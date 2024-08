10 melhores livros de gerenciamento de produtos para gerentes de produtos em 2024

É difícil criar um produto que realmente ajude as pessoas e que praticamente se venda sozinho.

Os 10 melhores livros sobre gerenciamento de produtos para gerentes de produtos

1. Hooked: How to Build Habit-Forming Products (Como criar produtos que formam hábitos), de Nir Eyal

Sobre o livro

Autor: Nir Eyal

Nir Eyal Ano de publicação: 2013

2013 Tempo estimado de leitura: 7,1 horas

7,1 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 256

256 Classificações: 4.1/5 (Goodreads) 4,5/5 (Amazon)



De acordo com Nir Eyal, o marketing por si só não é suficiente para criar uma empresa de sucesso como o Google ou o Facebook. Para isso, é preciso garantir que seus produtos façam parte da vida cotidiana das pessoas.

A ideia é fazer com que elas fiquem tão viciadas que usar seu produto seja a primeira coisa que desejam em determinadas circunstâncias.

Há um modelo de gancho de quatro etapas que funciona em um loop.

Gatilho Ação Recompensa variável Investimento

Nir explica cuidadosamente como uma emoção cria uma ação quando acionada externa ou internamente. É nesse momento que você deseja que as pessoas usem seu produto. O Modelo Hook ajuda as empresas a incentivar o comportamento do cliente sem campanhas de marketing caras.

Posteriormente, ele deve induzir a produção de dopamina, fazendo com que os usuários amem o que usam. Quando isso acontece, eles investem de bom grado seu tempo, dinheiro, esforço ou capital social em sua empresa, aumentando automaticamente o valor do negócio.

Nir usou estruturas como Manipulation Matrix e Habit Testing Process para gerenciar produtos e desenvolver ideias que ajudam a atrair as pessoas para o seu produto.

"Para mudar o comportamento, os produtos devem garantir que o usuário se sinta no controle. As pessoas devem querer usar o serviço, não sentir que são obrigadas a fazê-lo."

Nir Eyal

Principais conclusões do Hooked

Quando seu produto estiver pronto, use o Teste de Hábito para revelar usuários dedicados e identificar quais recursos do produto podem criar hábitos

Prestar muita atenção às suas próprias ações pode gerar novos insights e oportunidades para criar produtos que criam hábitos e gerar valor real

Quebre hábitos indesejados de seus clientes modificando gatilhos, ações, recompensas ou investimentos para o crescimento sustentável de seus negócios

O que os leitores dizem

"Este livro foi uma excelente leitura sobre desenvolvimento de carreira. Muitas informações importantes sobre a função do gerente de produto no setor de tecnologia. O autor é claramente um especialista nos tópicos apresentados no livro. Fácil de ler, com exemplos reais dos principais produtos e empresas de tecnologia. Definitivamente, recomendo para qualquer pessoa que queira fazer parte de uma equipe de produtos."

2. Inspired: Como criar produtos tecnológicos que os clientes adoram, de Marty Cagan

Sobre o livro

Autor: Marty Cagan

Marty Cagan Número de páginas: 368

368 Ano de publicação: 2008

2008 Tempo estimado de leitura: 10,2 horas

10,2 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Classificações :

4.24/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)

:

Marty Cagan é sócio do Silicon Valley Product Group e ex-executivo do eBay, AOL e Netscape. Seu livro Inspired oferece insights sobre a criação de produtos centrados no cliente com conselhos práticos e exemplos do mundo real para líderes de produtos.

Marty aborda tópicos como a compreensão das necessidades do cliente, a visão do produto, o trabalho em equipe eficaz e os princípios do sucesso gerenciamento de produtos . Ele também discute metodologias ágeis, como desenvolvimento iterativo e capacidade de resposta a mudanças para melhorar o desenvolvimento de produtos.

A primeira edição de Inspired foi publicada há mais de uma década.

O autor destaca os problemas da maneira usual como a maioria das equipes trabalha no desenvolvimento de produtos.

Ele diz que os produtos reais têm a ver com resultados. Ele explicou como equipes eficazes de gerenciamento de produtos lidam com riscos, definem o produto de forma colaborativa e fornecem soluções para problemas subjacentes para obter melhores resultados.

"Além disso, seu setor está em constante movimento, e devemos criar produtos para onde o mercado estará amanhã, não para onde estava ontem."

Marty Cagan

Principais conclusões inspiradas

Os dados devem informar, não ditar. Use os dados para orientar as decisões, mas equilibre-os com a intuição e os insights qualitativos

Certifique-se de que suas ideias funcionem, testando-as com clientes reais no mundo do gerenciamento de projetos.

É um guia prático que incentiva uma mentalidade de descoberta, experimentação e aprendizado contínuos durante todo o processo de desenvolvimento do produto

O que os leitores dizem

_"Adorei tudo! O conteúdo, a apresentação e a verdade por trás dele. Absolutamente imperdível para qualquer pessoa que trabalha com produtos!

3. Escapando da armadilha da construção: como o gerenciamento eficaz de produtos cria valor real, de Melissa Perri

Sobre o livro

Autor: Melissa Perri

Melissa Perri Número de páginas : 197

: 197 Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 5,5 horas

5,5 horas Nível recomendado: Iniciante-intermediário

Iniciante-intermediário Classificações: 4.31/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



Melissa Perri explica como a criação de produtos centrados no cliente evita que as empresas caiam na "armadilha da construção".

Ela diz que você não precisa de mais recursos ou de um cronograma melhor para cumprir a lista de tarefas. Em vez disso, concentre-se em estabelecer uma base sólida, entendendo como se comunicar e colaborar dentro de uma estrutura empresarial.

De acordo com Melissa, os gerentes de produtos são responsáveis por entender os problemas, os desejos e as necessidades dos clientes. Ela enfatiza as funções e responsabilidades de um gerente de produto.

Para definir o que é um bom gerente de produtos, Melissa faz uma justaposição com as características de um gerente ruim.

Principais conclusões sobre como escapar da armadilha da construção

As equipes de produtos devem equilibrar a velocidade com o pensamento estratégico para evitar a "armadilha da construção

Priorizar a criação de produtos que realmente agreguem valor

Criar um ciclo de feedback constante com os clientes para garantir que o produto permaneça relevante

O que os leitores dizem

"Como gerente de produtos que está expirando e atualmente trabalha na gerenciamento de programas na Amazon, este livro me deu uma ótima perspectiva, ajudando-me a mudar minha mentalidade de produção versus resultado."

4. Product-Led Growth: How to Build a Product That Sells Itself (Como criar um produto que se vende sozinho), de Wes Bush

via Amazon

Autor: Wes Bush

Wes Bush Número de páginas : 278

: 278 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 7,8 horas

7,8 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Classificações: 4.12/5 (Goodreads) 4.4/5 (Amazon)



Wes Bush concentra-se na criação de estratégias de produtos que reformulam as abordagens tradicionais de desenvolvimento e vendas de produtos das empresas.

O livro discute o crescimento orientado por produtos, no qual o produto se torna o principal impulsionador de vendas. Ele compartilha insights práticos para a criação de produtos que atendam às necessidades dos usuários e se comercializem sozinhos.

É uma abordagem inteligente que economiza dinheiro e o esforço necessário para comercializar o produto.

Wes também discute a estrutura MOAT:

Estratégia de mercado Condições do oceano Público Tempo para valorizar

Ele diz que uma avaliação gratuita ou um freemium é uma ótima estratégia de negócios para comercializar seu produto. As pessoas podem usar o produto gratuitamente e, se gostarem, pagarão por ele com prazer.

"As empresas orientadas por produtos invertem o modelo tradicional de vendas. Em vez de ajudar os compradores a passar por um longo e demorado ciclo de vendas, elas dão ao comprador as "chaves" de seu produto. A empresa, por sua vez, concentra-se em ajudar o comprador a melhorar sua vida. O upgrade para um plano pago se torna algo óbvio."

Wes Bush

Principais conclusões do crescimento orientado por produtos

Use modelos freemium para atrair clientes

Projete seu produto para incentivar o compartilhamento e atrair novos usuários de forma orgânica para o sucesso do negócio

Projetar e criar produtos com foco nas necessidades e experiências das pessoas

O que os leitores dizem

"Se você administra uma empresa de SaaS, seja B2C ou B2B, dê um passo atrás e leia este livro. As táticas parecem tão óbvias depois de aprendê-las, mas elas são apresentadas de uma forma tão inspiradora e que induz à ação. Pare de ler as resenhas e compre-o agora"

5. Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers (Marketing e venda de projetos de tecnologia para clientes comuns) por Geoffrey A. Moore

via Amazon

Autor : Geoffrey A. Moore

: Geoffrey A. Moore Número de páginas : 227

: 227 Ano de publicação: 2006

2006 Tempo estimado de leitura: 8,1 horas

8,1 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Classificações: 4.01/5 (Goodreads) 4.3/5 (Amazon)



Publicado em 2006, Crossing the Chasm é um livro interessante que inclui um guia abrangente sobre marketing inteligente e flexibilidade diante das mudanças.

Nesse livro, Moore fala sobre um chasm, o ponto de transição de novos produtos tecnológicos. É uma lacuna que representa o desafio de passar dos primeiros usuários (pessoas que gostam de experimentar novas tecnologias) para clientes maiores e mais comuns.

De acordo com o autor, o processo de adoção de uma nova tecnologia ocorre em cinco estágios:

Entusiastas da tecnologia: Aqueles que querem a tecnologia mais recente antes de qualquer outra pessoa Visionários: Aqueles que desejam a vantagem competitiva que as novas tecnologias lançadas pelas empresas de tecnologia proporcionarão Pragmáticos: Aqueles que não estão buscando grandes mudanças. Os pragmáticos são clientes extremamente fiéis para as empresas de tecnologia, e é por isso que é essencial conquistar sua aprovação Conservadores: Aqueles que desconfiam da alta tecnologia que as empresas de tecnologia oferecem e preferem produtos simples, de alta qualidade e de baixo custo, sem complicações Céticos: Consistem em um pequeno grupo resistente à alta tecnologia. Os céticos podem ser usados para fornecer feedback valioso sobre como o seu produto não está atendendo às expectativas deles

"O objetivo corporativo número um, ao cruzar o abismo, é garantir um canal de distribuição no mercado convencional, um canal com o qual o cliente pragmático se sinta confortável. Esse objetivo vem antes das receitas, dos lucros, da imprensa e até mesmo da satisfação do cliente. Todos esses outros fatores podem ser corrigidos posteriormente, mas somente se o canal for estabelecido."

Geoffrey A. Moore

Principais conclusões de Crossing the Chasm

Apresente sua tecnologia como líder de mercado, pronta para fazer a diferença para seus clientes

Seu produto deve ser uma solução completa, não apenas um remendo

Desenvolva mensagens claras para entender as preocupações específicas de seus clientes-alvo

O que os leitores dizem

"Este livro foi mencionado algumas vezes por Seth Godin, e agora sei por que ele é importante. Contendo uma grande estrutura comportamental e medidas táticas para conquistar e reter clientes, este livro o equipará para ser um grande profissional de marketing"

Livros inspiradores para gerentes de produto

6. O gerente de produtos influente, de Ken Sandy

Sobre o livro

Autor : Ken Sandy

: Ken Sandy Número de páginas : 384

: 384 Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 10,7 horas

10,7 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Classificações: 4.17/5 (Goodreads) 4,6/5 (Amazon)



The Influential Product Manager é um guia amigável repleto de dicas práticas e estratégias que ajudam os gerentes de produto a fazer uma diferença real em suas empresas.

Neste livro, Ken argumenta que os fatores mais importantes nos negócios são a criação de foco e impacto. Ele enfatiza o valor do feedback e sua função no aprimoramento da qualidade geral do produto.

Ken discute a importância de criar parcerias sólidas entre os gerentes de produtos e outros departamentos. Ele usa sua experiência prática para ajudar os gerentes de produtos a se tornarem líderes organizacionais eficazes e criarem produtos de sucesso para seu mercado-alvo.

"Os gerentes de produto são responsáveis pelos problemas (o 'porquê' e o 'o quê'), e os engenheiros são responsáveis pelas soluções (o 'como' e o 'quando') - mas é somente por meio da colaboração que você pode desenvolver e construir as melhores ideias."

Ken Sandy

As principais conclusões do gerente de produtos influente

Comunicar a visão e a estratégia do seu produto às partes interessadas e aos membros da equipe

Valorizar o feedback do cliente para melhorar continuamente seu produto

Criar um plano para estruturar o crescimento de sua carreira

O que os leitores dizem

"Em tempo real, ninguém se reporta diretamente aos gerentes de produto. Somente influenciando podemos colaborar e fornecer um produto de alta qualidade. Este livro forneceu ótimos insights sobre como liderar a equipe de produtos e lançar os produtos de tecnologia."

7. Decodificar e Conquistar, de Lewis C. Lin

Sobre o livro

Autor : Lewis C. Lin

: Lewis C. Lin Número de páginas : 216

: 216 Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Classificações: 4.08/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)



Decode and Conquer é para você que está procurando maneiras de vencer entrevistas com gerentes de produto. O livro discute os prós e contras práticos que devem ser lembrados durante a entrevista.

O autor enfatiza a importância de entender e dominar o processo de entrevista usando alguns cenários do mundo real para que você entenda os conceitos teóricos e adquira a confiança e as habilidades necessárias para se destacar no competitivo mundo do gerenciamento de produtos.

Pense neste livro como um kit de ferramentas de gerenciamento de produtos. O autor começa fornecendo uma sólida introdução às filosofias de gerenciamento de produtos e abordagens de entrevista usando estruturas personalizadas. Ele também decifra o que os entrevistadores estão procurando, por que estão procurando e como se preparar para entregar isso.

Decodifique e conquiste as principais conclusões

O método STAR (Situação, Tarefa, Ação e Resultado) é uma ótima opção de produto-mercado para criar produtos centrados no cliente

Os aspirantes a gerentes de produtos devem aprimorar suas habilidades técnicas - algoritmos e estruturas de dados - para se saírem bem nas entrevistas técnicas

Converse com profissionais do setor de seu interesse para saber mais sobre empresas e oportunidades de trabalho

O que os leitores dizem

"Comprei este livro para me preparar para entrevistas para cargos competitivos de gerente de produto associado para recém-formados. No final, recebi uma oferta que definitivamente não teria recebido sem o Decode & Conquer."

8. Start at the End: How to Build Products That Create Change (Comece pelo fim: como criar produtos que geram mudanças), de Matt Wallaert

Sobre o livro

Autor : Matt Wallaert

: Matt Wallaert Número de páginas : 256

: 256 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 7,1 horas

7,1 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Classificações: 3,86/5 (Goodreads) 4,4/5 (Amazon)



Em seu livro Start at the End, Matt Wallaert afirma que o desenvolvimento de produtos não se trata apenas de ganhar mais dinheiro - trata-se de encontrar maneiras de mudar o comportamento das pessoas. Pode parecer um pouco poético, mas é verdade.

Uma das coisas que Wallaert sugere é fazer a si mesmo perguntas como "Que realidade estamos tentando criar?"

Ele divide a resposta a essa pergunta em cinco componentes diferentes:

Comportamento: Identifique o comportamento que você está tentando promover com seu produto **População: Identifique a população cujo comportamento você deseja mudar **Motivação: encontre a motivação por trás do comportamento que está tentando promover Identificação de limitações e pré-condições: Considere os possíveis obstáculos que podem surgir em seu caminho ao criar esse produto Definição dos dados: Defina os dados com os quais você medirá os prós e os contras da promoção do seu comportamento ideal

Quando você acrescenta esse pensamento à sua estratégia de produto, o resultado certamente causará impacto.

Isso ocorre porque, em geral, um melhor projeto de intervenção acontece quando você tem o maior número possível de percepções potenciais no início do processo - um grande e amplo funil de oportunidades de mudança de comportamento que vai se estreitando lentamente à medida que nos concentramos nas pressões que podemos usar para projetar intervenções bem-sucedidas. Quanto mais percepções tivermos para começar e quanto mais rápido e detalhadamente pudermos validá-las, mais intervenções poderemos projetar. Projetar mais intervenções significa executar mais pilotos e, quando os validamos completa e rapidamente, obtemos mais sabores de Cheeto que nos aproximam cada vez mais do Universo utópico, um lanche de cada vez."_

Matt Wallaert

Comece pelo fim principais conclusões

Defina claramente a estratégia do produto e o que você deseja alcançar antes de começar a desenvolver

Gerentes de produto experientes buscam mudanças sustentáveis e significativas criando produtos com uma perspectiva de longo prazo

Faça uma verificação ética do comportamento que está tentando promover

O que os leitores dizem

"Wallaert é mestre em dividir um tópico complexo em conceitos pequenos, pontuados com humor e exemplos intrigantes de empresas conhecidas. Uma ótima leitura para quem quer aprender mais sobre a ciência do comportamento. JE"

9. Trailblazing Women in Product Management, de Mira Wooten

Sobre o livro

Autor : Mira Wooten

: Mira Wooten Número de páginas : 56

: 56 Ano de publicação: 2021

2021 Tempo estimado de leitura: 1,6 horas

1,6 horas Nível recomendado: Todos os níveis

Todos os níveis Rotações: Não há resenhas disponíveis



Como em todos os outros setores, as mulheres tiveram de provar seu valor no gerenciamento de produtos.

Neste eBook, o 280 Group destaca as respostas a sete perguntas de entrevistas para ajudá-lo a entender como essas pioneiras iniciaram suas carreiras e quais lições valiosas aprenderam ao longo do caminho.

Cada uma dessas 20 mulheres dá seu conselho para jovens mulheres que desejam ser gerentes de produtos. A autora incentiva mais mulheres a seguirem essa carreira com a confiança de que podem ser bem-sucedidas.

O livro traz histórias de mulheres bem-sucedidas para admirar e se inspirar. Portanto, se você é uma mulher interessada em tecnologia ou está pensando em ingressar no gerenciamento de produtos, este livro é ótimo!

"Se você deseja ingressar no gerenciamento de produtos e nunca desempenhou uma função voltada para o cliente, sugiro enfaticamente que veja isso como um trampolim. Desenvolver uma forte empatia com o cliente é essencial para ser um bom gerente de produtos, e a melhor maneira de fazer isso é conversar com os clientes todos os dias."

Brandye Sweetnam

Principais conclusões das mulheres pioneiras em gerenciamento de produtos

Pare de se desculpar e peça o que você quer

Encontre um mentor para ganharhabilidades de gerenciamento de produtos e seja um bom ouvinte

Seja criativo e não tenha medo de correr riscos

O que os leitores dizem

10. Dare to Lead, da Dra. Brené Brown

Sobre o livro

Autor : Dra. Brené Brown

: Dra. Brené Brown Número de páginas : 256

: 256 Ano de publicação: 2019

2019 Tempo estimado de leitura: 7,1 horas

7,1 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Classificações: 4.18/5 (Goodreads) 4,7/5 (Amazon)



Dare to Lead da Dra. Brené Brown desafia a imagem estereotipada de um chefe, também conhecido como líder. Brown afirma que a empatia é uma das qualidades de liderança mais importantes necessárias para administrar uma empresa ou liderar um grupo de pessoas. É preciso ter compaixão e aceitar a vulnerabilidade.

Ter autoridade, mas permitir-se sentir as emoções humanas. Como chefe, você não precisa ser frio e distante.

Lembre-se sempre de que as emoções não o tornam menos eficiente ou menos produtivo. Você deve baixar a guarda para criar conexões significativas com as pessoas com quem trabalha.

"Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o executor de ações poderia tê-las feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém repetidas vezes... que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo das grandes realizações e que, na pior, se fracassa, pelo menos fracassa enquanto ousa muito."

Dra. Brené Brown

Dare to Lead key takeaways

Veja o fracasso como uma chance de aprender e melhorar, não como uma medida de autoestima

Compreender e se conectar com os outros. A empatia é uma poderosa ferramenta de liderança

Os líderes capacitam os outros reconhecendo seus pontos fortes, promovendo a criatividade e incentivando a inovação

O que os leitores dizem

"Se você é daqueles que dizem: "Não posso demonstrar fraqueza, amor ou preciso ter todas as respostas", este livro é para você. Se você deseja criar uma cultura empresarial melhor, este livro é para você."

