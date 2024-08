10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para subcontratados em 2024

Para ter sucesso no setor de construção, o gerenciamento eficiente de projetos não é apenas algo agradável de se ter - é uma obrigação. Se você é um empreiteiro que busca fluxos de trabalho simplificados ou uma parte interessada que procura uma melhor colaboração, é essencial encontrar o software de gerenciamento de projetos certo para subcontratados.

Felizmente, não há necessidade de passar horas procurando soluções na Web - nós fizemos a pesquisa para você. ⚒️

Com esta lista das 10 melhores opções de software de gerenciamento de projetos para subcontratados do mercado, você estará pronto para melhorar seu desempenho em pouco tempo.

O que você deve procurar em Gerenciamento de projetos Software para Subcontratados ?

Para encontrar o melhor software de gerenciamento de projetos de construção e subcontratados, é preciso priorizar os recursos e a funcionalidade.

Aqui estão alguns dos pontos críticos que você deve ter em mente ao analisar as opções de software para subcontratados:

A capacidade de se integrar perfeitamente a outras ferramentas e plataformas para manter tudo organizado em um único painel Acompanhamento do progresso do projeto: Painéis personalizáveis e visualizações de cima para baixo das principais métricas do projeto para garantir que todos estejam na mesma página

Painéis personalizáveis e visualizações de cima para baixo das principais métricas do projeto para garantir que todos estejam na mesma página Gerenciamento de documentos: Um local centralizado para acessar e armazenar documentos do projeto para manter a segurança de plantas, permissões, contratos e outros arquivos relevantes

Um local centralizado para acessar e armazenar documentos do projeto para manter a segurança de plantas, permissões, contratos e outros arquivos relevantes Software de contabilidade: Os recursos de controle de despesas, processamento de folha de pagamento e faturamento facilitam o gerenciamento das finanças e o monitoramento dos orçamentos dos subcontratados

Os recursos de controle de despesas, processamento de folha de pagamento e faturamento facilitam o gerenciamento das finanças e o monitoramento dos orçamentos dos subcontratados Recursos de colaboração: Quadros de discussão, mensagens e recursos de comentários incorporados para uma colaboração eficazcolaboração em equipe *Automação: Colocar processos repetitivos como atribuições de tarefas e atualizações de status no piloto automático lhe dá mais tempo para os aspectos complexos dos trabalhos de empreiteiros especializados

Quadros de discussão, mensagens e recursos de comentários incorporados para uma colaboração eficazcolaboração em equipe *Automação: Colocar processos repetitivos como atribuições de tarefas e atualizações de status no piloto automático lhe dá mais tempo para os aspectos complexos dos trabalhos de empreiteiros especializados Atualizações em tempo real: Um fluxo de atividades em tempo real permite que todos os projetos de construção e as partes interessadas acompanhem todas as alterações nocronogramas de projetosatividades da equipe e marcos para uma tomada de decisão mais rápida

Se você deseja melhorar a terceirização do gerenciamento de projetos ou fazer tudo internamente, vale a pena esperar por uma plataforma rica em recursos que faça tudo o que você precisa.

Os 10 melhores Gerenciamento de projetos Software para Subcontratados para usar

A subcontratação bem-sucedida exige ferramentas de gerenciamento de projetos de ponta. É por isso que elaboramos esta lista dos 10 melhores softwares para subcontratados para gerentes de projeto. Cada um deles é feito sob medida para capacitar os subcontratados e as partes interessadas com recursos avançados e fluxos de trabalho otimizados. 📈👷

Use o ClickUp para gerenciar tarefas e projetos com facilidade e colaborar de forma eficiente com sua equipe

Há uma razão pela qual o Gerenciamento de projetos ClickUp para equipes ocupa o primeiro lugar entre os softwares de gerenciamento de projetos de subcontratados. Essa ferramenta baseada na nuvem oferece tudo o que você precisa para melhorar a colaboração e otimizar os fluxos de trabalho.

Como um software gratuito de gerenciamento de projetos o ClickUp oferece uma plataforma versátil que atende a todas as suas necessidades de monitoramento de projetos.

Essa software de gerenciamento de tarefas oferece uma interface amigável que facilita a criação, a atribuição e o controle de tarefas em qualquer dispositivo e a qualquer momento.

Você também terá acesso a várias exibições personalizáveis, desde calendários e linhas do tempo detalhados do projeto até gráficos de Gantt e quadros Kanban. As exibições do ClickUp oferecem as perspectivas dinâmicas de que você precisa para um melhor gerenciamento de projetos.

Use o ClickUp AI para gerar automaticamente atualizações de tarefas, resumos e muito mais com o pressionar de um botão

Use o ClickUp para definir e rastrear facilmente objetivos do projeto garantindo que todos estejam alinhados com as mesmas metas para um ambiente de trabalho coeso. Você também pode se apoiar nos recursos do ClickUp Ferramentas de IA para construção para aumentar a eficiência e obter insights inteligentes adaptados aos desafios exclusivos de seu projeto. 🎯

O ClickUp vai além da colaboração interna básica e oferece configurações de compartilhamento e permissão que permitem que os membros da equipe colaborem com as partes interessadas externas. Além disso, o CRM do ClickUp facilita a criação de relacionamentos com os clientes e o rastreamento das interações durante todo o ciclo de vida do projeto.

Essa flexibilidade é crucial para a terceirização do gerenciamento de projetos, permitindo que as equipes trabalhem facilmente com parceiros, clientes e contratados. 🏆🏗️

Melhores recursos do ClickUp

Personalização de painéis, fluxos de trabalho, visualizações, campos, listas de verificação e muito mais para uma experiência de gerenciamento de projetos sob medida

Ferramentas de contabilidade de construção e integrações com plataformas financeiras populares permitem monitorar orçamentos, acompanhar despesas e gerenciar recursos com eficiência 💰

Compatibilidade para todos da sua equipe com um aplicativo móvel para Android e iOS, um aplicativo de desktop para Windows, Mac e Linux e uma extensão de navegador para Chrome, Firefox e Edge

Mais de 1.000 modelos prontos para tudo, desde planilhas de horas, relatórios diários e ordens de serviço até pedidos de compra, RFIs e ordens de alteração

Os recursos de controle de horas melhoram o gerenciamento de subcontratados, facilitando o registro e a revisão das horas faturáveis com precisão ⏱️

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem encontrar uma curva de aprendizado ao explorar toda a gama de recursos do ClickUp

O ClickUp AI não está disponível no plano gratuito

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Archdesk

via Archdesk O Archdesk é uma ferramenta abrangente software de gerenciamento de projetos de construção solução com recursos adaptados aos profissionais da construção. Use-o para otimizar e automatizar seu fluxo de trabalho e visualizar seus dados em painéis personalizáveis para facilitar as operações.

Melhores recursos do Archdesk

Os recursos de planejamento de recursos facilitam a otimização da alocação de equipamentos e da força de trabalho para obter o máximo de produtividade em cada projeto

As ferramentas financeiras facilitam o faturamento, o gerenciamento de despesas e o acompanhamento do orçamento em uma plataforma simplificada que todos podem entender 💡

Recursos robustos de controle e gerenciamento de documentos incluem controle de versões, compartilhamento fácil e colaboração aprimorada para que você não perca nada

Os fluxos de trabalho personalizáveis facilitam a adaptação de suas tarefas a necessidades específicas, de modo que a plataforma possa se integrar perfeitamente aos processos existentes

Limitações do Archdesk

Alguns avaliadores afirmam que a falta de armazenamento de dados na nuvem pode dificultar o acesso às informações do projeto em locais de trabalho remotos

Alguns usuários mencionam problemas com a integração e o processamento de faturas

Archdesk Preços

Essenciais: US$ 790/mês cobrados anualmente

US$ 790/mês cobrados anualmente Profissional: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Archdesk

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

4,3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

3. Encarregado de empreiteira

via Encarregado de empreiteira O Encarregado de Obras é um software de gerenciamento de projetos com um conjunto de recursos que simplificam as operações de construção. Ele foi projetado como uma solução completa para GCs (empreiteiros gerais, para os não iniciados) que precisam de uma maneira melhor de gerenciar projetos, revisar o custo do trabalho e se comunicar com suas equipes.

Melhores recursos do Contractor Foreman

Cartões de ponto e recursos de rastreamento permitem que as equipes de construção registrem suas horas em uma plataforma digital simplificada

A integração com ferramentas como QuickBooks, Zapier e outras mantém tudo o que você precisa para o seu negócio de construção em um painel centralizado

O aplicativo permite que suas equipes de campo façam check-in e visualizem as informações do projeto em qualquer dispositivo móvel Android ou iOS para colaboração em tempo real

As ferramentas de relatório e análise oferecem uma visão geralmonitoramento de projetos insights sobre orçamento, alocação de recursos e desempenho

Limitações do encarregado da empreiteira

Alguns usuários relatam falta de flexibilidade com modelos e envios de projetos

Algumas pequenas empresas consideram os preços dos planos inacessíveis devido ao número limitado de usuários - o plano Standard é limitado a três usuários, o Plus é limitado a oito usuários e o Pro é limitado a 15 usuários

Contractor Foreman preço

Standard: US$ 99/mês cobrado trimestralmente

US$ 99/mês cobrado trimestralmente Plus: US$ 155/mês cobrados trimestralmente

US$ 155/mês cobrados trimestralmente Pro: $212/mês cobrados trimestralmente

$212/mês cobrados trimestralmente Ilimitado: US$ 312/mês com cobrança trimestral

Classificações e resenhas do Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4. FreshBooks

via FreshBooks O Freshbooks é uma plataforma de contabilidade e finanças baseada na nuvem que facilita o gerenciamento das necessidades de orçamento e faturamento das pequenas empresas. Não é um software dedicado a subcontratados, mas tem tudo o que as empresas de construção precisam para simplificar a manutenção de registros financeiros e as tarefas administrativas.

Melhores recursos do FreshBooks

Os recursos de faturamento permitem que os usuários personalizem faturas com aparência profissional e as entreguem aos clientes por e-mail (ou correio tradicional) 🐌📬

Os recursos de automação permitem que você configure faturas recorrentes, crie notificações automáticas de pagamento e categorize despesas

A ferramenta integrada de controle de tempo permite que os usuários controlem as horas faturáveis e gerem faturas de acordo com elas

Tire fotos de seus recibos para facilitar o controle de despesas e o gerenciamento do orçamento

Limitações do FreshBooks

Os avaliadores relatam que alguns bancos bloqueiam os pagamentos eletrônicos da plataforma

A falta de recursos dedicados do software de gerenciamento de construção pode criar desafios específicos para o setor

FreshBooks preços

Lite: US$ 17/mês cobrado trimestralmente

US$ 17/mês cobrado trimestralmente Plus: US$ 30/mês cobrados trimestralmente

US$ 30/mês cobrados trimestralmente Premium: $55/mês com cobrança trimestral

$55/mês com cobrança trimestral Selecione: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas da FreshBooks

G2: 4,5/5 (mais de 670 avaliações)

4,5/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4,5/5 (4.300+ avaliações)

5. Tendência de construção

via Tendência de construção A Buildertrend é uma plataforma de gerenciamento de projetos de construção residencial para reformadores, construtores de casas, equipes de pré-construção e empreiteiros especializados. Use-a para gerenciar vendas, finanças, recursos, clientes e trabalhos, para que você possa trabalhar mais e com menos estresse. 🧘

Buildertrend melhores recursos

O software de licitação otimiza o processo de criação de estimativas para que você possa obter mais leads e fechar negócios mais rapidamente

Vendas avançadas eFerramentas de CRM são projetadas para ajudar sua empresa a conquistar empregos, impressionar clientes e ampliar seu alcance

A previsão de receita de ponta permite que você tome decisões mais informadas e obtenha insights sobre o sucesso futuro da sua empresa

Cronogramas detalhados de projetos facilitam a otimização da programação de projetos e do controle de tarefas

Buildertrend limitações

Pequenas empresas e organizações que se concentram em contratos menores podem não considerar as taxas mensais sustentáveis

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada

Buildertrend preço

Essencial: US$ 499/mês

US$ 499/mês Avançado: $799/mês

$799/mês Completo: US$ 1.099/mês

Buildertrend Classificações e avaliações

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.600 avaliações)

6. Segunda-feira

via Segunda-feira O Monday é uma plataforma baseada em nuvem com software de gerenciamento de projetos para subcontratados e outros profissionais do setor de construção. Ele foi projetado para capacitar os subcontratados com vários recursos que aprimoram a colaboração e simplificam os fluxos de trabalho.

Melhores recursos da Monday

Os fluxos de trabalho personalizáveis permitem que os subcontratados adaptem a plataforma às suas preferências e necessidades específicas de gerenciamento de projetos

Gráficos, quadros e linhas do tempo codificados por cores proporcionam monitoramento visual do projeto e maior visibilidade das tarefas 📈

Um hub de comunicação centralizado permite o compartilhamento de documentos e o gerenciamento colaborativo de projetos, o que ajuda a manter todos na mesma página

As integrações permitem que os subcontratados conectem fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos com outras ferramentas do setor em um painel conveniente

Limitações de segunda-feira

Os planos pagos têm um mínimo de três usuários, o que aumenta o preço do plano

Alguns recursos avançados só estão disponíveis em níveis de preços mais altos

Monday pricing

Free Forever

Básico: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Pro: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises de segunda-feira

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.400+ avaliações)

7. Procore

via Procore A Procore é uma plataforma de gerenciamento de construção que aumenta a eficiência do projeto ao promover a colaboração e a comunicação entre os membros da equipe. Ela conta com recursos específicos que simplificam os projetos, desde a licitação até o encerramento, permitindo que você gerencie estimativas, projetos e orçamentos. 💸

Procore melhores recursos

As ferramentas são adaptadas ao setor de construção com recursos para gerenciamento, módulos de segurança e gerenciamento de contratos

A comunicação em tempo real permiteas partes interessadas no projeto e subcontratados reduzam os atrasos e aumentem a transparência

As ferramentas de gerenciamento de segurança permitem que você rastreie incidentes, garanta a conformidade e implemente programas de segurança

Os recursos de gerenciamento de mudanças facilitam a supervisão das ordens de mudança e garantem a conformidade ao acompanhar as mudanças

Procore limitações

Os limites de personalização podem interferir nos fluxos de trabalho especializados de gerenciamento de projetos

Alguns usuários relatam que os preços obtidos nas cotações podem estar fora do alcance das pequenas empresas

Procore pricing

As informações sobre preços da Procore não estão disponíveis publicamente on-line. Os usuários em potencial devem entrar em contato com a equipe de vendas da Procore para obter uma cotação com base no tamanho e na especialidade de sua empresa.

Procore avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.600 avaliações)

8. Atribuir

via Atribuir O software de gerenciamento de projetos de subcontratados Assignar oferece funcionalidade especializada para empresas de construção. Use-o para programar equipes, rastrear equipamentos, obter atualizações em tempo real do campo e organizar documentos digitais em uma plataforma orientada para a colaboração.

Melhores recursos do Assignar

Ferramentas robustas de controle de conformidade facilitam a garantia de que os subcontratados cumpram as normas e os regulamentos do setor

Recursos eficientes de gerenciamento de recursos permitem que você rastreie pessoal, equipamentos e materiais em vários projetos 🧰

Um sistema centralizadodocumentação do projeto centralizada permite que os membros da equipe acessem e colaborem com os documentos do projeto em tempo real

As ferramentas de força de trabalho móvel permitem que os subcontratados gerenciem com eficiência sua força de trabalho no campo com atribuição de tarefas em tempo real

Assignar limitações

Alguns usuários dizem que as opções de personalização têm limitações que podem interferir nos requisitos complexos do projeto

Os usuários relatam uma curva de aprendizado para aqueles que não estão familiarizados com o software especializado de gerenciamento de projetos para subcontratados

Assignar preço

A Assignar não fornece informações públicas sobre preços. A plataforma cobra taxas de assinatura mensais ou anuais, além de uma taxa única de integração. Os usuários devem entrar em contato com a equipe de vendas da Assignar para obter uma cotação de preços.

Classificações e análises da Assignar

G2: 4,8/5 (mais de 10 avaliações)

4,8/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 60 avaliações)

9. Fonn

via Fonn O Fonn é outra opção de software de gerenciamento de projetos especializado para subcontratados para otimizar os fluxos de trabalho de construção. Use-o para promover a colaboração dos subcontratados, melhorar o gerenciamento de tarefas e aumentar a satisfação do cliente.

Melhores recursos do Fonn

Criado especificamente para GCs comerciais, construtores de casas, empreiteiros especializados, gerentes de instalações, arquitetos, desenvolvedores e engenheiros ✨

Uma plataforma para unificar o monitoramento externo, a comunicação no local, o acompanhamento do progresso e o armazenamento de desenhos

Os recursos de documentos permitem compartilhar, revisar e aprovar desenhos, arquivos BIM e cronogramas de envio em um único espaço colaborativo

A estrutura de divisão de trabalho fornece um roteiro para cada projeto, mantendo os membros da sua equipe na mesma página

Limitações de conexão

De acordo com algumas avaliações, o Fonn carece de algumas funcionalidades avançadas disponíveis em plataformas de gerenciamento de projetos maiores

Os usuários relatam que o Fonn pode ser mais adequado para projetos de pequeno e médio porte com limitações de escalabilidade

Fonn preço

Receita de 0 a 5 milhões: $399 a $779/mês

$399 a $779/mês Receita de 5-10 milhões: $779-$1299/mês

$779-$1299/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10 avaliações)

10. eSUB

via eSUB o eSUB é uma solução abrangente de software de gerenciamento de projetos de subcontratados projetada para aumentar a eficiência e a colaboração. É a primeira plataforma de campo no setor de construção que padroniza os procedimentos de gerenciamento de projetos para facilitar o rastreamento de eventos no local, custos de materiais e atividades de mão de obra. 🙌

eSUB melhores recursos

Um fluxo de trabalho baseado em envios simplifica o processo de envio, rastreamento e gerenciamento de documentos, como pedidos de alteração e RFIs

O sistema de gerenciamento de cartões de ponto simplifica o processo de rastreamento de horas de trabalho e o gerenciamento de cronogramas para melhor alocação de recursos

As ferramentas de controle de custos permitem que os subcontratados monitorem as despesas, os orçamentos e os custos do projeto para manter as finanças sob controle

Notas de campo e relatórios diários podem ser criados e atualizados a partir de dispositivos móveis para comunicação em tempo real

eSUB limitações

Algumas avaliações de usuários relatam a necessidade de umsistema de emissão de tíquetes para rastrear relatórios de problemas

De acordo com as avaliações, a incapacidade de concluir os envios dentro da plataforma pode prejudicar os fluxos de trabalho

eSUB pricing

Base: US$ 49/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 49/mês por usuário, cobrado anualmente Avançado: $69/mês por usuário com cobrança anual

eSUB avaliações e críticas

G2: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

4,1/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

Fique à frente do jogo (e permaneça lá)

Cada ferramenta desta lista oferece soluções para lhe dar uma vantagem competitiva. Tudo se resume a adotar a plataforma certa para sua empresa.

Ao considerar cuidadosamente as necessidades de suas equipes e projetos, você poderá encontrar o melhor software de gerenciamento de projetos de subcontratados para preparar o caminho para o sucesso. ☀️🛣️

Não espere nem mais um dia para experimentar o poder do software de gerenciamento de projetos para subcontratados. Registre-se no ClickUp agora.