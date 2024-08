10 melhores alternativas de IA da Mindgrasp em 2024 (avaliações e preços)

Quando se está aprendendo algo novo, pode parecer um trabalho árduo. Você precisa ouvir ou ler bem, fazer anotações detalhadas, entender o que escreveu, resumir e tentar se lembrar de tudo. É muita coisa. 👀

Felizmente, o aumento da inteligência artificial nos proporcionou Ferramentas de IA para tornar a experiência de aprendizado muito mais fácil para alunos e professores. Ferramentas como o Mindgrasp.AI, por exemplo, ou uma das muitas alternativas de IA do Mindgrasp.

O Mindgrasp é um Ferramenta de IA para fazer anotações que lê documentos ou ouve conteúdo de vídeo para você (inclusive vídeos do YouTube) e, em seguida, apresenta anotações resumidas. Você pode fazer perguntas para ajudá-lo a entender e processar as informações, além de criar flashcards e testes para ajudá-lo a se lembrar delas.

O Mindgrasp é incrivelmente útil, mas não é o único aplicativo de anotações ou ferramenta de estudo de IA existente no mercado. Algumas alternativas ao Mindgrasp AI também oferecem outras funcionalidades que podem ser usadas por alunos e professores. 🧑‍🎓

Vamos explorar alguns dos recursos que esses tipos de assistentes de estudo orientados por IA oferecem para que você saiba do que eles são capazes. Em seguida, veremos algumas excelentes alternativas de IA do Mindgrasp para melhorar seu jogo de estudo (ou ensino).

O que você deve procurar em uma Alternativa ao Mindgrasp AI?

É sempre bom conhecer suas opções - além disso, você pode descobrir ferramentas que nem sabia que existiam. Estes são alguns dos principais recursos e funcionalidades que você deve procurar quando estiver pesquisando alternativas ao Mindgrasp AI:

Ferramentas de transcrição com tecnologia de IA que convertem texto ou fala em formato escrito

Capacidade de gerenciamento de documentos para organizar suas anotações de modo que você possa encontrar facilmente o que precisa

Automação de processos, como resumir conteúdos extensos em alguns pontos-chave, economizando seu tempo

Vinculação bidirecional para que você possa sempre encontrar o caminho de volta para as informações relacionadas

Simples ferramentas de compartilhamento de conhecimento para que você possa criar uma base de conhecimento que beneficie outras pessoas também 📚

Personalização para que você possa alterar o formato e o estilo de suas anotações para que funcionem melhor para você

Uma interface de ferramenta de IA fácil de usar para que você possa começar a trabalhar rapidamente

Você pode usar o Mindgrasp para alguns desses casos de uso, mas não para todos, portanto, vamos explorar outras opções.

Os 10 melhores Alternativas de IA do Mindgrasp para usar em 2024

Cada uma dessas alternativas ao Mindgrasp AI oferece diferentes tipos de funcionalidade. Considere os pontos fortes e fracos de cada uma delas para ajudá-lo a decidir qual ferramenta - ou combinação de ferramentas - funcionará melhor para você.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, verificar a ortografia ou ajustar o tamanho do conteúdo no Docs

O ClickUp é uma excelente alternativa ao Mindgrasp AI - e muito mais. É uma ferramenta de produtividade on-line completa, projetada para otimizar os fluxos de trabalho e aprimorar a colaboração em equipe. ✨ ClickUp Brain é um assistente de IA que oferece suporte a todos os aspectos do estudo, desde o planejamento, a tomada de notas e o resumo até a criação de conteúdo e o armazenamento de documentos.

Use um dos muitos Modelos de gerenciamento de projetos do ClickUp para criar um plano de estudo e e acompanhar seu progresso em relação a suas metas. Enquanto estuda, aproveite o software assistente de escrita orientado por IA para fazer anotações em um Bloco de notas ClickUp ou em um arquivo Documento ClickUp . Extraia pontos-chave e crie resumos de suas anotações ou de outros recursos usando o ClickUp Brain. 📝

Quando estiver pronto para começar a trabalhar em uma tarefa, gere ideias rapidamente usando um dos vários recursos do ClickUp Brain modelos de brainstorming ou criar uma visão geral do mapa mental em um Quadro branco do ClickUp . O AI Writer for Work do ClickUp é útil novamente para gerar conteúdo a partir de seu esboço e editá-lo e formatá-lo para que você entregue um documento profissional e sem erros.

Melhores recursos do ClickUp

Use o recurso internoSoftware de quadro branco para visualizar como tudo se encaixa e ajudá-lo a reter informações

Extraia automaticamente pontos de ação de suas anotações para criar tarefas rastreáveis

Estruture e organize suas anotações com páginas aninhadas e tags

Salve todos os seus documentos de forma centralizada na plataforma ClickUp

Traduza seu conteúdo para vários idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, italiano e árabe 🌎

Use o ClickUp em dispositivos móveis iOS ou Android ou no desktop

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não está disponível na versão gratuita, portanto, você precisará de um plano pago para usá-lo

Com tantos recursos, pode haver um pouco de curva de aprendizado para novos usuários

ClickUp preço

Free Forever

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

2. OpenAI

via OpenAI A OpenAI é uma empresa que se concentra na pesquisa e implementação de IA para o benefício da humanidade. Ela é mais conhecida por desenvolver o ChatGPT, um chatbot de IA que gera respostas a perguntas, respondendo de forma muito humana. A API do ChatGPT agora é usada por muitos outros aplicativos em todo o mundo. 🤖

A API OpenAI Whisper é apenas um dos vários outros aplicativos e transforma a fala em texto, o que a torna uma alternativa viável à IA do Mindgrasp. Essa ferramenta alimentada por IA também tem outros recursos que a tornam um valioso auxiliar de estudo.

OpenAI melhores recursos

Transcreva palestras, podcasts, reuniões do Zoom ou gravações de webinars para ter um registro por escrito

Obtenha respostas rápidas para todas as perguntas que tiver sobre o tópico que está estudando (ou qualquer outra coisa)

Use-o como umassistente de redação para criar conteúdo para você

Peça a ele para criar um questionário para testar seus conhecimentos

OpenAI limitações

A cópia gerada nem sempre é 100% precisa do ponto de vista factual e pode não passar em um verificador de plágio

O sistema só pode acessar dados de sua atualização mais recente, portanto, pode não estar a par dos assuntos atuais

OpenAI preço

Pague conforme o uso

OpenAI avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

3. Google para Educação

via Google para Educação Em vez de ser uma alternativa direta ao Mindgrasp AI, o Google for Education foi projetado para gerenciar o material de ensino para turmas e escolas. Como parte do Google Workspace, ele também fornece uma plataforma para que alunos e professores se comuniquem e colaborem on-line.

O pacote gratuito Fundamentals oferece funcionalidades básicas como Docs, Sheets, Forms e Slides, além de ferramentas de comunicação, incluindo Gmail, Google Meet e Chat. As opções pagas dão às instituições educacionais acesso a recursos avançados, como segurança, controle de acesso e análise, além de integrações e reuniões com centenas de participantes. 🧑‍🏫

Melhores recursos do Google for Education

Carregue novas tarefas na plataforma, que se vincula ao Google Calendar integrado, para que todos saibam quando elas devem ser entregues

Faça download de tarefas e avaliações concluídas diretamente da plataforma

Use o Originality Report para verificar se os envios de seus alunos não foram plagiados

Acesse o sistema baseado em nuvem de qualquer lugar

Limitações do Google for Education

Alguns usuários acham que a interface do usuário é difícil de navegar

Por ser on-line, dificuldades técnicas podem atrapalhar o processo de aprendizagem

Google for Education preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Google for Education

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (16 avaliações)

4. Kami

via Kami O Kami é outra ferramenta que dá suporte aos professores e ajuda a personalizar o aprendizado para que ele seja mais envolvente para todos. Ela se integra ao seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS) para que você possa usá-la tanto para instruções quanto para tarefas. ✅

Use as ferramentas de anotação para tornar os materiais de ensino muito mais interessantes e incentive seus alunos a fazerem o mesmo. Tanto os alunos quanto os professores também podem usar o sistema para fazer e responder perguntas rapidamente ou compartilhar gravações de voz ou vídeo.

Melhores recursos do Kami

Crie ou personalize facilmente materiais de aprendizagem e compartilhe-os com sua turma

Observe seus alunos trabalharem juntos on-line em tempo real e verifique com eles para manter as coisas no caminho certo

Gere questionários e avaliações e, em seguida, classifique-os em uma única exibição

Integre-se a outras ferramentas de ensino populares, como Google Classroom, Teams, OneDrive e Schoology

Limitações do Kami

O plano básico dá acesso a alguns recursos, mas você precisará de um plano pago para obter funcionalidades avançadas, como digitação por voz ou classificação e acompanhamento de avaliações

Alguns professores acham que o preço é um pouco alto se eles próprios estiverem pagando pelo Kami

Kami preço

Básico: Gratuito

Gratuito Professor: $99/ano

$99/ano Escola ou distrito: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do Kami

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

5. EnhanceDocs

via EnhanceDocs O EnhanceDocs usa a funcionalidade de pesquisa em linguagem natural para ajudar as pessoas a encontrar informações. Use-o para treinar sua equipe, integrar novos contratados ou oferecer suporte ao cliente, fornecendo aos usuários respostas rápidas para suas dúvidas.

Para responder a uma pergunta, essa poderosa ferramenta pesquisa na documentação e nas bases de conhecimento existentes da empresa, em plataformas como Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint e Confluence. Em seguida, ela vincula a consulta diretamente ao documento relevante. Ela também identifica perguntas frequentes e formula respostas, economizando horas de pesquisa.

Melhores recursos do EnhanceDocs

Agilize o fluxo de trabalho da sua equipe, fornecendo a ela acesso rápido aos dados necessários para concluir suas tarefas

Use o EnhanceDocs diretamente de ferramentas de bate-papo como Teams, Discord ou Slack

Extraia dados de documentos de todos os tipos, inclusive PDFs

Fique tranquilo sabendo que a segurança de nível empresarial está protegendo todas as informações confidenciais da sua empresa 🔐

Limitações do EnhanceDocs

Ainda não há avaliações suficientes para saber se essa ferramenta funciona bem

O preço é alto para uma pequena empresa

EnhanceDocs preço

Gratuito

Pro: $1.000/mês

$1.000/mês Comercial: $2.500/mês

$2.500/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do EnhanceDocs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Chatbase

via Base de bate-papo O Chatbase usa GPT para criar chatbots personalizados e interativos para sua empresa. Como alternativa à IA do Mindgrasp, ele faz "anotações" em uma série de fontes de dados, incluindo documentos em PDF e sites, e depois vai além e transforma esses dados em conversas de chatbot.

A análise avançada facilita a identificação e a sinalização de possíveis problemas antes que eles se agravem, ajudando a otimizar os caminhos do usuário e a melhorar a satisfação do cliente. 😊

Melhores recursos do Chatbase

Use-o para interagir com os clientes e dar suporte a eles ou para gerar leads

Aproveite o modelo freemium para experimentar o sistema antes de comprar

Pague por complementos, como créditos de mensagens extras ou chatbots, somente quando precisar deles

Integre-se com ferramentas de bate-papo ou de mídia social, como WhatsApp, Slack, Facebook Messenger e Zapier

Limitações do Chatbase

Usuários não técnicos geralmente acham a curva de aprendizado um pouco íngreme

Você precisará pagar a mais para remover a marca do Chatbase ou usar seu próprio domínio personalizado

Chatbase preço

Gratuito

Hobby: $19/mês para 2 chatbots

$19/mês para 2 chatbots Padrão: $99/mês para 5 chatbots

$99/mês para 5 chatbots Ilimitado: $399/mês para 10 chatbots

Classificações e avaliações do Chatbase

G2: N/A

N/A Capterra: 4,3/5 (70 avaliações)

7. Navegador LockDown

via Navegador LockDown O Lockdown Browser protege o ambiente de testes on-line em sistemas de gerenciamento de aprendizado. Ele é usado principalmente por instituições de ensino superior para garantir a integridade durante os exames.

Essa ferramenta remove todas as opções do menu e da barra de ferramentas, exceto aquelas que são absolutamente necessárias, e impede que os alunos acessem outras ferramentas que possam ser usadas para trapacear. ❎

Melhores recursos do LockDown Browser

Integra-se a vários sistemas LMS, incluindo Moodle, Brightspace, Blackboard Learn e Canvas

Impede que os alunos mudem para qualquer outro aplicativo

Impossibilite a cópia e o compartilhamento de questões de exames

Use o Lockdown Browser em dispositivos Mac, Windows, iPad e Chromebook

Limitações do LockDown Browser

Não é facilmente acessível para alunos com deficiência

Alguns usuários relataram bugs e falhas que aumentam o estresse no processo do exame

LockDown Browser preço

O preço é baseado no número de alunos em seu campus

Classificações e resenhas do LockDown Browser

G2: 3,7/5 (mais de 40 avaliações)

3,7/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,5/5 (11 avaliações)

8. Explique como se eu tivesse cinco anos

via Explique como se eu tivesse cinco anos O Explain Like I'm Five é uma ferramenta de IA que explica tópicos complexos em uma linguagem muito simples, para que até mesmo uma criança possa entendê-los. Ela é usada por alunos para aprender novos conceitos e por professores para ajudar a explicá-los.

A base de conhecimento de IA é criada por pessoas de todo o mundo que contribuem com suas percepções pessoais, garantindo uma gama diversificada de pontos de vista. 💡

Explique como se eu fosse cinco melhores recursos

Receba três perguntas gratuitas por dia

Receba respostas rápidas para qualquer pergunta que você escolher fazer

Especifique seu nível de compreensão - básico, intermediário, avançado ou especialista

Opte por ativar ou desativar o sarcasmo, dependendo do que você está procurando

Explique como se eu tivesse cinco limitações

Como não há uma única fonte de verdade, a confiabilidade do conteúdo varia

Ainda não há avaliações suficientes para avaliar se o Explain Like I'm Five funciona bem

Explain Like I'm Five preço

Just Curious: $3,99/mês

$3,99/mês Tell Me All: $6,99/mês

Explain Like I'm Five ratings and reviews

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Academia

via Academia Academia é uma base de conhecimento composta por documentos de pesquisa. Os acadêmicos podem fazer upload de seus artigos e medir seu impacto, e qualquer pessoa pode acompanhar a pesquisa de outras pessoas para se manter atualizada com os últimos desenvolvimentos em seu campo de estudo. 📰

Melhores recursos da academia

Configure alertas de pesquisa para tópicos de seu interesse

Baixe milhões de artigos gratuitamente ao se registrar

Aproveite as vantagens da análise integrada para acompanhar o impacto dos artigos de pesquisa que você carrega

Use essa alternativa do Mindgrasp AI para fornecer resumos detalhados do conteúdo da pesquisa

Limitações da academia

É necessário fazer login para pesquisar e acessar artigos

Alguns usuários acham que a funcionalidade de pesquisa não é muito fácil de usar

Academia preços

**Gratuito

Premium para instituições: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Academia

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: N/A

10. Flip

via Flip Anteriormente conhecido como Flipgrid, o Flip é um aplicativo da Microsoft que permite que os alunos gravem tarefas em vídeo e depois as editem e compartilhem. É uma ferramenta de estudo alternativa para alunos que preferem falar do que escrever, ou para incentivar os alunos a encontrar sua voz. 🙋

Melhores recursos do Flip

Convide os alunos a participar de um grupo e controle o que eles têm acesso

Aumente o envolvimento publicando avisos usando texto ou vídeo e convidando os alunos a compartilhar suas ideias

Incentive a colaboração com seus colegas de classe para ajudá-los a desenvolver suas ideias

Use o Flip como um aplicativo da Web ou de celular

Limitações do Flip

O sistema pode ser um pouco confuso para novos usuários

Os alunos só podem responder por vídeo - não há outras opções

Flip preço

Grátis

Flip ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

4,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Ferramentas de IA Tornam o aprendizado muito mais divertido

As ferramentas de estudo de IA podem tornar o processo de aprendizado mais eficaz - e, muitas vezes, muito mais divertido também - para alunos e professores. De aplicativos de anotações e transcrição a chatbots e bases de conhecimento de todos os tipos, há uma alternativa de IA do Mindgrasp para cada tipo de tarefa de aprendizado. 🙌

O ClickUp é uma das melhores ferramentas de estudo de IA disponíveis no momento. Ele oferece modelos de planejamento de estudo, aplicativos de anotações e ferramentas de brainstorming, além de um assistente de redação com IA que pode resumir anotações, gerar cópias e formatar seu trabalho para que fique ótimo. Registre-se gratuitamente para o ClickUp e comece a trabalhar para obter as melhores notas hoje mesmo. 💯