10 melhores softwares de campanhas de texto (SMS) em 2024 (avaliações e preços)

Estudos mostram que 90% dos destinatários de SMS abrem as mensagens em 3 segundos. Isso torna o marketing por SMS uma ferramenta vital atualmente.

Muitas empresas adquirem um software de campanha de SMS para aproveitar o potencial do marketing por SMS. O software ajuda a otimizar fluxos de trabalho de marketing e fornecer mensagens personalizadas e de alto envolvimento para seus clientes. 📱

Listamos os 10 principais softwares de campanha de SMS para ajudá-lo a escolher o mais adequado. Antes de examinar as opções de software, vamos analisar o que é obrigatório em seu software de marketing por SMS.

O que você deve procurar em um software de campanha de SMS?

Aqui estão alguns recursos essenciais que você deve considerar ao selecionar um software de marketing por SMS:

Escalabilidade e capacidade de entrega internacional: Escolha uma plataforma que ofereça alcance global e suporte a caracteres internacionais. Além disso, verifique se o software acomoda o aumento do volume de mensagens, contas de usuários e futuras integrações personalizadas

Gerenciamento de campanhas: Procure recursos como agendamento, segmentação e automação para otimizar suas campanhas e atingir públicos específicos

Relatórios e análises: A ferramenta deve rastrear as principais métricas, como taxas de abertura, taxas de cliques e taxas de conversão, para medir o desempenho da campanha e identificar áreas de melhoria

Integrações: certifique-se de que o software se integre ao CRM existente, à plataforma de marketing por e-mail e a outras ferramentas para um fluxo de trabalho unificado

Conformidade e segurança: Escolha uma plataforma que cumpra as regulamentações relevantes, como TCPA e GDPR, e ofereça recursos de segurança robustos para proteger seus dados e as informações dos clientes

Facilidade de uso: Opte por uma interface intuitiva com navegação clara e recursos fáceis de usar para maximizar a eficiência e minimizar a curva de aprendizado

Comunicação bidirecional: Escolha um software que permita conversas bidirecionais com os clientes, promovendo o envolvimento e construindo relacionamentos

Os 10 melhores softwares de marketing por SMS para usar em 2024

Aqui está uma lista selecionada de softwares de marketing por SMS para ajudá-lo a iniciar e ampliar seu SMS campanhas de marketing por SMS . Estude os melhores recursos e limitações para descobrir o que funciona para você.

1. Klaviyo

via Klaviyo Com mais de 300 integrações nativas, a Klaviyo é conhecida por compilar dados de clientes e fornecer insights impactantes.

A plataforma Klaviyo utiliza algoritmos inteligentes de aprendizado de máquina e uma integração mais estreita com softwares de carrinhos de compras, como o Facebook e o Shopify, para segmentar os clientes e promover o engajamento. Isso aumenta a receita e reduz as taxas de abandono de carrinho.

Melhores recursos do Klaviyo

Aproveite mais de 300 integrações pré-construídas e ferramentas de assinatura

Crie um único formulário de inscrição por SMS otimizado para visitantes móveis

Obter suporte a imagens MMS e GIFs em mensagens SMS

Integrar links de assinatura de SMS para impulsionar novas inscrições

Limitações do Klaviyo

Falta um suporte robusto após a integração

Os usuários relatam que os recursos avançados são difíceis de aprender

Pacote de preços mais altos para SMS

Preços da Klaviyo

Gratuito: 150 créditos mensais gratuitos de SMS/MMS

150 créditos mensais gratuitos de SMS/MMS E-mail: A partir de US$ 45/mês

A partir de US$ 45/mês E-mail e SMS: A partir de US$ 60/mês

Klaviyo avaliações e comentários

G2: 4./5 (mais de 1000 avaliações)

4./5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

2. Omnisend

via Omnisend O Omnisend combina textos automatizados com e-mail e notificações por push em um único fluxo de trabalho automatizado. Ao contrário da maioria das ferramentas de marketing por SMS, ele não exige um endereço de e-mail para criar a identidade do usuário.

O Omnisend oferece várias ferramentas, como SMS, WhatsApp, pop-ups e notificações por push, para proporcionar uma forte comunicação entre canais. Ele lhe dá flexibilidade em criação de campanhas e gerenciamento.

Melhores recursos do Omnisend

Crie vários acionadores para diferentes estágios do cliente

Promova uma melhor automação com 30 fluxos de trabalho pré-criados

Trabalhe com mais de 150 modelos predefinidos para diferentes casos de uso

Integrar formulários em campanhas para criar listas de SMS

Limitações do Omnisend

Não se integra ao Google Analytics e a outros grandes softwares de CRM

Não possui o recurso de teste A/B

Preços do Omnisend

Gratuito: US$ 0 por 60 SMS (uma única vez)

US$ 0 por 60 SMS (uma única vez) Padrão: US$ 16/mês

US$ 16/mês Pro: US$ 59/mês

Omnisend avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

3. Postscript.io

via Pós-escrito O Postscript oferece 60 filtros granulares que permitem que os usuários criem arquivos hipersegmentados planos e estratégias de marketing . A plataforma prioriza a criação de uma lista em conformidade com a TCPA para reduzir o envolvimento ilegal e antiético dos clientes.

Embora a Postscript apresente várias integrações, incluindo Zendesk, Klaviyo, Yotpo e Okendo, ela é compatível apenas com Shopify e Shopify Plus.

Melhores recursos do Postscript

Aproveite os estrategistas internos experientes para projetar, lançar e otimizar um programa de SMS

Crie segmentos de assinantes e clientes com mais de 45 filtros de segmentação

Selecione entre mais de 65 eventos de gatilho de automação para disparar uma mensagem automatizada em qualquer ponto da jornada do cliente

Simplifique as campanhas de SMS, os acompanhamentos e as experiências personalizadas com uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Limitações do Postscript

A análise do Postscript precisa ser aprimorada

Capacidade limitada de integração

Preços do Postscript

Inicial: US$ 0,015/SMS, US$ 0,045/MMS + taxas da operadora

US$ 0,015/SMS, US$ 0,045/MMS + taxas da operadora Crescimento: US$ 100/mês, US$ 0,01/SMS, US$ 0,03/MMS + taxas da operadora

US$ 100/mês, US$ 0,01/SMS, US$ 0,03/MMS + taxas da operadora Profissional: US$ 500/mês, US$ 0,007/SMS, US$ 0,024/MMS + taxas da operadora

US$ 500/mês, US$ 0,007/SMS, US$ 0,024/MMS + taxas da operadora Empresarial: Preços personalizados

Postscript ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 150 avaliações)

4,9/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Sakari.io

via Sakari A Sakari oferece serviços de marketing por SMS nacionais e internacionais. Além disso, permite o envio de mensagens de texto bidirecionais entre os departamentos de marketing, suporte ao cliente, vendas e outros. Ele também emite um número de telefone dedicado para facilitar a comunicação entre as partes interessadas.

Usando um painel de controle centralizado, o Sakari oferece uma funcionalidade avançada de mensagens de texto, permitindo que os administradores adicionem mídia, ícones, mapas e botões de chamada para ação.

Melhores recursos do Sakari

Envio de mensagens de texto em massa para mais de 200 países

Integração com várias plataformas e APIs de terceiros, incluindo Slack, Hubspot e Salesforce

Utilize fluxos de trabalho de SMS com base em ciclos de vida específicos do cliente, como preenchimento de formulários e agendamento de compromissos

Forneça informações enriquecidas aos seus contatos por meio de mensagens multimídia

Limitações do Sakari

É preciso pagar pelas mensagens recebidas

As notificações push geralmente não funcionam.

Preços do Sakari

Iniciante: $16/mês

$16/mês Crescimento: US$ 30/mês

US$ 30/mês Negócios: $90/mês

$90/mês Equipe: $170/mês

$170/mês Ouro: $330/mês

$330/mês Elite: $640/mês

$640/mês Preços personalizados para planos de maior volume

Sakari ratings and reviews

Capterra: 4,5 (mais de 90 avaliações)

4,5 (mais de 90 avaliações) G2: Não há avaliações suficientes

5. SMSBump

via SMSbump Usado por mais de 90.000 empresas para suas lojas de comércio eletrônico, o SMSBump atualmente atende apenas ao Shopify e ao BigCommerce.

A plataforma oferece uma abordagem que prioriza a conformidade, seguindo as diretrizes GPDR, CTIA e TCPA para a coleta de assinantes. O SMSBump também fornece análises em tempo real e insights de ação.

Melhores recursos do SMSBump

Importação manual de contatos por meio de arquivos .CSV

Criar listas ricas com popups, opt-ins sociais, códigos QR e palavras-chave

Crie segmentos estreitos de consumidores com mais de 40 pontos de dados para segmentar compradores

Configurar automação de texto e notificações de lembrete personalizadas acionadas por eventos ou atividades específicas

Limitações do SMSBump

A automação e a segmentação não estão à altura da concorrência.

Falta de integração omnicanal com outros aplicativos de marketing software de gerenciamento de marketing

Preços do SMSBump

Gratuito: US$ 0, US$ 0,0165 por SMS (EUA)

US$ 0, US$ 0,0165 por SMS (EUA) Crescimento: US$ 19/mês, US$ 0,0149 por SMS (EUA)

US$ 19/mês, US$ 0,0149 por SMS (EUA) Prime: US$ 49/mês, US$ 0,0142 por SMS (EUA)

US$ 49/mês, US$ 0,0142 por SMS (EUA) Powerhouse: $199/mês, $ 0,0130 por SMS (EUA)

SMSBump ratings and reviews

Capterra: Não listado

Não listado G2: Não listado

6. Texto mágico

via Textmagic Disponível em quase 190 países, o Textmagic se destaca por seus recursos de mensagens de texto em massa. O software garante mensagens de texto seguras com o protocolo SSL/HTTPS e faz backup das contas e mensagens dos contatos, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A API de gateway de SMS do Textmagic se integra a sites para enviar mensagens SMS, acrescentando recursos de mensagens de texto aos fluxos de trabalho diários.

Melhores recursos do Textmagic

Atenda às dúvidas dos clientes com um painel de bate-papo SMS bidirecional

Converta e-mails em SMS e envie-os de qualquer e-mail com vários destinatários

Use números de telefone virtuais dedicados para roteamento de chamadas, campanhas promocionais e suporte ao cliente

Responda a mensagens de texto usando o recurso de encaminhamento de chamadas de voz

Limitações do Textmagic

Dificuldade para adicionar multimídia, pois os links funcionam mais do que os uploads diretos

Atendimento ao cliente ruim em várias avaliações

Preços do Textmagic

Plano de pagamento conforme o uso que varia entre países e pacotes de serviços

Avaliações e resenhas do Textmagic

G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

4,4/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Emotive.io

via Emotivo Usada por mais de 700 empresas, a Emotive atribui a cada cliente um gerente de integração, um gerente de sucesso do cliente e um redator dedicados. A plataforma de marketing de SMS também vem com um software exclusivo de marketing de mensagens de texto conversacionais.

Os recursos da Emotive são fáceis de usar e personalizáveis para ajudar as empresas em expansão a atender às suas necessidades metas de marketing .

Melhores recursos do Emotive

Colabore com uma equipe de conformidade dedicada para orientá-lo nas práticas recomendadas da TCPA, CCPA e CTIA

Crie SMS de conversação, não apenas transmissões

Reduzir o atrito de compra com o text-to-buy

Conecte as campanhas de marketing por SMS às transações de vendas

Converta o tráfego da Web em assinantes de SMS e e-mail

Limitações emocionais

O Emotive não pode criar campos personalizados exclusivos

Não possui painéis de controle analíticos

Preços da Emotive

Emotive SMS: US$ 0,0200/MMS, US$ 0,0100/SMS

US$ 0,0200/MMS, US$ 0,0100/SMS Atribuição Emotive: $350/mês

$350/mês SMS gerenciado: US$ 2.000/mês

US$ 2.000/mês Emotive Ads: A partir de 10% do gasto com anúncios

Emotive ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

4,5/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 60 avaliações)

8. Twilio

via Twilio O Twilio oferece uma API de nuvem disponível globalmente que os desenvolvedores podem aproveitar para criar aplicativos de comunicação personalizados. Ele oferece três níveis diferentes para criar esses aplicativos: com código, com código mínimo e sem código.

A Twilio oferece opções de conectividade programáveis para números de telefone virtuais, entroncamento SIP e mensagens. Isso é adequado para grandes equipes que precisam de aplicativos de SMS proprietários.

Melhores recursos do Twilio

Aproveite uma excelente biblioteca com guias, tutoriais e modelos de conteúdo

Crie várias funcionalidades de SMS com JavaScript usando uma biblioteca de exemplos de código

Crie conversas entre canais

Limitações do Twilio

Pode ser complicado para iniciantes

As empresas com grandes volumes de tráfego acabam pagando mais

Suporte limitado ao cliente

Preços do Twilio

Teste gratuito

Preços diferentes para serviços diferentes

Avaliações e resenhas do Twilio

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

9. Atencioso

via Atento A Attentive oferece uma tecnologia patenteada de dois toques, um recurso exclusivo que acelera a expansão da lista de assinantes. Esse recurso permite que as empresas implementem mensagens bidirecionais personalizadas em toda a jornada do cliente.

Você pode mesclar dados de clientes em todos os seus sistemas de marketing e dimensionar 1:1 entre canais comunicações com um único cliente view.

Melhores recursos do Attentive

sincronize seu catálogo de produtos do site de comércio eletrônico com suas campanhas de mensagens

Explore recursos de conformidade, como trilhas de auditoria, modelos de opt-in e termos e privacidade vinculados

Integre dados de outras plataformas, incluindo Shopify e Salesforce

Participe da comunidade de usuários do Attentive para que os clientes obtenham um suporte mais amplo da equipe do Attentive

Limitações do Attentive

Os usuários geralmente têm dificuldade para editar suas campanhas principais

Falta um recurso para desativar as mensagens bidirecionais

Preços do Attentive

Preços personalizados

Attentive ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

4,8/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.8/5 (100+ avaliações)

10. SimpleTexting

via Texto simples O SimpleTexting permite que os usuários usem milhares de acionadores e ações disponíveis na fonte em mais de 1.600 aplicativos. Além disso, você pode escrever códigos personalizados para integrar qualquer aplicativo.

Ele atende a muitos setores e já prestou serviços a mais de 10.000 empresas. É a única plataforma de marketing por SMS que oferece mensagens de conformidade gratuitas.

Além disso, cada plano do SimpleText vem com um conjunto completo de recursos, e eles também afirmam criar integrações personalizadas para sua empresa.

Melhores recursos do SimpleTexting

Obtenha integrações personalizadas com requisitos mínimos de codificação

Use 306 caracteres por SMS em vez do limite usual de 160 caracteres

Trabalhe com um Gerador de mensagens de IA

Não há limite para palavras-chave e contatos

Segmente o banco de dados de assinantes para um marketing mais direcionado

Limitações do SimpleTexting

Escopo para aprimoramento na central de ajuda

Os segmentos não podem ser agrupados com declarações do tipo e-ou, o que limita o marketing direcionado

Poucas oportunidades de capturar dados de assinantes

Preços do SimpleTexting

Custo mensal estimado: US$ 39 + US$ 4 (registro único na operadora)

Complementos personalizados

Membros adicionais da equipe: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Números adicionais: US$ 10/mês por número

SimpleTexting avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

Outras ferramentas de marketing

Embora a Klaviyo, a Omnisend e outras ferramentas que listamos ofereçam excelente funcionalidade para campanhas de SMS, outras plataformas de marketing de SMS são essenciais para que os profissionais de marketing gerem conteúdo de campanhas de SMS, naveguem em campanhas multicanais e otimizem fluxos de trabalho criativos.

É nesse ponto que o ClickUp se destaca!

Veja como você pode usar o ClickUp para tornar suas campanhas de SMS bem-sucedidas:

AI do ClickUp

AI do ClickUp

ajuda você a criar conteúdo de SMS envolvente e impactante. Com o ClickUp AI, você poderá

Criar campanhas de SMS atraentes

Gerar mensagens personalizadas com conteúdo dinâmico

Testar diferentes estratégias de mensagens com testes A/B

O ClickUp AI vai além da escrita, permitindo que você fique por dentro das conversas, gere tarefas, garanta uma gramática impecável e até mesmo traduza idiomas para campanhas globais de SMS.

Marketing por e-mail facilitado com a IA do ClickUp

ClickUp para marketing

é uma solução completa de gerenciamento de projetos que permite a colaboração da equipe, o gerenciamento de tarefas, o gerenciamento de tempo e as atividades de marketing em uma única ferramenta.

Acesse seus principais objetivos e resultados (OKRs) criando um plano detalhado sobre como sua equipe de marketing atingirá metas, orçamentos e muito mais

**ClickUp para equipes de marketing

A plataforma conta com vários recursos:

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

ClickUp Whiteboard **Crie quadros brancos de campanha para fazer brainstorming, iterar e visualizar os fluxos de sua campanha de SMS

Tarefas do ClickUp **Aumente a visibilidade, defina o fluxo de trabalho e concentre-se no que importa com as tarefas do ClickUp

Documentos do ClickUp **Centralize o gerenciamento do briefing criativo e facilite a revisão do design da campanha com ferramentas de anotação de imagem, vídeo e PDF

A plataforma também oferece uma biblioteca de modelos de marketing e modelos de redação de conteúdo para ajudá-lo a desenvolver e otimizar suas campanhas.

Dimensione suas campanhas de marketing por SMS

O marketing por SMS preenche uma lacuna crítica nas estratégias de marketing modernas, pois atinge um público altamente engajado em um momento crítico.

O uso dessas ferramentas de campanha de SMS simplificará ainda mais a segmentação de clientes e aumentará o ROI de suas campanhas de marketing.

Ao experimentar diferentes serviços de marketing por SMS, sinta-se à vontade para experimentar o ClickUp para atualizar suas campanhas de SMS e otimizar seu fluxo de trabalho de marketing.

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo e comece suas campanhas de SMS!