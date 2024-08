10 melhores softwares de data warehouse em 2024 (gratuitos e pagos)

Big data e business intelligence (BI) são as principais palavras da moda nos últimos tempos devido à forma como ajudam a administrar uma empresa. Você não está mais tomando decisões com base em um palpite e esperando que elas levem seus projetos ao sucesso, mas aproveitando os dados como combustível para tomar decisões inteligentes. ♟️

Com base em dados tomada de decisões requer a extração, a segmentação e a análise de insights de várias fontes, internas ou externas. Uma ferramenta de software de data warehouse (DWH) desempenha um papel fundamental na consolidação e organização dessas informações de BI para você.

Em sua essência, um DWH é um repositório para centralizar grandes quantidades de dados específicos da organização. Mas você pode fazer muito mais com a ferramenta certa, como prever o comportamento do cliente e identificar tendências de mercado.

Neste guia, apresentaremos 10 soluções estáveis de software de data warehouse. Leia o detalhamento de seus recursos e escolha aquele que dá suporte a suas estratégias de crescimento.

O que você deve procurar em um software de data warehouse?

De acordo com os principais professores do MIT, as empresas orientadas por dados apresentaram produtividade 4% maior e taxas de lucro 6% maiores do que a média. Mas como saber qual software de DWH pode lhe proporcionar uma vantagem comercial real?

Aqui está o que você deve observar ao explorar os produtos:

Escalabilidade: Uma plataforma adequada acomoda as necessidades de dados em constante expansão da sua equipe sem alterar o desempenho Classificação e filtragem: A ferramenta deve permitir o armazenamento de dados em um formato estruturado, possibilitando recursos práticos de indexação, catalogação e pesquisa Modelos: Ela deve fornecer modelos que facilitem a criação e a manutenção de um data warehouse para diferentes casos de uso Integrações: A plataforma deve se integrar aos aplicativos e programas populares que você usa como fontes de dados. O processo de extração e carregamento de dados deve ser perfeito Relatórios e análises robustos: Verifique se a ferramenta tem recursos de relatório para otimizar o desempenho dos negócios com insights personalizados. Os produtos de primeira linha usam aprendizado de máquina e algoritmos de IA para extrair e manipular dados, gerar relatórios e criar visualizações como gráficos, tabelas e quadros Segurança: Ele deve ter criptografia integrada e protocolos de segurança para reduzir o risco de ataques cibernéticos

As 10 melhores ferramentas de data warehouse para usar em 2024

Analisamos dezenas de softwares de data warehouse e escolhemos a dedo as 10 melhores ferramentas que atendem aos nossos critérios: funcionalidade, escalabilidade e facilidade de uso. Vamos direto ao assunto! 🎢

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O ClickUp oferece um ambiente seguro e estável para o armazenamento de dados em toda a empresa e para a criação de aplicativos estruturação de gerenciamento de projetos . Essa ferramenta oferece opções incríveis para o manuseio, a visualização e a manipulação do pipeline de dados em qualquer escala.

Crie um arquivo digital Espaço de trabalho ClickUp por importação de dados de várias fontes com um prático gerenciador de importação. Visualize seus dados e alterne entre as perspectivas por meio de Painéis que vêm com mais de 50 widgets e mais de 15 visualizações . Aproveite as ferramentas de relatório incorporadas para organizar fluxos de trabalho prever cenários de negócios e prospectar soluções.

Essa plataforma oferece um impressionante coleção de modelos para armazenamento de dados e monitoramento de projetos como, por exemplo:

Com o ClickUp, você tem acesso a uma série de recursos para estruturar tarefas relacionadas a dados. Use Custom Fields e Custom Statuses para organizar e rastrear informações em tabelas granulares. Transforme seus dados em documentação e wikis da empresa com o Documentos do ClickUp .

Adote a eficiência usando o aplicativo de aumento de produtividade IA do ClickUp para resumir dados, gerar relatórios de status e muito mais! Automatize processos comerciais repetitivos usando Automações do ClickUp e reduzir os custos operacionais. 💰

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários querem mais automações (o ClickUp tem atualmente mais de 100)

Uso limitado de recursos premium no plano gratuito

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços o *ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. AWS Redshift

Via: AWS Amazon O AWS Redshift é o assistente de análise de big data baseado na nuvem da Amazon! 🧙

Essa plataforma usa SQL (Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada) para se aprofundar em dados semiestruturados e estruturados e executar consultas analíticas complexas.

O AWS Redshift é muito popular por sua ferramenta Federated Query. O recurso permite que você consulte dados ao vivo em vários bancos de dados integrados, data warehouses ou data lakes em tempo real.

Com o Compartilhamento de dados do Amazon Redshift, você pode dar à sua equipe acesso instantâneo a clusters de dados sem sair do cluster produtor.

Aumente o nível de suas iniciativas de inteligência de negócios e colha os benefícios do Ecossistema Amazon com o Redshift ML - use instruções SQL para treinar modelos do Amazon SageMaker e fazer previsões financeiras precisas, avaliações de risco e relatórios detalhados sobre sua empresa operações comerciais .

Além das integrações nativas, você pode conectar o AWS Redshift a ferramentas como Salesforce, Jira e Google Analytics, extrair dados dessas plataformas e armazená-los em seu armazém na nuvem. ☁️

Melhores recursos do AWS Redshift

Armazém de dados baseado na nuvem

Federated Query para usar dados em tempo real de sistemas remotos

Compartilhamento de dados intuitivo

Integrações nativas do AWS e de terceiros

Limitações do AWS Redshift

Pode não se adequar ao orçamento de pequenas empresas

As opções limitadas de particionamento podem afetar o desempenho

Preços do AWS Redshift

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do AWS Redshift

G2 : 4.3/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 10 avaliações)

3. Armazém de dados autônomo da Oracle

Via: Oráculo O Oracle Autonomous Data Warehouse é uma solução baseada em nuvem que otimiza e gerencia a si mesma de forma independente com aprendizado de máquina e automação de processos. É um salva-vidas para administradores de banco de dados ocupados que buscam um data warehouse autoescalável com baixos custos operacionais.

O DWH vem equipado com o Data Studio, que oferece dezenas de opções sem código para carregar, analisar e compartilhar informações. Aproveite as 100+ integrações para extrair dados para a plataforma e gerar modelos de negócios e fluxos de trabalho com a interface de arrastar e soltar.

Monitore seu Oracle Autonomous Data Warehouse no Performance Hub - use a opção para visualizar o desempenho do sistema e a análise do Active Session History (ASH). Faça o ajuste fino da plataforma gerando o relatório Automatic Workload Repository (AWR), que contém estatísticas para detecção de problemas.

Melhores recursos do Oracle Autonomous Data Warehouse

Autônomo e baseado na nuvem

Monitoramento constante do desempenho

Data Studio para eliminar silos de dados paraequipes multifuncionais* mais de 100 integrações

Limitações do Oracle Autonomous Data Warehouse

Transparência limitada na estrutura de preços

A interface poderia ser mais fácil de usar

Preços do Oracle Autonomous Data Warehouse

Contato para preços

Avaliações e resenhas do Oracle Autonomous Data Warehouse

G2 : 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 10 avaliações) TrustRadius: 8.9/10 (mais de 200 avaliações)

4. Google BigQuery

Via: Google Procurando uma plataforma de data warehouse sem servidor e multi-cloud? O Google BigQuery preenche todos esses requisitos! E a melhor parte é que ele pode analisar dados em petabytes, o que o torna perfeito para grandes empresas. 🏢

Com o BigQuery Studio, você tem uma interface unificada para mapear a análise de dados em grande escala. Ele é adequado para pessoas com diversas habilidades de codificação - use SQL, Spark, Python ou linguagem natural para personalizar fluxos de trabalho . A IA Duet da plataforma oferece assistência de codificação contextual.

Crie e opere modelos de ML com base em dados estruturados, semiestruturados ou não estruturados e exporte-os para o Vertex AI (plataforma de ML do Google) ou outro software de sua escolha.

Como o BigQuery é uma parte do ecossistema do Google, extrair dados de plataformas irmãs como o Google Drive é muito fácil. Integrações de terceiros também estão disponíveis - importe dados de soluções como AWS Redshift, Snowflake e Teradata.

Melhores recursos do Google BigQuery

Sem servidor e em várias nuvens

Compatível com empresas

BigQuery Studio para personalizar fluxos de trabalho

Aprendizado de máquina integrado

Limitações do Google BigQuery

Recursos de agrupamento limitados para organizar conjuntos de dados de forma lógica

O desempenho e as personalizações podem ser aprimorados

Preços do Google BigQuery

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Google BigQuery

G2 : 4.5/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

5. Teradata

Via: Teradata A Teradata, com seu produto VantageCloud, oferece um amplo conjunto de soluções de gerenciamento de dados e análise de nuvem.

Crie seu repositório de dados exclusivo na Teradata e conduza ações inovadoras graças ao aprendizado de máquina e ao inteligência artificial algoritmos. Você pode minimizar a movimentação de dados (identificando tendências e identificando dados de destino), executar várias consultas complexas simultaneamente e descobrir avanços em qualquer escala.

Supere os desafios mais difíceis de resolução de problemas com o ClearScape Analytics, uma parte do Teradata VantageCloud. Seus recursos avançados de análise de IA/ML ajudam a preparar dados e a gerar previsões treinando modelos em qualquer escala. Use a pontuação em tempo real e em lote para avaliar modelos e implantá-los com custo e atrito reduzidos.

Melhores recursos do Teradata

Escalabilidade em nível empresarial com aprendizado de máquina integrado

Modelos de treinamento analítico escalonáveis

Implementação no local e na nuvem

Gerenciamento aprimorado de recursos e custos

Limitações do Teradata

Custos significativos de licenciamento e infraestrutura associados à plataforma

Recursos de integração limitados

Preços da Teradata

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Teradata

G2 : 4.2/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

6. Integrar.io

Via: Integrar.io Simplifique sua jornada de dados de comércio eletrônico com o Integrate.io e sua solução DWH Insights sem código. Essa plataforma de pipeline de dados ajuda a mover os dados de sua empresa para o seu site bancos de dados de clientes ou plataformas de comércio eletrônico para um data warehouse.

A plataforma apresenta uma configuração de pipeline sem código com incrível flexibilidade - use a interface de arrastar e soltar e os conectores pré-construídos para unificar dados de várias fontes em segundos. Se você não encontrar o conector de que precisa, os especialistas da plataforma podem criá-lo sob medida para você! 🔗

Combine vários pipelines com dependências fáceis de criar e supervisione-os em um painel centralizado. Use o Cron expression builder do Integrate.io para atender rapidamente aos requisitos de agendamento de pipelines.

o *DWH Insights ajuda a monitorar os custos de armazenamento de dados. Capture automaticamente os custos de dados e armazene trabalhos, tabelas e metadados de usuários em todos os pipelines e projetos. As ferramentas integradas de análise de dados comportamentais revelam as tendências dos usuários e sua correlação com os modelos de dados implantados.

Melhores recursos do Integrate.io

Painel de controle abrangente

Centenas de conectores pré-criados para unificar dados

Análises avançadas com o DWH Insights

Destinado a empresas de comércio eletrônico

Limitações do Integrate.io

Possíveis problemas de desempenho ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

Bugs ocasionais na interface do usuário

Preços da Integrate.io

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Integrate.io

G2 : 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

7. Skyvia

Via: Skyvia O Skyvia pode ser sua opção plataforma sem código para várias tarefas relacionadas a dados, desde a integração e o backup até a automação do fluxo de trabalho. A Skyiva move os dados de e para os depósitos, fazendo a ponte entre dados desorganizados e de várias fontes e um banco de dados bem estruturado.

A plataforma oferece quatro soluções:

Integração de dados Backup Conectar Consultar

Conte com a Integração de dados para importar e sincronizar grandes conjuntos de dados de fontes distribuídas em um lote. O Cloud Data Replication é a solução ELT (Extract, Load, Transform) integrada para copiar dados.

o Backup permite que você mantenha seus dados seguros em uma interface unificada - defina as configurações para backups diários automáticos e opções de recuperação de nuvem para nuvem.

Com o Connect, você pode criar APIs da Web e obter URLs de ponto de extremidade prontos para uso sem o incômodo da hospedagem e da manutenção.

o Query oferece ferramentas como agregação com um clique e filtros digitados para acessar, visualizar, gerenciar e exportar dados do seu navegador.

melhores recursos do #### Skyvia

Solução robusta de sincronização de dados

Quatro soluções para manipulação de dados

Suporta a replicação de dados na nuvem

Limitações do Skyvia

A extração de dados para um período personalizado pode ser um desafio

Poderia oferecer melhor suporte técnico

Preços do Skyvia

Diferentes estruturas de preços para Data Integration , Backup , Connect e Query verifique o site para obter detalhes

, , e

Avaliações e resenhas do Skyvia

G2 : 4.8/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 60 avaliações)

8. Banco de dados Oracle 12c

Via: Oráculo O Oracle Database é um banco de dados em nuvem robusto projetado para empresas. Ele conta com recursos avançados para consolidação de conjuntos de dados, otimização de consultas e ajuste de desempenho.

As versões 12c e superiores oferecem disponibilidade e estabilidade de alto nível para seu banco de dados. Recursos como mascaramento de dados e colunas invisíveis impedem o acesso não autorizado a dados confidenciais.

A plataforma permite a classificação dos dados em camadas para o gerenciamento do armazenamento. Por exemplo, se um determinado conjunto de dados raramente é usado, comprima-o e mova-o para uma camada adequada para economizar espaço. Além disso, você pode usar o Oracle Flex ASM para reduzir os custos de storage.

Vale a pena observar que o Oracle encerrou o suporte para a versão 12c em julho de 2022. As atualizações restritas estão disponíveis até o final de dezembro de 2024.

Melhores recursos do Oracle 12c

Banco de dados voltado para a empresa

Opções poderosas de análise

Integrações úteis de terceiros

Gerenciamento inteligente de armazenamento

Suporte a vários idiomas

Limitações do Oracle 12c

O processo de licenciamento pode ser complicado

A instalação pode ser demorada

Preços do Oracle 12c

Entre em contato para saber os preços

Oracle 12c ratings and reviews

Capterra: 4.6/5 (menos de 10 avaliações)

9. Informática

Via: Informações A Informatica é uma solução de gerenciamento de dados baseada em nuvem e alimentada por IA.

Com a Informatica, você pode extrair, transformar e carregar (ETL) dados de várias fontes em seu data warehouse. Copilote com a IA da plataforma, CLAIRE, para simplificar o processo de entrega de dados em todas as equipes.

Aproveite o poder da IA por meio do Data Catalog e encontre, organize e armazene os ativos de dados desejados em um piscar de olhos. A Informatica permite que você examine ferramentas de BI, armazenamentos de dados na nuvem e catálogos de terceiros para selecionar seus ativos de dados.

Outra solução em que você pode estar interessado é a Integração de dados. Ela permite que você use conectores para integrar dados em lotes, replicar tabelas e conectar-se a APIs para um gerenciamento de dados sem esforço.

Melhores recursos da Informatica

Implante pipelines de dados com o CL AI RE, um assistente de IA

RE, um assistente de IA Catálogo de dados alimentado por IA para manipular ativos de dados

Integração de dados com milhares de conectores

Limitações da Informatica

Alguns usuários consideram a interface desatualizada

Problemas ocasionais de desempenho

Preços da Informatica

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Informatica

G2 : 4.4/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 10 avaliações)

10. Raio de Fogo

Via: Raio de fogo O Firebolt é uma das melhores soluções de data warehouse para engenheiros! 🔥

A plataforma tem tudo a ver com velocidade - armazenamento colunar otimizado, indexação esparsa e um otimizador de consulta super-rápido dão ao alto desempenho um novo significado e revolucionam a experiência do usuário.

Se você fala SQL, adotará o dialeto ANSI-SQL compatível com PostgreSQL do Firebolt em pouco tempo.

A plataforma se baseia no processamento vetorial e SIMD (single-instruction multiple-data) - ela aplica instruções de consulta em lotes de dados em vez de fazê-lo linha por linha, o que é outro motivo pelo qual os usuários do Firebolt desfrutam de uma velocidade excepcional.

O Firebolt se integra a ferramentas populares de business intelligence e transformação de dados, o que o torna uma plataforma completa para análise!

Melhores recursos do Firebolt

Plataforma de alta velocidade

Depende de processamento vetorizado e SIMD

Diversas integrações

Limitações do Firebolt

É uma ferramenta relativamente nova em nossa lista, portanto, o suporte da comunidade é limitado

Pode exigir o aprendizado de novas linguagens de consulta

Preços do Firebolt

Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Firebolt

G2: 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

Experimente as ferramentas do software DWH no ClickUp

Não há espaço para dúvidas em seu processo de tomada de decisão com o atual lote de produtos de DWH no mercado. Todas as nossas ferramentas listadas podem ajudá-lo a criar e executar seu data warehouse ideal.

Se você estiver procurando uma solução "tudo em um" que permita gerenciar dados enquanto gerencia sua força de trabalho tarefas e projetos, recomendamos dar uma chance ao ClickUp . ✅