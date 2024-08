10 melhores alternativas ao Gusto que você precisa verificar para suas necessidades de folha de pagamento em 2024

A folha de pagamento é uma tarefa necessária em qualquer empresa. Se os funcionários e prestadores de serviços não estiverem recebendo seus pagamentos, a empresa será - literalmente - paralisada. 🙅

Embora não seja possível evitar a folha de pagamento, você pode evitar que ela tome conta de sua semana de trabalho. Para poupar sua equipe de recursos humanos de inúmeras horas gastas no cálculo de pagamentos, na integração de novos funcionários ou na configuração da administração de benefícios, você precisa das ferramentas certas.

Se estiver pensando em abandonar o Gusto, continue lendo. Abaixo, vamos nos aprofundar nas melhores alternativas ao Gusto para simplificar o gerenciamento de recursos humanos. 👊

O que é o Gusto? Como ele funciona? Gusto é uma plataforma de folha de pagamento e recursos humanos criada para pequenas empresas e startups. Com o Gusto, os prestadores de serviços ou funcionários em tempo integral podem configurar seus próprios perfis, passar pelo processo de integração, controlar seu tempo, selecionar o seguro-saúde ou outros pacotes de benefícios e receber o pagamento. As empresas podem aproveitar o Gusto para pagar seus impostos federais e estaduais, fazer depósitos diretos para os funcionários ou economizar inúmeras horas no recrutamento por meio do portal de gerenciamento de talentos. ⏰

Use o modelo de plano de projeto de folha de pagamento do ClickUp para criar um processo padronizado para grandes sistemas de pagamento

Para começar a usar o Gusto, as empresas realizam as seguintes ações:

Inserir todos os dados da empresa, como informações fiscais, documentos de integração, benefícios dos funcionários ou detalhes da conta bancária

Preencher um questionário do Gusto para descobrir qual plano é mais adequado à sua empresa

Inserir todos os dados dos funcionários, como informações do Seguro Social, detalhes do salário e retenções de impostos

Configure automações de fluxo de trabalho para economizar inúmeras horas semanais em recursos humanos

Como escolher as melhores alternativas para o Gusto

Está procurando um serviço de recursos humanos e folha de pagamento para substituir o Gusto e alcançar seus objetivos? metas de negócios ? Ao avaliar várias alternativas ao Gusto, certifique-se de que sua possível solução venha equipada com estes recursos:

Integrações de software : O melhor software de folha de pagamento não funcionará em um silo. Em vez disso, ele deve se integrar a outros aplicativos de recursos humanos para economizar seu tempo a cada semana

O melhor software de folha de pagamento não funcionará em um silo. Em vez disso, ele deve se integrar a outros aplicativos de recursos humanos para economizar seu tempo a cada semana Mais do que folha de pagamento: A solução Gusto certa deve ir além dos serviços básicos de folha de pagamento. Em vez disso, ela deve ajudar os funcionários a enviar relatórios de despesas, selecionar o pacote de benefícios e gerenciar as deduções

A solução Gusto certa deve ir além dos serviços básicos de folha de pagamento. Em vez disso, ela deve ajudar os funcionários a enviar relatórios de despesas, selecionar o pacote de benefícios e gerenciar as deduções RH e recrutamento: Muitos concorrentes do Gusto ajudam os profissionais de recursos humanos a economizar inúmeras horas por semana, simplificando o recrutamento, a contratação, o rastreamento de candidatos e os procedimentos de integração

Muitos concorrentes do Gusto ajudam os profissionais de recursos humanos a economizar inúmeras horas por semana, simplificando o recrutamento, a contratação, o rastreamento de candidatos e os procedimentos de integração Fluxos de trabalho automatizados : Software de RH pode exigir inúmeras horas para a configuração inicial. No entanto, a solução certa pagará dividendos mais tarde por meio de fluxos de trabalho automatizados que reduzem o tempo em tarefas repetitivas

Software de RH pode exigir inúmeras horas para a configuração inicial. No entanto, a solução certa pagará dividendos mais tarde por meio de fluxos de trabalho automatizados que reduzem o tempo em tarefas repetitivas Compatível com todos os dispositivos: As melhores plataformas de processamento de folha de pagamento vêm completas com um aplicativo móvel, permitindo que os funcionários enviem despesas ou recebam pagamentos em qualquer lugar

10 melhores alternativas ao Gusto em 2024

Procurando uma plataforma de processamento de folha de pagamento para substituir o Gusto? Abaixo, compartilhamos as melhores alternativas ao Gusto, incluindo seus principais recursos, limitações, preços e avaliações de clientes existentes. 🤩

1. Rippling

via Ondulação A Rippling é uma plataforma de recursos humanos, finanças e TI para gerenciar benefícios, pagamentos e despesas de funcionários.

Por meio do Finance Cloud, as empresas podem gerenciar os cartões de crédito da empresa, pagar contas e analisar os relatórios de despesas dos funcionários. Por meio do HR Cloud, os profissionais de recursos humanos podem economizar tempo em aprovação de solicitações de PTO recrutamento, controle de tempo dos funcionários e gerenciamento de pacotes de benefícios. Por fim, a solução pode ser personalizada para se adequar ao seu negócio exclusivo por meio de automações de fluxo de trabalho, permissões e análises.

Melhores recursos do Rippling

Integração de novos funcionários em apenas 90 segundos

Pague funcionários e prestadores de serviços em minutos com uma solução que garante 100% de precisão

Programe e compartilhe relatórios financeiros entre os departamentos

Automatize tarefas repetitivas - como e-mails de integração e processos de aprovação - sem escrever uma única linha de código

Limitações do Rippling

Os aumentos de preço dependem de quantos aplicativos você usa

Vários recursos não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços de rippling

A partir de US$ 8/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Folha de pagamento do QuickBooks

via Folha de pagamento do QuickBooks O QuickBooks Payroll é uma alternativa ao Gusto que permite aos proprietários de pequenas empresas pagar seus funcionários e declarar impostos estaduais e federais. Com o QuickBooks Online, os proprietários de empresas podem aprovar planilhas de horas, executar a folha de pagamento automaticamente e fazer depósitos diretos no mesmo dia.

Além disso, o QuickBooks oferece suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana e até US$ 25.000 em proteção contra multas fiscais, caso você receba uma penalidade do IRS.

Melhores recursos do QuickBooks Payroll

Preenchimento automático de impostos, cálculos e pagamento em seu nome

Acompanhe, envie e aprove planilhas de horas em qualquer lugar a partir do aplicativo QuickBooks Workforce

Receber automaticamente os cheques de pagamento depositados no mesmo dia em que a folha de pagamento é executada

Gerencie a compensação dos trabalhadores, planos 401(k), seguro de saúde e outros benefícios, tudo em um só lugar

Limitações do QuickBooks Payroll

Alguns usuários acharam a plataforma difícil de navegar

É necessário ter uma assinatura de contabilidade do QuickBooks para adicionar uma assinatura de folha de pagamento

Preços do QuickBooks Payroll

Payroll Core: $45/mês mais $6/mês por funcionário

$45/mês mais $6/mês por funcionário Payroll Premium: US$ 80/mês mais US$ 8/mês por funcionário

US$ 80/mês mais US$ 8/mês por funcionário Payroll Elite: $125/mês mais $10/mês por funcionário

QuickBooks Payroll ratings and reviews

G2: 3,8/5 (mais de 60 avaliações)

3,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

3. Paychex

via Paychex O Payroll é uma solução completa de recursos humanos e folha de pagamento criada para empresas em expansão. Essa alternativa do Gusto permite que os proprietários de empresas configurem rapidamente a folha de pagamento on-line, os registros de impostos e os pacotes de benefícios dos funcionários. Além disso, o Paychex oferece vários pacotes personalizáveis para se adequar ao orçamento de uma pequena empresa.

Melhores recursos do Paychex

Convide novos funcionários a se inscreverem automaticamente na folha de pagamento móvel por meio de uma conta Paychex Flex

Reduzir as horas gastas em integração e treinamento por meio da plataforma de e-learning fácil de usar

Use o sistema on-linecriador de manuais de funcionários para comunicar as políticas da empresa, estaduais e federais aos funcionários

Digitalize as comunicações dos funcionários para simplificar o gerenciamento de desempenho

Limitações do Paychex

A solução não tem tantas integrações quanto outras plataformas de folha de pagamento

Pode ser difícil gerenciar pagamentos de prestadores de serviços (em comparação com funcionários assalariados)

Preços do Paychex

Paychex Flex Essentials: $39/mês mais $5 por funcionário

$39/mês mais $5 por funcionário Paychex Flex Selecione: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Paychex Flex Pro: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Paychex

G2: 4,2/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.400 avaliações)

4. Folha de pagamento da Square

via Folha de pagamento da Square O Square Payroll é uma solução baseada em nuvem que permite aos profissionais de recursos humanos gerenciar a folha de pagamento, pagar impostos sobre a folha de pagamento e lidar com questões de conformidade, tudo em um só lugar. O Square Payroll facilita o pagamento de funcionários assalariados e horistas, incluindo o tratamento de solicitações de folga, PTO e licença médica.

Além disso, com o Square Team App, os profissionais de RH remotos podem gerenciar sua equipe de qualquer lugar.

Melhores recursos do Square Payroll

Pague funcionários e prestadores de serviços em tempo integral diretamente do Square Dashboard

Pague os funcionários por meio de depósito direto, cheques manuais ou Cash App

Obter registros automatizados de W-2 e 1099-NEC no final do ano

Lide com várias taxas de pagamento, comissões, bônus, gorjetas e outros métodos de pagamento

Limitações do Square Payroll

As personalizações disponíveis para as deduções dos funcionários são limitadas

Alguns recursos disponíveis no aplicativo para desktop não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do Square Payroll

Folha de pagamento somente para contratante: US$ 6/mês por funcionário

US$ 6/mês por funcionário Serviço completo Pagamento da folha de pagamento: US$ 35/mês mais US$ 6 por funcionário

Square Payroll ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 25 avaliações)

4,2/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

5. ADP

via ADP A ADP é uma empresa abrangente de folha de pagamento e solução de gerenciamento de funcionários criada para empresas de todos os portes. Com essa alternativa do Gusto, você pode gerenciar o controle de tempo e a presença, configurar benefícios e pacotes de seguro e economizar tempo com recrutamento e contratação. Além disso, a ADP se integra aos seus aplicativos favoritos e oferece seu próprio mercado de complementos para relatórios personalizados de novas contratações.

Melhores recursos do ADP

Tenha acesso a um portal de autoatendimento para funcionários por meio do aplicativo móvel

Integre perfeitamente seu sistema de folha de pagamento com seu software de negócios favorito, software de contabilidade, sistemas de RH e ERPs

Gerencie os benefícios dos funcionários, como 401(k)s, IRAs, seguro de saúde em grupo e seguro empresarial, tudo em um só lugar

Com o ADP TotalSource, tenha acesso a uma organização profissional de empregadores (PEO) para suporte de RH

Limitações da ADP

Alguns relatórios não possuem funcionalidades de personalização

Novos usuários podem ficar sobrecarregados com o grande número de ferramentas de RH do software

Preços do ADP

Os preços variam de acordo com as necessidades de sua empresa

Avaliações e resenhas da ADP

G2: 3,8/5 (mais de 200 avaliações)

3,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Patriota

via Patriota O Patriot é uma plataforma on-line de contabilidade e folha de pagamento conhecida por sua facilidade de uso. Por meio do portal do funcionário, os membros da equipe podem acessar seus recibos de pagamento, histórico de pagamento, W-2s e solicitações de folga. A plataforma lida automaticamente com a declaração de impostos, paga prestadores de serviços e profissionais assalariados, gerencia alterações de pagamento em tempo real e se integra ao Patriot HR para ter acesso a ainda mais ferramentas.

Melhores recursos do Patriot

Gerencie todas as frequências de pagamento, incluindo pagamentos quinzenais, semestrais ou mensais

Alterar as taxas horárias dos funcionários em tempo real, sem a necessidade de sair da página ou executar uma nova folha de pagamento

Definir orçamentos de folha de pagamento para diferentes departamentos

Adicionar usuários ilimitados com diferentes permissões à sua plataforma

Limitações do Patriot

Não é possível alterar as taxas salariais em tempo real

A configuração inicial requer um tempo considerável

Preços do Patriot

Básico: $17/mês mais $4 por funcionário

$17/mês mais $4 por funcionário Serviço completo : $37/mês mais $4 por funcionário

Patriot ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. SurePayroll

via SurePayroll O SurePayroll é uma plataforma completa que trabalha para simplificar o gerenciamento da folha de pagamento. Com essa alternativa do Gusto, você pode automatizar a folha de pagamento, executar relatórios e declarar impostos. Além disso, gerencie os pacotes de benefícios de seus funcionários, incluindo planos de compensação de trabalhadores, planos 401(k) e planos de saúde.

Melhores recursos do SurePayroll

Realizar triagem pré-contratação para verificação de antecedentes e de drogas

Gerenciar deduções de 401(k), fundos FSA e HSA e outros benefícios em um só lugar

Processar a folha de pagamento em qualquer lugar com o aplicativo móvel

Use a função "configure e esqueça" para executar automaticamente a folha de pagamento dos funcionários

Limitações do SurePayroll

A configuração inicial pode ser confusa se você nunca trabalhou com uma plataforma de folha de pagamento

Pode ser difícil configurar a folha de pagamento para funcionários que moram em estados diferentes

Preços do SurePayroll

Entre em contato para obter uma cotação personalizada

Avaliações e opiniões sobre o SurePayroll

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

8. OnPay

via OnPay O OnPay simplifica a folha de pagamento e gerenciamento da força de trabalho para organizações sem fins lucrativos, startups e empresas de médio porte. Essa alternativa da Gusto coloca você em contato com um especialista para agilizar a configuração inicial e lida com todos os impostos locais, estaduais e federais em seu nome. Além disso, o OnPay se integra ao QuickBooks, ao Xero e a softwares populares de controle de ponto.

melhores recursos do #### OnPay

Aproveite os Report Designers para criar relatórios personalizados de folha de pagamento

Pague os trabalhadores W-2 e 1099 por meio de depósito direto, cartão de débito ou cheque

Solicitar, aprovar e receber notificações de solicitações de folga

Crie um organograma visual para a sua empresa - organizado por localização do funcionário, departamento ou equipe

Limitações do OnPay

Algumas ferramentas de automação não são tão claras quanto as de outros provedores de folha de pagamento

A plataforma não tem tantas integrações quanto outras soluções de software de folha de pagamento

Preços do OnPay

uS$ 40/mês mais US$ 6 por funcionário

Avaliações e opiniões sobre o OnPay

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 400 avaliações)

9. Homebase

via Homebase A Homebase é uma empresa de folha de pagamento e plataforma de integração de funcionários criada para equipes que trabalham por hora. Com essa alternativa ao Gusto, os gerentes podem agilizar os processos de RH transformando as planilhas de horas em folha de pagamento, automatizando os cálculos de impostos e executando relatórios de novas contratações. Além disso, a Homebase configura intervalos, calcula horas extras, armazena cartões de ponto e automatiza serviços de folha de pagamento para vários locais.

Melhores serviços da Homebase

Calcule automaticamente horas, intervalos, horas extras e PTO a partir do relógio de ponto integrado do Homebase

Simplifique o processo de integração fazendo com que os novos contratados assinem eletronicamente a folha de pagamento e os formulários de integração

Use o aplicativo para criar cronogramas, publicar turnos abertos e definir datas de interrupção

Comece com uma biblioteca de modelos de descrição de cargos pré-escritos para acelerar o processo de contratação

Limitações do Homebase

As soluções de folha de pagamento e RH não foram criadas para funcionários assalariados

Pode ser difícil executar funções manuais de RH (por exemplo, corrigir um erro na hora de entrada ou saída)

Preços da Homebase

Básico: US$ 0

US$ 0 Essentials: US$ 20/mês por local

US$ 20/mês por local Plus: $48/mês por local

$48/mês por local Tudo em um: US$ 80/mês por local

Avaliações e resenhas do Homebase

G2: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

4,3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

10. Zenefits

via Zenefits O Zenefits é uma plataforma intuitiva que ajuda as empresas a administrar a integração, os benefícios e a folha de pagamento dos funcionários com mais eficiência. A solução de fácil utilização vem completa com execuções ilimitadas da folha de pagamento, várias programações e taxas de pagamento, suporte a penhoras e até mesmo relatórios de gorjetas.

Além disso, o Zenefits simplifica o gerenciamento da força de trabalho, reunindo pacotes de remuneração, agilizando o processo de integração e criando um organograma para sua empresa.

Melhores recursos do Zenefits

Crie políticas de PTO e gerencie automaticamente as solicitações de folga

Sincronizar novas contratações com a folha de pagamento imediatamente, colocando-as em funcionamento no primeiro dia

Use as ferramentas de tempo e programação do Zenefits para obter intervalos, folgas e horas sincronizadas automaticamente com a folha de pagamento

Execute automaticamente as deduções adequadas quando os funcionários selecionarem seu pacote de benefícios

Limitações do Zenefits

A plataforma não oferece tantos fluxos de trabalho automatizados quanto outras ferramentas de gerenciamento de folha de pagamento

O painel de controle pode ser difícil de personalizar

Preços do Zenefits

Essenciais: US$ 8/mês por funcionário

US$ 8/mês por funcionário Growth: $16/mês por funcionário

$16/mês por funcionário Zen: $27/mês por funcionário

Zenefits ratings and reviews

G2: 4/5 (mais de 400 avaliações)

4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.2/5 (800+ avaliações)

Outras ferramentas de IA

Plataformas como o Gusto e seus concorrentes podem ajudar a simplificar a folha de pagamento. No entanto, há muitas outras ferramentas que ajudam sua equipe de recursos humanos a economizar tempo durante o dia de trabalho, começando pelo ClickUp.

Crie facilmente bancos de dados e visualize seus dados de RH com a exibição de tabela do ClickUp ClickUp para recursos humanos oferece uma plataforma completa para ajudar os departamentos de RH a recrutar, integrar novos membros da equipe e monitorar funcionários . Além disso, o ClickUp vem completo com um vasta biblioteca de modelos de RH como o Modelo de relatório de folha de pagamento para ajudar sua equipe a trabalhar com mais eficiência.

Com IA do ClickUp com o ClickUp AI, os profissionais de recursos humanos podem escrever automaticamente resumos, editar cópias de seus trabalhos ou criar subtarefas para grandes projetos. Com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, todo o departamento de RH pode colaborar em um único documento de uma só vez.

Usando o Visualização da tabela ClickUp você pode acompanhar os novos talentos no pipeline ou as avaliações de desempenho dos funcionários. E mais, Automações do ClickUp permite que os profissionais de RH movam funcionários, simplifiquem os processos de aprovação e atualizem os status automaticamente. ✨

Melhores recursos do ClickUp

Reduza as horas gastas na revisão da folha de pagamento coletando dados dos funcionários por meio demodelos de relatórios de folha de pagamento* Simplifique o treinamento de funcionários com tarefas e subtarefas, documentos e comentários

Colete dados de candidatos em seu pipeline de talentos por meio de campos personalizados

Fortaleça a comunicação da empresa por meio de comentários de tarefas, tags e canais de bate-papo confidenciais

Limitações do ClickUp

O ClickUp não faz folha de pagamento, mas oferece modelos de folha de pagamento

O grande número de recursos pode ser excessivo para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço o ClickUp AI está disponível por meio de avaliação gratuita e em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Simplifique seu departamento de recursos humanos com o ClickUp

O software de folha de pagamento correto, comparado ao Gusto, reduzirá as horas gastas com serviços de folha de pagamento, integração de funcionários e até mesmo gerenciamento de talentos.

Para equipar melhor sua equipe de RH além da folha de pagamento, escolha o ClickUp. O ClickUp é a plataforma de IA completa com uma biblioteca de modelos, milhares de integrações, exibições personalizáveis e campos personalizados para ajudar seu departamento de RH a funcionar com mais tranquilidade. Para economizar inúmeras horas por semana, experimente o ClickUp hoje mesmo . 🙌