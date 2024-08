10 melhores softwares de P&ID para diagramas de tubulação e instrumentação em 2024

A criação de diagramas detalhados de tubulação e instrumentação (P&IDs) pode ser difícil, especialmente quando se está preso a um software difícil de usar, sem recursos importantes ou que simplesmente não é excelente para a colaboração em equipe.

Esses problemas podem atrasá-lo e prejudicar a qualidade do seu trabalho.

Mas você não precisa mais se preocupar. Reunimos os 10 melhores softwares de P&ID que atendem a uma ampla gama de necessidades e casos de uso. Portanto, fique por perto para descobrir qual deles é o mais adequado para você e prepare-se para tornar seus projetos de P&ID muito mais tranquilos. ✨

O que você deve procurar em um software de P&ID?

Ao procurar o melhor software de P&ID, observe os principais recursos e funcionalidades para encontrar o mais adequado às suas necessidades:

Uma interface intuitiva que minimiza a curva de aprendizado do software de P&ID

Opção para criar P&IDs 2D e/ou 3D

Biblioteca de modelos para dar início a projetos eotimizar os fluxos de trabalho* Bibliotecas de símbolos padronizadas para projetos claros, profissionais e consistentes

Importação e exportação de diagramas nos formatos de arquivo desejados

Flexibilidade para trabalhar na Web, no desktop, em aplicativos móveis ou em uma combinação dos três

Suporte para colaboração, comentários e feedback em tempo real

Integração com armazenamento em nuvem (como o Google Drive),ferramentas de prototipagemsoftware de colaboração em equipe e outros aplicativos de negócios

Documentação abrangente e suporte confiável ao cliente

Os 10 melhores software de P&ID para usar em 2024

Vamos nos aprofundar nas 10 melhores soluções de software de P&ID que certamente otimizarão seus fluxos de trabalho de projeto, produzirão desenhos P&ID profissionais e atenderão às suas necessidades objetivos do projeto . 💪

O recurso Whiteboards do ClickUp permite criar representações visuais de ideias complexas, como fluxos de usuário, wireframes e diagramas de engenharia

O ClickUp é um software abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos para gerenciamento de engenharia projetos e operações, e praticamente todas as outras áreas de sua empresa.

A plataforma tem Mapas mentais do ClickUp que é muito legal para mapear suas ideias e descobrir como seus projetos devem fluir. Precisa transformar essas ideias em um plano? Há centenas de modelos para ajudá-lo a fazer isso rapidamente. ⚡️

Isso inclui Modelo de mapeamento de processos do ClickUp . Ele é perfeito para padronizar seus fluxos de trabalho de P&ID - quer esteja projetando sistemas de P&ID do zero, executando verificações de manutenção ou melhorando sistemas existentes.

Quando for a hora do brainstorming para sistemas P&ID, Quadros brancos do ClickUp são um ótimo espaço para o trabalho em equipe. As ferramentas de caneta, notas adesivas e formas facilitam a criação de fluxogramas e esboços de diagramas. Você também pode incorporar os mapas mentais do ClickUp, Documentos do ClickUp o ClickUp Docs permite que você crie imagens, links e arquivos dentro do Whiteboard para ter uma visão geral melhor de suas ideias e recursos.

Teve uma ideia durante a sessão de brainstorming que precisa ser executada? Converta o texto em uma tarefa diretamente nos quadros brancos do ClickUp. Graças ao gerenciamento de tarefas é possível atribuir facilmente essas tarefas a membros da equipe, adicionar um prazo e anexar detalhes e arquivos relevantes necessários para a realização do trabalho.

Dessa forma, todos estarão na mesma página e nada será esquecido.

Melhores recursos do ClickUp

Acesse o ClickUp por meio de aplicativos da Web, de desktop e móveis

Documentar processos de negócios e SOPs no ClickUp Docs

Compartilhe feedback e atualizações com sua equipe por meio de @menções, comentários e bate-papo

Programe tarefas recorrentes, como verificações de manutenção, no modo de exibição Calendar e seja notificado quando elas estiverem quase vencendo ⏰

Conecte-se com mais de 1.000 aplicativos de terceiros, incluindo Gmail, Outlook, Github, Zoom e Microsoft Teams

Limitações do ClickUp

Alguns recursos da Web e do desktop não estão disponíveis no aplicativo móvel

O ClickUp não tem uma biblioteca de símbolos P&ID padrão para projetar seus sistemas

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Lucidchart

via Lucidchart O Lucidchart é um software de fluxograma que transforma suas ideias, planos e processos complexos em diagramas simples e coloridos. Ele tem várias bibliotecas de formas e símbolos para projetar fluxogramas, mapas de processos, diagramas P&ID, mapas mentais, wireframes e diagramas de afinidade .

Se você não quiser criar esses projetos do zero, há mais de 900 modelos de P&ID e engenharia para ajudá-lo a começar. Você também pode importar e editar arquivos existentes do Microsoft Visio, Gliffy, Draw.io e OmniGraffle.

Lucidchart Melhores recursos

Compartilhe links para seu documento do Lucidchart e defina permissões como "editar", "editar e compartilhar", "comentar" e "visualizar"

Colabore com sua equipe por meio de edições em tempo real, @menções, bate-papo e comentários

Defina o status de um documento para que os colaboradores saibam se ele está pendente de revisão, aprovado ou rejeitado

Integre o Lucidchart com mais de 50 aplicativos, incluindo Slack, Confluence, Jira, Figma e Loom

Lucidchart limitações

Ele não tem um aplicativo para desktop

O plano gratuito é limitado a três documentos editáveis, 60 formas por documento e 100 modelos

Lucidchart preço

Gratuito

Individual: $7,95/mês

$7,95/mês Equipe: US$ 9,00/mês por usuário

US$ 9,00/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Lucidchart Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 4.900 avaliações)

4,5/5 (mais de 4.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

3. EdrawMax

via EdrawMax O EdrawMax é um aplicativo on-line ferramenta de diagramação que permite criar mais de 280 tipos de diagramas incluindo diagramas P&ID, fluxogramas, mapas mentais, wireframes, plantas baixas e desenhos elétricos.

Com o EdrawMax, você tem acesso a mais de 1.500 modelos nativos (abrangendo engenharia, UI e UX, gerenciamento de produtos e negócios) e mais 20.000 por meio da biblioteca de modelos da comunidade.

EdrawMax melhores recursos

Compatível com mais de 10 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol e alemão

Compartilhe documentos do Edraw por meio de links, e-mail, mídia social ou códigos QR

Importe arquivos Visio, SVG e CAD e exporte os diagramas finais para mais de 10 formatos, incluindo PDF, JPG, Excel, HTML e PS/EPS

Use o EdrawMax em sua web, desktop (Windows, MacOS e Linux) e dispositivos móveis (Android e iOS)

EdrawMax limitações

O plano gratuito é limitado a três arquivos editáveis e restringe o acesso a modelos

Os diagramas exportados no plano gratuito contêm uma marca d'água

EdrawMax preços

Gratuito

Plano de assinatura semestral: $69

$69 Plano de assinatura anual: $99

$99 Plano perpétuo: $245

$245 Equipe e negócios: $119/ano por usuário

EdrawMax avaliações e críticas

G2: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

4,3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4. M4 PLANT

via M4 PLANT O M4 Plant é um software de projeto de plantas para projetos 2D e 3D de fábricas e plantas de todos os tamanhos. Ele tem 17 módulos, incluindo isométricos de tubulação, diagramas de tubulação e instrumentação, estrutura de aço, dutos de HVAC e roteamento elétrico.

Um recurso importante do M4 Plant é a geração de listas de materiais (BOMs), listas de peças e listas de linhas em qualquer estágio do projeto. Isso é muito útil para estimar custos e garantir que todos os materiais e componentes necessários sejam contabilizados em todo o projeto. ✔️

Melhores recursos do M4 PLANT

Crie novos catálogos de símbolos ou amplie os existentes com símbolos P&ID personalizados

Projete símbolos de P&ID personalizados salvando partes de seus projetos de P&ID

Execute verificações para eliminar erros e otimizar os projetos 🎯

Familiarize-se com os recursos da plataforma por meio de documentação detalhada e tutoriais em vídeo

Limitações do M4 PLANT

Não há plano gratuito, mas uma avaliação gratuita de 30 dias está disponível mediante solicitação

Modelos limitados e integrações nativas

M4 PLANT preços

M4 Factory: $196/mês

$196/mês M4 Piping: $196/mês

$196/mês M4 Plant: $240/mês

Classificações e avaliações da M4 PLANT

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Sem comentários

5. SmartDraw

via SmartDraw O SmartDraw é outra ferramenta de diagramação fácil de usar para criar fluxogramas, mapas mentais, projetos de tubulação e wireframes, planos espaciais e outros. Ele tem bibliotecas de símbolos dedicadas para cada um desses projetos. Portanto, para seus diagramas de tubulação e instrumentação, você pode escolher entre mais de 300 símbolos para produzir projetos profissionais.

Um recurso útil é a instalação do SmartDraw Apps no Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira e Trello, para colaborar em seus diagramas sem sair desses aplicativos. E quando seus designs estiverem prontos, você poderá compartilhar um link ou exportá-los como arquivos PDF, PNG ou SVG.

Melhores recursos do SmartDraw

Use o aplicativo da Web do SmartDraw em mais de 100 idiomas, incluindo inglês, francês, alemão e italiano 🌍

Comece a usar qualquer um dos mais de 30 modelos de engenharia, fluxo de processo e P&ID

Importe stencils do Visio, arquivos do Visio e do Lucidchart e exporte os diagramas finais para Visio, PDF, SVG, PNG e JPG

Acesso a documentação detalhada e suporte ágil ao cliente

Limitações do SmartDraw

Embora os preços sejam cotados mensalmente, você será cobrado anualmente

Ele só pode ser acessado pela Web e como um aplicativo de desktop do Windows

Não há plano gratuito, apenas uma avaliação gratuita de 7 dias

SmartDraw preço

Individual: US$ 9,95/mês

US$ 9,95/mês Equipe: US$ 8,25/mês por usuário (mínimo de 3 usuários)

US$ 8,25/mês por usuário (mínimo de 3 usuários) Site: A partir de US$ 2.995/ano (preço fixo para toda a sua organização)

Classificações e resenhas do SmartDraw

G2: 4,6/5 (260 avaliações)

4,6/5 (260 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

6. Procad P&ID

via Procad P&ID O Procad P&ID é um software especializado em P&ID para projetos de tubulações e instalações em 2D e 3D. Ele possui uma extensa biblioteca de símbolos padronizados para motores, válvulas, trocadores de calor e muito mais, com opções para personalizar esses símbolos de acordo com suas necessidades específicas. 🛠️

Seus desenhos Procad são salvos como arquivos DWG, o formato de arquivo suportado por aplicativos CAD populares, como o AutoCAD. Dessa forma, é fácil compartilhá-los com partes interessadas externas que podem visualizá-los e editá-los no software desejado. Quando você recebe os arquivos de volta, o Procad escaneia e sinaliza todas as alterações, dando-lhe a opção de aceitá-las ou descartá-las.

Procad P&ID melhores recursos

Gerar listas técnicas de válvulas e listas de equipamentos, instrumentos e números de linha para um desenho ou para um projeto inteiro

Familiarize-se com os recursos da plataforma por meio do treinamento gratuito de inicialização e dos tutoriais da Web

Use ferramentas de automação, como roteamento automático, solda automática e junta automática, para acelerar os projetos

Receba alertas automáticos quando forem feitas alterações em projetos existentes

Procad P&ID limitações

Não há plano gratuito, apenas uma avaliação gratuita de 15 dias

O Procad P&ID não tem aplicativos web e móveis, ele só funciona em um sistema operacional Windows 10 (ou mais recente)

Procad P&ID preço

Se você já tiver o software AutoCAD, terá 25% de desconto:

Mensal: A partir de US$ 75/mês

A partir de US$ 75/mês Pré-pago por 1 ano: A partir de US$ 60/mês

A partir de US$ 60/mês Pré-pago por 3 anos: A partir de US$ 49/mês

Procad P&ID Classificações e avaliações

G2: Sem avaliações

Sem avaliações Capterra: Nenhuma avaliação

7. Sphera

via Esfera A Sphera oferece serviços e software para melhorar a segurança e o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) no local de trabalho. Sua plataforma de gerenciamento de risco e sustentabilidade, a SpheraCloud, tem um módulo P&ID para simplificar o planejamento de isolamento com procedimentos de bloqueio/etiquetagem.

Faça o upload de um arquivo PDF de seus esquemas para a plataforma e marque-o com pontos e regras de isolamento. Isso dá à sua equipe visibilidade total do status do equipamento e das possíveis áreas de risco. 🚩

Melhores recursos do Sphera

Navegue com facilidade pela interface intuitiva do SpheraCloud

Aprofunde-se no gerenciamento de riscos conectando-se a outros módulos, como risco de segurança de processos, garantia de conformidade e gerenciamento de resíduos

Acesse serviços de consultoria para uma estratégia de negócios em áreas como ESG, benchmarking de sustentabilidade e pegada de carbono corporativa

Limitações da Sphera

Não há plano ou teste gratuito

A Sphera não tem um aplicativo para desktop

Alguns usuários apresentam atrasos ocasionais

Sphera preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas da Sphera

G2: 4/5 (11 avaliações)

4/5 (11 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. IronCAD

via IronCAD O IronCAD não é especificamente um software de P&ID, mas é excelente para projetos de produtos em CAD 2D e 3D. É útil quando você precisa lidar com tarefas de P&ID juntamente com seu trabalho de design CAD. 🤹‍♂️

Diferentemente da maioria dos softwares de CAD, o IronCAD tem uma ferramenta TriBall que torna a movimentação e a manipulação de objetos muito fácil e rápida. Você também pode aumentar os recursos do IronCAD com add-ons para análise de estresse, análise de movimento e criação de renderizações realistas de modelos 3D.

Melhores recursos do IronCAD

Acesso a uma extensa biblioteca de componentes e peças padrão do setor para acelerar o projeto

Inscreva-se no curso gratuito para iniciantes do IronCAD ou reserve sessões de treinamento individuais para conhecer os recursos da plataforma

Resolva problemas rapidamente com o apoio de um suporte ao cliente rápido e confiável

Limitações do IronCAD

O IronCAD não tem um aplicativo da Web e só funciona no sistema operacional Windows

Não há plano gratuito (mas você pode solicitar uma avaliação gratuita de 30 dias)

O suporte técnico é um complemento pago que custa a partir de US$ 695/ano

IronCAD preços

Pacote inicial: US$ 199

US$ 199 Perpétuo (12 parcelas mensais): $779

$779 Perpétuo (pagamento único): US$ 8.490

Classificações e análises do IronCAD

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,3/5 (60 avaliações)

9. Visual Paradigm

via Paradigma visual O Visual Paradigm é um software de modelagem e diagramação de sistemas para a criação de projetos visuais. Crie esses projetos do zero ou escolha entre mais de 800 fluxogramas, diagramas de fluxo de processo (PFD), P&ID e modelos de wireframe para dar início ao seu trabalho.

Dependendo das suas necessidades comerciais, você pode usar o Visual Paradigm na nuvem, no local ou em uma configuração híbrida.

Melhores recursos do Visual Paradigm

Obtenha os principais recursos do Visual Paradigm na versão gratuita do aplicativo da Web e do aplicativo para desktop (Visual Paradigm Community)

Analise os comentários dos colaboradores sobre seu design, responda a eles e faça as alterações necessárias

Personalize sua interface com menus, barras de ferramentas e atalhos personalizados

Limitações do Visual Paradigm

Alguns dos recursos do desktop não estão disponíveis no aplicativo Web

Ele tem integrações nativas limitadas

Visual Paradigm preço

Modelador: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Standard: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $89/mês por usuário

Classificações e análises do Visual Paradigm

G2: 4,3/5 (17 avaliações)

4,3/5 (17 avaliações) Capterra: 4,3/5 (18 avaliações)

10. AutoCAD

via Autodesk O AutoCAD, um software de design CAD da Autodesk, é semelhante ao IronCAD. Mas o AutoCAD dá um passo adiante com o AutoCAD Plant 3D, que combina sua funcionalidade de CAD com recursos de P&ID e tubulação 3D.

Se você só precisa de um software de P&ID 2D que seja econômico, o AutoCAD LT tem tudo o que você precisa. O AutoCAD e o AutoCAD LT funcionam em dispositivos Windows, MacOS e Linux. E ao adquirir qualquer uma das versões, você obtém acesso aos aplicativos móveis e da Web do AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD melhores recursos

Suporta 14 idiomas, incluindo inglês, espanhol, polonês, chinês e italiano

Abra vários arquivos do AutoCAD em uma única sessão

Rastreie as alterações feitas em um documento compartilhado do AutoCAD por meio de um registro de atividades 📝

Use o AutoCAD com outros produtos da Autodesk, como Revit, Fusion 360, Civil 3D e Inventor

AutoCAD limitações

Os novos usuários passam por uma curva de aprendizado acentuada

Não há versão gratuita, mas você pode acessar uma avaliação gratuita de 15 dias

O aplicativo para desktop consome muita energia computacional e demora um pouco para carregar os projetos

AutoCAD preço

AutoCAD: $245/mês por usuário

$245/mês por usuário AutoCAD LT: US$ 60/mês por usuário

US$ 60/mês por usuário AutoCAD Web: $100/mês por usuário

AutoCAD avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (40 avaliações)

4,5/5 (40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.900 avaliações)

Otimize seus P&ID fluxos de trabalho e produza projetos de qualidade

Cada uma dessas opções de software de P&ID tem recursos exclusivos para aprimorar seu processo de diagramação e seus projetos. Avalie cada um deles com cuidado para que você possa escolher o software de P&ID que combina perfeitamente com o fluxo de trabalho e as preferências do seu setor de processos.

E se você estiver procurando uma ferramenta completa de diagramação, brainstorming e gerenciamento de projetos, confira o ClickUp. Você pode acessá-lo de qualquer dispositivo, manter-se em sincronia com sua equipe e integrá-lo facilmente à sua pilha de tecnologia. 🙌 Registre-se para obter uma conta gratuita do ClickUp e experimente-o em seu próximo projeto de P&ID.