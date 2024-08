10 alternativas fantásticas ao Snowflake para simplificar o gerenciamento de dados

O Snowflake é um armazém em nuvem popular que ajuda você a acessar, armazenar, gerenciar e compartilhar seus dados, garantindo a máxima segurança. A plataforma é conhecida por um motivo: ela oferece excelentes opções de automação, suporta dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, estimula a colaboração e se integra a várias ferramentas de business intelligence.

Embora seu nome possa sugerir o contrário, o Snowflake é uma ferramenta robusta que pode lidar com grandes quantidades de dados e oferecer desempenho extremamente rápido em todos os momentos. ❄️

Apesar de suas incríveis opções, o Snowflake não é a solução perfeita para todos. Algumas pessoas podem querer mais controle sobre seus custos, uma interface de usuário mais simples ou a possibilidade de uso off-line.

Fizemos o trabalho pesado para você e elaboramos uma lista das 10 melhores alternativas ao Snowflake que podem atender melhor às suas necessidades. Abordaremos seus recursos em detalhes e destacaremos algumas desvantagens para ajudá-lo a encontrar a solução de dados ideal para sua empresa.

O que você deve procurar nas alternativas ao Snowflake?

Como você pode encontrar uma infinidade de alternativas à Snowflake, separar o joio do trigo pode ser um desafio. Se quiser ter certeza de que está tomando a decisão certa para tomar a decisão certa, procure uma plataforma com as seguintes características:

Escalabilidade : A plataforma de dados em nuvem deve ser capaz de lidar com as necessidades crescentes de dados de sua empresa sem atrasos ou problemas de desempenho

: A plataforma de dados em nuvem deve ser capaz de lidar com as necessidades crescentes de dados de sua empresa sem atrasos ou problemas de desempenho Segurança : A alternativa Snowflake deve atender aos mais altos níveis de segurança para manter seus dados seguros e minimizar o risco de invasões. Opções como autenticação de dois fatores, criptografia e mascaramento de dados são uma vantagem bem-vinda

: A alternativa Snowflake deve atender aos mais altos níveis de segurança para manter seus dados seguros e minimizar o risco de invasões. Opções como autenticação de dois fatores, criptografia e mascaramento de dados são uma vantagem bem-vinda Integração de dados : A plataforma certa deve ser capaz de se integrar às plataformas de inteligência de negócios e de dados para ajudá-lo a criar um ecossistema exclusivo e funcional que se alinhe às necessidades da sua empresa

: A plataforma certa deve ser capaz de se integrar às plataformas de inteligência de negócios e de dados para ajudá-lo a criar um ecossistema exclusivo e funcional que se alinhe às necessidades da sua empresa Opções de colaboração : Se a sua equipe estiver trabalhando remotamente, procure alternativas de gerenciamento de dados na nuvem que permitam colaborar e compartilhar dados com o máximo de segurança

Automações : Uma plataforma adequada oferece opções paraautomatizar tarefas repetitivasminimizando, assim, o risco de erros e otimizando os custos

: Uma plataforma adequada oferece opções paraautomatizar tarefas repetitivasminimizando, assim, o risco de erros e otimizando os custos Recursos de análise: A plataforma deve ter ferramentas robustas para ajudá-lo a analisar evisualizar dados e a tomar decisões informadas que impulsionarão o sucesso de sua empresa

Gerencie seus dados com facilidade: as 10 melhores alternativas para o Snowflake em 2024 e nos anos seguintes

Depois de analisar dezenas de alternativas ao Snowflake, elaboramos uma lista das 10 melhores plataformas que oferecem a melhor funcionalidade e segurança. Confira essas alternativas de plataforma de dados e encontre a que melhor se adapta às necessidades de dados de sua empresa. 🔍

1. AWS Redshift

Via: awsamazon/redshift Se você deseja armazenar e analisar quantidades enormes de dados sem problemas e obter insights detalhados em um piscar de olhos, o AWS Redshift é o caminho a seguir! A ferramenta de armazenamento de dados em nuvem da Amazon está repleta de recursos de última geração que podem lidar até mesmo com os conjuntos de dados mais complexos e fornecer insights integrados. 😍

O AWS Redshift tem capacidade de consulta federada - acesse seus bancos de dados relacionais e consulte os dados em tempo real para entender melhor o desempenho de suas operações de negócios sem movimentação de dados.

Outro motivo pelo qual você pode considerar essa ferramenta é o aprendizado de máquina (ML) do Redshift. Ela permite que você use instruções SQL para treinar modelos do Amazon SageMaker com base em seus dados no AWS Redshift e fazer previsões financeiras, detectar a rotatividade de clientes e medir riscos.

Melhores recursos do AWS Redshift

ML do Redshift

Consulta federada

Integrações nativas e de terceiros

Análise de dados simples, armazenamento de dados e compartilhamento de dados

Limitações do AWS Redshift

Pode ser caro para alguns usuários

Suporte limitado para tipos de dados como XML e JSON

Preços do AWS Redshift

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas do AWS Redshift

G2 : 4.4/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 350 avaliações) TrustRadius: 7.7/10 (mais de 200 avaliações)

2. Vertical

Via: Vertical O Vertica é uma ferramenta robusta que pode analisar qualquer tipo de dados e ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre a melhoria dos processos.

Essa plataforma unificada de análise de dados usa tecnologia avançada para interpretar dados de diferentes fontes, permitindo que você mantenha o processo centralizado.

Um dos motivos pelos quais o Vertica oferece um desempenho tão alto é o armazenamento em colunas. Os dados são organizados em colunas para melhorar o desempenho da consulta. Como o Vertica lê apenas as colunas necessárias para responder à consulta, ele oferece velocidade e eficiência de primeira linha.

Com recursos integrados de IA e aprendizado de máquina, você pode automatizar e monitorar a operação de arquiteturas e personalizar sua experiência ao máximo. 💪

Melhores recursos do Vertica

Implantação no local e na nuvem

Modelos de IA e aprendizado de máquina

Armazenamento colunar

Ideal para conjuntos de dados grandes e complexos

Limitações do Vertica

Curva de aprendizado mais acentuada

Falta de suporte ao mudar de local para na nuvem

Preços da Vertica

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Vertica

G2 : 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 150 avaliações) TrustRadius: 9.3/10 (mais de 20 avaliações)

3. Google BigQuery

Via: Nuvem do Google Deseja um warehouse que possa analisar todos os tipos de dados em tempo real sem se preocupar com o gerenciamento do servidor? Experimente o Google BigQuery, um software sem servidor armazém de dados que atinge o ponto ideal entre facilidade de uso, desempenho fantástico e opções robustas.

O recurso mais importante desse data warehouse é o BigQuery Studio, uma interface unificada que permite que os profissionais de dados com diferentes habilidades de codificação simplifiquem os fluxos de trabalho. Essa opção avançada permite que você use SQL simples para acessar o Vortex AI (plataforma de aprendizado de máquina do Google) para simplificar as tarefas relacionadas a dados e evitar o uso de modelos especializados.

O Google BigQuery também conta com o Duet AI, um assistente baseado em IA que pode ajudar você a escrever em Python e SQL, reduzindo assim o risco de erros e aumentando sua eficiência! 📈

Melhores recursos do Google BigQuery

Estúdio BigQuery

IA do Duet

Análise em tempo real

Business intelligence incorporado para criar e compartilhar insights

Análise e compartilhamento de dados entre nuvens

Limitações do Google BigQuery

Consultas complexas podem ser caras

O gerenciamento de controles de acesso pode ser um desafio para alguns usuários

Preços do Google BigQuery

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 20 avaliações)

4. PostgreSQL

Via: ArquivoHippo Se você quiser uma alternativa gratuita e de código aberto ao Snowflake, você a encontrou! PostgreSQL é uma plataforma robusta de banco de dados objeto-relacional com recursos que podem ajudá-lo a armazenar e dimensionar até mesmo os dados mais complexos.

Não é de surpreender que a ferramenta seja tão popular na comunidade de dados - ela funciona em todos os sistemas operacionais, é compatível com ACID e pode ser ampliada com complementos fantásticos.

Com o PostgreSQL, você tem total liberdade para criar um ambiente que se alinhe às suas necessidades. Defina seus tipos de dados, crie funções personalizadas e escreva códigos usando diferentes linguagens sem recompilar o banco de dados, economizando tempo. 😎

Melhores recursos do PostgreSQL

Código aberto

Extensível e personalizável

Funciona em todos os principais sistemas operacionais

Comunidade de apoio

Limitações do PostgreSQL

Processo de configuração complexo

A interface do usuário não é rica em recursos

Preços do PostgreSQL

**Gratuito

Avaliações e resenhas do PostgreSQL

G2 : 4.4/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 400 avaliações)

5. Análise de sinapse do Azure

Via: Azure Microsoft Analise dados em data lakes, warehouses, bancos de dados operacionais e sistemas de big data e obtenha insights valiosos com o Azure Synapse Analytics, um serviço de análise empresarial! 🤓

A plataforma combina as tecnologias SQL e Apache Spark com o Azure Data Explorer para fornecer os melhores resultados e permitir que você se aprofunde em pilhas de dados.

Com o Azure Synapse Analytics, você pode escolher a linguagem a ser usada para consultar dados relacionais e não relacionais, o que lhe dá o máximo de flexibilidade.

A plataforma tem tudo a ver com segurança - use criptografia em nível de coluna e mascaramento dinâmico de dados para garantir que seus dados estejam 100% seguros.

Melhores recursos do Azure Synapse Analytics

Projetado para empresas

Consulta dados relacionais e não relacionais

Funciona perfeitamente com o Azure Machine Learning e o Power BI

Controles de segurança refinados

Limitações do Azure Synapse Analytics

Estrutura de custos complicada

Problemas com a conectividade do pool de dados SQL

Preços do Azure Synapse Analytics

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Azure Synapse Analytics

G2 : 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

6. Panóplia

Via: Panóplia Sincronize, armazene e acesse seus dados com o Panoply, uma plataforma de primeira classe baseada na nuvem.

A Panoply é mais conhecida por seus recursos de integração de dados. A plataforma conta com mais de 200 conectores de dados sem código para se conectar a bancos de dados, APIs e muito mais e coletar dados de várias fontes. Isso permite que você esqueça seus problemas com dados díspares e mantenha tudo centralizado. Os conectores podem ajudá-lo a otimizar o comércio eletrônico, o marketing, o processamento de pagamentos e Fluxos de trabalho de CRM .

Com um Workbench para exploração de dados com base em SQL, opções de análise integradas e compatibilidade plug-and-play com ferramentas de business intelligence, o Panoply pode ser a sua solução de dados preferida.

Melhores recursos da Panoply

mais de 200 conectores de dados sem código

Detecção automática do tipo de dados

Permissões de usuário em nível de tabela

Exploração de dados baseada em SQL

Limitações do Panoply

Falta de flexibilidade de custo

Falta de documentação para determinados recursos

Preços da Panoply

Inicial : uS$ 199/mês (dois milhões de linhas)

: uS$ 199/mês (dois milhões de linhas) Lite : $299/mês (20 milhões de linhas)

: $299/mês (20 milhões de linhas) Standard : $599/mês (100 milhões de linhas)

: $599/mês (100 milhões de linhas) Premium: $999/mês (300 milhões de linhas)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Panoply avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.1/5 (20+ avaliações)

7. Tecidos de dados

Via: Telas de dados O Databricks é um data lakehouse - ele combina o melhor dos data warehouses e data lakes e oferece uma solução que ajuda a reduzir custos e eliminar silos. 😍

Essa plataforma é uma excelente solução para quem deseja unificar seus dados em todas as nuvens. Ela foi desenvolvida com base em padrões abertos e de código aberto e é sustentada por Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing e MLFlow.

Simplifique seus processos relacionados a dados e crie uma solução centralizada com um único conjunto de ferramentas para SQL e Python, IDEs e notebooks, lote e streaming e provedores de nuvem populares.

O Databricks é 100% dimensionável - ele pode lidar igualmente bem com as necessidades de dados de pequenas e grandes empresas.

Melhores recursos do Databricks

Híbrido de data lake e data warehouse

Unifica os dados

Escalável

Várias integrações para expandir a funcionalidade

Limitações do Databricks

Desafiador para novos usuários

Falta de recursos avançados de solução de problemas

Preços da Databricks

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Databricks

G2 : 4.5/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

8. Inteligência de custos do CloudZero Snowflake

Via: CloudZero O Snowflake é a combinação perfeita para a sua empresa, mas a única razão pela qual você está considerando uma alternativa é a falta de visibilidade dos custos? Graças ao CloudZero Snowflake Cost Intelligence, você pode continuar usando a plataforma e obter uma percepção geral dos seus custos para evitar estouros de custos e tomar decisões informadas.

Essa solução concede a você acesso a insights do AWS e do Snowflake. Você pode ampliar os custos por projeto, equipe, recurso ou produtos vendidos para obter uma visão mais detalhada das suas despesas.

O CloudZero Snowflake Cost Intelligence tem detecção de anomalias de custo em tempo real. Ele o notificará sempre que você exceder o orçamento para evitar custos extras.

Melhores recursos do CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Visão granular dos custos

Detecção de anomalias de custos em tempo real

Fornece insights do AWS e do Snowflake

É executado na infraestrutura de nuvem

Limitações do CloudZero Snowflake Cost Intelligence

A compreensão das funções pode levar algum tempo

A interface pode parecer complicada para alguns usuários

Preços do CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do CloudZero Snowflake Cost Intelligence

Nenhuma avaliação

9. Cloudera

Via: Cloudera A Cloudera é uma plataforma de dados híbridos que ajuda você a aproveitar o poder das nuvens públicas e privadas. É uma excelente solução para aqueles que desejam uma administração centralizada e uma visibilidade cristalina de seus processos de dados.

A plataforma lhe dá uma liberdade inigualável - escolha qualquer nuvem, dados e análises e aproveite o tempo de retorno mais rápido e o desempenho otimizado.

A Cloudera está ao seu lado em todas as fases do ciclo de vida dos dados, desde a distribuição de dados até a ciência de dados e o aprendizado de máquina.

O maior apelo da plataforma são seus recursos de análise de dados portáteis. À medida que as condições de negócios mudam, você pode mover seus dados e aplicativos entre nuvens ou de volta ao local para garantir um gerenciamento consistente sem refatoração complicada.

Melhores recursos da Cloudera

Criado em uma plataforma de código aberto

Análise de dados portátil

Administração centralizada

Escalável

Limitações do Cloudera

Falta de documentação detalhada para vários problemas

Precisa de melhorias na interface do usuário, de acordo com alguns usuários

Preços da Cloudera

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e resenhas da Cloudera

G2 : 4/5 (mais de 30 avaliações)

: 4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.2/5 (menos de 10 avaliações)

10. Teradata Vantage

Via: Teradata Diga adeus aos problemas de dados complexos com o Teradata Vantage - uma plataforma de análise de dados em várias nuvens projetada para empresas. 👋

O recurso de destaque da plataforma é o Analytics Database. Além de executar a análise SQL padrão, essa opção permite que você use a análise de caminhos e padrões, a análise 4D e a pontuação. Ela também pode executar funções de otimização de consultas, como o Optimizer e o Workload Management.

Com o Teradata Vantage, você pode acessar várias ferramentas de visualização e análise de business intelligence, notebooks e IDEs, maximizando a funcionalidade e o desempenho da plataforma.

Uma das vantagens mais significativas da plataforma é a facilidade de uso. Embora ofereça opções robustas de dados, o Teradata Vantage é altamente intuitivo, e você não precisa de formação técnica nem de muita experiência para aproveitar seus benefícios.

Melhores recursos do Teradata Vantage

Banco de dados analítico

Integra-se bem com outras ferramentas úteis

Fácil de usar

Consultas de dados rápidas

Limitações do Teradata Vantage

Alto custo da plataforma

A funcionalidade de linhagem de dados poderia ser aprimorada

Preços do Teradata Vantage

Entre em contato para obter os preços

Avaliações e resenhas do Teradata Vantage

G2 : 4.3/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

Outras ferramentas

As alternativas do Snowflake em nossa lista oferecem opções robustas para manipular e armazenar todos os tipos de dados. Ainda assim, muitas vezes elas podem parecer esmagadoras e muito complicadas para usuários que gerenciam apenas um tipo de dados. Digamos que você esteja criando um banco de dados de clientes -você provavelmente não precisará de opções avançadas para consulta, análise SQL e codificação.

Mas ainda assim deseja usar uma plataforma confiável com muitas opções de personalização, organização e gerenciamento. Nesse caso, você pode se beneficiar do ClickUp. 💪

Vamos ver como o ClickUp pode ajudá-lo a criar e gerenciar um banco de dados de clientes e se ele pode servir como uma alternativa válida ao Snowflake.

Gerencie dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp de qualquer dispositivo

O ClickUp é uma plataforma de produtividade tudo-em-um com opções robustas para gerenciamento de tarefas e comunicações gerenciamento de projetos organização, colaboração e visualização. Por ser repleto de recursos, o ClickUp pode atender a várias finalidades e ser o local perfeito para seus bancos de dados de clientes, independentemente de sua empresa estar focada na venda de produtos ou serviços .

A plataforma tem um conjunto de opções dedicadas ao gerenciamento de clientes denominado ClickUp CRM **Você pode usá-los para criar bancos de dados, visualizar pipelines e gerenciar relacionamentos com clientes e informações para tirar conclusões e tomar decisões informadas.

Organize, classifique e filtre tarefas na exibição de tabela do ClickUp 3.0 para obter insights mais rapidamente sobre todo o seu trabalho

Uma das opções que você vai adorar é Visualizações ClickUp . A plataforma tem 10+ visualizações que permitem que você examine seus dados de várias perspectivas. Gostaríamos de destacar a Visualização de tabela onde você pode criar novas tarefas para armazenar os dados de cada cliente e centralizar todas as informações para facilitar o acesso e a navegação.

Use Campos personalizados do ClickUp para fornecer mais detalhes sobre seus clientes - você pode incluir suas informações de contato, adicionar o(s) vendedor(es) responsável(is) por cada conta e determinar sua prioridade.

Os campos personalizados permitem que você conecte entradas (seus clientes) a documentos e outras tarefas, criando assim um banco de dados centralizado com todas as informações do cliente. Vincule ofertas, contratos, compras anteriores, necessidades previstas e tudo o mais que possa ajudá-lo a oferecer serviços excepcionais atendimento ao cliente . ✨

Adicione campos personalizados obrigatórios a tarefas e listas para garantir que as equipes estejam na mesma página e trabalhando a partir da mesma visualização

Agora que mencionamos documentos, não podemos nos esquecer Documentos do ClickUp . Esse recurso permite criar, gerenciar, compartilhar e trabalhar em todos os documentos que podem ser importantes para seus bancos de dados. Use-o para gerar ofertas, delinear Estratégias de CRM e planos, faturas e preparação da documentação de integração.

O ClickUp é um Ferramenta de CRM alimentada por IA graças a IA do ClickUp o ClickUp AI é um robusto assistente de redação com IA. Ele ajuda você a criar todos os tipos de documentos com muito mais rapidez, simplificar tarefas repetitivas e promover uma comunicação sem atritos com seus clientes.

Integrações do ClickUp

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

O ClickUp pode não ser uma plataforma de nuvem de dados, mas pode se integrar a uma (ou mais), permitindo que você combine seus poderes e simplifique seu trabalho.

Quando se trata de Integrações do ClickUp se você quiser usar o ClickUp, suas opções são quase infinitas. Você tem mais de 1.000 aplicativos e plataformas para escolher! Se você não puder encontrar o aplicativo que deseja vincular com na biblioteca, use API do ClickUp ou Integração com o Zapier para criar integrações personalizadas e atingir os níveis de funcionalidade que você nunca imaginou serem possíveis. 💪

Elimine os silos de dados com a melhor alternativa ao Snowflake

As alternativas listadas para o Snowflake podem ajudá-lo a criar, gerenciar, armazenar e analisar grandes quantidades de dados para obter insights valiosos que impulsionam sua empresa.

Por outro lado, se você também estiver procurando uma plataforma completa para gerenciar tarefas, projetos dados de clientes e sua equipe sem problemas, o ClickUp é sua melhor aposta. 🤝 Registre-se no ClickUp hoje mesmo e explore as várias maneiras pelas quais ele pode otimizar seus fluxos de trabalho.