciar as licenças de software para garantir a conformidade, otimizar o uso e reduzir os riscos Gerenciamento do ciclo de vida: Rastreie o ativo durante todo o seu ciclo de vida, desde a aquisição até o descarte ou a aposentadoria. Essas informações também podem ser valiosas para otimizar o uso dos ativos e realizar a manutenção regular

Mais uma vez, o Asset Management está disponível apenas nos planos Premium e Enterprise do software Jira.

Gerenciamento do conhecimento

A gestão do conhecimento é a descoberta de valor para uso e reutilização via Invgate O Jira Service Management e o ServiceNow ITSM aproveitam os recursos de gerenciamento de conhecimento para capacitar os usuários e as equipes de serviço. Isso envolve a criação, a organização e o compartilhamento sistemático de informações e insights usando um repositório centralizado para documentação, soluções, artigos etc.

Os principais recursos incluem:

Criação de base de conhecimento : Autoria, criação e compilação de artigos de conhecimento usando um editor incorporado para documentar práticas recomendadas, soluções de problemas e etapas de solução de problemas com a ajuda de todas as partes interessadas

: Autoria, criação e compilação de artigos de conhecimento usando um editor incorporado para documentar práticas recomendadas, soluções de problemas e etapas de solução de problemas com a ajuda de todas as partes interessadas Organização do conteúdo : Organize todos os artigos de conhecimento em categorias e tópicos lógicos para facilitar a navegação, a pesquisa e a recuperação

: Organize todos os artigos de conhecimento em categorias e tópicos lógicos para facilitar a navegação, a pesquisa e a recuperação Controle de versão : Implemente o controle de versão para rastrear as alterações nos artigos de conhecimento e garantir que as informações sejam precisas, relevantes e atualizadas

: Implemente o controle de versão para rastrear as alterações nos artigos de conhecimento e garantir que as informações sejam precisas, relevantes e atualizadas Colaboração e contribuição : Envolver diferentes equipes para que trabalhem juntas na criação ou no aprimoramento de artigos de conhecimento para promover um ambiente de melhoria contínua

: Envolver diferentes equipes para que trabalhem juntas na criação ou no aprimoramento de artigos de conhecimento para promover um ambiente de melhoria contínua Autosserviço: Integre a base de conhecimento com portais de autoatendimento para capacitar usuários e clientes a localizar soluções de forma independente e reduzir o volume de solicitações de suporte

Ambas as plataformas aproveitam tecnologias como IA e ML para tornar o conhecimento acessível, disponível e compreensível.

ServiceNow ITSM vs. Jira Service Management: Diferenças notáveis

Deixando as semelhanças de lado, vamos examinar como o ServiceNow ITSM e o Jira Service Management são distintos.

Gerenciamento de mudanças (vencedor: ServiceNow ITSM)

Já falamos sobre os recursos de gerenciamento de mudanças do Jira Service Management e do ServiceNow ITSM.

O Jira Service Management oferece os recursos típicos: solicitações de mudança, avaliação de riscos, aprovações, automação, rastreamento de implementação, planos de mudança e calendário de mudanças. No entanto, o ServiceNow ITSM adota uma abordagem mais orientada a detalhes para tornar as mudanças uma realidade. Aqui está uma visão geral do que você pode esperar:

Pontuação de sucesso da mudança : Uma pontuação numérica com base na qual as mudanças de baixo risco podem ser automatizadas para um gerenciamento de mudanças oportuno e eficiente

: Uma pontuação numérica com base na qual as mudanças de baixo risco podem ser automatizadas para um gerenciamento de mudanças oportuno e eficiente Conselho Consultivo de Mudanças : Configure uma bancada de trabalho do Change Advisory Board (CAB) para se reunir e deliberar sobre mudanças de alto risco

: Configure uma bancada de trabalho do Change Advisory Board (CAB) para se reunir e deliberar sobre mudanças de alto risco Inteligência de risco : Algoritmos baseados em ML para fazer previsões de risco orientadas por dados durante o gerenciamento de mudanças

: Algoritmos baseados em ML para fazer previsões de risco orientadas por dados durante o gerenciamento de mudanças Gerenciamento de mudanças simultâneas: Orquestre ou visualize as mudanças usando um calendário interativo de linha do tempo para programar blackouts, cronogramas de manutenção e mudanças planejadas

Esses recursos colocam o ServiceNow ITSM um passo à frente do Jira Service Management.

Implementação de Inteligência Artificial (Vencedor: ServiceNow ITSM)

Tanto o Jira Service Management quanto o ServiceNow ITSM utilizam Ferramentas de IA em alguma capacidade. O primeiro usa o Atlassian Intelligence, disponível no Atlassian Marketplace, para integrar tecnologias proprietárias e OpenAI. O segundo usa o Now Assist, uma ferramenta de IA generativa, para auxiliar o gerenciamento de serviços de TI, o gerenciamento de serviços ao cliente, a prestação de serviços de RH e muito mais.

Naturalmente, o escopo e a aplicabilidade do Now Assist são mais amplos do que os do Atlassian Intelligence. Como uma solução de IA generativa, o Now Assist pode ajudar no resumo de casos, na criação de conteúdo e no desenvolvimento de códigos. Dessa forma, ele capacita simultaneamente agentes, funcionários, clientes e equipes de desenvolvimento.

Por outro lado, o agente virtual com tecnologia de IA no Jira Service Management aborda principalmente as perguntas dos clientes e resolve os problemas. Isso dá à ServiceNow uma vantagem sobre o Jira Service Management.

Gerenciamento de serviços empresariais (Vencedor: Jira Service Management)

Individualmente, o Jira Service Management e o ServiceNow ITSM são soluções de gerenciamento de serviços empresariais poderosas e igualmente capazes. Elas podem ser úteis para o gerenciamento de operações multimodais entre equipes de negócios - RH, finanças, jurídico, marketing, atendimento ao cliente, etc.

Para manter essa versatilidade, eles oferecem módulos prontos para uso para os diferentes domínios de serviço, de modo que os clientes possam expandir seus recursos. A plataforma unificada confere consistência ao gerenciamento de operações de negócios, independentemente da equipe ou do departamento.

No entanto, o Jira Service Management é o melhor para as organizações que seguem metodologias ágeis ou práticas de DevOps. Ele também ajuda o Jira Service Management a se integrar perfeitamente ao ecossistema mais amplo do Jira para abranger mais produtos e serviços do marketplace da Atlassian e facilitar o gerenciamento de projetos.

Facilidade de uso (Vencedor: Jira Service Management)

Para comparar a facilidade de uso do Jira Service Management e do ServiceNow ITSM, recorremos a vários sites de avaliação de terceiros para obter experiências em primeira mão. Como referência, usamos o Gartner, o G2 e o Capterra para uma avaliação completa e bem informada. Selecionamos o filtro "facilidade de uso" ou "interface do usuário", sempre que disponível, para ter uma ideia da curva de aprendizado envolvida.

Os avaliadores do Gartner elogiaram o ServiceNow ITSM por sua facilidade de uso, enquanto o Jira Service Management recebeu avaliações comparativamente mistas, embora se inclinando para o lado positivo do espectro.

No G2, os usuários do ServiceNow ITSM ficaram muito satisfeitos com a interface do usuário, mas alguns expressaram problemas, considerando-a complexa e difícil de navegar. Com relação à interface do usuário do software Jira, a resposta no G2 foi extremamente positiva.

Por fim, o ServiceNow ITSM atrai muitas críticas dos avaliadores do Capterra, principalmente devido à curva de aprendizado e à falta de intuitividade da interface do usuário. Por outro lado, o Jira Service Management ganhou a preferência dos clientes no Capterra.

A ferramenta Jira ITSM parece ser mais amigável e fácil de usar do que a ferramenta ServiceNow .

Preços (Vencedor: Jira Service Management)

O Jira Service Management é um claro vencedor, considerando a forma como a solução de ITSM exibiu de forma aberta e transparente seus preços e planos. Embora o ServiceNow ITSM prometa adaptar sua cotação dependendo do tamanho da organização, dos requisitos, etc., o fato é que a plataforma não divulga nenhum detalhe sobre os preços e os planos.

Assim, o Jira vence nesse espaço de ITSM.

Integrações e personalizações (Vencedor: Empatado)

O Jira Service Management se integra perfeitamente ao ecossistema da Atlassian e a outras plataformas e aplicativos de terceiros.

Você pode visitar o Atlassian Marketplace e selecionar a ferramenta de terceiros de sua preferência. Ele também oferece recursos de personalização para criar fluxos de trabalho de clientes, telas, formulários de admissão etc. Por ser uma plataforma amigável ao desenvolvedor, o Jira disponibiliza prontamente sua documentação e API para personalização e integração.

O ServiceNow ITSM é igualmente repleto de integrações devido aos seus conectores de sistema corporativo incorporados e à compatibilidade com plataformas de terceiros. A ServiceNow Store é um mercado para aplicativos e integrações.

A principal USP do ServiceNow ITSM está em sua capacidade de oferecer personalização com pouco código. Ao tornar o ambiente de desenvolvimento mais visual e interativo, o ServiceNow ITSM democratiza o processo de desenvolvimento.

Esse desempenho comparável torna difícil escolher um vencedor.

Suporte da comunidade e ecossistema (Vencedor: empatado)

Tanto o Jira quanto o ServiceNow possuem uma comunidade próspera de usuários e especialistas.

A comunidade ServiceNow possui mais de 560.000 membros e quase 2,5 milhões de postagens. A comunidade é dividida em centros de produtos, grupos do setor e discussões de usuários para uma navegação rápida.

O Jira tem uma Atlassian Community que atende a todo o conjunto de produtos da Atlassian, incluindo o Jira Service Management. Você pode postar perguntas, participar de discussões e aprender com artigos e vídeos.

Como ambas as comunidades se envolvem ativamente com os usuários, não há um vencedor claro entre o ServiceNow ITSM e o Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow no Reddit

Por fim, fomos ao Reddit para entender o que os usuários finais pensam do Jira e do ServiceNow.

Aqui está uma versão parafraseada do que descobrimos sobre o Jira na seção ITIL :

"O Jira Service Desk atualizado, agora Jira Service Management, solucionou a limitação anterior oferecendo conformidade com ITIL incorporada e processos simplificados. Embora seja gratuito para equipes pequenas e ofereça suporte a ajustes fáceis, ele tem relatórios prontos para uso limitados, com complexidades na definição de configurações mais avançadas. Embora seja possível lidar com isso com conhecimento especializado."

Alguém que usa o Jira há cinco anos disse o seguinte sobre a ferramenta no site Gerentes de TI sub :

"Usando o Jira Service Management para TI e atendimento ao cliente, a plataforma é extremamente versátil, especialmente em relação à automação. Apesar de algumas limitações nas funções baseadas em tempo, em comparação com as mais caras alternativas, o Jira gerencia com eficácia várias funções em um único projeto usando fluxos de trabalho e tipos de problemas personalizados. A única grande desvantagem é que cada projeto tem apenas um endereço de e-mail associado a ele, mas há uma solução alternativa. Eu o recomendaria acima de softwares como ServiceNow e Zendesk."

Quando um usuário postou um na subseção do administrador do sistema sobre por que as pessoas usam o ServiceNow ITSM, o principal comentário foi este:

"Porque eu preciso, e não preciso não!

Precisa de uma quantidade enorme de tempo, dinheiro e conhecimento especializado e, mais uma vez, para manter a manutenção e configurá-lo para que seja útil. Infelizmente, isso acontece muito raramente! As únicas pessoas que conheço que acham que ele é bom são aquelas que decidiram comprá-lo!"

Ao procurar uma comparação entre os dois, você verá que o Jira Service Manager é bem recebido principalmente por causa de sua relação custo-benefício.

Os usuários também gostam da agilidade que o Jira Service Management injeta nas operações comerciais. O custo é uma grande desvantagem para a adoção do ServiceNow ITSM, e talvez ele seja adequado apenas para grandes empresas com orçamento e largura de banda para contratar recursos dedicados para gerenciar o ServiceNow.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao ServiceNow e ao Jira

Agora que já demos uma olhada longa e cuidadosa na solução ITSM, é hora de explorar a alternativas ao Jira Service Management e ServiceNow ITSM.

Vamos apresentar o ClickUp, uma ferramenta avançada de gerenciamento de projetos e produtividade com recursos de gerenciamento de serviços de TI. Aqui está uma visão geral de seus vários recursos que ampliam esses recursos:

Dashboards ricos e interativos

obtenha insights significativos com os painéis avançados e envolventes do ClickUp

O ClickUp apresenta painéis avançados e interativos que permitem que as equipes de serviço e desenvolvimento tenham uma visão de alto nível do projeto e de suas principais métricas. Com mais de 50 widgets para personalizar o Painel do ClickUp o ClickUp Dashboard é uma plataforma única para obter insights significativos. Tenha seu painel do seu jeito!

Múltiplas visualizações de projeto

Visualize seu projeto da maneira que você quiser com o ClickUp

Com o ClickUp, você pode visualizar seu projeto de várias maneiras. De Gráficos de Gantt a Timeline (linha do tempo), Board Views (visualizações do quadro) e Calendars (calendários), essas diferentes visualizações de projeto se adaptam de acordo com os diferentes requisitos da equipe de TI e de outras partes interessadas. A heterogeneidade confere versatilidade ao ITSM.

Formulários de admissão acionáveis

Formulários interativos de admissão no ClickUp para você personalizar

Como o gerenciamento de solicitações é parte integrante dos processos comerciais de ITSM, o ClickUp o simplifica usando formulários de admissão acionáveis. Com os Visualização de formulário do ClickUp com o ClickUp, você pode preparar formulários personalizáveis para capturar informações específicas relacionadas aos seus fluxos de trabalho de ITSM. Ao emprestar estrutura, contexto e coerência às solicitações recebidas, o ClickUp facilita muito o gerenciamento de solicitações, o controle de problemas e o gerenciamento de incidentes.

Automação do fluxo de trabalho

Configurar automação baseada em regras no ClickUp Automação do ClickUp capacita as equipes de ITSM ao cuidar de tarefas repetitivas e rotineiras. Essa automação reduz a dependência de agentes humanos, reduz os esforços manuais e aumenta a produtividade e a eficiência. Você pode personalizar o automação do fluxo de trabalho definindo ações de acionamento, condições baseadas em regras e outras variáveis para garantir que os processos de rotina, as aprovações e as notificações sejam executados sem nenhum problema.

ClickUp AI

Gere requisitos de produtos de TI em segundos usando o ClickUp AI ClickUp AI usa Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para tornar a análise de dados, a identificação de tendências, a análise preditiva etc. mais inteligentes e orientadas por dados. Além de abordar possíveis problemas, otimizar o manuseio de recursos e melhorar o desempenho do serviço, o ClickUp AI tem recursos de IA generativa que expandem seu escopo para além do ITSM.

Biblioteca de modelos

Modelos de ITSM para as equipes começarem

O ClickUp hospeda uma rica biblioteca de modelos que contém modelos pré-construídos e configuráveis para fluxos de trabalho e processos comuns de ITSM. Tais como Modelos de ITSM do ClickUp são um excelente ponto de partida para as empresas, pois elas não precisam mais configurar fluxos de trabalho, tarefas ou projetos do zero. Basta fazer os ajustes necessários e deixar que o ClickUp faça o resto.

Veja também:_ Modelos de perfil de cliente Com recursos tão ricos e valiosos, o ClickUp está quilômetros à frente do Jira e do ServiceNow. A plataforma atinge todas as notas certas - é mais rica em recursos do que o Jira e pode capacitar as equipes de ITSM.

Por outro lado, ela oferece preços mais transparentes (e acessíveis) do que o ServiceNow, o que a torna acessível a pequenas e médias empresas. Assim comece a usar o ClickUp para turbinar suas equipes de ITSM!