10 modelos gratuitos de listas de pendências para agilizar seus projetos de construção

As listas de pendências são um recurso característico de projetos de construção bem planejados.

Na construção, é fundamental manter o controle de todos os detalhes. As listas de pendências ou listas de obstáculos são listas de verificação meticulosas que registram as tarefas pendentes e as tarefas do estágio final essenciais para a conclusão de um projeto de construção.

Há várias tarefas nas diferentes fases de um projeto de construção que a equipe deve concluir e documentar dentro do prazo. Os gerentes de construção e do local colaboram com várias equipes para criar uma lista abrangente de tarefas pendentes.

A primeira etapa para criar a lista de pendências é decidir o formato, o que pode consumir muito tempo. Use modelos de lista de pendências em vez de gastar horas criando uma lista de pendências do zero.

O que é uma lista de pendências?

Uma lista de pendências é um documento usado principalmente em projetos de construção para delinear as tarefas, itens ou problemas restantes que você precisa abordar ou concluir antes que o projeto seja considerado concluído.

Originalmente, o termo "punch" se referia à marcação de itens na lista com um "punch" ou marca de verificação depois de concluídos ou corrigidos.

Os gerentes de projeto registram tarefas ad hoc à medida que o projeto avança em suas fases. Isso garante que todas as tarefas críticas pendentes sejam registradas e devidamente concluídas próximo ao final do ciclo de vida do projeto.

Normalmente, uma lista de pendências inclui itens que exigem correção, ajuste ou remoção. Esses itens ou "tarefas" geralmente não fazem parte do projeto original plano do projeto mas são adicionados à medida que o projeto avança.

Embora o formato da lista dependa do projeto de construção específico, ela deve capturar algumas informações básicas:

Número do item (geralmente chamado de número de perfuração)

Título da tarefa

Breve descrição da tarefa

Categoria da tarefa

Responsável pela tarefa

Dependências, se houver

Data de início e data de término

Status de progresso e conclusão

A conclusão dos itens da lista de pendências garante que o projeto atenda aos requisitos especificados e aos padrões de qualidade.

O que faz um bom modelo de lista de pendências?

Um modelo de lista de pendências é uma estrutura pré-construída para agilizar o processo de conclusão do projeto, promover a colaboração e garantir o cumprimento dos marcos do projeto dentro do prazo.

Um modelo de lista de pendências tem recursos de categorização e priorização. Ele agrupa os itens logicamente por área ou profissão para facilitar a navegação e permite um fácil acompanhamento do progresso. A lista também indica o status de cada item - pendente, em andamento ou concluído.

Um modelo de lista de pendências bem elaborado oferece espaço suficiente para descrições detalhadas de cada item, especificando o local e a natureza do problema ou da tarefa.

Dependendo da plataforma, alguns modelos de lista de pendências podem apresentar recursos de automação. A automação ajuda a acelerar as tarefas recorrentes, como as atualizações.

Dependendo dos requisitos específicos do projeto, talvez seja necessário personalizar o modelo de lista de pendências. O modelo que você selecionar deve oferecer status personalizados, campos que podem ser adicionados ou removidos e exibições personalizadas adequadas a um requisito específico de gerenciamento de projeto.

Algumas plataformas oferecem ferramentas avançadas como Programação baseada em IA para ajudar os gerentes de construção a trabalhar com eficiência.

Por fim, um formato digital ou para impressão de fácil utilização contribui para a acessibilidade e a usabilidade, simplificando gerenciamento de construção .

10 melhores modelos de lista de pendências para usar em 2024

Os profissionais da construção civil e os gerentes de projeto usam extensivamente as listas de pendências durante todo o ciclo de vida do projeto. Cada projeto pode exigir uma lista personalizada que aborde seus aspectos exclusivos, mas um modelo sempre o ajuda a começar rapidamente.

No entanto, com a grande variedade de modelos de listas de pendências gratuitos e pagos disponíveis on-line, pode ser confuso encontrar a opção perfeita para o seu projeto.

Aqui está uma lista dos 10 melhores modelos de lista de pendências disponíveis on-line. E todos eles são gratuitos!

1. Modelo de gerenciamento de projeto de construção ClickUp

Sincronize os recursos da equipe e do empreiteiro geral, acompanhe o progresso e visualize os projetos com este modelo de gerenciamento de projetos de construção do ClickUp

Visualize todo o seu projeto construção projeto - desde o primeiro brainstorm até o corte final da fita - com organização e eficiência cristalinas. Os Modelo de gerenciamento de projeto de construção ClickUp torna essa visão uma realidade.

Esse modelo é o seu balcão único para gerenciar todos os detalhes de seus projetos de construção, grandes ou pequenos.

O modelo é ideal para os gerentes de canteiro de obras, administradores de contratos, construtores e outros profissionais da empresa de construção. Independentemente de estar lidando com uma nova construção ou com uma reforma meticulosa, o modelo fornece tudo o que você precisa para:

Organizar e planejar: Contabilizar todos os aspectos do seu projeto, desde os desenhos iniciais até as inspeções finais

Contabilizar todos os aspectos do seu projeto, desde os desenhos iniciais até as inspeções finais Cronograma tarefas e alinhar recursos : Garanta eficiência e produtividade ideais

: Garanta eficiência e produtividade ideais Acompanhe o progresso, as metas e os prazos: Obtenha atualizações em tempo real e mantenha todos informados e no caminho certo

O modelo apresenta status, campos e exibições personalizados para total transparência do projeto e visualização de dados.

Ele permite que você rastrear o tempo definir dependências, receber notificações por e-mail e aproveitar vários outros recursos para manter seu projeto em execução sem problemas.

2. Modelo de gerenciamento de construção ClickUp

Use o modelo de gerenciamento de construção do ClickUp para personalizar, rastrear e avaliar os orçamentos do projeto também

Os gerentes de construção planejam meticulosamente cada parte minuciosa de um projeto de construção, incluindo a lista de ações e as partes interessadas em cada fase.

O Modelo de gerenciamento de construção ClickUp permite que você acompanhe o progresso dessas ações e dependências em um só lugar.

O modelo de gerenciamento de construção do ClickUp permitirá que você:

Documentar e acompanhar: Listar dependências com uma fase de preparação, como a assinatura do contrato, e planejar as fases subsequentes com itens de ação

Listar dependências com uma fase de preparação, como a assinatura do contrato, e planejar as fases subsequentes com itens de ação Visualizar as fases de entrega: Obter recursos adicionais para várias necessidades exclusivas além das visualizações de calendário e lista para visualizar as fases de entrega por meio da linha do tempo

Obter recursos adicionais para várias necessidades exclusivas além das visualizações de calendário e lista para visualizar as fases de entrega por meio da linha do tempo Obtenha insights detalhados: Cada visualização vem pré-equipada com campos personalizados, permitindo que você adicione barras de progresso, níveis de confiança e notas de projeto para um acompanhamento detalhado

Além de garantir uma colaboração perfeita em documentação do projeto além da documentação do projeto, para que você possa trabalhar com a documentação e a conclusão, esse modelo também permite que você crie uma lista de pendências eficaz das tarefas pendentes. Eventualmente, você pode trabalhar com a lista de pendências e correr para a conclusão sem se preocupar com a documentação.

Os documentos pré-criados do modelo com formatação avançada são perfeitos para organizar conceitos de design, criar especificações e documentar alterações no meio do caminho.

3. Modelo de plano de projeto de construção ClickUp

Crie um plano de ação diário passo a passo com sua equipe de construção para acompanhar as tarefas e os projetos com o modelo de plano de ação de construção do ClickUp

Obtenha controle total sobre seus projetos de construção com o Modelo de plano de projeto de construção do ClickUp . Esse poderoso e abrangente ferramenta de gerenciamento de projetos permite otimizar as tarefas e estabelecer um fluxo de trabalho eficiente.

Esse modelo permite que você

Visualizar o sucesso: Os gráficos de Gantt transformam seulinha do tempo do projeto em um roteiro claro e prático

Os gráficos de Gantt transformam seulinha do tempo do projeto em um roteiro claro e prático Priorize com precisão: As matrizes de Impacto vs. Esforço ajudam você a se concentrar nas tarefas que agregam mais valor

As matrizes de Impacto vs. Esforço ajudam você a se concentrar nas tarefas que agregam mais valor Aumente a eficiência da equipe: Mantenha sua equipe organizada e no caminho certo, minimizando atrasos e maximizando a produtividade

Use-o como um modelo holístico para a tomada de decisões ágeis e o planejamento simplificado. Elementos essenciais como cronogramas detalhados, escopo do projeto, gerenciamento de custos, envolvimento da comunidade e gerenciamento de pessoal tornam o modelo ainda mais valioso.

Com esse formato, acompanhe o progresso durante todo o projeto de construção, monitorando regularmente o desempenho da equipe em relação aos marcos definidos e fazendo ajustes.

4. Modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Mantenha um registro das tarefas diárias, dos materiais, dos equipamentos, da programação e dos trabalhadores para manter seu negócio de construção funcionando sem problemas com o modelo de relatório diário de construção do ClickUp Modelo de relatório diário de construção do ClickUp o modelo de relatório diário de construção do ClickUp, como o nome sugere, registra as atividades diárias, acompanha o progresso em tempo real e mantém a equipe do projeto na mesma página.

Ele fornece um relatório abrangente visão geral de seu projeto incluindo

Trabalho realizado: Registre todas as tarefas concluídas e atividades em andamento, acompanhando o progresso e destacando os possíveis obstáculos

Registre todas as tarefas concluídas e atividades em andamento, acompanhando o progresso e destacando os possíveis obstáculos Gerenciamento de recursos: Acompanhe as horas de trabalho, o uso de equipamentos e o consumo de materiais para otimizaralocação de recursos e identificar áreas de melhoria

Acompanhe as horas de trabalho, o uso de equipamentos e o consumo de materiais para otimizaralocação de recursos e identificar áreas de melhoria **Compartilhe informações e observações importantes com os membros da equipe, promovendo a colaboração e a solução de problemas

Além disso, mantenha e acompanhe os registros de entrega, os atrasos na cronograma reuniões de standup, registros de inspeção, visitantes no local e muito mais.

5. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Use este modelo como um documento de revisão para avaliar o progresso do projeto, a qualidade do gerenciamento e dos controles, as lições aprendidas e as práticas recomendadas

A inspeção de qualidade está entre as fases mais críticas de um projeto de construção, o que torna eficaz um processo de lista de pendências. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp permite que você planeje, organize e acompanhe cada etapa do seu processo de controle de qualidade.

A modelo de lista de verificação de controle de qualidade ajudará a garantir que nada passe despercebido durante o processo de inspeção.

Aqui estão alguns benefícios de usar esse modelo:

Conformidade consistente: Garante que a equipe siga rigorosamente todos os procedimentos de controle de qualidade

Garante que a equipe siga rigorosamente todos os procedimentos de controle de qualidade Qualidade elevada: Mantém um alto padrão de qualidade em todas as diferentes frases

Mantém um alto padrão de qualidade em todas as diferentes frases Acesso fácil: Oferece acesso instantâneo a informações vitais, economizando tempo valioso

Oferece acesso instantâneo a informações vitais, economizando tempo valioso Precisão aprimorada: Minimiza erros e promove qualidade consistente

Esse modelo oferece vários recursos de gerenciamento de projetos para um controle abrangente. Use o modelo para delinear seu metas do projeto e separar os elementos críticos para inspeção.

Agilize a atribuição de tarefas, atualize o status do progresso e documentar os detalhes do processo para uma colaboração eficiente.

6. Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Organize todas as suas tarefas de mudança em um local central com o modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp

Mudar de um canteiro de obras para outro não é tão fácil quanto parece. Além disso, talvez você tenha que passar o local para outro gerente de construção.

Sem um sistema bem organizado, as tarefas essenciais podem se perder nesse estágio, levando a atrasos e complicações.

Veja como Modelo de lista de verificação de mudança do ClickUp ajuda:

Planejamento contínuo: Mantenha todas as suas tarefas de mudança organizadas e acessíveis. Gere ideias para embalar, planejar e gerenciar seu novo espaço e, em seguida, priorize as tarefas críticas

Mantenha todas as suas tarefas de mudança organizadas e acessíveis. Gere ideias para embalar, planejar e gerenciar seu novo espaço e, em seguida, priorize as tarefas críticas Organização sem esforço: Alterne entre exibições como 'Moving Stages' (Etapas da mudança) ou 'Tasks' (Tarefas) para acessar as informações da maneira que você precisa.

Acompanhe o progresso, categorize e gerencie facilmente suas tarefas usando atributos personalizados. Além disso, dependências de tarefas, reações a comentários e listas de verificação aumentam sua funcionalidade.

7. Modelo de lista ClickUp

Domine sua lista de tarefas semanais com este modelo detalhado do ClickUp

Um formato altamente personalizável para criar listas de pendências, o modelo Modelo de lista ClickUp permite que você otimize seu fluxo de trabalho de construção. Essa ferramenta simples, porém poderosa, permite que você

Dividir projetos complexos: Dividir tarefas complexas em partes gerenciáveis para uma execução eficiente

Dividir tarefas complexas em partes gerenciáveis para uma execução eficiente Priorizar com facilidade: Organizar e priorizar itens com base na importância e na urgência, garantindo que você se concentre nas necessidades críticas do projeto

Organizar e priorizar itens com base na importância e na urgência, garantindo que você se concentre nas necessidades críticas do projeto Automatize e padronize: Crie modelos para listas e processos recorrentes, economizando tempo e esforço valiosos

Os recursos intuitivos do modelo aprimoram o brainstorming, a priorização de tarefas e o compartilhamento de conhecimento. Por exemplo, sua ferramenta de quadro branco e o recurso de editor de texto ajudam a capturar e armazenar ideias.

O modelo oferece a todos os participantes um formato consistente, garantindo clareza em todos os estágios do gerenciamento de projetos.

Escolha entre até cinco visualizações para monitorar as tarefas e garantir o máximo de produtividade:

A visualização de lista para organizar as tarefas por status de progresso

Visualização de bate-papo para discussões em equipe

Gantt View para visualizar linhas do tempo

Board View para categorizar as tarefas e facilitar o acompanhamento

Visualização de calendário como uma visão geral de quando as tarefas precisam ser concluídas

8. Modelo de lista de verificação semanal de construção do ClickUp

Veja sua semana em um relance e acompanhe suas tarefas diárias no modelo de lista de verificação semanal do ClickUp

O modelo Modelo de lista de verificação semanal do ClickUp ajuda a simplificar as tarefas e a melhorar a organização. Ele permite que os gerentes de projetos de construção planejem e executem metas semanais.

O modelo tem recursos essenciais para o acompanhamento eficiente das metas:

Categorização de tarefas: Organize as tarefas de construção em categorias para maior visibilidade

Organize as tarefas de construção em categorias para maior visibilidade Chave Lembretes : Defina lembretes em diferentes fases para a conclusão oportuna dos marcos da construção

: Defina lembretes em diferentes fases para a conclusão oportuna dos marcos da construção Monitoramento do progresso: Monitore o progresso do projeto de construção sem esforço, utilizando status personalizados, como "Em andamento", "Concluído" e "A fazer

Monitore o progresso do projeto de construção sem esforço, utilizando status personalizados, como "Em andamento", "Concluído" e "A fazer Campos personalizados: Categorize as tarefas de construção com atributos específicos, como tipo de tarefa, sequência e sensação de bem-estar

Categorize as tarefas de construção com atributos específicos, como tipo de tarefa, sequência e sensação de bem-estar Visualizações personalizadas: Acesse diferentes visualizações adaptadas às necessidades do projeto de construção, incluindo o calendário semanal, as tarefas concluídas, as tarefas pendentes e o guia de introdução

Acesse diferentes visualizações adaptadas às necessidades do projeto de construção, incluindo o calendário semanal, as tarefas concluídas, as tarefas pendentes e o guia de introdução Ferramentas de gerenciamento de projetos: Aprimore o gerenciamento de projetos de construção com recursos como avisos de dependência, automação de tarefas, tópicos de comentários e lembretes de datas de vencimento

9. Modelo de lista de pendências do Google Sheets para projetos residenciais por Levelset

via Conjunto de níveis O modelo de lista de pendências do Google Sheets para projetos residenciais da Levelset permite organizar suas prioridades e tarefas críticas em um formato simples.

Ele é altamente personalizável e ajuda a manter uma visibilidade clara do status do projeto durante todo o processo.

O modelo está disponível nos formatos Google Sheets e PDF. Você também pode fazer o download de uma versão para Microsoft Excel no Google Sheets.

O modelo acompanha o progresso de um projeto destacando as tarefas restantes, melhorando a comunicação entre os membros da equipe e permitindo uma colaboração mais próxima.

Embora não seja tão atraente visualmente quanto os outros desta lista, ele ainda dá conta do recado.

10. Modelo de lista de pendências de construção do Excel por BigRentz

via BigRentz O modelo de lista de pendências do BigRentz Excel ajuda os gerentes de projeto, empreiteiros e equipes a classificar e inserir dados.

O modelo pronto para o Excel vem pré-carregado com tarefas comuns e itens essenciais para uma lista de pendências, incluindo retoques finais, verificações de controle de qualidade e inspeções finais.

A lista exaustiva de tarefas é um excelente ponto de partida, economizando o tempo dos usuários e garantindo que os itens críticos sejam tratados.

Garanta a eficiência do fluxo de trabalho e a precisão do progresso da construção com os modelos de lista de pendências

As listas de pendências devem ser a sua ferramenta preferida para simplificar o gerenciamento de tarefas, colaborar com as equipes e melhorar os resultados do projeto.

O uso de um software de lista de pendências dinâmico acelerará significativamente as fases finais de seu projeto de construção.

Os modelos de listas de pendências funcionam bem quando são versáteis e adaptáveis.

Todos os modelos listados aqui prometem imenso valor, mas a escolha do melhor modelo para sua lista de pendências depende de sua preferência e das necessidades do projeto.

O design do ClickUp visa atender a equipes de qualquer tamanho e setor. Não importa se você é o gerente de projeto de construção de um projeto no exterior ou de um projeto de mudança local, você encontrará um modelo que funciona.

O gerenciamento de problemas de qualidade ou o planejamento de dependências de tarefas é muito fácil quando você usa os modelos do ClickUp. Há modelos flexíveis e simples para gerenciar fatores como a geração de relatórios de atualização ou a documentação de requisitos de qualidade e conformidade.

Todos os modelos do ClickUp são pré-carregados com várias ferramentas para ajudá-lo a criar listas de pendências do zero ou selecionar uma de nossa biblioteca de modelos.

