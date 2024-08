Modelos Mentais: As armas secretas para uma tomada de decisão inteligente

Desde algo tão simples como escolher o que vestir para o trabalho até algo tão complexo como a estratégia de negócios a ser implementada para obter uma vantagem competitiva, tomar decisões é parte integrante de nossa vida cotidiana. O cérebro humano é programado de tal forma que fazemos muitas dessas escolhas subconscientemente, sem nem mesmo estarmos cientes disso! 🧠

Entretanto, nem todas as decisões são (ou deveriam ser) tomadas subconscientemente - às vezes, elas resultam de reflexão, análise e planejamento adequados. Nessas situações, uma abordagem estruturada de tomada de decisão é necessária para tomar as decisões corretas ou ter uma estratégia vencedora.

Essa abordagem estruturada de pensamento e raciocínio é o que significa o termo modelos mentais. Neste artigo abrangente, apresentaremos os 10 exemplos de modelos mentais mais conhecidos e veremos como eles podem ajudá-lo a obter o resultado desejado em um determinado momento. Também apresentaremos a você um poderoso ferramenta de produtividade para ajudá-lo a implementar qualquer modelo mental em sua vida pessoal e profissional.

O que são modelos mentais?

Nos termos mais simples possíveis, os modelos mentais são ferramentas de pensamento. Eles são quadros cognitivos estruturados que permitem que um ser humano analise crítica e racionalmente qualquer situação ou problema em questão e tomar decisões informadas .

Pense em um modelo mental como uma representação simplificada da realidade que o ajuda a processar sistemas e informações complexos para resolver problemas com eficiência.

Um pensador proeminente e parceiro de Warren Buffett, Charlie Munger, foi um dos primeiros defensores dos modelos mentais. Ele argumentou que, até que você veja os fatos se unirem por meio de um " treliça de teoria você não consegue entendê-los. Para superar esses pontos cegos, é preciso desenvolver e aplicar conscientemente vários modelos mentais aos dados e fatos para compreendê-los e entender suas opções em qualquer situação.

Lembre-se de que certos modelos mentais também podem ser negativos e devem ser evitados. É da natureza humana desenvolver rotinas mentais erradas durante situações estressantes - por exemplo, uma resposta de luta ou fuga diante do perigo.

Agora, vamos dar uma olhada nas 10 estruturas mais importantes para interpretar informações, entender como o mundo funciona e tomar as melhores decisões possíveis, sempre!

10 modelos mentais para implementar (ou evitar!) em sua vida cotidiana

Há dezenas de modelos mentais que podem ajudá-lo a a tomar todos os tipos de decisões . Mas, para sermos breves, escolhemos a dedo as 10 mais importantes para melhorar seu pensamento e raciocínio nos âmbitos pessoal e profissional.

1. Teorema de Baye

O teorema de Baye tenta prever a possibilidade de qualquer evento ou situação analisando os dados relevantes e históricos e outros fatores situacionais que podem levar a eles. É a maneira matemática de prever a probabilidade de um evento em vez de confiar em suposições, que geralmente são incorretas ou tendenciosas. Esta é a aparência da fórmula do teorema de Baye:

Via: HowStuffWorks Depois de avaliar a probabilidade matemática de vários resultados usando o teorema de Baye, você pode usar

Quadros brancos ClickUp

-o recurso de quadro branco digital do ClickUp- para analisar o impacto potencial de cada evento.

Se não estiver acostumado com quadros brancos, você pode começar com o

Modelo de matriz de probabilidade e impacto do ClickUp

para plotar a probabilidade e o impacto de cada resultado em um plano XY para facilitar a análise. Isso pode ajudá-lo a manter expectativas realistas e a tomar decisões informadas, independentemente do que o futuro reserva.

Este modelo do ClickUp o ajudará a tomar decisões com confiança, esteja você trabalhando no lançamento de um produto ou em um processo interno

2. Custo de oportunidade

Há um custo para cada decisão que tomamos em termos de alternativas abandonadas. A análise do custo de oportunidade fornece uma visão do que você pode estar perdendo ao selecionar uma opção específica em uma determinada situação. Esse entendimento permite que você avalie a vantagem comparativa de suas escolhas de forma imparcial e sem preconceitos.

Você pode analisar rapidamente os custos de oportunidade de qualquer escolha com o

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

. Use-o para criar roteiros visuais detalhados de cada aspecto importante de sua carga de trabalho e identificar facilmente as tarefas que podem ser atrasadas ou abandonadas se você decidir assumir trabalhos adicionais.

E como os gráficos de Gantt também

visualizam dependências

você pode ter uma visão clara de todas as atividades que podem ser afetadas por um atraso na conclusão de uma tarefa específica.

Expanda a barra lateral na visualização de Gantt do ClickUp para visualizar tarefas e subtarefas

3. Redundância

Talvez você já esteja familiarizado com esse item - redundância refere-se a ter uma quantidade extra de algum recurso crucial (ou seja, uma máquina ou funcionário adicional). Ela fornece um plano de backup se o recurso essencial de que você precisa quebrar antes de concluir o trabalho pretendido.

Veja como isso se parece - se você

avaliar que você precisará de

10 pessoas para

gerenciar um projeto

, integrar 11-12. Certifique-se de que os 10 membros da nova equipe sejam especialistas em seus respectivos campos e que os outros dois tenham uma compreensão geral de tudo o que envolve o projeto. Essas duas pessoas podem substituí-los se outro membro da equipe ficar doente, for transferido para outro projeto ou deixar a equipe.

O sistema integrado do ClickUp

recursos de gerenciamento de tarefas

pode ajudá-lo a implementar uma mentalidade de redundância em seus projetos. Com

Tarefas do ClickUp

no ClickUp Tasks, é possível criar várias subtarefas dentro de cada tarefa e atribuí-las a diferentes membros da equipe. Quando uma tarefa é dividida entre vários membros da equipe, ela se torna menos dependente de um único indivíduo para ser concluída, que é o objetivo da redundância.

Você também pode

adicionar um nível de prioridade

a cada tarefa e mantenha uma equipe de backup para lidar com tarefas de alta prioridade, caso os responsáveis originais não consigam concluí-las.

Defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa para comunicar o que precisa de atenção primeiro

4. Encadeamento para trás

Se você tende a ficar atolado em detalhes ao perseguir uma meta, um modelo mental simples chamado encadeamento para trás pode ser exatamente o que você precisa. Em vez de começar da primeira etapa e seguir em frente, o encadeamento para trás sugere que você começe as coisas com seu objetivo final.

Comece anotando todas as etapas necessárias para concluir uma meta, mas na ordem inversa. O que normalmente seria a última etapa agora está no topo de sua

lista de tarefas

enquanto a primeira etapa nominalmente vem no final da linha.

Embora um processo voltado para o futuro possa parecer familiar e mais intuitivo, às vezes ele pode afogá-lo em todos os detalhes e etapas individuais, fazendo com que você perca de vista o panorama geral. Por outro lado, o encadeamento para trás sempre mantém seus olhos no prêmio. Ele também oferece um ponto de vantagem para atingir suas metas de forma mais criativa e eficiente.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

O ClickUp pode ajudá-lo a implementar o modelo mental de encadeamento para trás com seu

recurso de rastreamento de metas

chamado

Metas do ClickUp

. Use-o para definir uma meta que você deseja atingir e, em seguida, divida-a em tarefas necessárias para concluí-la. Para trabalhar de trás para frente a partir de sua meta, reorganize as tarefas em ordem decrescente com ações simples de arrastar e soltar.

5. Princípio de Pareto (regra 80/20)

O princípio de Pareto afirma que, na maioria dos casos, 80% dos efeitos vêm de apenas 20% das causas. Portanto, de acordo com essa regra, você deve concentrar seus recursos e sua produção de energia nas atividades que trazem mais valor.

Se você estiver administrando uma empresa,

ClickUp CRM

pode ajudá-lo a incorporar o princípio de Pareto em seus fluxos de trabalho, permitindo insights sobre o valor potencial das interações com os clientes em tempo real. Isso ajuda a identificar rapidamente os leads ou clientes de alto valor que merecem mais atenção e esforço. Também é possível acompanhar facilmente a posição desses leads e clientes no pipeline de vendas e ver quem é responsável por eles na seção "Assignee".

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

6. Lei dos retornos decrescentes (ou utilidade marginal decrescente)

Há um limite para tudo, inclusive para a capacidade de um investimento gerar retornos. Os retornos ficarão cada vez mais modestos até que eventualmente se tornem zero ou até mesmo prejudiciais em alguns casos.

A lei dos retornos decrescentes nos diz que, em vez de nos estressarmos com atividades que trazem cada vez menos valor,

devemos nos concentrar

nosso tempo, energia e recursos em oportunidades que possam gerar novos valores.

Para identificar os esforços cujos retornos estão começando a diminuir, você deve ter um mecanismo que permita um estudo comparativo dos retornos durante um período de tempo. Felizmente, você pode usar o

Painéis do ClickUp

recurso para rastrear e visualizar os retornos de todos os seus investimentos com a ajuda de gráficos de linha. 📊

Por exemplo, se você quiser analisar quais dos seus canais de vendas estão dando retornos decrescentes mês a mês, basta importar os dados de vendas de cada canal dos últimos seis meses para o ClickUp e visualizá-los usando gráficos de linhas no seu Dashboard.

Você pode adicionar gráficos separados para os dados de cada canal de vendas e, assim, identificar facilmente qual ROI do canal de marketing está diminuindo sequencialmente há meses.

Represente visualmente qualquer conjunto de valores com o cartão Line Chart personalizado no recurso Dashboard do ClickUp

7. Margem de segurança

Enquanto a redundância pede que você mantenha um suprimento extra como precaução contra possíveis falhas ou indisponibilidade de recursos vitais, a margem de segurança defende a incorporação de um buffer em seu planejamento. Essa medida garante que seus esforços sejam resilientes e possam resistir a contratempos, reduzindo assim o risco de falha ou, no pior dos casos, de uma catástrofe. 🧨

Há diferentes maneiras de implementar a margem de segurança em diferentes situações. Por exemplo:

Na construção de infraestrutura pública (ou seja, pontes, ferrovias etc.), os limites máximos são definidos em um nível inferior à capacidade total da estrutura

Ao definir os prazos do projeto, os gerentes de projeto experientes deixam algum espaço para reprogramar ou reatribuir as tarefas a outro membro, caso alguém fique doente

Ao fazer planos financeiros, as empresas incluem alguma margem de segurança em suas estimativas de vendas e custos

A liberação do potencial desse modelo mental depende da arte da previsão. Você pode determinar a margem de segurança somente antecipando vários resultados por meio da análise de dados. O ClickUp simplifica esse processo oferecendo uma variedade de modelos de previsão, incluindo:

Use o modelo de previsão de vendas do ClickUp para prever suas vendas em um mês ou ano

8. Viés de confirmação

O viés de confirmação é a tendência de pensar e interpretar situações de forma a aderir às nossas crenças e ideias existentes, rejeitando tudo o que for contrário a elas.

Sob a influência desse modelo mental negativo, podemos descartar todos os dados e evidências científicas que contradizem nossas noções preconcebidas e aceitar fatos seletivamente para criar uma ilusão de realidade. Às vezes, as pessoas inventam uma lógica do nada para justificar seus pontos de vista.

A solução para evitar esse viés cognitivo é dupla:

A primeira é a humildade. Você precisa se lembrar constantemente de que não existem verdades universais e que, por mais instruído e informado que você seja, ainda há muita coisa que você não sabe

A segunda é "tomar decisões orientadas por dados". Estabeleça processos para coletar e analisar dados sem falhas e, em seguida, baseie-se nesses dados para tomar decisões

Embora a primeira parte da solução seja mais uma habilidade que você precisa praticar, o ClickUp pode ajudá-lo com a segunda parte. Os ClickUp Dashboards podem ajudá-lo a entender facilmente os padrões e as tendências ocultos em seus dados com a ajuda de elementos visuais conhecidos como cartões.

Embora você possa automaticamente

rastrear os dados do projeto

sobre o desempenho da equipe e as tarefas concluídas, você também pode importar dados de fontes externas para visualizar e analisar. Com dezenas de tipos de cartões compatíveis, você pode escolher uma visualização que apresente seus dados da melhor maneira possível.

Acompanhe os negócios ao longo do tempo com os painéis do ClickUp

9. Anexo preferencial

Esse modelo mental está um pouco em desacordo com o princípio de Pareto. Enquanto o último sugere que você deve se concentrar nos 20% das ações que levam a 80% dos resultados, o primeiro defende a abordagem oposta.

O modelo de apego preferencial afirma que, ao alocar mais recursos para esforços que já geram a maioria dos resultados, você amplia ainda mais a capacidade deles de gerar resultados, sem dar a outras atividades uma chance justa de fazer o mesmo.

Então, como você escolhe entre essas duas abordagens? Bem, equilíbrio é a chave. Antes de adotar totalmente o princípio de Pareto e dedicar seus melhores esforços a um punhado de leads ou atividades, certifique-se de alocar uma quantidade justa de tempo, esforço e recursos para testar o potencial de outros fluxos de receita.

10. Navalha de Hanlon

A autodúvida está profundamente arraigada na natureza humana. Um bom exemplo é como os gerentes e líderes de equipes de vendas procuram falhas quando não fecham um negócio em potencial ou quando há silêncio de um lead promissor na fase de negociação. Você pode presumir que há algo errado com seu processo de vendas ou com seu produto/serviço que fez com que o lead desistisse. 🤔

Embora isso possa ser verdade algumas vezes, certamente não é o caso todas as vezes. Os leads podem parar de responder porque estão ocupados ou estão testando as águas antes de assumir um compromisso financeiro. É isso que a Navalha de Hanlon nos diz: Nunca atribua à malícia o que pode ser explicado por descuido.

O ClickUp pode ajudá-lo a determinar se seus leads qualificados para marketing (MQLs) estão desistindo devido a alguma falha de sua parte ou devido à indecisão ou irresponsabilidade deles. Ao coletar os dados de conversão do ClickUp CRM e analisá-los com os ClickUp Dashboards, você pode determinar se há uma tendência consistente de evasão de leads ou se essas ocorrências são apenas incidentes isolados.

Se houver uma tendência, você precisará descobrir o(s) motivo(s) por trás dela e melhorar seu produto ou estratégia de marketing. Às vezes, sua estratégia será boa, e talvez seja necessário

otimizar seus processos

em vez disso. Mas se você se deparar com fatos isolados aqui e ali, não se preocupe muito com eles!

Implemente qualquer modelo mental em sua tomada de decisão com o ClickUp

Os modelos mentais que apresentamos podem ajudá-lo a fazer movimentos inteligentes e escolhas mais sábias. Você pode até mesmo criar seus próprios modelos mentais - a chave é garantir que eles usem dados precisos e teoria lógica para ajudar a dar sentido a algo. Porque, ao tomar decisões cruciais, a última coisa que você quer é confiar em suposições.

Os recursos de visualização, geração de relatórios, gerenciamento de tarefas e organização de informações do ClickUp (ou seja, espaços dedicados a projetos, documentos, várias exibições, etc.) podem ajudá-lo a descobrir padrões ou insights indescritíveis que podem ser usados para implementar totalmente os melhores modelos mentais em sua vida e trabalho diários. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e abra as portas para uma tomada de decisão e solução de problemas superiores. Você nos agradecerá mais tarde! 💪