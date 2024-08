10 melhores alternativas e concorrentes para o Agile CRM em 2024

É quase impossível construir um negócio competitivo nos dias de hoje sem um sólido estratégia de gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) .

Várias ferramentas de CRM diferentes no mercado evoluíram para atender à crescente demanda em todos os setores. Um dos maiores nomes do setor é o Agile CRM, mas ele não é adequado para todos.

Estas 10 melhores alternativas de Agile CRM oferecem recursos específicos e ferramentas especializadas para atender às necessidades exclusivas de sua empresa, com uma ótima opção para cada orçamento.

O que é o Agile CRM?

O Agile CRM é um produto popular de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseado em nuvem, projetado para pequenas e médias empresas.

Ele reúne vendas, marketing e gerenciamento de serviços em uma única plataforma. Ao fazer isso, permite que as empresas automatizem campanhas de marketing, gerenciem oportunidades de vendas e ofereçam melhor suporte ao cliente. As equipes usam automação de fluxo de trabalho, gerenciamento de equipes de vendas e ferramentas de relatórios que se adaptam bem ao crescimento dos negócios.

O que você deve procurar nas alternativas ao Agile CRM?

Ao procurar a melhor alternativa de Agile CRM para seu orçamento e sua organização, pense em como cada um dos recursos de CRM a seguir se relaciona com seus requisitos comerciais específicos e exclusivos:

Automação de vendas: As alternativas eficazes de Agile CRM precisam oferecerautomação de vendas que sejam pelo menos tão robustos quanto os fornecidos pelo Agile CRM

As alternativas eficazes de Agile CRM precisam oferecerautomação de vendas que sejam pelo menos tão robustos quanto os fornecidos pelo Agile CRM Automação de marketing: Da mesma forma, o CRM que você escolher deve fornecer ferramentas poderosas para automatizarcampanhas de marketing assim como o Agile CRM

Da mesma forma, o CRM que você escolher deve fornecer ferramentas poderosas para automatizarcampanhas de marketing assim como o Agile CRM Suporte ao cliente: O suporte ao cliente deficiente é um fator decisivo quando se está fazendo a transição entre sistemas de CRM e transferindo muitos dados

O suporte ao cliente deficiente é um fator decisivo quando se está fazendo a transição entre sistemas de CRM e transferindo muitos dados Preço acessível: O preço do Agile CRM é conhecido por ser competitivo, e as melhores alternativas de Agile CRM também oferecerão preços acessíveis

O preço do Agile CRM é conhecido por ser competitivo, e as melhores alternativas de Agile CRM também oferecerão preços acessíveis Escalabilidade: Uma ótima alternativa deve ser dimensionada de acordo com as necessidades de sua empresa para que você não precise de outra solução mais tarde

Uma ótima alternativa deve ser dimensionada de acordo com as necessidades de sua empresa para que você não precise de outra solução mais tarde Versão gratuita: Uma versão gratuita ou um período de teste permite que você avalie o software antes de se comprometer, e as melhores opções de software de CRM gratuito ainda devem lhe conceder acesso a poderosos recursosFerramentas ágeis ## As 10 melhores alternativas de CRM ágil para usar em 2024

Elaboramos esta lista com algumas das principais ferramentas do mercado. Use essa lista para restringir suas opções e encontrar rapidamente uma solução que funcione para sua organização.

Substitua o Agile CRM pelo rastreamento de relacionamento com o cliente, automação de tarefas e gerenciamento de projetos do ClickUp

O ClickUp é uma solução completa ferramenta de produtividade que oferece suporte a metodologias ágeis. O Ágil inclui uma funcionalidade gerenciamento de tarefas sistema que se adapta a métodos populares como o Scrum e permite que tarefas complexas sejam divididas em unidades gerenciáveis. ClickUp CRM traz essa agilidade para o gerenciamento do relacionamento com o cliente. O software facilita o gerenciamento de informações e interações do cliente no mesmo espaço de trabalho e em projetos relacionados.

Ele permite que você rastreie leads, solicitações de clientes, feedback, relatórios de bugs e muito mais. Os campos personalizados também capacitam os representantes de vendas e as equipes de marketing a armazenar dados específicos do cliente.

A plataforma inclui uma grande coleção de modelos para facilitar a integração. Esses modelos incluem Modelos de CRM , Modelos ágeis e modelos para atender a quase todas as necessidades de negócios.

Melhores recursos do ClickUp

Oferece uma plataforma única paraGerenciamento ágil de projetosgerenciamento de processos de vendas e suporte ao cliente

Os recursos de colaboração em tempo real permitem que as equipes de vendas gerenciem melhor os relacionamentos com os clientes

Os recursos avançados ajudam a automatizar as campanhas de marketing e a otimizar os pipelines de vendas

Fornece ferramentas de IA para ajudar a equipe de vendas a criar mensagens mais atraentes para os clientes

Integra-se com plataformas populares de mídia social para aumentar o envolvimento na Web

Oferece amplas opções de personalização para atender a praticamente qualquer necessidade comercial ou fluxo de trabalho

Limitações do ClickUp

Alguns usuários gostariam que o aplicativo móvel tivesse mais recursos

Há uma curva de aprendizado para novos usuários à medida que eles conhecem todos os recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços IA do ClickUp está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. HubSpot CRM

Via HubSpot O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar que se integra ao amplo conjunto de produtos da HubSpot. Juntos, eles fornecem uma solução abrangente de marketing, vendas, serviços e gerenciamento de sites.

A versão gratuita de seu CRM oferece recursos básicos adequados para empresas de pequeno e médio porte. A HubSpot também é uma boa opção quando a escalabilidade é uma prioridade. Os add-ons premium permitem que sua empresa aumente a funcionalidade de acordo com suas necessidades.

Melhores recursos do HubSpot CRM

CRM completo que combina automação de marketing, automação da força de vendas e recursos de atendimento ao cliente

A versão gratuita permite que as pequenas empresas comecem a usar o marketing por e-mail, o gerenciamento de leads e o gerenciamento do pipeline de vendas

Ferramentas avançadas de automação de marketing permitem automatizar campanhas de marketing adaptadas ao comportamento do cliente

Insights em tempo real sobre oportunidades de vendas e visitantes da Web ajudam as empresas a gerenciar as interações com os clientes

Escala para empresas em crescimento, permitindo usuários e contatos ilimitados

A automação de serviços simplifica o suporte ao cliente para melhorar ainda mais o relacionamento com o cliente

Limitações do HubSpot CRM

O nível gratuito tem opções de personalização limitadas

As ferramentas de relatório não são tão robustas quanto algumas das outras opções

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Iniciante: $20/mês

$20/mês Profissional: US$ 1.600/mês

US$ 1.600/mês Enterprise: US$ 5.000/mês

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.500 avaliações)

3. Zoho CRM

Via Zoho O Zoho CRM faz parte do pacote de aplicativos Zoho, que oferece uma grande lista de recursos para empresas de todos os tamanhos. Ele é conhecido por suas opções de personalização. Por exemplo, o suporte multicanal permite que sua empresa se conecte com os clientes por e-mail, telefone, chat ao vivo e mídia social.

O CRM não apenas se integra a mais de 40 aplicativos do pacote Zoho, mas também oferece suporte a integrações de terceiros.

Melhores recursos do Zoho CRM

Oferece um conjunto abrangente de recursos para automação de vendas e gerenciamento de relacionamento com o cliente

Automação de marketing avançada para gerenciar as interações com os clientes e automatizar as campanhas de marketing

Oferece suporte a vários pipelines para o gerenciamento do processo de vendas

A análise em tempo real fornece às equipes de vendas insights acionáveis sobre o funil de vendas

Integra-se com a mídia social para interagir e rastrear clientes potenciais nos canais de vendas

Limitações do Zoho CRM

A interface do usuário pode parecer desatualizada em comparação com as alternativas

Algumas integrações podem ser difíceis de configurar

Preços do Zoho CRM

**Gratuito

Padrão: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Profissional: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário Enterprise: $40/mês por usuário

$40/mês por usuário Ultimate: $52/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4,0/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,0/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)

4. Engajamento

Via EngageBay O EngageBay integra funcionalidades de marketing, vendas e serviços em seu CRM. O software foi projetado principalmente para pequenas empresas e startups, fornecendo a elas uma solução poderosa, mas fácil de usar, que as ajuda a começar a explorar os benefícios proporcionados por um bom CRM.

Seus recursos incluem marketing por e-mail, geração de leads e funcionalidade de atendimento ao cliente, de modo que você obtém uma solução completa para os elementos essenciais do gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do EngageBay

Oferece uma plataforma única para gerenciar interações com clientes, operações de vendas e processos de marketing

Oferece ferramentas avançadas de automação de marketing para gerenciar pipelines de vendas e automatizar campanhas de marketing

Os recursos de automação de vendas ajudam as equipes de vendas a agendar compromissos e acompanhar as oportunidades de vendas com mais facilidade

As ferramentas de gerenciamento de leads capturam e alimentam leads de formulários da Web ou de outros pontos de engajamento na Web

Os recursos de marketing por e-mail permitem o envio de mensagens personalizadascomunicação com o cliente Limitações do EngageBay

Os usuários relataram falhas ocasionais que interrompem os fluxos de trabalho

O aplicativo móvel não é tão funcional quanto a versão para desktop

Preços da EngageBay

**Gratuito

Básico: US$ 11,04/mês por usuário

US$ 11,04/mês por usuário Growth: $42,49/mês por usuário

$42,49/mês por usuário Pro: $67,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do EngageBay

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 550 avaliações)

5. Bitrix24

Via Bitrix24 O Bitrix24 combina CRM, gerenciamento de projetos e criação de sites em uma única plataforma. É conhecido pelos recursos que permitem e incentivam a colaboração entre as equipes. Possui ferramentas para comunicação, gerenciamento de tarefas e CRM, o que lhe permite atender a uma ampla gama de necessidades comerciais.

Por meio desse amplo conjunto de recursos, o Bitrix24 oferece uma visão holística das operações da empresa.

Melhores recursos do Bitrix24

Oferece colaboração para a equipe de vendas, gerenciamento de projetos e gerenciamento de relacionamento com o cliente em uma única plataforma

Possui quadros Kanban para vários pipelines de vendas para facilitar o gerenciamento do pipeline de vendas em toda a empresa

Os recursos de automação de marketing facilitam a criação de campanhas de marketing complexas

Ferramentas de comunicação em tempo real, incluindo bate-papo e videoconferência, ajudam as equipes de vendas e de suporte ao cliente

A automação do fluxo de trabalho simplifica as operações comerciais e os processos de vendas

Limitações do Bitrix24

As pequenas empresas podem achar que o software é mais complexo do que precisam

Alguns usuários relatam a necessidade de gastar um tempo significativo na integração com a plataforma devido à sua complexidade

Preços do Bitrix24

**Gratuito

Basic: US$ 49/mês para cinco usuários

US$ 49/mês para cinco usuários Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: $199/mês para 100 usuários

$199/mês para 100 usuários Enterprise: $399/mês para 250 usuários

Bitrix24 ratings and reviews

G2: 4.1/5 (mais de 500 avaliações)

4.1/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (750+ avaliações)

6. Keap

Via Keap Anteriormente conhecida como Infusionsoft, a Keap é uma plataforma de CRM e automação de marketing projetada para pequenas empresas que desejam crescer. Ela oferece gerenciamento de clientes , marketing por e-mail e funcionalidades de comércio eletrônico.

Esses serviços são aprimorados pelos robustos recursos de automação do Keap, que ajudam a simplificar ainda mais as interações com os clientes. É possível automatizar tudo, desde o acompanhamento dos clientes até os processos de pagamento, economizando tempo para empresários ocupados e equipes pequenas.

Melhores recursos do Keap

Oferece amplos recursos de automação de vendas e marketing para empresas de todos os tamanhos

As ferramentas de CRM aprimoram o suporte ao cliente, rastreando as interações e o histórico do cliente

Ferramentas intuitivas de gerenciamento de pipeline de vendas ajudam os representantes de vendas a priorizar e gerenciar negócios

O marketing por e-mail e os formulários da Web melhoram a captura e o estímulo de leads

Os recursos avançados de automação de campanhas de marketing economizam tempo e dinheiro para a empresa

Limitações do Keap

O conjunto abrangente de recursos vem com uma curva de aprendizado acentuada

O criador de campanhas não é tão intuitivo quanto alguns clientes gostariam

Preços do Keap

Pro: US$ 199/mês

US$ 199/mês Máximo: $289/mês

$289/mês Ultimate: $349/mês

Keap ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.200 avaliações)

7. Nuvem de vendas do Salesforce

Via Força de vendas O Salesforce Sales Cloud faz parte da plataforma Salesforce, que é uma das alternativas de CRM ágil mais reconhecidas do mercado. A plataforma é conhecida por sua escalabilidade, amplo ecossistema e natureza altamente personalizável.

Ela foi projetada para gerenciar o processo de vendas, incluindo todas as interações com os clientes. Os usuários também se beneficiam de uma extensa análise de negócios alimentada por recursos avançados de IA para obter insights aprimorados.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Oferece um sistema de CRM robusto para gerenciar com eficácia os relacionamentos com os clientes

Ferramentas avançadas de automação de marketing e automação de vendas ajudam a criar melhores campanhas de marketing

A análise em tempo real fornece às equipes de vendas insights para melhorar o gerenciamento dos pipelines de vendas

Os recursos avançados oferecem suporte a processos de vendas e operações comerciais complexos

Integra-se perfeitamente às plataformas populares de mídia social para se adequar a uma variedade de estratégias de marketing e vendas

Limitações do Salesforce Sales Cloud

O custo aumenta rapidamente ao adicionar várias personalizações e módulos adicionais

Esse software é complexo e pode sobrecarregar os novos usuários

Preços do Salesforce Sales Cloud

Iniciante: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Profissional: US$ 80/mês por usuário

US$ 80/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

$165/mês por usuário Ilimitado: $330/mês por usuário

$330/mês por usuário Ilimitado+: $500/mês por usuário

Salesforce Sales Cloud classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)

8. Pipedrive

Via Pipedrive O Pipedrive é uma plataforma de CRM que se concentra principalmente no gerenciamento de vendas. Ela ajuda as pequenas e médias empresas a manter o controle de seus processos de vendas.

A plataforma enfatiza muito a simplicidade e a usabilidade, o que a torna uma escolha popular para usuários que estão começando com um CRM. Por exemplo, a interface visual de gerenciamento de pipeline oferece uma visão rápida de todos os seus vários negócios e seus status.

Melhores recursos do Pipedrive

O software de CRM fácil de usar melhora o gerenciamento do pipeline de vendas e otimiza o processo de vendas

A visibilidade em tempo real dos funis de vendas permite que os representantes de vendas gerenciem melhor suas oportunidades de vendas

Reduz a carga administrativa das equipes de vendas com recursos avançados de automação

O marketing por e-mail ajuda a nutrir os leads e a se comunicar efetivamente com os clientes em potencial

Oferece uma interface intuitiva para gerenciar vários pipelines de vendas, o que o torna ideal para grandes operações de vendas

As automações do fluxo de trabalho ajudam as empresas a gerenciar seus esforços de marketing de vendas

Limitações do Pipedrive

Alguns usuários com processos de vendas complexos queriam mais recursos

Os recursos de relatórios não são tão robustos quanto alguns clientes gostariam

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14,90/mês

US$ 14,90/mês Avançado: $27,90/mês

$27,90/mês Profissional: $49,90/mês

$49,90/mês Power: $64,90/mês

$64,90/mês Enterprise: $99/mês

Pipedrive ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.500 avaliações)

9. CRM da Freshworks

Via Freshworks O Freshworks CRM, anteriormente conhecido como Freshsales, é um CRM fácil de usar, mas poderoso, que combina automação de vendas e marketing. Conhecido por sua facilidade de uso e interface limpa, o Freshworks é uma adição popular ao conjunto de produtos Freshworks (com o qual se integra perfeitamente).

Juntas, essas ferramentas oferecem um conjunto acessível, mas abrangente, de ferramentas para empresas. Os usuários corporativos podem desenvolver um plano estratégico e implementá-lo em uma única plataforma.

Melhores recursos do Freshworks CRM

Combina CRM de vendas e automação de marketing para uma solução abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Os pipelines de vendas visuais e os recursos de automação tornam o gerenciamento do pipeline de vendas muito mais fácil

A análise em tempo real ajuda as equipes de vendas a entender melhor o comportamento do cliente para otimizar suas estratégias de vendas

As ferramentas de marketing por e-mail aprimoram as campanhas de marketing e o gerenciamento de leads

Limitações do Freshworks CRM

Opções de personalização limitadas em comparação com algumas outras soluções de CRM

Alguns usuários consideram certas integrações de terceiros complicadas e confusas

Preços do Freshworks CRM

Gratuito (para até três usuários)

(para até três usuários) Growth: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $39/mês por usuário

$39/mês por usuário Enterprise: $69/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (mais de 7.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

10. Casca de noz

Via Resumo O Nutshell é uma plataforma de CRM e marketing por e-mail voltada para pequenas empresas que precisam de uma solução direta e eficaz para gerenciar os relacionamentos com os clientes. Ela oferece automação do processo de vendas, gerenciamento de pipeline e ferramentas de controle de desempenho.

Uma vantagem de destaque da plataforma é sua facilidade de uso. Ela permite que as equipes de vendas comecem a trabalhar rapidamente com um mínimo de treinamento.

melhores recursos do #### Nutshell

Oferece uma solução de CRM simples com recursos de automação de vendas

As ferramentas de gerenciamento de pipeline de vendas proporcionam uma visualização clara dos processos de vendas

As ferramentas de marketing por e-mail permitem campanhas personalizadas e melhor gerenciamento de leads

O acompanhamento em tempo real das oportunidades de vendas ajuda as equipes de vendas a agir com rapidez e eficiência

Os recursos de automação simplificam as operações de vendas e reduzem o tempo gasto em tarefas repetitivas

A interface fácil de usar garante uma curva de adoção suave para os representantes de vendas

limitações do #### Nutshell

Alguns avaliadores gostariam de ver ferramentas de relatórios mais abrangentes

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão para desktop

Preços do Nutshell

Fundação: $16/mês por usuário

$16/mês por usuário Pro: $42/mês por usuário

$42/mês por usuário Power AI: $52/mês por usuário

$52/mês por usuário Enterprise: US$ 67/mês por usuário

Nutshell avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 850 avaliações)

4,2/5 (mais de 850 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

Comece sua jornada para um melhor gerenciamento do relacionamento com o cliente

Um bom CRM é um dos melhores investimentos que você pode fazer em sua empresa. O relacionamento com o cliente é o que faz a sua empresa crescer ou se deteriorar, portanto, qualquer ferramenta para melhorar esse relacionamento lhe dará uma vantagem competitiva.

Como uma das principais alternativas de CRM do Agile, o ClickUp abre caminho para um excelente gerenciamento de relacionamento com o cliente e amplos recursos de produtividade que otimizarão todas as áreas da sua empresa.

Pronto para revolucionar seu fluxo de trabalho? Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e descubra um gerenciamento perfeito do relacionamento com o cliente, além de recursos avançados de produtividade.