Como realizar reuniões Zoom como um especialista: dicas, truques e práticas recomendadas

Com equipes em diferentes regiões e profissionais equipados para trabalhar remotamente de qualquer lugar, é possível imaginar o local de trabalho moderno sem um sistema de vídeo? plataforma de chamadas de conferência por vídeo como o Zoom?

Com a evolução da dinâmica de trabalho, o Zoom é tão essencial quanto a máquina de café. Assim como saber como se comportar nessas reuniões - sua etiqueta virtual.

Dominando o Zoom etiqueta em reuniões não se trata apenas de ser educado. Trata-se de promover uma experiência de comunicação profissional, produtiva e, em última análise, mais bem-sucedida para todos os envolvidos.

Práticas recomendadas como pontualidade e contato visual fazem parte da etiqueta universal de reuniões, virtuais ou não. Mas uma plataforma de videoconferência também exige que conheçamos algumas outras regras não ditas.

O que é a etiqueta de reunião do Zoom?

A etiqueta de reunião do Zoom é um conjunto de diretrizes para o comportamento adequado durante as chamadas de vídeo. Ela abrange tudo, desde seu traje e histórico até a forma como você se comunica.

O domínio desses princípios promove um ambiente positivo e produtivo, maximizando os benefícios das reuniões virtuais. ⭐

Pense na etiqueta do Zoom como regras não ditas que criam um ambiente respeitoso e focado, onde todos se sentem ouvidos e as ideias fluem livremente. Tudo isso enquanto utiliza os recursos exclusivos da plataforma em todo o seu potencial.

Importância da etiqueta de reunião do Zoom

A etiqueta adequada nas reuniões do Zoom é crucial para garantir uma interação eficaz e respeitosa. Ela minimiza as distrações, promove a escuta ativa e garante uma comunicação clara e concisa. Como resultado, você pode esperar melhor compreensão e colaboração dentro da equipe.

Aqui estão alguns dos benefícios de seguir a etiqueta do Zoom:

Aumento da produtividade: Quando todos seguem a etiqueta estabelecida, as reuniões são mais tranquilas e permitem discussões focadas. Isso leva a uma tomada de decisão mais rápida e ao uso eficiente do tempo 📈

Quando todos seguem a etiqueta estabelecida, as reuniões são mais tranquilas e permitem discussões focadas. Isso leva a uma tomada de decisão mais rápida e ao uso eficiente do tempo 📈 Profissionalismo aprimorado: Prestar atenção às suas roupas e ao seu plano de fundo, e estar ativamente envolvido na chamada, ajuda a manter uma imagem profissional. Seguir a etiqueta adequada do Zoom também demonstra respeito pelos outros participantes da reunião

Prestar atenção às suas roupas e ao seu plano de fundo, e estar ativamente envolvido na chamada, ajuda a manter uma imagem profissional. Seguir a etiqueta adequada do Zoom também demonstra respeito pelos outros participantes da reunião Dinâmica positiva da equipe: A comunicação respeitosa e o comportamento consciente durante as reuniões virtuais promovem um senso de confiança e camaradagem dentro da equipe, mesmo quando os membros estão a quilômetros de distância

A comunicação respeitosa e o comportamento consciente durante as reuniões virtuais promovem um senso de confiança e camaradagem dentro da equipe, mesmo quando os membros estão a quilômetros de distância **Redução do estresse: quando todos seguem as diretrizes estabelecidas, a ansiedade em torno das interações virtuais diminui, criando um ambiente de reunião mais confortável e sem estresse para todos

Com isso em mente, vamos ver o que não fazer durante uma chamada do Zoom.

Erros comuns de etiqueta em reuniões pelo Zoom

Aqui estão algumas armadilhas comuns que devem ser evitadas durante uma reunião virtual:

1. Multitarefa

Verificar e-mails, navegar nas mídias sociais ou trabalhar em outras tarefas durante uma reunião é desrespeitoso e improdutivo. Esteja totalmente presente e envolvido na conversa.

2. Ignorar o plano de fundo

Um plano de fundo bagunçado ou que distraia pode tirar o foco da conversa. Opte por um plano de fundo limpo e neutro ou utilize planos de fundo virtuais, se necessário. Se isso não for possível, você pode desfocar o fundo.

3. Dominando discussões

Falar sobre os outros, monopolizar os holofotes ou interromper constantemente pode prejudicar a participação e criar uma atmosfera hostil. Pratique a escuta ativa e permita que os outros falem.

4. Comer na câmera

Embora pareçam inofensivos, os ruídos de mastigação e deglutição podem distrair e ser desagradáveis. Evite comer durante as chamadas de vídeo.

5. Não se vestir adequadamente

Trajes não profissionais fazem você parecer descuidado, independentemente da natureza da reunião. Vista-se profissionalmente para suas chamadas de trabalho, mesmo que esteja trabalhando em casa.

6. Não manter contato visual

Imagine ter uma conversa cara a cara com alguém sem olhar nos olhos dessa pessoa. Não é possível, certo? No entanto, muitas vezes nos esquecemos de fazer isso em uma reunião virtual e passamos mais tempo olhando para a nossa imagem ou para a direção geral da tela. Ou pior - mantendo a câmera desligada.

Dicas de etiqueta para reuniões no Zoom para promover uma comunicação eficaz

Agora que abordamos as armadilhas, aqui estão algumas dicas práticas para navegar no mundo das chamadas Zoom com elegância e eficiência:

Prepare-se como um profissional

A preparação antes da reunião o mantém confiante e sem estresse durante as reuniões. Da mesma forma que você se prepararia para uma apresentação tradicional ou uma discussão no conselho, siga uma lista de verificação profissional como parte da etiqueta da sua reunião no Zoom. Isso é ainda mais importante para os anfitriões da reunião.

Tenha em mente seu fuso horário: Agende reuniões em horários convenientes para todos os participantes

Agende reuniões em horários convenientes para todos os participantes Defina uma agenda e compartilhe materiais: Se você for o anfitrião, certifique-se de comunicar aagenda da reunião com antecedência. Todos os convidados devem entender o que esperar e qual será sua função na reunião. É igualmente importante enviar convites somente para pessoas relevantes. Convidar colegas de trabalho que não precisam participar ou tomar decisões pode prejudicar a qualidade da reunião. Se você foi convidado para uma reunião do Zoom, leia atentamente a pauta e faça perguntas para esclarecer quaisquer dúvidas antes da reunião.

Se você for o anfitrião, certifique-se de comunicar aagenda da reunião com antecedência. Todos os convidados devem entender o que esperar e qual será sua função na reunião. É igualmente importante enviar convites somente para pessoas relevantes. Convidar colegas de trabalho que não precisam participar ou tomar decisões pode prejudicar a qualidade da reunião. Se você foi convidado para uma reunião do Zoom, leia atentamente a pauta e faça perguntas para esclarecer quaisquer dúvidas antes da reunião. Teste sua tecnologia: Verifique novamente seu equipamento e sua conexão com a Internet antes de participar da reunião para evitar problemas técnicos. Embora isso seja fundamental para o anfitrião da reunião, cada participante deve testar seu microfone e câmera para evitar distrações e atrasos

Verifique novamente seu equipamento e sua conexão com a Internet antes de participar da reunião para evitar problemas técnicos. Embora isso seja fundamental para o anfitrião da reunião, cada participante deve testar seu microfone e câmera para evitar distrações e atrasos Encontre um local silencioso: O ruído de fundo pode ser incômodo e distrair. Escolha um local silencioso e livre de interrupções para garantir que você e seus colegas possam se concentrar na discussão

O ruído de fundo pode ser incômodo e distrair. Escolha um local silencioso e livre de interrupções para garantir que você e seus colegas possam se concentrar na discussão Chegue cedo: Defina o tom entrando no local alguns minutos antes do horário programado

Defina o tom entrando no local alguns minutos antes do horário programado Seja breve ou programe intervalos: As reuniões via Zoom raramente precisam durar mais de 45 a 60 minutos. Se for necessário agendar uma reunião longa, planeje intervalos curtos entre elas para que os participantes não se sintam esgotados.

Dica de bônus: Crie listas de verificação que possam ser usadas por toda a sua equipe e salve-as como modelos com Listas de verificação do ClickUp

linha de transmissão Reunião com zoom agendas e preparação com modelos de lista de verificação no ClickUp

Apresentações

Como anfitrião, é seu dever apresentar a si mesmo e a todos os demais no início da reunião. Isso ajuda a evitar silêncios incômodos e confusão prolongados.

Como alternativa, você pode incentivar os participantes a se apresentarem.

Mantenha a câmera ligada: Como anfitrião, é uma regra de etiqueta ter a câmera ligada e o microfone sem som quando a chamada começar. Você está conduzindo a reunião, portanto, é rude fazer com que todos olhem para um retângulo em branco na tela do computador. Se você for um convidado, é aceitável estar fora da câmera se os outros participantes também estiverem fora da câmera.

Como anfitrião, é uma regra de etiqueta ter a câmera ligada e o microfone sem som quando a chamada começar. Você está conduzindo a reunião, portanto, é rude fazer com que todos olhem para um retângulo em branco na tela do computador. Se você for um convidado, é aceitável estar fora da câmera se os outros participantes também estiverem fora da câmera. Defina seu ambiente com um plano de fundo do Zoom: Se estiver participando da chamada em casa, em uma cafeteria ou em um ambiente que não seja de escritório, é recomendável definir um plano de fundo virtual mais profissional ou neutro. Isso elimina as distrações causadas por movimentos ou pessoas ao seu redor.

Seja um participante atento

Guarde seu telefone, feche as guias desnecessárias e participe ativamente da conversa. Demonstre interesse por meio de expressões faciais e linguagem corporal, mesmo que não esteja na câmera.

Fale de forma clara e concisa: Enuncie suas palavras, evite palavras de preenchimento, como "hum" e "uh", e mantenha suas contribuições concisas e relevantes para o tópico em questão

Enuncie suas palavras, evite palavras de preenchimento, como "hum" e "uh", e mantenha suas contribuições concisas e relevantes para o tópico em questão Silencie o microfone quando não estiver falando: Isso elimina o ruído de fundo e evita interrupções involuntárias de áudio, garantindo um fluxo suave da conversa

Isso elimina o ruído de fundo e evita interrupções involuntárias de áudio, garantindo um fluxo suave da conversa Fique atento à sua linguagem corporal: Mantenha uma boa postura, evite ficar inquieto e faça contato visual com a câmera (ou com o nome do palestrante). Acenar com a cabeça, sorrir e fazer contato visual (com a câmera) transmite escuta ativa e envolvimento

Mantenha uma boa postura, evite ficar inquieto e faça contato visual com a câmera (ou com o nome do palestrante). Acenar com a cabeça, sorrir e fazer contato visual (com a câmera) transmite escuta ativa e envolvimento Explore recursos como reações e bate-papo: Os botões de reação oferecem um método aceitável de expressar uma opinião ou fazer uma pergunta enquanto outra pessoa está falando. Por exemplo, você pode "levantar a mão" para que o orador saiba que deve fazer uma pausa e lhe dar a tribuna. Ou você pode reconhecer uma conquista ou comemoração usando reações de "palmas" ou "coração". Da mesma forma, o recurso de bate-papo é uma ótima maneira de compartilhar links e ideias sem interromper o fluxo da reunião.

Os botões de reação oferecem um método aceitável de expressar uma opinião ou fazer uma pergunta enquanto outra pessoa está falando. Por exemplo, você pode "levantar a mão" para que o orador saiba que deve fazer uma pausa e lhe dar a tribuna. Ou você pode reconhecer uma conquista ou comemoração usando reações de "palmas" ou "coração". Da mesma forma, o recurso de bate-papo é uma ótima maneira de compartilhar links e ideias sem interromper o fluxo da reunião. Siga a etiqueta do compartilhamento de tela: O compartilhamento de tela é uma ferramenta poderosa, mas tenha cuidado com o que está visível. Feche as guias desnecessárias e evite mostrar arquivos pessoais que possam distrair

O compartilhamento de tela é uma ferramenta poderosa, mas tenha cuidado com o que está visível. Feche as guias desnecessárias e evite mostrar arquivos pessoais que possam distrair Siga a etiqueta de gravação de tela: Se precisar gravar a reunião para referência futura, sempre peça permissão e apresente um motivo válido. Todos os participantes devem estar cientes de que a reunião está sendo gravada e do objetivo da gravação

Dica bônus: Não subestime o poder de um sorriso! Mesmo que esteja sendo filmado, um sorriso genuíno pode transmitir cordialidade, envolvimento e energia positiva, dando o tom para uma reunião mais agradável e produtiva.

Maximize o potencial da reunião com atualizações tecnológicas

Explore vários recursos e integrações do Zoom, desde enquetes e salas de discussão até o compartilhamento de tela. Encontre ferramentas que aprimoram suas reuniões ao mesmo tempo em que atendem às suas necessidades específicas. Por exemplo, você pode usar o ClickUp como uma ferramenta abrangente de planejamento de agenda de reuniões ferramenta.

Visualização do calendário do ClickUp

Exiba todas as reuniões, tarefas e prazos de sua equipe em um só lugar com a ferramenta Visualização do calendário do ClickUp . Evite alternar entre plataformas ou perder o controle de datas importantes. Você pode filtrar facilmente por equipe, projeto ou indivíduo para se concentrar no que é relevante.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do ClickUp Calendar para manter as equipes em sincronia

ClickUp Meetings Reuniões do ClickUp vai além da videoconferência básica, integrando-se perfeitamente à plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp.

Seus recursos incluem

Agendamento centralizado: Para convidar participantes da reunião e gerenciar RSVPs no ClickUp

Para convidar participantes da reunião e gerenciar RSVPs no ClickUp Lembretes automatizados : Para notificações oportunas e para manter todos dentro do cronograma

: Para notificações oportunas e para manter todos dentro do cronograma Notas de reunião e itens de ação: Para capturar pontos-chave e atribuir tarefas de acompanhamento diretamente durante a chamada

Quadros brancos ClickUp

O ClickUp oferece um recurso de quadro branco incorporado que transforma sua chamada do Zoom em um espaço de trabalho colaborativo . Brainstorming de ideias, esboço de diagramas ou criar linhas do tempo em tempo real aprimorando a comunicação visual e o envolvimento.

Colabore visualmente com os membros da equipe nos quadros brancos do ClickUp para fazer brainstorming e transformar ideias em itens acionáveis

Tarefas do ClickUp

Use esse recurso para converter itens de ação em tarefas acionáveis dentro da plataforma. Isso simplifica a comunicação, promove a responsabilidade e mantém todos na mesma página, mesmo após o término da reunião.

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa no ClickUp ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

Termine com uma nota alta

Terminar bem não se trata apenas de marcar caixas. Injete personalidade ou humor (dependendo do tom da reunião) para deixar uma impressão duradoura.

Um rápido "Estou ansioso para ver o que faremos em seguida" ou uma piada compartilhada pode despertar a expectativa para o futuro Reuniões via Zoom .

O anfitrião sai por último: Permita que os participantes saiam em seu próprio ritmo e digam as últimas palavras antes de se desconectarem. A prática recomendada aqui é que o anfitrião desligue depois que todos os outros tiverem saído da reunião

Permita que os participantes saiam em seu próprio ritmo e digam as últimas palavras antes de se desconectarem. A prática recomendada aqui é que o anfitrião desligue depois que todos os outros tiverem saído da reunião Resuma os pontos principais e os itens de ação: Recapitule brevemente a discussão, destaque as principais conclusões e atribua itens de ação claros com prazos para garantir que todos saiam com um senso de propósito e responsabilidade

Recapitule brevemente a discussão, destaque as principais conclusões e atribua itens de ação claros com prazos para garantir que todos saiam com um senso de propósito e responsabilidade Deixe espaço para perguntas: Antes de encerrar oficialmente a reunião, reserve alguns minutos para perguntas ou esclarecimentos finais. Isso garante que as preocupações de todos sejam abordadas e que as pessoas saiam da reunião com uma nota positiva

Antes de encerrar oficialmente a reunião, reserve alguns minutos para perguntas ou esclarecimentos finais. Isso garante que as preocupações de todos sejam abordadas e que as pessoas saiam da reunião com uma nota positiva Destaque as realizações: Se a reunião resultou em progresso ou avanços, reserve um momento para reconhecer o esforço coletivo e comemorar o sucesso. Isso reforçao trabalho em equipe positivoe motiva mais colaboração

Se a reunião resultou em progresso ou avanços, reserve um momento para reconhecer o esforço coletivo e comemorar o sucesso. Isso reforçao trabalho em equipe positivoe motiva mais colaboração Expresse gratidão: Agradeça a seus colegas por sua participação e tempo. Isso promove um senso de apreciação e incentiva o envolvimento ativo em reuniões futuras

Dicas de bônus:

Se for o caso, use o impulso da reunião atual para agendar a próxima de forma provisória. Isso economiza tempo no futuro e demonstra proatividade no gerenciamento de projetos

UseNotas do ClickUp para capturar pontos-chave e itens de ação em tempo real, permitindo que todos façam referência a eles rapidamente após a reunião

Atribua tarefas diretamente no ClickUp, definindo prazos e designando proprietários específicos para acompanhamento

Reflita sobre seu desempenho e identifique as áreas que podem ser melhoradas. Você falou rápido demais? Seu plano de fundo estava distraindo? Use esses insights para refinar sua presença virtual em reuniões futuras

Capture notas e ideias de reuniões no ClickUp em tempo real

Além da chamada

A etiqueta de reunião do Zoom se aplica mesmo após a reunião. É fundamental enviar resumos das reuniões e itens de ação imediatamente após a chamada. Além disso, você deve incentivar os participantes a compartilhar suas ideias e sugestões para reuniões futuras. ✏️

Dica de bônus: Documente as práticas recomendadas e as regras para as reuniões do Zoom. Compartilhe-as como diretrizes em sua organização para que todos estejam na mesma página para futuras videoconferências.

Inicie uma reunião do Zoom diretamente de uma tarefa do ClickUp

Liderando pelo exemplo: Etiqueta de reunião do Zoom

À medida que os locais de trabalho evoluem, o Zoom se tornou nossa sala de estar, sala de conferência e até mesmo local de happy hour. E a etiqueta eficaz do Zoom é uma via de mão dupla.

Ao se responsabilizar e tratar os outros com respeito, você pode contribuir para um ambiente virtual mais produtivo, envolvente e, em última análise, mais bem-sucedido para todos.

Ao adotar essas dicas do Zoom e aproveitar o poder do ClickUp, você estará no caminho certo para navegar no mundo das reuniões do Zoom com confiança e profissionalismo. 🎉 Dê às suas reuniões Zoom a vantagem do ClickUp hoje!